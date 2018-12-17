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Зачем стратегический ракетоносец летал в Венесуэлу?
Зачем стратегический ракетоносец летал в Венесуэлу?
17/12/2018 23:58
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Обсуждение
Aryan Russ
Не исключено что его сбили своей же С-400.
Viktor Hofmann
К сожалению это далеко не фэйк. Ниже ссылка на обсуждении брошуры министерства образования Германии для воспитателей детских садов "как рапознать правых родителей" для того, чобы сообщить об этом вышестоящим органам. К примеру, если девочка носит косички и юбку, а мальчик отказывается надевать женскую одежду. Если бы я не видел эту бршуру лично, то сам бы так же не поверил. https://www.welt.de/politik/deutschland/article184677152/Rechtsradikalismus-Empoerung-ueber-Kita-Broschuere-zu-voelkischen-Familien.html Сама брошура с картинками https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/kita_internet_2018.pdf
Viktor Hofmann
К сожалению это далеко не фэйк. Ниже ссылка на обсуждении брошуры министерства образования Германии для воспитателей детских садов "как рапознать правых родителей" для того, чобы сообщить об этом вышестоящим органам. К примеру, если девочка носит косички и юбку, а мальчик отказывается надевать женскую одежду. Если бы я не видел эту бршуру лично, то сам бы так же не поверил. https://www.welt.de/politik/deutschland/article184677152/Rechtsradikalismus-Empoerung-ueber-Kita-Broschuere-zu-voelkischen-Familien.html Сама брошура с картинками https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/kita_internet_2018.pdf
Viktor Hofmann
К сожалению это далеко не фэйк. Ниже ссылка на обсуждении брошуры министерства образования Германии для воспитателей детских садов "как рапознать правых родителей" для того, чобы сообщить об этом вышестоящим органам. К примеру, если девочка носит косички и юбку, а мальчик отказывается надевать женскую одежду. Если бы я не видел эту бршуру лично, то сам бы так же не поверил. https://www.welt.de/politik/deutschland/article184677152/Rechtsradikalismus-Empoerung-ueber-Kita-Broschuere-zu-voelkischen-Familien.html Сама брошура с картинками https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/kita_internet_2018.pdf
Henri Ducard
Вообще наоборот, у таких ничего не отнять, они четко знают, кто они и что у них, свои мысли осознают, сами за свое настоящее и будущее ответственность несут и не ведутся на манипуляции "скоро славное будущее", "великое прошлое", "рынок в среднем растет на 9 процентов в год". Бредни про правых, левых и прочую чушь обсуждать не станут, исходят из того что есть. Подобное сознание необходимо, чтобы действительно осознать - как есть, что нужно, что не нужно, где собственные потребительские интересы, а где и другим тоже неплохо будет
Серёга Ларюшкин
Не читайте вообще подобный сайт.
Heinrich Muller
Господин Салль нагнетает опасную для здоровья ..... А Люди под его видео благодарности пишут:"О мы истину узнали! Спасибо настоящему ученому.Не знаю ,не знаю? А вот этот тоже интересный персонаж,который видимо коллекционирует бюсты царя, иконы и советские телефоны! Тоже нагнетает паранойю.Как пример.Смотреть если только поржать!
Константин Алланд
"Как только все люди поймут основу своего «Я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни — она три тысячи лет была секретным учением. Потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать напрямую не препарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации всё равно заняты построением, сохранением страт? Как в таком обществе жить?! И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите"(с-Герман Греф). Грефу стало страшно жить
Fiksik Piksel
Fiksik Piksel
Sl. Ru
Проект планера Ту160 - это конец 1960х (~1968 год). Все полёты "дальнемагистральных" военных самолётов России такие как Ту160, которые не могут быть законно признаны годными к эксплуатации в воздушно космических силы армии России согласно ГОСТу (это закон такой в России), на дальность 8000+ км по маршруту аэропорт России - аэропорт Южной Америки всегда и многократно сопровождают самолеты и тем более радары НАТО уже на вылете из воздушного пространства России. Такова одна из характеристик нынешней системы обороны России. Точные причины и авторы катастрофы разведывательного самолёта Ил-20 18 сентября 2018 года в Средиземном море пока скрыта и в армии России, и в СК России. Ведущий: Вы - историк по образованию, а выражаетесь в терминах "россиянская федерация" в течение 17 лет, в 4 передачах, которые слушал, постоянно "кто-то и что-то" написал. Вот хотя бы поэтому нет науки в речах и нет уважения.
