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Ракета "Авангард" меняет расклад
Ракета "Авангард" меняет расклад
27/12/2018 02:42
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Обсуждение
Русский Орёл
Исходя из логики событий курс бакса должен упасть на 20-25% процентная ставка ФРС США возрасти до 3,5-4,5% и нефтяха прыгнуть до 70-110 $ баксов за бочку. Только кто поверит, в 55 сек фуфла от РаШу-тудей с фейерверком, разве что мастер разводок - сержант Билко. Но одно дело сержант Билко ТАМ, а другое - его клон в кремле... Так что скорее будет жёсткий клинч с нокаутом. Исторический пример - у Сталина было 900 танков Т-34 и 600 КВ-1 на 22 июня 1941, причем не "экспериментальных" а в составе полков и корпусов. Стратегическую задачу того времени - лишение Германии румынской нефти он решить не смог, а как вы помните о3143дюлился едва не потеряв Москву.
Русский Орёл
тема с "Буреинским метеоритом" пиплу не зашла, позорно слившись. Тогда решили тряхнуть бицепсами https://youtu.be/O4cGdGaxWD0
Валера Смирнов
путин ехал по Сибири на ладе-калине с начинкой от мерседеса в сопровождении техспецов и то...заглох какая еще ракета...? большие сомнения Когда в стране бардак, это проявляется во всем
Sl. Ru
фуфел... да и пушками/стрелами в новоукладе не побеждают (боинг,буксир и пр.)
Алексей Огородников
Как Вы Владислав, всегда и советовали, посмотрел я на лица министра обороны и гаранта ну и остальных товарищей во время запуска. Скорее на них страх и грусть, но никак не радость. Такое ощущение, что они не по доброй воле снимались в рекламе "Авангарда". Я думаю, что в преддверие новогоднего обращения президента, нужно было хоть о каких-то достижениях сообщить в стране. Хотя массе людей эта ракета, что есть, что нет. Им бы как-то от произвола и безнаказанности собственных чиновников защититься.
Влад Шевченко
по поводу п1 - да, даже был выпуск "Разрушителей легенд", в котором наглядно показали как раз такой сарай и пролет сверхзвукового самолета. При скорости, вроде, то ли 1.5М, то ли 2М повылетали стекла.
Алексей Огородников
Согласен полностью.
БМП механик
...?! https://www.youtube.com/watch?v=tgKe_-4YpK8
Влад Шевченко
Да-а, после такого новогоднего подарка, народ готов к повышению пенсионного возраста до 150 лет.
Владимир Ганцовский
Так действуют РФ политики, олигархи, чиновники и т.д. К сожелению не только в РФ, а практически во всех других странах. Конечно есть страны, где народ может в какой-то мере влиять на это, но это точно не в РФ. https://www.facebook.com/gantsovski/videos/10156853309572298/
Vladimir Sholkov
Интересно, США ушла типа а Израиль типа бабахнул. И все обоср...сь, а иначе же как, А с другой стороны есть авангард , который срочно поступить на вооружение. И тут как бы сказать а на кой она нужна? Если учесть что Р в полной экономической заднице без просветов, что о тв говорят про траву. Это все напоминает видим планета обезьян первая серия которая. Когда стоит ракета одна и все ей кланяются. Алюминий уже то тю тю, как и все остальное я понимаю, территории я тоже понимаю тю тю. Ущербность ситуации даже такая что дружественных стран которые бы встали на защиту Р на мировой арене тоже тю тю. И получается очень странная ситуация. В случае чего на всех оденут ошейники и никто не приделах, да законы не позволяют но увы ... Бред какой то получается
Vladimir Sholkov
По мне. Все выглядит следующим образом. Денег не хватает. Кадры с дыркой. Что делать никто не знает и действуют из своей породы, показывая зверинец. А это легко упралвяемое состояние для внешних стран. Думаю очень скоро начнется что кто то захочет моноплиозирлвать торговлю, перепродажу, где не надо ничего кроме как перепродать. Там где надо что то произвести перепродадут. Если кто то захочет произвестито сначало прогноят по психиатрии и неврологии. А так просто замочат на начальном этапе. Деньги нужны из воздуха. В этой ситуации очень помогут араб..кие страны которые начнут давать лозунг что они поддерживают своих братьев и что то братья не очень активны если их нет наверху среди лиц избранных. И китайцы также выдвинут требование раз у них в руках такой регион. В конечном итгое там будут сидеть комиссия из состав
Maxim Egorov
Как я думаю, когда ракета проходит испытания, военные должны предупреждать западных об этом. Так что для американских вояк это не было новостью. Скорее всего они догадывались о подобной ракете уже не первый год, тем не менее политика запада совершенно конкретная и вряд ли поменяется. Ракета не решает проблемы с экономикой, предателями, не снимает технологической зависимости от запада. РФ просто немного продлила ядерный паритет, который был на исходе. Это никакой не прорыв, это не поменяет политический расклад.
БМП механик
Православный Ютуб празднует и ликует успех "авангарда"... - всё небо в чепчиках!
БМП механик
Ваши ощущения верны, после презентации гарант удалился в окружении конвоя... повторяю, в окружении конвоя.
Nordic rassvet
Ерунда это всё,оружие "судного дня".Никто его применять не будет. Все всё понимают прекрасно. А вот военный бюджет эрэфии не сопостовим с военным бюджетом США. У них к примеру 12 авианосцев во всех океанах проти одного нашего хромоного "Кузи".Это реальная сила,а у нас только мультипликация на тему "Авангард"
vadim galuzin
а вот ничего не меняет в пользу России этот цирковой запуск "оружия возмездия".
Денис Гринго
Цитата ВК: "ракета Авангард обнуляет американские ПРО, ну не совсем обнуляет(и через секунду), конечно совсем не обнуляет". ВК похоже поддался военной пропаганде от киселёво-соловёвских сми или он серьзно верит что кремль может пальнуть по европе или сша, где учатся их дети, живут их семьи.....чё серьёзно? )))) Если бы европа хотела снести режим рф, то просто перестали бы покупать газ-нефть и отключили свифт- рф бы развалился за два месяца
Денис Гринго
«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» цитата ВВП. «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались...» цитата М.Е. Салтыков-Щедрин. ВК так же активно льёт на мельницу патриотизма )
Сергей Панченко
в ответ-то может
Дмитрий Миронычев
Да-да, теперь-то заживёёём!) Да не изменит это никаких настоящих раскладов в Мире, так новый матричный мультик-инфоповод побубнить.
сергей м.
У Мордора успехи - у русского прорехи. Дальше так пойдет, глядишь на новый ГУЛаг никто в мире и пикнуть не посмеет.
Henri Ducard
Зная наши карательные структуры, думаю ВК скорее всего серьёзно пригрозили и объяснили как и что можно вещать на АРИ радио, так сказать объяснили линию партии. Скорее всего кнут показали, а пряники они для своих раздают
Андерсен
(= Ракета авангард-17 меняет расклад насилия. =)
Серёга Ларюшкин
Ракета avangard, меняет расклад насилия в Мире как всегда среди алчных вояк .
Alina Slonovskaja
вы правы я с 2016 г слушаю есть такое
Алексей -
Не к кормушке, а к зиккурату) Года уже три как)
Oleg Larin
АРИ маски сбросило в 2014
Алексей -
Мало какое-то новое оружие изобрести. Надо его обкатать, пустить в серийное производство, изготовить в достаточном колличестве и качественно, обучить персонал. А главное надо иметь генералов, которые не продадут тебя когда препечет. Ничего этого у ШФ нет. Есть только красивая ширма для ватного быдла. ШФ существует не потому, что у нее есть ракеты, а потому что кремлевские большевики свои для мирового интернационала. А все эти расприи - для отвода глаз. У них общая конечная цель - истребить белого человека и прежде всего белого мужчину. Московский и киевский горкомы эту задачу хорошо отрабатывают - совместно на Донбассе и отдельно каждый на своей подконтрольной территории.
Alina Slonovskaja
Уважаемый Владислав почему вы коментируете батьку а гаранта нет ? как то неправильно
Денис Гринго
ну а что вы хотели? проект АРИ один из подотделов РЕН ТВ. от академии национальной безопасности России.
Роман Котов
это точно
Александр Верный
Есть там у них или нет ракеты, это не важно, у СССР все было и он рухнул.
Алексей -
Это поверхность только общества.
Роман Котов
Погоду задают дипломаты в политике светской. Поэтому мы сегодня и всегда наблюдаем и обращаем внимание, почему там, 2 меся срок ук., а у нас от 3 лет, в Китае вообще расстрел. Вес ощутимый, да? Да кстати, по чём мешок картохи отдаёте?
Алексей -
Последнее предложение нужно в граните отлить и в красивую рамочку
Роман Котов
Люди, перестаньте вы уже смотреть ящики и прочие официальные видео для массового пользования.
Денис Гринго
Может быть из-за проекта Синтезтех. Чтобы дали делать его в Сочи, хотя я не понимаю вообще зачем подобное связывать с ЭТОЙ Россией Несомненно, местные кукловоды под крыло рады прибрать, особенно в условиях нарастающей театральной напряженности с Западом. А передовые технологии - козырь и подушка безопасности для кукловодов и их менеджеров, народ порадовать инновациями и дальше гнобить. Понятно, конечный потребитель в стране будет в жопе здесь как и всегда при любых технологиях
Денис Гринго
это точно
Henri Ducard
Может быть из-за проекта Синтезтех. Чтобы дали делать его в Сочи, хотя я не понимаю вообще зачем подобное связывать в ЭТОЙ России Несомненно, местные кукловоды под крыло рады прибрать, особенно в условиях нарастающей театральной напряженности с Западом. А передовые технологии - козырь и подушка безопасности для кукловодов и их менеджеров, народ порадовать инновациями и дальше гнобить. Понятно, конечный потребитель в стране будет в жопе здесь как и всегда при любых технологиях
Henri Ducard
Может быть из-за проекта Синтезтех. Чтобы дали делать его в Сочи, хотя я не понимаю вообще зачем подобное связывать с ЭТОЙ Россией Несомненно, местные кукловоды под крыло рады прибрать, особенно в условиях нарастающей театральной напряженности с Западом. А передовые технологии - козырь и подушка безопасности для кукловодов и их менеджеров, народ порадовать инновациями и дальше гнобить. Понятно, конечный потребитель в стране будет в жопе здесь как и всегда при любых технологиях
Серёга Ларюшкин
Это поверхность только общества.
Henri Ducard
Последнее предложение нужно в граните отлить и в красивую рамочку
Oleg Larin
по поводу п1 - да, даже был выпуск "Разрушителей легенд", в котором наглядно показали как раз такой сарай и пролет сверхзвукового самолета. При скорости, вроде, то ли 1.5М, то ли 2М повылетали стекла.
Герман Сажин
и что? нянчится теперь со взрослым человеком? мне может приятнее работать послом например ... обеспечьте мне Герман! иначе всё что вы сказали, выеденного яйца не стоит! надо сразу выбирать специальность по которой сможешь работать, а не так что тебя взяли за ручку и водят до конца жизни кругами ... ни кто не виноват если ты не удел в том что выбрал, только сам! вон сейчас многих управленцев за ручку с детского сада на должности привели, посадили и держат ... что хорошего? им тоже наверное приятно сидеть в своих креслах... и конечно они чувствуют своё признание ... и конечно если потеряют кресло, у них будет психо-травма.
Dmytro Lapshyn
https://www.youtube.com/watch?v=4p2HV1NmbSM Если и авангард такой же, то все эти ракетки - пшик.
Yury Safonov
При чём тут Шевроле?
Андерсен
Лишь бы душа к этому лежала.
