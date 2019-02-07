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Какие пророчества знает власть?
Какие пророчества знает власть?
07/02/2019 00:25
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Обсуждение
Сергей Панченко
почему ты описываешь его, как "очень умного"?
Андерсен
оправдание беса типичное.
Сергей Константинов
Большой П близко
БМП механик
И Киркоров его любит, паренька веселенького и удачливого есть за что любить.
БМП механик
Она хороший исполнитель. Как музыкант она сильная. Хелависа ещё делает качественно. Я за качество музыки говорю.
Андерсен
какой-то сифилис нечестивый, затесался.
Андерсен
ВЧК = ЧВК.
Андерсен
это в "светском" государстве так сказать.
Вихрь
Суд досрочно освободил бывшего полковника Квачкова
winter mosquito
Птицы, гнездящиеся на ее вершине, прилетают к божественному пленнику и приносят ему амброзию. Сатурну служат демоны, наделенные даром пророчества и способные обучать искусству геометрии и философии». «На северных островах земли были племена богини Дану и постигали они там премудрость, магию, знание друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырех городах постигали они премудрость, тайное знание, дьявольское ремесло — Фалиасе и Гориасе, Муриасе и Финдиасе. Большая часть предпочитает остаться: одни — потому что уже привыкли, другие — потому что они все здесь получают в изобилии, без трудов и забот. Но даже несмотря на поражение от сыновей Миля, Племя Богини Дану окончательно не покинуло Ирландии. Диона облетает по орбите Сатурн каждые 2,73 дня, что является также и периодом ее вращения вокруг собственной оси. Морриган «сказала, что она пойдет и сокрушит Индеха сына де Домнан. иссушив кровь в его сердце и отняв почки доблести, и она дала две пригоршни той крови воинству. Когда Индех позже появился в сражении, он был у же обречен». Ио спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырёх галилеевых спутников. У некоторых вулканов выбросы серы и диоксида серы настолько сильны, что поднимаются на высоту 500 километров. Оксид серы(IV). Айнские сказки : Лунный человек. Как уже многие успели заметить, к Земле Луна всегда повернута одной и той же стороной.
Сергей Панченко
патамушта нет у неё никакой "другой" стороны ибо тоже плоская, как блин. иначе бы (если верить "официальной версии" о том, что она светит "отражённым солнечным светом") на ней непременно наблюдался бы БЛИК, как и на любом другом шарообразном объекте под внешним освещением. отсюда мораль: Луна светит СОБСТВЕННЫМ светом (температура которого НИЖЕ, чем температура лунной тени) и уж точно "синхронно" не вращается. всё, что нам с детства пихают в бошки в школах и "ВУЗах" - фуфло
Maxim Egorov
Ну а его часто слышно? Мафия и ублюдки там генетические. Официальный сайт Игоря Растеряева www.igorrasteryaev.ru/ 2011-2019 Официальный сайт Игоря Растеряева © Копирование оригинальных материалов разрешается при условии ссылки на сайт. У меня только на районе реальных музыкантов было три пары тройки. Тут Добрынин младший учудил оплошность, у местного пианиста-инвалида, текст песни с музыкой за своё выдал и естественно заработал на этом.
БМП механик
НАШЕ ПОЛЕ, РОДНОЕ ПОЛЕ... запахали, заборонили, укатали асфальтом. https://www.youtube.com/watch?v=27YBt-XyTuo https://www.youtube.com/watch?v=jcxBp5J8D8o
Юрий Рыков
Как то встретился с такой инфой: Была такая группа Дюна, пела шуточные песенки. В 1996-ом году группу пригласили (обязали) участвовать в шоу поддержки ельцина, группа отказалась, после этого с большого эфира группа исчезла.
Александр Верный
У меня есть друг с детства, очень умный и удачливый парень,с виду прост и весел, любит Киркорова, болеет за футбол и гаранта уважает. Я его спрашиваю, как можно не видеть эту всю банальную постановку ,а он зачем мне это нужно видеть,разочаруюсь во всем, правду все ровно не узнаю, буду ходить расстроенный и обозленный, перестану понимать толпу и значит не смогу понять как в этой толпе зарабатывать! Вот говорит, я дочери поставил на телефон контролер,так отключил, ото я расстроенный и она нервничает, не все человеку надо знать, вредно бывает, а знать нужно то,что реально работает и помогает жить весело и без проблем!
Александр Верный
любой бы на этом сайте если бы его начали учить жить послал бы, и в гораздо более грубой форме чем твой друг
Вит Ла
Большой П уже близко
Андерсен
этого старца тоже в ЮНЕСКО
Yury Safonov
Он сказал, что не хочет он русскую работу делать.
