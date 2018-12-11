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Время желтых жилетов
Время желтых жилетов
11/12/2018 01:20
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Обсуждение
winter mosquito
https://levik.livejournal.com/229343.html https://greenchelman-3.livejournal.com/2059190.html https://aquilaaquilonis.livejournal.com/154923.html http://xn----7sbpabhjc0bdcg5j.xn--p1ai/%D1%81%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2018/08/1a460fcae696d7034d5bbdba0ed87944.jpg http://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/news-2018-04/DMR_8115.jpg?itok=GiO6RbLM http://govorim-vsem.ru/viewtopic.php?t=82724
БМП механик
Напишите роман с заголовком "Что делать?" и вам внемлют, особенно казачество! Благодарные потомки отольют вашу скрижаль в граните. Приступайте - ещё не поздно.
Maxim Egorov
Жёлтые жилеты это начало мирового кризиса. Так же это станет общеевропейским майданом. Если у них там кто то погибнет из митингующих, то движение будет только раскручиваться, а всё к этому идёт. Поддерживали переворот на Украине, вот и получают, чего так хотели. Для начала майдан, а дальше кризис и гражданскую войну, это только начало. Европейцев нужно поздравить, их желание исполнилось.
Александр Верный
Бунт это естественное право народа на справедливость,пока баланс срабатывал и пособий и льгот хватало, толерантно сидели.В России мне каждый второй говорил, вот французы молодцы на бунт пошли, всего лишь им на копейку топливо подняли, а нас каждый день грабят и ничего мы все тихо терпим! В нормальном демократическом, сбалансированном обществе бунт во благо, так устраняются дисбалансы и противоречия, но Франции мне так кажется,что уже помочь невозможно, утрачен стержень нации, хотя был великий народ, без сомнения! Я жду подобных событий по всей Европе, бунты вещь заразная, как часто слышу на форуме,что европейцы уже не те, пассионарных людей нет, отвечу есть и немало(слишком много молодых людей без работы и перспективы),в туристических местах вы их конечно не найдете, но если знаете язык ,то услышите много недовольных,здравых и решительных людей, и их достаточно! Франция как всегда была родоначальником перемен и думаю, что это только начало событий по всей Европе!
Николай Толубаев
Всё верно. Возможно что китайцы копают эти пирамиды и находят какие то супертехнологии или информацию. поэтому и не хотят делиться со всем Миром. Вряд ли они их просто так охраняют и не исследовали за всё время. Отсюда и мощный экономический и технологический скачок Китая.
FLOMASTER
слава богу что чечня не стала туристической меккой)
Андерсен
Веселуха однако https://lenta.ru/news/2018/12/11/treason/
Серёга Ларюшкин
1. В Заволжске (Ивановская область) выпал черный снег https://news.mail.ru/incident/35666195/?frommail=1 2. Вот ещё новость:Развелся на отставку Почему из МВД уходит главный борец с экстремизмом.
Вихрь
1. В Заволжске (Ивановская область) выпал черный снег https://news.mail.ru/incident/35666195/?frommail=1 2. Вот ещё новость:Развелся на отставку Почему из МВД уходит главный борец с экстремизмом.
Вихрь
А почему 6 каклов оставили выборочно? 2 сейчас забанил ваш робот на ровном месте.
Goo Gl
Я против любого вранья .
Goo Gl
Я против любого вранья .
Smailey Face
Боролся, боролся... а из партера забыл встать
Goo Gl
И вам с кисточкой , как умственно-передовому !
Goo Gl
И вам с кисточкой , как умственно-передовому !
Вихрь
Щас там местные мимозы, разыграют карту Титушки с Майдана.
Вихрь
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Aryan Russ
А кто тебя заставляет читать то что создано в сссрф. Накидывайся на поленницу, может отпустит.
