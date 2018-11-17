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Почему РФ не пускают за стол?

17/11/2018 00:06
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Обсуждение
  • все то о чем вы написали результат политической нестабильности которая следствие химеры властной конструкции
  • О каком вообще развитии можно говорить когда в стране такое кривосудие !!: "В Екатеринбурге тренера посадили на 8 лет за то, что посидел рядом с девочкой" https://www.youtube.com/watch?v=Cj4uScBtQ44
  • Руслан Бах написал статью: Как воспитывают британскую элитку. Думаю, не все там придумано. https://www.youtube.com/watch?v=MK6dEwI38og
  • ура товарищи!
  • https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
  • https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
  • https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
  • https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ
  • ..они выбежали из деревни а до города не добежали...
  • Этт да - похоже. Сдвинулись со своим СССР.
  • Пара извечных вопросов в тему .Сколько до пенсии осталось и велика ли пенсия ?
  • О чем ты, малахольный?
  • Ты о чем, малахольный?
  • При чем здесь я и пенсия ? В описании приведенном выше интересные наблюдения за жизнью в рсфср в 1974 и 1989 годах. Я даю свое видение этого.Почему так. Некая попытка заглянуть за социально-экономическую толкотню.А ты мне задаешь какие то не относящиеся к теме вопросы вместе с этим шизоидом-засовком.
  • Из-за добмаса, может быть? Западный мир ещё не понял то, что уже давно поняла Россия. Что международные договоренности и главенство закона ничего не значат. А мы поняли, и успешно это новое знание применяем в наших геополитических играх :-) Тем более, Крым принадлежит России на основании того, что Крым всегда был Русским, это раз. И второе, это то что он перешёл в состав России в результате демократического референдума, что бы там не придумывали украиньцы про то, что бюллетени изготавливались на ксероксе. Волеизъявление народа - свято.
  • После слов "в наших геополитических играх" дальше читать не стал. Сразу понятно с чей башни Автандил.
  • Может потому-что в рф сидит гопота и с ними брезгливо вести переговоры? и электорат у них такие вот как вы, которые живут не по закону, а по понятиям? Поэтому внутри страны с вами биомассой и делают все что захотят, радуюсь тому что с барского стола пока еще перепадаю обьедки.
  • Потому что РФ рассматривают как жертвенного барана на столе, которого будут разделывать те,кто за столом. А жертва и хищник не могут на равных сидеть за одним столом.
  • ..они выбежали из деревни а до города не добежали...
  • После слов "в наших геополитических играх" дальше читать не стал. Сразу понятно с чей башни Автандил.
  • о спасении своего крэйзанутого жбана побеспокойся, шизоид
  • о спасении своего крэйзанутого жбана побеспокойся, шизоид
  • Раньше наверно была традиция спец. "столиков " в американских школах, но сейчас я такого не слышал,и кто живет в Америке наверно подтвердят, да и в англоязычном гугле тоже не нашел информацию.Дух страны и традиции не возможно понять из вне,лучше там пожить,поработать..,да только потом многое раскрывается ненаписанного в быту и в жизни,так везде!
  • ну что с ними делать - оранжевые паспорта выдавать... это очень просто и может работать как параллельная система. 1) пришёл в поликлинику... обычный паспорт - идёшь к специалисту, оранжевый паспорт - сидишь, ждёшь полтора часа и в туалет не пускать при этом... 2) электронные услуги нахрен отключить этим блаженным... по каждому "пуку" - пусть справки собирают ногами и побольше... штук пять-шесть справок на покупку холодильника! 3) машины по оранжевым паспортам продавать только ВАЗы и только по очереди в 4 года... И за их счёт содержать эту параллельную систему... Это очень просто. Очень! И можно прямо сейчас запускать! Эти блаженные должны отчетливо видеть и ощущать все прелести поддерживаемой ими идеологии! Так выкорчуем эту заразу P.S. Да... 4) Выплачивать 20% от заработной платы по оранжевому паспорту, конечно... не более!