Герман Сажин
Желание и стремление ложиться должно, а не Душа. Не всем дано белые халатики носить. И высокоморальные качества.
Андерсен
Желание и стремление ложиться должно, а не Душа. Не всем дано белые халатики носить. И высокоморальные качества.
Андерсен
Погоду задают дипломаты в политике светской. Поэтому мы сегодня и всегда наблюдаем и обращаем внимание, почему там, 2 меся срок ук., а у нас от 3 лет, в Китае вообще расстрел. Вес ощутимый, да? Да кстати, по чём мешок картохи отдаёте?
Рустем Бохани
людям приятно иметь деньги.и чем больше тем лучше
Герман Сажин
"Деньги не купят вам счастье, но они чертовски быстро дадут его вам!" как сказал один мой соплеменник
Роман Воронин
Девятнадцатый день часто выбирали черные маги и колдуны для свершения своих ритуалов. Неудивительно, что сознание большинства людей сегодня окажется затуманенным. Взывать к рассудку будет непросто. Люди становятся впечатлительными, им легко внушить какую-либо мысль. Информация обладает огромной силой. Сегодня легко впасть в зависимость от нее, стать одержимым новой идеей или новым видением жизни. Если вы чувствуете безысходность, тяжесть на душе, глубокую тоску — это нормально. Такова энергетика сегодняшнего дня. Займитесь любимым делом или медитируйте, чтобы не погрязнуть в унынии. https://www.life-moon.pp.ru/moon-days/19/
Рустем Бохани
"Деньги не купят вам счастье, но они чертовски быстро дадут его вам!" как сказал один мой соплеменник
Vova Boba
Если летит как метеорит , сразу вспомнился Челябинск https://youtu.be/6ZUEpVnENUY
Henri Ducard
СМСкой.
Владимир Александрович
Значит вы сидите на этом наркотики - зиккурат. Как это останрвили, вам плохо . У меня 25 вечером голова болела , видимо они поднокачивали ооосферу гуаном , прежде ,чем машинку выключить , зато сегодня голова нормальная. Хоть бы он не включился больше .
Valeriy Irkitov
Валерий, причина Вашего несогласия в том что мы обсуждаем широкую тему, но зашли в нее с разных сторон. Я тут не говорю о прохиндеях, у которых душа лежит пограбить и другой расклад для них обернется стрессом. По этому пункту я согласен. Я говорю о профессии, как об элементе жизненной самореализации. Если вы чувствуете, что та профессия ваша, а другая - нет, то вынужденный переход в другое проф. русло для вас не очень. Не всем быть предпринимателями или чиновниками, или торговцами, или таксистами.
Dmitry Vytsepura
Это связано с пирамидой. Раздают инструкции очередные, Западу и Востоку.+ Эвакуация особо приближённых.
Андерсен
СМСкой.
Вит Ла
А вы помните чем объясняли тогда причину по которой сбили Л 20 ?
Henri Ducard
а какие условия? опять его за ручку водить? Ну пошел после 11-ого в политех ... через семестр бросил ... поработал пару лет, в том числе и стропольщиком и официантом и барменом ... понял не моё, допер чего хочу ... и сам осознанно, пошел на худ. граф, отучился год очно, перевелся заочно ... и пошел работать по специальности, дизайнером ... при этом понятное дело без знания программ, без опыта работы, я ни кому не был нужен ... наврал с 3 короба, сказал всё знаю, всё умею ... по огребал месяц, вылетел ... пошел в другое место работы, после первого месяца мне вместо з.п. за испытательный срок, дали полную ... и спокойно работал по специальности той что хотел и институт оплачивал и семью содержал ... всё дело в желании, а оно может возникнуть само, можно лишь научить человека думать, а не няньчится с ним всю жизнь ... и учить думать должны родители, ил общество ... при чем тут вообще государство? если кто то не может найти себя в жизни... ни кто со мной в выборе профессии или устройства на работу ни когда не занимался ... а еслиб няньчился, водил за ручку ... и я не попробовал поработать в разных местах, может и не понял что хочу, а еслиб засунули меня куда нибудь, в политех кстати и засунули, вообще так думаю не фонтан бы вышло для меня...
Андерсен
Сразу могут только радетили настоять на твоём выборе в профессии.
Henri Ducard
Галактические паразиты прилетели к земным за отчетом и налом. То-то международные отношения обострились, прямо как в офисах компаний - у всех истерика, когда отчитываться надо перед высшим начальством
Вит Ла
Ну насколько я понимаю при выборе профессии на первом месте основной инстинкт , а уж потом нравится не нравится .А по поводу торговли то судя по Скрипалям и прочим данный промысел им совсем не чужд .Не хочу приводить примеры торговли так сказать прифронтовой т к на ресурсе есть участники конфликтов и я не хочу их обижать
Valeriy Irkitov
А я вижу проблему, потому как только с опытом всегда брали на работу, с опытом, а не после практики. Пишите свои дезы буквами по русски.
Vladimir Sholkov
Казачество разное есть. 1-е около государственное охранное быдло. 2-е этносепаратистская православная секта - казарла. Тоже быдло, но советское. 3-е потомки казаков, те, которые на себе тельняшку не рвут и особо не высовываются. Есть и ещё вариации.
Андерсен
ни когда не верил и не поверю что работу найти сложно, в том числе и по специальности ... дело в желании. Не понимал и не понимаю слез о том как не берут без опыта работы и прочее... всё это отговорки людей для себя! ни каких знакомств не было, ни каких знаний, даже теоретических ... было только желание и этого вполне достаточно! просто тупо наврал что всё знаю всё умею и даже кое где успел поработать, работы не свои показал, наврал! по получал месяц, всех заколебал, все там на меня шипели и матерились, но я старался как можно больше схватить, остальное меня не волновало ... вылетел конечно через месяц, пошел в другое место ... уже прекрасно работал!
Герман Сажин
ну я согласен ... но выговорите так, как будто этим должен заниматься кто то, кроме самого человека ... раз ты чувствуешь что это твоё, только от тебя зависит будешь ты там работать или нет и ни кто не должен тебе этого обеспечивать, или таскать за ручку... выбрал профессию не востребованную, но свою ... ищи по ней работу, кто мешает? совершенствуйся в ней. а если выбрал, думаешь что твоё, но оно ты там ни кому не нужен, значит что либо в тебе, либо может не твоё... и уж точно это не дело государства! вообще ни каким боком...
Valeriy Irkitov
а какие условия? опять его за ручку водить? Ну пошел после 11-ого в политех ... через семестр бросил ... поработал пару лет, в том числе и стропольщиком и официантом и барменом ... понял не моё, допер чего хочу ... и сам осознанно, пошел на худ. граф, отучился год очно, перевелся заочно ... и пошел работать по специальности, дизайнером ... при этом понятное дело без знания программ, без опыта работы, я ни кому не был нужен ... наврал с 3 короба, сказал всё знаю, всё умею ... по огребал месяц, вылетел ... пошел в другое место работы, после первого месяца мне вместо з.п. за испытательный срок, дали полную ... и спокойно работал по специальности той что хотел и институт оплачивал и семью содержал ... всё дело в желании, а оно может возникнуть само, можно лишь научить человека думать, а не няньчится с ним всю жизнь ... и учить думать должны родители, ил общество ... при чем тут вообще государство? если кто то не может найти себя в жизни... ни кто со мной в выборе профессии или устройства на работу ни когда не занимался ... а еслиб няньчился, водил за ручку ... и я не попробовал поработать в разных местах, может и не понял что хочу, а еслиб засунули меня куда нибудь, в политех кстати и засунули, вообще так думаю не фонтан бы вышло для меня...
Андерсен
Это связано с пирамидой. Раздают инструкции очередные, Западу и Востоку.+ Эвакуация особо приближённых.
Valeriy Irkitov
Наврали и вас взяли? Я и не сомневаюсь давно, что была бы война, все наши ракеты бы и попадали на нас из-за "специалистов с высокой мотивацией" Желание - это понятно. Трудолюбие - тоже. Ваше умение и стремление за себя решать - замечательно, я также делаю. Но лгать, чтобы куда-то попасть не важно зачем - неправильно. Должны быть условия, возможности сделать это нормально, с выгодой для всех Когда женились, тоже кому-то наврали? Или к тому времени уже научились манипулировать? Считаете ложь нормой? Вы выживаете, а не живете
Valeriy Irkitov
Не работает такое втыкание.
Valeriy Irkitov
а тем более сейчас, с интернетом, мне кажется какие то базовые основы ... в любой специальности ... вообще можно самому освоить, если есть желание ... а дальше уже втыкаться как нибудь и спокойно работать.
Henri Ducard
вы типа меня осудить решили?))) ну тыркнулся я молодой в пару мест, без опыта конечно ни кому нужен не был, возможности освоить у кого то желаемое, тоже не было ... вы предлагаете руки сложить и сдохнуть? вообще не жалею что наврал! еще раз пришлось бы, еще бы "применил стратегическую хитрость" ... было желание, я его реализовал! сижу, работаю на себя, в своё удовольствие, работу люблю, кирпичи не таскаю, от работадателя не завишу ... вообще нет минусов что потерпел месяц пинания по молодости ... сейчас бы ныл где нибудь на заводе, о том что без опыта ни куда не берут. да еслиб так же как вы рассуждали например команда Синтезтеха, у них бы ничего не получилось!
Valeriy Irkitov
"но выговорите так, как будто этим должен заниматься кто то, кроме самого человека". Нет, не говорю.
vadim galuzin
ну а что вы хотели? проект АРИ один из подотделов РЕН ТВ. от академии национальной безопасности России.
Henri Ducard
нянчится, это не помогать ... это содержать и нянчится! дело государства не мешать, прежде всего ... и безопасность! вон сейчас тоже всем любят помогать, с пенсиями, пособиями и прочей ерундой ... плодят паразитический слой ... ничего хорошего в этом нет! Вы сами, лично, исключительно ... несете ответственность за свою жизнь!
vadim galuzin
АРИ маски сбросило в 2014
Valeriy Irkitov
Этот красивый миф "работа на себя"... У вас есть клиенты? Значит, уже не на себя, а на них. Хотя если вы инвестор, то это другой квадрант)) Вы о другом, я говорю о том как это делается, а не что. Пока о выживании думаете, ложь стратегической хитростью стала?
Valeriy Irkitov
нянчится, это не помогать ... это содержать и нянчится! дело государства не мешать, прежде всего ... и безопасность! вон сейчас тоже всем любят помогать, с пенсиями, пособиями и прочей ерундой ... плодят паразитический слой ... ничего хорошего в этом нет! Вы сами, лично, исключительно ... несете ответственность за свою жизнь!
Герман Сажин
"но выговорите так, как будто этим должен заниматься кто то, кроме самого человека". Нет, не говорю.
Henri Ducard
всё негативное что сейчас есть, это следствие как раз таких подходов которые вы предлагаете, безответственность порожденная иллюзией что кто то, кому то, чем то обязан. А такой запрос, перекладывания за себя ответветственности на кого то другого, в том числе и на государство, порождает то что оно начинает за вас решать, что вам нужно, а что нет ... и это выливается в следующие негативные процессы, в том числе, когда вам начинают мешать чиновники...
Рустем Бохани
к любой специальности должна быть склонность или предрасположенность
Maxim Egorov
Мне кажется, что когда кремль делает что то ответственное, они качают энергию с народа больше обычного. Вот ракету запускали.
Valeriy Irkitov
всё негативное что сейчас есть, это следствие как раз таких подходов которые вы предлагаете, безответственность порожденная иллюзией что кто то, кому то, чем то обязан. А такой запрос, перекладывания за себя ответветственности на кого то другого, в том числе и на государство, порождает то что оно начинает за вас решать, что вам нужно, а что нет ... и это выливается в следующие негативные процессы, в том числе, когда вам начинают мешать чиновники...