Vladimir Sholkov
Я думаю даже географическое общество не так интересна. Сейчас интересует следующий вопрос, а именно ситуация. Народ обвиняют в лености, повышая налоги и т д. Но при этом жалуются всем кому не попадя когда обвинителей начинают обличать. Это выходит как если пришел мальчишь и всем дал в морду если дети не будут давать конфет, но когда мальчиша поймали и дали в морду, он побежал к папочке жаловаться. И тут конечно интересует действия папочки, заступится ли папочке за мальчиша или решит побить мальчиша . Но судя от родовой ветви папочка тоже не далек от мальчиша, поэтому он и готов всем набить и люто ненавидит людей, но в силу обязательств с кем то ведёт себя неприметно и всем улыбается
Аким Корибут
Владислав, говорить что китайцы придумали компас и порох это не верно и вредно. Древняя история Китая вся выдуманная. И все изобретения в мире делали белые люди. Вы вообще видели чтобы китайцы что-то изобрели? Вот копируют они хорошо.
Николай Толубаев
Сталинисты это не люди, это големы . Леваки - " либералы" это проводники христианского эгригора , все , что они делают , это коды христианской матрицы . Массоны, куловоды - метисы ( с верху белые внутри чёрные) лишь оседлали волну и усиливают работу христианских демонов . Внешнее управлении Россией началось не с большевиков , а с Романовых , эта же Романовская элита и открыла двери России для иностранных спец служб и заграничных масонских кругов .
Иван Грозный
Насчет пороха и компаса не знаю, но пирамиды на своей территории они точно прячут, а пирамиды вряд ли сами китайцы построили, значит была какая-то высокоразвитая докитайская цивилизация, скорее всего арийская.
Константин Алланд
В догонку. За традиции вообще сильно цепляются люди , которые не в силах создать новое. Позавчера я был на лекции ведущего китайского специалиста по иглоукалыванию Ляо Шушена. Да, он , конечно, молодец, наследник древних знаний, опытный доктор в седьмом поколении. Но не покидало ощущение,что нового ему не открыть, нет широты души,ему остается лишь прославлять свою традицию и следовать ей. Нет чего-то очень важного, словами этого не передать. Он лишь следует традиции. Или вот интересный пример. В Японии много фамильных школ фехтования. Есть и школы специализирующиеся на фехтовании копьем. Так вот некий мастер древности потерял в битве большой палец руки и ему пришлось привязывать копье и держать его особым способом, двигаться определенным образом, что тут же скопировали и закрепили как традицию его вполне физически полноценные ученики.Что и проявилось в особенностях их стиля фехтования. Восток это подражание и консервативное следование традиции. Россия же не цепляется за традиции и знания, с легкостью их раздаривая и забывая.
Владимир Зобнин
Предлагаю, в тех позициях, где Вы согласны с ВК, в комментариях не писать, поскольку, если все слушающие АРИ вдруг начнут писать о чем они согласны, то дельного в комментариях будет просто не отыскать. Истина рождается в споре. Давайте писать о том, в чём не согласны. Я не согласен в том что СССР был абсолютным злом. СССР был уроком, который по видимому русскому народу надо было пройти. Мы прошли этот тяжкий урок, но не все... Есть двоечники, которые тянут нас опять в СССР 2.0, и рассказывают о чудесах ср(т)алинизма. Таким образом, СССР - зло только для тех, кто из урока не извлёк нихрена. Ну и для нас, поскольку мы живём рядом с этими двоечниками...(((( АХЗ, может по советским шаблонам, над отстающими надо брать шефство...?
Иван Помидоров
Когда китайцев (ученых, не помню кого конкретно) спросили, почему вы не изучаете свои пирамиды, они ответили - "мы не хотим менять свою историю". Этим вроде бы все сказано. А сами пирамиды охраняют, как военные объекты.
Владимир Лужников
Китайцы ничего не придумали, ату их ату... Да, народ действительно странный, половину истории (а то и больше), им вроде как, вообще иезуиты придумали. НОООО! Во всем надо искать положительное... Некоторые китаянки очень даже ничего....)))
Константин Алланд
В догонку. За традиции вообще сильно цепляются люди , которые не в силах создать новое. Позавчера я был на лекции ведущего китайского специалиста по иглоукалыванию Ляо Шушена. Да, он , конечно, молодец, наследник древних знаний, опытный доктор в седьмом поколении. Но не покидало ощущение,что нового ему не открыть, нет широты души,ему остается лишь прославлять свою традицию и следовать ей. Нет чего-то очень важного, словами этого не передать. Он лишь следует традиции. Или вот интересный пример. В Японии много фамильных школ фехтования. Есть и школы специализирующиеся на фехтовании копьем. Так вот некий мастер древности потерял в битве большой палец руки и ему пришлось привязывать копье и держать его особым способом, двигаться определенным образом, что тут же скопировали и закрепили как традицию его вполне физически полноценные ученики.Что и проявилось в особенностях их стиля фехтования. Восток это подражание и консервативное следование традиции. Россия же не цепляется за традиции и знания, с легкостью их раздаривая и забывая.
