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Матрицу лихорадит
Матрицу лихорадит
04/12/2018 01:10
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Я получал 170 рублей не делая почти ничего. А когда работал на кране - получал 250 - 300 рублей.Квартплата была 15 рублей вместе с телефоном. В месяц. И нахрена мне ваши химически травленые товары ....? Да лучше снова в СССР. Там всё было настоящее. Хотя и дефицит. Но никто не голодал и все были одеты. Не было бездомных. И лечили бесплатно. Так что... Мы выбираем жизнь вместо " ОЙ-ФОНА " . Франция ? Ну так будут там джунгли... Налогов не будет. Выживут сильнейшие у которых будет оружие.
Serge Rakitin
Борис Кагарлицкий дал толковую трактовку возни по Курилам. При всей зависимости Японии от США японский бизнес традиционно очень закрыт и почти не контролируется американцами изнутри. Так, если из любого европейского банка американцы могут получить любую информацию о росс. клиентах, то с Японией не получается. Этим японцы отличались ещё при СССР, когда именно в Японии Совок покупал санкционное оборудование в обход американских запретов. Иногда японцев ловили за руку, но в большинстве случаев капитаны большого японского бизнеса молчали как те партизаны. Так вот, есть подозрения, что Курилы пытаются толкнуть в обмен на гарантии вывода росс. капиталов по японскому транзиту с их переобуванием в как бы японские, чтобы эти деньги по-прежнему хранились на Западе, но уже не как русские, а как типа японские.
Serge Rakitin
Борис Кагарлицкий дал толковую трактовку внезапных обсуждений по Курилам. При всей зависимости Японии от США японский бизнес традиционно очень закрыт и почти не контролируется американцами изнутри. Так, если из любого европейского банка американцы могут получить любую информацию о росс. клиентах, то с Японией не получается. Этим японцы отличались ещё при СССР, когда именно в Японии Союз покупал санкционное оборудование в обход американских запретов. Иногда японцев ловили за руку, но в большинстве случаев капитаны большого японского бизнеса молчали до последнего. Так вот, есть подозрения, что Курилы пытаются поменять на гарантии вывода росс. капиталов по японскому транзиту с их переобуванием в как бы японские, чтобы эти деньги по-прежнему хранились на Западе, но уже не как русские, а как типа японские.
Игорь Сметин
и SS вермахта =)
Smailey Face
Брилёв, Киселёв, Соловьёв, а также из госдумы: Володин, Неверов, Исаев, особенно Макаров и пр. - одни только физиономии этих ублюдков вызывают жгучее желание пнуть в них ногой
Иван Помидоров
В очередь, пожалуйста!
Igor D'Arbino
Ага, с ноля, а вернее с 5-6 нолей --"Родился в Массачусетсе в семье сенатора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша и Дороти Уокер Буш " А красил оборудование папиным помазком Пресскотт Буш тоже простяга--Родился 15 мая 1895 года в семье американского промышленника Самюеля Буша и Флоры Буш в Колумбусе, штат Огайо, образование получил в Йельском университете Ну, а Самюель - ва-аще сама простота - "красил" Кливлендский Фед Резервный банк
Влад Шевченко
Да-а-а, я тоже думаю, налог пора спускать в унитаз...
Vol Demar
Посмотрите какие лицензии у МВД (издательская деятельность),у банков (медицинская деятельность). Практически все суды если не закрыты,то имеют иностранную юрисдикцию(отсутствие ИНН и ОГРН). Ладно,оставайтесь при своем мнении)))
Константин Пахомов
Ну а вы вот говно едите. Есть мозг или нет?
Андерсен
А таких обрезанных вопрошающих моисейцев, пруд пруди.
Андерсен
Пошёл к одину.
Dexter
Россиянская держава ещё долгого продержится в «достигнутом» полунелепом виде (относительно срока жизни ныне живущих …включая молодых). Надвигающийся (очередной/периодический) world кризис коснётся общей массы (опять же россиянской… ) косвенно, почти незаметно. Креативный люд прочувствует – остальные не въедут… уловив из РФ СМИ «кривизну» образа жизни инородцев (с ихними долларами и т.п.) …только возрадуются… Возникший паритет в связи с обладанием ядерным оружием, как и всё в этом мире имеет побочный эффект. (…если этот «подарок» - задумка Гитлера – значит он хитрый… сука. …но скорее это просто преждевременный «дар»…) Теперь каждый «развивается и эволюционирует» на той компостной куче на которой засел (совок развивается в изощрённый совок; «капитализм» на пути внедрения метóд «социализма»… Общее состояние - не комильфо) …Через это к тому же, на стадии бурного роста новые виды оружия: -в виде запредельной информационной лжи …а так же недавно считающиеся положительными процессы в виде экономического развития регионов/стран, вместо здоровой конкуренции и прогресса, ноне являются «оружием» - несут разрушительную угрозу для бытия остальных… Королевство кривых зеркал расползается по миру… Конечно со всеми «проблемами», в адекватном сообществе людей на раз могла бы справится такая организация как ООН (…но это в адекватном, на сегодня существует только аббревиатура!) …осуществлять добычу ресурсов на благо всех, или заниматься изготовлением точных приборов и ТНП (кто как… - в зависимости от местообитания и обретенных навыков… ) можно элементарно, …без «мечты» угандошить друг друга. Возможно так и было задумано Сверху… тогда становится понятным природа всемирного/..ых потопа/..ов
Dexter
...реклама казино?
