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Что такое деньги?

15/11/2018 00:20
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Обсуждение
  • А есть ли на сегодняшний день натуральные сыры и вина? Вино порошковое, сыр из непонятного сырья. В общем хорошие вложения это плодородная земля, всхожие семена, чистая вода и оружие для защиты всего этого . Хотя опять же, в РФ нет права собственности на землю.
  • Таких и ставили в свой строй гондонария.
  • Таких и ставили в свой строй gondonariya.
  • Ну помним, как на эту картошку ездили. Впахивали задарма.
  • Свинарём ты был в красной армии. Свинарь всегда грязный и одинокий. Телега в четыре колеса рядом с пищеблоком и скользкие бочки для слива пищевых отходов из солдатской столовки. Главком над полковыми хрюнами. Вась-вась, кушайте свинки завтра привезу добавки.
  • Таки не надо постоянно про СССР. И я не буду про СССР. Тем более - обманывать нехорошо. Я сам против СССР голосовал но... Но я за правду . И не выношу враньё слушать.
  • законопослушный младенец
  • мальчик для битья
  • получи ответочку, пуляша свирлилкина. ссс-еровские блохи - это твоя радость, твой зуд и вечный зов. настальгируешь? - да пожалуйста... бейся своим лбом о памятный гранит до безпамятства, до посинения. мы-кай, вы-кай, негодуй, шнуруйся наглухо. не быть тебе космонавтом, не дано! ты медицинский факт, реквизит помойки. к смирению тебя не призываю - бурли, пенься, ерепенься. амин!
  • пулялкин не мужик, васютка, чирей блудливый. за бабло, безответно нагадить - удовольствие.
  • Лжец, провокатор, сексот...
  • Рыбок думские кормить будут, однозначно.
  • Ну Лесничий, я аж "загордился" таким данным при его жизни то (-8 Особенно прекрасное выражение в любви к фильму - "Павка Корчягин" (-8
  • талант его ниже колен волочится, на обе ноги хромает, а петь так хочется... бодро/диатоника ))) широка страна его родная.
  • талант его ниже колен волочится, на обе ноги хромает, а петь так хочется... бодро/диатоника ))) широка стана его родная.
  • вы о дураках?
  • вы о дураках?
  • Совсем и не историк а компилятор , искажает - как дышит . На кого расчёт? На тех кто хавает историю по заголовкам типо-истоических статеек , накаляканых за западные гранды .. Все больше убеждаюсь . что Карабанов засланный казачек и такой же русофоб - так презирать осознанный выбор большей части Русского народа , и так ненавидеть желание народа создать справедливое общество .
  • инвистируешь в АЭС, и в килват час твоя валюта.
  • Энергорубль это КОБовщина. Здесь такое запрещено. И даже этот мой комментарий удалят.
  • На каждом этапе есть минимальная черта. На первом кто то вырастил , приготовил и съел. Есть избыток то продал. Конечно спроса и предложений может быть много, и тут можно сыграть на продаже сопутствующих товаров. Но главной единицей все одно будет добытчик. Это означает что да добытчик может жить в проголодь но если он сдохнет то вся система и богачи покатятся в трантарары
  • а че тут врать. я сам тащил...правда яблоки)).
  • А, испугался! Тут вам не здесь!
  • гадость в радость, характерное для циклопов.
  • Надежда вымирает последней. А вдруг здесь объявятся нормальные люди, с которыми и поговорить есть о чём ? А пока их здесь, раз - два и....Фсё. :0) Не на Русской же Весне с подсадными спорить?
  • у циклопов однобокие фантазии.
  • Так я угадал - бандеровцы здесь.
  • Опять свою шарманку завёл; про голубую тюбетейку, прыжки с рюкзаком на сельхоз-угодия, салдафонский героизм рыночных погромов... "тьфу на тебя чмо и гопник", "пернатая пехота презирает всех непернатых..." бл... все ефрейторы в СА одинаковы. goodbye, hero of our time
  • ты уж постарайся, выдай протекцию на депутатский оклад. в лучшем кабаке отметим погоны.
  • Рыбки в политике не волокут, кто прав - кто виноват.
  • А мне почему то русню слышется. Точнее папа поправляет
  • Точнее пара поправляет
  • А ты - подорзительный. Я добрый.
  • долго хрюн думал?... тупое животное. сделай орфографическую редакцию, дэбил /// >>> Чмо!!! да и вали себе тундрой по глубокому снегу колобком румяным.
  • https://www.youtube.com/watch?v=4OaJSVcE3V8
  • гремит музЫка полковая... https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac
  • https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac песня о родине
  • https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac релаксация - инкасация
  • Они его и содержат.
  • Вася, ты конченый сталинист. в СССРа гражданки понятия не имели о женских гигиенических прокладках. И как милые женщины умудрялись быть всегда аккуратными. Чудеса да и только. Короче, Васька, не гони пургу.
