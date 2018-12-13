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Народ стал видеть закулисную игру
Народ стал видеть закулисную игру
13/12/2018 01:18
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Обсуждение
Владимир Кутиков
Не в тему.Сегодня летал во сне.Но не в одиночку,как обычно,а в окружении других сограждан.
Езя Гебя
Я не нацик, друзей много и чеченцев,азербайджанцев,узбеков,молдаван, но больше дагестанцев. В Дагестане много национальностей, их больше 40 национальностей. Боюсь кого обидеть. Сегодня сидели как-то и я сказал им, что одна республика будет рваться к Каспийскому морю на фоне Ингушетии. Ребята задумались и подумавши сказали, что в таком случае будет война. Они все знают наперед нас, но от моих слов-говно-прогнозов не удивились. Учились все вместе в ВУЗе ,еще эсэсэсера ,в кружок спортивный вместе ходили, ездим друг к другу, кое-что решать приходится по мелочам свое личное, в свои дела друг друга особо не посвящаем. В глазах сослуживцев читалась решимость, я просто подтвердил его прогнозы. Ничего не разжигаю и никто не удивились. Пареньку нужен выход к морю. Глухие 120 на 100 км не катит уже при нынешних ребятах.
Владимир Кутиков
Не в тему.Летал во сне.Но не один,а с окружающими,что необычно.
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