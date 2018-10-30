Правый поворот

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30/10/2018 02:45
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Обсуждение
Роман Котов
Правослабие (хорошее слово) можно очень легко развеять. Если человек не в теме и колеблется в своем духовном пути. Думает что ну вот есть наше правослабие и все дела. То для наставления ему можно задать один простой вопрос "а где в правослабии Бог?". Ну где в церкви Бог? Где среди попов Бог? Вообще где там в этой среде Бог? И нормальный человек сразу поймет что делать там нечего.
Ночной Патруль
...
Ночной Патруль
Маски сброшены.
Николай Николаев
Видение https://apxukoc.livejournal.com/128583.html
Николай Николаев
Видение apxukoc . livejournal . com/128583.html
Garold Got
Да-а?!!
Василий Свирлипулькин
Медицина при капитализме - наслаждайтесь просмотром: https://youtu.be/4n4D5W8HZhM
Николай Толубаев
Плохая хозяйка, если не знает где продукты купить
Garold Got
а что вы понимаете под "правыми"? правые это те кто за иерархичное общество (так как люди от природы не равны), за умеренный консерватизм, за семейные ценности, за свободную экономику, за здоровый национализм. при чем здесь цвет кожи? правый режим может быть в бразилии в нигерии в германии в корее где угодно. а вы что подумали?
Garold Got
Нарком иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерин: "Мы отдали Эстонии чисто русский кусочек, мы отдали Финляндии – Печенгу, где население этого упорно не хотело, мы не спрашивали Латгалию при передаче ее Латвии, мы отдали чисто белорусские земли Польше. Это все связано с тем, что при нынешнем общем положении, при борьбе Советской Республики с капиталистическим окружением верховным принципом является самосохранение Советской Республики как цитадели революции... Мы руководствуемся не национализмом, но интересами мировой революции"
Garold Got
Нарком иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерин: "Мы отдали Эстонии чисто русский кусочек, мы отдали Финляндии – Печенгу, где население этого упорно не хотело, мы не спрашивали Латгалию при передаче ее Латвии, мы отдали чисто белорусские земли Польше. Это все связано с тем, что при нынешнем общем положении, при борьбе Советской Республики с капиталистическим окружением верховным принципом является самосохранение Советской Республики как цитадели революции... Мы руководствуемся не национализмом, но интересами мировой революции"
Garold Got
Нарком иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерин: "Мы отдали Эстонии чисто русский кусочек, мы отдали Финляндии – Печенгу, где население этого упорно не хотело, мы не спрашивали Латгалию при передаче ее Латвии, мы отдали чисто белорусские земли Польше. Это все связано с тем, что при нынешнем общем положении, при борьбе Советской Республики с капиталистическим окружением верховным принципом является самосохранение Советской Республики как цитадели революции... Мы руководствуемся не национализмом, но интересами мировой революции"
Валерий Иркитов
песню хорошую послушайте https://youtu.be/EH3lcI-uSN0 человек Владислава тоже слушает
Антон Филатов
Меняй настройки, допускаешь серьезные ошибки.
Vladimir Ivanov
Это жестко конечно! Если я как самозанятый зарабатываю 15000 тр./месяц то мне надо выплатить 28% прибыли? Пытаются загнать самозанятых под чью то официальную крышу? В америке дифференцированная налоговая система и налог зависит от прибыли на душу человека в твоей семье. И если человек зарабатывает такие копейки как 15000 тр в месяц то он вообще налоги не платит, а на оборот государство доплачивает. Кстати в америке еда примерно стоит тоже самое что и в Рашке. Электроника(компьютеры телефоны, планшеты и телевизоры) дешевле чем в рашке. Велосипеды даже детские в два раза дешевле чем в рашке. Возможностей зароботка гораздо больше.
Vladimir Ivanov
Это жестко конечно! Если я как самозанятый зарабатываю 15000 тр./месяц то мне надо выплатить 28% прибыли? Пытаются загнать самозанятых под чью то официальную крышу? В америке дифференцированная налоговая система и налог зависит от прибыли на душу человека в твоей семье. И если человек зарабатывает такие копейки как 15000 тр в месяц то он вообще налоги не платит, а на оборот государство доплачивает. Кстати в америке еда примерно стоит тоже самое что и в Рашке. Электроника(компьютеры телефоны, планшеты и телевизоры) дешевле чем в рашке. Велосипеды даже детские в два раза дешевле чем в рашке. Возможностей зароботка гораздо больше.
Рустем Бохани
Здравия Рустем. Да, терпение нужно разделять на христианское и благоразумное терпение, которое не поддаётся на обманки звероящерские.
Константин Алланд
Верное наблюдение. В РФ нет никакой частной собственности.
Ночной Патруль
Не кураторов невзначай вышел.