Valeriy Irkitov
вы не поняли врачом например не каждый сможет работать и быть. желания одного мало.нужно иметь определенные внутренние задатки к той или иной профессии
Henri Ducard
Этот красивый миф "работа на себя"... У вас есть клиенты? Значит, уже не на себя, а на них. Хотя если вы инвестор, то это другой квадрант)) Вы о другом, я говорю о том как это делается, а не что. Пока о выживании думаете, ложь стратегической хитростью стала?
Valeriy Irkitov
Продаете же в итоге клиентам, заказчикам по рынку, значит, на них, на спрос. Просто у вас нет начальника, который наверху говорит вам, так или не так, за него это делает рынок Про делается я имел ввиду границы через которые вы можете переступить, чтобы место под "солнцем" вырвать. Вы вот можете лгать, если выгодно, кто-то может убивать, о том и речь. Мешают не чиновники, а люди без морали и которые ими становятся используя "свои стратегические хитрости". Государство - не ваш и не мой бизнес, государство должно обеспечивать безопасность и прозрачность уже вашего бизнеса и отсутствие людей без морали в самом государстве - недопустимо. Я не о том, чтобы с руки всех кормить, понимаете?)
Henri Ducard
так а почему с вас налоги собирают? в том числе под предлогами что кого то надо бы жизни обучить, на эти налоги ... посадить куда нужно, объяснить что нужно ... они и садят, только конечно не вас. я за то чтоб с вас не брали налоги! но и вы бы не думали что вас нужно чем то обеспечить, в том числе работой или образованием, решайте сами эти вопросы, тем более они вполне решаемы.
Valeriy Irkitov
так а почему с вас налоги собирают? в том числе под предлогами что кого то надо бы жизни обучить, на эти налоги ... посадить куда нужно, объяснить что нужно ... они и садят, только конечно не вас. я за то чтоб с вас не брали налоги! но и вы бы не думали что вас нужно чем то обеспечить, в том числе работой или образованием, решайте сами эти вопросы, тем более они вполне решаемы.
Андерсен
Не работает такое втыкание.
Андерсен
Короче завязывай трёп. Самое главное ресурсы к светлым идеям и целям.
Valeriy Irkitov
Видно, что трепач ты весёлый, а не дельный.
Valeriy Irkitov
Которое у тебя прописано. С таким втыканием в частном секторе, одно чурбаньё, с них даже корочки не требуют, умеешь? - Да канечно!, Ну вот вам работа. Так что это не про нас на сегодня, если ты вдруг решил поменять сферу деятельности, то для этого заранее на руках имеется, корочка о высш. обр. и всё.
Андерсен
Видно, что трепач ты весёлый, а не дельный.
Valeriy Irkitov
Где ты поведал? Что ты освоил?
Андерсен
на форуме ты модератор?
Henri Ducard
ну вы меня во лжи обвиняете, а я её применил во благо ... и уж точно ни кому не навредил, немного побеспокоил, выбора другого не было! но сами та вы лицемерите тут по полной, мне до вас в плане переступания морали как до Марса пешком ... считаете что мне надо лапки свесить и помереть, нежели принимать те правила которые есть ... пишите о том что кто то должен с кем то возится, в то же время утверждаете как вам не нравится как на это дело налоги берут, да и вообще что вы совсем не то имеете ввиду, вы лицемерите ... а следовательно лжете, мне до вас в этом плане далековато, я если что то где то применил, во благо себе и своей семье, то не делал из себя моралиста ... а вы тут косите под человека с нимбом на голове, вводя в заблуждение всех даже относительно своей позиции. Утверждая то что вам должны помогать, кто то как то, если вам что то не понравилось, потому что вы чувствуете призвание, в то же время не хотите чтоб с вас брали за подобные "помощи" людям, разным, деньги в виде налогов!
Valeriy Irkitov
Нет, мне такую работу робот не доверяет, он и мои удалить легко может слова неудобные твоему глазу.
Valeriy Irkitov
андерсон ты модератор?
Oleg Larin
Поясните пож., мне не очень понятно, о чем это?
Fiksik Piksel
В этот день пришёл с работы, мне говорят "ты бледный какойто". Вечером отъелся, Говорят "ну вот , лицо порозовело".
Андерсен
а ты как научишься? пока не умеешь? будешь ходить скулить по углам? ничему не научишься ни когда! корочка вообще мне нужна была для того чтоб как раз воткнутся работать по специальности, практической ценности не дала, всё в ходе практики, на работе пришлось осваивать! в частном секторе как раз корочки 100 лет не нужны, важны умения и навыки, способные работодателю принести прибыль.
Valeriy Irkitov
на форуме ты модератор?
Герман Сажин
Я тоже вчера как выжитый лимон себя чувствовал.
Андерсен
Нет, мне такую работу робот не доверяет, он и мои удалить легко может слова неудобные твоему глазу.
Valeriy Irkitov
а ты как научишься? пока не умеешь? будешь ходить скулить по углам? ничему не научишься ни когда! корочка вообще мне нужна была для того чтоб как раз воткнутся работать по специальности, практической ценности не дала, всё в ходе практики, на работе пришлось осваивать! в частном секторе как раз корочки 100 лет не нужны, важны умения и навыки, способные работодателю принести прибыль.
Андерсен
в 2005-ом ... каких? тех которым бумажки важнее людей? ну да, мне таких понять сложно...
Valeriy Irkitov
А когда ты без бумажки был не какашкой? Самое главное ресурсы к светлым идеям и целям.
Андерсен
и был и есть! мне точно не нужны бумажки чтоб себе на хлеб заработать...
Андерсен
Здесь схема в россиянии другая, пока ты научился чертить. А у меня всё схвачено-за всё заплаченно- и жизнь моя налажена на зависть всем. Те же чиновники, их ждёт беда большая, потому как без морали и Души. Самое главное ресурсы к светлым идеям и целям.
Valeriy Irkitov
Если разницы не понимаете между возиться и создавать условия для роста - ничем помочь не могу. Если будет обеспечена безопасность и прозрачность в стране, то автоматически появятся нужные условия. Дальше каждый, что умеет и хочет, сам сделает Налоги не пенсионерам идут, они 2 рубля с этого имеют
Valeriy Irkitov
и был и есть! мне точно не нужны бумажки чтоб себе на хлеб заработать...
Андерсен
какие? я вполне честный человек и точно гадости людям не делал, карму берегу ... но в отличие от таких как ты, сомнительных личностей, косящих под моралистов ... сделаю многое чтоб бесславно не сдохнуть, это точно да ... про меня ... ну а что мне, быть унылым го..ном? правила не я придумывал и не я их задаю ... какие есть, по тем и играем! И уж кому кому, но точно не тебе меня осуждать ... и точно не за что! из того о чем спор ... в этом и есть твоё лицемерие и гнилость твоя...
Yury Safonov
Вот по мне, так это каста воинов, тренирующихся с 4 лет. У которых есть экономическая свобода, земля и оружие.Эти люди хранят традиции и всегда могут поправить своими сказами, впавших в забвение и чужебесие(например правоверное) соотечественников. Такие люди не лижут зад очередному "царю-батюшке" и погоны не носят, разгоняя нагайками народ. По сути это элита народа. Но я таких не видел.
Valeriy Irkitov
какие? я вполне честный человек и точно гадости людям не делал, карму берегу ... но в отличие от таких как ты, сомнительных личностей, косящих под моралистов ... сделаю многое чтоб бесславно не сдохнуть, это точно да ... про меня ... ну а что мне, быть унылым го..ном? правила не я придумывал и не я их задаю ... какие есть, по тем и играем! И уж кому кому, но точно не тебе меня осуждать ... и точно не за что! из того о чем спор ... в этом и есть твоё лицемерие и гнилость твоя...
Андерсен
И мне не нужна, но требуют. Заказчики разные бывают. А конкуренция в моей сфере повысилась с момента завоза барановых республик. Так что куда не ткни, кругом дерьмо. Я уж не говорю о ТОМ, что даже партнёры по работе тебя изначально вводят в заблуждение по оплате труда. Это поступают так всё время семейные пустозвоны.
Андерсен
Ндааа ...Сказочник ... до тебя всегда всё так туго доходит? ты кому сейчас эту глупость написал? точно по адресу? или читать разучился?
Valeriy Irkitov
В перепалке отбомбардировалась одна истина из многих - "мне проще, я другим себе на хлеб зарабатываю." Вот одна из основных проблем в нашем небумажном обществе. Никто не бывал в шкуре своего оппонента. Остальные трудности нам накидали за 3 десятка лет "геополитикой" ресурсной рептилоидной федерации. Всё расход, извиняюсь за эмоции. полегчало. Здесь никто не заинтересован в развитии потенциала в человеке, особенно белой расы.
Valeriy Irkitov
Ндааа ...Сказочник ... до тебя всегда всё так туго доходит? ты кому сейчас эту глупость написал? точно по адресу? или читать разучился?
Valeriy Irkitov
Ндааа ...Сказочник ... до тебя всегда всё так туго доходит? ты кому сейчас эту глупость написал? точно по адресу? или читать разучился?
Андерсен
тебе милок вольяжный.
Андерсен
ну ты тупой, что тебе в десятый раз одно и тоже говорить? если ты в мои слова, не мои выводы мне приписываешь, тупо не желая понимать то о чем написано... я так понимаю ты упрямый идиот по жизни?
Valeriy Irkitov
ну ты тупой, что тебе в десятый раз одно и тоже говорить? если ты в мои слова, не мои выводы мне приписываешь, тупо не желая понимать то о чем написано... я так понимаю ты упрямый идиот по жизни?
Valeriy Irkitov
ну ты тупой, что тебе в десятый раз одно и тоже говорить? если ты в мои слова, не мои выводы мне приписываешь, тупо не желая понимать то о чем написано... я так понимаю ты упрямый идиот по жизни?
Fiksik Piksel
Вести БЕЗ Киселева . Особливо меня развеселил комент- "Дедушка мороз, дай России в новом году нового президента, ............" www.youtube.com/watch?v=6vXYqAULigo
Fiksik Piksel
Было похожее: https://m.youtube.com/watch?v=MHB7Gn99AII
Vladimir Sholkov
По мне необходимость в казачестве только в случае если в обмен за жизнь ты получаешь защиту. Селение беглецов
Vladimir Sholkov
Кажется вы не поняли, им не важно есть необходимость или нет, они живут как им велит сердце, по-своему, по-казачий.
Степан Степанов
Возможно на такой фейк американцам даже стыдно отвечать. Но все равно америкашки заставят каких-нибудь клоунов высмеять это кремлевский цирк. А могут и "воспринимать угрозу реально", если задача ролика была напугать американских налогоплательщиков. Почему 20 махов, а не 18? 20 махов это 24 696 км/час. Эта ракета просто расплавится при трении о воздух, какие они там могли материалы для корпуса применять? Но если даже сперли элементы обшивки с какого-нибудь артефакта и смогли наладить аналогичные по химическому строению, молекулярной структуре и прочим показателям артефакты, то начинка все равно оплавится от запредельной температуры или они там еще какое-то охлаждение впихали. В книге "Факты,догадки,гипотезы" Горбовского, напечатанной еще в СССР , я читал о найденном куске металла не земного , но искусственного происхождения (на Земле просто не могли создать таких условий для изготовления металла с такой кристаллической решеткой: температура , давление и пр.)Для развития такой скорости необходимо и аналогичное количество топлива, а ракетка своими размерами не впечатлила. И в конце этого фейка пропогандист должен был откричаться, что расстояние во столько-то километров от Оренбургской области до Камчатки ракета пролетела за столько-то минут...
