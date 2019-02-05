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Фабрики манипуляции мнением

05/02/2019 00:09
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Обсуждение
  • Особая каста среди людей - хищники. Они в основном и рулят.
  • Снова про Сталина... Снова про СССР. Выключаю.
  • Темы : Если жить на Марсе. Был ли Великий потоп исполнением приговора Страшного суда . Была ли попытка Иисуса спасти новое человечество успешной . Отказался ли Бог от человечества отдав его в руки бесов, торгашей , ростовщиков, упырей в людском обличии и вампиров . Матрица - это и есть тот самый загробный мир, где мы ВСЕ существуем вечно на дистрибутиве этой игры. Кто правит в РФ реально - двойники или Вашингтон ? Что делается в РФ с продуктами питания . Можно ли их употреблять в пищу. Тем просто море. А тут постоянно долбят и долбят про СССР. Ну сколько можно пинать ?! Ведь поневоле захочешь снова туда вернуться. Спорить начинаешь из за русской непокорности. Запретный плод сладок для тех, кто там не жил. Если так яростно нападают на СССР... " Значит хорошие сапоги - надо брать". Если мы немножко спорим, значит мы тролли? Ну и ну...! Грустно такое было услышать.
  • Хочу вам заметит, Александр. В нашем царстве/государстве, именно Мастера кисти и пера, скромно и смирно сидят на бобах... повторяю, Мастера. /// Мастера и Маргариту читали?... ни чего не изменилось. Абсурд, программный абсурд. Он не касается державных ремесленников и прохиндеев от культуры, типа кутаисского цеховика Зурабчика Церетели. по запросу могу привести сравнение настоящего Мастера и /мастера кисти/
  • Хочу вам заметит, Александр. В нашем царстве/государстве, именно Мастера кисти и пера, скромно и смирно сидят на бобах... повторяю, Мастера. /// Мастера и Маргариту читали?... ни чего не изменилось. Абсурд, программный абсурд. Он не касается державных ремесленников и прохиндеев от культуры, типа кутаисского цеховика Зурабчика Церетели.
  • проиллюстрирую.
  • К разговору об Артефактах и творческому поиску изобразительной силы. Случайные формы в практических занятиях малой пластикой. ...иногда выдают любопытные результаты. проиллюстрирую один из них.
  • По поводу троллей и "оттачивания ораторского мастерства в дискуссиях с ними". Я продолжаю настаивать, что конкретно на этой площадке дискуссия должна быть одна. Коммунист? Сталинист? Засовок? Пшёл отсюда, бан! Только так, и без разговоров. Объясню. Есть куча ресурсов, где можно до посинения нажимать клавиши в спорах за совок-антисовок, если вам это нужно. Вот, туда и идите. На АРИ.ру Карабанов годами (годами!) разъяснял, вразумлял, объяснял, выводил на чистую воду, и т.д. Получается, всё это пустая болтовня Владислава, пшик. Какие-то левые васи невозбранно заходят и разматывают свои заскорузлые портянки - "А, вот, товарищ Сталин! Бесплатные квартиры! Вот, царское меню, из чекистской столовой!" Мне оно надо, проматывать этот бред, цепляясь за него глазами? Нет. Я хочу видеть площадку с атомным ядром концентрации русской мысли. А кафешантан с совковыми плясками пусть будет за углом.
  • Ну, не античная стать. Думаю, что гаже этих урок.
  • скрин-шот говорит об обратном, лесничий.
  • скрин-шот говорит об обратном, лесничий.
  • который сельдерей.
  • который сельдерей.
  • гляди...
  • скриншот во весь экран, Сережа.
  • http://rt-online.ru/p-rubr-kult-36702/ Тайна гибели человека с филином Константин Васильев : «Теперь я знаю, как писать»
  • Просто понял - у вас тут темы кроме как об СССР - нет и не предвидится. С вами сектантами - только время терять.
  • Константин Васильев. « У чужого окна »
  • Константин Васильев. « У чужого окна »
  • Курс доллара к рублю с 1792 до 2018 года -https://www.anaga.ru/kurs.htm
  • сейчас вкл. вести эфэм, там соловей с куркумой и какимто поэтом стебаются над этим рауфом , стихи прочитали .А этого гоблина назвали бегемотом.Видимо там драка происходит , раз фас на этого бармалея открыто.
  • Навальный не проект кремля. Может он проект другого клана, а повару презедента он что то передал, к примеру ультиматум.
  • Навальный часть режима, изображающая оппозицию режиму. Ему разрешают говорить то и влезать туда, за что другого бы давно либо посадили, либо тихонько зарыли где-нибудь в лесу. К сожалению при отсуствии реальной оппозиции режиму многие ему симптизируют, т.к. как он клемит тех, кого значительная часть населения хотела бы видеть на столбах.
