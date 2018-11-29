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Кризис, ложь, противостояние в эпоху перемен
Кризис, ложь, противостояние в эпоху перемен
29/11/2018 01:16
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Социальное не подменить национальным. Русский буржуй ничем не лучше нерусского. Мы за социализм без коммунистических интернациональных установок. Мы против запретов на мелкий и средний бизнес и против запретов на оружие.
Александр Верный
Не в коем случая не хочу выступать критиканом, но это я писал, что войны с 404 не будет,на это есть причины...то,что задача уже выполнена, русский народ разделен, раздор посеян,кровь пролита и создана причина постоянного давления на РФ, и без обильного финансирования воевать там некому, запад понял с кем имеет дело и слабо контролирует ситуацию, да еще не решена судьба самой Украины, война запустит режим самораспада. Контроль газовых магистралей в обход 404 есть и так достаточен, если бы было нужно закрыли бы и так трубу, но пока есть естественная зависимость Европы от газа и если даже включить сейчас все мощности по альтернативным поставкам газа,то обьем наберут достаточный через пять лет и цена будет выше в раза в два и потеря качества. Да, война произойдет непременно если в самой РФ начнутся события типа как майдане и территория 404 с обязательно ударит и их составе будут миротворческие бригады с запада, подобное уже было,немцы,поляки,австрийцы побывали, результат мы уже знаем! К моему сожалению мы еще сами не готовы как обычно к самостоятельной государственности так как не включили нацию в этот процесс и до сих пор не решили вопрос о собственности и Россия до сих пор находиться в процессе революции,фундамента нет, рулится все на базисе совка и на удивительной терпеливости русского народа, благо у нас одно это удивительная слабость запада и мобилизовать его невозможно и это они сами прекрасно знают и знают это в Кремле. Войны пока ни какой не будет, будут провокации, не смертельное давление по всем фронтам исключение из всех международных клубов и организаций, отдаления от технологий, падения уровня жизни и свобод граждан и это не новость для нас,а скорее естественное,обычное состояние.
Александр Верный
тоже самое последние дни
Александр Верный
почему посты выкидывают?
Алексей Огородников
Сам то понял что написал? Мы за социализм и за частный бизнес. А если учесть, что буржуй в твоем понимании это и есть предприниматель. То весь пост это не более чем бред сумасшедшего.
Алексей Огородников
тоже самое последние дни
Алексей Огородников
Походу скоро все в Россию ломанутся.
Алексей Огородников
Походу в Россию скоро все поедут
Алексей Огородников
Похоже в Россию все скоро поедут
Александр Верный
..хреново работает порой. надо "скинуть" историю / перерегистрироваться на чате ..как-то так, с сожалению
Dexter
..хреново работает порой. надо "скинуть" историю / перерегистрироваться на чате ..как-то так, с сожалению
Константин Алланд
словосочетание "крепкие валюты" вызвало у меня прилив жизнерадостного смеха.
Igor D'Arbino
Всегда проверяйте отражение на таких фотках, мало ли что там.
Константин Пахомов
Всегда проверяйте отражение на таких фотках, мало ли что там.
Max Nazarov
Смотрим с 11 минуты https://youtu.be/9jc1nJXlqfM?t=658
Алексей
Думаю это как раз задача для будущего русского государства - создать передовую транспортную систему. Будут новые технологии - помидоры за сутки доедут на ДВ)
Константин Пахомов
Вы думаете максимке поможет резиновая кукла с лицом Ленина? Похоже у вас тут эпидемия. Или эпизоотия.
Мы селюки очень консервативные и традиционным ценностям приверженные. И вовсе не вспыльчивые, а хладнокровные и корректные. Нам ваши некрофильсие фантазии про резиновых кукол совсем не близки. Я бы и вам советовал воздержаться от таких наклонностей. Но вы, как все подростки переростки, не слышите никого, кроме себя. Так что тыкайте друг другу, а мы по старинке, стараемся на вы обращаться.