Степан Степанов
Возможно на такой фейк американцам даже стыдно отвечать. Но все равно америкашки заставят каких-нибудь клоунов высмеять это кремлевский цирк. А могут и "воспринимать угрозу реально", если задача ролика была напугать американских налогоплательщиков. Почему 20 махов, а не 18? 20 махов это 24 696 км/час. Эта ракета просто расплавится при трении о воздух, какие они там могли материалы для корпуса применять? Но если даже сперли элементы обшивки с какого-нибудь артефакта и смогли наладить аналогичные по химическому строению, молекулярной структуре и прочим показателям артефакты, то начинка все равно оплавится от запредельной температуры или они там еще какое-то охлаждение впихали. В книге "Факты,догадки,гипотезы" Горбовского, напечатанной еще в СССР , я читал о найденном куске металла не земного , но искусственного происхождения (на Земле просто не могли создать таких условий для изготовления металла с такой кристаллической решеткой: температура , давление и пр.)Для развития такой скорости необходимо и аналогичное количество топлива, а ракетка своими размерами не впечатлила. И в конце этого фейка пропогандист должен был откричаться, что расстояние во столько-то километров от Оренбургской области до Камчатки ракета пролетела за столько-то минут...
Андерсен
В перепалке отбомбардировалась одна истина из многих - "мне проще, я другим себе на хлеб зарабатываю." Вот одна из основных проблем в нашем небумажном обществе. Никто не бывал в шкуре своего оппонента. Остальные трудности нам накидали за 3 десятка лет "геополитикой" ресурсной рептилоидной федерации. Всё расход, извиняюсь за эмоции. полегчало. Здесь никто не заинтересован в развитии потенциала в человеке, особенно белой расы.
Андерсен
В перепалке отбомбардировалась одна истина из многих - "мне проще, я другим себе на хлеб зарабатываю." Вот одна из основных проблем в нашем небумажном обществе. Никто не бывал в шкуре своего оппонента. Остальные трудности нам накидали за 3 десятка лет "геополитикой" ресурсной рептилоидной федерации. Всё расход, извиняюсь за эмоции. полегчало. Здесь никто не заинтересован в развитии потенциала в человеке, особенно белой расы.
Henri Ducard
Если разницы не понимаете между возиться и создавать условия для роста - ничем помочь не могу. Если будет обеспечена безопасность и прозрачность в стране, то автоматически появятся нужные условия. Дальше каждый, что умеет и хочет, сам сделает Налоги не пенсионерам идут, они 2 рубля с этого имеют
Henri Ducard
ну какие условия? какие? что тебе мешает сейчас освоить то что тебе нужно? ... вообще ни чего! кроме своего желания... ты же считаешь что тебе должны положить в тарелочку, поднести ложечку, разжевать за тебя, такие условия? такие условия бесплатно не бывают ... более мения сносно по цене, надо самому себе еду готовить и самому жевать!
Степан Степанов
111
Андерсен
Девятнадцатый день часто выбирали черные маги и колдуны для свершения своих ритуалов. Неудивительно, что сознание большинства людей сегодня окажется затуманенным. Взывать к рассудку будет непросто. Люди становятся впечатлительными, им легко внушить какую-либо мысль. Информация обладает огромной силой. Сегодня легко впасть в зависимость от нее, стать одержимым новой идеей или новым видением жизни. Если вы чувствуете безысходность, тяжесть на душе, глубокую тоску — это нормально. Такова энергетика сегодняшнего дня. Займитесь любимым делом или медитируйте, чтобы не погрязнуть в унынии. https://www.life-moon.pp.ru/moon-days/19/
Степан Степанов
Есть такая мысль, с вашей схожая; приплатил пентагон кремлёвскому цирку за оригинальный номер... и обе стороны остались довольны. Обратите внимание на грустного человека в маршальских погонах.
Valeriy Irkitov
Себе я сделал все, что нужно, бизнес-тренер ты мой. Мне небезразличны другие нормальные люди, которые хотят жить и развиваться в условиях не "убей друг друга", а в сотрудничестве. На которых откровенное говно льют и мешают, сбивают с пути на всех уровнях. На меня оно льется тоже, просто на себе больше я его не так сильно ощущаю. Но в отличие от тебя я понимаю, что хорошо, а что плохо. И если плохо - то плохо всем в итоге, всей этой планете Короче, соловей, проснись и пой. Или проспись
Андерсен
Двадцать шестой лунный день также отмечен крайне нестабильным эмоциональным фоном. Люди впадают в крайности. То безудержно веселятся, то погружаются в глубокое уныние. Поэтому все прозвучавшие сегодня угрозы, клятвы, обещания, признания практически ничего не стоят. Человек произносит их в порыве эмоций и скоро забывает. Так что не принимайте все услышанное близко к сердцу. Постарайтесь контролировать свое настроение. Также воздержитесь от шоппинга. Сегодня люди, не задумываясь, тратят деньги на ненужные вещи. Если вам во сне приснились вспышки молний, это знак, что в вас играет гордыня и эгоизм. Необходимо их укротить.https://www.life-moon.pp.ru/moon-days/26/
БМП механик
Также - в иносказательной форме, для ... общего развития. https://www.youtube.com/watch?v=a-q4uEBLnJQ
Henri Ducard
всё о чем ты тут писал, это чистой воды социализм! коммунист?
Рустем Бохани
вы не поняли врачом например не каждый сможет работать и быть. желания одного мало.нужно иметь определенные внутренние задатки к той или иной профессии
Valeriy Irkitov
То, что я написал и социализм - две несовместимые вещи
Алексей Огородников
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров https://ria.ru/20181227/1548796026.html
Алексей Огородников
Дедолларизация идет по плану. Следующий этап запрет на валютные операции для банков , кроме гигантов (Сбер, ВТБ, Россельхозбанк) и введения налога на покупку валюты.
Yury Safonov
Кажется вы не поняли, им не важно есть необходимость или нет, они живут как им велит сердце, по-своему, по-казачий.
Henri Ducard
То, что я написал и социализм - две несовместимые вещи
Андрей Есипко
А я вот чё подумал , может когда ледоход пойдёт ,то нам посмотреть безпристрасно на льды уплывающие и тающие. с мыслью что всё течёт и изменяется. Глядиш и разморозим.
Владимир Зобнин
" братья и сёстры " превратились в "подарок для россиян на Новый Год "
Андрей Есипко
Росиянцы периодически обращаются, просто в другой форме. Джуга такой прием использовал, потому что товарищи знали кские жертвы грядут в потерях, вот и решили посвойски обратиться - кинуть общепринятый клич.
Андрей Есипко
ну это сурьёзно , " с глубоким смыслом". А здесь , из предыдущего..... с сарказмом. https://www.youtube.com/watch?v=oC6lTsA8Crc&feature=youtu.be
Андрей Есипко
Казачество разное есть. 1-е около государственное охранное быдло. 2-е этносепаратистская православная секта - казарла. Тоже быдло, но советское. 3-е потомки казаков, те, которые на себе тельняшку не рвут и особо не высовываются. Есть и ещё вариации.
Иван Грозный
Дедолларизация идет по плану. Следующий этап запрет на валютные операции для банков , кроме гигантов (Сбер, ВТБ, Россельхозбанк) и введения налога на покупку валюты.
Николай Толубаев
Я раньше мог заглядывать в будущие , хотя чётко не понимал , что будет , а только контуры . После того , как они стали подмораживить время и симулировать исполнение пророчеств , этим их нивилируя , больше этим не занимаюсь . Медведьев должен был уйти ещё год назад , но не ушёл . Теперь уже всё пошло не так , а как будет теперь никто не знает, даже кремлёвские жрецы . Как говорит ВК - матрицу лихорадит , и что выкинуть эта лихорадка даже бог матрицы не знает .
Николай Толубаев
Значит вы сидите на этом наркотики - зиккурат. Как это останрвили, вам плохо . У меня 25 вечером голова болела , видимо они поднокачивали ооосферу гуаном , прежде ,чем машинку выключить , зато сегодня голова нормальная. Хоть бы он не включился больше .
Андрей Есипко
Возможно и так, а возможно это самовнушение на основе хорошего анализа. Тем более что просмотр будущего и вопросы времени довольно сложные. Взять тот же пример с Медведевым. Может он и должен был уйти, но ведь если не решили куловоды, значит не уйдет.Хотя для меня самого загадка: почему не меняют основные фигуры при сохранении "курса корабля"?! Возможно на них что-то и как-то завязан, и смена фигуры, влечёт за собой смену курса.
Иван Иванов
НКО КАЗАЧЕСТВО РФии это этноцид ,деление народа на тех кто идет за 10т.р бомжей гонять там армяни Русские,узбеки,калмыки,а вот родовые казаки держатся в стороне своими общинами и как только нко перестанет спонсировать РФ разбегутся эти кизячества но если режим продолжится конфликт может выплиснутся он и так есть вяло текущий но может произойти обострение...
Иван Иванов
НКО КАЗАЧЕСТВО РФии это этноцид ,деление народа на тех кто идет за 10т.р бомжей гонять там армяни Русские,узбеки,калмыки,а вот родовые казаки держатся в стороне своими общинами и как только нко перестанет спонсировать РФ разбегутся эти кизячества но если режим продолжится конфликт может выплиснутся он и так есть вяло текущий но может произойти обострение...
БМП механик
Грустный человек в погонах представил свое будущее...
Денис Гринго
Можно подробнее, откуда такая информация?
Николай Толубаев
Нет, это не логический анализ, я в это время отключают мышление. Но вообще то главная проблема это я не знаю , что надо узнать. Общие ответы, типа всё будет хорошо , не интересны , на часные текушие вопросы ответов нет. И не понятно про кого спрашивать. Путина нет , а на кого как выразителя власти смотреть не понятно .
Fiksik Piksel
ну это сурьёзно , " с глубоким смыслом". А здесь , из предыдущего..... с сарказмом. https://www.youtube.com/watch?v=oC6lTsA8Crc&feature=youtu.be
Иван Грозный
"Только надобно решить, как вернее порешить. Оглаушить канделябром иль подушкой задушить"
Иван Иванов
Ракеты постановка для чухов от ВВП и его кураторов я вижу это так "куратор"подминает под себя крупнейшие каскады ГЭС ,АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗАВОДЫ И НИКЕЛЬ причем сми молчат и ВК тоже ни слова не проранил про "капитуляцию "Дерипаски.кстати...!!!но ВВП НАДО ЧТОТО пукнуть и куратор ему и говорит запускай мультик,а делать то нечего рискнем авось взлетит ну а дальше все знают...Великая пугабия долетим перелетим и повторим!!!где ФСБ ГДЕ???промышленость трех регионов просто сливают мощьнейший кластер производства Лебедь не допустил бы такого так как он Офицер а не цепной пес режима сегодня ГБэшники занимаются лайками и репостами сожают соотечественников за так,блокируют копеечные счета,когда милиарды налогов и поборов пилятся,в пустую вкладываются во всякие спорты и наконец утекают от наших соотечественников за бугор.Какое будущее у страны где офицеры трусы либо с молчаливого согласия лиж бы лиж бы.Какая еще третья сила бог,боги допускают такое этноцид,геноцид , сплошное лицемерие и тотальное предательство...все что добыто предками,потом и кровью миллионами жизней за одно столетие превратилось в прах позор нам скифы, готы,сарматы Русские и нет оправдания...извините если кого задел,крик души зная через что прошли мои предки я просто щенок и ничтожество за то что допустил на этой земле пир во время чумы...
