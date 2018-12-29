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Расклады 2018 года

29/12/2018 03:05
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Обсуждение
  • Всё будет в лучших традициях детективов от Агата Кристи и романов Дюма.Череда случайностей и проявления рока, во всех ипостасях.... В простонародье - п..здец будет неожиданным. Главное это спокойствие, особенно "семейным".
  • Всё будет в лучших традициях детективов от Агата Кристи и романов Дюма.Череда случайностей и проявления рока, во всех ипостасях.... В простонародье - п..здец будет неожиданным. Главное это спокойствие, особенно "семейным".
  • СТАРКРАФТ 1 1998 супер))
  • СТАРКРАФТ 1 1998 супер))
  • Есть такая игра. Называется жизнь.
  • Жизнь - самая реалистичная игра
  • под новый год опять воду выключили https://www.youtube.com/watch?v=A8yzoByfWpo
  • а можно видео?
  • Ребята теплотехнику не учили. при скорости 10 махов в плотных слоях атмосферы самый тугоплавкий металл на земле -вольфрам достигает точки плавления. А что в таком случае будет с блоками управления- все эти резисторы и транзисторы с платами просто сгорят.
  • ...мильёны таких "гуру" на Ютубе. Шлакуются на мелководье...
  • Саакашвили порядок навел в Грузии, взятки при нем боялись брать все, мусаров почти всех несколько раз менял. Кремлевские людоеды камуняки снова хотят емучий совок - тюрьму народов воссоздать. Если Саакашвили и начал первый, то у него как и у Гитлера другого выхода не было - был превентивный удар, в противном случае трупопоклонники-членинцы устроили провокацию и напали первыми. Камуняки- это первые преступники, а гитлер-всего лишь их посредственный ученик. А этот мяукающий в яме щенок просто в состоянии аффекта. Из его мяу я понял, что у него позиция наблюдателя и воевать он точно не собирается, он наблюдает со стороны и таким мяу хочет дистанцироваться от проблемы, пытается успокоить себя, то есть он еще не осознал всю серьезность своего положения, он еще ни одного выстрела не сделал и трупов разорванных и размотанных еще не видел, поэтому его мяуканье многие ошибочно за густой базар принимают.
  • Джихад арба.
  • Не волнуйтесь.Ни каких "если" с этим парнем не случится... а настоящих русских бред не безпокоит.
  • паяльником на лбу написать : " ИНТЭРЭСЫ РУСКОГО НАРОДА"! срущему в уши
  • Интересная книга Ганса Ульриха фон Кранца "Тайное оружие Третьего рейха" - https://www.e-reading.club/book.php?book=119631 Кому лень читать, можно послушать - https://www.youtube.com/watch?v=MsIY4S7clfI Автор считает, что 18 марта 1945 года немецкой ядерной бомбой был потоплен американский конвой LW-143 . Конвой состоял из 30 транспортников и 20 кораблей охранения. Автор приводит воспоминания американских моряков, которые добивали уцелевшие суда конвоя LW-143 -читать в главе: " Версия № 3. А кто сказал, что ее не взорвали?". А сам конвой LW-143 вычеркнули из справочников: LW-142 и LW-144 - есть, а 143-го нет. А в других документах полностью уничтоженный конвой LW-143 америкашки списали на "акульи стаи", то ксть немецких подводников, которых в конце войны практически не осталось. А еще он описывает психотронное оружие в главе "взорванный прибор и странные мачты". Книга на любителя, но меня удивляет обилие непонятных антен на высотках и трубах в ресурсной федерации. Они говорят, что это мобильная связь, но нельзя же так))) Вспомнилась и история со сралиным, заставившим в каждой колхозной избе повесить радиотарелку. А сегодня технологии зомбирования ушли далеко вперед, отсюда всплыло столько чухов и идиотов. Эти людоеды трупопоклонники еще долго просидят с такими технологиями, котороые, кто его знает, может растут еще из нацистской германии. Книгу прочитал на"раз-два" , есть над чем подумать.
