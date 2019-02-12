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Дуб Авраама рухнул. Предание о конце света

12/02/2019 01:03
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Обсуждение
  • Какой же юрский русский??? - Во мне есть еврейская кровь.https://a-glazunov.livejournal.com/52384.html
  • Последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства». Русский народ снова сделают подневольным , снова будет , как в царской России 95% населения жить под ярмом . И будут новые дворяне - чубайсы , медведевы , набиулины , и тд. . Они не допустят русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • дух
  • Энерция, вы же - тут, как тут, хитлеру капут!
  • Последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество . Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , снова будет , как в царской России 95% населения жить под ярмом . И будут новые дворяне - чубайсы , медведевы , набиулины , и тд. . Они не допустят русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • когда ватникан схлопнется, тогда и уйдёт всё вместе. То что есть, не про нашу честь на сегодня.
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
  • Юрский жид пархатый, и все кто говорит обратное тоже таковыми являются,или продались кремлю.
  • Юрский жид порхатый и все кто говорит обратное или сам жид или продался кремлю!!!
  • Юрский жид порхатый и все кто говорит обратное или сам жид или продался кремлю!!!
  • Юрский жид порхатый и все кто говорит обратное или сам жид или продался кремлю!!!
  • вот здесь ведущий говорил про известного актера по национальности юрист,что он русский актер но это же не правда.Этот актер и сам не скрывал что по матери он юрист и при юридической власти в РФии не плохо себя чувствовал. Это наводит на определенные мысли. По населению в РФии тоже какие там 150 миллионов хорошо если сотня наберется а русских и того меньше.А мы юристами восхищаемся.О русском народе думать нужно.
  • Где , в чём муть? То что хабадники подставили свою религию, это закономерно.
  • провыблядок щекастый этой суки уголовной сидит,опухает, отдыхает, я бы с таки наслаждением ублюдка прикончил, как же я камуняк ненавижу. Финов уважаю. Задали их инженерные загорождения, морз, шнее по яйцы -компьютер выдал- только ядерный взрыв, сколько же они там ухерачили мужичков русских https://www.youtube.com/watch?v=8N2Xvqh_cBg
  • Вас нет случайно на видео? https://youtu.be/K6gQs9q1Ecc
  • Случайность это не проявившаяся закономерность, кто автор не помню, но точно не мразь чапман.
  • Попы гавно нацыи, как и камуняки, но ведь, додумались камуняки Васкова на фоне креста заснять, апокалипсис . https://www.youtube.com/watch?v=ix2BE430fSo
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Капитализм уничтожает нации . Ну , не идиoты же вы ?
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Капитализм уничтожает нации . Ну , не идиoты же вы ?
  • Да кто его знает!
  • Мышка перевернулась - ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ. Нажалась правая кнопка отмена и это случайность.
  • последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Капитализм уничтожает нации . Ну , не идиoты же вы ?
  • Когда начнётся Исход как из Египта.
  • В "Белые облака" помню продавалась. И на новом Арбате видел в зелёном переплёте. Есть в эл. виде.
  • Разговаривал с турками и они в общем поддерживают Эрдогана, он там у них как Путин у нас в середине 2000-х,устранил власть генералов, но это вещь эволюционная, и срок действия этой модели истек, так как Ота Тюрк не с неба модель придумал, он шел классическим европейским путем построения национального государства и заменил султанов на генералов и создал светское государство и надо сказать спас от полного уничтожения Турции,но генералы без войны очень быстро деградируют и тормозят развития страны, Эрдоган сам хочет быть отцом нации и надо заметить данные у него неплохие.Турция, после второй мировой войны неплохо вписалась в мировую экономику и политику за счет своего географического положения с СССР, а на сегодняшний день Турция хоть и член НАТО, но ее ни как не берут в Евросоюз и она ищет свой путь развития и исламизация логичный ход, да и общий тренд в регионе.
  • Разговаривал с турками и они в общем поддерживают Эрдогана, он там у них как Путин у нас в середине 2000-х,устранил власть генералов, но это вещь эволюционная, и срок действия этой модели истек, так как Ота Тюрк не с неба модель придумал, он шел классическим европейским путем построения национального государства и заменил султанов на генералов и создал светское государство и надо сказать спас от полного уничтожения Турции,но генералы без войны очень быстро деградируют и тормозят развития страны, Эрдоган сам хочет быть отцом нации и надо заметить данные у него неплохие.Турция, после второй мировой войны неплохо вписалась в мировую экономику и политику за счет своего географического положения с СССР, а на сегодняшний день Турция хоть и член НАТО, но ее ни как не берут в Евросоюз и она ищет свой путь развития и исламизация логичный ход, да и общий тренд в регионе.