сергей м.
Грустный человек в погонах представил свое будущее...
Иван Грозный
Это 1,6 часа вокруг Земли ( длина экватора/скорость=40075/24696) или 15,5 часов до Луны (384400 км/24 696 км/ч) Что то слабо верится . При том что ВВП или ДАМ ни хрена не смыслят ракетостроении им что махи, что космические скорости один хрен.
Рустем Бохани
ну хоть не заплакал как его коллега в Иране https://www.youtube.com/watch?v=HWUwhxya6Yw
Иван Грозный
Этот траст может быть американским только на бумаге, так же как и дерипаска владельцем 70%. Может быть одна компашка кукловодов заплатила другой за какую-то услугу. А остальным РАКЕТАААААААААА!!!!!!!!
Степан Степанов
А они с грустными лицами показали старт какой-то маленькой ракетки размером чуть больше "Пэтриота", на том и ограничились. Московский филиал обслужил очередной заказ из Вашингтона для ВПК США. Такое понимание было, разглядывая этих товарисчей, что им уже самим не удобно за все эти пропагандистские ролики, им реально было стыдно, но приказы оттуда не обсуждаются, а незамедлительно выполняются. Забыл еще одну деталь указать- если это чудо расиянской мысли и расиянских технологий может маневрировать в горизонтальном полете, то где у нее рули высоты и киль, крылья так сказать,кхе-кхе, ведь не вектором тяги двигателя это чудо управлялось- исходя из его внешнего вида или они там какие-то маневровые двигатели еще умудрились впихать))) В таком случае при горизонтальном полете этот снаряд вообще может закрутить и он с легкостью необыкновенной упаяяется в земную твердь.
Степан Степанов
Согласен))) А они с грустными лицами показали старт какой-то маленькой ракетки размером чуть больше "Пэтриота", на том и ограничились. Московский филиал обслужил очередной заказ из Вашингтона для ВПК США. Такое понимание было, разглядывая этих товарисчей, что им уже самим не удобно за все эти пропагандистские ролики, им реально было стыдно, но приказы оттуда не обсуждаются, а незамедлительно выполняются. Забыл еще одну деталь указать- если это чудо расиянской мысли и расиянских технологий может маневрировать в горизонтальном полете, то где у нее рули высоты и киль, крылья так сказать,кхе-кхе, ведь не вектором тяги двигателя это чудо управлялось- исходя из его внешнего вида или они там какие-то маневровые двигатели еще умудрились впихать))) В таком случае при горизонтальном полете этот снаряд вообще может закрутить и он с легкостью необыкновенной упаяяется в земную твердь.
Степан Степанов
Согласен))) А они с грустными лицами показали старт какой-то маленькой ракетки размером чуть больше "Пэтриота", на том и ограничились. Московский филиал обслужил очередной заказ из Вашингтона для ВПК США. Такое понимание было, разглядывая этих товарисчей, что им уже самим не удобно за все эти пропагандистские ролики, им реально было стыдно, но приказы оттуда не обсуждаются, а незамедлительно выполняются. Забыл еще одну деталь указать- если это чудо расиянской мысли и расиянских технологий может маневрировать в горизонтальном полете, то где у нее рули высоты и киль, крылья так сказать,кхе-кхе, ведь не вектором тяги двигателя это чудо управлялось- исходя из его внешнего вида или они там какие-то маневровые двигатели еще умудрились впихать))) В таком случае при горизонтальном полете этот снаряд вообще может закрутить и он с легкостью необыкновенной упаяяется в земную твердь.
БМП механик
Гаврош... https://www.youtube.com/watch?v=zKK7u_m2bck&app=desktop
Влад Шевченко
Всё это возможно, но при наличии нереального процента сбывающихся предсказаний разрешение вопроса надо искать в другой плоскости. Будущее существует, и то что его подмораживают или нет, это примерно как замедление скорости воспроизведения интересного момента. Но замораживай или нет, оно всё равно произойдёт.
Vladimir Sholkov
Не знаю. По мне казачество сформировалсоь только из за оно что людей гнобили, а часть решило что уже не может стерпеть этого и подалась на границу рубежей, причем привлекало всех что от туда не выдают и неважно кто ты и что ты, твое прошлое это не касается, но тебе дают простые но строгие законы, причем очень жестокие. Но по сравнению с остальными миром ты становился уже полковой единицей а следовательно не холоп и не раб. Все остальное это ерунда по мне.
Vladimir Sholkov
Погоду я не пытаюсь прогнозировать
Николай Толубаев
Погоду ? Никогда не думал прогнозировать погоду
Владимир Александрович
Бестолочь так везде ведётся на слухи. Которых больше обычного стало.
Константин Алланд
"Только надобно решить, как вернее порешить. Оглаушить канделябром иль подушкой задушить"
Константин Алланд
Когда я смотрю на нетренированных, пьющих водку, правоверных кизяков, которые одеты в форму((!)что есть признак несвободы), увешанных непонятными медальками, я не вижу в них никакой вольницы, никакой элиты, тем более воинской элиты. Ну что этот ряженый и смешной человек в папахе кому сделает? Кого защитит и кого накажет во имя справедливости? У нас они дачи охраняют, сторожат посменно. Как и от попов , нужно держаться от всего этого подальше.
Константин Алланд
Когда я смотрю на нетренированных, пьющих водку, правоверных казаков, которые одеты в форму((!)что есть признак несвободы), увешанных непонятными медальками, я не вижу в них никакой вольницы, никакой элиты, тем более воинской элиты. Ну что этот ряженый и смешной человек в папахе кому сделает? Кого защитит и кого накажет во имя справедливости? У нас они дачи охраняют, сторожат посменно. Как и от попов , нужно держаться от всего этого подальше.
Константин Алланд
Вот по мне, так это каста воинов, тренирующихся с 4 лет. У которых есть экономическая свобода, земля и оружие.Эти люди хранят традиции и всегда могут поправить своими сказами, впавших в забвение и чужебесие(например правоверное) соотечественников. Такие люди не лижут зад очередному "царю-батюшке" и погоны не носят, разгоняя нагайками народ. По сути это элита народа. Но я таких не видел.
Yury Safonov
Этот траст может быть американским только на бумаге, так же как и дерипаска владельцем 70%. Может быть одна компашка кукловодов заплатила другой за какую-то услугу. А остальным РАКЕТАААААААААА!!!!!!!!
Yury Safonov
Раньше-то понятно было кого глушить, а сейчас везде наёмные манагеры, где главный никто не знает.
Константин Алланд
Хочу заметить: на Сечи реконструкция хорошая. Видно, что люди реально владеют холодным оружием , к примеру, и тренируются истово. Да это сейчас , в эпоху других войн и технологий, игра в игрушки, но это важно.Это Традиция. Как в современной Японии, страна далеко вперед ушла от старого строя. Но у былой знати в домах хранятся мечи предков и учиться фехтованию в таких семьях начинают с детства.
Константин Алланд
все ждут не Путина , а подготовку фотографов
Степан Степанов
Такое понимание было, разглядывая этих товарисчей, что им уже самим не удобно за все эти пропагандистские ролики, им реально было стыдно, но приказы оттуда не обсуждаются, а незамедлительно выполняются. Забыл еще одну деталь указать- если это чудо расиянской мысли и расиянских технологий может маневрировать в горизонтальном полете, то где у нее рули высоты и киль, крылья так сказать,кхе-кхе, ведь не вектором тяги двигателя это чудо управлялось- исходя из его внешнего вида или они там какие-то маневровые двигатели еще умудрились впихать))) В таком случае при горизонтальном полете этот снаряд вообще может закрутить и он с легкостью необыкновенной упаяяется в земную твердь.
Dmytro Lapshyn
"Русский мир" для киевлян https://www.youtube.com/watch?v=rNRbgf0xzUI
Dmytro Lapshyn
русский мир , это нынешняя ситуация в Донбабве и в Луганде, это Моторола и Гиви и это ссученные кореспондент со своей подружкой......
Константин Алланд
Только таблички разные, а мудаки одни и те же : https://www.youtube.com/watch?v=CLE3kj69adA https://www.youtube.com/watch?v=dghfe48V2wg
Сергей Демьянов
низовой казак Серёжа , это казак который снизу. А верховой казак значит который сверху. .... Вас ,чморей казаков , русскии вырезали в двадцатом веке. так сказать отблагодарили за всё вашу ссученность и подлость. Остались недобитки .. Сапоги и шнурки Серёжу волнуют. А чё про прокладки вопросами не сыплешь. или с прокладками у казака Серёжи из Эстонии всё путём ?
Константин Алланд
путин ехал по Сибири на ладе-калине с начинкой от мерседеса в сопровождении техспецов и то...заглох какая еще ракета...? большие сомнения Когда в стране бардак, это проявляется во всем
Роман Котов
Ну пока всё обстоит не так, у приезжих для серьёзной конкуренции просто не хватает квалификации. В прошлом году работал на Ильюшине, там неруси было не более 2-3%. Что интересно, в их числе, судя по фамилиям в телефонном справочнике, испанцы, немцы, вообщем экзотические эмигранты. Так то их по внешности зачастую отличить трудно, смотришь а фамилия Гарсиа.
Константин Алланд
Все верно, так и есть . путло эти орды сюда и переселил , еще в начале 2000-х
Роман Котов
Видимо 80 долл в мес для окраинцев это слишком много. они до сих пор обвиняют Россию в своих бедах. А вот интересно как бы в России ответили на этот вопрос? или хотя бы слушатели АРИ.
Константин Алланд
Все верно, так и есть . путло эти орды сюда и переселил
Роман Котов
Видимо 80 долл в мес для окраинцев это слишком много. они до сих пор обвиняют Россию в своих бедах. А вот интересно как бы в России ответили на этот вопрос? или хотя бы слушатели АРИ.
БМП механик
Также - в иносказательной форме, для ... общего развития. https://www.youtube.com/watch?v=a-q4uEBLnJQ
Вит Ла
Теперь это так называется : «Протон-М» недовывел на орбиту секретный российский спутник https://lenta.ru/news/2018/12/28/protonm/
БМП механик
https://www.youtube.com/watch?v=rwHSOrYomcY
Fiksik Piksel
Эфир овладевает умами конструкторов и испытателей ракеты ''Тополь'' https://www.youtube.com/watch?v=It9xv1VxBB0
БМП механик
...и для финиша, единоросовский шарфик.
vadim galuzin
русский мир , это нынешняя ситуация в Донбабве и в Луганде, это Моторола и Гиви и это ссученные кореспондент со своей подружкой......
vadim galuzin
а Пушкин и серебрянный век -- фиговый листок для Соловьёвых Кисилёвых Шариев.....
Влад Шевченко
Я имею ввиду производящую сферу. Водители, строители, кухня и прочее прочее. Всё тут занято гостями столицы. Например таксист работает 24 часа в сутки:) и спит в этой же машине. И фирмы, предоставляющие услуги, ориентируются уже на таких работников и русский человек тут идет лесом. И не выспавшийся СНГист везет людей. Отсюда и название "шахид-такси". Зачем всё это нужно? Человек например потерял работу, испытывает трудности, куда он пойдет перекантоваться? Уже везде всё занято приезжими. Что делать? И ведь все мы в любом случае живем за счет природных ресурсов и получается за счет них живут еще и соседние республики. И они же ещё и проклинают русских, за счет которых и живут. Зачем это надо то?
vadim galuzin
низовой казак Серёжа , это казак который снизу. А верховой казак значит который сверху. .... Вас ,чморей казаков , русскии вырезали в двадцатом веке. так сказать отблагодарили за всё вашу ссученность и подлость. Остались недобитки .. Сапоги и шнурки Серёжу волнуют. А чё про прокладки вопросами не сыплешь. или с прокладками у казака Серёжи из Эстонии всё путём ?
vadim galuzin
все ждут не Путина , а подготовку фотографов
vadim galuzin
" братья и сёстры " превратились в "подарок для россиян на Новый Год "
vadim galuzin
и вот уже путинская агентура "натионал интерес" в Америке пугает Америку липовым русским оружием возмездия.
vadim galuzin
и вот уже путинская агентура "натионал интерес" в Америке пугает Америку липовым русским оружием возмездия.
