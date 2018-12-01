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Землетрясение как знак
Землетрясение как знак
01/12/2018 00:39
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Обсуждение
Nordic rassvet
Русские молчат, терпят.. Как им можно помочь, если они сами не хотят ничего делать, в смысле заявлять о себе, и что то менять
Константин Алланд
Поражает мощь Китая, верность родине, ещё сильнее поражает немощи России и тотальное предательство.
Вит Ла
Кстати, умный был чувак, последний из американских презиков. "Я был врагом Советов, но хочу быть другом России. Мои сменщики Россию хотят грабить - русские это запомнят и обязательно отомстят. А я считаю, что друг в беде - друг вдвойне. Америке нужно дружить с Россией, а не делать её своим врагом".
Vladimir Sholkov
Такой общий бренд во всем мире. И если есть сопротивление то не надолго, скоро это сопротивление назовут шизой и будут лечить. А почему? А потому что все институты переписали под этот бренд. Открываем историю . Открываем сектанские учения, открываем тв и всюду слышим Семьи нет, есть секта! Вот и все ,
Алексей Огородников
Уж лучше тогда и быть рождены в Р
Vladimir Sholkov
Уж лучше тогда и быть рождены в Р
Езя Гебя
Неужели "противостояние" так серьезно у них зашло. Это радует, что они заигрались до реального мочилова . Именно по этому могли сломаться целых два немецких самолета и маркуша летела на испанском самолете, макрон приехал с опозданием и не был встречен, а путин был не рукопожат Трампом. Почему бы и не пострелять в "третьей" стране, а списать можно на месть за "Аргентинский кокс" - https://www.youtube.com/watch?v=UC24dtqJzCg
Константин
Русские молчат, терпят.. Как им можно помочь, если они сами не хотят ничего делать, в смысле заявлять о себе, и что то менять
Езя Гебя
ты о каких русских землях речешь? о тех, что за Полярным Кругом? сраных чинайцев в Сибири все больше и больше (как и кочевников с бывшего совка). даже боюсь представить что там за ситуация на Дальнем Востоке
Konstantin Zh
Да, они чувствуют скорый уход, но в последний раз пытаются дать бой, потому что у них бойцовский характер, а у русских, даже самых крутых спецназеров, характер бабский и трусливый, только умеют ныть, прикрывая свою трусость "совестью", "не убий", "Бог накажет", "суди его Бог", "разводя безнадёжно руками" и т.п. Поэтому в России даже Немцов с Навальным круче самых крутых русских. А чеченец это вообще терминатор. А русский это трусливый и жалкий таксист с геморроем от работы, которого ежедневно грабит этот самый чеченец. И русская проститутка, которую пользует этот самый чеченец.
Езя Гебя
Да не. Недвно ещё газетки писале как он в каляске женские попки мацал у всех .Рефлекс старчиский хватательный остовался
Вит Ла
Стеб Тюняева по поводу встречи 20 -ки https://www.youtube.com/watch?v=1psKYIkxDxs&t=2s
Сергей Панченко
ты о каких русских землях речешь? о тех, что за Полярным Кругом? сраных чинайцев в Сибири все больше и больше (как и кочевников с бывшего совка). даже боюсь представить что там за ситуация на Дальнем Востоке
Сергей Панченко
как это не хотят? хотяяяят! Новый год отмечать хотят! уже вовсю по магазам носятся, подарочки закупают. а потом т.н. "рождество" отмечать хотят, а потом - "старый Новый год" и далее по списку
Сергей Панченко
ты о каких русских землях речешь? о тех, что за Полярным Кругом? сраных чинайцев в Сибири все больше и больше (как и кочевников с бывшего совка). даже боюсь представить что там за ситуация на Дальнем Востоке
Сергей Панченко
как это не хотят? хотяяяят! Новый год отмечать хотят! уже вовсю по магазам носятся, подарочки закупают. а потом т.н. "рождество" отмечать хотят, а потом - "старый Новый год" и далее по списку
Влад Шевченко
Возможно, знаки и предсказания это средства, позволяющие сделать сюжет более интересным. Это примерно как висящее на стене ружьё, которое обязано выстрелить. ВК часто говорит о мире как о матрице. Если во время просмотра интересного фильма, подойти поближе к телевизору, можно разглядеть пиксели. Но если разглядывать пиксели, смотреть кино станет не очень интересно. Кстати, сами по себе эти пиксели смысла вообще не имеют, смысл есть только в контексте изображения, звука и всего сюжета. А вот разглядывать как зелёный пиксель превращается в красный и искать связь этого превращения с тем, что на динамики поступают частоты 300Гц и 1008Гц, совершенно бессмысленно. Может быть причина пассивности людей, и в частности русских, в том, что в силу пытливости ума, мы пытаемся найти эту связь? Может разглядывая пиксели, мы выпадаем из сюжета и теряем драйв? Может прикол как раз в том, чтобы за разглядыванием пикселей не потерять драйв и отыграть свою роль с максимальной отдачей? Или, смыслом жизни является сама жизнь. Или, как тут у нас принято - ПОРА ЖИТЬ!)))