  • Не ври камрад ! Дураков нет. Все всё помнят. И детям с внуками рассказывают. Чем больше здесь врут - тем больше мы забываем плохое в СССР и всё больше желаем его возвращения. Эх вы - психологи - олухи!
  • на овощной базе середине зимы в цех картошки,капусты не войдешь от убийственного запаха гниющей жижи..и так каждый год
  • А где кепочка Тексако? Из-за Трампа сняли?
  • Все в нашем мире держится на "вере",так и с долларом пока верят, будет его ценить да копить и не надо не какой логики, безумие большинства ниспровергнет любой разумный довод.И рассчитывать на то,что если случиться крах доллара,что кто то спасет накопления, доже переведя его в какой то эквивалент, сильно сомнительно. Так устроенна современная система пока все движется с ростом мировой экономики в 3% и если ты по шустрее и в прогрессе наколотил поболее, то молодец и не более.Доллар это краеугольный камень в конструкции мировой торговли и если он не дай бог рухнет то послесловия могут похуже второй мировой!
  • А тебя бандеровка - никто не спрашивает.
  • А вот заеб..... Я всегда был одиночкой и в строю стоял только в армии.
  • А что сейчас на Руси очень чисто?
  • Свинарём ты был в красной армии. Свинарь всегда грязный и одинокий. Телега в четыре колеса рядом с пищеблоком и скользкие бочки для слива пищевых отходов из солдатской столовки. Главком над полковыми хрюнами. Вась-вась, кушайте свинки завтра привезу добавки.
  • Тебе больше нечего сказать, так отдохни, подумай, соберитесь вы там мозгами засранными. Можете в процессе размяться надуванием трупа резинового.
  • Высокий уровень дисуссии! Восхищаюсь тем как готские элитарии ведут себя с чухнёй. Вас троих вполне можно в Думу уже избирать.
  • Ты че тут рассказываешь а? С самого детства я пахал как раб на трех огородах по 15 соток, тяпали копали эту картошку, старые люди подыхали в августе на огородах от сердца, жара и бешеный физический труд. Замечу я был из зажиточной семьи, но в колхозах такое выращивают что покупать это было опасно, сам председатель колхоза друг нашей семьи сам для себя выращивал в ручную картофель, все пахали на огородах как проклятые что бы есть нормальную картошку. Продукцию выращенную в колхозе отправляли в города, там было все равно что есть, непонимающиие наивные люди покупали все подряд, а кто поумнее заводил дачу и пахали там как рабы на египетский пирамиде по 7 дней в неделю вечерами от электрички до электрички .
  • Да знаю я , как на картошке пахать. Сам у тёщи в деревне с мешком картошки упал на поле бухой был ....Самогону с утра зарядишь и... Этот случай все соседи там вспоминали. А тёща отвечала ,что зато муж у дочки городской. А поле картофельное ( своё для хозяйства ) за горизонт. Как вспомню - так вздрогну. Потом урезали ... Семья стала вымирать. Село чахнуть. Сейчас там и коров никто не держит.
  • Сажали . И собирали. Но брали её не в магазинах. Я вот помню - мешки с картошкой . И капусту собирали... Было дело. Но брали её в основном на базаре. Хотя уж капусту и помидоры по 50 копеек за кг. - брали и в овощном. Цветная капуста там неплохая была. И болгарские помидоры по 50 коп. Да и картошка - в общем нормальная , по 10 копеек за килограмм. А вот бананы... 20 копеек за штуку. Апельсинов в Омске ваще не было. Из Москвы слали посылками. Билет до Москвы стоит 19 рублей в плацкарте. Мандарины ? Не помню уже... Помню новогодние подарки с ними были. И на " уборочную " ездили. В основном по желанию - водители и трактористы. Так это же был социализм . Каждый должен был для обчества постараться. И Чернобыльскую АЭС ехали спасать, хотя знали чем рискуют. Все знакомые что ездили - умерли. А вы сейчас поедете на ликвидацию атомной аварии??!! Вот то - то и оно. Так и сгинете в подвале со своими деньгами.
  • вот, придушить тебя... в плацкартном вагоне за безплатно!!! обчество-бы одобрило.
  • Не ври камрад ! Дураков нет. Все всё помнят. И детям с внуками рассказывают. Чем больше здесь врут - тем больше мы забываем плохое в СССР и всё больше желаем его возвращения. Эх вы - психологи - олухи!
  • И ваще ты Васька такой пративный мужик
  • Обычный человек деньги вкладывает в еду
  • Студенты и школьники? Спонтанный флешмоб? Ню ню. Бывший президент Францюзсой Республики вам не родственником ли? Не из Голландии ли, при Петре Кровавом, предки прибыли?
  • И мы помним. Разойдёмся бортами ?
  • В СССР секса конечно не было :0)) Но может хватит про СССР ? Или у вас других тем нет? Скучно здесь стало - до невыносимости.
  • Думская мразота все таки протащила закон о самозанятых. Хочешь выращивать картошечку на своей даче-покупай патент за 50 000 р.