Евгений
"Отечественные суперкомпьютерные ноу-хау реализованы в микропроцессорах Pentium. Бывший сотрудник ИТМиВТ Владимир Пентковский в настоящее время является ведущим разработчиком микропроцессоров фирмы Intel. Вместе с Пентковским в Intel попали огромный опыт и совершенные технологии, разработанные в ИТМиВТ. По словам Кита Дифендорффа, компьютеры Эльбрус, в которых реализованы основные принципы современных архитектур, такие как SMP, суперскалярная и EPIC архитектуры, начали выпускаться задолго до того, как идеи на эту тему начали только обсуждаться на Западе." https://www.ixbt.com/cpu/e2k-spec.html
Сергей Панченко
да херню они клепают всякую! если бы их белые "инструкторы" не тыкали носом, как щенков безмозглых, в технологии производства и способы его контроля - и копировать бы не умели. единственное, что у них хорошо получается - гробить Природу. что у себя в желтопузии, что у нас в РФии. саранча какая-то адская ненасытная
Влад Шевченко
Китайцы ничего не придумали, ату их ату... Да, народ действительно странный, половину истории (а то и больше), им вроде как, вообще иезуиты придумали. НОООО! Во всем надо искать положительное... Некоторые китаянки очень даже ничего....)))
Константин Алланд
Владимир Лужников
Да кто бы спорил! Кстати, барыги они непревзойденные. )) Но бизнес с ними вести можно. Если о чем конкретно договорился - редко кидают.
Алексей -
"Ну не шмогла я, не шмогла")
Влад Шевченко
А ваше несогласие в этом деле, не требуется на форуме.
Вит Ла
Проясним ситуацию по Хуавею .Всякий продукт имеет так называемое двойное назначение У Китая есть одна очень существенная проблема . а именно отсутствие творческого начала на уровне генетическом ( я в Маракеше ничего не подписывал если что ) Вся промышленность у их работает на технологиях запада .И при передаче определенных технологий должно соблюдаться определенное условие , а именно - не передача этих технологий странам изгоям Дальше расписывать не буду и та все понятно.Вот в чем причина конфликта .Не вводите народ в заблуждение .
Goo Gl
Очередной историк краснож0пый нарисовался. Когда же уже наступит время расплаты с товарищами?? Достали уже эти умственно отсталые. Лечить их током нужно в психушках.
Андерсен
А кто тебя заставляет читать то что создано в сссрф. Накидывайся на поленницу, может отпустит.
Вит Ла
Не надо выдумывать , если хотите разобраться в истории и понять происходившее . А то получиться , что со слов кого-то о высказываниях какого-то дедушки , что тот якобы 100 лет назад слышал немецкую речь у вагона с солдатами выходит , что революцию в 1917 г. делали немецкие офицеры .
Вит Ла
Веселуха однако https://lenta.ru/news/2018/12/11/treason/
Henri Ducard
Высококачественные чипы и процессоры для китайских телефончиков и компьютеров делают и решают кому и когда продавать американские компании - Qualcomm, Intel, IBM, AMD... Без них эти красивые игрушки просто нерабочий производственный мусор Если Россия - Ресурсная федерация, Китай - Производственная республика, то США - Долговые и Идейные штаты, умело использующие эффект рычагов за счет двух предыдущих. Продолжат и дальше также, не будут залезать в плохие долги - всегда будут на плаву, пока другие будут рассуждать про ВВП, крах доллара и объемы производства в 21-то веке, который уже давно неиндустриальный. Сейчас только одна воплощенная идея способна изменить многое и стоит дороже всего
Влад Шевченко
Здесь так принято - уводить от предметной дискуссии ? Я против подмены исторических фактов .
Goo Gl
Слышь ты, эти дедушки-бабушки Земля-Огонь и Воду прошли.!
