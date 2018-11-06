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Правда Смутного времени
Правда Смутного времени
06/11/2018 01:39
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Обсуждение
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?v=A_NG7LyNFYo
Владимир Павловский
Официальное название карательной структуры: Федеральная служба войск национальной гвардии. Никакой Росгвардии не существует.
Igor D'Arbino
Шуйский всё-таки Рюрикович
Езя Гебя
По поводу - зарыть краны в Западную Европу- не получится у них, контракты подписаны на годы вперед, срыв поставок влечет дикие санкции. А уж если в открытую фазу перейдет, как блокада Западного Берлина , организованная кремлевскими людоедами в 1948 году, длилась 324 дня и американцы организовали воздушный мост, после чего камуняки слились. Нельзя сравнивать Западный Берлин с Западной Европой, но и технологии, мобильность,объемы шагнули в разы вперед. Зафрахтуют простаивающие в качестве хранилищ танкеры всего мира и не думаю, что ресурсная федерация сможет как-то помешать. Да еще заработают на этом деле нормально. А вот у России точно может голод начаться, может именно этого и добиваются американцы. В первую очередь начнется голод с электроникой качественной,присадками к топливу, химией, запчастями к авто,холодильникам, стиральным машинам, да еще каналы информационные запустят над Россией , сажать опарышей-личинок кремлевской обслуги за наркоту начнут со всеми вытекающими последствиями.
Vadim Galuzin
ВК из старообрядцев
Fiksik Piksel
если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород .А по сему е́сли бы у ба́бушки был Пуй, то она́ была́ бы де́душкойНаковыряеш в своём носу а апосля обсасываеш не знамо что.
Fiksik Piksel
если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород
7 Vetrov
Акула проглотила рыбку))) Все давно знают факт , что Монако вовлеченное в казино, действует как убежище для тех, кто пытается уклониться от налогообложения . . В Монако нет подоходного налога, поэтому многие иностранные бизнесмены, в том числе члены королевских и благородных семейств, действуют оттуда, чтобы уклоняться от налогов, а затем скрывать богатство на частных швейцарских банковских счетах и некоторых монаканских банках. Казино - самый эффективный инструмент для отмывания больших сумм наличных денег. Казино в Монако неоднократно расследовались за участие в отмывании денег для сицилийской мафии и синдикатов наркотиков. «Это фискальный рай, и законы тут фантастичны. Это не просто проблема банковских депозитов. Компании могут создаваться анонимно, и это позволяет людям скрывать свою деятельность», - сказал французский консервативный заместитель Франсуа Д'Оберт про Монако , бывший председатель парламентской антимафийской комиссии. По версии журнала Форбса , Рыболовлев является 119-м самым богатым человеком в мире. Российский олигарх Дмитрий Рыболовлев является крупнейшим акционером Банка Кипра с 9,9% акций компании. Рыболовлев имеет пентхаус в Монако под названием La Belle Epoque за 300 миллионов долларов ,гавайскую виллу, которую он купил у Уилл Смита за 20 миллионов долларов, и особняк Дональда Трампа в Палм-Бич, Maison de L'Amitie, который он купил за 95 миллионов долларов в 2008 г.В 2011 году он и другие инвесторы купили две трети футбольного клуба Монако, Монко. Он также владеет яхтой под названием «Моя Анна» стоимостью 111 миллионов долларов.