  • На счёт столиков сильное сравнение, Обама сказал что исключение РФ из за стола это будет страшно, слова его тому подтверждение. По рублю, да вариантов нет как рубль опустить иначе все свое производственное передохнет, цены будут расти в ближайшие месяцы потому как налоги давят и что бы как то сдержать обстановку с наплывом импорта отпустят рубль, да и сверх прибыль от нефтедолларов выше когда рубль ниже, и бабло есть что бы одарить Киргизия Узбекистан и ещё кого нибудь, Я недавно узнал что Газпром потихому влаживает бешеные деньги сотни миллиардов рублей в газификации этих стран так же Армении и прочих, В Подмосковье газа нет, а в аулах Армении и Киргистана русский газ есть и будет, бесплатно за счёт жителей Подмосковья, Комунисты ставьте лайки, это ваша победа, Президент РФ подражает брежневу и джугашвили, вновь все республики кормятся за счёт русского народа при этом плюют в сторону русского народа !!
  • криптокомунисты есть комунисты, которые сейчас правят на руси. ничего не изменилось у них по отношению к русскому народу, читаю сейчас виктора астафьева,прокляты и убиты, который воевал и описывает ужасы советско германской войны. формулировку вов придумал еврей мехлис. поразили песни что ходили по фронту. об этом коммуняки никогда не раскажут. мой товарищ в предсмертной агонии, не зови ты на помощь друзей дай ко лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. и не плачь ты от боли как маленький ты не ранен, ты просто убит я на память сниму с тебя валенки мне еще воевать предстоит. воевал русский солдат геройски, но не хватало у него ума понять что спереди враги, что в тылу враги. а он лишь пушечное мясо.
  • Ну всё вот теперь то заживём! Щас как полетим на Марс, с этими новыми эталонами, как наладим контакт с инопланетянами, теперь человечество никогда не будет прежним. УРА ТОВАРИЩИ! УСТРОИМ ВЕЧЕРИНКУ! ЗАЛЬЁМ БОКАЛЫ ШАМПАНСКИМ! Действительно революция не иначе....... (сарказм) https://www.youtube.com/watch?v=tsM7H6F7adg
  • А может они сейчас накупят долларов и евро, а потом массой сбросят , под это дело и ЕЦБ и ФРС допечатают недостачу, обвалят курсы мировых валют, а свалят всё на РФ.
  • Сидеть с ботоксной куклой за одним столом это конечно неприятно. Главы встречаются и обсуждают дела, а тут рядом подсаживается какая то кукла, которая никого не представляет, кроме гопоты из 90-х
  • по пункту 4 объяснять что все остальное из зарплаты идет на помощь кубам и прочим сириям
  • Кремлевская закулиса -- религиозная секта адептов Древнего Бабилона. Пошла сквозь время, и народы , сохранила себя и предъявила счёт евреям за разрушенный Бабилон
  • Кремлевская закулиса -- религиозная секта адептов Древнего Бабилона. Пошла сквозь время, и народы , сохранила себя и предъявила счёт евреям за разрушенный Бабилон
  • Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели
  • Себя , секта, называют "народом"
  • Не пускают потому что считают РФ бескультурной страной с некультурный населением. Ну там чавкают за столом, едят только ложками, пьют водку стаканами
  • О как! Оказывается вице-президент Интерпола - российский силовик, с перспективой возглавить эту организацию? https://ruposters.ru/news/17-11-2018/prochit-glavi-interpola-generala
  • Взялись за старое: Россия покупает бумаги США https://www.gazeta.ru/business/2018/11/17/12062329.shtml
  • Нет таких крепостей, которые не сдал бы Владимир Владимирович.
  • им можно отказать, но отказ должен звучать как да. или надо добиться того что б они сами отказались от притязаний на острова
  • Несмотря на завоз мигрантов народ во Франции еще жив!
  • Не знаю на счет отдельных моментов, но общий подход поста мне нравится. Я считаю, что все человечество переживает ранний подростковый период: стремление со всеми повоевать, потрахаться, все потреблять и попробовать. У окружающих какая-то дикая жажда путешествовать, если захочешь в короткий отпуск просто посидеть дома и отдохнуть - лучше не говорить даже никому.
