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Что там за матрицей?
Что там за матрицей?
17/01/2019 01:02
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Обсуждение
Elena Shabunina
Да это да, нет это нет. Простым и ясным быть должен ответ.
Степан Степанов
Совсем ты плохой стал.
Кошкин
"Евреи,евреи, кругом одни евреи..."
Аким Корибут
Нейромир тв никогда не агитировал за Сирию.
Степан Степанов
Ты рязанский ху и сос воскресос , блять, как же я вас ,сволочей, крепостных рабов ненавижу. Помор выходит в море- своему богу молится, а кто в море не ходил,тот богу не молился, это и остальной муиты касается, попы-говно, ты у них какой-то не подсознательный . Я шлялся по деревням и селам с автоматом ,так получилось, но всех уважал и даже язык учили (сечин-педрило гебешно-политбюрошное, а надо) И я так: "иди сюда" , "Иди отсюда," !Стой!!!", "Стреляю!!!!!" !Старший ко мне, остальные на месте!" Это Республика одня была...Мы почти все светлые были или лысые
Степан Степанов
Пащёль ты на куй, "рабовладелец". Ты тупиковая ветвь с тупиковой же идеологией. ...И, в частности, я не рязанский и не христианин, тем более не раб. ...А ты хорошую дурь кумаришь...
Михалыч
Слабоумие граждан - как очевидность Некий "аналитег" со стажем пролил чернила в неком шибко "русском просветительском обществе" с мохнатыми славянскими корнями в адрес ведущего Ари Ру и его адептов... Желающие могут ознакомится. Фомич - ты первый, как самый "стабильный" из адептов. http://rusprosvet.ru/index.php/2-uncategorised/121-o-karabanove-i-ego-ari-ru
Константин Алланд
Слейвянин топит за "мавзолей", дальше можно не читать
Константин Алланд
Слейвянин топит за мавзолей, дальше можно не читать
сергей м.
Ну склеишь и склеишь - всем и радость. На кой ты сдался в Русском Нац. Государстве. Не склеишь - тогда заткнешься и в подпол заползешь. Такие вот для Фомичей Сверлипуллькиных порядки будут.
Fiksik Piksel
Ну да. Дальше словесной болтовни нет развития в болоте.
сергей м.
Карелия и Беломорье? Всем сердцем в этих землях! От Югов тошнит.
сергей м.
Карелия и Беломорье? Всем сердцем в этих землях! От Югов тошнит.
Степан Степанов
Ты конкретно проявился в чугунке свинцовом. Дешёвка ты пустозвонная, уголовной закалки. Фантаст язвительный, ты живёшь прошлым, благодаря настоящему. Желаю видеть тебя на площади в г. Грозном, будешь рассказывать, как ты брал его в третий раз.
сергей м.
Вот вроде все хорошо шло. Стихи хорошие здесь писали. И вдруг полезло из Вас... как из лагерного вертухая..
Степан Степанов
Вам-фраерам там монтана. А мне туда дорога заказана , начиналось безобидно все. Вы пидарасы все, Один я в роте офицер
winter mosquito
предатели на верху? кого интересует мелочь для вербовки. вцепился в мертвечину. совком отдает, без обид. https://rsport.ria.ru/20131006/692065248.html https://www.gazeta.ru/army/2017/04/26/10645469.shtml детская трансплантология прикрытие для одних. https://www.miloserdie.ru/article/goryachee-serdtse-doktora-lizy/?gclid=EAIaIQobChMIkr2d_Yv13wIVEqWaCh1NjwRPEAAYASAAEgLl4_D_BwE хор для других. ну а для третьих. уважаемый передумал. Это место осквернено и очень сильно. я так думаю.
Михалыч
До основания - до скального грунта!
Константин Алланд
Важный момент, кремлепуты хотят контролировать крипторубль. Чтобы все транзакции им были видны и подконтрольны. А смысл тогда в чем?
Elena Shabunina
В жизни прав тот,кто сильнее. Сила бывает разная. Рада буду за вас,если вы обойдётесь без крови.Да пребудет с вами Сила.
Константин Алланд
Ну и в чем смысл? В селе мандеево бы ещё взорвали библиотеку
Александр Верный
Рыбку и Лесли депортировали в Россию и задержали.Американцы прописались в акциях Русала, материал им стал не интересен можно и вернуть, думаю будет показательная расправа.
Vladimir Sholkov
А сакжите на милость, а люди которые воевали за острова что то получили за это и получают? Если мне нужен остров то он должен для чего то мне, с какой то целью для меня. Я его использую , а когда мне не нужен я его отдаю. По мне это разумно, как если бы я купил рыбу и она протухла. Другое дело если я получаю хоть какой то доход от этого. Но доход получает определенный круг лиц к которым я так думаю вы е относитесь. Более того Люди которые тм проживают страдают от отсутствия регулярного транспорта . И т.д По факту эта вещь уже фактически не принадлежит ни мне, , а кому то, который стрежет бабло. т
Vladimir Sholkov
Военных тренируют выполнять приказы, а на все остальное это психические отклонения
сергей м.
Блин, ну давайте вы не будете выкруиватья вместо того,что бы согласиться с очевидно слабой аналитикой.
Денис Гринго
вот и эзотерика пошла =) лично я не могу сказать со 100% уверенностью, но скорее всего он участвовал и после выборов в рф уровень жизни стал ещё больше ухудшаться и гайки стали затягивать сильнее. если честно, то мне хоть меркель президентом рф, если она поднимет уровень жизни русских до уровня швейцарцев например....можете ставить дизлайки, кому не нравится правда, но хоть макрона в президенты, елс будем жить как граждане франции с их уровнем жизни, хотя с такими запасами в недрах граждане рф должны иметь уровень жизни в два раза лучше, чем во франции!!!