Fiksik Piksel
" Я был христианином в течение 22 лет, с того дня, как я родился до того дня, когда понял, что христианского Бога нет, и если он это сделал, он не мой бог. Через 5 лет я стал агностиком-атеистом, и теперь я даже не знаю. Несколько месяцев назад я почувствовал призвание, я чувствую, что Север - это мой дом, и что старые боги есть, мне просто нужно их найти. Я знаю об этих богах много лет, всегда думал, что это было бы так удивительно, если бы они были реальными. Теперь я не хочу выбирать, чтобы верить в них, я отчасти против организованной религии, но я не могу остановиться, иногда я думаю о них, как они были настоящими.https://www.youtube.com/watch?v=G001qjo38XA
Vladimir Sholkov
Просто , опора основана на лёгкости , ты даешь деньги и ставишь задачу. За твои деньги решают твою проблему. Лёгкость с которой они это делают обусловлена их замкнутостью, тайностью. Никто реально незнает что от них ожидать и живёт в мифе, который сотворила система. Своего можно спросить а где у вас метро, а если чужак, который не говорит на твоём языке, думает на чужом языке то он идеален для реализации своих тайных планов
Maxim Egorov
Меня отец с детства учил, чтобы я сначала думал, а потом только делал. Все кто сейчас выходят на "русский марш", ни разу не задумались, что значит быть русским. Русский для них это не более чем вывеска. В нынешней информационной войне, противодействовать пропаганде можно, тоже, только в информационном поле. Сначала необходимо "вылечить голову", а уже потом что-то предпринимать. Раньше сам не понимал и не принимал это. А теперь осознал, что на сегодняшний момент, самым эффективным способом борьбы за интересы русского народа, является просвещение. Вообще удивительно оно работает. Ты вроде бы ничего не делаешь, а мир вокруг тебя меняется. Например, каждый раз, люди вокруг, поздравляют тебя с каким-нибудь россиянским праздником, а тебе вообще фиолетово, ты просто продолжаешь заниматься своими обычными делами. Ты не ввязан во всю эту конитель и чувствуешь себя абсолютно спокойно. На появившиеся вопросы спокойно отвечаешь, почему для тебя это не дата и не праздник. Сначала окружающих это дико раздражает, со временем многие просто перестают обращать на тебя внимание, но некоторые начинают вести себя как ты. Им также становятся по барабану эти празднества. Начинают задавать вопросы, а во сколько это нам обошлось?
Sl. Ru
"Красная мантия" фильм,на ура у подростков шел))
Роман Котов
Нюхали клей и вдыхали бензин)).
Алексей Огородников
Меня отец с детства учил, чтобы я сначала думал, а потом только делал. Все кто сейчас выходят на "русский марш", ни разу не задумались, что значит быть русским. Русский для них это не более чем вывеска. В нынешней информационной войне, противодействовать пропаганде можно, тоже, только в информационном поле. Сначала необходимо "вылечить голову", а уже потом что-то предпринимать. Раньше сам не понимал и не принимал это. А теперь осознал, что на сегодняшний момент, самым эффективным способом борьбы за интересы русского народа, является просвещение. Вообще удивительно оно работает. Ты вроде бы ничего не делаешь, а мир вокруг тебя меняется. Например, каждый раз, люди вокруг, поздравляют тебя с каким-нибудь россиянским праздником, а тебе вообще фиолетово, ты просто продолжаешь заниматься своими обычными делами. Ты не ввязан во всю эту конитель и чувствуешь себя абсолютно спокойно. На появившиеся вопросы спокойно отвечаешь, почему для тебя это не дата и не праздник. Сначала окружающих это дико раздражает, со временем многие просто перестают обращать на тебя внимание, но некоторые начинают вести себя как ты. Им также становятся по барабану эти празднества. Начинают задавать вопросы, а во сколько это нам обошлось?
Canapsis
Брошен факел войны между МВД и Росгвардией. № 889 https://www.youtube.com/watch?v=Qwp34wt6gLo
Canapsis
По тем видео этой дамы, которые я видел, доверия к ней нет. Еще одна подлубянская засирательница информационной поляны.
Земеля в натуре
а у вас,что за ганджубас?
Aldan
Ну чего ты пи#дишь! Закон почитай - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309612&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5736006961669773#034335175435990095. И узнаешь есть Росгвардия официально или нет.
Алексей
По тем видео этой дамы, которые я видел, доверия к ней нет. Еще одна подлубянская засирательница информационной поляны.
Василий Свирлипулькин
Опять с Пахомом бояры перепили на россиянском празднике.