Серёга Ларюшкин
Здравия Рустем. Да, терпение нужно разделять на христианское и благоразумное терпение, которое не поддаётся на обманки звероящерские.
Ночной Патруль
Да, акцент очевиден. Планируют применение жёстких санкций к молодому поколению.
Серёга Ларюшкин
Главные медикаменты - лесосека от звонка до звонка.
Секундант
Причём тут телеграм! Ты читай как оформлено послание.
Секундант
Читай как оформлено послание. Дешёвый этюд.
Секундант
Робот гасит тебе ответы.
Земеля в натуре
«Поводком для собаки трудно? Шарфиком, б***, трудно? Или чтоб сердечный приступ?.. Вот как надо! Ну в крайнем случае купи у дилера на углу фентанила и подсыпь в компот… (…) нет, б***, эти магистры убийств хотят вычесываться. Полоний, х***ий, нервный газ с почтовым индексом… «Тайные виды на гору Фудзи»
Роман Котов
прям евгений онегин
7 Vetrov
Коммунизм - это действительно программа, используемая монархами, когда они теряют благосклонность людей. Коммунизм не является устойчивым и используется в течение коротких периодов времени как инструмент угнетения. http://svpressa.ru/p/11/119/119688/l-119688.jpg
Vadim Galuzin
Из фильма " Комедия строго режима"
Sl. Ru
Сбывается,по Уткину...,одна из волн ожидающих человечество
Иван Помидоров
Кремль замыслил левый реванш. Задействуют гигантский ресурс, поднатужатся изрядно на зыбкой почве и канут в тартарары.
Роман Котов
А мне понравился термин хомо-чухус. Человек чух. Так на АРИ называют большинство русских, которые быдло и совки. А ещё мне нравится термин "нравится".
Canapsis
И сколько будет длится эта волна? Наверное как минимум 100 лет если считать от революции в России
Ночной Патруль
Не так будет , после краха режима ВВП к власти придёт уже настоящая хунта (Шойгу, Патрушев, Золотов) поскольку своих мозгов для управления экономикой у них нет позовут на премьера и министра финансов Делягина и Глазьева , у тех ума хватит запретить доллар и начать бешено печатать рубли (для стимуляции промышленной политики) в течении полугода-год получим гиперинфляцию в варианте Венесуэла 2.0.
Сергей Константинов
В любом случае это просто волны, ничего от них ожидать не стоит. Правая волна это не какая то благостная волна, в отличии от злой левой. Так же всё постепенно будут доводить до абсурда. Движение вверх по спирали медленно происходит и это не качения влево вправо. И ждать что придёт хорошее доброе язычество где всё на истинном знании в отличии от злого православия где люди просто верят так же глупо. Не случиться ничего такого, что станет всё хорошо. Более того обучение людей от обратного, когда им дурят голову и всё доводят до абсурда, а люди постепенно разбираются ничем не хуже того времени, когда будут прямо говорить правду и все будут искать каких нибудь сказок, потому что Янь не может без Инь и становиться скучно и не интересно.
Роман Воронин
Воодушевлённ и растроганн бодрым чириканьем отважных пернатых... осень, обострение чувств, желаний и рогов изобилия. «Комсомол всегда учил нас главному – смело смотреть в будущее, любить, дружить и творить, а мы учим этому наших детей и внуков. Говорят, что сегодняшнее поколение – другое. А оно такое же, как мы», – заявил Беглов. Не отставал и спикер ЗакСа Макаров, который в «Октябрьском», заполненном не самыми молодыми ветеранами комсомола, заявил, что «в этом зале сосредоточена колоссальная энергия юности, молодости, комсомольского драйва». «Каждый из нас когда-то пришел в удивительный мир комсомола учиться отваге и правде. Для каждого из нас комсомол ‒ это чувство приобщенности к великим делам. Это то, чего не хватает современной молодежи. Освоение космоса, целина, БАМ, другие ударные стройки делали нашу страну могучей державой. И все мы были сопричастны этому», – подчеркнул Макаров. Слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина передаёт канал «Санкт-Петербург»: «Комсомол есть, комсомол будет всегда, и это совершенно обоснованный прогноз. Комсомол воплощал лучшие традиции нашего народа. Многонациональность, коллективизм и любовь к отчизне».
Алексей
расслоение между богатыми и бедными, - это почти всегда расслоение между белыми и цветными. Для Латинской Америки это особенно заметно
Алексей
https://www.rbc.ru/society/30/10/2018/5bd7fee59a794794e43851c7?from=main кран упал на хордость россиянского флота из-за отключения электричества. С корявыми руководителями и рукожопыми исполнителями никаких крутых диверсантов и коварных шпиенов врага не нужно - само все на*бывается.