  • Интересная книга Ганса Ульриха фон Кранца "Тайное оружие Третьего рейха" - https://www.e-reading.club/book.php?book=119631 Кому лень читать, можно послушать - https://www.youtube.com/watch?v=MsIY4S7clfI Автор считает, что 18 марта 1945 года немецкой ядерной бомбой был потоплен американский конвой LW-143 . Конвой состоял из 30 транспортников и 20 кораблей охранения. Автор приводит воспоминания американских моряков, которые добивали уцелевшие суда конвоя LW-143 -читать в главе: " Версия № 3. А кто сказал, что ее не взорвали?". А сам конвой LW-143 вычеркнули из справочников: LW-142 и LW-144 - есть, а 143-го нет. А в других документах полностью уничтоженный конвой LW-143 америкашки списали на "акульи стаи", то ксть немецких подводников, которых в конце войны практически не осталось. А еще он описывает психотронное оружие в главе "взорванный прибор и странные мачты". Книга на любителя, но меня удивляет обилие непонятных антен на высотках и трубах в ресурсной федерации. Они говорят, что это мобильная связь, но нельзя же так))) Вспомнилась и история со сралиным, заставившим в каждой колхозной избе повесить радиотарелку. А сегодня технологии зомбирования ушли далеко вперед, отсюда всплыло столько чухов и идиотов. Эти людоеды трупопоклонники еще долго просидят с такими технологиями, котороые, кто его знает, может растут еще из нацистской германии. Книгу прочитал на"раз-два" , есть над чем подумать.
  • Считаете эту ракету билетом кремлёвских на запад?
  • Мне тоже так казалось, что сегодняшнее времена похоже на до революционный 1917 и в чем то на 1991 год, но есть серьезные отличия, в те времена у народа было хоть надежда на будущее, сейчас такого нет, полное уныние и ненависть.Так дело не пойдет, обязательно куда то должны потянуть, без этого кина не будет!
  • Мне тоже так казалось, что сегодняшнее времена похоже на до революционный 1917 и в чем то на 1991 год, но есть серьезные отличия, в те времена у народа было хоть надежда на будущее, сейчас такого нет, полное уныние и ненависть.Так дело не пойдет, обязательно куда то должны потянуть, без этого кина не будет!
  • я предпочитаю нарды.в них есть элемент непредсказуемости. никто не знает как упадут кости
  • Валерий посетите Ст. Руссу 123 авиаремонтный завод - HI TECH, цеха на 5 шт. Ил 76 с зеркальными полами, постоянной температурой и чистотой как в операционной и это на севере России, цех я так понимаю по площади как 3 футбольные поля и по высоте как 5 этажка. Потом Рыбинские авиамоторы там думаете авиатурбины в ручную на токарных станках 70 летний давности делают?
  • Уже пол года не играл, пока не до этого. Впечатление конечно произвела эта игра. В работе очень помогла быстро просчитать возможные варианты в разных ситуациях. Ещё заметил, что игра за зергов это тоже самое, что управлять узбеками))
  • Согласен, это ещё про ВМФ не пиарились, какие там "достижения". Судя по комментариям Пентагона о волшебной неуязвимой ракете - трудно мол с ней,не собьют, рассчитывают на бюджет денег побольше выклянчить, а для росТВ тоже подарок - неуязвимой признали- всегда, но.командующий и иже молодцы.
  • Вы говорите о массовом производстве, единичный экземпляр можно сделать в "гараже".
  • Уже пол года не играл, пока не до этого. Впечатление конечно произвела эта игра. В работе очень помогла быстро просчитать возможные варианты в разных ситуациях. Ещё заметил, что игра за зергов это тоже самое, что управлять узбеками))
  • Уже пол года не играл, пока не до этого. Впечатление конечно произвела эта игра. В работе очень помогла быстро просчитать возможные варианты в разных ситуациях. Ещё заметил, что игра за зергов это тоже самое, что управлять узбеками))
  • На самом деле мы будем встречать 2020 год https://www.youtube.com/watch?v=UEHYhQMyJd4
  • Какой-то алкаш сказал, что новый ящик начинается с 21-ой бутылки, а обои могут быть розовыми, следовательно во вторник Сатурн улетит за синими бананами, которые запрещены кротами, чтобы стол не попал в дыхательные пути и нумизмат не потерял дом, построенный из картонных котов...
  • согласна с вами Валерий))
  • согласна с вами Валерий))
  • старкрафт 1998 блиц криг зергами))
  • Какой-то алкаш сказал, что новый ящик начинается с 21-ой бутылки, а обои могут быть розовыми, следовательно во вторник Сатурн улетит за синими бананами, которые запрещены кротами, чтобы стол не попал в дыхательные пути и нумизмат не потерял дом, построенный из картонных котов...
