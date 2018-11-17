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Почему РФ не пускают за стол?
Почему РФ не пускают за стол?
17/11/2018 00:06
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Обсуждение
Олег Белов
Рустем Бохани
все то о чем вы написали результат политической нестабильности которая следствие химеры властной конструкции
Алексей Заров
О каком вообще развитии можно говорить когда в стране такое кривосудие !!: "В Екатеринбурге тренера посадили на 8 лет за то, что посидел рядом с девочкой" https://www.youtube.com/watch?v=Cj4uScBtQ44
Езя Гебя
Руслан Бах написал статью: Как воспитывают британскую элитку. Думаю, не все там придумано. https://www.youtube.com/watch?v=MK6dEwI38og
Garold Got
ура товарищи!
Андрей Романов
https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
Андрей Романов
https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
Андрей Романов
https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
Андрей Романов
https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
Sl. Ru
..они выбежали из деревни а до города не добежали...
Василий Свирлипулькин
Этт да - похоже. Сдвинулись со своим СССР.
Вит Ла
Пара извечных вопросов в тему .Сколько до пенсии осталось и велика ли пенсия ?
Константин Алланд
О чем ты, малахольный?
Константин Алланд
Ты о чем, малахольный?
Константин Алланд
При чем здесь я и пенсия ? В описании приведенном выше интересные наблюдения за жизнью в рсфср в 1974 и 1989 годах. Я даю свое видение этого.Почему так. Некая попытка заглянуть за социально-экономическую толкотню.А ты мне задаешь какие то не относящиеся к теме вопросы вместе с этим шизоидом-засовком.
Автандил
Из-за добмаса, может быть? Западный мир ещё не понял то, что уже давно поняла Россия. Что международные договоренности и главенство закона ничего не значат. А мы поняли, и успешно это новое знание применяем в наших геополитических играх :-) Тем более, Крым принадлежит России на основании того, что Крым всегда был Русским, это раз. И второе, это то что он перешёл в состав России в результате демократического референдума, что бы там не придумывали украиньцы про то, что бюллетени изготавливались на ксероксе. Волеизъявление народа - свято.
Автандил
После слов "в наших геополитических играх" дальше читать не стал. Сразу понятно с чей башни Автандил.
Дмитрий Браунинг
Может потому-что в рф сидит гопота и с ними брезгливо вести переговоры? и электорат у них такие вот как вы, которые живут не по закону, а по понятиям? Поэтому внутри страны с вами биомассой и делают все что захотят, радуюсь тому что с барского стола пока еще перепадаю обьедки.
Elena Shabunina
Потому что РФ рассматривают как жертвенного барана на столе, которого будут разделывать те,кто за столом. А жертва и хищник не могут на равных сидеть за одним столом.
Sl. Ru
..они выбежали из деревни а до города не добежали...
Константин Поляков
После слов "в наших геополитических играх" дальше читать не стал. Сразу понятно с чей башни Автандил.
Владимир Павловский
о спасении своего крэйзанутого жбана побеспокойся, шизоид
Сергей Панченко
о спасении своего крэйзанутого жбана побеспокойся, шизоид
Александр Верный
Раньше наверно была традиция спец. "столиков " в американских школах, но сейчас я такого не слышал,и кто живет в Америке наверно подтвердят, да и в англоязычном гугле тоже не нашел информацию.Дух страны и традиции не возможно понять из вне,лучше там пожить,поработать..,да только потом многое раскрывается ненаписанного в быту и в жизни,так везде!
Владимир Зобнин
ну что с ними делать - оранжевые паспорта выдавать... это очень просто и может работать как параллельная система. 1) пришёл в поликлинику... обычный паспорт - идёшь к специалисту, оранжевый паспорт - сидишь, ждёшь полтора часа и в туалет не пускать при этом... 2) электронные услуги нахрен отключить этим блаженным... по каждому "пуку" - пусть справки собирают ногами и побольше... штук пять-шесть справок на покупку холодильника! 3) машины по оранжевым паспортам продавать только ВАЗы и только по очереди в 4 года... И за их счёт содержать эту параллельную систему... Это очень просто. Очень! И можно прямо сейчас запускать! Эти блаженные должны отчетливо видеть и ощущать все прелести поддерживаемой ими идеологии! Так выкорчуем эту заразу P.S. Да... 4) Выплачивать 20% от заработной платы по оранжевому паспорту, конечно... не более!