  • Всё вам "вынь да положь"… ищи и обрящешь.
  • советик из серии "Хлопай ресницами и взлетай!"
  • Группа энтузиастов и криптовалюты.... Интересная парочка..., вызывающая, по меньшей мере, улыбку...
  • Группа энтузиастов и криптовалюты.... Интересная парочка..., вызывающая, по меньшей мере, улыбку...
  • Сначала Владислав(К) поведал нам о кукловодах, анунаках, а потом говорит, что в Россиянии нет глубинного государства... Сдается, что есть.
  • Сначала Владислав(К) поведал нам о кукловодах, анунаках, а потом говорит, что в Россиянии нет глубинного государства... Сдается, что есть.
  • А какого разлива: индийского или от Хиневича?
  • Не видел издание Хиневич, не разу. Кстати по датам из Фатимы, вся инфа оттуда из Сантии Веды Перуна. Но вы наверное смущаетесь имён.
  • Про отсутствие подписей о назначениях в советское время .... , как то "Остапа понесло"...
  • " Вначале было слово " неписаное правило любого гауляйтера.
  • Камуняки выстроили иезуицкую систему, 90 процентов к бюджету прикручено и одни русские гнобят других русские. а сурок-черт и у него мозгов не хватит, из америки суки нами правят, я уже говорил про писькова- клон ворошилова, похож падлюка. может архивы-документы у фрицев захватили по клонировани воршыловского ублюдка. А вход-рубль, а выход только через трубу у швали камуняцкой
  • Этот дольмен выходит на анологичный дольмен забора останкинского зомботранслятора. Какие-то колебания снимаются с мумии терафима членина, генерируются в зиккурате и передаются на останкинскую иглу. Не зря трупопоклонники членинцы для зомботранслятора выбрали район останкино. Может по мередиану их стоит, помню еще кое-как космические координыты, часы и минуты, опьепешся на секунду- папа пинок под сраку давал сразу. А че там 5-км туда-сюда, они шарили, хотя я не работал с ними. Останкино-от слова останки, там хоронили людей. Весь совок и вся Россия пропитаны некромантией. С этой же целью сралин заставил в каждой избе повесить тарелку левитана, колебания с мумии передавались до зомбоящика через радио и таким образом зомбировалось население. А в 1941 годе людоеды заглушили реактор зиккурата по зомбированию населения и вывезли мумию в Тюмень, машинка по наведению мордора и морока на русских людей перестала работать и русские из большевицких орков снова превратились в русских скифов и стали громить немецких готов. А затем снова запустили этот некрофильский реактор. И в стены кремля не зря своих уголовников из обслуги аннунаки замуровывают- замок стоит крепче и духи уголовников помогают держать режим. Там только два светлых парня замуровано: Сергееви и Гагарин, а дочка последнего служит этим людоедам, странно, да)))? Может и теперь тайно впехаивают пепел тушкок камуняцких
  • ну натянуто натянуто жеж
  • "В мавзолей на Красной площади угодил метеорит размером с конскую голову" - ещё лучше звучит
  • " ...грамотно, добротно и победоносно, как и всё при Сталине. Сейчас этого нету... " цитата из ролика от "шамана гиперборея.
  • советик из серии "Хлопай ресницами и взлетай!"
  • "В мавзолей на Красной площади угодил метеорит размером с конскую голову" - ещё лучше звучит
  • У нас страна советов, не забывайте.
  • Не теряй голову, сгодится.
  • Неужто?... а мне и невдомёк! Вы большой оптимист...
  • https://www.youtube.com/watch?v=K9-SU2FZfsg&feature=youtu.be
  • Из полковой разведки даже попавших в плен на пол дня, признавали предателями и врагами народа. от 15 -чки на душу населения, без права переписки. Думаешь уголовники шли в атаку на пулемёты за шмалина, с лопаткой и тесаками?
  • Так может и нам урок: действуй или вали?
  • Не видел издание Хиневич, не разу. Кстати по датам из Фатимы, вся инфа оттуда из Сантии Веды Перуна. Но вы наверное смущаетесь имён.