Anton Latjuk
Гайки закручивают, овцы молчат и ждут.
Eugene Do
Карабанов постоянно передергивает, подменяя реалии СССР и "перестройки". Очереди и талоны как раз и появились после 1985-1987. С введением талонов в очередях стали стоять все, даже кому раньше было западло, чтобы не пропало как говориться. Мне не нравиться манера очернять прошлое, всякое было, и хорошее и плохое, но не сплошной негатив как описывает автор.
Алексей
Опять с Пахомом бояры перепили на россиянском празднике.
Алексей
Гайки закручивают, овцы молчат и ждут.
Иван Помидоров
В том, что каждый теперь кушает свои помидоры, которые сам вырастил. Каждый сам решает на что их менять или кому продать.
Василий Свирлипулькин
Мы же "бандеровцы". Все праздники вывозили ветеранов и пенсов на саночках в лес. Нам же из Брюсселя сказали, что не примут в ЕС вместе с нахлебниками.
Василий Свирлипулькин
А ничё. Другие вон чё, и ничё, и чё сразу вон чё!: А чё ??
Алексей Огородников
да хер там. Росия как тянула хохлов с бульбашами, так и тянет. пусть не прямым финансированием, так платой за весь этот бульбашеский трикотаж с МАЗами, которые вряд ли где в Европе встретишь. думаю, что и у Хохлостана что-то закупается. хер знает, чего там эти свидомиты, кроме ненависти, производят, но один фиг никуда, кроме РФии, своё дерьмо продать не смогут
Алексей Огородников
2-я попытка блокировки "телеграмм" )
Алексей Огородников
7-го еще не то выдаст
Роман Котов
я лично как-то обхожусь.
Роман Котов
в сей опус прям подходит "ваше слово товарищ маузер!"
Алексей
Мы же "бандеровцы". Все праздники вывозили ветеранов и пенсов на саночках в лес. Нам же из Брюсселя сказали, что не примут в ЕС вместе с нахлебниками.
Константин Поляков
Если на заборе написано х... это не значит, что это х..., это просто надпись на заборе.
Константин Поляков
лишь бабью в РФ везде дорога! лишь бабью в РФ всегда почёт! пару лет покопается в административных правонарушениях - и в судьи! как положено. как учили. (в расеянских судах процентов 90 судей - бабы. и приговоры бабы бабам выносят куда мягче, чем мужчинам за аналогичные преступления). а всю грязную и опасную работу будут по-прежнему тащить на себе оперА да прочая ментовская пехота мужеского полу. они чуть ли не каждый день жизнью рискуют, гоняясь за уголовниками да тяготы с лишениями терпят, сидя в засадах в любое время суток и в любую погоду, а бабищи ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ И ЛЬГОТЫ сидят в уютных креселках тёпленьких кабинетиков да бумажки с места на место перекладывают, раздавая "пехоте" поручения всякие
Vladimir Sholkov
А ответ прост. Чем я обязан тем кто руководит этим маршем? Да ничем. Саш действительно больше похож на выставку политических сил, которые должны что то сделать для начала . Чтобы люди сказали " О да. Эти ребята мне помогли когда я пришел. " А что сейчас это? Это больше похоже на навальнистов. Никто нечего не сделал, но каждый требует под моральным позором чтобы выступали под его флагом.
Денис Гринго
Довольно интересная беседа, такое напоминание о нашем прошлом и о том что нам мешает построить прекрасное будущее для России: https://www.youtube.com/watch?v=SyoWvtPeCE4&t=1591s
Алексей Заров
Коммунизм головного мозга...