Шутка Гога
Пиши просто не умничай: Москва - это столица нашей родины, а дацру - это да сру :)
Алекс Алекс
Согласен полностью!
Антон Филатов
Специально для товарища Пархомова. Читай этот раздел, а модель и всю книгу. Там тебе более развёрнуто о зиккурате. "Мавзолей" http://abvedi.com/2-1-mavzolej.html
Эйнар Счастливый
Не "кому попало", а только русским по праву рождения.)))))
Эйнар Счастливый
Не про__ет, а потратит, так как считает нужным. И не Ваше собачье дело указывать русским, как им тратить их деньги. Это личное право каждого, - тратить деньги на себя, на детдом или открыть лавку. Деньги в любом случае пойдут в экономику. А заход стандартный, хотя и старый. "Не надо русским денег", народ "не готов", ага, ага. Как вы, совки уже осточертели.
Smailey Face
а каково ощущать всё величие государя и его государства, окружение которого ещё вчера прямо из штанов выскакивало (судя по сообщениям в СМИ) по поводу предстоящей встречи с Трампом, сколько телеведущие пропагандоны брилёвы дарили нам счастливых улыбок, а тут с утра, Трамп попил кофе (или чай) почесал правое яйцо и решил с путиным не встречаться... Просто плюнули в хлебало, смачно, с оттяжечкой так, а наши политолухи сразу языки в жопу засунули, ну кроме тебя, конечно, ты ведь даже это опускалово оправдаешь?
Василий Свирлипулькин
твоя краснопузость, конечно, в голове и все твои вопросы, даже ещё не заданные, уже давно все отвечены и тут, и самой жизнью, просто прими как должное - коммунизма не было, нет и никогда не будет p.s. кстати, не ты ли тут постоянно ругал каждый выпуск ари, а сейчас послушать захотел, удивительно
Dmitry Vlasov
Кто-то в прошлой передаче спрашивал, как потом прокормить 20ть миллионов, после возвращения украины. Да раздать людям землю за копейки, человек сам себя прокормит и чтобы никаких налогов; всё что произвел-продал человек - это всё его труд и его личное дело
Dmitry Vlasov
Похоже в Россию все скоро поедут
Алексей Огородников
Похоже в Россию все скоро поедут
Константин Алланд
Будем честны, в России люди разленились, да и заработки в целом смешные, нет мотивации. Что юга всегда более ленивы, это давно известно. Потому Италия и не Германия.
Dexter
Самый быстрый способ. https://youtu.be/YctCv8Wff0U
FLOMASTER
Сходство Керчи и Архангельска заключается в том, что это портовые города
Maxim Egorov
Самый быстрый способ. https://youtu.be/YctCv8Wff0U
Maxim Egorov
Самый быстрый способ. https://youtu.be/YctCv8Wff0U
Dexter
Нельзя ничего демонтировать. Это артефакт, историчесий объект. Ленина похоронить можно, хотя и с этим торопиться я бы не стал. надо бы вообще понять кто там лежит и с какой целью. Сейчас у меня уже не вызывает доверия упрощенная трактовка сути зиккурата от АРИ.
Vol Demar
Как государства рф не существует,закрыто 30 декабря 2017 года. Это лишь управляющая компания и ежели до окончания 100 летнего траста СССР,не используем результаты референдума 17 марта 1991 года,то нас унаследует Британия
Serge Rakitin
В одной из предыдущих передач речь шла о престолонаследии в Британии Могу сказать, что британцы, конечно, любят традиции, но если нужно - всегда на них клали с прибором. Например, самая успешная английская королева Елизавета I вообще не имела бы шансов на трон в рамках "традиций" (официально признана бастардом при жизни отца, рождена матерью низкого происхождения, которую не признал королевой ни один двор Европы, мать казнена за колдовство и блуд со 100 мужчинами помимо короля, отцовство Генриха VIII под большим вопросом...) Что касается Эдуарда VII, отрекшегося от престола накануне ВМВ якобы из-за брака с американской актрисой, то это просто красивая история. Эдуард был открытым нацистом, боготворил Гитлера и мечтал об англо-германском союзе, что сильно не нравилось британской элите. В итоге его задвинули столь элегантным способом. Кстати, Гесс летал в Британию с предложением почетного мира, но при условии, что королем вместо Георга станет законный, но отвергнутый английской элитой Эдуард. Младшенький сын Дианы тоже питает слабость к нацизму, видимо, в воспитательных целях его показательно женили на американской мулатке - по примеру внучатого прадедушки Эдуарда.