Андерсен
Ну а его часто слышно? Мафия и ублюдки там генетические. Официальный сайт Игоря Растеряева www.igorrasteryaev.ru/ 2011-2019 Официальный сайт Игоря Растеряева © Копирование оригинальных материалов разрешается при условии ссылки на сайт. У меня только на районе реальных музыкантов было три пары тройки. Тут Добрынин младший учудил оплошность, у местного пианиста-инвалида, текст песни с музыкой за своё выдал и естественно заработал на этом.
БМП механик
что происходит? BBC/NEWS русская служба. ...вас обслужили. Николай Воронин Корреспондент по вопросам науки.
Андерсен
Напоминает речь животного инстинкта в големе(голимый). И вообще - ВЫ чужая раса.
Сергей Константинов
Большой П уже близко
Вихрь
Температурят.
Владимир Лужников
Все, что выше описывается двумя фразами. "В невежестве-счастье", а "наглость-второе счастье".
Владимир Лужников
Все, что выше описывается двумя фразами. "В невежестве-счастье", а "наглость-второе счастье".
Андерсен
А сколько было не допущено таких весёлых и частушных. :-( Все на Арбате оказались по переходам.
Maxim Egorov
ничего подобного. Мне неинтересна она. Нормальные песни давно по клубам можно послушать и удивиться не раз.
Андерсен
ничего подобного. Мне неинтересна она. Нормальные песни давно по клубам можно послушать и удивиться не раз.
Maxim Egorov
Она хороший исполнитель. Как музыкант она сильная. Хелависа ещё делает качественно. Я за качество музыки говорю.
Yury Safonov
Отвлекают от реальных проблем.
Алексей Ф
Ему повезет, если он проживет свою жизнь, ни разу не столкнувшись с реальностью: менты не подкинут наркотики и не отожмут бизнес, дочь не вы*бут кочевники, жену не угробят "врачи", сына не искалечат в "армии". Но когда эта реальность так или иначе бьет таких людей по чугунной башке они начинают верещять: "за что"? P.s. вспомните ту же "зимнюю вишню", следствие общего ублюдства шумерской федерации. Те, у кого там погибли дети тоже возможно в большинстве своем любили гаранта, футбол и киркорова. И думали, что пронесет. Не пронесло. Никому не желаю ничего плохого, но надо понимать, что прожить всю жизнь "в домике" не получится.
Андерсен
генерал-майор юстиции Казбек Булатов подал рапорт об отстранении его от должности на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. "Лаборатория Бизнеса9 минут назад ха-ха ... дружба то была основана на каких-то совместных делишках ... снятие с должности - это не финал ... тут дело должно в прокуратуру идти!"
Степан Степанов
камуняцкие пидоры качают, пробуют, скоро двойники задрыгают копыцами, я буду шваль большевицкую и и выблядков вешать
Алексей Огородников
За советские тролли стали гиперактивными. Вчера уже поздно ночью написал короткий комментарий под видео о том как Т-34 уничтожил 3 королевских тигра. Высказал свое сомнение, в том что именно так все было, сославшись на силу пропаганды в СССР. Так через 3 мин мне прилетел ответ на пол страницы в стиле ЗаСР. Это реально даже руками не успеть набрать. Вообщем цех постоянно бдит и активно к чему-то готовится.
Henri Ducard
Русский народ губят сами вот такие русские, а не кукловоды
Алексей Огородников
Через руки, ноги и желудок все равно дойдет.
Степан Степанов
<< ВЧК=ЧВК. >>
Vitaliy Muromskiy
хлеб отрабатывают копи-пейстом... что им еще остается то ) историю учат по фильмам.... =) наверное серьезных книжек в руках не держали.
лесничий
О вкусах не принято спорить, так же как и делится оными. Ваш пример с пелагеей откровенно неудачен. Группа Пелагея сладкая морковка для русской аудитории, и не более того. ///Откушать желаете, да вот же оно...///
Андерсен
темпоральные синтезы?
Сергей Константинов
про смещение полюсов, разумеется да.
Андерсен
про смещение полюсов, разумеется да.
Александр Шепелёв
Всего потери советской бронетехники с 22 июня 1941 по 9 мая 1945: 83500. Всего потери немецкой бронетехники с 22 июня 1941 по 9 мая 1945: 28735. Поставки в СССР танков по ленд-лизу: из США было получено 6313; из Британии - 4529
Андерсен
это их инструмент биологический, которым и прикрываются среди кипы Законов УК.
Вихрь
<< ВЧК=ЧВК. >>
Сергей Константинов
любой бы на этом сайте если бы его начали учить жить послал бы, и в гораздо более грубой форме чем твой друг
Вихрь
его спросили, а не учили.
Влад Шевченко
это все пустое.
Сергей Вишняков
Пророчество и предсказание различаются. Пророчество создает будущее, предсказание - предвидит. Дара не существует, но есть наследие. Ты принимаешь не дар, а наследство. Тот кто владеет способностями подобен предпринимателю, который пашет по 24 часа в сутки. Нет дармовой сверх способности, есть бесконечная работа над собой. Бесплатный сыр только в мышеловке. В данный момент идет еще и война в тонком мире. Тот кто хочет знать тайну гибели героев Новороссии смотрите предсказание, видение Пресвятой Богородицы монаху Филиппу Луганскому в 1905 году. Кукловоды вмешались чтобы разрушить пророчество и вступили в альянс с очень мощной черной силой.