Dexter
..реклама казино?
Konstantin Zh
Если предсказание про Великого Гончара при котором Россия воспрянет не фэйк. И если предположить, что Великий Гончар это не фамилия, не профессия, а явление. Явление, которое из обычной глины создаёт разные интересные Вещи. То, мы уже можем провести парралели с трансмутацией элементов.
Антон Филатов
Одно и тоже, без сомнений. Особенно политическое крыло. Оккультист серьезнее в РФ, но для них расеянские и украинеянские пешки одно и тоже.
Василий Свирлипулькин
Придется тебе с китайцами конкурировать. Флаг тебе в....В руки - дурачок.
Elizaveta Egorova
Молодцы ВК и команда!
Elizaveta Egorova
Молодцы ВК и команда!
Владимир Павловский
Мир без России это и есть Мир. Мир с Россией называется война.
Владимир Павловский
Мир без России это и есть Мир. Мир с Россией называется война.
Константин Пахомов
Тут были препирательства по газовым вопросам, вот ещё мнение и рассчеты, с 23 мин по 37 мин. https://youtu.be/FzYzXw3yk3A
Nordic rassvet
https://www.youtube.com/watch?v=i4ootL2IJro Фильм пророчество напугал президента
fan USA
За. рекламу не заплатили.
Андрей Романов
про криптоколонию
Sl. Ru
цырк уехал-клоуны все танцуют/ У.Ч/
Юрий Рыков
Да вы эксперт уровня Бог!
Ilya Tarasov
Около Порошенко опять падают люди. Определённо это знак. https://youtu.be/pinuKIZlwaY
Ilya Tarasov
Около Порошенко опять падают люди. Определённо это знак. https://youtu.be/pinuKIZlwaY
Алексей
https://www.interfax.ru/russia/640634 мадуро едет на поклон к пресс-секретарю шумеро-россиянский жрецов. Скоро похоже русским опять пртдется раскощелиться оади "братского" народа.
Oleg Larin
О, в новостях передали, к нам едет президент Венесуэлы, просить экономической помощи. Вот уверен, что не откажут ему. Интересно, когда-нибудь нас спросят, прежде чем вливать куда-то в т.ч. и наши денежки? Ах да, там же у нас ТАМ все юристы-экономисты заслуженные. Им виднее, чем мне.
Александр Верный
БАДы безусловно работают, пробывали как заместители консервативного лечения все работает, только теток не люблю которые распространяют БАБы сетевым маркетом, там конкретная секта. Да по сути в Китае и Индии все лечат БАДами,у меня хирург знакомый работал в Индии так он говорит, у индусов вообще нет проблем с пищеварительной системой и операций практически не делают, нет таких нерешаемых проблем как у европейцев. От Владислава не ожидал, что они займутся таблетками, возможно так и нужно,так мы тогда с удовольствием с такими таблеточками еще лет сто АРИ сможем слушать. Успехов! Интересное начинание, при том очень реальное и в коммерческом плане перспективное.
Nikolay Berezin
Буш был самым молодым летчиком во время войны, приписал себе год, чтобы пойти добровольцем. Его два или три раза сбивали. Один раз мог попасть в плен японцам, когда самолет был сбит над океаном. Всплыла подводная лодка, случайно оказавшаяся рядом, и командир которой увидел в перископ японский корабль приближающийся к экипажу самолета. После войны, начинал с того, что красил нефтяное оборудование, начал компанию с ноля, был директором ЦРУ. Он не был другом нашей страны, но с ним можно было договариваться и сотрудничать.
Игорь Сметин
Как ни странно нет никаких противоречий, нет народа - нет государства, Народ - это и есть механизм государства. Открой конституцию, тоненькую книжку, и всех касается тех, кто считает, что народ не государство. Ну тогда Анархия -Народ. Думайте головой а не жопой со ртом.