Алекс Алекс
Живу в Ставрополе, Ставропольский хлебосольный край. Был еще жив мой дедушка и была у него дача. Так вот на той даче кроме клубники, малины, смородины, абрикос, персиков, яблок и слив он выращивал помидоры разных сортов. Особенно мне запомнился сорт "Бычье сердце". Этот помидор размером с два кулака здорового мужика и розового цвета. Так вот этот помидор я помню сорву с грядки, помою разрежу пополам, посолю и ем с хлебом вместо мяса! До того вкусные помидоры были что ни мяса ни картошки после одного такого помидора уже не захочешь! Так что не волнуйтесь! Накормим всех! С голоду не помрете :)
Рустем Бохани
покупая тот или иной товар исходят из цены и качества а не из того где он и кем сделан
Константин Пахомов
Реклама Тинькоффа? Ну так то Тиньофф настоящий гот.
Езя Гебя
Везде, основная линия противостояния происходит между верхами и народом. Внешний враг, как правило, средство отвлечения от основного противника.
Константин Пахомов
Согласен, что хоронить эту тварь нельзя. Нельзя этой поганью осквернять землю. Вам его домой привезут и в кроватку рядом положат. И там развлекайтесь с ним как хотите.
Евгений
по ушам видать что от майора
Vladimir Sholkov
"Честность и справедливость " думаю это пропоганда. Думаю в любой стране всегда если ты идёшь в разрез с общей секстанской идеологией ты становишься изгоем. Тот же фильм Хичкока показывает это хорошо на примере поиска диверсантов и шпионов
Vladimir Sholkov
Бирюлевы это лакмусовая бумажка того как идёт в разрез пропоганда и дело
Vladimir Sholkov
Смотря кто покупает. Ведь те кто смотрят тв не впаришь обратное
Maxim Petrov
Какая прелесть! "Абсолютный патриот" с двойным гражданством Брилев вошел в общественные советы МВД и Минобороны вопреки указу Путина https://www.newsru.com/russia/29nov2018/brilev_sovet.html
Vladimir Sholkov
Фишка в том , что Ставрополь это теплый край, а Р страна большая. Банально твои помидоры с грядки не долетят до продажи на ДВ, т.к. помидор вкусен именно с грядки, а дальше он портиться, и чтобы сохранить как то его надо обработать или продать зелёным. Но это уже другой вкус.
Vladimir Sholkov
Такие же помидоры можно вырастить и на Волге, и, думаю севернее.
Vladimir Sholkov
Конечно можно сказать чтобы каждый выращивал у себя овощи, или вложиться в местное производство, и тут опа на. Деньги. За деньги людей гробят, а защиты найти не где. Гарантий нема. Поэтому в этой такой хорошей системе возникает изъян. А именно. Можно создать конечно что то, но если ты готов завтра от этого отказаться безвозмездно или же когда у тебя все схвачено. Я вот о чем подумал. Почему на Руси любили торговлю? Возможно потому что торговля это некое ответвление от войн. Был в походе, завоевал, отобрал, надо продать. Т.е. все было логично выстроено. Это если сейчас например есть дворники , и если к ним подойти и предложить перенести что то за плату они соглашатся. Т.е. есть некая логика. По сути для продовольствия это звучало бы так, ты посылаешь продукты родственнику , который их продает знакомыми.