сергей м.
Не в тему: мысли по поводу заставки. Человек мистифицирован матрицей, но с обратным знаком. Страсти-мордасти "реальной" жизни - призрачный занавес, скрывающий от зачарованных горькой виртуальной реальностью, прекрасный мир,существующий на самом деле.
сергей м.
Я имел в виду заставку к радиопередаче и вообще только предположил, а не утверждал.
Роман Котов
Ты ему дозу дай, а то не соображает.
Андерсен
Критическая масса в сегодняшней действительности равна тому, когда начнут по всей стране мочить семитов граждане ази-опы и прочих гостей из банд-формирований, на фоне информационной 3-ей мировой. Вот тут то и прорежется чей-то незнакомый голос - "Бгатья и сестры"! А то что неизвестные игроки обрушат доллар, это видно по шевелению кремлёвской администрации. Кстати никто не терял карту?
Серёга Ларюшкин
Авы за себя конкретно говоите.
Elena Shabunina
Если бы сейчас новый Сталин расстрелял предателей,мало бы кто из разумных людей возражал. Это правильная мера,когда нет надежды на исправление,а её нет,слишком далеко всё зашло.
Константин Поляков
Я всё-таки останусь при своём мнении. Сталин-это личность,а историю делают именно личности. Он не оставил после себя счетов в заграничных банках,а оставил мощную державу,победившую в войне. Именно этой победой нынешние так гордятся,словно это их прямая заслуга. При этом памятников Сталину и названий улиц с его именами вы не встретите,в отличие от ильича . Но без крови, мирно,увы,вряд ли получится.
Русский Орёл
Астролога можно послушать.
Elena Shabunina
Ну какая личность, начиталась пропаганды исторической в книгах. Он жену свою грохнул в квартире у себя, за то, что она неправильно проголосовала. Детьми разменивался за свои личные качества барана.
Владимир Кутиков
Греф серьёзно майнит под Читой, по китайским сниженным тарифам(или вообще даром, вернее за счёт населения)
Maxim Egorov
1,5 года назад смотрел интервью с создателем WAVES. Сразу сложилось впечатление, что это просто компания по сбору денег и не более. В его речи прямо прослеживался образ братка из 90-х. Поэтому ничего у них не получиться, обманывать можно до поры до времени.
Константин Поляков
Не говорите за других,говорите за себя. К сожалению,у меня нет возможности ответить другим,ибо редакция блокирует ответы как спам. Вот такая дискуссия. Искренне всем желаю мирной и весёлой жизни, без пролития крови, без нового Сталина, с вечным Путиным. При нём даже смертной казни нет, так что всё в порядке. Я уважаю любое мнение, даже если оно отличается от моего. А прав тот,кто сильнее, чтобы вы сейчас не писали, а Сила бывает разная. Больше не побезпокою комментами, пусть будет всё в режиме хорошо-плохо, не глубже.
Vladislav Shamanov
Про киргизов класно !!!
Вит Ла
Елена нельзя ли уточнить . что эти люди предали которых , расстреливал Сталин ?
Константин Алланд
Греф серьёзно майнит под Читой, по китайским сниженным тарифам(или вообще даром, вернее за счёт населения)
Константин Алланд
Да это да, нет это нет. Простым и ясным быть должен ответ.
Александр Верный
Слабоумие граждан это и есть основа управление обществом, как без него, без него ни чего не выйдет, когда каждый будет действовать исходя из своих интересов,требовать права,долю от общественной собственности, за тем и сам затребует право на власть.Без добавленной стоимости на дурака ни какая система работать не будет, по этому и выписывают уставы, догмы,непременные правила,конфессии,идеологию,патриотизм, главное запереть разум и волю граждан в какой нибудь устав-формат, а дальше все просто, не по уставу значит не прав, ты кто такой красный или белый и т.д.! Владислав, когда он вещает философские темы,то очень интересные эфиры получается, как уходит порой на бытовые детали,то плавает. В философском осмыслении русского народа и его предназначении, он безусловно силен!
Кошкин
++++
Кошкин
Это Стокгольмский синдром, мадам. Случай тяжёлый и неприятный. Простите за грубость.
Кошкин
Это не мнение, а инстинкт. Инстинкт, который говорит: "прав тот, кто убил" "хорош тот, кто убил". ...Нет, не надо с кровью. Её и так много пролили Ваши единомышленники. Или кумиры. Ваш выбор.
Алексей Огородников
Мне кажется, что они нормальные и вправду хотят сделать хорошо. Начали заигрывать с государством, но с антироссией ничего не выйдет, получится очередной яндекс, касперский, телеграмм и т.д. И это в лучшем случае.
Кошкин
Форменный придурок. Разве не видно его манифестацию? Он зацепился за точечные удары ракет, когда это всего лишь терминология и не больше. "Гибридный новичок" За 3 года не одного подписчика и не одного материала на его странице, вот и думай.
Аким Корибут
Совсем ты плохой стал.
Александр Шепелёв
А в Британской Империи, кстати также стране победительница, карточки отменили в 1954г. И?
Аким Корибут
Астролога можно послушать.
Maxim Egorov
Мне кажется, что они нормальные и вправду хотят сделать хорошо. Начали заигрывать с государством, но с антироссией ничего не выйдет, получится очередной яндекс, касперский, телеграмм и т.д. И это в лучшем случае.