Владимир Кутиков
Советский еврей-коммунист. Деньги дают те же кто содержит всех леваков-сталинистов в РФ.
Serge Rakitin
Относительно самолетов 200 млн долларов за F-22 - это внутренняя американская цена. Не так давно попадалась сводка по реальным контрактам американских военных корпораций. Так вот - больше 200 млн. стоит 1 древний F-16, а F/A-18 - под 400 млн (!!). Просто контракт с покупателями типа КСА сразу включает техническое обслуживание за весь срок эксплуатации, подготовку и переподготовку пилотов, пару десятков комплектов вооружения и т.д. В реальности зарубежным покупателям F-35 обходится в сумму порядка 1-1,5 млрд за штуку.
Aldan
Не исключено что его сбили своей же С-400.
Serge Rakitin
Про телефоны Прошлый раз, когда на пятки Apple начал наступать Samsung (года 3 назад, если не ошибаюсь), американцы через массовые протесты в Сеуле сменили корейскую президентшу (и подругу владельца Samsung), пропиарили кампанию про взрывающиеся самсунговские стиралки и смартфоны, у корейцев как-то резко начались проблемы с качеством... В итоге сегодня Samsung, ещё недавно занимавший 40% глобального рынка смартфонов, утратил половину своей доли и, по наблюдениям, его продукция покупается в основном пенсионерами, которых разводят манагеры в салонах. Остальные покупатели их обходят стороной. Что и следовало доказать. Сейчас вот китайцев начинают щемить не совсем джентльменскими методами...
Сергей Панченко
7 тысяч 500 какой-то год со дня победы над китайцами, если верить САВ и допетровскому календарю.
Владимир Павловский
для россиянцев не имел - американцы же пользу извлечь сумеют
Psy Man
Письмо из Бельгии похоже на фейк, так как ни одного подтверждения этих слов нет в поисковой выдаче. Нет людей на Youtube которые, подтверждают слова уважаемого слушателя АРИ, нет и в поисковой выдаче таких статьей. А может быть Владиславу прислали специально такое письмо, чтобы потом посмеяться за кадром? Я понимаю что один человек не может проверять всю информацию на достоверность. Но такая отбитая на голову деза, заслуживает разоблачения. Если кто-то что-то найдет в интернете подтверждающее сказанное в письме киньте ссылку прямо сюда, чтобы ни у кого не было сомнений.
Александр Верный
Не верю в такие письма, мотивов много у писателей...,я сходу могу рассказать 10 правдивых историй из российских школьных и дошкольных учреждений, где наши тетки такой фору дадут толерантным европейцам и ввергнут в ступор слушателя, но общая ситуация будет не такова. Конечно там идет беда от евро комиссаров, но это точно такая же параллельная реальность как и у нас, не естественные законы требуют не естественного поведения людей. Народ потихоньку разбегается из РФ, такие письма очень к стати, табло счета не в пользу качества проживания в РФ, много ли вы бельгийцев видели в очереди на гражданство РФ.Но по большому счету идет какое соревнование по безумию в заявлениях и действиях властей во всех странах,массовое поражения сознания, смотреть на это здраво невозможно! К стати у меня много знакомых перешли на домашнее обучение детей, нанимают толковых педагогов, социализируют через кружки,спорт,искусство так сказать берегут сознание детей, результаты знаний значительно выше сверстников, но побочный эффект такого воспитания это ранние взросления и не типично ясное мышление детей!