Вихрь
Как это относиться к предмету разговора о искажении исторических фактов ? И хамить не надо .
Вихрь
Не ищу согласия, более интересно найти рациональные пути, и как тут было верно подмечено, опору может дать то, что сопротивляется. Поэтому считаю простое соглашательство пустым времяпровождением, это как лес рук на партийном (комсомольском) собрании. Кстати, думаю нам не помешали бы тут оппоненты. Только серьёзные, не свирипулькины, а по настоящему серьёзные.
Goo Gl
Те вы хотите сказать что это не большевички поделили рос империю на национальные образования не выделив Русскому народу ни клочка земли ? назвав это естественным ходом событий ?
Вихрь
Поменяй диалоговый алгоритм, потом будешь умничать, о ТОМ, кто что говорил и когда, кому верить, кому не верить. Ты видать ещё мальчишка-ГооГИ.
Вит Ла
Нет конечно , не большевички ! И было бы смешно так считать . Что касаемо Украины . То ещё в ноябре 1917 была создана УНР. провозглашённая Украинской радой .
Николай Толубаев
Это не ко мне вопрос .
Goo Gl
Здесь так принято - уводить от предметной дискуссии ? Я против подмены исторических фактов .
Henri Ducard
Вообще есть много мнений вернуться к древним традициям, даже если любителей совочка в расчет не брать. Не знаю, не похоже, что забывают. И нового я не заметил, люди с открытым мышлением находят места за границей, где это ценят. Россия сейчас ретроградная страна в мышлении
Goo Gl
Нет конечно , не большевички ! И было бы смешно так считать . Что касаемо Украины . То ещё в ноябре 1917 была создана УНР. провозглашённая Украинской радой .
Алексей Огородников
Не надо за всех отвечать . Не всем по -барабану . Многие пытаются разобраться в тех событиях и получить объективную оценку историческим событиям . которые так много значат в нашей истории .
Goo Gl
Не надо за всех отвечать . Не всем по -барабану . Многие пытаются разобраться в тех событиях и получить объективную оценку историческим событиям . которые так много значат в нашей истории .
Goo Gl
Это не ко мне вопрос .
Vitaly Tiunov
Когда нибудь, лет через 3 тысячи, когда будут джугашвилу вместе с тутанхамонами изучать, дадут обьективную оценку. А до того надо как в Германии: захотел разобраться - иди, посиди в тюрьме. Правильный подход. Может и не очень по научному, но справедливо, а это главное.
Аким Корибут
Не надо лозунгов . Что значит " Украина попала под насильственную украинизацию " ? А что вас не трогает беларуссизация ? И тоже насильственная ? "... на территории России власть была захвачена большевиками-унтерменшами" Вы как-то плохо представляете первые месяцы советской власти .
Kuzja
Человек неплохо высказался по теме: https://www.youtube.com/watch?v=KvP3M3evWhY
Smailey Face
А там, наверху, наверно думают, что люди, глядя, как власти рыдают по мерзотной Алексеевой или открывают памятник Солженицеру, одновременно возводя "несокрушимую преграду врагам России" и ядерные щиты, поверят в эту несуразицу просто потому, что так НУЖНО, но отнюдь! Реакция простых людей (в том же такси) просто вышибает всю эту уверенность, как из пушки снаряд, народ просто в... мягко не скажешь тут, удивлён, что ему впаривают эту муть так открыто, народ у нас всё таки умнее, чем о нём думает власть, однозначно. И даже эти ток-шоу безконечные про украину, забивающие эфир, не помогут. Выбешивает уже буквально любой шаг кремлядей, а жёлтые жилеты уже маячат, МАЯЧАТ отовсюду... p.s. падали алексеевой на могилу плюю...
БМП механик
Ценная улика для трибунала! Сохранил...
Вихрь
Ну, что-ж... как пишут в ЯПе "Земля ей стекловатой".
Алексей Огородников
Не надо за всех русских отвечать . Разобрались ? Наверное вы не одни штаны протерли сидючи в архивах ?
Smailey Face
где вся её семья - сообщение сми. путен безутешно оплакивает эту падаль на глазах у всей страны, если это не посыл к западу "Я СВОЙ, Я ВСЁ ЕЩЁ СВОЙ!", то что?