Maxim Egorov
Фишка Waves как я понял в том, что они будут полезны в государстве и крупном бизнесе. И эрефии тоже самой не создать ничего подобного, времени уже нет, уже нужно потихоньку запускать все это дело.
Pavel Vladyka
...и - К - Л - М - Н ))) павлуша!
Александр Верный
У меня знакомого в Абхазии полностью раздели, поехал туда так сказать с верхнего благославления и гарантиями от местных,там народу перекидали кучу, все очень по простому,не затейливо! Когда начинали все ласковые и услужливые, как только деньги вложил, все кабанчик готов, при том я абхазов не виню, они просто пользуются предоставленными возможностями,можно- значит нам нужнее, а Россия большая еще заработает, если жив останется! По сути все европейские национальные государства строились как крыша национальному бизнесу и границы были для контроля торговли и защиты инвестиций, русский предприниматель как колобок из сказки катается , если тут не сожрут, то туда на корм отфутболят или сам закатится! Банально,но без надежной крыши национального бизнеса не будет, к примеру троньте китайского бизнесмена последствия не заставят себя долго ждать,вопрос будут решать на самом высоком уровне,если кинули одного значит все в опасности,пропусти раз и пошло поехало, прощать нельзя это значит способствовать грабежу.
Maxim Egorov
Фишка Waves как я понял в том, что они будут полезны в государстве и крупном бизнесе. И эрефии тоже самой не создать ничего подобного, времени уже нет, уже нужно потихоньку запускать все это дело.
Maxim Egorov
Фишка Waves как я понял в том, что они будут полезны в государстве и крупном бизнесе. И эрефии тоже самой не создать ничего подобного, времени уже нет, уже нужно потихоньку запускать все это дело.
Алексей Огородников
В прошлом выпуске скидывали ссылку soundcloud на диалог с одной бабушкой, которая имела контакты с номенклатурой. Она объясняла, что евреи как раз таки и причем. Они конечно не главные, но именно они владеют ключами от знаний. Склонен ей верить.
Алексей Огородников
https://ari.ru/ari/2017/04/14317/siriya-i-tampliery Найдёте ниже, то что я на словах оставил.
Фомич
Так ты его протеже.
Фомич
Сколько можно про СССР ?! Может и правда социализм хотят строить . Иначе откуда постоянно о нём разговор. Как о пенсионной реформе. Говорили - то не зря оказалось. Может и здесь так же? Хоть бы поделились инфой.
Maxim Petrov
Что-то я не нашёл инфу о выделении Киргизии 500 млн долларов за последнее время. Есть похожее за 2017 и ранее...
Александр Верный
https://www.proekt.media/research/statistika-emigration/ цифры об эмиграции из РФ,за источник не гарантирую, но по моим прикидкам их гораздо больше чем статистика из РФ.
Maxim Egorov
Я на сайте и заменяю экзорциста. Изгоняю злобную нежить .
Михалыч
...и - К - Л - М - Н ))) павлуша!
Иван Иванов
Братки по тюрмам сидеть должны, желательно на пожизненном, а не политикой заниматься.
Николай Николаев
Никогда не играйте в карты с шулерами и деньги останутся целы. Никогда не имейте дел с бандитами и останетесь целым. Золоте же вроде правила? Если у этих тварей цель нажиться, думаете, они будут жалеть лохов, что попались в их сети? Так же со всякими "фермерскими" продуктами и прочей "эксклюзивной" дрянью. Если у вас такие хорошие товары, то что же вы их продать не можете? Очередь должна стоять, а её нет.
Artem Sibgatullin
Еще немного австрийских и немецких офицеров в РУ ГШ РККА https://tolstiyyoj.livejournal.com/35046.html
Николай Николаев
И чего тебе не свалить в Финляндию или Швецию? Карельский язык вроде схож с финским?
Николай Николаев
У меня собака,кот и крыса возмутились твоим подозрениям. Игорь Иванович умер и дело его умерло, соображать надо
Николай Николаев
Сталин это азартный игрок, ставил на кон население миллионами. Это как блатные проигрывают жизнь прохожего в карты.
Андерсен
Ну какая личность, начиталась пропаганды исторической в книгах. Он жену свою грохнул в квартире у себя, за то, что она неправильно проголосовала. Детьми разменивался за свои личные качества барана.
Henri Ducard
Если "держава" поубивала своего народа не меньше чем враги при войне, это не держава, это г*вно. Мощная держава по этому критерию - это США, они не мочат свой народ Хотя все всегда просто. Готовы умереть сейчас,оставить друзей, любимых, СВОЮ жизнь за то, чтобы держава была/стала мощной? Точнее группка никчемных с высоким ЧСВ, а ваши близкие и остальные так и останутся на помойке
Fiksik Piksel
Возможно, что пытаются поднять рейтинг власти. Реальных дел никто совершать не собирается, просто успокаивают население. Они будут использовать до последнего доверие населения, до самого последнего момента. Когда уже невозможно станет, может и сделают пару подвижек.
Степан Степанов
У меня собака,кот и крыса возмутились твоим подозрениям. Игорь Иванович умер и дело его умерло, соображать надо
Maxim Egorov
Возможно, что пытаются поднять рейтинг власти. Реальных дел никто совершать не собирается, просто успокаивают население. Они будут использовать до последнего доверие населения, до самого последнего момента. Когда уже невозможно станет, может и сделают пару подвижек.
Константин Алланд
Знакомый переехал из Хабаровска в армянский город Сочи (тепла ему захотелось видимо) и потом по работе занесло его в Абхазию. Ограбили под прицелом пистолетов. Удивляться нечему. Так всегда дрючба народов и заканчивается.