Vladimir Sholkov
Конечно можно сказать чтобы каждый выращивал у себя овощи, или вложиться в местное производство, и тут опа на. Деньги. За деньги людей гробят, а защиты найти не где. Гарантий нема. Поэтому в этой такой хорошей системе возникает изъян. А именно. Можно создать конечно что то, но если ты готов завтра от этого отказаться безвозмездно или же когда у тебя все схвачено. Я вот о чем подумал. Почему на Руси любили торговлю? Возможно потому что торговля это некое ответвление от войн. Был в походе, завоевал, отобрал, надо продать. Т.е. все было логично выстроено. Это если сейчас например есть дворники , и если к ним подойти и предложить перенести что то за плату они соглашатся. Т.е. есть некая логика. По сути для продовольствия это звучало бы так, ты посылаешь продукты родственнику , который их продает знакомыми.
Езя Гебя
А как понять этот бред - Путин: В окружении чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ и до сих пор этот космомолец здесь решает какие-то серьезные вопросы... Один раз чубайс только реально забздел за свой рыжий скальп - на похоронах Старовойтовой. И кто-то заставил чубайса жениться на падшей Дуньке Смирновой. А Трамп еще будучи бизнесменом ездил в дамаскву, отрывался там по полной в том числе с проститутками и даже не подозревал о своем будущем избрании в Президенты США. Причем есть информация, что его гулянки и деловые переговоры в столице рабочих и крестьян засняты на видео. Эти взаимные компроматы между вашингтоном и трупопоклонниками-ленинцами так нагромоздились, что ни у кого не хватает мужества сознаться в предательстве как бы своих стран и как бы своих народов. Как говорится: дела с признанием частичным в суде проходят на отлично. https://www.youtube.com/watch?v=Z5RuZTpc4fI
Езя Гебя
Пиши просто не умничай: Москва - это столица нашей родины, а дацру - это да сру :)
Vladimir Sholkov
Как Сталин?
Vladimir Sholkov
А я все таки думаю что война будет и как раз ситуация что Америка может терпеть убытки от Китая как раз может оказаться теми 5 копейками для ее развязывания. Плюс кто сказал что война должна вестись на территории этих стран, она может начаться на третьей территории, а потом перекинуться уже на самого противника. Тут главное вовлечь в азарт. Вещь как может произойти война начнется то но у каждой ядерные ракеты в полузапуске или же банально люди дают гарантии что ракеты не полетят во время войны. Я постараю сеье так. Раз Китай угроза, значит можно пособить тайланду, чтобы они начали претендовать, Японии, Корее, а также другим странам притязания на спорные территории. Напряжённость н границе. И все время говорить про чушь. Потом эти локальные стычки переросли дальше, но ав это же время в самой стране делать дистаб лизацию
Maxim Egorov
Какие у вас мечты нездоровые. Это у вас с детства? У родителей что-то увидели? Лучше бы вам разобраться в себе. Некрофилия вас до добра не доведет.
Константин Пахомов
Какие у вас мечты нездоровые. Это у вас с детства? У родителей что-то увидели? Лучше бы вам разобраться в себе. Некрофилия вас до добра не доведет.
Константин Пахомов
Сталин это вчерашний день, - нынче для вас есть Саакашвили..
Иван Пермяк
южные европеоиды по природе ленивей чем северные, это биологические качества
Влад Шевченко
Это как в анекдоте? Заходит дедушка в сексшоп и разглядывает витрины. Продавец спрашивает может ли он чем нибудь помочь, на что дедушка отвечает, что не удовлетворён в сексуальном плане, а кроме того не удовлетворён результатами второй мировой войны. Продавец спрашивает каким образом он может помочь с решением второй проблемы, на что дедушка отвечает: "у Вас есть резиновая кукла с физиономией гитлера"?
Bombay Counter Terrorism
Честность и справедливость - личные качества человека, не фильм.
