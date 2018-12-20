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Против России применяют стратегию напряженности
Против России применяют стратегию напряженности
20/12/2018 01:19
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Обсуждение
Elena Shabunina
С наступающим днём зимнего солнцестояния! С рождением нового Солнца! С Колядой! Наколядуйте себе, чего хотите,желаете и велите.
БМП механик
Всучили лопату, сказали - "держи крепше, падла... а то будешь жить на одну зарплату ". ...обиделся.
БМП механик
...
БМП механик
Пуст заходят, всех похороним.
Сергей Вишняков
Недавно сбрасывал ошибки. После замены любого датчика нужно сбросить и электронный блок управления. Блоки управления даже на десятках могут "обучаться" то есть запоминать показание датчиков и реакцию на них. Если датчик освещенности люксометр фар есть, то расход топливо может меняться при смене режима работы фар.
Серёга Ларюшкин
https://www.politnavigator.net/zhirinovskijj-pora-nachinat-razdel-ukrainy-na-novorossiyu-malorossiyu-i-galiciyu.html Обратите внимание на бегущие строки этого ресурса. Пу: «Церковный раскол может приобрести кровавый характер» читать...
лесничий
Не соглашусь с господином пу, порох нынче не тот... да и православие на ладан дышит.
Gary Pop-off
Завидная стать! Повезло, бугром назначили...
Maxim Egorov
Xiaomi забыли, их выбирают чаще.
Nikolay Berezin
РФ подписала маракешское соглашение. Кому то это сильно нужно.
Александр Верный
Нет ни каких оснований полагать, что 404 пойдет войной, воевать там некому и не за что, задача не воевать, а устраивать вид начинающей войны ,такая тактика была с самого начала конфликта, нужно всеми силами поддерживать информацию о агрессоре с востока и запугивать западного обывателя. Я уже писал об этом, если только в РФ начнется смута и только тогда войдут с территории 404 оккупационные войска и притом в составе международных групп и как повелось в этом статусе западенцы хорошо себя чувствуют!
Maxim Egorov
Они устроют провокацию, потом запустят ракеты в корабли РФ или в мост. Кремлю придётся отвечать, начнётся заваруха. Отключат газовую трубу, запад врубит санкции плюсом предатели активируются по всей стране и вокруг неё. На что кремль рассчитывает непонятно, уже почти им мат поставили.
Владимир Павловский
Хоть бы фамилилию на какую нибудь "Павленко" сменили, а то как не щирый заукраинец, так какой нибудь -ский или вообще -ов. Самые долбанутые украинские нацики всттертившиеся мне в Германии имели фамилиии: Никитина, Туманова и Малиновская. Еще один западный щирый хохол-русофоб был вообще этническим словаком. Так что Владислав полоностью прав, что украинская химера держится на манкуртах.
Олег Ружейников
Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.
лесничий
Завидная стать! Повезло, бугром назначили...
Viktor Hofmann
К сожалению, к Украине и Украинскому народу не имею ни малейшего отношения. У меня паспорт с курицей на обложке, как и у большинства тут присутствующих.
Serge Rakitin
Ксяоми - мой выбор!))
Серёга Ларюшкин
Слабое объяснение про засаду фектуна. Ещё раз вы подчёркиваете часть элемента Подлости, но не доблести. Психологической тактикой, также назвать и приблизить нельзя никак. Кукловоды готовят планетарное кровопролитие, как в 1914 году, как в 1941 году. Надписи на стоунхэндж - смотрятся не шуткой на сегодня. Русские спасут - Мир(Земля,планету). Владислав, какая панацея спасёт из топи меня, что бы Я спасал остальных , кого не знаю на остальной планете? На сегодня у меня всё.
Алексей Огородников
Узнал, что в Европе полиция при проверке автомобиля требует еще комплект запасных ламп на все авто.
Владимир Павловский
Договора нужны, чтобы структурировать уже сами доверительные отношения. Если таких отношений нет, то всегда все бумажки - просто бумажки
Владимир Павловский
К сожалению, к Украине и Украинскому народу не имею ни малейшего отношения. У меня паспорт с курицей на обложке, как и у большинства тут присутствующих.
Владимир Павловский
Будут терпеть. "Народ" такой. Терпеливый.
Серёга Ларюшкин
Не воспринимай близко к сердцу. Как сказал один кремлёвский повар в прошлом, - " то что я видел, вам никогда этого не увидеть". Умер 1.5 года назад. В каком месте павка астахов сенсетивный?