Андерсен
Да ёзягебельс, зеркало правды таки, картинку прикрепил к нику Васильева и дуркуешь словами.
Андерсен
Так ты его протеже.
Fiksik Piksel
Ну да. Дальше словесного бульканья нет реального движения в болоте, мы не видим.
Андерсен
Паскуда ты потомушта и рот в говне.
Andrej_Russan
Из Кремля давно пора бы сделать музей, выгнав от туда всякую власть. Много веков пропитывались те стены, обстановка, убранство, духом деспотии. И он ,этот дух, подчинит любого амбиционного правителя жаждущего туда попасть, слабого перед жаждой власти, слабого духовно.
Влад Шевченко
Но только озвучивают иногда . Которые кстати высказывал Владислав Александрович.
Andrej_Russan
а может как Бастилию?
Andrej_Russan
А раз суть управлении остается прежней , то и смена власти в России остается особо неизменяемой. Стареющий, дряхлеющий правитель, теряющий последнее уважение и контроль над подчиненными. Подчиненными сросшиеся со своими креслами и давно забывшие страх ответственности. И с другой стороны народ ,в котором копится злость и цинизм от такого управления. Недавнее видение – Небольшая горстка людей, принадлежащие к властной элите, почти все вооружены и укрывается за стенами кремля. Их охраняют какие-то силовики подчиняемые фсб и огромные, как океан, до горизонта, толпы людей с палками , факелами, криками ,окружившие этот кремль со всех сторон и готовые просто порвать тех кто находится внутри. Силовики бегают, суетятся ,пытаются как-то сдержать это наступающее на них человеческое море , но там просто для них всё обречено
Fiksik Piksel
Но только озвучивают иногда . Которые кстати высказывал Владислав Александрович.
Fiksik Piksel
Но только озвучивают иногда . Которые кстати высказывал Владислав Александрович.
Вихрь
https://ari.ru/ari/2017/04/14317/siriya-i-tampliery Найдёте ниже, то что я на словах оставил.
Вихрь
https://ari.ru/ari/2017/04/14317/siriya-i-tampliery Найдёте ниже, то что я на словах оставил.
сергей м.
Да в СССэРии карточки никогда полностью и не отменяли. .
Рустем Бохани
а может как Бастилию?
Андерсен
Ты конкретно проявился в чугунке свинцовом. Дешёвка ты пустозвонная, уголовной закалки. Фантаст язвительный, ты живёшь прошлым, благодаря настоящему. Желаю видеть тебя на площади в г. Грозном, будешь рассказывать, как ты брал его в третий раз.
Рустем Бохани
И там и оставить. В зверинце.
Андерсен
Зачем?. Лучше нового Ярослава встречать во всей славе и силе. А Мера она такая, не знаешь к кому примкнёт в ответственный момент.
Maxim Petrov
Думаю не только дух , но и кровь присутствует .
Vladimir Sholkov
Сама по себе форма правления номер не несёт без сектанства. Только истерика на сектанстве способно создать уродливую систему
Вихрь
Здесь не обижаются - это ты обиженный "офицерик" без совести и чести, по воле судеб.
Андерсен
ПОСВЯЩЁННЫЙ к теме аудиоэфира. http://www.fast-torrent.ru/film/posvyashennyj.html Юный Джонас живёт в идеальном, максимально цивилизованном обществе будущего, где больше нет войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. Для каждого члена здесь определён идеальный порядок существования, и теперь никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет — всё вокруг однозначно серое… По решению Совета общества Джонас назначается Хранителем памяти, которую он должен перенять у Учителя по имени Дающий. Юноше открывается правда о настоящем мире, но чтобы освободить свой мир, он должен бросить ему вызов…
Михалыч
...как Бастилию? У нас этих "бастилий" страсть, как много - от от Кённигсберга до Колымы.
Рустем Бохани
вон как тюрок запел. никогда не говори никогда https://www.youtube.com/watch?v=QG14_ix9MY4
сергей м.
он там впишется вполне
сергей м.
Кыргызия и будет ссылкой с определенными обязательствами перед обществом страны в которой были нарушены законы.ФСБ Отставные военные и смышленные ребяты программисты,спортсмены в купе серьезный инструмент...
Андерсен
Форменный придурок. Разве не видно его манифестацию? Он зацепился за точечные удары ракет, когда это всего лишь терминология и не больше. "Гибридный новичок" За 3 года не одного подписчика и не одного материала на его странице, вот и думай.
Андерсен
The Bell: Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево таки!
Сергей Вишняков
У тебя встаёт вопрос или ты за меня решил высказаться? Пустобрёх семитский.
Степан Степанов
++++
Рустем Бохани
он там впишется вполне
Константин Алланд
Даже непонятно кто начал активно продавать (предавать) Курилы, но уже говорят об этом, как о свершившемся факте,причём с придыханием : как, дескать, гарант хорошо в Азии укрепляется, дружит с Японией. Опять Дрючба народов. Выгод от этого шага никаких, одни убытки и поражение. Потеря стратегически выгодной позиции и огромных промысловых угодий. Но два триллиона долларов жгут ляжку кремлепутам, скорее продать, скорее. Холопов традиционно не спрашивают. По сути, после таких вот шагов, можно смело не выполнять никаких указов и распоряжений власти, ни в каком виде, ни от кого.Всеобщий бойкот. Но и этого не будет, тоже понятно. Всем на все пофиг. Население...
Константин Алланд
Вы еще каменный век в пример приведите. Там палку- копалку успешно использовали. Человек серьезно попирающий нормы социального поведения должен быть навсегда удален из общества после третьего уголовного преступления.