  • Поркопенко об этом инциденте уже звенел на всю РЕН.ТВ. Бляснул знаниями для новичков типа. Там дох -я кто замурован со времён москвы белокаменной.
  • Слушал Острецова-пожилой человек,пора о боге думать... а он все атомной дубинкой хочет махать-мир пужать((
  • Борщевик ему нужен для вызывания дождя.
  • Ну так их там за кордонами особо и не охраняли, приходилось вплоть до 39 года работать другой интеллигенции на НКВД. Много там фуфла написано. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
  • Ну так их там за кордонами особо и не охраняли, приходилось вплоть до 39 года работать другой интеллигенции на НКВД. Много там фуфла написано. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
  • Борщевик ему нужен для вызывания дождя.
  • Ватикан выстраивал и коммунизм тоже.
  • В оранжевые поля с холмиками перебрались, заповедник (= Прикрытие выгодное.
  • Неужто?... а мне и невдомёк! Вы большой оптимист...
  • Да, не заметил. Заметил что постишь по 3-4 раза подряд в году херню свою биографичную.
  • ...ну, так покатиться или покаяться, разберись - грамотей православный.
  • Да, не заметил. Заметил что постишь по 3-4 раза подряд в году херню свою биографичную.
  • Скандал произошел знатный, на весь СССР. власти не осознали что произошло, а когда дошло объявили ветерана войск НКВД замаскировавшимся власовцем
  • Из полковой разведки даже попавших в плен на пол дня, признавали предателями и врагами народа. от 15 -чки на душу населения, без права переписки. Думаешь уголовники шли в атаку на пулемёты за шмалина, с лопаткой и тесаками?
  • Вот вам и сказ про зелёных человечков, шахтеров и т.д..
  • охлаждение любви.https://news.mail.ru/society/36278510/?frommail=1Огромный крест обнаружили на пляже во Флориде супруги Крис и Грэг Гэй. Пара только зарегистрировалась в отеле в Форт-Лодердейле и отправилась прогуляться к морю. Они увидели крест в воде и не сразу поверили своим глазам. «Такое случается раз в жизни и, вероятно, никогда не повторится», — сказала Крис в комментарии журналистам.
  • Где , в чём муть? То что хабадники подставили свою религию, это закономерно.
  • охлаждение любви.https://news.mail.ru/society/36278510/?frommail=1Огромный крест обнаружили на пляже во Флориде супруги Крис и Грэг Гэй. Пара только зарегистрировалась в отеле в Форт-Лодердейле и отправилась прогуляться к морю. Они увидели крест в воде и не сразу поверили своим глазам. «Такое случается раз в жизни и, вероятно, никогда не повторится», — сказала Крис в комментарии журналистам.
  • Так может и нам урок: действуй или вали?
  • Так может и нам урок: действуй или вали?
  • А Сурков не плохую статью написал . Хотя и слукавил , что в РФ нет глубинного государства и всё на виду
  • Корреспондент НТВ при помощи компьютерной программы написал брошюру бессмысленных стихов, опубликовал под именем Б. Сивко (бред сивой кобылы), нанял актёра и провёл презентацию в Центральном Доме литераторов. Руководство Московской организации Союза писателей России, сочтя ряженого поэта Сивко богатеньким буратиною, почествовало его по самое не балуйся, с вручением членского билета Союза и Есенинской медали.
  • В свое время Рим ушел слишком вперед. Развился, демократизировался, ожирел. При этом считал себя жандармом Европы. Простым, неотесанным горам это показалось несправедливым. Рим пал. Европа стала готической. История повторяется циклически. И если русские потомки готов пора сломить. У русских война в крови, не бизнес. Преступно ждать. Нужно брать Европу Европу за рога. У Чингисхана ВВП был низким, но это не помешало ему взять себе контроль над успешными в экономическом плане государства.
  • Вот вам и сказ про зелёных человечков, шахтеров и т.д..
  • На самом деле позорище, а не статья. Это же писалось типа для умных людей, не для быдла колхозного. Если это всё на что способна эрефия, это просто позор. PU молодец, система очень хорошая, америка гумно, наша сила в глубинном народе и ни слова про русских. Что за народ, то? Пусть лучше баранов пасёт, а к руководящим должностям даже не подходит. Человек просто не на своём месте. То, что статья может быть красиво написана ещё ничего не значит. Главное суть, а написать можно было матерком и с ошибками в каждом слове. Сути нет, ну прям совсем нет, сплошное лизожопство.