Elizaveta Egorova
К подобному уровню осознанности многие в России не готовы. Люди идентифицирует себя с идеями, принадлежностями к народам, традициями, с ролями, которые играют. То есть ментальной идентификации, эгрегорами. Вопрос, кто они без всего этого ставит их в ступор. Царит непонимание, что все эти вещи вторичны, роли на сцене и события, объединения годные для практических целях, но никак не духовных Пока есть потребность искать себя в подобных "ложных" вещах, а не в самом себе, выйти в новое будущее не получится - все попытки, выражусь финансовым языком, просто боковое рефлексивное движение без надежды на пробой уровня. Разве что вниз... На осознанность в России сейчас мода пошла. На мой взгляд лучше обратиться к первоисточникам, чтобы разобраться конкретнее о чем здесь речь, к практике. Например, к книгам и видео Экхарта Толле или Фрэнка Кинслоу
Heinrich Muller
не знаю про "глобальных кукловодах",но то что существуют Глобальные Пиздаболы ! это точно. сокращенно Г П
Viktor Hofmann
К сожалению это далеко не фэйк. Ниже ссылка на обсуждении брошуры министерства образования Германии для воспитателей детских садов "как рапознать правых родителей" для того, чобы сообщить об этом вышестоящим органам. К примеру, если девочка носит косички и юбку, а мальчик отказывается надевать женскую одежду. Если бы я не видел эту бршуру лично, то сам бы так же не поверил. https://www.welt.de/politik/deutschland/article184677152/Rechtsradikalismus-Empoerung-ueber-Kita-Broschuere-zu-voelkischen-Familien.html
Viktor Hofmann
Кстати, недавно в Бремене отца с двухлетней девочкой исключили из курсов плавания для детей по требованию женщин мусульманок, т.к. он мог видеть их тела в буркини. Руководитель государственно бассейна исключила немца из курса плавания. https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/stadtteile-bremen-suedost_artikel,-aerger-ueber-schwimmverbot-fuer-vater-_arid,1791214.html
Viktor Hofmann
Кстати, недавно в Бремене отца с двухлетней девочкой исключили из курсов плавания для детей по требованию женщин мусульманок, т.к. он мог видеть их тела в буркини. Руководитель государственно бассейна исключила немца из курса плавания. https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/stadtteile-bremen-suedost_artikel,-aerger-ueber-schwimmverbot-fuer-vater-_arid,1791214.html
Dexter
для россиянцев не имел - американцы же пользу извлечь сумеют
Henri Ducard
К подобному уровню осознанности многие в России не готовы. Люди идентифицирует себя с идеями, принадлежностями к народам, традициями, с ролями, которые играют. То есть ментальной идентификации, эгрегорами. Вопрос, кто они без всего этого ставит их в ступор. Царит непонимание, что все эти вещи вторичны, роли на сцене и события, объединения годные для практических целях, но никак не духовных Пока есть потребность искать себя в подобных "ложных" вещах, а не в самом себе, выйти в новое будущее не получится - все попытки, выражусь финансовым языком, просто боковое рефлексивное движение без надежды на пробой уровня. Разве что вниз... На осознанность в России сейчас мода пошла. На мой взгляд лучше обратиться к первоисточникам, чтобы разобраться конкретнее о чем здесь речь, к практике. Например, к книгам и видео Экхарта Толле или Фрэнка Кинслоу
Владимир Кутиков
7 тысяч 500 какой-то год со дня победы над китайцами, если верить САВ и допетровскому календарю.
Aldan
Советский еврей-коммунист. Деньги дают те же кто содержит всех леваков-сталинистов в РФ.
Константин Алланд
смешно про это читать, учитывая сегодняшние реалии
Константин Алланд
Точно, импульсивные(подчиняющийся первому побуждению) как правило в порыве, они как котята слепые, всегда в проигрыше в сухом остатке.
Maxim Egorov
24 декабря для провокации хорошее время, т. к. западному зрителю будет не до новостей. А дальше праздники в Р. Ф. вообще на 2 недели.