Сергей Панченко
да хер там. Росия как тянула хохлов с бульбашами, так и тянет. пусть не прямым финансированием, так платой за весь этот бульбашеский трикотаж с МАЗами, которые вряд ли где в Европе встретишь. думаю, что и у Хохлостана что-то закупается. хер знает, чего там эти свидомиты, кроме ненависти, производят, но один фиг никуда, кроме РФии, своё дерьмо продать не смогут
Vladimir Sholkov
А ответ прост. Чем я обязан тем кто руководит этим маршем? Да ничем. Саш действительно больше похож на выставку политических сил, которые должны что то сделать для начала . Чтобы люди сказали " О да. Эти ребята мне помогли когда я пришел. " А что сейчас это? Это больше похоже на навальнистов. Никто нечего не сделал, но каждый требует под моральным позором чтобы выступали под его флагом.
Vladimir Sholkov
Я скажу что мешает нам построить прекрасное будущее. Нам мешает его построить люди которые не имеют никакого отношения ко мне. Каждый строит свое будущее, в наших только силах наладить контакты , связи чтобы наши мечты приобрели хоть какую то прибизмтельную реализацию. Ты хочешь стать космонавтом. Но не подходишь под физ подготовку, то возможно можешь стать летчиком или руководить шатлом в какой то игре, достаточно попросить близких л помощи. Но за помощь придется воздать должное. Круговая порука
Сергей Панченко
лишь бабью в РФ везде дорога! лишь бабью в РФ всегда почёт! пару лет покопается в административных правонарушениях - и в судьи! как положено. как учили. (в расеянских судах процентов 90 судей - бабы. и приговоры бабы бабам выносят куда мягче, чем мужчинам за аналогичные преступления). а всю грязную и опасную работу будут по-прежнему тащить на себе оперА да прочая ментовская пехота мужеского полу. они чуть ли не каждый день жизнью рискуют, гоняясь за уголовниками да тяготы с лишениями терпят, сидя в засадах в любое время суток и в любую погоду, а бабищи ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ И ЛЬГОТЫ сидят в уютных креселках тёпленьких кабинетиков да бумажки с места на место перекладывают, раздавая "пехоте" поручения всякие
Алексей
С другой стороны в ШФ, если посмел поднять голову от корыта и что-то вякнуть против линии партии - все равно найдут, как ни шифруйся. Так что ничего особо страшного по сути тут нет, просто порабощение становится более явным.
Езя Гебя
романовское отродье незаконно захватило власть. Они были ставленники англичашек. И этих островитян возмутила отмена беспошлинной торговли в России, введенная Иоанном Грозным, он не хотел под них ложиться и видел свой путь развития государства . Затем неурожаи несколько лет подряд, голод и наверняка не без помощи англичан. Они шастали по России как у себя дома и еще умудрялись гадские книжонки у себя издавать, рассматривали Россию как колонию. И вообще первую смуту в России многие постсоветские историки стали называть Первой Гражданской войной в России, так как были задействованы все общественные классы, а камуняки пытались назвать крестьянско-классовой войной, романовские лжецарьки пытались назвать смутой. Возможно камуняки подыгрывали англичанам с историей прихода романовых, да и романовых из-за этого убрать могли, кому понравится, что 300 лет Россией правили самозванцы. И к чему привел незаконный захват власти романовской бандой- к рабству и деградации России. Любая гражданская война делается на деньги и мозги враждующего государства и деньги нужны не малые. Народ всегда нищий и мог только кровью платить, а купцов-аборигенов грабят сразу и даже они не могут повлиять на ход событий. Опыт войны с большевиками это показал, заснул Артамонов миллионером, проснулся нищим и умер с мерзлой картошкой во рту. А кому это было выгодно? Да и проклятие Марины Мнишек всего романовского рода за убийство маленького, трехлетнего ребенка и законного наследника привело к печальным для них последствием, петрушка-первый уже не понятно от кого прижит был. Все, что говорят большевики, в том числе в истории ,надо рассматривать с точностью наоборот.
Yury Safonov
А если владельцы мессенджеров не станут передавать никаких данных, что случиться?