Dmytro Lapshyn
ну понятно, что он слушает АРИ
Серёга Ларюшкин
Впрыск-распределение топлива через электронику работает, а не через электрику. Пока есть бортовые компьютеры в машинах. будут резкие выходы из строя машины на ходу. Очень удобно, "фехтовальщикам"
Роман Котов
да уш. себя бы спасти))
Роман Котов
ну ВК правильно сказал что если договора приводят к гибели людей и потере их собственности (т.е. есть реальная опасность что мост подорвут или ещё чего), то нафиг такие договора.
Роман Котов
Ксяоми - мой выбор!))
Роман Котов
Такой лопатой и копать неудобно, если что. Ручка будет мешать.
Константин Поляков
ну понятно, что он слушает АРИ
Николай Толубаев
Говорит, что за аваковым стоит сурков
Henri Ducard
Договор есть договор и должен соблюдаться. А не хотите соблюдать, так расторгните его.
Sl. Ru
...верно,дрянь людишки
Sl. Ru
укантропупили Серегу... он очень интересное расказал про СБ украинский,грефа и "&"...
Henri Ducard
А какие факты для такого сильного заявления, что в банках денег нет? Любые, но факты
Николай Толубаев
Говорит, что за аваковым стоит сурков
Владимир Павловский
Договор есть договор и должен соблюдаться. А не хотите соблюдать, так расторгните его.
СЕРГЕЙ ВОТИНЦЕВ
половая рептоматрица- выражденье человеков (меняют от энергофазы ...)?
Андерсен
Пу: «Церковный раскол может приобрести кровавый характер» читать...
Виктор Стрекалов
Он может и не сенситивный..не важно -дар предвидения у него есть.есть и ошибки для кого то .-наверное имеются.Главное он выполняет нашу русскую работу по просвещению масс на все 100% и больше -один тащит серьезную тему китайской угрозы.дружбы и союза с Японией в этом вопросе и т.д.
Алексей Заров
На моем "тазике" (ВАЗ 2110), на заглушенном двигателе, при включении задней передачи, включалось зажигание. Мастера были в шоке
Алексей Заров
На моем "тазике" (ВАЗ 2110), на заглушенном двигателе, при включении задней передачи, включалось зажигание. Мастера были в шоке
Андерсен
По крохам кое что о "солидных" господ: http://drittereich.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147&fbclid=IwAR1l39S2wfJg_-EZVtf7a5J830c4STuK7lRXukdSCGe0XQfG4utsytu7nFo Король Дергер, несмотря на то что он царствовал так давно, «что никто точно не знает ни даты его смерти ни даты его рождения», создал нечто вроде электронного мозга, только бесконечно прогрессивного по нашим меркам, электронный мозг обладал сознанием, и его имя было Malock. Имя сходное с верховным богом Шумми – Molok. И это не просто сходство. Вспомним, что имя верховного бога Вавилона - Мардук, у финикийцев и семитов-Молох, а карфагеняне почитали бога Малока, все эти названия схожи с альдебаранским названием бога «Molok». Все эти боги в земной традиции были положительными богами, лишь только у евреев Молох представлялся отрицательно. И только лишь потому, что фразу «дети позволяют Молоху в огне идти» была воспринята евреями как принесение в жертву Молоху детей посредством пламени, хотя в действительно означала лишь «огненные крестины», похожие на прыжки через огонь молодежи у германцев и прочих народов.
Андерсен
По крохам кое что о "солидных" господ: http://drittereich.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147&fbclid=IwAR1l39S2wfJg_-EZVtf7a5J830c4STuK7lRXukdSCGe0XQfG4utsytu7nFo Король Дергер, несмотря на то что он царствовал так давно, «что никто точно не знает ни даты его смерти ни даты его рождения», создал нечто вроде электронного мозга, только бесконечно прогрессивного по нашим меркам, электронный мозг обладал сознанием, и его имя было Malock. Имя сходное с верховным богом Шумми – Molok. И это не просто сходство. Вспомним, что имя верховного бога Вавилона - Мардук, у финикийцев и семитов-Молох, а карфагеняне почитали бога Малока, все эти названия схожи с альдебаранским названием бога «Molok». Все эти боги в земной традиции были положительными богами, лишь только у евреев Молох представлялся отрицательно. И только лишь потому, что фразу «дети позволяют Молоху в огне идти» была воспринята евреями как принесение в жертву Молоху детей посредством пламени, хотя в действительно означала лишь «огненные крестины», похожие на прыжки через огонь молодежи у германцев и прочих народов.
Андерсен
Вы не понимаете- что такое Ясновидение и что такое Яснознание. Первое с вторым путают всё время за частую от неопытности. Ничего он не тащит. Все резонансы известны без него.
Kuzja
1.08.29 Такого от него не слышал ещё.. Браво.
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