Kuzja
Это не старец однозначно, приглядитесь внимательней, чучело огородное...
Maxim Egorov
Очередной историк краснож0пый нарисовался. Когда же уже наступит время расплаты с товарищами?? Достали уже эти умственно отсталые. Лечить их током нужно в психушках.
Goo Gl
Не надо за всех русских отвечать . Разобрались ? Наверное вы не одни штаны протерли сидючи в архивах ?
Goo Gl
Не надо лозунгов . Что значит " Украина попала под насильственную украинизацию " ? А что вас не трогает беларуссизация ? И тоже насильственная ? "... на территории России власть была захвачена большевиками-унтерменшами" Вы как-то плохо представляете первые месяцы советской власти .
Goo Gl
Не дай Бог тебе дожить до того когда красная власть падёт. Даже представить не сможешь, что вас ждёт. Вам особо не говорят об этом, чтобы не попадать под 282. Но будь уверен, ничто не забыто и через сотню лет не забудем.
Рустем Бохани
люди приехали из деревни в город, но увы деревня не уехала из них
Рустем Бохани
люди приехали из деревни в город, но увы деревня не уехала из них
Рустем Бохани
Изобрели в Китае может быть, но не значит что это были китайцы. Почитайте кто были первыми организаторами биржи, сталелитейного прои-ва, первой киностудии и т.д., в той же Индии.
Рустем Бохани
Изобрели в Китае может быть, но не значит что это были китайцы. Почитайте кто были первыми организаторами биржи, сталелитейного прои-ва, первой киностудии и т.д., в той же Индии.
Иван Грозный
Что такое белоруссизация если сам Лукашенко с трудом по белорусски говорит, а постоянно на нем разговаривают 10% населения республики
Вихрь
а ну да, в стену запечатают в виде раствора для будущего храма
Smailey Face
а ну да, в стену запечатают в виде раствора для будущего храма
Maxim Egorov
Не дай Бог тебе дожить до того когда красная власть падёт. Даже представить не сможешь, что вас ждёт. Вам особо не говорят об этом, чтобы не попадать под 282. Но будь уверен, ничто не забыто и через сотню лет не забудем.
Алексей Огородников
Что это тест на IQ? Уже прямым текстом говорят, что мы пишем божьи законы. Папа Римский: Библия устарела и нуждается в замене https://news.rambler.ru/other/41139742/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink «Мы не можем общаться с народом с помощью Библии, которой две тысячи лет. Мы теряем паству. Церковь необходимо модернизировать. Текст Писания придётся отредактировать, даже если это всего лишь Ветхий Завет. В нём содержатся сюжеты, которые лучше не повторять», — заявил Франциск.
БМП механик
Ну, что-ж... как пишут в ЯПе "Земля ей стекловатой".
Вихрь
1 вариант - Погулять на Новый год: пенсии выплатят досрочно 2 вариант - Правительство досрочно проиндексирует и выплатит пенсии А вот как развлекаются копирайтеры россиянские.
Влад Шевченко
Очень интересно, они Бога напрямую привлекут к редактированию? И кстати, какого бога? Им надо привлечь Илона Маска, он во многих вопросах специалист...))))
Влад Шевченко
Это не старец однозначно, приглядитесь внимательней, чучело огородное...
Влад Шевченко
Не ищу согласия, более интересно найти рациональные пути, и как тут было верно подмечено, опору может дать то, что сопротивляется. Поэтому считаю простое соглашательство пустым времяпровождением, это как лес рук на партийном (комсомольском) собрании. Кстати, думаю нам не помешали бы тут оппоненты. Только серьёзные, не свирипулькины, а по настоящему серьёзные.
Алексей -
С учетом марки автомобиля - это "спящий" агент, завербованный когда-то "гарантом"в Германии, наконец проснулся и нанес свой безжалостный удар)
Рустем Бохани
песня с глубоким подтекстом. исполнитель еврей авторы музыки и текста тоже. и время исполнения интересное накануне 6 дневной войны. тогда Израиль захватил весь Синай. И смысл слов тоже интересный как я его понял, сын - наверняка репатриант из СССР, служа в ЦАХАЛ пишет матери которая не уехала, "как там мама Волга течет" !!!!(прим.почему не Кама?),читай (Хазария).
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