  • В шахматах противники начинают с одинаковыми раскладами. В жизни зло сильнее и подлее добра.
  • Есть такая игра. Называется жизнь.
  • Есть у меня несколько знакомых, верящих в "стремительное поднятие с колен", я им говорю: "посмотрите вокруг, в зомбоящике могут показать что угодно, вокруг гляньте", они: "не, это только вокруг хреново, а где-то та-а-а-м зреет оружие победы". Имбицилы...
  • ага, да вы попытайтесь с живым поиграть человеком, я в первый старкрафт играл на про уровне, с молодежью, было весело, ни одна игра не была похожа на другую... но после обновления до бруд вар стало просто невозможно просчитать исход матча от слова совсем, постоянно на 6-7 шаге развития были сюрпризы :). В итоге космические шахматы я отложил.
  • ага, да вы попытайтесь с живым поиграть человеком, я в первый старкрафт играл на про уровне, с молодежью, было весело, ни одна игра не была похожа на другую... но после обноления до бруд вар стало просто невозможно просчитать исход матча от слова совсем, постоянно на 6-7 шаге развития были сюрпризы :). В итоге космические шахматы я отложил.
  • вопрос скорее в плоскости понимания ресурсов и возможностей противника, а маневры он может предпринять исходя из ресурсов и так называемых возможностей, имея это можно и ходы предсказать и вообще обставить с ног до головы...
  • СТОП, а стракрафт как раз и есть такая вещь, там правила меняются от времени, есть некие зерги, которые шустры на старте, но выдыхаются к середине, есть терраны, которых можно уложить на лопатки, но если 15 минут дал спокойной жизни, то потом не возьмеш ничем и есть протосы, которые могут огорчить на старте, проседают в середине, но к на пике просто невозможно остановить. Вот вам и меняющиеся правила.......но опять же...есть некие переменные... о которых упоминается в третьей саге о Бояре...некие правила взаимодействия, которые не может перескочить ни одна из сторон....
  • К сожалению старкрафт единственная крутая игра 1х1. Если бы отечественные игроделы заморочились над своим аналогом, то была бы бомба. Добавить логики и создать более близкие образы персонажей.
  • :D
  • либо ДРАТУТИ зилотам :).
  • Многого мы не знаем , и вряд ли в ближайшем будущем что то прояснится ..Но есть вещи на уровне каких то ментальных ощущений .Как то разговаривал с одним пожилым человеком у которого один родной брат пришел с фронта инвалидом а второй и вовсе не вернулся (Свинорой Великий Новгород осень 1941 ) так вот он мне говорит ; вроде должен немцев не любить а у меня к ним вообще вопросов нет . а этих тварей ( понаехавших ) не перевариваю сам не знаю почему , ну чужие и все тут . а те свои .
  • Как бы сказать, единая Европа ни как не сплетается с нацизмом. Почему? Возможно потому что Г... выступал за арийство, но Европа это само по сее котел, с враждой. Может сказать что Г... скорее всего строил акадское гос-во, семитское, где всех форматировали под единую гребёнку.
  • Как бы сказать, единая Европа ни как не сплетается с нацизмом. Почему? Возможно потому что Г... выступал за арийство, но Европа это само по сее котел, с враждой. Может сказать что Г... скорее всего строил акадское гос-во, семитское, где всех форматировали под единую гребёнку.
  • "В шумерском языке под словом «бог», употребленным в единственном числе, понимался личный покровитель человека, который должен был ходатайствовать за своего подопечного перед недостижимыми главными божествами. " https://www.litres.ru/21200844
  • Слово Бог не переводится на другой язык. У Шумеров Дингир, у Греков Феоты. У Греоков Боги есть - феотическая раса, иная форма жизни, способная принимать облик человека. Дингир я знаю такой класс духов или существ. У Готов Book - книга мудрость, могло трансформировать Bok, Bog. God, gott - хозяин господин. Христианине могут говорить все что хочешь, но Господь Бог возможно является тавтологией повторяющее один смысл дважды, либо означает Господин Мудрецов, Хозяин Мудрости или ОДИН.
  • :D
  • :D
  • В шахматы ограничены, т.к. созданы до виртуальной реальности. Пещерные люди могли палочкой начертить поле и расставить камни в клетках. Нет кучи параметров время, скорость, видимость, местоположение.