  • Когда то Русь была под влиянием Солнца, Яра-Сурьи. Радостные былины, песни, обряды , белые одежды волхов и жрецов. Бело-Красные. Огненные погребения. Кулачные бои, хороводы, короваи. Удаль и героические песни.Воля,богатство и слава. Жизнь на солнечном юге.
  • Нет таких крепостей, которые не сдал бы Владимир Владимирович.
  • Вася просто подключён к демонам из зиккурата, вот его периодически корёжит. Похоже, что эти бесы уже видят приближающийся конец, а на Ваське так это проявляется, т.к. очень сильная подключка. Что же тогда там в кремле сейчас происходит, наверно вообще друг-другу глотки грызут?
  • Американец познакомился с русской девушкой по интернету ( или наоборот - неважно). Слал ей секондхенд разный ( будто она слаще морковки ничего не видит ).Тряпки эти пошли мыть пол. Потом переслал большой букет роз. Но она выяснила , что он альфонс.... Отослала его. Американец потребовал вернуть ему деньги за цветы. Из Германии приезжал один... Привёз мешок китайских часов на продажу. Мы угорали от смеха ! Ну и обезьяна с заплывшими мозгами ! Ведь он когда - то был русским !!! Несколько часов потом знакомые подарили и мне - выбирай там, в мешке... Валялись где - то потом. А нам тут некоторые недолюди втирают про русских старух в темных платках. Лучше на своих бездомных посмотри ... Украинец при разводе с русской женой - потребовал от неё возмещения расходов на её содержание во время " декрета ".
  • Эта апатия пострашнее будет, чем весёлый хранцузский сабантуй с разноцветными шариками и бабахом дымных хлопушек .
  • Ну и дурные же вы тут! Ненависть к себе разжигаете не понимая, что не ко времени это. Попадёте под каток. Как тогда. Будут вам и паспорта треугольные. И задания на смену. Ну и дурни!!!
  • Надоело слушать..... :))) Смирись раблта такая троль :)
  • Васька , мне кажется , что ты просто прикалываешься . Ну не могу я поверить , что слушающий ари челоаек, может быть таким тупым. Ты пишешь как робот. Может ты голем?
  • Ты прав. Это шизофрения. Вроде за русских но...Ненавидя русских.
  • А турецким Крым не был? А греческим? Любая территория когда-то принадлежала кому-то еще. И будет принадлежать в будущем непременно. Никакого "демократического референдума" не было. Демократический референдум это когда избиратели всей Украины голосуют за передачу Крыма, а избиратели России - за его прием. К слову, я бы голосовал против. Мне Крым в составе России даром не нужен. Теперь по поводу народа. Какого такого народа? Как он называется? Крымские татары, коренной народ Крыма - в своем большинстве против аннексии полуострова. Что касается русских, то у них уже есть своя страна - Россия. Или у русских нет своей страны? Россия это страна русских?
  • Пара извечных вопросов в тему .Сколько до пенсии осталось и велика ли пенсия ?
  • Ты прав Вася , она может перерасти в бунт бессмысленный и беспощадный .Конец так побыстрее .
  • Ты прав. Это шизофрения. Вроде за русских но...Ненавидя русских.
  • Это случайно не ты потребовал от девушки деньги за подаренные тобой цветы?? :0)
  • Ок О́чередной поток сознания с энергичным стуком по кнопкам. Маэстро , одним словом )
  • А вас бандеровок, не спрашивают. :0(
  • Комуняки никуда не уходили , что бы возвращаться
  • Васька , мне кажется , что ты просто прикалываешься . Ну не могу я поверить , что слушающий ари челоаек, может быть таким тупым. Ты пишешь как робот. Может ты голем?
