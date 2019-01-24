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В Давосе не знают что будет дальше
В Давосе не знают что будет дальше
24/01/2019 02:43
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Обсуждение
Фомич
На западе социализм, а капитализм в Китае
сергей м.
С добрым утром, дебил!
сергей м.
После вас.
Фомич
На западе социализьма ? Понятно, почему туда ломятся рассияне толпами.
сергей м.
А в рассиянии значит не подыхает. Понятно.
Фомич
А в рассиянии значит не подыхает. Понятно.
сергей м.
Нахрен! Тебя. https://drive.google.com/open?id=1Kft9MEsxMWWCHrjdDqfhi12gJeIuUYWq
Фомич
Я уже запутался совсем! Так где же капитализм и где социализм??!! Эфиоп твою мать!!! Или хотя бы ГДЕ он был ?
сергей м.
Вы своей водой про СССР заколебали. Хватит "воды" !
сергей м.
Да...Уж.... "Просветители" мля! " И это всё , что они могут сказать ".
Фомич
Да...Уж.... "Просветители" мля! " И это всё , что они могут сказать ".
Фомич
Нахрен! Тебя. https://drive.google.com/open?id=1Kft9MEsxMWWCHrjdDqfhi12gJeIuUYWq
Герман Сажин
Сергей, вот зачем Вы ему отвечаете? Нужно понимать, что Вы не переубеждаете запутавшегося единомышленника, а раскручивание то что не надо.
Герман Сажин
Сергей, вот зачем Вы ему отвечаете? Нужно понимать, что Вы не переубеждаете запутавшегося единомышленника, а раскручивание то что не надо.
Герман Сажин
Сергей, вот зачем Вы ему отвечаете? Нужно понимать, что Вы не переубеждаете запутавшегося единомышленника, а раскручивание то что не надо.
Герман Сажин
Сергей, вот зачем Вы ему отвечаете? Нужно понимать, что Вы не переубеждаете запутавшегося единомышленника, а раскручивание то что не надо.
Герман Сажин
Сергей, вот зачем Вы ему отвечаете? Нужно понимать, что Вы не переубеждаете запутавшегося единомышленника, а раскручивание то что не надо.
Фомич
После вас.
Фомич
После вас.
Фомич
После вас.
Фомич
После вас.
Фомич
После вас.
сергей м.
Да, дурак я , не сдержался!
Андерсен
Потомушта нужно было зайти на ютуб https: //www. youtube.com/watch?v=clv1uOnzMoc и с помощью Ummy скачать нужный файл в формате mp3. и не включать незнайку.
Sl. Ru
то та...)
Sl. Ru
то та...)
Вихрь
А людей тоже в нейтральные нации отформатировать?
Николай Толубаев
В муравейнике нет главного, матка тоже раб, фунция. Если она не будет откладывать яйца, её выбросят как использованное изделие. Тут надо задавать вопросил по другому : Кому есть польза от существования муравейника. Кто получал диведенты от существования СССР
Aleksandr Shvecov
Потомушта нужно было зайти на ютуб https: //www. youtube.com/watch?v=clv1uOnzMoc и с помощью Ummy скачать нужный файл в формате mp3. и не включать незнайку.
Сергей Юрьев
На саунклауд залили старую передачу от 21.01.2019. На ютубе все нормально - передача от 23.01
Сергей Киселев
На youtube новый выпуск, Аудио треки с прошлой передачи
Фомич
Всё это " просвещение " от АРИ окончательно нарушило мой ритм и снесло крышу. Невыспавшийся , я приехал с работы домой... День считай пропал. Лучше послушаю Алису : https://youtu.be/2Q_xzgs-fh8?list=RD2Q_xzgs-fh8 Что будет, если я останусь здесь.... На АРИ.
Фомич
Абидна панимашь ли! Слова не успел сказать!
Фомич
это вы заманали совком своим. вас, дебилоидов, настолько много, что разработчики сайтов для "заработка" специально для совкодрочеров дизайн одного из проектов забацали. снова призрак коммунизьма бродит по России. только все нормальные люди прекрасно помнят, чем вся эта совдепия кончилась. скорей бы уж вы все передОхли, олигофрены
Maxim Egorov
Как начнётся кризис, то все политики резко полюбят криптовалюты. Пока они кричат, что это всё обман и ничем не обеспечено, а сами тем временем скупают активы и внедряют блокчейны. Мне кажется, что кризис не начнётся пока они с криптой всё не подготовят, будут сдерживать до последнего.