  • Всё верно
  • По вашей логике если этот парень будет топить за вынос ленина из зиккурата, настоящие русские должны выступить против любого заявления этого засровца? Ну это же бред...
  • Слово Бог не переводится на другой язык. У Шумеров Дингир, у Греков Феоты. У Греоков Боги есть - феотическая раса, иная форма жизни, способная принимать облик человека. Дингир я знаю такой класс духов или существ. У Готов Book - книга мудрость, могло трансформировать Bok, Bog. God, gott - хозяин господин. Христианине могут говорить все что хочешь, но Господь Бог возможно является тавтологией повторяющее один смысл дважды, либо означает Господин Мудрецов, Хозяин Мудрости или ОДИН.
  • "Им нужна была единая Европа." Ну вот Евросоюз. Кушайте, не подовитесь.
  • Да подкинуть могли в готовом виде, так сказать балансиры, великие уравнители. Других объяснялок нет.
  • Он забыл сказать о подмногоуровневых шахматах. Так что, есть много полей на одном поле, и нужно чётко представлять, кому какие поля принадлежат. Так что его закадровый смех, мне более менее понятен.
  • Отличный выпуск, хороший новогодний , спасибо за ответ, Если по Русски то можно сказать оперевшись на стратегические силы , но на это надо иметь деньги и семьи в РФ, а Политики РФ действуют иначе по Холуйски, поэтому я так и написал. Про Грузию, по пути из Цхинвал в Тбилиси есть такой невзрачный поворот, в который надо повернуть, что бы уйти а на выгодные с военной точки позиции около Цхинвал, Так вот проскочив этот поворот попадаешь прямо в Тбилиси, а расстояния в тех местах ничтожные. Когда при СССР были учения в Закавказском военном округе , а учения были часто, танковые колонны постоянно проскакивали этот поворот и заезжали на окраину Тбилиси, по версии многих серьезных военных служивших в управлении Округа так и произошло. Ведущий танковой колонны просто проскочил поворот и в мире началась паника) все начали бояться и уважать политиков РФ. Много чести политикам , всю работу сделал Русский Лейтенант ориентирующийся по старой Советской карте с курвиметром и карандашом в руках! Про Грузию
  • Авангард серьезное оружие, и видимо уже показавшее свою мощь на весь мир! Похоже с Чебаркульским метеоритом, те да же при таких скоростях в 30 махов (это 10000 метров в секунду) , простое хаотическое распадение определенного материала делает взрыв в 10 ктн что показало над челябинском, что будет если в авангард положить сферическую боеголовку представить сложно. Может метеорит был прототипом, а может и прототип был метеоритом!
  • Первый канал. Программа "Время покажет" в 17:00. Стриженовой Е. было объявлено, что по нашей древней традиции наступающий 2019г. - Год Парящего Орла. На фоне эрана второй ведущий - Шейнин А.
  • https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2051346684954053&id=100002362255344
  • Об этом боевые офицера давно знают, население в жопу вгоняют, а они построили ракету, за правое дело типа, великие шахматисты. У военных нет никакой морали(имеется военная хитрость), если учесть у них термин, "вежливые человечки", "дружеский огонь", "у нас нет военопленных", примеров на самом деле под грифом "Совершенно секретно".
  • на зарплате на зарплате
  • Многого мы не знаем , и вряд ли в ближайшем будущем что то прояснится ..Но есть вещи на уровне каких то ментальных ощущений .Как то разговаривал с одним пожилым человеком у которого один родной брат пришел с фронта инвалидом а второй и вовсе не вернулся (Свинорой Великий Новгород осень 1941 ) так вот он мне говорит ; вроде должен немцев не любить а у меня к ним вообще вопросов нет . а этих тварей ( понаехавших ) не перевариваю сам не знаю почему , ну чужие и все тут . а те свои .
  • У них духа нет на Россию нарвались, думали осетин побьют и все нормально, а РФ ответила неожидано
  • Путин и всадники Апокалипсиса: Журналисты The Economist сделали прогноз на 2019 год
  • https://youtu.be/5P6ADakiwcg
  • не примут
  • В Чапая кремль играет.
  • Тем временем курс доллара уже приблизился к 70 руб.