Леонид Стгромов
На счёт столиков сильное сравнение, Обама сказал что исключение РФ из за стола это будет страшно, слова его тому подтверждение. По рублю, да вариантов нет как рубль опустить иначе все свое производственное передохнет, цены будут расти в ближайшие месяцы потому как налоги давят и что бы как то сдержать обстановку с наплывом импорта отпустят рубль, да и сверх прибыль от нефтедолларов выше когда рубль ниже, и бабло есть что бы одарить Киргизия Узбекистан и ещё кого нибудь, Я недавно узнал что Газпром потихому влаживает бешеные деньги сотни миллиардов рублей в газификации этих стран так же Армении и прочих, В Подмосковье газа нет, а в аулах Армении и Киргистана русский газ есть и будет, бесплатно за счёт жителей Подмосковья, Комунисты ставьте лайки, это ваша победа, Президент РФ подражает брежневу и джугашвили, вновь все республики кормятся за счёт русского народа при этом плюют в сторону русского народа !!
aladin aladin
криптокомунисты есть комунисты, которые сейчас правят на руси. ничего не изменилось у них по отношению к русскому народу, читаю сейчас виктора астафьева,прокляты и убиты, который воевал и описывает ужасы советско германской войны. формулировку вов придумал еврей мехлис. поразили песни что ходили по фронту. об этом коммуняки никогда не раскажут. мой товарищ в предсмертной агонии, не зови ты на помощь друзей дай ко лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. и не плачь ты от боли как маленький ты не ранен, ты просто убит я на память сниму с тебя валенки мне еще воевать предстоит. воевал русский солдат геройски, но не хватало у него ума понять что спереди враги, что в тылу враги. а он лишь пушечное мясо.
Canapsis
Ну всё вот теперь то заживём! Щас как полетим на Марс, с этими новыми эталонами, как наладим контакт с инопланетянами, теперь человечество никогда не будет прежним. УРА ТОВАРИЩИ! УСТРОИМ ВЕЧЕРИНКУ! ЗАЛЬЁМ БОКАЛЫ ШАМПАНСКИМ! Действительно революция не иначе....... (сарказм) https://www.youtube.com/watch?v=tsM7H6F7adg
Николай Толубаев
А может они сейчас накупят долларов и евро, а потом массой сбросят , под это дело и ЕЦБ и ФРС допечатают недостачу, обвалят курсы мировых валют, а свалят всё на РФ.
Maxim Egorov
Сидеть с ботоксной куклой за одним столом это конечно неприятно. Главы встречаются и обсуждают дела, а тут рядом подсаживается какая то кукла, которая никого не представляет, кроме гопоты из 90-х
Рустем Бохани
по пункту 4 объяснять что все остальное из зарплаты идет на помощь кубам и прочим сириям
Vadim Galuzin
Кремлевская закулиса -- религиозная секта адептов Древнего Бабилона. Пошла сквозь время, и народы , сохранила себя и предъявила счёт евреям за разрушенный Бабилон
Vadim Galuzin
Кремлевская закулиса -- религиозная секта адептов Древнего Бабилона. Пошла сквозь время, и народы , сохранила себя и предъявила счёт евреям за разрушенный Бабилон
Земеля в натуре
Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели
Vadim Galuzin
Себя , секта, называют "народом"
Vadim Galuzin
Не пускают потому что считают РФ бескультурной страной с некультурный населением. Ну там чавкают за столом, едят только ложками, пьют водку стаканами
Maxim Petrov
О как! Оказывается вице-президент Интерпола - российский силовик, с перспективой возглавить эту организацию? https://ruposters.ru/news/17-11-2018/prochit-glavi-interpola-generala
Вит Ла
Взялись за старое: Россия покупает бумаги США https://www.gazeta.ru/business/2018/11/17/12062329.shtml
Вилков
Нет таких крепостей, которые не сдал бы Владимир Владимирович.
Рустем Бохани
им можно отказать, но отказ должен звучать как да. или надо добиться того что б они сами отказались от притязаний на острова
Дмитрий Браунинг
Несмотря на завоз мигрантов народ во Франции еще жив!
Константин Алланд
Не знаю на счет отдельных моментов, но общий подход поста мне нравится. Я считаю, что все человечество переживает ранний подростковый период: стремление со всеми повоевать, потрахаться, все потреблять и попробовать. У окружающих какая-то дикая жажда путешествовать, если захочешь в короткий отпуск просто посидеть дома и отдохнуть - лучше не говорить даже никому.