  • Согласен, но информация о встрече Пригожина и Навального не из этой категории. Это было бы интересно на том этапе, когда ещё не было понятно кто такой Навальный.
  • Согласен. Нужно быть выдержанным, собранным и обязательно вежливым. Но увы, первая реакция бойцовская, ...///...// ... ..ох,как хочется, /нехорошему человеку.
  • Согласен, но информация о встрече Пригожина и Навального не из этой категории. Это было бы интересно на том этапе, когда ещё не было понятно кто такой Навальный.
  • Согласен, но информация о встрече Пригожина и Навального не из этой категории. Это было бы интересно на том этапе, когда ещё не было понятно кто такой Навальный.
  • Интересно в любом случае. Пусть сливает как можно больше инфы. Вот с теми же пропагандонами типа Соловьева. И иже с ним.Нормально так получилось. А то трындят за русский мир, сильную страну, враждебный запад.А сами там корни пустили,детишек учат,домики строят за миллиарды долларов, борцуны. И видно, кто , где и на какую сумму. Бухгалтерия. Вот этого не отнять.Вылезет какой-нибудь очередной поцреот на экран, а всем уже известно, что за черт. И это хорошо.Уже не отмоются.
  • А может эти его "сливы" просто способ отвести внимание. Сливает тех, кого уже списали.
  • И удостоверение сказочного долбоеба им сразу под нос. Каждый раз. Вместо дискуссии. Ее все равно нет, так как им она и не нужна.Не для того здесь трутся.
  • Навальный часть режима, изображающая оппозицию режиму. Ему разрешают говорить то и влезать туда, за что другого бы давно либо посадили, либо тихонько зарыли где-нибудь в лесу. К сожалению при отсуствии реальной оппозиции режиму многие ему симптизируют, т.к. как он клемит тех, кого значительная часть населения хотела бы видеть на столбах.
  • А может эти его "сливы" просто способ отвести внимание. Сливает тех, кого уже списали.
  • И удостоверение сказочного долбоеба им сразу под нос. Каждый раз. Вместо дискуссии. Ее все равно нет, так как им она и не нужна.Не для того здесь трутся.
  • Да хоть бы и так.Пусть сливает всех. Пусть дерутся пауки в банке.Обслуживают себя сами.
  • Вот и повторишь мой здешний путь . Несогласных здесь убивают. Ну... Готовы убить ибо секта. Дабы не убили - нужно отсель валить.
  • Работает сертификат, заметил.
  • У Кобзона 1 песню знаю, у децела ни одной.
  • В Москве и Подмосковье эвакуировано более ста объектов. Борьба на дальних подступах продолжается... https://www.eg.ru/society/698315-v-moskve-i-podmoskove-evakuirovano-bolee-sta-obektov/
  • Понравился анекдот: Cидит Мухаммед на корточках в Берлине и плюет на землю через дырку в зубах. Вдруг появляется фея и говорит: — Я социалистическая социально-либеральная фея! Я прилетела, чтобы исполнить три желания! — Посмотри, какая у меня дырка во рту! Я хочу, чтобы мне вылечили и вставили все зубы! Не успел Мухаммед произнести эти слова, как тотчас вышел закон о бесплатном лечении и протезировании зубов для социальных иностранцев, и его рот засиял белоснежной голливудской улыбкой. — Я очень скучаю по своим четырем женам и пятнадцати детишкам, а также по родителям, братьям и сестрам, родителям-братьям-сестрам моих жен! Я хочу, чтобы мы все жили на роскошной вилле, и чтобы денег всегда много было! Не успел Мухаммед договорить, как оказался в прекрасной вилле! На столе — текст закона о воссоединении семей для социальных иностранцев, а также банковские распечатки со сведениями о поступивших пособиях. Дом полностью меблирован и оснащен электроприборами в соответствии с законом о помощи в приобретении мебели и бытовой техники для социальных иностранцев. Счастливый Мухаммед просто не знает, чего бы ему еще попросить, ведь одно желание еще осталось. И он попросил: — Хочу стать настоящим немцем. Не только по гражданству. Хочу быть голубоглазым блондином, и чтоб меня звали Фриц Шульц! Не успел он закончить фразу, как все исчезло, и он обнаружил себя вновь сидящим на корточках и плюющим на землю сквозь дырку в зубах. — Что случилось? — спросил он у феи. — Как не стыдно, господин Шульц, клянчить у государства! Вы должны заботиться о себе сами! Идите и ищите работу!
  • "Чем гуще трава, тем легче косить. И падает Рим, который непобедим"
  • Им никто не интересуется. Просто лишний раз политическая стерильность не помешает.