  • Саакашвили порядок навел в Грузии, взятки при нем боялись брать все, мусаров почти всех несколько раз менял. Кремлевские людоеды камуняки снова хотят емучий совок - тюрьму народов воссоздать. Если Саакашвили и начал первый, то у него как и у Гитлера другого выхода не было - был превентивный удар, в противном случае трупопоклонники-членинцы устроили провокацию и напали первыми. Камуняки- это первые преступники, а гитлер-всего лишь их посредственный ученик. А этот мяукающий в яме щенок просто в состоянии аффекта. Из его мяу я понял, что у него позиция наблюдателя и воевать он точно не собирается, он наблюдает со стороны и таким мяу хочет дистанцироваться от проблемы, пытается успокоить себя, то есть он еще не осознал всю серьезность своего положения, он еще ни одного выстрела не сделал и трупов разорванных и размотанных еще не видел, поэтому его мяуканье многие ошибочно за густой базар принимают.
  • А может у кчинайцев по частям заказали и здесь собрали ?
  • Всем упырям посвящается! АА Гы Гы
  • Цвели засохшие яблони, море яблок, море грибов. Такие вот расклады.
  • Не волнуйтесь.Ни каких "если" с этим парнем не случится... а настоящих русских бред не безпокоит.
  • на зарплате на зарплате
  • Да, когда выпадают от 2-4 подряд дубли, удобно все места перекрыть, в короткого. И фсё.
  • ну дерьмом пущай помажет, никто против не будет
  • Даже стыдно слушать всерьёз о 20 Махах Расчитывать нужно на прозрение народа и помощь Высших Сил
  • https://www.youtube.com/watch?v=_ORfXGl71fI
  • мне показалось что дмитрий анатольевич аниме посмотрел где с такой же скоростью один из главных героев перемещаться может https://www.youtube.com/watch?v=Y7QRl4Gtij4
  • На литье! О! Ну теперь я спокоен.
  • А скажите тогда вот такую мысль почему Г... был против евреев? Если посмотреть пропоганду того времени то им вменялось что они не работают на благо рейха. Все народы предлагалось сделать младшими, более того австрийцев вписать в рейх и т.д. если можно найти высказывание немцев которые сравнивают Г... и Ст... Они лишь говорят о том что Г... был все таки мягче. Но! Никто не говорит о величии нд всеми остальными полит. устройствами Более того если посмотреть на методы ф ..ов того времени то можно заметить что намеренно идёт отсеивание населения по внешности и т.д. О чем может это говорить? Это может лишь говорить о создании некоего единого населения. Я не говорю о восстановлении, я не говорю о льготах, а я говорю о намерении создать на достаточно обширной территории одной нации. А это как не говори те же методы Саргона, акадцев по созданию единого народа из множество племён. Вы говорите негры, а на самом деле не видите очевидной вещи. Арийцы это не русские, это не немцы, это не французы, это не финны. Арийцы это единое население без прошлого,живущеГо лишЬ по распоряжению главы рЙхЙа
  • приказывал ставить перед своим именем клинописный знак, который можно перевести как «бог». Разобравшись в том, что представляло собой это обожествление, мы придем к следующему выводу: оно не предполагало изменение природы царя, речь шла о смене его функций, ибо теперь он стал выполнять для своих подданных ту же роль, что и боги для всего человечества, – творца, культурного героя, повелителя всего хорошего и плохого в их жизни. Ибо теперь в его подданных превратились все люди. Это своего рода «функциональное» обожествление проявилось, например, в том, что аккадские цари приказывали добавлять свои имена к именам богов, которыми клялись при подписании договоров. В итоге получалось, будто правитель берет на себя ответственность за выполнение договора, а значит, и за выполнение всех обязательств, которые берут на себя люди, живущие в упорядоченном социуме. Семиты всегда считали, что закон и правосудие должны блюсти боги, но начиная с рассматриваемого нами периода эту сферу взяли под свой контроль цари. Это имело весьма значительные последствия для дальнейшего развития месопотамского права. В частности, одним из последствий https://www.litres.ru/21200844
  • Т.е. боги распоряжаются всем. Но если ты берешь на себя функции бога то должен брать за нее ответственность , что под верждаеься прибавлением к твоему имени бог.
  • Т.е. боги распоряжаются всем. Но если ты берешь на себя функции бога то должен брать за нее ответственность , что под верждаеься прибавлением к твоему имени бог.