  • На себе испытал ?
  • Цой.
  • все так и было(да по сути также и осталось)
  • Осталось только пендаля отвесить.
  • Обычный человек деньги вкладывает в еду
  • А кто им помешает? Они любой закон принять могут.
  • Рыбки в политике не волокут, кто прав - кто виноват.
  • Осталось только пендаля отвесить.
  • И ваще ты Васька такой пративный мужик
  • То, что кажется иному человеку раем, для другого будет просто нездоровым образом жизни.
  • всем миром, всей страной
  • Эта фраза целиком звучит так: "У нас секса нет, у нас есть любовь"
  • рашкин крышевал бандита чекунова
  • Pizdyk zakatushnblй.
  • Это началось давно , охранников Президента РФ негры обыскивали на саммите в азии и оружие сдать заставили, чемоданчик ядерный хотели расковырять - в итоге чемоданчик оставил он где то в машине! Досмотр Ядерного чемоданчика - шедевр досмотра! и Коммунистический отличник президент и охрана за малым это не позволил сделать! Уважающие себя Охранники не дадут обыскать себя, это же спецура у охраны разные секретные приспособы для контроля есть и выискывать у охраны президента личное не разрешено никому кроме начальника охраны президента, реально руководство рф опускают по ступенькам вниз, пробуют щупают и опускают издеваются.
  • Ща кремлевская псина Соловьев пролает , что надо сажать их родителей , лишать родительских прав.Тут агентов никаких не надо с этими чертями. Всех и каждого обслужат и сами себя по итогу.
  • И это фсё что они могут сказать.
  • Ща кремлевская псина Соловьев пролает , что надо сажать их родителей , лишать родительских прав.Тут агентов никаких не надо с этими чертями. Всех и каждого обслужат и сами себя по итогу.
  • А ведь после П имидж такой же останется
  • У меня знакомый есть. Купил в общем симкарту, а там номер ранее принадлежал некоему Батицкому, должнику со стажем. Первые полгода мой знакомый объяснял коллекторам, что он не Батицкий, потом начал "общаться с коллекторами". В итоге у него уже свой канал на yuotube появился. Батицкий против коллекторов ) https://www.youtube.com/channel/UCbGATg9c6ne_24LLrQ9y2VQ Коллекторы на сегодня это обычные звонари. Не более.И они тоже жить хотят.
  • У меня знакомый есть. Купил в общем симкарту, а там номер ранее принадлежал некоему Батицкому, должнику со стажем. Первые полгода мой знакомый объяснял коллекторам, что он не Батицкий, потом начал "общаться с коллекторами". В итоге у него уже свой канал на yuotube появился. Батицкий против коллекторов ) https://www.youtube.com/channel/UCbGATg9c6ne_24LLrQ9y2VQ Коллекторы на сегодня это обычные звонари. Не более.И они тоже жить хотят.
  • Президентов не проверяют ,как и дипломатов. Это киздец.
  • талант его ниже колен волочится, на обе ноги хромает, а петь так хочется... бодро/диатоника ))) широка страна его родная.
  • А мы и не знали!
  • Тут давно пришли и разных и много.
  • гарант через турникет - забавная мыслеформа. после турникета статус "гарант" испаряется без следа. трон свободен.
  • Пока, но фишка в том что если там братки то и почву готовят лишь для братвы А братва только отжимает. Поэтому сейчас и носятся с законом о коллекторах. А по иному это звучит так. Раньше тебе позвонили и сказали выгляни в окошко, а там собачка дохлая. А сейчас получится так. Сначала удостоверятся чья это поляна государственная или нечейная. Если государственна, то придет нологовик, а если нечейная то на собачку повесят. Есть же интервью одного депутата по этому поводу. И вообще ощущение складывается двоякое. С одной стороны тебя вроде гонят вперёд, а с другой стороны все катятся назад.
  • Украинец пишет?
  • Цой.
  • гарант через турникет - забавная мыслеформа. после турникета статус "гарант" испаряется без следа. трон свободен.
  • кстати о терракотах... вроде часы под самураями нашли-фейк？
  • Скоро будет им не до смеха.
  • Pizdyk zakatushnblй.
  • Тут давно пришли и разных и много.
  • Разберёмся, всё расставится на места и твои выводы.
  • А что насчет гражданина Славского ( которого за чернобыль надо было за помидоры повесить) постаравшегося для обчества и его потомков ничего не скажешь ?Если не в теме , то не болтай .Мандарины грачи по 5 рублей на рынке продавали а апельсины мароканские стоили 3.50 .Вот и сравни покупательскую способность тогда и сейчас
  • припоминаю; москвичи в первом поколении ревностные небожители. снисходительно важничают с пришлой публикой усматривая в ней несовершенство. москвичей с глубокими корнями крайне мало, они скромны, благожелательны и печальны. высоко ценят общение с сибирским реликтом (иронично) из-за чистоты русского языка последних, комплимент с их стороны к сибирякам искренний и трогательный. нельзя столичный апломб "приматов" проецировать на стародавнего московского жителя. как и обратное, хулить безпощадно и огульно крымский и земляной валы с китай-городом в придачу. будьте благоразумны, господа! кремль не москва.