Езя Гебя
И еще - мишка романов сидел в Холмогорах, а это 100 км от Архангельска- первого морского порта России. И англичане уже туда спокойно отправляли свой торговый и военный флот и им до мишки дойти и передать привет- два дня по Холмогорскому тракту времени. А с чего бы мишке сидеть и орать в монастыре, что он скоро станет русским царьком и непочтительно разговаривать с монахами. Он просто повторял за английскими чепыгами и мишкиными. За бабло любой поп пропустит на свиданку и не думаю, что в Холмогорском монастыре мишка романов без связи и в полной изоляции сидел. Могли монаха выводящего подкупить. Вел переписки и договаривался с другими участниками переворота.
Vova Boba
Надо бы разобраться с так называемыми Рюриковичами, от кого вели цари свою родословную ?, ну точно не от пирата викинга из какой то там Швеции , а может от царя остроготов Фёдора Великого ,Иван Грозный всех корольков Европы за холопов же считал , Фёдор Великий , где f перевёрнутая на t и получается Теодор https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theoderic_the_Great также это рюрик-Þēodrīc , Þjōðrēkr, Þiudareiks. история тех времён мутна и с вандалами и весиготами и аланами ,что вообще происходило непонятно
Алексей
Россиянские бизьнесмены используют кочевников для разборок между собой https://www.rbc.ru/society/06/11/2018/5be127cb9a794714556d1912?from=main вполне толерантненько
Константин Алланд
500.000 тыр в ленобласти и год на оформление докУментов.То если труба рядом
Алексей
В Китае - китайцы, в РФ -безнационалы.
Алексей Заров
"Идёт все к лучшему, поверьте, но мерзопакостным путём!"
Maxim Petrov
Сравни долю государства в экономике Китая и России, и будешь удивлён....
Vladimir Sholkov
Фишка в том что никто из правящей династии не вел свою родословную от русских. Согласно православию они вели свою родословную от царя кнстантинопольского. Катахезис. Немцы вели родословную от немцев и т.д. Не было правящей русской династии которая бы вели свою родословную от русских людей. Во всяком случае я ещё такого не прочёл
Константин Алланд
Комнины - византийская императорская семья и поставили на трон в России своих родственников Романовых-Юрьевых . Романовы через Варвару Ивановну Ховрину(Комнину) были младшей ветвью императорской семьи Комнинов правившие Византией в 9-10 веках - (князья Готии )выехавшей со всем своим несметным богатством в конце 14 века из Крыма в Московское Царство при Дмитрии Донском , на 2 века ставшие главными казначеями Московскими и самыми богатыми боярами на Руси , сменившие императорскую фамилию Комнинов на Ховриных-Головиных. Варвара Ивановна Комнина-Ховрина вышла замуж за боярина Никиту Юрьевича Романова и родила будущего Патриарха Московского Филарета будущего отца 1 -царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича Романова. Варвара Ивановна Комнина(Ховрина)Романова жена Никиты Романовича Юрьева , мать Патриарха Филарета и бабушка первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича . Комнины — византийская императорская династия, правившая в Византии в 1057—1059, 1081—1185 гг. и в Трапезунде в 1204—1461 (под именем «Великих Комнинов»),родственники императорских семей Палеологов и Ангелов . пруфлинк =https://books.google.ru/books?id=_mrsBQAAQBAJ&pg=RA1-PA50&lpg=RA1-PA50&dq=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=dqL_3K6TBB&sig=f6YI31vHSGUA0dogATYcsHu6P90&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiRtIvUwJXdAhWCl4sKHRhqAW8Q6AEwCXoECAgQAQ#v=onepage&q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&f=false Док. фильм .Комнины(Ховрины)-первые казначеи России и родственники бояр Романовых .https://www.youtube.com/watch?v=M_eBy2deEuU&t=287s
Arkadiy Polyakov
ВК, что значит я верующий и я верю в участие бога в событиях в мире и в судьбах всех людей? ВК ты Иудей? да похоже ты жид! Если бы ты не был жидом, ты бы сказал что ты веришь в участие богов в событиях в мире и в судьбах всех людей. Это в корне меняет дело!