  • пункт 1. ..... .. ... Такими словами АРИ разжигает ненависть между " красными и белыми ". пункт 2. .............Вы точно - бандеровцы с повёрнутыми мозгами. Т. е . - звери о двух ногах. Вы и человека заживо можете закопать или распилить..... Ну, судя по ненависти,что источает АРИ. пункт 3. .............Ну и дурные же вы тут! Ненависть к себе разжигаете не понимая, что не ко времени это. Попадёте под каток. Как тогда. Будут вам и паспорта треугольные. И задания на смену. Ну и дурни!!!
  • Я всегда пишу, что нет никакого противостояния США и РФ, все их скандалы это спектакль для публики . Не слушайте , что говорят, смотрите что делают. Ну просто же элементарное поведение колонии.
  • В США выжигают города лазерным оружием Как вам такая теория? https://www.youtube.com/watch?v=OmJ-kFgh1gI
  • Есть еще критерий - биография человека .Для примера : православный экономист - Валентин Катасонов , блогер - Дмитрий Пушков .
  • Вася , ты не в личку пишешь это форум епть .
  • пункт 1. ..... .. ... Такими словами АРИ разжигает ненависть между " красными и белыми ". пункт 2. .............Вы точно - бандеровцы с повёрнутыми мозгами. Т. е . - звери о двух ногах. Вы и человека заживо можете закопать или распилить..... Ну, судя по ненависти,что источает АРИ. пункт 3. .............Ну и дурные же вы тут! Ненависть к себе разжигаете не понимая, что не ко времени это. Попадёте под каток. Как тогда. Будут вам и паспорта треугольные. И задания на смену. Ну и дурни!!!
  • Это все признаки сектанства. Вот Владислав рассказывает про школу. Что вот не видят за столом и не разовагривают. А в Р школах разве не так? Только в Р школах не сдал денег на ремонт значит враг, не сдал денег на покупку враг
  • Вася просто подключён к демонам из зиккурата, вот его периодически корёжит. Похоже, что эти бесы уже видят приближающийся конец, а на Ваське так это проявляется, т.к. очень сильная подключка. Что же тогда там в кремле сейчас происходит, наверно вообще друг-другу глотки грызут?
  • Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал,- Где поют, а не стонут, ....
  • я вас огорчу красные не победят победят при таком раскладе если ситуация не изменится исламисты. и вам тогда конец https://www.youtube.com/watch?v=kgciCaSAnBU
  • говно космомольское колхозное -вальки матвиенки,грифы, мендели, кюдрыны, беспаловское отродбе, непонятные молодые камазисты-лысачи-гаранты, епальники им даже в деревнях оставшихся наколотят. Мусара из 9-ки их за наши бабушки стерегут, да и пломбу поставят на всякий случай, всем опарышам камуняцким надо бум-бум. Как-то сон приснился, я лысача -камазиста-гаранта прижал одного и потрошить стал, он колонулся, что с юга Украины))))Даже область какую-то называл, не запомнил)))
  • Не знаю на счет отдельных моментов, но общий подход поста мне нравится. Я считаю, что все человечество переживает ранний подростковый период: стремление со всеми повоевать, потрахаться, все потреблять и попробовать. У окружающих какая-то дикая жажда путешествовать, если захочешь в короткий отпуск просто посидеть дома и отдохнуть - лучше не говорить даже никому.
  • Два странных совпадения: -на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне (крупнейшем в регионе) загорелась установка высокотемпературной переработки нефти, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, есть угроза перехода огня на соседнюю установку. -«Роснефть» в одностороннем порядке прекратила торги топливом на бирже, в пятницу это привело к росту цен на бензин и дизельное топливо. Очень похоже на шантаж кремлян его сырьевым лобби.
  • Несмотря на завоз мигрантов народ во Франции еще жив!
  • Вчера весь день пытал узбека. Тот клялся и божился что Россия ему даром не нужна. Он хочет заработать денег и убежать из этого ада с плохой погодой и дерьмовой едой.
  • все что не делается всё к лучшему, лично я в этом хаосе вижу свет того, что при всём пи#це Русские выйдут из этого мрака и создадут своё государство на руинах старого(если конечно что то случится плохое), по этому не пугайте нас этими видео картинками)))