Vladimir Sholkov
Именно личные и один убивает другого ради родины, а другой гибнет ради семьи и всем пофиг что это как раз вот два человека перед тобой
Влад Шевченко
Везде, основная линия противостояния происходит между верхами и народом. Внешний враг, как правило, средство отвлечения от основного противника.
Рустем Бохани
симпатишная.
Николай Толубаев
Росляков был не зомби . Это теракт организованный какой то спецслужбой или группой Думаю, что Росляков был нужен , что бы на него все повесить , а самим уйти. http://zamoskvorech.caoinform.ru/2018/11/27/vnimanie-rozyisk/?fbclid=IwAR3BVWxjitIy_ux9jBqzqFX1SsXbXR2-CwRSo3OWM3Ztzof-njjP__uBl_c
Николай Толубаев
Признания мало, нужно прекратить отбирать по 30% от зарплаты
Вадим Волков
Не верю ни одному слову Кудрина, он - ярко выраженный представитель пятой колонны. Найдут деньги.
FLOMASTER
Признания мало, нужно прекратить отбирать по 30% от зарплаты
Константин Пахомов
Мы селюки очень консервативные и традиционным ценностям приверженные. И вовсе не вспыльчивые, а хладнокровные и корректные. Нам ваши некрофильсие фантазии про резиновых кукол совсем не близки. Я бы и вам советовал воздержаться от таких наклонностей. Но вы, как все подростки переростки, не слышите никого, кроме себя. Так что тыкайте друг другу, а мы по старинке, стараемся на вы обращаться.
Константин Пахомов
Зара какое-то имя цыганское. Хотя при коронации они всегда немецкое имя берут.
Рустем Бохани
Хотя конкретно у неё может быть это валлийское имя. В Уэльсе там много чего не по английски.
Yury Safonov
Гоооооооол!!!!!
Константин Пахомов
Хотя конкретно у неё может быть это валлийское имя. В Уэльсе там много чего не по английски.
Vladimir Sholkov
Я бы сказал так. На самом деле деньги есть, но увы не в одних руках, точнее есть у каждого клана своя мзда. Возможно если было возможно пусть всю мзду на подъем ,а точнее на развитие частников то все может и получится
Иван Грозный
Дело не только любят- не любят работать , после вступления в еврозону промышленность всей южной Европы Испания, Италия, Португалия) стала неконкурентоспособной (слишком высокие затраты на зарплаты, энергию, бензин) поэтому весь проект "евро" закончится его коллапсом рано или поздно.
Vladimir Sholkov
Укропские генералы еще более ссыкливые, чем россиянские ни на что они не пойдут.
Иван Грозный
Укропские генералы еще более ссыкливые, чем россиянские ни на что они не пойдут.
Юрий Рыков
Простите . а разве суть денег ни в этом ?
сажин герман
Многие - да, про*бут. Толковые - получат пользу от них. Толковые и удачливые - ... больше денег!)
Рустем Бохани
помню в 91 меняли деньги можно было поменять в банке не больше 1 тыс. рублей на новые (павловские) кажется. кончилось тем что те кто не смог поменять их сжигали рюкзаками не знали куда их пристроить. это было на одной соседней с моим домом автобазе шоферня они при деньгах всегда были много калымили и скопили.но увы все прахом
FLY SAFETY
Плохие новости для россиян - любителей военных авантюр: президент США отказывается проводить встречу с президентом Путиным 1 декабря до тех пор, пока россияне не исполнят долг. Президент США требует от России отпустить незаконно задержанных 25 ноября всех 27 граждан Украины и вернуть Украине её собственность - морские суда. 27 ноября защищавший в суде Керчи одного из арестованных русский адвокат тоже просил судью отказать в аресте простого военного Украины из-за отсутствия признака нарушения: ФСБ и прокуратура не представили свидетельство нарушения - это видимые и признанные признаки границы России в Черном море. Марина Захарова из МИД России может попытаться поучить международному праву самого президента США Трампа и секретаря Майка Помпео, который терпеть не может бесполезного и пустого россиянина Лаврова. Начало: указ президента России номер 147 от 17 марта 2014 года, переведенный на английский для жителей Крыма, без участия хотя бы 1 юриста.