  • может дураки исчезнут?))))
  • Это карма)) Как они измываются над народом, так и над ними теперь будут. Пусть придурка теперь заставят справку получать и в очереди за ней стоять.
  • И секса в СССР не было. Семьи вот почему - то были. Моя мама ходила за колбасой в один магазин ( он в народе назывался " Обкомовский ") . Неизвестно почему, но там колбасу регулярно завозили. Работяги там очередь занимали с утра и ожидали машину. Грузовик ) холодильник ) приезжал забитый доверху алюминиевыми ящиками с оной. Докторская обычно была. Из очереди выкликали добровольцев , они помогали выгружать и отоваривались вне очереди. Даже в конце СССР у нас в холодильнике всегда лежала колбаса. И молоко в треугольных пакетах. Вместо воды летом хорошо было употреблять. Да....Очередь и по два часа приходилось отстаивать. В городе Владимир в столовых отсутствовал гарнир из картофеля ВООБЩЕ. Голодным краем мы его называли. Я там учился три месяца.... В Москве было всё. Ну ....Почти. Объедешь половину Москвы и...И может быть сумеешь купить обои. Я так вот купил отличные чешские осенние полуботинки. Их потом мыши погрызли ( жили - то в насыпухе ). После этого я стал в норку мышам хлеб бросать. А чтоб не лезли. Больше ничего не грызли. Только под полом по ночам хрум-хрум слышался.
  • Подо что запустила?
  • А кто-то ждал что он там будет молиться, поститься и ходить в веригах? Я так понимаю, присылать еду заключенным с воли не запрещено?
  • припоминаю; москвичи в первом поколении ревностные небожители. снисходительно важничают с пришлой публикой усматривая в ней несовершенство. москвичей с глубокими корнями крайне мало, они скромны, благожелательны и печальны. высоко ценят общение с сибирским реликтом (иронично) из-за чистоты русского языка последних, комплимент с их стороны к сибирякам искренний и трогательный. нельзя столичный апломб "приматов" проецировать на стародавнего московского жителя. как и обратное, хулить безпощадно и огульно крымский и земляной валы с китай-городом в придачу. будьте благоразумны, господа! кремль не москва.
  • и дорогу 1000км построили？
  • Он это делает регулярно, это способ его финансирования
  • Деньги- это универсальная расписка по которой вы можете получить всё, что предлагается и продается: товары. услуги, имущество и пр. Доллары - наиболее универсальная, глобальная расписка. Читайте на долларах:This note is legal tender for all debts public and private-
  • И вам тоже москали мешают? На гиляку или на ножи не пробовали?
  • Высокий уровень дисуссии! Восхищаюсь тем как готские элитарии ведут себя с чухнёй. Вас троих вполне можно в Думу уже избирать.
  • Нет , Дональд здесь не при делах .У кацапов истерика начинается .
  • Я чего то не понимаю "США предложили отключить Россию от мировой долларовой системы" http://rus.live/2018/08/916/?fbclid=IwAR1ZuAxuQQLjpuRetX7JUoJkrorA5vtxhd3lOWazHfrlzhRP3HsYuzqR1i8
  • На гиляку. А вам, хероям Слава!
  • Студенты и школьники? Спонтанный флешмоб? Ню ню. Бывший президент Францюзсой Республики вам не родственником ли? Не из Голландии ли, при Петре Кровавом, предки прибыли?
  • Деньги можно получить не трудясь -- наследовать, выйграть, найти, украсть...... Н
  • Он это делает регулярно, это способ его финансирования
  • Я понимаю!? Хм. Чо-то я не помню чтоб писал, что у меня проблемы с москвичами.
  • Я понимаю!? Хм. Чо-то я не помню чтоб писал, что у меня проблемы с москвичами.
  • То был однако портал перехода в параллельный мир
  • Живу в Масквабаде. За всю жизнь ни разу не слышал от других москвичей что-то плохое об указанных регионах. Если и говорят плохо о других, то только о "понаехавших", т.к. приходится с ними конкурировать. За инвесторов не в ответе.
  • В преф сыграйте разок. И понятно будет. Кто козыри назначает, того и игра. А потом слив.
  • СССР это как бы сказать один из вариантов выстраивания шумерской цивилизации. Но есть отличия. У шумеров не было снега.
  • Не одно поколение проклянёт нынешнюю эпоху за точечную застройку городов.
  • Нет , Дональд здесь не при делах .У кацапов истерика начинается .
  • Дурак какой-то: поиздевался над ребенком по сути.
  • Шубин был анархо-синдикалистом по взглядам. Левый... и федеральный портал? Час от часу не легче.
  • Энергорубль это КОБовщина. Здесь такое запрещено. И даже этот мой комментарий удалят.