Vadim Galuzin
Опора вертикали власти. Кавказские диаспоры Северного Кавказа --- личная опричнина товарища Володи. товарищ Володя + опричнина , и есть верхушка пирамиды власти. Только потом идут всякие гебешные конторы. Кадыров в путинской России стоит выше рангом ,чем министр обороны. ... Зазеркалье одним словом.
Vadim Galuzin
Сириуса и трквора не было. Это весь дом и верная дружина
Vadim Galuzin
Самое интересное ,что Ивана Грозного нет среди всех исторических русских персонажей на памятнике " тысячелетняя Россия" . Почему ? Не признавали за своего. Или вообще такого деятеля в истории Руси не было. Типа миф на злобу эпохи.
Роман Котов
нет конечно, раз обращаюсь на ты...
Земеля в натуре
500.000 тыр в ленобласти и год на оформление докУментов.То если труба рядом
Роман Котов
Даааа, господа, посмотрел я в инете, послушал, и глубокая печаль обуяла меня...и грусть. Никто не верит в то что говорит и пишет. Например взять михАлкова. Вот человек в зрелые годы пожил в европе и прочих местах, снимаясь в фильме "приключение Шерлока Холмса..." прочувствовал жизнь аристократа и как это...дворянина. Ему понравилось. А свистит совсем чего-то там другое. Или тоже ейхомацы. Живые люди говорят говорят говорят и говорят, но сами же не верят не единому своему слову. Да и вообще...как то посмотришь на обилие информации и понимаешь что 95% это какая-то чушь. Т.е. за словами ничего нет, ничего не стоит, никакого смысла, значения. Развлечение чтоли такое...плодить информацию в наш информационный век.
Arkadiy Polyakov
нет конечно, раз обращаюсь на ты...
Аким Корибут
Владислав, ваши люди на РМ тоже устраивали провокации. Я помню как амерский флаг в колонне вынимали. Благо быстро заставили его убрать.
Вит Ла
Кто эти люди ? - https://www.youtube.com/watch?v=Prx82skl2uM&t=1039s
Аким Корибут
Варвара Ивановна Комнина(Ховрина)Романова жена Никиты Романовича Юрьева , мать Патриарха Филарета и бабушка первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича . Комнины — византийская императорская династия, правившая в Византии в 1057—1059, 1081—1185 гг. и в Трапезунде в 1204—1461 (под именем «Великих Комнинов») ,родственники императорских семей Восточно Римской империи =Палеологов и Ангелов. .https://books.google.ru/books?id=_mrsBQAAQBAJ&pg=RA1-PA50&lpg=RA1-PA50&dq=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=dqL_3K6TBB&sig=f6YI31vHSGUA0dogATYcsHu6P90&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiRtIvUwJXdAhWCl4sKHRhqAW8Q6AEwCXoECAgQAQ#v=onepage&q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&f=false док фильм.Комнины(Ховрины)-первые казначеи России и родственники бояр Романовых .https://www.youtube.com/watch?v=M_eBy2deEuU&t=287s
Евгений Евтушенко. :- ))) Ода выпивке. А вскоре прибыл с многозвонным огромным ящиком картонным, уже чуть-чуть навеселе: и звон из ящика был сладок, и стало ясно: есть! порядок! И подтвердил Морковский: "Е!" Мы размахались, как хотели,- зафрахтовали "люкс" в отеле, уселись в робах на постели: бечёвки с ящика слетели, и в блеске сомкнутых колонн пузато, грозно и уютно, гигиеничный абсолютно предстал тройной одеколон!!!
Роман Котов
ммм. откуда тогда столько максимализма?
Аким Корибут
Сидение на диване ещё лучше помогает русскому народу.
Vladimir Sholkov
Однако, эти люди пошли на перекор общему движению, которые считали всех для себя врагами
Vladimir Sholkov
Бессмысленно , т.к. нужно кроме прочего руководить своей судьбой, строить свое будущее.
Константин Поляков
Когда пи...дюки малолетние на гоп стоп идут они тоже на "ты" обращаются.