Константин Алланд
Когда то Русь была под влиянием Солнца, Яра-Сурьи. Радостные былины, песни, обряды , белые одежды волхов и жрецов. Бело-Красные. Огненные погребения. Кулачные бои, хороводы, короваи. Удаль и героические песни.Воля,богатство и слава. Жизнь на солнечном юге.
Константин Алланд
Нет таких крепостей, которые не сдал бы Владимир Владимирович.
Василий Свирлипулькин
Вася просто подключён к демонам из зиккурата, вот его периодически корёжит. Похоже, что эти бесы уже видят приближающийся конец, а на Ваське так это проявляется, т.к. очень сильная подключка. Что же тогда там в кремле сейчас происходит, наверно вообще друг-другу глотки грызут?
Василий Свирлипулькин
Американец познакомился с русской девушкой по интернету ( или наоборот - неважно). Слал ей секондхенд разный ( будто она слаще морковки ничего не видит ).Тряпки эти пошли мыть пол. Потом переслал большой букет роз. Но она выяснила , что он альфонс.... Отослала его. Американец потребовал вернуть ему деньги за цветы. Из Германии приезжал один... Привёз мешок китайских часов на продажу. Мы угорали от смеха ! Ну и обезьяна с заплывшими мозгами ! Ведь он когда - то был русским !!! Несколько часов потом знакомые подарили и мне - выбирай там, в мешке... Валялись где - то потом. А нам тут некоторые недолюди втирают про русских старух в темных платках. Лучше на своих бездомных посмотри ... Украинец при разводе с русской женой - потребовал от неё возмещения расходов на её содержание во время " декрета ".
Василий Свирлипулькин
Эта апатия пострашнее будет, чем весёлый хранцузский сабантуй с разноцветными шариками и бабахом дымных хлопушек .
Василий Свирлипулькин
Ну и дурные же вы тут! Ненависть к себе разжигаете не понимая, что не ко времени это. Попадёте под каток. Как тогда. Будут вам и паспорта треугольные. И задания на смену. Ну и дурни!!!
Денис Кукшинов
Надоело слушать..... :))) Смирись раблта такая троль :)
Василий Свирлипулькин
Васька , мне кажется , что ты просто прикалываешься . Ну не могу я поверить , что слушающий ари челоаек, может быть таким тупым. Ты пишешь как робот. Может ты голем?
Maxim Petrov
Ты прав. Это шизофрения. Вроде за русских но...Ненавидя русских.
Владимир Павловский
А турецким Крым не был? А греческим? Любая территория когда-то принадлежала кому-то еще. И будет принадлежать в будущем непременно. Никакого "демократического референдума" не было. Демократический референдум это когда избиратели всей Украины голосуют за передачу Крыма, а избиратели России - за его прием. К слову, я бы голосовал против. Мне Крым в составе России даром не нужен. Теперь по поводу народа. Какого такого народа? Как он называется? Крымские татары, коренной народ Крыма - в своем большинстве против аннексии полуострова. Что касается русских, то у них уже есть своя страна - Россия. Или у русских нет своей страны? Россия это страна русских?
Вит Ла
Пара извечных вопросов в тему .Сколько до пенсии осталось и велика ли пенсия ?
Вит Ла
Ты прав Вася , она может перерасти в бунт бессмысленный и беспощадный .Конец так побыстрее .
Василий Свирлипулькин
Ты прав. Это шизофрения. Вроде за русских но...Ненавидя русских.
Василий Свирлипулькин
Это случайно не ты потребовал от девушки деньги за подаренные тобой цветы?? :0)
Vadim Galuzin
Ок О́чередной поток сознания с энергичным стуком по кнопкам. Маэстро , одним словом )
Василий Свирлипулькин
А вас бандеровок, не спрашивают. :0(
Николай Толубаев
Комуняки никуда не уходили , что бы возвращаться
Николай Толубаев
Васька , мне кажется , что ты просто прикалываешься . Ну не могу я поверить , что слушающий ари челоаек, может быть таким тупым. Ты пишешь как робот. Может ты голем?