Константин Пахомов
А мне понравился термин хомо-чухус. Человек чух. Так на АРИ называют большинство русских, которые быдло и совки. А ещё мне нравится термин "нравится".
Алексей
Мертвецы бесплодны, не способны ничего создать, поэтому они так цепляются за прошлое. Там где стоят памятники Бланку всегда будут править мервецы.
Константин Пахомов
Людей жалко, на россиянкий металлолом насрать. В целом невеселый знак для шумеров, с учетом того как они пиарят все эти железяки.
Езя Гебя
А ведь были и есть идиоты, которые китайцев считают реально союзниками и друзьями
Секундант
Тревожное оповещение, есть погубленные души. Но "медикам" не особо тревожно?
Андерсен
Маски сброшены.
Yury Safonov
Либо вброс, либо с китайцами торг идёт.
Алексей
Людей жалко, на россиянкий металлолом насрать. В целом невеселый знак для шумеров, с учетом того как они пиарят все эти железяки.
Алексей
Как-то не чувствуется, что вам невесело. Наоборот, заметна некоторая залихватская придурковатость. Вам ведь и на людей насрать. Они же чухи.
Константин Алланд
А ведь были и есть идиоты, которые китайцев считают реально союзниками и друзьями
Константин Алланд
Ничего нового не могут придумать, кроме как продублировать совок, со всей его дрянью
Андерсен
Google поисковик: Серп и молот памятники на Федеральных трассах России Поэкспериментируйте как эта сеть выводится на зиккурат. Общей комлексной схемы памятников на вряд ли найдёте, но если есть идеи, то может кто сформирует картину в пазлы.
Андрей Апасов
Пообщался немного с местными управленцами. Им абсолютно пофиг, кто у власти, как называется РФ или СССРФ, кто сидит в кремле. Они как начальник хутора в "Свадьба в малиновке", самое главное вовремя шапки менять. Приказали сверху любить попов, будут любить попов. Приказали любить комсомол, будут любить комсомолов и комсомолок. Как партия прикажет, так себя и будут называть, того любить и строить будут. Полная деградация, грустно как то.
Андрей Апасов
Пообщался немного с местными управленцами. Им абсолютно пофиг, кто у власти, как называется РФ или СССРФ, кто сидит в кремле. Они как начальник хутора в "Свадьба в малиновке", самое главное вовремя шапки менять. Приказали сверху любить попов, будут любить попов. Приказали любить комсомол, будут любить комсомолов и комсомолок. Как партия прикажет, так себя и будут называть, того любить и строить будут. Полная деградация, грустно как то.
Андрей Апасов
Пообщался немного с местными управленцами. Им абсолютно пофиг, кто у власти, как называется РФ или СССРФ, кто сидит в кремле. Они как начальник хутора в "Свадьба в малиновке", самое главное вовремя шапки менять. Приказали сверху любить попов, будут любить попов. Приказали любить комсомол, будут любить комсомолов и комсомолок. Как партия прикажет, так себя и будут называть, того любить и строить будут. Полная деградация, грустно как то.
Андрей Апасов
Пообщался немного с местными управленцами. Им абсолютно пофиг, кто у власти, как называется РФ или СССРФ, кто сидит в кремле. Они как начальник хутора в "Свадьба в малиновке", самое главное вовремя шапки менять. Приказали сверху любить попов, будут любить попов. Приказали любить комсомол, будут любить комсомолов и комсомолок. Как партия прикажет, так себя и будут называть, того любить и строить будут. Полная деградация, грустно как то.
Андрей Апасов
Пообщался немного с местными управленцами. Им абсолютно пофиг, кто у власти, как называется РФ или СССРФ, кто сидит в кремле. Они как начальник хутора в "Свадьба в малиновке", самое главное вовремя шапки менять. Приказали сверху любить попов, будут любить попов. Приказали любить комсомол, будут любить комсомолов и комсомолок. Как партия прикажет, так себя и будут называть, того любить и строить будут. Полная деградация, грустно как то.
Андрей Апасов
Пообщался немного с местными управленцами. Им абсолютно пофиг, кто у власти, как называется РФ или СССРФ, кто сидит в кремле. Они как начальник хутора в "Свадьба в малиновке", самое главное вовремя шапки менять. Приказали сверху любить попов, будут любить попов. Приказали любить комсомол, будут любить комсомолов и комсомолок. Как партия прикажет, так себя и будут называть, того любить и строить будут. Полная деградация, грустно как то.
Андрей Апасов
Пообщался немного с местными управленцами. Им абсолютно пофиг, кто у власти, как называется РФ или СССРФ, кто сидит в кремле. Они как начальник хутора в "Свадьба в малиновке", самое главное вовремя шапки менять. Приказали сверху любить попов, будут любить попов. Приказали любить комсомол, будут любить комсомолов и комсомолок. Как партия прикажет, так себя и будут называть, того любить и строить будут. Полная деградация, грустно как то.