  • Так что ты там про Талькова нацарапал ?. Ущербный.
  • Хорошо, что и у вас есть маленькие радости.
  • Да нам пох. Такой у нас основной тренд.
  • девочка не выговаривает слова поэтому слышится "чечню"
  • СССР это как бы сказать один из вариантов выстраивания шумерской цивилизации. Но есть отличия. У шумеров не было снега.
  • Если по чакрам то: 1 - Нет непосредственных угроз жизни, в том числе от холода и голода. 2 - Есть достаток еда вкусна, постель мякга, жить комфортно. 3 - Действую достигаю цели, веду бизнес, деловая активность. 4 - Люблю, наслаждаюсь красотой, вижу гармонию мира. 5 - Мастер уровень искуства, Самовыражение. 6 - Авторитет обладаю обширным знанием, делюсь им учу, имею систему мировозрения, Философию. 7 - Вижу присутствие Бога в каждом проявлении, ощущаю его присутствие и энергии в своей жизни.
  • Те добытчик может жить в проголодь, но если сдохнет то все развалится
  • Дурак какой-то: поиздевался над ребенком по сути.
  • девочка не выговаривает слова поэтому слышится "чечню"
  • а пока позор. на подъездах к Москве дороги с однополосным движением.((
  • может дураки исчезнут?))))
  • кто вам мешает в деревню и обеспечены будете харчем и бурьяна меньше станет?
  • на брезентовом.
  • на рынке было у частника но дорого.при 120 р не потянуть
  • И любая сила представляет одну из ступеней. Если убрать , точнее лешить силы одну из ступеней, например будет голодать солдат и фермер, то в силу отсутствия влияния у фермера, его просто пустят по ветру.г
  • Поэтому большевики боролись не с буржуа или ещё с кем то, они просто уничтожали силы этих ступеней. А уничтожая они просто низводили до големов, бессильных. Тем самым лишая предпосылки прогресса и ставя прослойку выше и наделяя ее силой.
  • Поэтому и невозможно было достич никакого светлого будущего. Это как если хочешь построить дом но деревья вокруг себя ты уже срубил на дрова, а других и нема. Они чьи то, а купить не начто
  • Именно они тут лес и пилят гектарами. "Эффективные менеджеры" на вахтовке. Хотя если копнуть корни, эта перхоть может быть откуда угодно. Единит ее жажда наживы и наплевательское отношение к "оккупированной территории".
  • Чо со зрением проблемы, говноед, или буквы незнакомые? Тебе даже скрин скидывали, может тебе прямо в мозг послание нацарапать?
  • оне никого не любят, оне любят свою зарплату и комфорт столичный.
  • я бы сказал - в стерилизованный мир.
  • Если по чакрам то: 1 - Нет непосредственных угроз жизни, в том числе от холода и голода. 2 - Есть достаток еда вкусна, постель мякга, жить комфортно. 3 - Действую достигаю цели, веду бизнес, деловая активность. 4 - Люблю, наслаждаюсь красотой, вижу гармонию мира. 5 - Мастер уровень искуства, Самовыражение. 6 - Авторитет обладаю обширным знанием, делюсь им учу, имею систему мировозрения, Философию. 7 - Вижу присутствие Бога в каждом проявлении, ощущаю его присутствие и энергии в своей жизни.
  • И секса в СССР не было. Семьи вот почему - то были. Моя мама ходила за колбасой в один магазин ( он в народе назывался " Обкомовский ") . Неизвестно почему, но там колбасу регулярно завозили. Работяги там очередь занимали с утра и ожидали машину. Грузовик ) холодильник ) приезжал забитый доверху алюминиевыми ящиками с оной. Докторская обычно была. Из очереди выкликали добровольцев , они помогали выгружать и отоваривались вне очереди. Даже в конце СССР у нас в холодильнике всегда лежала колбаса. И молоко в треугольных пакетах. Вместо воды летом хорошо было употреблять. Да....Очередь и по два часа приходилось отстаивать. В городе Владимир в столовых отсутствовал гарнир из картофеля ВООБЩЕ. Голодным краем мы его называли. Я там учился три месяца.... В Москве было всё. Ну ....Почти. Объедешь половину Москвы и...И может быть сумеешь купить обои. Я так вот купил отличные чешские осенние полуботинки. Их потом мыши погрызли ( жили - то в насыпухе ). После этого я стал в норку мышам хлеб бросать. А чтоб не лезли. Больше ничего не грызли. Только под полом по ночам хрум-хрум слышался.
  • Скоро будет им не до смеха.
  • Надежда вымирает последней. А вдруг здесь объявятся нормальные люди, с которыми и поговорить есть о чём ? А пока их здесь, раз - два и....Фсё. :0) Не на Русской же Весне с подсадными спорить?
  • А мы и не знали!
  • Талант не пропьёшь! :0) Пытаюсь вызвать на нормальный разговор бандеровцев. Вопросы задаю... А не ответят - век меня помнить будут!