Вит Ла
Думаю не только дух , но и кровь присутствует .
Герман Сажин
И то, даже прямой ущерб лишь немного взбудоражит, а потом заглохнет все, в Кемерово это и проявилось во весь рост.
Константин Алланд
И то, даже прямой ущерб лишь немного взбудоражит, а потом заглохнет все, в Кемерово это и проявилось во весь рост.
Леонид Стгромов
Когда криптавалюта биткоин пошла вниз и устаревает на утиль в ноль, рф начали ее поддерживать)) смысл я думаю в том,что кто то в правительстве вложился в крипту и крипта упала, и теперь надо деньги спасать, те вложить в крипту 10 миллиардов долларов гос денег , поднять крипту продать свою личную, а бюджету дулю назад и все равно, свое спасли! По спонсированию крышей мысль интересная очень).
Рустем Бохани
спросите любого военного он готов убить и не раз?и что важно потом с этим жить
Кошкин
Пащёль ты на куй, "рабовладелец". Ты тупиковая ветвь с тупиковой же идеологией. ...И, в частности, я не рязанский и не христианин, тем более не раб. ...А ты хорошую дурь кумаришь...
Elena Shabunina
Дебильное мышление поэтессы. Акценты витиеватые не заметила?
Николай Толубаев
Похоже на , что было в 1918 • Новые "латышские стрелки" Китайский контрразведчик стал советником Путина
сергей м.
Вы еще каменный век в пример приведите. Там палку- копалку успешно использовали. Человек серьезно попирающий нормы социального поведения должен быть навсегда удален из общества после третьего уголовного преступления.
Вит Ла
Ну значит точно скоро будут навязывать газоанализаторы. Они будут умными, с GSM каналом и бригадой оперативного реагирования на вертолете, их нужно будет часто обслуживать и проверять. Так что готовьте деньги.
Константин Поляков
Ну значит точно скоро будут навязывать газоанализаторы. Они будут умными, с GSM каналом и бригадой оперативного реагирования на вертолете, их нужно будет часто обслуживать и проверять. Так что готовьте деньги.
Константин Алланд
Но совершенствуются способы утилизации дерьма.
Canapsis
Победили. Имеют право.
сергей м.
Но совершенствуются способы утилизации дерьма.
Maxim Egorov
Пока что либеральные фейковые новости об этом пишут. Серьёзные каналы молчат, в том числе и пропаганда РФ.
Maxim Egorov
Пропаганда думает что теперь населению втирать. Сегодня ж следственная группа итоги расследования оглашать должна. Весь текст теперь переписывать. Е - мое! ))))
Вит Ла
Как воспринимать информацию зависит от вас , а серьезные или не серьезные источники все это одна шайка - лейка .
Кошкин
"А прав тот,кто сильнее, чтобы вы сейчас не писали" - ну вот Вы себя и раскрыли. Поздравляю; у Вас фашистское мировоззрение. Хай Гитлер Вы наш...
Константин Поляков
Чечены молодцы. Подкинули кремлянам проблем, а то что у них жизнь слишком спокойная стала.
Vladimir Sholkov
Поэтому вопрос будет правильнее поставить следующий: Какие семьи принимают решение о разделе и чем обернется это для себя. Одно дело отдать другое дело что все хотят ходить в светлом и все молились тебе как посленелму проповеднику между высшими существами . Поэтому по мне назревает вопрос следующего характера: Когда начнется война там за право быть исключительной инстанцией. А это уже скоро. Каждая сила уже более менее сконцентрировалась на фоне идиотизма и почувствовала достаточной для того чтобы уничтожить другую сторону конфликта. По закону должна быть война там.
Vladimir Sholkov
Поэтому вопрос будет правильнее поставить следующий: Какие семьи принимают решение о разделе и чем обернется это для себя. Одно дело отдать другое дело что все хотят ходить в светлом и все молились тебе как посленелму проповеднику между высшими существами . Поэтому по мне назревает вопрос следующего характера: Когда начнется война там за право быть исключительной инстанцией. А это уже скоро. Каждая сила уже более менее сконцентрировалась на фоне идиотизма и почувствовала достаточной для того чтобы уничтожить другую сторону конфликта. По закону должна быть война там.
сергей м.
Дождь, эхо, знак, лента, одни фрики пишут. Где bbc, рбк, евроньюс?
Maxim Egorov
Не важно, главное информация вброшена в медийное пространство. Дальше само пойдет. Потом дождь, знак и эхо - фрики во фриковом гос-ве, а значит вполне легитимные , для этой местности. Читаемые и цитируемые.
сергей м.
+ им косяк - пыню в эпицентр террора возили, не подумавши, а если б ему там кусок жопы оторвало третьим "газовым" взрывом? Ай яй яй! Не углядели, не уберегли
Денис Гринго
Ну надо же охласу как-то объяснить что Россия делает в Сирии. Вот и придумали новость. Возможно еще и деньжат подкинули, чтобы об этом заявили международные СМИ. Эта запрещенная организация ИГИЛ и есть матрица. При любом происшествии обсуждают, ИГИЛ это сделал или нет? Главный вопрос существует ли запрещенная организация ИГИЛ как мировая террористическая организация или нет?
Alina Slonovskaja
Ну и где хоть какие то доказательства? Слов какого то чурбана, который сидит в горах маловато будет. Никто из нормальных СМИ даже не опубликовали новость, кроме расиянских фриков типа эха и дождя. Это как раз доказывает, что тема закрыта, не теракт это был.
сергей м.
Не важно, главное информация вброшена в медийное пространство. Дальше само пойдет. Потом дождь, знак и эхо - фрики во фриковом гос-ве, а значит вполне легитимные , для этой местности. Читаемые и цитируемые.