Андрей Апасов
Это всё скрывалось за газо-нефтидолларом. А памятники некромантов как стояли, так и стоят. Некоторые даже обновляются, как на МИДе.
Андерсен
Это всё скрывалось за газо-нефтидолларом. А памятники некромантов как стояли, так и стоят. Некоторые даже обновляются, как на МИДе.
Алексей
"Чарли"))
Артём Гусейнов
"Чарли"))
Canapsis
Стендап о Религии https://www.youtube.com/watch?v=V11ce6k3ABc
Василий Свирлипулькин
а была ли она в магазине?поинтересуйтесь))))
FLOMASTER
А я сочувствую тебе. Пиши понятнее. Своей жене ты сочувствуешь, что у нЁЁ муж такой ?
Василий Свирлипулькин
А я сочувствую тебе. Пиши понятнее. Своей жене ты сочувствуешь, что у нЁЁ муж такой ?
Yury Safonov
В России, согласно ее законам многое не запрещено, только на деле все по другому. Если новость не фейк, то думаю "строить разрешили" только лишь для того, чтобы население было чем-то занято. Так оно меньше лезет в дела Власти. Пока пусть строят, а потом, если что, всегда можно сказать, что у Вас построено не там, не тех размеров, не в том архитектурном стиле. Найдут еще кучу причин по которым этот дом нельзя будет зарегистрировать и соответственно жить в нем.
Василий Свирлипулькин
Рассиянией правят леваки. Я правильно понимаю?
Boris S
Мудаки и леваки...
Василий Свирлипулькин
Воюй с памятниками у себя Внавукраине.
Иван Помидоров
Да-а?!!
Иван Помидоров
а что вы понимаете под "правыми"? правые это те кто за иерархичное общество (так как люди от природы не равны), за умеренный консерватизм, за семейные ценности, за свободную экономику, за здоровый национализм. при чем здесь цвет кожи? правый режим может быть в бразилии в нигерии в германии в корее где угодно. а вы что подумали?
Иван Помидоров
расслоение между богатыми и бедными, - это почти всегда расслоение между белыми и цветными. Для Латинской Америки это особенно заметно
Николай Толубаев
Сегодня пообщался с навальнистами. Такой русофобии, ненависти к русскому народу я давно не встречал. Я даже не ожидал
Земеля в натуре
К победе в октябрьской контрреволюции, рабочих привели сотрудники Генерального штаба Российской Империи. Они поставили на большевиков, и не ошиблись.
Алексей Огородников
В России, согласно ее законам многое не запрещено, только на деле все по другому. Если новость не фейк, то думаю "строить разрешили" только лишь для того, чтобы население было чем-то занято. Так оно меньше лезет в дела Власти. Пока пусть строят, а потом, если что, всегда можно сказать, что у Вас построено не там, не тех размеров, не в том архитектурном стиле. Найдут еще кучу причин по которым этот дом нельзя будет зарегистрировать и соответственно жить в нем.
Fiksik Piksel
Какая прозорливость. ленин который бланк ,называл их "политическими проститутками",кем он и сам и был, Раньше оне были нямецкими ахентами , чичас ангельцкими.
Андерсен
Актёришка большевицкая.
Рустем Бохани
и что характерно все это произошло в аграрной стране с неграмотными и забитыми крестьянами где пролетариев классических и не было
Рустем Бохани
аха, могёт там ктот ея чёрмной икрой подкармливает....для..ЛИБИ́ДО...
Fiksik Piksel
Сама натрескалась, а тябе втират про фыльсификат, чтом тебе не чё не варить и не тратиться..
Иван Грозный
В Бразилии белые -48%, парду (метисы, мулаты )-43%, негры -6,9%, индейцы-0,4% . Если учесть что последние 50 лет идет ассимиляция белыми парду , то через некоторое время получим однородную в расовом отношении страну.
Fiksik Piksel
аха, могёт там ктот ея чёрмной икрой подкармливает....для..ЛИБИ́ДО...
Рустем Бохани
специально для вас актуально до сих пор https://www.youtube.com/watch?v=DXN7wSbhYd4
Иван Грозный
Не так будет , после краха режима ВВП к власти придёт уже настоящая хунта (Шойгу, Патрушев, Золотов) поскольку своих мозгов для управления экономикой у них нет позовут на премьера и министра финансов Делягина и Глазьева , у тех ума хватит запретить доллар и начать бешено печатать рубли (для стимуляции промышленной политики) в течении полугода-год получим гиперинфляцию в варианте Венесуэла 2.0.
Роман Котов
не знаю. у нас навальнисты это детский сад на выгуле.
Роман Котов
не знаю. у нас навальнисты это детский сад на выгуле.