Maxim Egorov
Уже как 13 лет маршируете, лучше бы на диване сидели.
Роман Котов
ну что значит нужно. ну нужно конечно. ну блин. легко сказать.
Александр Верный
Здесь и говорить и спорить нечего с Владиславом о положении русского народа, как говорил Виктор Астафьев о русском народе, что водят его как бычка на веревочке и конца этому нет и сам он это позволил,в этом та беда, не проиграл войны,сам все позволил. Вроде и смел и смекалист народ,терпелив как вол,и проявил себя геройски, но не может он выделить из себя достойных во власть и неверие страшное к друг к другу и порой ненависть страшная.
Владимир Павловский
Прочитайте нормативную базу. Федеральная служба войск национальной гвардии. Где хоть слово про "Росгвардию" ?
Владимир Павловский
Открою Вам чудное откровение: для должности "дознаватель" не требуется наличие высшего юридического образования.
Николай Толубаев
Сириуса и трквора не было. Это весь дом и верная дружина
Николай Толубаев
Синеус это просто Залив на латыне на картах и Трубор это Сосновый бор , Шлёцер умный малый был ,написал историю всем, до потопа и после потопа ,историю Германии историю Щвеции историю Российской империи подделал ,придумал семитов и возможно и славян ,он ещё и лингвистом был
Даниил Павин
Odin's Song - Odin's Land (правдо на норвежском). https://www.youtube.com/watch?v=0C_8TfEk-hE https://www.youtube.com/watch?v=PyGTEnyCRN4
Maxim Egorov
Народ солидарен в том, что если не PU, то будет хуже. И в то же время люди не считают власть законной. Это просто временное явление с которым приходится мирится, такой оптимальный вариант на данный момент. Вопрос в том откуда берётся человек который правит? Если у народа нарушена связь с эгрегором, то и правителя не появляется. Похоже, что только после уничтожения зиккурата можно рассчитывать на настоящую легитимную власть. Пока будет стоять зиккурат, власть легитимной никогда не будет, что не делай ничего не получится.
Vova Boba
Синеус это просто Залив на латыне на картах и Трубор это Сосновый бор , Шлёцер умный малый был ,написал историю всем, до потопа и после потопа ,историю Германии историю Щвеции историю Российской империи подделал ,придумал семитов и возможно и славян ,он ещё и лингвистом был
Николай Толубаев
Про РМ и русское движение. Тут есть план и ответы , что не так "Мирослав Хрох: формирование наций и национальные движения "
Иван Грозный
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако» задержан по требованию прокуратуры княжества, пишет газета Le Monde. Рыболовлева подозреваеют в коррупции и фактах «торговли влиянием», ведется расследование. Сезон охоты на россиянских нуворишей открыт!!!
Fiksik Piksel
А ничё. Другие вон чё, и ничё, и чё сразу вон чё!: А чё ??