Игорь Сметин
или SS вермахта..
Henri Ducard
Как ни странно, до сих пор многие думают, что это все принадлежит им, народу. Говорят, что на вершине страданий может произойти просветление. Посмотрим
Алексей
Возможно, когда у значительного числа людей мозг появится? Люди голосуют за пуйло, ходят на митинги к анальному, целуют мощи и красные флаги, славят Бланка и Джугашвили? Как таких лохов не обирать?)
Serge Rakitin
связной никогда светиться не будет. Тем более так глупо подставляться с гражданством. это скорее посыльный у настоящего связного
Vol Demar
Коммунист и Сссра
Алексей
Найдите хотя бы один так называемый госорган с ОГРН начинающимся на 2)))
Smailey Face
Френчи хоть на улицы выходят, не важно как их там собрали, но всё таки. А вот у нас любую муть власти принимают, налог на самозанятых или вот хотят опять "прижучить" нелегальных таксистов, штрафуя агрегаторы, или поднять цены на бензин и НИХЕРА, народ язык в жопу засунул и сидит, сопли жуёт. Ездят со мной, только и плачутся на плохую жизнь, но в итоге "как-нибудь вытянем, выдюжим.. до свидания, удачи вам...", короче мрак и смутная надежда на чудо. Вот ехал человек, вставал на учёт в центре занятости. А вы должны помнить, что недавно по всем СМИ раструбили, что пособие безработным увеличат с 850 р до 1500 р, и что бы вы думали (господа запутенцы особенно!), а то, что если ранее человек вставал на учёт на ГОД, потом на ПОЛГОДА, то теперь будет на 3 месяца и снова по кругу справки собирать, типа изменился безработный за 3 мес, а по сути, чтобы плюнул на эти 1500 р и уже не вставал никуда, а у них СТАТИСТИКА сразу покажет - безработных типа меньше стало! А если встал в 2018 году, то тебе и эти 1500 не светят, потому что их будут кидать в табло только тем, кто встал в 2019 году... Россиянская реальность, господа
Smailey Face
Поросюха нужен западным товарищам таким, какой он есть - посредственный и ограниченный руководитель made in ussr, ворюга и синяк. Да и кремлянам он подходит.
Иван Помидоров
связной никогда светиться не будет. Тем более так глупо подставляться с гражданством. это скорее посыльный у настоящего связного
Henri Ducard
Главное, чтобы с патентами и интеллектуальными правами все хорошо было. В том числе и неразглашение сотрудниками лаборатории. А то украдет кто-нибудь левый или переманит, как Apple у Xerox, и за свое выдаст
Igor D'Arbino
кажется Веспасиан вводил подобный налог. "деньги не пахнут" фраза его
Вадим Волков
Удивительно просто. Это какой раз люд выпадает рядом с ним, в четвертый? Видимо защита на этого персонажа сильная стоит, некоторые не выдерживают.
Александр Владимирович
music Zack Hemsey. Зачем это все надо было?
Алексей
да и кремляне такие же по сути
Vol Demar
Возьмите хоть 12 статью конституции (В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти) . Может теперь поймете)))
Васька хрюкает, чавкает, вещает... за сасиализмь - халява, кормушка для хрюнов!!!
Константин Пахомов
Да вы эксперт уровня Бог!
Vol Demar
Найдите хотя бы один так называемый госорган с ОГРН начинающимся на 2)))
Николай Толубаев
Коля ты заработаешь кучу денег, за 100 лет ... и всех там купишь)))
Valeriy Irkitov
ну тетки тетками, а я б с удовольствием сделал сайт, соц. группы ... и продавал бы их через сеть ... в поддержку ютуб канал бы какой нибудь сделал, на тему истории, психологии, и тайных обществ ... через который бы рекламировал такую продукцию...
Valeriy Irkitov
За 50 лет не заработал , что измениться завтра?
Вит Ла
По поводу задержания украинских кораблей иная точка зрения лримерно с 4.30 https://www.youtube.com/watch?v=F7liIEAFWHM
Алексей Заров
Заслуга Соловьёвых Сорокиных-Киселёвых-Лившецев-Познеров.
Иван Грозный
Не совсем так. Русский народ прессовали не одно столетие, давайте с этого начнём. Далее, давно выстроена система - чуть выбился от остальных, система больше тебя "плющит". Это как колосок на поле - поднялся выше нужного, обязательно комбайн скосит. И таки да, сегодня народ проходит обучение.
