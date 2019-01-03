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2019 начался с мистических событий
2019 начался с мистических событий
03/01/2019 00:02
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Обсуждение
Степан Степанов
Гибкий путь? - https://www.youtube.com/watch?v=AJ281Bf11r4
Роман Котов
Даже не знаю что написать. Вчера тормознули менты и оштрафовали на 2к рублей совершенно нелепым образом получилось. Неожиданно с ними столкнулся из ниоткуда. В темноте, никто не ехал кроме них и меня. Потом часа через 2 меня занесло с разворотом, хорошо сзади никто не ехал. И в довершении накатал заяву на увольнение. Совпадение?
Maxim Egorov
Вот по поводу психотронного воздействия на западное население можно поспорить. Если посмотреть на РФ, то народ ничего не может создать. Нет книг, нет музыки, фильмов, есть только убогая копия запада. Даже блогеры на ютубе сначала смотрят, что там на западе, а потом пытаются плохо копировать. Народ тут подавлен полностью, с людьми делают что хотят в издевательской форме и ничего, тишина. Даже в проклятые 90-е были какие то творцы в культуре, сейчас вообще никого.
Влад Шевченко
Во как, оказывается противник тоже работает по вопросам Сирии/зиккурата. Цитата: "Важное значение в закреплении новой роли России в войне цивилизаций будет иметь символика парада войск на Красной площади в Москве в День Победы 09.05.16. Новое положение России над схваткой мира Запада с миром Ислама будет понято в умах и сердцах внимательных наблюдателей, если первым флагом на прохождении войск будет не «масонский триколор», но Красный флаг Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Красный зиккурат энергетической машины Мавзолея Ленина будет освобожден от картонных декорации либерал-демократии. А речь вождя будет произнесена не с шаткого временного помоста, а с гранитной тверди трибуны Мавзолея – с опорой на мечту человечества великих предков – через миры и века!" Видео лучше не смотреть, уж больно нудно. http://xn----ctbsbaa3aibxhck.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0/
Сергей Панченко
а в Куеве факельное шествие по поводу д/р Бандеры прошло потому что укры такие "всемогущие", одарённые и свободные? нет, эт потому что им там это РАЗРЕШАЕТСЯ. в РФии же разрешается только голосовать. да и то за одного-единственного "само-преемника"
Maxim Egorov
То что народ ничего не может создать, показывает сильное психотронное воздействие.
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