7 Vetrov
Комнины - византийская императорская семья и поставили на трон в России своих родственников Романовых-Юрьевых . Романовы через Варвару Ивановну Ховрину(Комнину) были младшей ветвью императорской семьи Комнинов правившие Византией в 9-10 веках - (князья Готии )выехавшей со всем своим несметным богатством в конце 14 века из Крыма в Московское Царство при Дмитрии Донском , на 2 века ставшие главными казначеями Московскими и самыми богатыми боярами на Руси , сменившие императорскую фамилию Комнинов на Ховриных-Головиных. Варвара Ивановна Комнина-Ховрина вышла замуж за боярина Никиту Юрьевича Романова и родила будущего Патриарха Московского Филарета будущего отца 1 -царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича Романова. Варвара Ивановна Комнина(Ховрина)Романова жена Никиты Романовича Юрьева , мать Патриарха Филарета и бабушка первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича . Комнины — византийская императорская династия, правившая в Византии в 1057—1059, 1081—1185 гг. и в Трапезунде в 1204—1461 (под именем «Великих Комнинов»),родственники императорских семей Палеологов и Ангелов . пруфлинк =https://books.google.ru/books?id=_mrsBQAAQBAJ&pg=RA1-PA50&lpg=RA1-PA50&dq=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=dqL_3K6TBB&sig=f6YI31vHSGUA0dogATYcsHu6P90&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiRtIvUwJXdAhWCl4sKHRhqAW8Q6AEwCXoECAgQAQ#v=onepage&q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&f=false Док. фильм .Комнины(Ховрины)-первые казначеи России и родственники бояр Романовых .https://www.youtube.com/watch?v=M_eBy2deEuU&t=287s
Fiksik Piksel
Odin's Song - Odin's Land (правдо на норвежском). https://www.youtube.com/watch?v=0C_8TfEk-hE https://www.youtube.com/watch?v=PyGTEnyCRN4
Vladimir Sholkov
Я думаю в данном случае Владислав прав, о чем пишется в книгах, а именно. Как погибали древние государства? Они погибали когда захватывали родовую казну, когда захватывали в плен и уничтожали богов и их храмы. В целом в купе: если капище как обитель павшего князя повелителя этой территории уничтожается, плюс у династии изымается их родовая сокровищница то уничтожается власть.
Vladimir Sholkov
Что такое судьба это план. У богов может быть план типа концепции что тут будет построен храм. И чтобы и кто бы не делал, храм будет построен. Свидетелями этого явления могут быть 10 человек, 1000 человек или миллион. Безразлично . Что такое план для людей? Если человек не попадает в концепцию богов, то это совокупность навыков, связей, потенциальных ходов действия и т.д. анализ которых вырисовывает приблизительную вероятность будущего. Ты можешь следователь этой вероятности будущего или что то поменять для изменения вероятности. Но чем ярче это будущее тем более реализуем план.
Vladimir Sholkov
Значит кратко, познай себя
7 Vetrov
Варвара Ивановна Комнина(Ховрина)Романова жена Никиты Романовича Юрьева , мать Патриарха Филарета и бабушка первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича . Комнины — византийская императорская династия, правившая в Византии в 1057—1059, 1081—1185 гг. и в Трапезунде в 1204—1461 (под именем «Великих Комнинов») ,родственники императорских семей Восточно Римской империи =Палеологов и Ангелов. .https://books.google.ru/books?id=_mrsBQAAQBAJ&pg=RA1-PA50&lpg=RA1-PA50&dq=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=dqL_3K6TBB&sig=f6YI31vHSGUA0dogATYcsHu6P90&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiRtIvUwJXdAhWCl4sKHRhqAW8Q6AEwCXoECAgQAQ#v=onepage&q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&f=false док фильм.Комнины(Ховрины)-первые казначеи России и родственники бояр Романовых .https://www.youtube.com/watch?v=M_eBy2deEuU&t=287s
Владислав
Вы видимо москвич. Это в Москве и Ленинграде талоны появились в 1985-87, в провинции они были практически всегда, с небольшими перерывами. А очереди были везде и всегда
Аким Корибут
Ну и чуть не получили по роже за свою тряпку.
Vladimir Sholkov
Почему не получили? Не уж то не было указаний на случай наступления таких событий и все было заранее детерминировано?
Vladimir Sholkov
На сахалине например добывают давно газ. Но насколько я знаю только начали проводить газопорвод в дома. А почему? Потому что одно дело когда на всех местах твоего плана уже раскинуто бабло, и т просто стрижешь капусту, а другое дело когда ты в свой идеальный план вставляешь проблемы помноженные на сторонних людей. Ведь тебе не просто кинуть трубу и сказать вот берите что хотите делайте. Тебе надо встретиться с мэром, ЖКХ, проложи трубы по домам, счётчики, кто то должен все обслуживать, кто то должен отвечать если пьяница взорвет газ и т.д. Т.е.у тебя есть капитал но встроить тебе его некуда из за системы. Нет диалога. И поэтому без проблем ложат большой болт на людей и ведут в обход.
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