Ilya Tarasov
Тьфу на их Авангард! Пусть у них все огнем горит и из рук валится!
БМП механик
Подумал-подумал... не стоит горячится. Плохие сказочники в кремле, совсем ни-какие. Громко чирикают, щебечут - народ таки безмолствует. Ни шествий, ни парадов.
Алексей Огородников
Кроме температуры есть ещё одна проблема - скоростной напор. Про идею с пузырём плазмы я тоже слышал, только при таком скоростном напоре сдует любой пузырь. Я ранее писал про Миг-31 носящийся на 500м на 3М, но на самом то деле ограничение у него 2.83М, и не на малых высотах а в стратосфере. А возле земли максимальная приборная скорость 1500 км/ч (приборная скорость, это не совсем скорость, это скоростной напор соответствующий скорости на высоте 0 по стандартной атмосфере), и ограничение как раз по скоростному напору. Так что, или авангард - фейк, или ТТД, ну так скажем, несколько завышены. Понятно, что ракета это не самолёт, могу предположить, что возможное ограничение на малой высоте для ракеты порядка 5-6М, но до 20М это ещё очень далеко.
Алексей Огородников
Подождем немного, что скажут америкосы.
Алексей Огородников
Америкосы - кремлёвские партнёры по цирку. красивое музыкальное сопровождение по теме... для разрядки. https://www.youtube.com/watch?v=MkEqpaDG5Hk&index=1&list=RDMkEqpaDG5Hk
БМП механик
песня на все времена Фаррух покойся с миром
Алексей Огородников
Ну я и высказал во время передачи предположение о том, что сейчас им своему населению можно легко будет объяснить принятый военный бюджет и попилить бабло.
БМП механик
Благородная плазма с кремлём не дружит.
Влад Шевченко
Ну вот тоже думал об этом. В любом случае как минимум, есть пробелы с двигателем и топливом откуда они взялись? Ну и как решен вопрос с перегрузками во время маневров. У ракет воздух-воздух летающих на 3М предельная перегрузка 13-15g, а тут 27М, что вообще не поддается осмыслению. Либо она маневрирует только на начальном и конечных участках, когда скорость мала, либо маневры крайне незначительны. Да и главное зачем заявлять об оружии судного дня. Да еще с такими кислыми лицами.
Алексей Огородников
Ну вот тоже думал об этом. В любом случае как минимум, есть пробелы с двигателем и топливом откуда они взялись? Ну и как решен вопрос с перегрузками во время маневров. У ракет воздух-воздух летающих на 3М предельная перегрузка 13-15g, а тут 27М, что вообще не поддается осмыслению. Либо она маневрирует только на начальном и конечных участках, когда скорость мала, либо маневры крайне незначительны. Да и главное зачем заявлять об оружии судного дня. Да еще с такими кислыми лицами.
Влад Шевченко
Ну у некоторых ракет предельная перегрузка может быть и до 120g, только это ракеты ближнего боя. А для УР ВВ дальнего боя 20-30g это предел.
Serge Rakitin
Это очень даже в тему, это про то, как строить правильный бизнес, про который в сми не напишут и не скажут.
сергей м.
Тьфу на их Авангард! Пусть у них все огнем горит и из рук валится!
Александр Верный
Я уже писал на эту тему. Эффективность ПВО и ПРО сильно преувеличена. Если в тепличных условиях эффективность достаточно высокая, то в условиях противодействия она стремится к нулю. Зайду немного с другой стороны. В обороне мотострелковая дивизия (МСД) занимает примерно 50 км по фронту и порядка 30 км в глубину. На эти 1500 квадратных километра у МСД штатно имеется 196 средств ПВО. У каких то средств дальность 50 км, у каких то 3-4, но так или иначе друг друга они перекрывают многократно. Кроме того есть: объектовая ПВО, армейская, истребительная авиация, и каждый желающий может просто популять вверх из автомата. Казалось бы летучая мышь не проскользнёт...И что? Если воздушная операция разрабатывалась не на коленке, то результатом работы ПВО будет ноль. Что недавний налёт израильтян на Дамаск и показал. Много сбили сирийцы своими новенькими С-300? Или, много иракцы сбили пиндосовских самолётов? Но в конечном счёте основной решающий фактор - человеческий. А первый и наиглавнейший тактический принцип - военная хитрость.
Герман Сажин
По поводу белорусской обуви согласен: я и мои знакомые стараются покупать, в основном, ее. Качественная и мягкая, не то что немецкая дрянь на клее.
Влад Шевченко
Тут недавно на Окраине разбился Су-27. Разбился заместитель начальника центра по огневой и тактической подготовке (как их называют начальник огня и дыма). Не помню точно, но кажется в армии с 1992 года, имеет налёт 462 часа, если не ошибаюсь. Такой налёт должен быть через год-два после выпуска из училища. Не думаю что в росиянской армии дела намного лучше. С 1991 года и фактически до 2014 практически не летали. У меня в городе аэродром, так что слышно когда идут полёты. Сейчас летают, но всё равно редко. Это к вопросу о человеческом факторе. Тут бы благополучно сесть, не говоря уже о выполнении боевой задачи
Роман Котов
А потому что конкуренция, это всегда игра на выбывание.
Роман Котов
Теоретически от таких быстрых ракет можно разместить какие-нибудь автоматические лазерные турели, сбивающие всё подряд что летит.
Влад Шевченко
Теоретически можно многое, но решает всё то, что находится в войсках, а не в головах конструкторов и не на испытательных полигонах. И в войсках не в единичных образцах, а массово.
Николай Толубаев
Это все для внутреннего потребления . я просто фигею какую ху ...ню народ уже проглатывает . мне кажется такого даже при совке не было.
Влад Шевченко
Тут недавно на Окраине разбился Су-27. Разбился заместитель начальника центра по огневой и тактической подготовке (как их называют начальник огня и дыма). Не помню точно, но кажется в армии с 1992 года, имеет налёт 462 часа, если не ошибаюсь. Такой налёт должен быть через год-два после выпуска из училища. Не думаю что в росиянской армии дела намного лучше. С 1991 года и фактически до 2014 практически не летали. У меня в городе аэродром, так что слышно когда идут полёты. Сейчас летают, но всё равно редко. Это к вопросу о человеческом факторе. Тут бы благополучно сесть, не говоря уже о выполнении боевой задачи
Герман Сажин
Да и не будут они своих детей, жён и имущество на западе бомбить.
Yury Safonov
Это очень даже в тему, это про то, как строить правильный бизнес, про который в сми не напишут и не скажут.
Yury Safonov
Просто в выданном им наборе постов и, тем более в их голове, нет ничего по этой теме.
Serge Rakitin
Это я к тому, что когда недавно амеры заластали одну из топов Huawei, то по факту разворошили очень серьёзное осиное гнездо, куда встроены люди от китайских триад до действующих и отставных военных НОАК и высших функционеров КПК. Эдакий чоболь по-китайски. Не удивлюсь, если недавняя акция Талибана в Кабуле имеет к этому некоторое отношение. Во всяком случае, в "плохих/хороших террористов" умеют играть не только американцы. А Талибан, демонстративно уничтоживший целое министерство американских марионеток, требует не много не мало, как вывода сил США и НАТО. Что вполне на руку китайским товарищам, которые с талибами сумеют договориться.
Serge Rakitin
Скоро нам презентуют что-нить, летящее с "27 скоростями света", благо что уровень образования в РФ позволяет уверенно скормить и такую "новыну".
Maxim Egorov
Ну как же . дубина важный инструмент в поисках пропитания. А потом дурной пример заразителен (Северная Корея)
Алексей Огородников
Идея хорошая, только реализуемая ли? ИИ пока непонятно вообще возможен или нет. А обычное программное обеспечение на то и ПО, чтобы в нём были дыры. Человек до сих пор даст любому роботу фору, потому что может действовать непредсказуемо. Я не зря чуть выше писал, что главный тактический принцип - военная хитрость. Подготовка хорошего лётчика это тысяча часов налёта, чуть больше ресурса, десяток тысяч тонн керосина и безумная стоимость израсходованных боеприпасов. А остановить этого лётчика может обычный спецназовец или снайпер, при выходе из подъезда, а может просто барыга с заточкой. А теперь представьте, что у дрона или робота есть некая дыра и противник её вычислил...
Константин Алланд
На востоке очень рано определяют варну (задатки ребенка),пока он маленький перед ним часто размещают несколько предметов : книгу, оружие(нож , к примеру), монеты и какой-либо рабочий инструмент.К чему ребенок чаще тянется, то и указывает на его наклонности. По дате рождения можно определить , что доминирует в человеке : 3, 6 брахманы 1, 9 кшатрии 2,5 вайшьи 4,7,8 шудры Положение луны в гороскопе тоже важно Луна в знаках воды-брахманы, огня-кшатрии, воздуха-вайшьи, земли - шудры Хорошо , когда ребенок рано начинает идти своей, а не чужой дорогой
Алексей -
В "бомбы в рюкзаке" от Ына я не верю. А вот нанести ощутимый ущерб Южной Корее и Японии КНДР вполне может и обычным вооружением. Если Ыновцы ударят всем своим артиллерийским арсеналом на юг мало никому не покажется. А главное - после разгрома КНДР надо будет ее приводить в более-менее цивилизованный вид. А ведь даже с ГДР это было непросто. А КНДР до ГДР как до Луны раком.
Алексей Огородников
Странно конечно, что до сих пор нет самолетов или ракет летающих например на 5М или 10М. Откуда 27М то взялось? Это должна быть просто прорывная технология. Которую сохранить в тайне в конце СССР было очень тяжело, вывозилось все, что не приколочено и приколочено. А сейчас тем более, слишком много предателей. Хотя все таки нужно признать, что в России иногда появляются прорывные технологии, но все меньше и меньше. Точнее появляется то их может и много, но реализуются, как правило, в других местах по различным причинам.
Рустем Бохани
песня на все времена Фаррух покойся с миром
Алексей Огородников
Просто в выданном им наборе постов и, тем более в их голове, нет ничего по этой теме.
Алексей Огородников
Возможно на это и был расчет, потянуть время, скрыть реальное положение.
Влад Шевченко
Идея хорошая, только реализуемая ли? ИИ пока непонятно вообще возможен или нет. А обычное программное обеспечение на то и ПО, чтобы в нём были дыры. Человек до сих пор даст любому роботу фору, потому что может действовать непредсказуемо. Я не зря чуть выше писал, что главный тактический принцип - военная хитрость. Подготовка хорошего лётчика это тысяча часов налёта, чуть больше ресурса, десяток тысяч тонн керосина и безумная стоимость израсходованных боеприпасов. А остановить этого лётчика может обычный спецназовец или снайпер, при выходе из подъезда, а может просто барыга с заточкой. А теперь представьте, что у дрона или робота есть некая дыра и противник её вычислил...