  • Бум знакомы - а я Вася.
  • А я просто - Вася.
  • Буквально вчера читал Жеминь Жи Бао и пришёл к таким же выводам :-)
  • Да знаю я , как на картошке пахать. Сам у тёщи в деревне с мешком картошки упал на поле бухой был ....Самогону с утра зарядишь и... Этот случай все соседи там вспоминали. А тёща отвечала ,что зато муж у дочки городской. А поле картофельное ( своё для хозяйства ) за горизонт. Как вспомню - так вздрогну. Потом урезали ... Семья стала вымирать. Село чахнуть. Сейчас там и коров никто не держит.
  • Молодец, хероям - слава! Поделился военной тайной. Стало понятно, что мимо курсов тебя сразу повысили до свинарей. Повезло! Почётная должность в войсках у дяди Васи. Отслужил родине, как полагается и с победой домой вернулся.
  • На себе испытал ?
  • Ну так.....Говорить здесь не с кем. Одни ушибленные эсэсэсэром. Ну почти.
  • куда нам до тебя, златоуст примороженный. ПС. а с великим и могучим ты, колобок не в ладах. Зубрить букварь, это тебе не молоко ковшом хлебать.
  • Это как взять еду и безопасность. И абстрактно предположить что еда это фермер , который выращивает, а безопасность это воин. И вот ситуация. Война скоро, по всем признакам ещё приближается неуражай. Воин решает что раз война и голод то надо изъять всю продукцию на склада. Чтобы было про запас. Фермер решает что раз голод то нужно запастись в хранилище по больше. Воин может нагнать войска, перекрыть дороги, и грузовиками все вывести. Фермер может все сжечь, уехать, заломать цены на продовольствие. В силу стороннего взгляда можно предложить в обмен на продукцию и сниженные цены предоставить силы для обработки дополнительных земель. Но если изъять силу у одной из сторон то сторонний взгляд не играет никакой роли. Воин заберёт продукцию. Фермер разорится. Или наоборот. Фермер не даст продукцию, воин будет голодать.
  • куда нам до тебя, златоуст примороженный. ПС. а с великим и могучим ты, колобок не в ладах. Зубрить букварь, это тебе не молоко ковшом хлебать.
  • ты под первым номером, к гадалке не ходи.
  • Это как взять еду и безопасность. И абстрактно предположить что еда это фермер , который выращивает, а безопасность это воин. И вот ситуация. Война скоро, по всем признакам ещё приближается неуражай. Воин решает что раз война и голод то надо изъять всю продукцию на склада. Чтобы было про запас. Фермер решает что раз голод то нужно запастись в хранилище по больше. Воин может нагнать войска, перекрыть дороги, и грузовиками все вывести. Фермер может все сжечь, уехать, заломать цены на продовольствие. В силу стороннего взгляда можно предложить в обмен на продукцию и сниженные цены предоставить силы для обработки дополнительных земель. Но если изъять силу у одной из сторон то сторонний взгляд не играет никакой роли. Воин заберёт продукцию. Фермер разорится. Или наоборот. Фермер не даст продукцию, воин будет голодать.
  • Мне казалось что основной тренд на сегодня в означенных кругах это отказ от доллара в пользу чего то там или просто так .Вот я кепочку и снял что б под раздачу не попасть .
  • Мишико в Гаагу, 1500 человек не за хс замочил.
  • Мишико в Гаагу, 1500 человек не за хс замочил.
  • Обвинять себе подобных, как минимум умышленная провокация. А так фуфло не гони своей бестолковкой.
  • Подо что запустила?
  • Ну Лесничий, я аж "загордился" таким данным при его жизни то (-8 Особенно прекрасное выражение в любви к фильму - "Павка Корчягин" (-8
  • до основания - мордастый, серпастый, молоткастый. все науки превзошёл! помнишь, харизматичного героя фильма "коммунист"... одна из главных причин высокого поста - сходство, не маловажная деталь.
  • Рыбки в политике не волокут, кто прав - кто виноват.
  • Не знаю такого никнеймера. Знаю что в госдуре бандитов реальных которые убивали, отжимали, сидят до сих пор там. Так что не интересно кто кого там крышевал. На самом деле крыша растёт из других кабинетов.
  • https://www.youtube.com/watch?v=qbwmlEgLs-s еще один
  • Не одно поколение проклянёт нынешнюю эпоху за точечную застройку городов.
  • Деньги можно получить не трудясь -- наследовать, выйграть, найти, украсть...... Н
  • Украинец пишет?
  • Точно, точно, Вася Свирипулькин - образцовый свинарь, грязный и вонючий, жил в одном загоне со свиньями, потому что в казарме появляться он боялся.
  • Проблема не в людях, а в национальном самоопределении, династиях а соответственно в ценностях и правителях курганов. Если будет доминировать шумерская идеология, то будет доминировать шумерская династия, шумерские ценности, а в итоге это означает от одияния , до стрижки, от комплексов до обрядов. Целый комплекс мероприятий п овосстановлению шумерской цивилизации вплоть до храмов и т.п.