Goo Gl
неодушевлённых клонов что-то нынча расплодилось, словно как погода распогодилась. Зачем синтетике много знать? За нами за спиной готовят к большой войне, а вам это даже никак не интересно.
Рустем Бохани
это все пустое.
Вихрь
Тем более, на окладе и полном содержании они трудятся на гос. особняках.
Вихрь
Справочку выпишите и укажите что данного гражданина подозревали в связях с евреями. Очень очень нужно чтобы в Натив отправить. Переезд на Землю Обетованную - кропотливое дело
Алексей Огородников
В свое время до конца так и не разобрался кто они. Иногда вроде говорят правду, приоткрывают какую-то истину. Есть даже, что полезное у них почерпнуть. Но в целом доверия к ним не было. Не покидало ощущение, что они ведут куда-то не туда, что-то скрывают и не договаривают.
Вихрь
неодушевлённых клонов что-то нынча расплодилось, словно как погода распогодилась. Зачем синтетике много знать? За нами за спиной готовят к большой войне, а вам это даже никак не интересно.
Сергей Вишняков
она у тебя на лице, без пластической операции.
Вихрь
она у тебя на лице, без пластической операции.
Алексей Огородников
Ну да. Теперь их связь с кремлем очевидна. Может они что-то ведают и знают, но все что они делают это не на благо русского народа явно.
Vitaliy Muromskiy
Если уж даете статистику , то будьте точны 83500 - это потери только в танках .
Вихрь
Она давно с ними была, с того момента как попали в разработку фсб и согласились поработать на "государство". Они им всего лишь нужны для дополнительной аккумуляции своих чёрных дел.
Сергей Вишняков
способностями обладают, как тут сказали, на лице написано. Но есть большое НО. Женщин на видео "сломали", женская сила надломленна. Прикрытие для реального ритуала.
лесничий
пачпарт забыли, господин хороший вчарась слюнями давился, сиодня сопли распустил...
Николай Николаев
Певец Александр Новиков тоже рассказывал, что ему предлагали участвовать в шоу "Голосуй или проиграешь", он отказался.
Алексей Ф
А вы хотите знать, чтобы вовремя присоединиться к процессу вешания?
Константин Алланд
Кто за путина встрял, тот себя потерял.
Maxim Egorov
Шарий выпустил ролик где он разоблачает Дудя. Создаёт сначала впечатление будто Киселёва хотели припечатать к стенке, но ведущий оказался такой бездарь, что не смог этого делать)) На самом деле, это не советская тупая пропаганда. Киселя просто хотели показать, какой он есть и показали. А если Дудь не справился с задачей, то зачем вслед нанимать Шария))) Расчёт на то что все вокруг тупые, а в кремле только умные сидят.
Maxim Egorov
Шарий выпустил ролик где он разоблачает Дудя. Создаёт сначала впечатление будто Киселёва хотели припечатать к стенке, но ведущий оказался такой бездарь, что не смог этого делать)) На самом деле, это не советская тупая пропаганда. Киселя просто хотели показать, какой он есть и показали. А если Дудь не справился с задачей, то зачем вслед нанимать Шария))) Расчёт на то что все вокруг тупые, а в кремле только умные сидят.
Goo Gl
Если уж даете статистику , то будьте точны 83500 - это потери только в танках .
Goo Gl
Если уж даете статистику , то будьте точны 83500 - это потери только в танках .
Константин Алланд
да все понятно с хуцпой соловьева. все вокруг уже изгадил.
Maxim Egorov
Там ещё в комментах тролль на тролле. Из чего следует вывод, интервью ударило по репутации режима, как бы они сейчас не выкручивались. А вопросы специально, я думаю были детские и не выводящие на конфликт. Просто показали общение.
Vitaliy Muromskiy
Да , зачем они , вообще, были нужны - достаточно было привезти 40-летних сибиряков , стрелявших в спины командирам и победить в войне .
Константин Алланд
Ну там был хороший вопрос про итальянский особняк соловьева и ответ в стиле "пациента доктора климова" : покажи свой член и я тебе отвечу за Италию. Ну это днище вообще. Шизофреник и дегенерат. Да впрочем как и все кремлежители. Там же нормальных то нет.
лесничий
интересный проект, нравился мне. ///Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение.///
Goo Gl
Да , зачем они , вообще, были нужны - достаточно было привезти 40-летних сибиряков , стрелявших в спины командирам и победить в войне .
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=En9_l8079ik
Вит Ла
Где дворяне блудили с чёртом?https://www.youtube.com/watch?v=9XUgEhwOwRM
Vitaliy Muromskiy
не понял при чем тут сибиряки разговор про технику
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