Arcadiy Y. Polyakov
галлы жили ещё в Галлилеи языческой во времена Иисуса. И язык у них был похожий, отсюда и фраза Элои Элои Лама савахфани... И во многих других местах.
Аким Корибут
На саундклауде версия от понедельника.
Maxim Petrov
Примерно таким же вопросом (что делать дальше?) задавались генсеки незадолго до краха совка...
Сергей Панченко
Ну точно - бешенная свора. Хорошо. Вы сами этим агитируете .
сергей м.
Тут Мадуру свергают, может от того в последние дни его так корёжит?))
Николай Толубаев
Проблемам России в том, что тут нет государства - как единой системы, состоящего из элементов с общей самоидентификаций, с обшими целями и стремлениями. РФ представляет собой мультид, находящийся в броуновском движении, и эта масса куда то движется сама собой. Этим потоком никто не управляет и не может управлять. РФ постепенно погружается в трясины, её тянут за ноги две гири. На одной ноге западные санкции, закадычные друзья ( типа Венесуэлы) и союзники ( типа Китая и Японии) . На другой громадный бюрократичесский аппарат и армия всяких силовиков и контролёров. Эта бюджетная гвардия превратилась с самостоятельный социальный организм, на который опираеться кремль, но который пожирает Россию и существует для себя и ради себя. Россия находиться в патовом состоянии. Единственный выход это перевернуть шахматную доску и начать игру заново. Нужно РФ переучредить. Для этого должны быть созданны Русские республики, а Крым превратить в нейтральную территорию, свободную экономическую зону сделать Рус Монако. Все национальные республики должны заключить новый федеративный (союзный) договор. И начнём всё с нового листа.
Вит Ла
У него и слух такой же как у алисы в искажённой уродливой форме , хотя своим единоутробным евреям нравится.
Yury Safonov
Премию хочет.
Николай Толубаев
На западе социализм, а капитализм в Китае
Maxim Egorov
А ты даже и там читаешь. Молодец ! Возьми на полке пирожок.
Вит Ла
По Крыму есть рациональное зерно ,какие-то шаги делать надо и почему не так .По переучреждении Эрэфии - определиться бы с базовыми понятиями такими как ГОСУДАРСТВО к примеру , а там глядишь и учреждать ничего не придется .По поводу обязанности заключения союзного договора не совсем понятно .Кто и кому должен и главное почему ?
Maxim Egorov
подавляющее большинство дарагих расеян не в состоянии осознать, что ими правит оккупационный режим. в Кремле всё-таки ни одного негра или индейца, все русскоговорящие со вполне европеоидными рылами, вот и не видят они в них явных своих врагов. всяким прибалтам, биджукам, азерам, тем же чиченам и прочим "братским народам" проще было: у них во власти были ярко выраженные чужеземцы (кремлёвские партейные назначенцы) - с иной внешностью и языком. и им особо напрягаться не приходилось, шобы понять, что у них во власти должны быть их соплеменнички, а не смесь хрен пойми чего с чем
Aldan
Государства в России хоть отбавляй, а вот общества действительно нет.
winter mosquito
Идеальное распределение( коммунизм ) присутствует на планете у насекомых ( муравьи, пчёлы), у коих социум состоит из 99% женских особей (матриархат). Партия наполовину волосатого с нечистой кожей ( некроманта), который очень любит чучело гомосексуалиста с женским именем. Состоит из него (матки) мужеловщика. небольшого числа трутней, которые его оплодотворяют. и из непродуктивных женских особей, рабочих и солдат, по факту безмозглых и визгливых зомби.
Добрейший Он
Приносим извинения. Исправлено. Выложена правильная версия
Aldan
Тут Мадуру свергают, может от того в последние дни его так корёжит?))
Владислав
Приносим извинения. Исправлено. Выложена правильная версия
Андерсен
В муравейнике нет главного, матка тоже раб, фунция. Если она не будет откладывать яйца, её выбросят как использованное изделие. Тут надо задавать вопросил по другому : Кому есть польза от существования муравейника. Кто получал диведенты от существования СССР
Андерсен
У него и слух такой же как у алисы в искажённой уродливой форме , хотя своим единоутробным евреям нравится.