  • Проблема не в людях, а в национальном самоопределении, династиях а соответственно в ценностях и правителях курганов. Если будет доминировать шумерская идеология, то будет доминировать шумерская династия, шумерские ценности, а в итоге это означает от одияния , до стрижки, от комплексов до обрядов. Целый комплекс мероприятий п овосстановлению шумерской цивилизации вплоть до храмов и т.п.
  • Может это какие то "массонские" сигналы. Через Маска очень удобно, т.к. СМИ сразу разносят по всему миру и вроде как без палева. Просто так точно ничего не происходит.
  • долго хрюн думал?... тупое животное. сделай орфографическую редакцию, дэбил /// >>> Чмо!!! да и вали себе тундрой по глубокому снегу колобком румяным.
  • Кацапы?! Ну вот и понятно всё.
  • Та вы ж косноязычные. Или русский язык забывать стали там у себя в бандеростане.
  • А тебя бандеровка - никто не спрашивает.
  • И мы помним. Разойдёмся бортами ?
  • Может это какие то "массонские" сигналы. Через Маска очень удобно, т.к. СМИ сразу разносят по всему миру и вроде как без палева. Просто так точно ничего не происходит.
  • А кто-то ждал что он там будет молиться, поститься и ходить в веригах? Я так понимаю, присылать еду заключенным с воли не запрещено?
  • "Разобщённость" русских это НЕ недостаток. Это индивидуализм, особенность высокоразвитого человека белой расы. Мы не приматы, чтобы сбиваться в стаи. Эту особенность, этот индивидуализм можно и нужно превратить в плюс. Нужно только подумать как это сделать, и ответ обязательно придёт.
  • Если не хочешь содержать свой конгресс, будешь содержать конгресс путина и Гундяева, и они будут говорить от твоего имени
  • Молодец, хероям - слава! Поделился военной тайной. Стало понятно, что мимо курсов тебя сразу повысили до свинарей. Повезло! Почётная должность в войсках у дяди Васи. Отслужил родине, как полагается и с победой домой вернулся.
  • Основа гнилая. Не идея возможно и хорошая, но кто будет собираться? У людей которые собираются нет сил, они ею просто не обладают. Плюс нет стороннего человека который мог бы улаживать конфликты. Конечно эти слова типа ну мы собрались чтобы спасти , чтобы вот кто то нас притесняет. На самом деле все делается проще, сила которая приходит на конгресс чтобы найти компромисс с другой силой, которая приходит на конгресс. Это не чаяпитие с пиченьками
  • Да-да, васин талант не сокрушим!!! бандеровцы в панике от вопросов... https://www.youtube.com/watch?v=4OaJSVcE3V8
  • То есть надо начинать с поиска целевой аудитории? Я тоже так думаю. Вот уже нас двое) Может еще кто то выскажется, и можно будет чаепитие организовывать, как у американцев.
  • Я напрямую говорю, СИЛА. Это означает что нужны положения , основа, за которую можно перегрызть , т.к. обладает особой ценностью. Например. Вот например у тебя две руки, а тебе говорят отреж ее. Так вот твое возмущение это и есть СИЛА
  • Молодец, хероям - слава! Поделился военной тайной. Стало понятно, что мимо курсов тебя сразу повысили до свинарей. Повезло! Почётная должность в войсках у дяди Васи. Отслужил родине, как полагается и с победой домой вернулся.
  • А у русских есть зиккурат. Вот чего я не понимаю, так это почему его никак не разнесут? То ли он всех устраивает, то ли его никто в упор не видит?
  • "Разобщённость" русских это НЕ недостаток. Это индивидуализм, особенность высокоразвитого человека белой расы. Мы не приматы, чтобы сбиваться в стаи. Эту особенность, этот индивидуализм можно и нужно превратить в плюс. Нужно только подумать как это сделать, и ответ обязательно придёт.
  • Я напрямую говорю, СИЛА. Это означает что нужны положения , основа, за которую можно перегрызть , т.к. обладает особой ценностью. Например. Вот например у тебя две руки, а тебе говорят отреж ее. Так вот твое возмущение это и есть СИЛА
  • Сколько стоит твоя рука?
  • Если не хочешь содержать свой конгресс, будешь содержать конгресс путина и Гундяева, и они будут говорить от твоего имени
  • Чо со зрением проблемы, говноед, или буквы незнакомые? Тебе даже скрин скидывали, может тебе прямо в мозг послание нацарапать?