Влад Шевченко
Не Вы первый пришли к подобным мыслям. Есть аналогия песочных часов: будущее и прошлое в равной степени многовариантны, сходясь в точке настоящего. Выбирая тот или иной вариант наших представлений о прошлом, мы попадаем в соответствующий вариант будущего.
Serge Rakitin
Кстати, умный был чувак, последний из американских презиков. "Я был врагом Советов, но хочу быть другом России. Мои сменщики Россию хотят грабить - русские это запомнят и обязательно отомстят. А я считаю, что друг в беде - друг вдвойне. Америке нужно дружить с Россией, а не делать её своим врагом".
Serge Rakitin
Не Вы первый пришли к подобным мыслям. Есть аналогия песочных часов: будущее и прошлое в равной степени многовариантны, сходясь в точке настоящего. Выбирая тот или иной вариант наших представлений о прошлом, мы попадаем в соответствующий вариант будущего.
Николай Николаев
Дело в том, что русские могут объединяться только в банды, а не для благого дела, это хорошо показали 1990-е годы. В бандах русские эффективны, но грабят, чморят и убивают в основном своих, так что русским от банд прямой убыток, поэтому лучше пусть русские будут разъединённые, целее будут. У русских единственный положительный способ объединения - создание собственного государства, к этому и надо идти.
Serge Rakitin
Кстати, забавно : G20 - Жи.два-Дцать. Показательно
Николай Николаев
Да, они чувствуют скорый уход, но в последний раз пытаются дать бой, потому что у них бойцовский характер, а у русских, даже самых крутых спецназеров, характер бабский и трусливый, только умеют ныть, прикрывая свою трусость "совестью", "не убий", "Бог накажет", "суди его Бог", "разводя безнадёжно руками" и т.п. Поэтому в России даже Немцов с Навальным круче самых крутых русских. А чеченец это вообще терминатор. А русский это трусливый и жалкий таксист с геморроем от работы, которого ежедневно грабит этот самый чеченец. И русская проститутка, которую пользует этот самый чеченец.
Fiksik Piksel
Да не. Недвно ещё газетки писале как он в каляске женские попки мацал у всех .Рефлекс старчиский хватательный остовался
Николай Николаев
Возможно так, возможно и иначе. Есть один предмет или явление. И это один и тот же предмет (явление). Но в зависимости от точки зрения, аперцепции, контекста, эмоционального фона и т.д. они могут быть восприняты совершенно по разному. Возможно истинные пророки как раз те, кто может пробиться через контекстный, эмоциональный и т.д. шум.
Алексей Заров
Да довольно интересно, но это еще не все... Не помню название книги, но была она о гипнозе. Там была следующая информация, не дословно, но близко к тексту: "несколько раз проводились следующие эксперименты. Группу людей гипнотизёр вводил в транс, и внушал что они собирают, ну например цветочки на полянке. Почти как сеанс эстрадного гипноза, но с двумя исключениями: 1) в транс вводилась вся группа 2) сеанс проходил значительно дольше. Через некоторое время установку, которую дал гипнотизёр, группа возвращала самому гипнотизёру. В результате цветочки начинал собирать и гипнотизёр. Когда их пыталить выводить из этого состояния, некоторых удавалось вывести, а некоторые так и продолжали собирать цветочки, но уже в дурдоме." Обращаю внимание на то, что когда один срывал цветок - остальные видели это. То есть, совместными усилиями они собрали (создали) альтернативную реальность. Кстати, возможно это сродни явлению квантовой неопределённости и эффекту наблюдателя в микромире.