  • Живу в городе, где строят современные субмарины. Тут работяги получают от 70 т.р. и выше, если не ленятся. Климат не очень, но уезжать не торопятся. Наработки сохранены и передаются из поколения в поколение. Думаю, в ракетостроении, особенно стратегическом, не хуже. Так что вполне допускаю, что ракета есть...
  • Ракета может быть и есть, но представляет ли она именно то что о ней говорят. Как говорится дьявол кроется в деталях. И еще один момент. Учитывая способность гаранта обещать всё что угодно и за свои слова не отвечать, какая цена его обещаниям о заступлении на боевое дежурство в следующем году на этот раз?
  • не примут
  • не примут
  • Валерий посетите Ст. Руссу 123 авиаремонтный завод - HI TECH, цеха на 5 шт. Ил 76 с зеркальными полами, постоянной температурой и чистотой как в операционной и это на севере России, цех я так понимаю по площади как 3 футбольные поля и по высоте как 5 этажка. Потом Рыбинские авиамоторы там думаете авиатурбины в ручную на токарных станках 70 летний давности делают?
  • o, уважаемый вы точно в армии небыли - а что плохого? чисто автомобиль для армейских нужд, да, как G-Wagon по автобану 250 км не поедет, но по бездорожью думаю будет не хуже а по цене можно 10 шт купить Уазов за цену одного G Wagon
  • Интересный форум про зиккурат и джугашвили http://iskateli.info/showthread.php?t=783&page=3
  • Ракета может быть и есть, но представляет ли она именно то что о ней говорят. Как говорится дьявол кроется в деталях. И еще один момент. Учитывая способность гаранта обещать всё что угодно и за свои слова не отвечать, какая цена его обещаниям о заступлении на боевое дежурство в следующем году на этот раз?
  • ну дерьмом пущай помажет, никто против не будет
  • ну дерьмом пущай помажет, никто против не будет
  • https://www.youtube.com/watch?v=EnoAJup32s0
  • https://www.youtube.com/watch?v=_ORfXGl71fI
  • https://www.youtube.com/watch?v=_ORfXGl71fI
  • какой вообще смысл, есть 20 махов или нет 20 махов, президенты и министры ничего не решают, решение о начале атомной войны точно они не могут принять. у реальной власти всё схвачено и сейчас такие технологии есть, что вообще бомбу может уже телепортировать могут, это всё такая игра, должны же что то придумывать, прогресс типа двигается как бы, а уже в 50 годы самодельные летающие тарелочки летали. Может между Россией и США на каком то уровне и есть противостояние, но как только об атомной войне речь зайдёт, им сразу по шапке то надают серьёзные дяди. Сейчас уже есть технологии покруче 20 махов.
  • Кто-то еще включает телевизор, чтобы на это быдло посмотреть?
  • Пиноккио - это пять. Опять змейки на предплечье (ДНК) Интересные эмблемы на древних монетах, предтеча двуглавых орлов. https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/60831.html
  • История про "Авангард" ето полная чушь и не имеет под собой ничего кроме слов "гаранта".
  • Скрепно.
  • В Чапая кремль играет.
  • Да, когда выпадают от 2-4 подряд дубли, удобно все места перекрыть, в короткого. И фсё.
  • Николай, так ему же всё фиолетово, и улыбка на заставке это подчёркивает.
  • у реальной власти сиила великааааа! А что за власть? (=
  • а слово "гаранта" как говорят на востоке стоит не больше потонувшего горшка
  • Вчера, т.е. 29.12.2018 г покупал $ , уличные менялы за 70,5 труплей продавали доллар США .Два года назад под новый год покупал доллар за 72 трупля. Возможно, уронят после нового года, но кто знает эту камуняцко-комсомольскую уголовную сволочь. Они на курсе миллиардами играют,зря что ли жопы лизали и раздвигали ягодицы в школах, анстытутах и прочих бурсах - выполнят любой приказ политбюро и себя в обиде не оставят
  • Почему "авангард", а не "аргумент" или "агрессор". Можно было "армагедоном" назвать или "месть за ссср", а можно просто было "Абгемахт" назвать.
  • Пришли национально ориентированные силы во власть. Они свое будущее связывают только с Эфиопией и никак иначе. А для камуняцких голодранцев шариковых на первом месте интырнацыонал и персональный камунизм.