Алексей
Именно. При чем не леваки-борцы за справедливое общество и всеобщее счастье, которых вы создали в своих фантазиях, а вполне конкретные нелюди, ненавидящие людей и готовы человеческой кровью и костями проложить путь для переустройства мира в соответствии с своими извращенными взглядами.
Алексей
Именно. При чем не леваки-борцы за справедливое общество и всеобщее счастье, которых вы создали в своих фантазиях, а вполне конкретные нелюди, ненавидящие людей и готовы человеческой кровью и костями проложить путь для переустройства мира в соответствии с своими извращенными взглядами.
Роман Котов
а раньше что брали? растегаев?
Роман Котов
а раньше что брали? растегаев?
Иван Грозный
В Бразилии нет банды из 100 миллиардеров узурпировавших власть как в РФ, климат значительно лучше, есть запасы нефти , газа, редкоземельных металлов, развито авиастроение при грамотном подходе можно достаточно быстро поднять уровень жизни до уровня США.
Иван Грозный
В Бразилии нет банды из 100 миллиардеров узурпировавших власть как в РФ, климат значительно лучше, есть запасы нефти , газа, редкоземельных металлов, развито авиастроение при грамотном подходе можно достаточно быстро поднять уровень жизни до уровня США.
Константин Пахомов
Ну почему, вот прямо здесь на АРИ столько ненависти к русскому народу, что и с навальнистами нестыдно померяться.
Константин Пахомов
Свечку держал над проектом?
Константин Пахомов
Как-то не чувствуется, что вам невесело. Наоборот, заметна некоторая залихватская придурковатость. Вам ведь и на людей насрать. Они же чухи.
Валерий Иркитов
Владислава точно слушает, книги на своем канале отрывкам зачитывает ... Запретную Историю Руси (фрагмент) и другие...
Валерий Иркитов
Владислава точно слушает, книги на своем канале отрывкам зачитывает ... Запретную Историю Руси (фрагмент) и другие...
Vladimir Ivanov
Существует (на данный момент) три эры денежных обращений : 1 - основанная на сырьевом товаре (соль, шкуры, серебро, золото - материальная), 2 - политически основанная (доллар, евро...), 3 - и сегодня основанная математически ( абстрактная - застроганная под обределенные цели) цитата Криса Диксона (Chris Dixon) с моими добавлениями в скобачках = ) . Будущее за абстрактыми денежными обращениями. Это ощущается особо остро молодым поколением, выросшим на компьютерах, смартфонах и планшетах. Играющих в компьютерные игры и живущих в социальных сетях. Проводят много времени в абстрактном мире. С этой точки зрения криптовалюты которые привязаны к производствам не могут иметь широкого применения, потому что являются материальными и не абстрактными. Широкое примение мирового масштаба могут иметь только абстрактные и не имеющие точки привязки криптовалюты! Теже самые производства имеют точку привязки - владельцы, акционерные держатели или даже контролируются правительством. Из чего могут следовать ихнии недостатки. Dixon earned a BA and an MA from Columbia University, majoring in philosophy, and has an MBA from Harvard Business School
Vladimir Sholkov
тут дело не про игры а про денежные обращения и про абстрактную сущность криптовалют. А по по воду игр. Игры основаны на древней тяги или сущности сознания в тяги к ДОМИНИРОВАНИЮ. Это подслойка мозга осталась у людей от обезьян. Люди более интелектуальные переростают игры достаточно быстро
Vladimir Sholkov
Сектанты, а как не назови их они все равно ими останутся
Vladimir Ivanov
тут дело не про игры а про денежные обращения и про абстрактную сущность криптовалют. А по по воду игр. Игры основаны на древней тяги или сущности сознания в тяги к ДОМИНИРОВАНИЮ. Это подслойка мозга осталась у людей от обезьян. Люди более интелектуальные переростают игры достаточно быстро
Vladimir Ivanov
С.В. Савельев: "Путин, Трамп, Обама, Европа" https://www.youtube.com/watch?v=0r7Iup4nD74
Vladimir Ivanov
С.В. Савельев: "Путин, Трамп, Обама, Европа" https://www.youtube.com/watch?v=0r7Iup4nD74
Игорь Сметин
Потому что навальный это уже не новомодный совок с комсомольцами.Блогеры топовые тоже отряды сформировали. Обработают мозги даже не заметишь, никому верить нельзя, как правильно тут замечали, кто не говорит хотя бы отчасти в интересах русского народа и антисовок можно смело пропускать.
Секундант
Чух и мумий-тролль, не скромничай.
Секундант
Чух и мумий-тролль, не скромничай.
Антон Филатов
Ну да, мутировавшие и отработавшие системы маскировки большевики.
Константин Пахомов
Вот в этом вся ваша тухлая натура, мрази.