Николай Толубаев
Прошу прощения , что не по теме . Хочу обратиться к ВК с просьбой Владислав написал фундаментальные работы "Зарьетная история руси" и "Священные основы нации" Теперь надо им придать прикладное значение . Необходимо сделать статью с ответами на вопросы : Кто мы - кто наши родители, какой у нас исходный менталитет , архетип. Откуда мы - где наша священная земля. Когда был наш золотой век и какие мы там были. Какие периоды русской истории считать нашим священным временем и какие события для нас священных. И священный язык, если его можно востановить. Лучше ВА это никто не сделает.
Влад Шевченко
Возможно так, возможно и иначе. Есть один предмет или явление. И это один и тот же предмет (явление). Но в зависимости от точки зрения, аперцепции, контекста, эмоционального фона и т.д. они могут быть восприняты совершенно по разному. Возможно истинные пророки как раз те, кто может пробиться через контекстный, эмоциональный и т.д. шум.
Влад Шевченко
Возможно так, возможно и иначе. Есть один предмет или явление. И это один и тот же предмет (явление). Но в зависимости от точки зрения, аперцепции, контекста, эмоционального фона и т.д. они могут быть восприняты совершенно по разному. Возможно истинные пророки как раз те, кто может пробиться через контекстный, эмоциональный и т.д. шум.
Вит Ла
Согласен . у них переносимость весьма невысокая .Климат и широта физиологию меняет И плодится как тараканы перестают .. В отличии от нас, почему и разные по площади территории заселили мы и они . .Но это дело довольно значительного промежутка времени .Так что крови эта тема попортить успеет .
Николай Толубаев
Будущие многоваринтно . Но многовариантность существует только в определённых точках, которые называют точками бифуркации. До этой точки будущие можно предсказать, а куда дальше пойдёт путь, это всё гадание как упадёт монета - орлом или решкой. Но возможно кто то может угадывать.
Вит Ла
Это скорее не исконно русские земли . а исконные земли белой расы .Хотя как знать ? Скифские захоронения идентичные захоронениям Тавриды находят на территориях вплоть до Байкала и центрального Китая .возраста 1.5-2.5 тысяч лет до Р Х .Погуглите типа (Золотой человек . Алтайская принцесса )
Алексей Огородников
Теория виртуальности нашего мира имеет место быть. Косвенные доказательства тому есть. Виртуальность, в смысле существует программное управление реальностью. А ученые нам напротив говорят, что суть всех вещей скрыта в них самих, что мир самодостаточен и обладает всей полнотой знаний о себе.
Рустем Бохани
Да к бабке не ходи . похоже всем таджикским сообществом деньги собирали .Кому отстегнули только вот любопытно ?
Езя Гебя
Линейное восприятие времени-это очень непрактичное состояние. Обучение- это невообразимо медленный процесс, с каждым поколением оно начинается заново. Это труднозатратный цикл пустых обещаний, которые приносят человечеству страдания и невежество-состояние вечного ребенка в темноте. Нам любопытно- как природа могла так жестоко наказать живое существо. Вы обречены снова и снова изучать боль до бесконечности. Как должно быть больно существовать с таким самоосмыслением и сознанием как у вас,быть изгнанным в низшее измерение - монолог носителя другого разума из финала фильма: "ИНОПЛАНЕТНЫЙ ШИФР" / 2018 / Фантастика Как сказал блогер Драгунов: Кто умеет читать эфир и строки кодов, алгоритмов - понимают, что привязка ядов, шпилей, новичков на Кремль - неспроста. Все эти метки типа Повар Кремля, шпиль ( игра по-немецки), новичок, - всё это сработает рано или поздно в самом Кремле. Это закрутка алгоритма, прописка будущих событий. Нынешние метки просто рисуют будущую реальность. Поэтому бдите яды, еду и Гроссе Шпиль... Если в Кремле что и бахнет, то именно в этой области. ЦАЙТ ИСТ УМ. ДАС ГРОССЕ ШПИЛЬ БИГИНТ... - время вокруг, большая игра начнается)))
fan USA
Слушай Славик ну пиздец! Ну сколько уже блядь печать! Ну читай!
Иван Грозный
Согласен китайцев всегда было больше русских и в 16..19 веках, тогда и границу было легче перейти и русской администрации на Дальнем Востоке не было как токовой и рождаемость у китаесов была выше чем сейчас, тем не менее они Сибирь и ДВ не заселили .
Иван Грозный
Саммит G-20 еще не закончен. Буш - отработанный материал, должен умереть кто-то из действующих политуток ))))
Иван Грозный
Арийская и постарийская цивилизации . Один из объектов их наследия Аркаим III—II тыс. до н. э.,
Fiksik Piksel
Не нашёл информации о смерти. Есть информация о госпитализации и инсульте. Кто же теперь будет охотиться на ведьм и бороться со лженаукой?