Константин Алланд
вот они их берегут, а рядом подрастают юные гопники, для которых "арестантский уклад един", потом гопники создадут этим домашним детям кучу проблем, с ними все равно придется жить в одной стране, придется проходить россиянскую социализацию все равно
Николай Толубаев
Миллион - это примерно то, что будет не выплачено несостоявшимся пенсионерам за пять лет.
Серёга Ларюшкин
Россия планирует построить город-сад в Африке. Найдутся рефлексы, которые помогут зах...ть по темени того кто поставил парашенко-путена со всей "свитой"
Серёга Ларюшкин
Как маленькие, ну. На КП пишут https://www.kp.ru/online/news/3330462/
Henri Ducard
Если человек возвышенный просветленный, вытирать о себя ноги не позволит, но что важнее, цепи прошлого и страх его не будут делать подобным паразитическим этносом
Серёга Ларюшкин
Точно, импульсивные(подчиняющийся первому побуждению) как правило в порыве, они как котята слепые, всегда в проигрыше в сухом остатке.
Nikita Dobrynin
... по наблюдениям, его продукция покупается в основном пенсионерами, которых разводят манагеры в салонах... ))) https://www.youtube.com/watch?v=kWQyeJtdiZ4
Elizaveta Egorova
На счет Экхарта Толле согласна. До Кинслоу у меня еще руки не дошли. Мне очень нравится в этом русле Мики Сингер (Michael Singer), но я не встречала его книг и лекций на русском языке. Сама много слушала и читала в оригинале. Пишет он очень легко для понимания, даже со средним уровнем английского его книги легко читать и понимать.
Elizaveta Egorova
Вот именно, главное освободить свои эмоции, и понять как же на самом деле должно быть, т.е. ху из ху. Выйти из под контроля навязанных образов и чувств. А для этого нужно найти источник, контактируя с которым придет понимание и выход из матрицы. А еще лучше - много источников, и проверять эти источники на истинность.
Николай Толубаев
Ну и? Соотечественники - кто такие, где конкретика?
Henri Ducard
Как маленькие, ну. На КП пишут https://www.kp.ru/online/news/3330462/
Серёга Ларюшкин
Так вы и говорите об институте власти РФ в общем и целом. Тем не менее, это 2 разных Мира. У одних - Отнять и поделить, у других - Отбить на раз подобные мысли. Ещё раз для всех, вспоминаем как охранка царская выпускала раздавая мандаты, матёрым уголовникам. Так и сегодня, жизньворам,ауе. От этого же института произошли титушки-уголовники.
Henri Ducard
У каждого он есть, в промежутках между мыслями
Серёга Ларюшкин
А что из этого непонятно: "На компенсации могут рассчитывать люди, которые переезжают из бывших республик СССР" "К жителям Донбасса особое отношение..."
Henri Ducard
А что из этого непонятно: "На компенсации могут рассчитывать люди, которые переезжают из бывших республик СССР" "К жителям Донбасса особое отношение..."
Андерсен
Знаешь сколько людей переместилось за всё это время в бывших СНГ, которые давно стали независимыми гос. образованиями? И я не знаю.
Aldan
Не совсем понятна категория "граждане бывшего СССР", это кто? Тем кому от 45 и выше?
Андерсен
Не смешно читать. Смешно воспринимаешь инфу. То есть в китайскую цивилизацию 2018 года веришь, а 7 тысяч лет назад что было здесь между 3 -мя цивилизациями, отбрасываешь наглухо. Возможно можно было нарыть какую-то летопись из ленинской библиотеки. Где не каждому дорога была открыта в читальный зал.
Pavel Vladyka
Да ну, не может быть на благословенного Западе такого! Только у нас в России. Подобныей комплекс неполноценности характерен многим россиянам-западникам, как вы. Работайте над собой.
Henri Ducard
Отсюда и кисель в законах и в истории у законотворцах и у образованцев.
Андерсен
2016 год в Германии, народные гуляния с элементом уголовного изнасилования женского - немецкого населения. Это такой Набат был!
