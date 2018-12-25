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Неизвестные предсказания мольфара: Россия, США, Украина
Неизвестные предсказания мольфара: Россия, США, Украина
25/12/2018 01:10
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Vova Boba
Мда .Удивительные и необычные пророчества . https://youtu.be/MEVRg3GJeb4 https://youtu.be/0leBqvBO8Pc
Алексей Огородников
Последнее предсказание карпатского мольфара Нечая https://peremogi.livejournal.com/33781920.html
БМП механик
Клоун алчный.
Рустем Бохани
Глоба проговорился послушайте внимательно https://www.youtube.com/watch?v=FjtQuiz2uZw
Nordic rassvet
Эта его забавность (припиз.....ть) его капитал Радетель за человечество
Elena Shabunina
Если на то пошло, то князь это не столько правитель как воин, как военоначальник не более. А прпвили старосты или главы семейств , каждый в своей вотчине. Разделение властей изначально было.
Vladimir Sholkov
Если на то пошло, то князь это не столько правитель как воин, как военоначальник не более. А прпвили старосты или главы семейств , каждый в своей вотчине. Разделение властей изначально было.
Vladimir Sholkov
И кстати если исходить из точки зрения прот семейств, то на сегодняшний день с этим очень плохо. Т.к. если они и есть то из них руководители мягко говоря совсем плохо. А ведь они должны решать многие вопросы , а вместо этого отдают свою прероготиву управления каким то козлократам.
Vladimir Sholkov
И кстати если исходить из точки зрения прот семейств, то на сегодняшний день с этим очень плохо. Т.к. если они и есть то из них руководители мягко говоря совсем плохо. А ведь они должны решать многие вопросы , а вместо этого отдают свою прероготиву управления каким то козлократам.
Gary Pop-off
Двадцать лет спустя...
Вит Ла
Эта его забавность (припиз.....ть) его капитал Радетель за человечество
Владимир Павловский
Украине - Победы и скорейшего восстановления территориальной целостности в Международно-признанных границах !
Maxim Egorov
Не знаю что там за 10 лет выросло, какие показатели. Вижу, что за последние 5 лет все обнищали и разорились. Зарплаты по 3-4 месяца не платят. Ну да построили пятёрочки с магнитами в каждой деревне. Но это тупо склады с консервами, тут много ума не надо, тем более в условиях когда все разоряются.
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