Kuzja
Проект Авангард - симметричный ответ на проект Аполлон, СОИ, и на все остальные подобные проекты разом. Режиссер и сценарист один и тот же.
vadim galuzin
даже название было этому проекту -- "Кольцо Принцесы"
Влад Шевченко
Кстати, есть еще один интересный аспект этого направления развития. Есть множество вещей, которые собственно кибернетическим оружием не являются, и предназначены просто для упрощения управлением, принятием решения и т.д. Но тут выясняется интересный момент, пока эта хрень работает без отказов, всё просто замечательно, но когда человек привык к этой хрени, и она вдруг отказывает, то проблемы возникают неописуемые. Вы знаете какой отказ авиатехники является одним из наиболее сложных? Не поверите, отказ радиосвязи.
Yury Safonov
Показали дуракам петарду. Во, дураки, глядите! Мы-сила! А на Новый год какашкой оденемся.
Андерсен
https://www.youtube.com/watch?v=cMy5lr2jcKg 17.02.2015 г.Челябинск. Россия. Chelyabinsk, Russia. Световые круги вокруг солнца. Оптическое явление "Гало". Circle of light around the sun. Optical phenomenon "Halo." Это явление произошло до официального обнародования чёрной пирамиды-J2.
Alexey Strashkov
Если даже у кремляди и появилась чудо-ракета, то долбануть они смогут только по нам с вами...
Андерсен
За чем же ты так его расчехлил
Андерсен
Группа озабоченных врагов на ФБ
сергей м.
Показали дуракам петарду. Во, дураки, глядите! Мы-сила! А на Новый год какашкой оденемся.
Николай Толубаев
Погоду я не пытаюсь прогнозировать
Goo Gl
В США тоже до 1885 г 90 % тоже были фермеры , а индустриализация началась в 1885..1910 годах , что им не помешало ее провести без ГУЛАГов и коллективизаций.
Рустем Бохани
А это вам надо ? Если да , то наберите в гугле " достижения в первые 20 лет советской власти "
Вит Ла
Ну как же . дубина важный инструмент в поисках пропитания. А потом дурной пример заразителен (Северная Корея)
Вит Ла
Вот в том то и дело. Судя по косвенным признакам, эта версия наиболее и вероятна. И если америкосы будут "дудеть в туже дуду", то наше подозрение, что все это одно большое мировое шоу еще более укрепиться.
Goo Gl
Все "достижения" советской власти созданы благодаря миллионам тонн пшеницы изъятой у крестьян ( шла на экспорт) и труду миллионов рабов ГУЛАГа , сами коммуняки ничего не придумали вся индустриализация благодаря американским инженерам по их чертежам. За 10 лет американцы построили в СССР около 1.500 заводов и фабрик!!! Например, знаменитый Сталинградский тракторный завод был целиком построен в США, размонтирован, на 100 судах перевезён – и собран в СССР. "Днепрогэс" построила американская фирма Cooper Engineering Company (и германская компания Siemens). На этом заводе создали первые танки. Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin. Теперешний АЗЛК построен по проекту Форда. Знаменитая Магнитка – точная копия металлургического комбината в г. Гэри, штат Индиана Фирма Albert Kahn Inc спроектировала и построила 500 советских предприятий! Альберт Кан - индустриальный архитектор Детройта. Причина обращения именно к Кану заключалась в том, что, спроектировав все заводы Форда, он отработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий. В США его фирма штатом в 400 человек рабочие чертежи готовила за неделю, корпуса промышленных предприятий возводила за пять месяцев. Кан смог практически доказать, что способен сделать то же самое и в СССР: проект СТЗ был выполнен в рекордно короткие сроки; строительные конструкции для него были изготовлены в США, перевезены в СССР и смонтированы в течение шести месяцев. http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=3710892 Вот вам миф о" великом СССР " и миф о "великом Сталине", создателе промышленности СССР!!!
БМП механик
"Дурак, ой дурак..." не мои слова в ваш адрес. (эпиграф) Но слова, по моему верные и справедливые. Однако, пишите ещё... и желательно от имени собственного. О "достижениях савцкай власти" мы хорошо информированы. Постарайтесь удивить нас вашими достижениями в собственном философском трактате.
Рустем Бохани
Может цифру назовете , если знаете ?
Goo Gl
Может цифру назовете , если знаете ?
Maxim Egorov
Товарищ уже пьяный под забором должен валяться, а всё работает. Мы всё поняли, можешь идти отдыхать!
Андерсен
Здравия бурухтунгам, Николай.(-: Мера "время" везде условно. Я предпочёл бы развить эту область меры.
Андерсен
Точно(=
Рустем Бохани
Как говорил один персонаж -" не читайте никаких газет перед обедом". Не принимайте за факты тот мусор , который вбрасывали с конца 80х по 2000- е . на страницах журналов и на каналах тв. И все-таки , циферку обозначьте .
Степан Степанов
Этот осёл разбирается в оружии как свинья в апельсинах, что ему написали, то он и озвучил
Степан Степанов
Балданза рассказала, что США уделят особе внимание разработке сверхзвукового оружия. «Мы ищем варианты оружия, доставляемого с земли, воды и воздуха, чтобы создавать реальную угрозу для ценных, хорошо защищенных целей на соответствующих дальностях, чтобы мы могли гарантировать свою способность доминировать на поле боя к 2028 году», – подчеркнула представитель Пентагона. Испытание новой системы было проведено на фоне обострения в отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за обвинений в российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, конфликта в Украине и войны в Сирии.
Александр Верный
Да простят меня дорогие патриоты, мне без разницы есть ли у них ракетка или нет!
Леонид Таршилов
Да Советский проект по увеличению скорости блоков до реализовали спустя несколько десятков лет, ну и нормально , ставка на оружие апокалипсиса понятная, а вот решение локальных конфликтов идет на броне 1950х годов доработки , локальные конфликты то же важны очень важны
Goo Gl
Как говорил один персонаж -" не читайте никаких газет перед обедом". Не принимайте за факты тот мусор , который вбрасывали с конца 80х по 2000- е . на страницах журналов и на каналах тв. И все-таки , циферку обозначьте .
Андерсен
Бестолочь так везде ведётся на слухи. Которых больше обычного стало.
Леонид Таршилов
Все верно , отработают и выкинут . То же и азиатов касается . все они шустрые если определенная база есть ..Зашел в Магнит Пятерочку или какую другую гавневочку , купил 20 кг яблок стал в ста метрах накинул процентов 20 и торгует а народ ведется .Только вопрос а почему они со своей шустростью из своих стран конфетку не делают .а свалились в самый примитивный вульгарный феодализм ? А по большому то они из него и не вылезали . Что до уставшей Европы то страшнее зверя чем белый человек в мире нет и не надо будить лихо пока оно тихо ..
Андерсен
Вся эта озвучка дипломатами с (демонстрациями и жонглировании ракет),похожа на диктат самоуничтожения земной колонии и не больше.
Blog Plus
А потому что конкуренция, это всегда игра на выбывание.
Рустем Бохани
Конечно сами . А начали после 53-го. потом притормозили . В СССР после 1953 произошли коренные изменения и в экономике , в управлении и в идеологических доктринах , которые и довели страну до дурного госкапитализма . По циферке - соскочили - оно и понятно.
Goo Gl
Конечно сами . А начали после 53-го. потом притормозили . В СССР после 1953 произошли коренные изменения и в экономике , в управлении и в идеологических доктринах , которые и довели страну до дурного госкапитализма . По циферке - соскочили - оно и понятно.
Андерсен
Сейчас вообще для меня новость произошла. Названивают из городской мэрии или из отделения по льготным услугам для инвалидов-пенсионеров, предлагают помощь в ремонте квартир, первый раз говорить начала матушка, потом разговор упёрся в опрос, я сбросил вызов, идёт следующий вызов, я начал говорить. Объяснил свою позицию. Там эхом гуляли другие голоса обзванивающих. На третий раз звонит молодой голос пацана, он начал там чего-то требовать, просить чтоб я позвал пенсионеров своих, я и ему сказал, в ответ мне, - рот закрой. На этом беседа окончилась. Но, звонки продолжали поступать, пока не отключил трубу. Звонят по базе чётко, инвалидам пенсионерам. И Это в москве.
Вит Ла
Все верно , отработают и выкинут . То же и азиатов касается . все они шустрые если определенная база есть ..Зашел в Магнит Пятерочку или какую другую гавневочку , купил 20 кг яблок стал в ста метрах накинул процентов 20 и торгует а народ ведется .Только вопрос а почему они со своей шустростью из своих стран конфетку не делают .а свалились в самый примитивный вульгарный феодализм ? А по большому то они из него и не вылезали . Что до уставшей Европы то страшнее зверя чем белый человек в мире нет и не надо будить лихо пока оно тихо ..
Fiksik Piksel
Ну да. Как с роботом "Алёша" и анематором в нутри.Изучает роберт математику и хочет научиться рисовать ?!?!?!?
Леонид Стгромов
Про Китай работаю с Китаем, Китай это фабрика под западными хозяевами, Китай с запада искусно вырастили для определенной цели и развалят погрузив в киберпанк так же быстро , развал и завалами это программная закладка в китай, быстрее что бы добить как центр возможной силы на востоке. Япония, Корея та же учесть, чему там удивляться страна фабрика работающая на весь мир и в первую очередь на Европу и Америку, пока работает все мирно красиво, как станет все будет печально , мы же помним СССР после 1991 года к чему привел останов промышленности, Совок то же накачивали оборудованием из США в свое время, и так же в Совке думали что сами строят индустрию, сами смогут дальше жить. только вот народ руский выжил в этом падении, азиаты такой выживаемости не имеют,
Леонид Стгромов
Да Советский проект по увеличению скорости блоков до реализовали спустя несколько десятков лет, ну и нормально , ставка на оружие апокалипсиса понятная, а вот решение локальных конфликтов идет на броне 1950х годов доработки , локальные конфликты то же важны очень важны
Рустем Бохани
в соседнем с моим домом доме жил старый еврей, дело было еще в 90-х что он делал с утра шел на продуктовую базу набирал куриных яиц брал только с темной скорлупой.потом приходил на рынок с плетеной корзинкой из лозы в которую яйца складывал припорошив их сенцем.сам одевал фуфайку, треух кроличий, и продавал зазывая покупателя словами что типа яйца деревенские свои натуральные и т.д. яйца уходили в лет. что забавно на яйце каждом был штамп чернильный с птицефабрики.
Рустем Бохани
официальная цифра которая везде фигурирует около 12 500 000. жертв только гражданской войны. с учетом эмигрантов 2 мл.
Fiksik Piksel
Ну кто то что то и разробатывал, а потом реформы чубайса с гайдаром выкинули этих инженеров на улицу.Помница мне даже в СМИ упоминалось гдето . что " вот сидит человек возле магазина , попрошайничает милостыню. А знаете кто это ?.так это там какой то разработчик ,или ракеты ,или движка к ней"не помню.И задаётся ведущий "как такое могло случиться?." А нахрена реформаторам люди.Им легче было карманы банально в обшоры набить от продажи ресурсов. Сомневаюсь что есть какието теперь таланты, а если есть то убегут где их ценят-на западе. А "драгоценный" чубайс ,пятая колона ,так до сих пор и сидит в структурах.
Fiksik Piksel
А я вот чё подумал , может когда ледоход пойдёт ,то нам посмотреть безпристрасно на льды уплывающие и тающие. с мыслью что всё течёт и изменяется. Глядиш и разморозим.
Goo Gl
Ну и ты и кретин.
Рустем Бохани
Понятно все , неважно как , лишь бы цифра была громкая . Сюда и жертвы от эпидемий и голода , которых больше 6млн. , жертвы 1 мировой войны . и даже убитые белыми , повстанцами , поляками , чехами и тд. И на секундочку - гражданскую войну развязали белые .