Константин Алланд
Налог на самозанятых составит примерно 50000 рублей в год. Примерно столько платят гастарбайтеры. Ну россиянская муйня решила тут всех уровнять уже совсем . Братья-сестры будут традиционно терпеть.
Константин Алланд
христианство приучило русских к терпению
Константин Алланд
Налог на земельный участок(даже огород в 6 соток) планируют сделать 4000 рублей в месяц.Плати оброк, дескать, крепостной холоп. Когда носились тут у нас с дальневосточным гектаром, я это все предвидел и говорил просточкам-фантазерам, чтобы не радовались особо. Втюхать землю, а потом обложить налогом, старое доброе крепостное право по сути. Пока вся эта мразь рулит в кремле, ни о какой собственности здесь не может быть и речи. Или отберут или задавят поборами.
Алексей
Где вы таких нашли?) Мне казалось навальнисты в основном - малолетки, которые вряд ли вообще понимают смысл национального вопроса, ну и офисный планктон, возомнивший себя крутыми оппозиционерами.
Дмитрий Браунинг
Стараюсь не обращать на все это внимание, только одно тешит: "Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы." Цицерон
Константин Пахомов
Ну значит население именно этого и заслуживает. Хотя бы своей верой в людоедское государство и надеждой на все будет хорошо, стоит только потерпеть. Стоит только подождать. Все верно, терпила-терпи.
Константин Алланд
Ну значит население именно этого и заслуживает. Хотя бы своей верой в людоедское государство и надеждой на все будет хорошо, стоит только потерпеть. Стоит только подождать. Все верно, терпила-терпи.
Maxim Petrov
Кремляне - готы? Не смешите мои тапочки :-)
Vladimir Sholkov
Кто в социуме прописал обязанным оплачивать и рассчитываться в биткоинов? Никто. Просто дали некий аналог яйца , как раньше в Японии игрушку сделали, воспитать зверька. Пока игрушка была в тренде от нее балдели и совершали нехорошие поступки. Но где он сейчас? Его нет. А почему? А потому что время быстро прошло. А что де осталось? Остался хлеб который нужно кушать. В трендах или не в трендах хлеб, а его все едят. Так и биткоин.
Vladimir Sholkov
Это лишь говорит в очередной раз о сектанстве. Они уже делят людей на гос крестьян, и черновых крестьян.. Самое забавное в этом случае будет что они сами на себе завязывают петлю на подобие Сирии. Людей выпирают из мест обитания на свалку , но и со свалки их тоже выгоняют. Остаётся лишь вопрос с какой стороны первыми пойдут ходоки? По мне с ДВ.
Vladimir Sholkov
Самое забавное в настоящее время, что если убрать все те монологи которые звучат по ТВ, газетах, обещания и т.д. и поставить на места неких кукол то мир не изменится. Кукла идет , едет, летит, подписывает бумаги. Лишь меняется обноски, пудрят , приукрашивают, дорисовывают финтифлюшки. А на деле все тоже самое
Земеля в натуре
и 3 дня в неделю работать на барина
Ночной Патруль
Вот вот ! Еще раз подтверждаются слова ВК о том, что используют психотронное оружие воздействуя на подсознание людей, зомбируя их, заставляя тем самым совершать странные поступки. С уважением, Денис
Роман Котов
А вот тут у товарища-историка о Ленине совсем другое мнение чем у ВК https://youtu.be/Prx82skl2uM
сажин герман
Сам Пучков поднялся на озвучке американских(капиталистических ) фильмов , вот и объяснил бы публике почему совки в конце 80-ых начале 90-ых массово смотрели американские (капиталистические) фильмы , а от совковых плевались
Николай Толубаев
40 человек заблокировал.
Maxim Egorov
Не верю. Они сами все это взрывают. Потом назначают стрелочников. Идёт финансирование, звания, должности, бюджет пилят и т. д.
Роман Котов
С пучковым всё ясно, но этот Яковлев. который с ним, они выпустили ряд выпусков о Гражданской Войне ... деталей много там, но всё переврано, этот яковлев красной нитью пытается в этих выпусках выгородить красных, вкладывает в их действия свои домыслы и оправдания, а мелкие факты которые показывают кого то из белых с лучшей стороны, всегда подвергает сомнению! перевирает слова и в каждые слова, однозначные, пытается вложить свои домыслы, рассуждая о том "что оно было так, но на самом деле думали то то..." чисто пропогандон этот яковлев, пытающийся сойти за историка! он меня бесит...
Ночной Патруль
За деньгу немалую усердствуют...