Рустем Бохани
Не будет наступления. Сразу десантом перекроют Жуляны и Борисполь.Потом будут отлавливать потреотов. Хотя многие сами придут с цветами и хлебом-солью.
Константин Пахомов
Не будет наступления. Сразу десантом перекроют Жуляны и Борисполь.Потом будут отлавливать потреотов. Хотя многие сами придут с цветами и хлебом-солью.
Алекс Алекс
Если нормально упаковать то долетят хоть до Вашингтона, поверь )))) я в Сельхозе учился, мы паковать умеем XDD Там 12 часов лету всего-то ))))) А хоть и поездом до ДВ , он полторы недели запросто вылежит, если выращен с любовью и на норм удобрениях, Деду моему расскажи, Царство Ему небесное! :) Дедушка Коля кстати, мой любимый Деда...Мы с братом его так называли... Деда.... Когда мелкие были, в 5-7ом классе...
Константин Пахомов
Любопытное уравнение сегодня наблюдал у Соловьева на передаче. Обсуждали Тегеран 43. Сколько из передач я видел до того, у него всегда соблюдалась квота - минимум три еврея, включая самого Шапиро. А тут из семи гостей были только два армянина, при чем один Кургинян, у которого армянского только фамилия. Наверное это к Дождю.
Константин Пахомов
Радость то какая! Наконец то ваши побеждать начали. Вы не переживайте, у ваших будет ещё ни одна победа здесь в России, они напоследок успеют не раз по глумится над народом.
Владислав
Странно, а что для россиян или русских плохого в том, что Трамп на будет проводить встречу в Аргентине с российским президентом? Вообще фиолетово
Антон Филатов
Насчёт Брилева. Странная фамилия. В конце 90-х и начале 2000-х, товарищь был корреспондентом в зап. Европе и частности Британии. Если у кого хорошая память, вспомтнайте сюжеты и как они кончались перечислением ведущих репортажи журналистов. Сергей Бри-лев и Дмитрий Брит-иков. "Бри" и "Брит" работающие в Британии.. Избранные ребята. ))
Антон Филатов
Да это вообще не вопрос. Этим ощабеченны не совсем дружественные личности. Таким макаром можно сказать и про жителей Крыма и Урала. Вопрос вообще так не должен ставится: кормить - не кормить. Это наши люди и мы должны их принять и помочь им.
Антон Филатов
Сталин это вчерашний день, - нынче для вас есть Саакашвили..
Антон Филатов
Зара - Зарина - Заря - Зори... Что связанное со светом, яркостью, вспышкой.
Антон Филатов
Так Аштрахань и называли всесоюзным огородом. В Волгограде тоже хорошо всё растёть.
Антон Филатов
Ты про какую работу Хичкока?
Maxim Egorov
Я переживаю за ваши некрофильсие мечты. У вас похоже ещё и руки трясутся и слюна изо рта капает. Надо бы вам укольчики.
Yury Safonov
Себя на других не проецируйте
Иван Иванов
Иллюзия )Масса да,но вот например я езжу на вахту за 100т.р.месяц на месяц строю евреям газзаводы да нах ано мне нодо 4 перелет по четаре часа за месяц.2е детей мать да я лучше навоз ковырять дома буду в своем хозяйстве,а те кто профукал те бросят пить курить даже ездить на авто можно меньше,но есть будет всегда овощи,мясо,молоко.Также если объединить капиталы можно приростать хорошими темпами просто надо трудится народ уже не так туп.Раздавать кому попало тоже не надо 2е детей есть получи, а до этого момента счёт и гражданином должен быть в 3 поколения или до 91 года.