Maxim Petrov
пункт 1. ..... .. ... Такими словами АРИ разжигает ненависть между " красными и белыми ". пункт 2. .............Вы точно - бандеровцы с повёрнутыми мозгами. Т. е . - звери о двух ногах. Вы и человека заживо можете закопать или распилить..... Ну, судя по ненависти,что источает АРИ. пункт 3. .............Ну и дурные же вы тут! Ненависть к себе разжигаете не понимая, что не ко времени это. Попадёте под каток. Как тогда. Будут вам и паспорта треугольные. И задания на смену. Ну и дурни!!!
Николай Толубаев
Я всегда пишу, что нет никакого противостояния США и РФ, все их скандалы это спектакль для публики . Не слушайте , что говорят, смотрите что делают. Ну просто же элементарное поведение колонии.
FLOMASTER
В США выжигают города лазерным оружием Как вам такая теория? https://www.youtube.com/watch?v=OmJ-kFgh1gI
Вит Ла
Есть еще критерий - биография человека .Для примера : православный экономист - Валентин Катасонов , блогер - Дмитрий Пушков .
Вит Ла
Вася , ты не в личку пишешь это форум епть .
пункт 1. ..... .. ... Такими словами АРИ разжигает ненависть между " красными и белыми ". пункт 2. .............Вы точно - бандеровцы с повёрнутыми мозгами. Т. е . - звери о двух ногах. Вы и человека заживо можете закопать или распилить..... Ну, судя по ненависти,что источает АРИ. пункт 3. .............Ну и дурные же вы тут! Ненависть к себе разжигаете не понимая, что не ко времени это. Попадёте под каток. Как тогда. Будут вам и паспорта треугольные. И задания на смену. Ну и дурни!!!
Vladimir Sholkov
Это все признаки сектанства. Вот Владислав рассказывает про школу. Что вот не видят за столом и не разовагривают. А в Р школах разве не так? Только в Р школах не сдал денег на ремонт значит враг, не сдал денег на покупку враг
Maxim Egorov
Вася просто подключён к демонам из зиккурата, вот его периодически корёжит. Похоже, что эти бесы уже видят приближающийся конец, а на Ваське так это проявляется, т.к. очень сильная подключка. Что же тогда там в кремле сейчас происходит, наверно вообще друг-другу глотки грызут?
Земеля в натуре
Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал,- Где поют, а не стонут, ....
Рустем Бохани
я вас огорчу красные не победят победят при таком раскладе если ситуация не изменится исламисты. и вам тогда конец https://www.youtube.com/watch?v=kgciCaSAnBU
Езя Гебя
говно космомольское колхозное -вальки матвиенки,грифы, мендели, кюдрыны, беспаловское отродбе, непонятные молодые камазисты-лысачи-гаранты, епальники им даже в деревнях оставшихся наколотят. Мусара из 9-ки их за наши бабушки стерегут, да и пломбу поставят на всякий случай, всем опарышам камуняцким надо бум-бум. Как-то сон приснился, я лысача -камазиста-гаранта прижал одного и потрошить стал, он колонулся, что с юга Украины))))Даже область какую-то называл, не запомнил)))
сажин герман
Не знаю на счет отдельных моментов, но общий подход поста мне нравится. Я считаю, что все человечество переживает ранний подростковый период: стремление со всеми повоевать, потрахаться, все потреблять и попробовать. У окружающих какая-то дикая жажда путешествовать, если захочешь в короткий отпуск просто посидеть дома и отдохнуть - лучше не говорить даже никому.
Иван Грозный
Два странных совпадения: -на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне (крупнейшем в регионе) загорелась установка высокотемпературной переработки нефти, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, есть угроза перехода огня на соседнюю установку. -«Роснефть» в одностороннем порядке прекратила торги топливом на бирже, в пятницу это привело к росту цен на бензин и дизельное топливо. Очень похоже на шантаж кремлян его сырьевым лобби.
Иван Грозный
Несмотря на завоз мигрантов народ во Франции еще жив!
Роман Котов
Вчера весь день пытал узбека. Тот клялся и божился что Россия ему даром не нужна. Он хочет заработать денег и убежать из этого ада с плохой погодой и дерьмовой едой.
Константин
все что не делается всё к лучшему, лично я в этом хаосе вижу свет того, что при всём пи#це Русские выйдут из этого мрака и создадут своё государство на руинах старого(если конечно что то случится плохое), по этому не пугайте нас этими видео картинками)))
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