Maxim Egorov
Такие люди всегда будут, даже если начать раздавать по 1000$ в месяц просто так, кто-нибудь сопьётся, занаркоманит, проиграет в карты и т.д. и т.п. Поезжай в какую-нибудь МЕГУ и посмотри сколько там лощенных мужчин и женщин ходит. Богатые люди в России тоже есть и не только те кто работает в госструктурах, хотя их наверно большинство
Maxim Petrov
Когда человеку отрубают голову это его учат? Какое нахрен обучение . Русский народ находиться в состоянии геноцида, этноцида .
Рустем Бохани
кажется Веспасиан вводил подобный налог. "деньги не пахнут" фраза его
Николай Толубаев
Когда человеку отрубают голову это его учат? Какое нахрен обучение . Русский народ находиться в состоянии геноцида, этноцида .
Игорь Сметин
Вот вот
Николай Толубаев
За 50 лет не заработал , что измениться завтра?
Maxim Petrov
Он и будет находиться в состоянии "цида", пока не научится... Посмотрите вокруг, какие темы люди считают главными, какую музыку слушают, каких "кумиров" боготворят... С таким набором хоть любой "цид" появляется автоматически.
Николай Толубаев
Не верится в такое(солидарность и справедливое единодушие покупателей), но пример очень показательный и самый красивый.
Андерсен
Заслуга Соловьёвых Сорокиных-Киселёвых-Лившецев-Познеров.
Canapsis
Такие люди всегда будут, даже если начать раздавать по 1000$ в месяц просто так, кто-нибудь сопьётся, занаркоманит, проиграет в карты и т.д. и т.п. Поезжай в какую-нибудь МЕГУ и посмотри сколько там лощенных мужчин и женщин ходит. Богатые люди в России тоже есть и не только те кто работает в госструктурах, хотя их наверно большинство
Геннадий Перень
8 миллиардов рублей полковника Захарченко оказались выигрышем в онлайн казино! http://www.zarabotokbeztruda.net
Андерсен
Как ни странно нет никаких противоречий, нет народа - нет государства, Народ - это и есть механизм государства. Открой конституцию, тоненькую книжку, и всех касается тех, кто считает, что народ не государство. Ну тогда Анархия -Народ. Думайте головой а не жопой со ртом.
Андерсен
Да нет же. Васильева подогрела с денег министерства обороны.
Андерсен
Битая страница, может постараетесь выложить рабочую страницу?
Константин Алланд
да и кремляне такие же по сути
Сергей Вишняков
Если ченнелингом занимаетесь, то бросайте это дело. Там идет только ложная необъективная инфа, есть личный опыт.
Андрей Романов
Слышали про Богемскую Рощу? Про тайный съезд "элиты". У них там символ сова. Недавно начали появляться комиксы про сволочную сову, они так и называются - сова эффективный менеджер. Интересный знак. https://hodor.lol/post/154720/
Антон Филатов
Насчёт Китая и китайской элиты. Ролик не в тему, но посмотрите на реакцию на неуважение к китайской культуре. С 40-й секунды: https://m.youtube.com/watch?v=KU1yj60KLjE
Антон Филатов
Скажи спасибо что не Rosiya или Rasejaniya)) Раша(Russia) - это нам в подарок Русь, в чистом переводе.
Антон Филатов
Не верится в такое(солидарность и справедливое единодушие покупателей), но пример очень показательный и самый красивый.
Андрей Романов
Если ченнелингом занимаетесь, то бросайте это дело. Там идет только ложная необъективная инфа, есть личный опыт.
Василий Свирлипулькин
Так вам же не нравится социализм?! Терпите. Вот получите освобождение от налогов.... Когда? А вот Китай вам разъяснит. Вы с ним конкуренцию выдержите - торгаши вы наши ненаглядные ? Или железный занавес опустите ? Хи - хи - хи ... :0) Как и большевички .... Новые большевички.
Вит Ла
Как дурачат людей в России: Платошкин = Стариков версии 2.0.https://www.youtube.com/watch?v=qC7Sh3jmzBc
Вит Ла
Как дурачат людей в России: Платошкин = Стариков версии 2.0.https://www.youtube.com/watch?v=qC7Sh3jmzBc
Александр Верный
Проверяйте инфу, похоже фейк.
Сергей Константинов
да этож бот рекламирует казино)) его акк в фб уже заблочили, а сайт одностраничный фейк
Владимир Кутиков
А лучше быть здоровым и богатым.А лучше песни петь,чем воевать...
Владимир Кутиков
А лучше быть здоровым и богатым.А лучше песни петь,чем воевать...
сажин герман
Все говорят - "АК, а как поднять бабла, куда нажать", А-А-Азино три топора!)))
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