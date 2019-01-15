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Кукловоды направляют в Средневековье

15/01/2019 01:21
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • нормал передача, песня могучий прилив вообще супер
  • Замечательная передача!!! Сейчас набегут носители мантры - ///ленин-партия-комсомол\\\ верёд - орда!!! адепты мрака. несите плесень, сырость, тлен... пошло волнение в народе?!... он поднимается с колен?!... всех - уровнять! поставить в стойло! ......хомут, намордник! выдать пойло!
  • Масоны и ген. штаб, но не забывайте, что за масонами всегда стоят иудеи. Причём сами масоны вопросов не задают лишних, потому как они всего лишь исполнители.
  • Масоны и ген. штаб, но не забывайте, что за масонами всегда стоят иудеи. Причём сами масоны вопросов не задают лишних, потому как они всего лишь исполнители.
  • Есть в мире такое явление- Постоянное жертв приношение. Те, кто гибнет, кого убивают Почему-то так называют. И я задалась вопросом- Кто, кому их в жертву приносит? Я спросила у Бога, кто есть Любовь- Мы тебе это жертвуем вновь и вновь? Он ответил-я не нуждаюсь, Я-Любовь, я дарить стараюсь. Я-Покой, я-Счастье, я-Мера, Я есть Свет,Полнота и Вера. А нам внушают из века в век Красота,мол,и то требует жертв. Не усилий,заботы,труда, Подавай ей жертвы всегда. Без ответа мои вопросы- Кому всё же жертвы приносят? Для кого кто-то так старается? Что за Бог, что в жертвах нуждается? Что за Бог, что вообще нуждается? Может,Богом он лишь называется?
  • Это один и тот же человек с БСЛ-150? - https://www.youtube.com/watch?v=9a5N61e1oyo Зачем его-то обкатывали , видимо серьезно даже тогда дела обстояли. Жаль этого с раздутой ноздрей, но может еще жив и уток с чайками ходит еще пока кормить на пруд.
  • Ватикан не предполагает - Ватикан располагает... ))) хапнул и в норку. р.с. Уверен ватиканские святоши за очень дорого!!! приторговывают копиями стыренных артефактов.
  • Главное,что они эти знания применяют для управления. Не Библией же они руководствуются.
  • А это что за вова баллон-огнетушитель? - https://www.youtube.com/watch?v=23G5VoBmRbo
  • Так они же - банда, люди бездуховные но духовного звания... Абсурд - надёжный инструмент.
  • Так они же - банда, люди бездуховные но духовного звания... Абсурд - надёжный инструмент.
  • Так они же - банда, люди бездуховные но духовного звания...
  • Прекратил слушать арирадио месяца четыре назад, так достала аналитика в стиле: "а шо там на Украине, они там вот-вот замёрзнут и им капец"(какое нам дело до Украины, в России что ли всё прекрасно и у нас появилось право кого то учить?), "как усё пропало на западе, они там вот вот развалятся и уже деградируют со своими еврами и доларами", "как всё будет з@ебися у нас вот вот скоро всё изменится и мы вот вот окажемся в светлом будущем, короче надо потерпеть", Владислав выдаёт точную аналитику только на тему, что всё поменяется, я с ним полностью согласен: скоро весной вместо снега пойдёт дождь, а затем весна на лето поменяется- вот здесь он прав. Уверен, что и в этой передаче была в теме: Украина и Европа )))
  • Китайские мифы о луне... "Ни что не вечно под луною" https://www.youtube.com/watch?v=PuM_IYt9mis
  • "василий свирлипулькин" - "фомич" - "денис гринго"... бохато. анфс - полу/анфас - профиль. плюсанул за себя 3 раза.
  • От этой жидо большевистской власти с ее послужным списком: войны, голод, репрессии,геноцид десятков народов,взрывы домов,хим атаки в англиях, практика черной магии,распространение наркотиков в своей стране итд, можно ожидать чего угодно.Тем более повторных взрывов домов.Да и взрывы какие то странные,последствия которых как от авиационной бомбы. Прямо или косвенно но во взрывах даже если газа, все равно виновата эта проклятая людоедская власть.Власть которая спонсирует сирию,киргизстан,венесуэлу,турцию,узбекистан пол африки,кубу итд но не соизволит из бюджета поставить датчики газа в подъездах домов своего обнищавшего населения,потому что считает это слишком дорогим удовольствием. Но будет делать это за счет самих граждан да еще и по драконовским ценам. Где мы живем соплеменники.....хорошо, что не в загнивающей европпе и америке с ихними плохими продуктами))).Ужас!!!! Куда податься русскому человеку,Русские Боги зачем вы нас покинули!!!!
  • Ломать - не строить, сегодня любую "развитую цивилизацию", можно опустить на дно с помощью архитекторов ЧВК.
  • https://www.bbc.com/russian/features-45081572 Не припомню такого случая, особенно в Америке, что бы полностью удали ото всюду за конспирологию, мало того его во всех сми выставляют сумасшедшим.