Ночной Патруль
Бьют по надежде России - по молодежи
Константин Алланд
«Поводком для собаки трудно? Шарфиком, б***, трудно? Или чтоб сердечный приступ?.. Вот как надо! Ну в крайнем случае купи у дилера на углу фентанила и подсыпь в компот… (…) нет, б***, эти магистры убийств хотят вычесываться. Полоний, х***ий, нервный газ с почтовым индексом… Еще только осколком кремлевской звезды в сердце не пробовали». Тайные виды на гору Фудзи
Секундант
Это был "хлопок". А хороший взрыв веселит глаз и позволяет сотрудникам фсб отрабатывать свою зарплату.
Алексей Огородников
Сегодня в очередной раз обалдел, когда один из руководителей фирмы, где я работаю, стал рассказывать про то как важно делать пенсионные отчисления. Говорил, что за счет этого живут наши родители, а потом мы будем жить за счет отчислений наших детей. Что так и должно быть. И это говорит бизнесмен. По моему дальше уже ехать не куда.
Sl. Ru
ыыщо один натянулся../Банник из ПЦ/
Алексей
Просто кто-то, у кого они отжали бизнес/подкинули наркоту/посадили родственника за пост в нете, не выдержал.
Серёга Ларюшкин
Да это змеи подколодные, хотя можно и "медиками" обозначить.
Алексей
Пучков отвечает за идеалогическую обработку молодежи. В том числе и благодаря ему развелось столько дебиловатых любителей СССР, которые конечно в самом СССР никогда не жили.
Yury Safonov
Конечно, он-то не хило видать отчисляет, а интуитивно понимает, что ничего не получит, вот и пытается поддержать систему как может.
Yury Safonov
Ах-ха-ха, это же бубль-гум!
Серёга Ларюшкин
Свечку держал над проектом?
Алексей Огородников
Бьют по надежде России - по молодежи
Алексей Огородников
Да, акцент очевиден. Планируют применение жёстких санкций к молодому поколению.
ny sd
Владислав ... а не Вячеслав!
ny sd
Вот вот ! Еще раз подтверждаются слова ВК о том, что используют психотронное оружие воздействуя на подсознание людей, зомбируя их, заставляя тем самым совершать странные поступки. С уважением, Денис
Серёга Ларюшкин
коммунист якобы подорвался? да ... поди фальшивка!
Aldan
Никуда они не ставили. Им просто приказали их поддержать они и пошли.
Валерий Иркитов
вон у нас тут местные любители истории покопались в архивах на тему антоновского восстания и прочее. И сделали однозначный вывод - "геноцид".
Валерий Иркитов
Владислав ... а не Вячеслав!
Алексей Огородников
мне тоже показалось что как будто держали, держали ... по чуть чуть просыпалось ... а тут как будто не удержали ... и руки разжались... поток усилился... может еще сожмут, а может опустят окончательно...
Валерий Иркитов
коммунист якобы подорвался? да ... поди фальшивка!
Валерий Иркитов
мне тоже показалось что как будто держали, держали ... по чуть чуть просыпалось ... а тут как будто не удержали ... и руки разжались... поток усилился... может еще сожмут, а может опустят окончательно...
Валерий Иркитов
вот тоже его песня https://www.youtube.com/watch?v=yyd9ce34vcw
Валерий Иркитов
и ГрОба (стеб над совками) не плохо перепел https://www.youtube.com/watch?v=0kp89xXhDYA
Серёга Ларюшкин
Здравия. Ну типа коммунизм в лице юного поколения не справился со своей психикой и пошёл на дело против своего источника власти.
Секундант
на видео-захвате видно как все тянутся за пропусками, что бы пройти через кпп.
Немчин отдыхает
Достаточно посмотреть мосфильма и ленфильма с этим упырём, как его там искусство преподносит и вопросов у молодых не возникнет, что это за сущность..................
Антон Филатов
Это чьи работы? Музейные или нет.
Серёга Ларюшкин
Это зэки делали в советское время. Отрывок из фильма "Комедия строгого режима". Да, местный лагерный музейный экспонатизм (-: После этого, генерал всех и в хвост и в гриву.
Vladimir Sholkov
А теперь я объясню по своему. Это означает что платить в пенсионные придется видимо больше, а покрывать этот недоимок из зарплаты не хочет, поэтому под страхом уголовного преследования он заранее предупреждает что платить будет возможно меньше. А виноваты сверху
Maxim Egorov
Этюд составлен дёшево, без усердия. Похоже на сотрудника(курсанта) фсб молодого. Им заказ нужно отбивать по развалу священной земли Русов.
Секундант
по всем. в первую очередь по нам которым за сорок, кто ещё не подох на войнах плановых.
Maxim Egorov
Тут демонстрация. Молодой русский парень взрывает ФСБ. Для денег они бы набрали банду кавказцев или среднеазиатов, а потом сами бы их поймали. А атаковать государственную структуру это уже серьёзно. И когда последний раз такое было в России? При царской власти наверное.