Андерсен
Отсюда и кисель в законах и в истории у законотворцах и у образованцев.
Henri Ducard
Видимо, у кого гражданство союзных республик? Знакомый татарин с родителями так из Узбекистана переехал в регион. Сам, понятное дело, там не остался. Нужно было подождать :)
Vladimir Sholkov
Я тоже за такое домашнее образование. Его плюс заключается в индивидуальном подходе и внимании к каждому ученику в отличие от школ
Николай Толубаев
Соотечественники - лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
Vladimir Sholkov
Гопники и так создают и так унижают тех кто учится хорошо. Так зачем давать гопникам пищу, плюс у гопников есть один минус. Им можно надрать , им хорошо врезать и они также побегут . Поэтому нет ничего страшного есть домашние дети будут создавать секции самообороны, а тренироваться на гопниках
Vladimir Sholkov
А вам не кажется одна парадоксальная мысль, что там где гос предп., структуры там начинаются извращения. Т.е. там где правит собственник , предприниматель он будет строить нормальную жизнь без извращений
Роман Котов
В истории это уже проходили. Называлось "падение римской империи".
Роман Котов
Ну если приглашают значит надо прийти)).
Александр Верный
Ужас в том,что с стенах учебных заведений формируется будущие.
Sasha Zavaruhin
народные бабки за полёты отобьют потом, себе, с гонкой вооружения
Bob Kholy
про то как они работают лучше не говорить.они годны только на не квалифицированную работу.и то нанял двух почистить под домом подвал от мусора после пожара так они в подвальчики брошенные которые не закрывались весь мусор снесли вместо того что б вынести в баки на улицу.из 2-х тысяч за труд дал им за это 100 рублей. на двоих. мне один потом сказал что с персами лучше не иметь дела вы коварные люди.
Vladimir Sholkov
https://youtu.be/HTbyTaVGl3E Про опозицию
Dexter
...не лучшее время выбрали узбеки чтобы за деньги покупать Документы чужой страны у воров-чиновников. ...ставят себя с ними в один ряд
Dexter
...не лучшее время выбрали узбеки чтобы за деньги покупать Документы чужой страны у воров-чиновников. ...ставят себя с ними в один ряд
Dexter
...тем кому 27 и выше и их родственники любого возраста
Иван Пермяк
Вот тут автор говорит , что в Абу-Даби 80 % жителей это иностранцы , работающие по найму . Но, какой бы ты не был умник и работящий , гражданство не дают - никому не дают. Дают карту , разрешающую находиться а ОАЭ на пол года , потом продляют - по представлению работодателя . В Японии тоже никому гражданство не дают , но они и трудовых мигрантов не очень то принимают . Правителям же РФ всё снится СССР и Коминтерн , они коренных жителей суверенных, независимых национальных государств считают своими и тащут всех на русские земли как родных , уравнивая их в правах с коренными народами России и с русским народом , который создал это государство
Рустем Бохани
про то как они работают лучше не говорить.они годны только на не квалифицированную работу.и то нанял двух почистить под домом подвал от мусора после пожара так они в подвальчики брошенные которые не закрывались весь мусор снесли вместо того что б вынести в баки на улицу.из 2-х тысяч за труд дал им за это 100 рублей. на двоих. мне один потом сказал что с персами лучше не иметь дела вы коварные люди.
Николай Толубаев
Если принадлежность к государству , где я живу , можно легко купить и гражданство раздают всему свету , то нахрена мне такое государство . Нахрена мне государство общежитие и проходной двор , мне нужно государство - мой дом .
Николай Толубаев
Вот тут автор говорит , что в Абу-Даби 80 % жителей это иностранцы , работающие по найму . Но, какой бы ты не был умник и работящий , гражданство не дают - никому не дают. Дают карту , разрешающую находиться а ОАЭ на пол года , потом продляют - по представлению работодателя . В Японии тоже никому гражданство не дают , но они и трудовых мигрантов не очень то принимают . Правителям же РФ всё снится СССР и Коминтерн , они коренных жителей суверенных, независимых национальных государств считают своими и тащут всех на русские земли как родных , уравнивая их в правах с коренными народами России и с русским народом , который создал это государство
Yury Safonov
Вроде разобрались же, что это государство создали иностранные агенты, или я что-то путаю?
