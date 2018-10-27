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Мир сквозь кривой телеэкран

27/10/2018 01:07
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  • Китайцы дураки древние ? А мы умные химиотерапией оечить?
  • Китайцы дураки древние ? А мы умные химиотерапией оечить?
  • Про иглоукалывание интересно послушать от сведущего человека. Как тыканье иголкой может излечить?
  • новости BBC Американский Библейский музей удалил фрагменты того, что, по его мнению, было частью свитков Мертвого моря с дисплея, после того, как тесты показали, что они были подделками. Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, отправил пять из своих 16 фрагментов для анализа в Германии. Но результаты показали «характеристики, несовместимые с древним происхождением», - сказал музей. Стоимость в $ 500 млн. (£ 386 млн.), Музей был открыт евангельским христианином и миллиардером Стивом Грин в 2017 году. Свитки Мертвого моря - это набор древних рукописей еврейской Библии.
  • новости BBC Американский Библейский музей удалил фрагменты того, что, по его мнению, было частью свитков Мертвого моря с дисплея, после того, как тесты показали, что они были подделками. Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, отправил пять из своих 16 фрагментов для анализа в Германии. Но результаты показали «характеристики, несовместимые с древним происхождением», - сказал музей. Стоимость в $ 500 млн. (£ 386 млн.), Музей был открыт евангельским христианином и миллиардером Стивом Грин в 2017 году. Свитки Мертвого моря - это набор древних рукописей еврейской Библии.