Maxim Egorov
На сколько я понял это сообщение было якобы им отправлено в телеграмме. Возможно, что он его даже не отправлял, а кто то это сделал за него.
Серёга Ларюшкин
Этюд составлен дёшево, без усердия. Похоже на сотрудника(курсанта) фсб молодого. Им заказ нужно отбивать по развалу священной земли Русов.
Maksimov Igor Petrovich
прям евгений онегин
Иван Грозный
Сам Пучков поднялся на озвучке американских(капиталистических ) фильмов , вот и объяснил бы публике почему совки в конце 80-ых начале 90-ых массово смотрели американские (капиталистические) фильмы , а от совковых плевались
Иван Грозный
Поздно прозревают путиноиды , насчет "страна распадется" не факт, на счет " всех нас на кол посадят" очень похоже на правду , только слушатели АРИ про это уже 10 лет назад знали
Алексей
Австралийского мясца попробовать не мешало б ещё. Дикие расстояния для поставок мяса. Обветриться может, вируснуться и т.д. То что приводит к росту цен, уже обсуждали здесь по 100-му разу. А вот эта проекция по схеме запада из сша. Я об этом раньше упоминал: ВП утвердил новую Концепцию миграционной политики Документ предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, а также процедуры предоставления российского гражданства
Серёга Ларюшкин
Австралийского мясца попробовать не мешало б ещё. Дикие расстояния для поставок мяса. Обветриться может, вируснуться и т.д. То что приводит к росту цен, уже обсуждали здесь по 100-му разу. А вот эта проекция по схеме запада из сша. Я об этом раньше упоминал: ВП утвердил новую Концепцию миграционной политики Документ предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, а также процедуры предоставления российского гражданства
Земеля в натуре
«Поводком для собаки трудно? Шарфиком, б***, трудно? Или чтоб сердечный приступ?.. Вот как надо! Ну в крайнем случае купи у дилера на углу фентанила и подсыпь в компот… (…) нет, б***, эти магистры убийств хотят вычесываться. Полоний, х***ий, нервный газ с почтовым индексом… Еще только осколком кремлевской звезды в сердце не пробовали». Тайные виды на гору Фудзи
Вит Ла
Похоже ( братья и сестры ) ждать долго придется - Владимир Путин утвердил новую Концепцию миграционной политики -https://www.kommersant.ru/doc/3786615
FLOMASTER
Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» http://kremlin.ru/events/president/news/58986 фраза русский язык встречается 3 раза русская культура встречается 1 раз русский народ 0 раз Ура товарищи! Ура короче соотечественники это все жители великого и могучего совка, вот вам и химическая свадьба
Роман Котов
кстати да. смотрели бы отроки вселенной вместо звездных войн.
Роман Котов
вон у нас тут местные любители истории покопались в архивах на тему антоновского восстания и прочее. И сделали однозначный вывод - "геноцид".
Серёга Ларюшкин
На бирже труда, также будь здоров деньги неработающих осваивают.
Alex Shatunov
Удивительные совпадения!
Maxim Egorov
Я так и не понял, чурок выгонят из страны или ещё больше завозить станут? Я ни хрена не понял что им надо!
Иван Грозный
1) Большевики были заинтересованы в удержании власти поэтому заключили бы Брестский мир хоть с самим чертом, тем более с немцами на которых работал ВИЛ, байку про революцию в Германии он придумал, чтобы отвести подозрения о своем шпионаже на немцев. 2) Никакой независимости рада не просила , она просила ограниченную автономию на территории 4..5 современных украинских областей (свой бюджет и свои внутренние воинские части). Если бы большевики не захватили власть и не создали УССР то любое после Керенского нормальное русское правительство предоставило бы им автономию и не образовалось в последствии никакого г-ва Украина , как и Беларусь. 3) Сталин не был маньяк и не хотел уничтожить всех "ленинцев", он уничтожал потенциальных конкурентов причем последовательно натравливая их друг на друга :Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков, Бухарин и Тухачевский с маршалами.
Алексей Курлов
Че-то у кремлян и их холуев вообще крышу сносит ....видимо болезнь от шефа (ВВП) передается....
Иван Грозный
Че-то у кремлян и их холуев вообще крышу сносит ....видимо болезнь от шефа (ВВП) передается....
Серёга Ларюшкин
Сварщиков наверное не хватает для массовки и поддержки режЫма. Хотя сравнения по профессиям которые существуют в королевстве, можно смело расширять по алфавиту.
Рустем Бохани
самообслуживание))))
Vadim Galuzin
Отлично. Теже мысли . Революцию готовил генеральный штаб царской. России.
Vadim Galuzin
Причем тут свеча. В комментариях так сразу и не объяснить эту версии. ...
Vadim Galuzin
Это научный термин
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