Вит Ла
всё бы ничего, говорит он вполне здраво, много знает, опытный, но всё перечёркивается одним фактом - он коммуняка!
Константин Пахомов
Я переживаю за ваши некрофильсие мечты. У вас похоже ещё и руки трясутся и слюна изо рта капает. Надо бы вам укольчики.
Fiksik Piksel
Была такая актриска и любовница джугашвили любка орлова. Так вот она во время войны летала в ЛондОн туда сюда ,туда сюда., видимо как связная с кукловодами(почему её не сбивали немцы?).А наряды себе покупамши только в европе.И операцию по натягиванию кожы на морде (чтоб морщин небыло) оплатил Чарли Чаплин.странно.Многие совковые фильмы снималисьв западных киностудиях А мужа ей назначили александрова(который стукач, и многих артистов сгинули в лагеря а лавры присвоил себе), живщего почемуто первоночально в шша, там у него и сын родиля от красивой американской актрисе, в отличии от жабы орловой.Уних там за бугром "гдездо тараканье" , и сюда приезжают как на сезон дачьный , отьесца, отовариться и умыкнуть
Вит Ла
Простите . а разве суть денег ни в этом ?
Fiksik Piksel
зараза ,........... Шучу.
Fiksik Piksel
по ушам видать что от майора
Fiksik Piksel
симпатишная.
Вит Ла
Они как Петя в Париже,только в сми с досады сожалеют об отмене свиданки.Там на западе деточки их , и кисельные берега , там оне своё будущее видят, но не здесь. Это ихнеи интрижки но не наши..а мы прохожие наблюдатели- доедит колесо до Питера или не доедить..
Fiksik Piksel
Так Аштрахань и называли всесоюзным огородом. В Волгограде тоже хорошо всё растёть.
Евгений
поиск фоток по этой фразе: https://www.google.ru/search?q=Prince+Harry%E2%80%99s+father+-+Major+Hewitt&newwindow=1&rlz=1C1GCEU_ruRU819RU820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTybT1v_veAhVlhosKHYTsAgkQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969
Fiksik Piksel
Они как Петя в Париже,только в сми с досады сожалеют об отмене свиданки.Там на западе деточки их , и кисельные берега , там оне своё будущее видят, но не здесь. Это ихнеи интрижки но не наши..а мы прохожие наблюдатели- доедит колесо до Питера или не доедить..
FLOMASTER
система родила нового демагога
FLOMASTER
система родила нового демагога
Igor D'Arbino
brýle -- п0- чешски brilles -- по- латышски - это очки . очкарик по-немецки тоже brille
Алексей Огородников
Сообщение "ПВО Сирии сбила израильский военный самолет" аннулировано https://ria.ru/syria/20181129/1533958445.html
Smailey Face
всё бы ничего, говорит он вполне здраво, много знает, опытный, но всё перечёркивается одним фактом - он коммуняка!
Алексей Огородников
Все победы только в фантазиях россиянских генералов, которые утратили способность объективно оценивать ситуацию.
Smailey Face
здорово вы подметили...
Василий Свирлипулькин
в мавзолей жалобу напиши, дурилка краснопузая
Smailey Face
рыжий детинушко, не управляющий собственной страной, просто глумиться над вовой, обещая вечером свидание, а с утра, почесав правое яйцо, отказывая во встрече, ну куда ещё ниже опускать, казалось бы, однако можно
Smailey Face
в мавзолей жалобу напиши, дурилка краснопузая
Smailey Face
твоя краснопузость, конечно, в голове и все твои вопросы, даже ещё не заданные, уже давно все отвечены и тут, и самой жизнью, просто прими как должное - коммунизма не было, нет и никогда не будет p.s. кстати, не ты ли тут постоянно ругал каждый выпуск ари, а сейчас послушать захотел, удивительно
Smailey Face
сейчас слушал как раз момент, где Владислав говорил про украинца-морячка, который испугался, поржал )) (49 минута)
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