  • "Чем гуще трава, тем легче косить. И падает Рим, который непобедим"
  • 25 тысяч человек эвакуировали из-за угроз о минировании в Москве Собеседники агентства также уточнили, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины. А вчера на липецкой напротив ДПС провалилась дорога на трассу М4.
  • Кукловоды ненавидят белую расу. Все события нам указывают на это. То хачей арашуковых двигают командовать Россией, то набивают Европу африканцами. Все это явления взаимосвязаны. На кого похожи кукловоды интересно?
  • У Кобзона 1 песню знаю, у децела ни одной.
  • Просто понял - у вас тут темы кроме как об СССР - нет и не предвидится. С вами сектантами - только время терять.
  • Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
  • Тут лазил по топам ютуба и везде один тренд это реп клипы. На западе африканцы, в Европе турки, у нас тоже какие то чурки и только поляки сами исполняют))) Раскрутили по всему миру это примитивный жанр, негритянские частушки. Тиль из рамштайна читает реп с каким то турком, приехали)) В фильмах и сериалах не белые главные герои, белые уже на подхвате в образе каких то неудачников.
  • К чему интерес проявлял то и вылезло -
  • патамушта он сертефицирован и поэтому живой.
  • Всегда смотрю всё что дорого сделано, даже если мне не нравится какой то жанр. Просто интересно как делают, когда вложено много денег. Попался один достойный клип на австрийском ютуб, в России снимали. https://www.youtube.com/watch?v=LAWxZ91MJrs
  • Вот это установить и ничего больше не всплывёт. У меня белый экран, там где у вас реклама. https://adblockplus.org/ru/
  • Реклама подстраивается по поисковым запросам или по посещению сайтов.
  • Реклама подстраивается по поисковым запросам или по посещению сайтов.
  • Так запрос то у меня был только по адресу АРИ.
  • А почему тогда лесничий механик пишет, что у него ничего нет? Щас проверю прогу-софт по блокаде рекламы. Работает теперь блокада. Благодарю Егор.
  • Вот ещё мастхевная программа, чтобы быстро заходить на заблокированные торренты и сайты. Ставится почти на все браузеры. Нажимаете установка для гугл хром и через гугловский магазин она всё равно ставится и на оперу и на яндекс, к.т. они все из хрома сделаны по сути. Только для обычного быстрого пользования интернетом нужно не забывать выключать VPN, т.к. с ним скорость ниже, а так пролазит в 95% случаев на заблокированные ресурсы. https://touchvpn.net/#download
  • патамушта он сертефицирован и поэтому живой.
  • https://fri-gate.org/ru/
  • внемли
  • https://fri-gate.org/ru/
  • Навальный не проект кремля. Может он проект другого клана, а повару презедента он что то передал, к примеру ультиматум.
  • К чему интерес проявлял то и вылезло -
  • Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
  • Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
  • Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
  • Если троль и выдает возможно достоверную информацию то только с одной целью навязать вам свою тему и свое направление . Замес правды и лжи это основной прием дезинформации Дискутировать с ним только время терять .Только тем же оружием , он вам про цены в буфете вы ему про обширный ассортимент туалетной бумаги на любой вкус и цвет и даже политическое пристрастие ( комсомольская правда , пионерская зорька известие , крокодил .работница итд) Думаю это лучше дизлайков , потому как это не личная переписка много кто читает .
  • Если троль и выдает возможно достоверную информацию то только с одной целью навязать вам свою тему и свое направление . Замес правды и лжи это основной прием дезинформации Дискутировать с ним только время терять .Только тем же оружием , он вам про цены в буфете вы ему про обширный ассортимент туалетной бумаги на любой вкус и цвет и даже политическое пристрастие ( комсомольская правда , пионерская зорька известие , крокодил .работница итд) Думаю это лучше дизлайков , потому как это не личная переписка много кто читает .
  • Если троль и выдает возможно достоверную информацию то только с одной целью навязать вам свою тему и свое направление . Замес правды и лжи это основной прием дезинформации Дискутировать с ним только время терять .Только тем же оружием , он вам про цены в буфете вы ему про обширный ассортимент туалетной бумаги на любой вкус и цвет и даже политическое пристрастие ( комсомольская правда , пионерская зорька известие , крокодил .работница итд) Думаю это лучше дизлайков , потому как это не личная переписка много кто читает .
  • Прослушивай Бояр, все три саги. Можно выборочно, наугад... интересно.
  • Но без зарплаты, ибо некуй.
  • да. настоящие коммунисты работают бесплатно.
  • ксюшу интересно посмотреть. она хоть симпотная. и про себя-надувную куклу стихи читает.