Денис Гринго
ага, подкинули проблем, теперь кремлянам придётся опять увеличивать налоги и сборы на покорённые народы(русских), возможно скоро ндс будет 30%,а бензинец по 80 руб. А вы что хотите как в "гейропе" с минимальной з/п 1400 евро и с их свободой, когда можно выйти на митинг и не боятся арестов?
сергей м.
эх, может быть и так (
сергей м.
арирадио - эзотерический ресурс. Политаналитика не его конек.
Константин Алланд
Кто на что учился. Винить тут чеченцев не в чем.
Иван Иванов
Кыргызия и будет ссылкой с определенными обязательствами перед обществом страны в которой были нарушены законы.ФСБ Отставные военные и смышленные ребяты программисты,спортсмены в купе серьезный инструмент...
Денис Гринго
А грустить не надо. Это все к лучшему. Понимание к обывателю приходит через боль.
Вит Ла
А для вас получается, когда говорят что пыня не будет участвовать в выборах презика, а он участвует и становится презиком- это не ошибка в аналитике? Говорят, что это взрыв газа и вы верите, а на деле на след день после взрыва в магнитке в рейсовой маршрутке спецназ расстреливает террористов и забрасывает гранатами, а сми пишут что это взрыв газового баллона в маршрутке и вы этому верите? Тогда к вам вопросов нет, спите дальше.
Денис Гринго
согласен, эзотерика это то что не проверишь и надо верить просто на слово
сергей м.
А грустить не надо. Это все к лучшему. Понимание к обывателю приходит через боль.
Денис Гринго
Да как же вы не поймёте, что европейцам плевать на внутренние проблемы в РФ, главное что-бы не было реального применения ядрёной бомбы, а так им пофиг если терпилы терпят и ведутся на пропаганду про то что во всём виноваты трампо-меркель-обамовцы, вам же расеянские дружбаны пыни сказали, что народ рф это новая цефть и поэтому будут эксплуатировать по полной. Пыня даже выгоден западным корпорациям, т.к. все его угрозы и мульты с бомбардировкой флориды- это увелечение бюджетов для военных корпораций сша и европы, нато в начале 90-х почти разваливалось и всё шло к его расформировке, но в РФ к власти пришёл бравый гопно пацанчик с амбициями наполеона и гонка вооружений опять закружилась, пошли огромные доходы для военнных. Пыня для запада это страшилка ещё лучше чем усамчик тот что бен
сергей м.
Ошибка в безаппеляционных утверждениях, которые расходяться с последующими событиями в 90%.
Денис Гринго
А вы уверены что это он участвовал в выборах ?
Влад Шевченко
так это было понятно на след день, когда там же спецгруппой маршрутку расстреляли, а сми объявили о взрыве газового баллона, было понятно когда "на взрыв газа" из москвы прислали под сотню следаков
Валера Смирнов
Насрали они, а не отстояли, с березовскими, черномырдинами и грачёвами с ЕБНами. В Москву ломонулись все беженцы с кавказа и цыгане тоже косили под них. Это продолжение Игры, не в нашу пользу. Не знал?
Вит Ла
А вы получаете что то за острова? Кроме мифического слова Моё" кстати это слово мое можете говорить только в определенных случаях иначе вас сочтут или фаш..м, или капиталистом или сепаратистом, т.е. от воли все тех же жоецовн
Денис Гринго
так это было понятно на след день, когда там же спецгруппой маршрутку расстреляли, а сми объявили о взрыве газового баллона, было понятно когда "на взрыв газа" из москвы прислали под сотню следаков
Денис Гринго
согласен, так же думаю
Вит Ла
Они живут на своей земле как хотят. Чем не свобода? А за чей счет - не так важно.
Vladimir Sholkov
А если твою подружку кто то будет иметь кроме тебя ты что то будешь терять ?
Вит Ла
А вы уверены что это он участвовал в выборах ?
Вит Ла
А если твою подружку кто то будет иметь кроме тебя ты что то будешь терять ?
Алексей Ф
Коммерсант, и рбк новость разместили.
Алексей Ф
Согласен , по поводу неважности . это основное отличие многих прямоходящих
Vladimir Sholkov
Если не считаете Русских людей отдавших жизнь за острова Курильской гряды ну как бы своими и эту землю тоже не своей то это ваше право конечно .Сравнение только с нравственной точки зрения не правильно .И последний вопрос .а что вы получите лично когда острова продадут ?
Владимир Павловский
Победили. Имеют право.
Vladimir Sholkov
А по мне показана просто несостоятельность власти. Одно дело когда ты можешь сказать группе людей фас и они разорвут человека, а другое дело когда ты до посинения кричишь фас, а на тебя смотрят как на больного. Просто банально что кто то имеет на этом свой бизнес и вопрос встанет другим боком кто стрижет местные или федералы или все вместе. Т.к. бабло оно такое его может быть и не быть, а когда его нема то можно ли рубить сук на котором сидишь. Все остальное выглядит благородно и чино, прикрываясь типа что Сильный, типа что Боятся
Вит Ла
Если не считаете Русских людей отдавших жизнь за острова Курильской гряды ну как бы своими и эту землю тоже не своей то это ваше право конечно .Сравнение только с нравственной точки зрения не правильно .И последний вопрос .а что вы получите лично когда острова продадут ?