  • Я не обладаю силой. Вот моя и есть проблема. Человек я зависимый. Можно сказать сижу на кридите. поэтому скорее всего вопрос надо поставить о силе. В чем сила? Обретя силу можно будет уже с кем то противостоять. Искать смягчающие углы
  • Кредиты - поганое дело. Сочуствую, брат. Думаю, сначала нужно чего то захотеть, потом уже, если цель стоящая, то появятся и силы. Ну, пока другие патриоты молчат, я напишу чего хочу. Хочу землю где нибудь в Ростовской области, или чуть севернее, у речки, что бы в вечное владение. Много не надо. Пару акров хватит. И что бы туда дорога/газ/вода/электричество/интернет и нормальные соседи. И кредит на дом под 3 процента годовых, что бы его лет за 5 можно было выплатить. Разделяет кто нибудь такую цель? Может есть и получше? #discuss
  • Дорогой Владислав, ремарка касательно темы прошлой передачи. Вы часто приводите в пример компанию Аппл. На мой взгляд, это очень неудачный пример. Аппл это компания, стоящая особняком от других подобных фирм. Аппл - это чистейшая магия продаж. Мы ведь не отрицаем магию? У аппл отдельная аудитория, которая всегда была, есть и будет. Аппл это мечта о "красивой жизни", как её видят различные мелкие менеджера и молодые девушки. Это символ "я достиг, смотрите все!", то есть, это обычные понты. А людей желающих попонтоваться миллиарды, они есть и всегда будут. Компании, желающие повторить успех продаж Аппл, падают на дно. У них нет магии. Сделать дизайн и задрать цены - это не магия. Сони на дне с её телефонами, нокии уже нету. Они пытались повторить путь Аппл. Но у этих компаний всегда были бюджетные вещи, у аппл не было. Аппл это премиум изначально, без бюджеток. У этих компаний нет эмблем, играющих на скрытых сексуальных мотивах человека. У аппл есть надкусанное яблоко и радужный гей-флажок. У этих компаний нет гей-лобби в руководстве. Руководители аппл - мёртвые и живые - баловались гомосексуализмом и не скрывало это. Благодаря гей-лобби мы видим аппл у каждого артиста в голливудских фильмах. Вот из этого и состоит магия компании Аппл.
  • https://www.youtube.com/watch?v=qbwmlEgLs-s еще один
  • Кредиты - поганое дело. Сочуствую, брат. Думаю, сначала нужно чего то захотеть, потом уже, если цель стоящая, то появятся и силы. Ну, пока другие патриоты молчат, я напишу чего хочу. Хочу землю где нибудь в Ростовской области, или чуть севернее, у речки, что бы в вечное владение. Много не надо. Пару акров хватит. И что бы туда дорога/газ/вода/электричество/интернет и нормальные соседи. И кредит на дом под 3 процента годовых, что бы его лет за 5 можно было выплатить. Разделяет кто нибудь такую цель? Может есть и получше? #discuss
  • Но это ведь цель, за которую можно заплатить и почкой :) Не, по мне, если на то пошла пляска то возможно каждый человек хочет знать как получить силу. Как ее в себе открыть. Как может например человек на вязкой почве построить крепость. Как взвесить риски? Возьмём например некоего Эна. Эн закончил школу, университет и теперь подрабатывает в магазине продажи чая. Чай в красивой обёртке, хозяин вечно недоволен , не хватает продаж. Как Эну построить крепость? Уйти в мафию? Тем его скорее всего подставят и его жизнь может закончиться в постоянных посиделках. Риск высок . Обчистить хозяина и свалить. Но скорее всего в кассе не так много денег, а без криминальных связей быстро найдут. Взять кредит и свалить. Но даже миллион рублей это смехотворная сумма для того чтобы скрываться вечно. Может найти связи, тусоваться где то среди золотой молодежи или выйти за богатую бабку. Вариант, риск меньше, но по времени это может занять достаточно. Возможно с кем то скооперироваться и совместно организовать какое то дело. Уже ближе. Рисков меньше, круг растет. Значит. Все дело пока , во всяком случае я пока не вижу иного выхода, это кооперация неких капиталов для совместного бизнеса
  • Так оно на данный момент и есть
  • Разобщённость означает отсутствие сил кому то противостоять. А следовательно , положение когда вынужденно занимаешь позицию более сильного даже вопреки своим принципам. Просто нечем противостоять.
  • Джобс видел людей и набрал самых лучших под своё видение, в этом главный успех эпла. Если их техника вне конкуренции, то они и дальше будут ставить на неё максимально возможный ценник. А то, что остальные компании падают на дно, так это потому, что они ничего кроме бабла не видят и в итоге теряют больше чем получают. Как раз это и подтверждает, что в этой компании есть "магия"
  • Не, почка не вариант)) Эну не надо унывать. Надо составить бизнес-план, по постройке крепости, и следовать ему. Например можно начать сбор денег интернете с сердобольных американцев (надеюсь Эн на свое счастье живет в Америке) Потом по результатам Эн может открыть интернет-курсы "как заработать в интернете", а на вырученные деньги уже открыть бизнесс по доставке каких нибудь бандеролей. Может не на крепость, но на квартиру без ипотеки скорее всего заработает. Но у нас уже непонятки с целью. Куда стремимся?