Вит Ла
Есть такой феномен в Россиянии если это можно так назвать .Кстати не только в России фильм Карты деньги два ствола ..Но все этим и ограничивается . база не создается .Китай это тот хе вариант только более продвинутый .
Goo Gl
А кто Учредительное собрание разогнал, единственный легитимный орган , после свержения монархии? не большевики ли? тем самым спровоцировали начало гражданской войны
Серёга Ларюшкин
"правила не я придумывал и не я их задаю ... какие есть, по тем и играем!" Это слова Карабанова я хорошо запомнил с первого его озвучивания резюме. Твоя гнилость в том, что ты гниешь по этим правилам, но не делаешь попыток сопротивления, я о таких и Говорю и буду говорить! Так что кто ещё гнилой, это мне решать. С таким рядовым мышлением, Никогда ничего не возродится, потому что с тушком .
Алексей Огородников
Вот в том то и дело. Судя по косвенным признакам, эта версия наиболее и вероятна. И если америкосы будут "дудеть в туже дуду", то наше подозрение, что все это одно большое мировое шоу еще более укрепиться.
сергей м.
Ну и ты и кретин.
БМП механик
По факту получается, что за главаря у белых числился большевик Ульянов-Ленин... "превратим войну империалистическую в войну гражданскую!" восклицал вождь мирового пролетариата. От всей души поздравляю с высокой учёной степенью!
Рустем Бохани
И к чему это ? С каких пор Пу стал основательным историком ? Это представитель той сволочной номенклатуры , которая в 50х развернула развитие страны на её уничтожение . И поймите самое главное - БЫЛА гражданская война . Люди НАСМЕРТЬ отстаивали свои интересы . Белые отстаивали кастовость и бесправие 90 % населения .А народу это обрыгло . Мочили друг друга . Трагедия - Да! Но за социалистическое государство пошло значительное большенство народа . Почитайте , что писали иностранные журналисты о терроре Колчака , так большевики (хотя это условное обозначалово - это такие же крестьяне и рабочие ) были в сравнении - пушистыми и нежными . Бескровных гражданских войн не было .
Иван Грозный
Отсюда делаем вывод США дважды спасли СССР от гибели в 1930-1940 фактически создали промышленность СССР, которая не дала ей погибнуть в 1941..1942гг. Второй раз обеспечив поставки вооружений по ленд-лизу в 1941..1945 гг. что решил ход войны а с Германией.
Goo Gl
И к чему это ? С каких пор Пу стал основательным историком ? Это представитель той сволочной номенклатуры , которая в 50х развернула развитие страны на её уничтожение . И поймите самое главное - БЫЛА гражданская война . Люди НАСМЕРТЬ отстаивали свои интересы . Белые отстаивали кастовость и бесправие 90 % населения .А народу это обрыгло . Мочили друг друга . Трагедия - Да! Но за социалистическое государство пошло значительное большенство народа . Почитайте , что писали иностранные журналисты о терроре Колчака , так большевики (хотя это условное обозначалово - это такие же крестьяне и рабочие ) были в сравнении - пушистыми и нежными . Бескровных гражданских войн не было .
Goo Gl
КОБовский талмуд - например...
Андерсен
"какие есть, по тем и играем!" - Лучше быть белым Вороном, чем разноцветным попугаем. Доиграетесь, однозначно. Ты думаешь тут много лохов и не помнят чьи слова ты привёл и резюмировал? Так что Вот твоя суть, таких много по духу.
Иван Грозный
Какие лозунги даже коммуняцкий вождь Хрущев это подтвердил на 20 съезде КПСС !!!
Иван Грозный
А вы знаете , что жертв дефарминга в США было более 7 млн. , что в разы больше чем в СССР при коллективизации ,не учитывая климатические условия ?
Goo Gl
А вы знаете , что жертв дефарминга в США было более 7 млн. , что в разы больше чем в СССР при коллективизации ,не учитывая климатические условия ?
БМП механик
Я предполагаю; у данной публикации коллективный "автор"?
Иван Грозный
Механизация и укрупнение сельского хозяйства - это было требование эпохи .И если бы подобное не было проведено в СССР . России НИ В КАКОМ ВИДЕ не существовало бы.
Иван Грозный
Просуществовала , благодаря достижениям , осуществленным при Сталине .Но это была уже другая система. "как и должно быть" И вы тоже приватизировали истину ?
Андерсен
диктатура пролетариата - власть опирающая на насилие и в момент свержения старого строя, она не ограничена никакими законами. Революционна партия рабочего класса будет карать анти-революционные выступления, смертью. Нам как воздух, как глоток воды, нужна передышка, любой ценой, не заплати мы любую цену сегодня, завтра мы потеряем советскую власть - а значит и Россию.(у. ленин.) Ну раз ты чувствуешь за собой непреодолимую, ярую правду, тебя не должно это колебать. Вот демонстратор тяжёлой формы шизофрении. На транзите, деньги зарабатывать, а не на таможенниках, ты мыслишь категориями современного олигарха.
Рустем Бохани
Не понял ?
Goo Gl
Внутренний предиктор СССР (со слов Пякина) Зазнобин Владимир Михайлович ваш соратник и учитель.
Goo Gl
Механизация и укрупнение сельского хозяйства - это было требование эпохи .И если бы подобное не было проведено в СССР . России НИ В КАКОМ ВИДЕ не существовало бы.
Goo Gl
Не понял ?
Влад Шевченко
Этот осёл разбирается в оружии как свинья в апельсинах, что ему написали, то он и озвучил
Влад Шевченко
А вы узко не смотрите . Все взаимосвязано . Экономическая блокада , Страна не производила ни станков , ни машин , ни техники . Специалистов не было , технологий не было . НЭП уничтожил производства , воровство было тотальное. Вспомните рассказы Зощенко , Ильфа и Петрова и тд. Почему Запад поддержал Гитлера в 33 . Стало понятно , что СССР справится с непреодолимой для царского режима проблемой - с коллективизацией.
Иван Грозный
Зачем эта отсебятина ? 75 % всей техники было у 5 % крестьян . У кулаков. Кулаки не хотели продавать зерно по гос.ценам . Хлеба не хватало ни крестьянам ни городу .
БМП механик
Внутренний предиктор СССР (со слов Пякина) Зазнобин Владимир Михайлович ваш соратник и учитель.
Иван Грозный
а кто еще считал раскулаченых с семьями? их в статистику репрессированных не вносили когда они умирали по дороге в тайгу.
Иван Грозный
Ну , было . И правильно , что разогнали .
Goo Gl
Зачем эта отсебятина ? 75 % всей техники было у 5 % крестьян . У кулаков. Кулаки не хотели продавать зерно по гос.ценам . Хлеба не хватало ни крестьянам ни городу .
Андерсен
Вы знаете, что сейчас на тонких планах втекает другая энергия, совершенно новая, по отношению той которая в Мире доминировала сейчас. И приход этой энергии связан с тем, что сначала она будет тяжело восприниматься, у людей будет какая-то ломка, будет очень тяжёлое состояние, сложное состояние. Солнечная система потихоньку входит в энергетический кокон следующего рукава нашей галактики отсюда и изменения. /Лекс/
Рустем Бохани
упускаете один момент т.н. ссыльных кулаков которых с семьями выселяли на север в тайгу и которые в процессе умирали, дети прежде всего, их никто не считал.они даже как осужденные не проходили по документам переселенцы и все.вроде как никто не виноват в их гибели. погиб в дороге это же не расстреляли.
Goo Gl
А вы узко не смотрите . Все взаимосвязано . Экономическая блокада , Страна не производила ни станков , ни машин , ни техники . Специалистов не было , технологий не было . НЭП уничтожил производства , воровство было тотальное. Вспомните рассказы Зощенко , Ильфа и Петрова и тд. Почему Запад поддержал Гитлера в 33 . Стало понятно , что СССР справится с непреодолимой для царского режима проблемой - с коллективизацией.
Андерсен
Источник риа: следователи проверят историю с охотой губернатора Иркутской области на медведя Отмечается, что причиной проверки стали «появившиеся в ряде СМИ материалы, посвященные так называемой охоте на медведя, находившегося в зимней спячке».https://news.mail.ru/incident/35853094/?frommail=1
Рустем Бохани
а кто еще считал раскулаченых с семьями? их в статистику репрессированных не вносили когда они умирали по дороге в тайгу.
Влад Шевченко
Да они (большевики) их (народ) развели как лохов . Помните лозунги : "Землю-крестьянам", "Фабрики-рабочим" . Люди думали ,что реально станут собственниками долей земли, предприятий.
Goo Gl
кто их там считал?вы что ..привидите свои цифры. если имеете учет велся по хозяйствам http://istmat.info/node/31412
Иван Грозный
Само понятие бредовое гос.цена кто ее определит Ленин Сталин или председатель колхоза? Правильно почему 5% было у "кулаков" , потому что 5% ( скорее не 5% , а 25..30%) работало , а не бухало или бездельничало. с/х-высокорискованный бизнес.
БМП механик
Добавлю, про "бриллианты для диктатуры пролетариата" золото в слитках и роскошный антиквариат Эрмитажа... Список долгий.
Goo Gl
КОБовские сказки... уныло как-то.
Влад Шевченко
А в тех странах, где не провели коллективизацию, я так понимаю, население вымерло от голода?
БМП механик
КОБовские сказки... уныло как-то.
Иван Грозный
Это ваши выводы.
Goo Gl
Ну , было . И правильно , что разогнали .
БМП механик
КОБовский талмуд - например...
Иван Грозный
Да они (большевики) их (народ) развели как лохов . Помните лозунги : "Землю-крестьянам", "Фабрики-рабочим" . Люди думали ,что реально станут собственниками долей земли, предприятий.
Goo Gl
Как это понимать?
БМП механик
Да-да, особенно повести почившего В.М. Зазнобина. (упокой Господи душу его)
Goo Gl
В 30 раз меньше, чем коммуняки заплатили жизнями русских
Goo Gl
Это ваши выводы.
Goo Gl
Фантастика!!! Куда-там Жюль-Верну. Продолжайте...
Yana null
Украина и ЕС прекратят существование очень похоже на правду, мировой кризис скорее начнется в 2019..2020, а не закончится.
БМП механик
Фантастика!!! Куда-там Жюль-Верну. Продолжайте...
Иван Грозный
В 30 раз меньше, чем коммуняки заплатили жизнями русских
Yana null
Yana null
Товарищ-то оказался прав
Дмитрий Браунинг
Я не думаю, что это ракета, хоть как-то поможет кремлевским рабовладельцам. Не будет ослабления давления на них.
Рустем Бохани
кто их там считал?вы что ..привидите свои цифры. если имеете учет велся по хозяйствам http://istmat.info/node/31412
Иван Грозный
Украина и ЕС прекратят существование очень похоже на правду, мировой кризис скорее начнется в 2019..2020, а не закончится.
Vladimir Sholkov
По правде говоря, вот смотришь на новеллы в сфере законодательства, а они то все слизанные, ничего своего нема, только когда слизают стараются сначало подумать о себе а потом как ляжет
БМП механик
Как это понимать?
Рустем Бохани
Данные из Википедии: Всего за 1930—1931 годы, как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932—1940 годы в спецпоселения прибыло ещё 489 822 раскулаченных. Отдел центральной регистратуры ОГПУ в справке о выселении кулаков с начала 1930 года до 30 сентября 1931 года определял число «спецпереселенцев» в 517 665 семей, 2 437 062 человека.
Vladimir Sholkov
Интересно ,а сектанская получается по вам организация это естественное развитие? У вас с логикой все в порядке?
Роман Котов
Одна бабушка - рупь, а 10 уже червончик)).
Роман Котов
Авангард вполне может оказаться Арматой.
Роман Котов
гениально.
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