Вит Ла
Согласен , по поводу неважности . это основное отличие многих прямоходящих
Александр Верный
Это не аргумент, они могут так же взять ответственность за любое происшествие , им это в тему, где доказательства? Когда эти товарищи производят теракт то в обязательном порядке подтверждают событие видео съемкой и предъявляют, с начало заказчику, затем публике. 20 дней ждать,теряется актуальность события,безопасностью это не объяснить,теракт это бюджетный политический инструмент, с хорошей реакцией на событие и тайминг заявлений просчитан точно, если бы это сделали они,то заявление было бы 31 декабря с расчетом поздравить " Кафиров" с новым годом! Я ни как не исключаю версию подрыва, но заказчики могут быть не те, делать выводы можно только на материалах расследования и экспертизах!
Алексей Ф
Занимаются своим обычным делом - засиранием инфо пространства. Срач вокруг Курил похоже из той же серии. Не верю я не в какие "башни". Конечно, каждый подонок во власти хочет больше загрести под себя, но не думаю, что там есть место какому-то реальному противостоянию. Просто Чубайсу и Ко в этом глобальном спектакле для лохов изначально прописана роль плохишей, чтобы на их фоне херои-поцреоты еще больше нравились ватному быдлу.
Maxim Petrov
Может и террористы, а может чей то тактический ход по дискредитации Кремля. Сейчас власть в такой ситуации, что любое шатание может спровоцировать неуправляемые процессы.
Алексей Огородников
С 10:20 тоже говориться о навязывании выбора только между вариантами матриц. Иной вариант не рассматривается. https://www.youtube.com/watch?v=xX5pwQmRXg8
Алексей Ф
За египетский взрыв,брали. Писали а арабских источниках.
Алексей Огородников
С каким кремлем еще? Для меня в той войне чеченские бандиты уничтожали русских, именно с ними они воевали. Сейчас кремль прекрасно сосуществует с чечней. Так что не с кремлем была война. И в моем понимании, настоящие русские, в принципе, не должны иметь дел и работать на систему которая их целенаправленно не замечает, делает вид, что их не существует.
Алексей Огородников
Ну надо же охласу как-то объяснить что Россия делает в Сирии. Вот и придумали новость. Возможно еще и деньжат подкинули, чтобы об этом заявили международные СМИ. Эта запрещенная организация ИГИЛ и есть матрица. При любом происшествии обсуждают, ИГИЛ это сделал или нет? Главный вопрос существует ли запрещенная организация ИГИЛ как мировая террористическая организация или нет?
Алексей Ф
Слишком харя у него радостная от "страстей-мордастей")
Андерсен
Дебильное мышление поэтессы. Акценты витиеватые не заметила?
Роман Котов
Давайте обратимся к фактам. Если посмотреть документалку, то можно понять что чеченцы не то чтобы прям так героически сражались и чего-то отстаивали. Они воевали обычно. Небольшими эффективными отрядами. Нормально воевали. Просто российская армия - это полностью разложившаяся и уничтоженная структура (на то время). Украдено всё что можно было украсть и продано было тем же врагам-чеченцам. А что нельзя было продать просто было пропито. Солдаты и офицеры совершенно не мотивированы и офицеры тоже. Неясно нахрен им эта чечня сдалась? чего их туда вообще привезли и главной мыслью всех русских людей было "свалить оттуда нахрен как можно скорее". Такую армию может побить даже наверно эстонская армия)). Сейчас конечно немного изменилось, но коренные проблемы не решены. Да, в армии стало лучше, но главная проблема это если из вашингтона позвонят любому генералу и скажут "делай так", то он будет делать как ему скажут оттуда. А при тотальном предательстве вы ничего не можете сделать будь у вас хоть мульён эскандеров. Как и какой-нибудь там Садам Хусейн. Так что не то чтобы они прям там отстояли, а просто отстаивать не перед кем. Попробовали бы они отстоять перед армией Китая например.
сергей м.
https://m.youtube.com/watch?debug_prerolls=false&sts=17913&utcoffset=180&v=r-uF_deofok&client=mv-google&layout=mobile&skipcontrinter=1
Vladimir Sholkov
А сколько вам нужно что бы ваша жизнь улучшилась . если не секрет и до какой крайности вы готовы упасть ?
Александр Верный
За египетский взрыв,брали. Писали а арабских источниках.
Константин Алланд
За это даже не расстраивайся, рек и водоёмов полно. Ты скорее Деньги потеряешь, чем краб с кальмаром пропадёт.
Вит Ла
Сколько мне нужно. Совсем немного по правде говоря, чтобы моя семья из поколения в поколение ни в чем не нуждалась, росла и интеллектуально продвигалась, чтобы карма была при этом хорошая. Обеспечишь? Нет, ведь потому что сам не можешь обеспечить этого себе. А падать никуда не собираюсь. Падают лишь те кто перестает бороться.
Maxim Egorov
Ну и где хоть какие то доказательства? Слов какого то чурбана, который сидит в горах маловато будет. Никто из нормальных СМИ даже не опубликовали новость, кроме расиянских фриков типа эха и дождя. Это как раз доказывает, что тема закрыта, не теракт это был.
Alina Slonovskaja
проверяют градус недовольства
Алексей Огородников
Латышская матрица. Смешно даже. https://www.youtube.com/watch?v=Dq3HbikRIuQ
Константин Поляков
Потому, что русских в кремле нет. Разговаривать нормально никто не умеет.
Вихрь
Ты ему дозу дай, а то не соображает.
Vladimir Sholkov
Это хороший аргумент. Но при условии что что то движется в этом направлении . А если движения нет, и вопрос о владении данными ресурсами и респределении ренты за ее использование для меня не стоит, то без реальных шагов это всего лишь фикция по манипулированию. Это как стричь волосы со слона. Оно возможно и можно но его никто не реализует ,но жрецы скажут что деды воевали и тогда труба зовет.