Рустем Бохани
он может себе такое позволить
Рустем Бохани
все как в известной басне
Фомич
Ну точно - бешенная свора. Хорошо. Вы сами этим агитируете .
Фомич
Может тогда уж " Блестящих " или " Фабрику" предложишь сестричка??? Мне нравится Алиса .
Владимир Придача
ОТЛИЧНАЯ ПЕСНЯ о типичном "мертвом" человеке текущей "паразитарной" системы (Системы Количественного Роста). Меняй своё текущее положение на лучшее - регистрируйся в ИСКР: https://sites.google.com/view/iskr-drimex Краткий перевод песни на русский: Все, все спрашивают, каждый, каждый хочет знать, Почему, почему у вас все хорошо, почему, почему у меня так плохо? У вас есть, есть что-то, чего нет у меня? Получу ли, получу ли и я что-нибудь? Я опять, опять в самом начале? Всегда, мне всегда не везет! Все, все так несправедливо! Что же, что ж это такое – почти, почти всегда один обман! Если бы, если бы я только был им! Если бы, если бы у меня была она! Моя жизнь, моя жизнь пуста, абсолютно однообразна! Я хочу, хочу большего! Я ведь заслужил это! А если нет, ведь это было бы нечестно? Сейчас, сейчас или никогда! Ну почему, почему я всегда оказываюсь идиотом? И почему, почему другие, а не я, владеют миллионами? Разве я не могу, разве не могу подняться на самый верх? По-моему, по-моему, чем дольше я бегу, тем скорей сдаюсь. Я бы так хотел, так хотел, но как, как этому научиться? Пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь, объясните мне. Никто, никто не сможет сказать тебе, Никто не знает ответа на все твои вопросы. Ты просто должен понять – Мы пожинаем то, что посеяли… https://www.youtube.com/watch?v=c6-L_3GMBxs
Фомич
А ты даже и там читаешь. Молодец ! Возьми на полке пирожок.
Сергей Панченко
подавляющее большинство дарагих расеян не в состоянии осознать, что ими правит оккупационный режим. в Кремле всё-таки ни одного негра или индейца, все русскоговорящие со вполне европеоидными рылами, вот и не видят они в них явных своих врагов. всяким прибалтам, биджукам, азерам, тем же чиченам и прочим "братским народам" проще было: у них во власти были ярко выраженные чужеземцы (кремлёвские партейные назначенцы) - с иной внешностью и языком. и им особо напрягаться не приходилось, шобы понять, что у них во власти должны быть их соплеменнички, а не смесь хрен пойми чего с чем
Рустем Бохани
(21.12.1996) Почти через 3 года вышел из игры.
Андерсен
Матриархат стало быть из 99% особей.Владельцу на прямую несёт в этом пользу, раздавая диведенты трутням по всему миру. Но вопрос остаётся на повестке дня.
Рустем Бохани
Мадуро это пешка волею судьбы или кого то прошедшая в ферзи.шофер должен крутить баранку авто а не руль управления государством.
Sl. Ru
dffggg
Maxim Egorov
Сколько вкладывались в Венесуэлу, теперь считай вложения подарили)) У кремлян теперь бомбит, ищут на ком же можно отыграться. "Володин поручил пригласить в Думу Google в связи с неверным указанием Крыма на карте" https://tass.ru/ekonomika/6034954?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
khuan hachi
это не то. лишённые интеллектом люди высшим разумом, тоже не понимают в каком состоянии они прибывают.
Андерсен
это не то. лишённые интеллектом люди высшим разумом, тоже не понимают в каком состоянии они прибывают.
Иван Грозный
Вспоминается коммунятская поговорка "каждая кухарка может управлять государством".
Kuzja
За "захватом самолета" стоит не обычный алкоголизм обычного человека с бутылочкой из дютика, а обычная постановка. Вот уже и Росс24 дали задание дискредитировать разоблачителей постановок, так как матричные выкрутасы цеховиков уже имеют существенный резонанс "не в ту сторону".
Андерсен
(21.12.1996) Почти через 3 года вышел из игры.
сергей м.
И мне думается, что 19й - последний для нынешних кремлян. Правда вот, что и кто дальше будет...
Anton Chigurh
свирипулькин, а зачем ты ник сменил?
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