СЕРГЕЙ ВОТИНЦЕВ
класный хак, райфол нам поможет, процент нать, золото партии ,....
Vladimir Sholkov
тоже ситуация примерная. надо уметь считать деньги и знать им цену. сердоболие и широта души тут не уместны
Роман Котов
как у тебя терпения хватает)). я слушаю 1 минуту, 2-ую...чел ничего не сказал от слова совсем. всё. я дальше просто не могу уже эту тянучку слушать))).
Рустем Бохани
тоже ситуация примерная. надо уметь считать деньги и знать им цену. сердоболие и широта души тут не уместны
Константин Алланд
Неизбежно возникнет ситуация двоевластия при таких ситуациях. Будет иммигрантская среда и местная. Никакой интеграции не будет, да и быть не может. Просто будут проживать параллельно на одной территории , скрывая(или не скрывая) враждебность.Чем больше людей будут понимать что интересы государства и иммигрантов противоречат их интересам, чем больше людей хотя бы ментально будут против этой системы, тем сложнее будет всем врать про интеграцию и мультикультурализм. В идеале вообще ни копейки налогов предателям.Саботаж любых инициатив.Неподдержка такой власти нигде и никогда. Хотя бы четкое неиллюзорное понимание враждебности этих госструктур обществу. Причем, скорее всего, Европа быстрее исцелится от болезни.
Константин Алланд
Все нужно проверять. Желательно лично. Посмотреть , побывать, пожить с полгодика. Тогда уже делать вывод.Или хотя бы пообщаться с хорошими знакомыми, которых лично знаешь и которые жили-были на месте событий. А иначе манипуляция сознанием происходит.
Kuzja
Миллион - это примерно то, что будет не выплачено несостоявшимся пенсионерам за пять лет.
Kuzja
Миллион - это примерно то, что будет не выплачено несостоявшимся пенсионерам за пять лет.
Константин Алланд
«Жил один богатый человек. Он одевался в великолепные одежды и каждый день устраивал роскошные пиры. A у его ворот лежал нищий по имени Лазарь. Он был весь покрыт язвами и обрадовался бы даже объедкам, падающим со стола богача. Но вот нищий умер, и Ангелы отнесли его к праотцу Аврааму, в место упокоения праведников. Умер и богач, и его похоронили. В аду, где богач терпел мучения, он как-то поднял глаза и увидел вдали Авраама и Лазаря. Он позвал: “Отец мой Авраам, сжалься надо мной и пошли Лазаря, чтобы тот обмакнул в воду кончик пальца и охладил мой язык, потому что я мучаюсь в этом огне”. Но Авраам ответил: “Дитя, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь получал только злое. Сейчас же он здесь получает утешение, а ты страдаешь. И кроме того, между нами и вами - огромная пропасть, так что даже если бы кто и захотел отсюда пойти к вам, он не смог бы, и никто оттуда не может перейти к нам”. Богач сказал: “Тогда прошу тебя, отец, пошли Лазаря в дом моего отца. У меня пятеро братьев, пусть он предупредит их, чтобы и они не попал в это место мучений”. Авраам ответил: “У них есть закон Моисеев и пророки, пусть слушают их”. “Нет, отец Авраам, - сказал богач, - но если кто-то из мертвых придет к ним, покаются”. На это Авраам ему ответил: “Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят”» (Лк 16, 14–31) Сразу возникает вопрос, почему Лазарь не мылся ? Ведь были же там озера, ручьи, речки, дождевую воду люди собирали.Язвы то от антисанитарии на жаре и возникли. Казалось бы, гигиена решила бы 90% проблем этого Лазаря. Странная мораль. Вообще весь этот культ немытья, он оттуда и идет, из христианства.
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