Алексей Ф
А ты уже вышел с булыжником на улицу? Влепил им в окно первой же крутой иномарки ? Ах да! В этой иномарке ездишь ты. Так против кого же должны выйти " овцы " ? В первую очередь . Против мифических " большевичков " ? Да нет камрад. " Овцы " вначале разорвут тебя в твоей крутой тачке. Ну, или в твоём любовно построенном на честно заработанные торговлей деньги - коттеджике..
Vladimir Sholkov
Сколько мне нужно. Совсем немного по правде говоря, чтобы моя семья из поколения в поколение ни в чем не нуждалась, росла и интеллектуально продвигалась, чтобы карма была при этом хорошая. Обеспечишь? Нет, ведь потому что сам не можешь обеспечить этого себе. А падать никуда не собираюсь. Падают лишь те кто перестает бороться.
Рустем Бохани
проверяют градус недовольства
Maxim Egorov
Суд грозного списал. Теперь Газпром заявил, что прощать ничего не будет и в итоге заплатит Россия. Могли бы решить вопрос по тихому, как обычно, но они решили раздувать скандал. Кто то начинает раскачивать РФию.
Константин Поляков
Если бы Кремль серьезно захотел, то от чечни остались бы одни воспоминания, да и то вряд ли. Другое дело, что в чечне был нужен в первую очередь кремлю, что бы не давать повода другим республикам к отделению. Поэтому чечню просто завалили деньгами. И не какую свободу чеченцы не отстояли.
Константин Поляков
Если бы Кремль серьезно захотел, то от чечни остались бы одни воспоминания, да и то вряд ли. Другое дело, что в чечне был нужен в первую очередь кремлю, что бы не давать повода другим республикам к отделению. Поэтому чечню просто завалили деньгами. И не какую свободу чеченцы не отстояли.
Вихрь
Критическая масса в сегодняшней действительности равна тому, когда начнут по всей стране мочить семитов граждане ази-опы и прочие гости из банд-формирований, на фоне информационной 3-ей мировой. Вот тут то и прорежется чей-то незнакомый голос - "Бгатья и сестры"!, к оставшемуся русскому населению 45-50 миллионов. Всё что сегодня происходит в РФ с русским народом со стороны некромантов - это танцы Тай Цзы.... А то что неизвестные игроки обрушат доллар, это видно по шевелению кремлёвской администрации. Кстати никто не терял карту?
Роман Воронин
Потому, что русских в кремле нет. Разговаривать нормально никто не умеет.
Роман Котов
я не в теме про карты(.
Вихрь
Насрали они, а не отстояли, с березовскими, черномырдинами и грачёвами с ЕБНами. В Москву ломонулись все беженцы с кавказа и цыгане тоже косили под них. Это продолжение Игры, не в нашу пользу. Не знал?
Фомич
А ты уже вышел с булыжником на улицу? Влепил им в окно первой же крутой иномарки ? Ах да! В этой иномарке ездишь ты. Так против кого же должны выйти " овцы " ? В первую очередь . Против мифических " большевичков " ? Да нет камрад. " Овцы " вначале разорвут тебя в твоей крутой тачке. Ну, или в твоём любовно построенном на честно заработанные торговлей деньги - коттеджике..
Фомич
Я на сайте и заменяю экзорциста. Изгоняю злобную нежить .
Фомич
А ты странный.
Вихрь
У тебя встаёт вопрос или ты за меня решил высказаться? Пустобрёх семитский.
Фомич
Всё в ваших руках, вперёд! Пока что кроме молитвы на коммунизм ниодной мысли от вас не было.
Maxim Egorov
Всё в ваших руках, вперёд! Пока что кроме молитвы на коммунизм ниодной мысли от вас не было.
Серёга Ларюшкин
Молодец. Солидарен.
Серёга Ларюшкин
За это даже не расстраивайся, рек и водоёмов полно. Ты скорее Деньги потеряешь, чем краб с кальмаром пропадёт.
Серёга Ларюшкин
А мы не за патриотизм и островов нам тоже не жалко .Нам вас жалко . .Вы же расходный материал .
Серёга Ларюшкин
А ты из серии - путный.
Вит Ла
А мы не за патриотизм и островов нам тоже не жалко .Нам вас жалко . .Вы же расходный материал .
Серёга Ларюшкин
Уже давно всё продали, раскройте бельма. А вот глупых, слепых-бизнесменов, никому не жалко. И это работает как правило.
Серёга Ларюшкин
Конкретно вот по этому вопросу, мы ничего никому не должны ставить. А вот за сотрудничество с врагами к нам, это за всегда пожалуйста, отвалим по полной.
Vladimir Sholkov
Как сказать, овцы сгруппированные по признаку могут показать силу в силу своего количества. Это как центнер говна на кого то опрокинуть. Но в силу того что они овцы их действиями просто руководят. Поэтому этот центнер говна полетит скорее всего в мою сторону.
Vladimir Sholkov
С другой страны если количество будет за русскими а не овцами то может сила попасть в кого нужно. И тут дело встанет за сторонами конфликта, а именно кто будет в стороне, кто будет выигрывать на самом конфликте, кто проиграет. Столкновение должно иметь выгоду
Рустем Бохани
любуйтесь
Влад Шевченко
Переходите в восьмой.
Aldan
Да какой восьмой? Он выше третьего умом не потянет.
Aldan
Простили потому что чеченцев Кремль боится вот и всё. Не в первый раз уже такое.
Влад Шевченко
Фомич уже наверное не ответит, рабочий день у него закончился.
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