Езя Гебя
В те времена китай был частично оккупирован Японией и вел с Японией войну, была и гражданская война в самом китае. Но большевички зачем-то стали вытаскивать Китай из дерьма, хотя прекрасно понимали последствия. Видимо , уже тогда планировали переселяться в поднебесную.
Влад Шевченко
я ж не написал что ноги вытянул, а токмо ещё загнулся.
Езя Гебя
Саммит G-20 еще не закончен. Буш - отработанный материал, должен умереть кто-то из действующих политуток ))))
сажин герман
Но среднеазиаты в "братья и сестры " не котируются. Будут кушать пилёвь и скажут : "Давай даАасвиданье . Даа".
Влад Шевченко
Да довольно интересно, но это еще не все... Не помню название книги, но была она о гипнозе. Там была следующая информация, не дословно, но близко к тексту: "несколько раз проводились следующие эксперименты. Группу людей гипнотизёр вводил в транс, и внушал что они собирают, ну например цветочки на полянке. Почти как сеанс эстрадного гипноза, но с двумя исключениями: 1) в транс вводилась вся группа 2) сеанс проходил значительно дольше. Через некоторое время установку, которую дал гипнотизёр, группа возвращала самому гипнотизёру. В результате цветочки начинал собирать и гипнотизёр. Когда их пыталить выводить из этого состояния, некоторых удавалось вывести, а некоторые так и продолжали собирать цветочки, но уже в дурдоме." Обращаю внимание на то, что когда один срывал цветок - остальные видели это. То есть, совместными усилиями они собрали (создали) альтернативную реальность. Кстати, возможно это сродни явлению квантовой неопределённости и эффекту наблюдателя в микромире.
сажин герман
всё могёт.
Николай Николаев
Может, конечно. Это может быть как ритуал, так и сигнал заинтересованными лицам или другим кукловодам, потому что вряд ли кукловоды разных стран общаются по телефону или электронной почте, они скорее всего из соображений секретности даже друг друга в лицо не видели, потому что соперники и боятся уничтожения. Это же вовсе не суперлюди, а интриганы и подлецы самых превосходных степеней, которые до дрожи боятся, что кто-то узнает их местонахождение и внешний вид и просто уничтожит их, как самых обычных червей.
Иван Грозный
Вообще то большевички планировали отмечать 100-летие " Великого Октября"
Вит Ла
Да к бабке не ходи . похоже всем таджикским сообществом деньги собирали .Кому отстегнули только вот любопытно ?
Vladimir Sholkov
Допустим ситуацию. Получено предсказание о том что военные будут шагать по Сытова. Ок. Не сказано ни то что это за солдаты, в честь чего солдаты там шагают. Фактически это может означать что солдаты местной войсковой части прошли и спешили на парад, с другой стороны это могли быть и захватчики. Причем тут как говорится дядя Вася с соседней с тобой квартире. Он жрет водку, любит пить. Ты можешь в это время играть на роялле, а может сидеть в окопах. Т.е. будущее не так определено линейно, скорее всего в виде фантомных всплесках
Fiksik Piksel
всё могёт.
Fiksik Piksel
я ж не написал что ноги вытянул, а токмо ещё загнулся.
Canapsis
Что-то после Челябинского метеорита давненько никаких НЛО не было, пора бы уже им свои 5 копеек вставить в этот балаган =)
Земеля в натуре
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Земеля в натуре
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Земеля в натуре
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Влад Шевченко
3 года служил в Чечено-Ингушетии. У чеченских терминаторов в действительности "кров гарачий" (кровь горячая) только когда их больше. Семеро одного не боятся, это про них. Вот насчет сплочённости и умения сбиваться в стаю, у них действительно замечательно. Но в курсантском коллективе со сплочением тоже все в порядке, в нём нет дедовщины. Поэтому отгребали они по полной программе.
Maxim Egorov
Канал с каверами под названием Алхимическая поэзия - Песня для Одина. https://www.youtube.com/watch?v=XJRm_jYTMO4&index=1&list=RDXJRm_jYTMO4
Fiksik Piksel
Но среднеазиаты в "братья и сестры " не котируются. Будут кушать пилёвь и скажут : "Давай даАасвиданье . Даа".
Николай Тетерюк
https://www.youtube.com/channel/UC3bEAc8kM9Xf2UpqdR6Rv_w/featured
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