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Мир сквозь кривой телеэкран
Мир сквозь кривой телеэкран
27/10/2018 01:07
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Филипп Филиппыч
Китайцы дураки древние ? А мы умные химиотерапией оечить?
Филипп Филиппыч
Китайцы дураки древние ? А мы умные химиотерапией оечить?
Роман Котов
Про иглоукалывание интересно послушать от сведущего человека. Как тыканье иголкой может излечить?
Филипп Филиппыч
новости BBC Американский Библейский музей удалил фрагменты того, что, по его мнению, было частью свитков Мертвого моря с дисплея, после того, как тесты показали, что они были подделками. Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, отправил пять из своих 16 фрагментов для анализа в Германии. Но результаты показали «характеристики, несовместимые с древним происхождением», - сказал музей. Стоимость в $ 500 млн. (£ 386 млн.), Музей был открыт евангельским христианином и миллиардером Стивом Грин в 2017 году. Свитки Мертвого моря - это набор древних рукописей еврейской Библии.
Филипп Филиппыч
новости BBC Американский Библейский музей удалил фрагменты того, что, по его мнению, было частью свитков Мертвого моря с дисплея, после того, как тесты показали, что они были подделками. Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, отправил пять из своих 16 фрагментов для анализа в Германии. Но результаты показали «характеристики, несовместимые с древним происхождением», - сказал музей. Стоимость в $ 500 млн. (£ 386 млн.), Музей был открыт евангельским христианином и миллиардером Стивом Грин в 2017 году. Свитки Мертвого моря - это набор древних рукописей еврейской Библии.
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