  • Я не сдох, Я выжил. Взаимно, сколько общался с боевиками полковниками, да я да мы, и всё так повторяется по кругу.
  • Я не сдох, Я выжил. Взаимно, сколько общался с боевиками полковниками, да я да мы, и всё так повторяется по кругу.
  • Корреспондент НТВ при помощи компьютерной программы написал брошюру бессмысленных стихов, опубликовал под именем Б. Сивко (бред сивой кобылы), нанял актёра и провёл презентацию в Центральном Доме литераторов. Руководство Московской организации Союза писателей России, сочтя ряженого поэта Сивко богатеньким буратиною, почествовало его по самое не балуйся, с вручением членского билета Союза и Есенинской медали.
  • Из наследия тяжких времён. Авраам с дуба рухнул и понес и понес... так понес, что и дуб не сдюжил, тоже рухнул. История получилась долгой и неприличный. Напрашивается мораль. Без Авраама человечество обойдётся а без дуба нет. Надо сажать леса, без них тяжко придется человечеству.
  • Случайность это не проявившаяся закономерность, кто автор не помню, но точно не мразь чапман.
  • Мне лично, было очень стыдно за моссолитовских графоманов. Почему их никакая холера не берёт!?...
  • ну натянуто натянуто жеж
  • Чтайте Геноиха Бёля, с той стороны писал
  • Прилетали и не раз за последние 10 лет. Точнее, никуда далеко не отлучались из галактики. Совету федерации как и вывеске рф - приказали долго жить, всё по рептилоидски. А сворачивать программу надо. поэтому кукловоды и не знают или позабыли, что и как нужно делать, что бы себе не навредить той кашей,, КОТОРУЮ ОНИ ТУТ ЗАВАРИЛИ НА ЗЕМЛЕ в тамдеме с рептилоидами двух группировок.
  • В свое время Рим ушел слишком вперед. Развился, демократизировался, ожирел. При этом считал себя жандармом Европы. Простым, неотесанным горам это показалось несправедливым. Рим пал. Европа стала готической. История повторяется циклически. И если русские потомки готов пора сломить. У русских война в крови, не бизнес. Преступно ждать. Нужно брать Европу Европу за рога. У Чингисхана ВВП был низким, но это не помешало ему взять себе контроль над успешными в экономическом плане государства.
  • Рассуждать о геноциде русских на канале сталинград, как-то лицемерно что ли.
  • Удивляют люди, которые совершенно не следя за своим здоровьем жалуются на плохих врачей, плохо лечат видите ли.
  • ...ежели иронично, "вальпургиева ночь" тоже звучит - не режет слух. но, важен протокол!
  • Рассуждать о геноциде русских на канале сталинград, как-то лицемерно что ли.
  • ...ежели иронично, "вальпургиева ночь" тоже звучит - не режет слух. но, важен протокол!
  • как в песне поётся - " за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов "
  • Это не рассуждение . это кривлянье и очередная попытка выставить русский народ в шутовском виде .Жаль этого бородатого Он сначала судя по всему в ментальную ловушку попал а потом как следствие в физическую .. Единственная здравая мысль у него промелькнула правда без всякого акцента в начале передачи , что то про национальный статус республики Коми ..
  • Меня больше всего убило недавно другое: мой товарищ вывихнул плечо, а перед этим потерял паспорт, так получилось. Так вот, его НИ В ОДНОЙ ПЛАТНОЙ клинике не приняли без ёб--го россиянского паспорта!! Ещё раз: ни в одной ПЛАТНОЙ!! Он им деньги в клюве принёс, с_ка, деньги!! А им паспорт! Даже справка не канает!! Они там все вообще конченные со своим е..м государством! Им что, лобызание с россиянским госупырём дороже даже своего шкурного интереса?! Для меня, это, честно, было откровением.
  • Вообще я выпал в осадок когда услышал про пчеловодство в Архангельской губернии . Уж не постановка ли все это ?
  • Прилетали и не раз за последние 10 лет. Точнее, никуда далеко не отлучались из галактики. Совету федерации как и вывеске рф - приказали долго жить, всё по рептилоидски. А сворачивать программу надо. поэтому кукловоды и не знают или позабыли, что и как нужно делать, что бы себе не навредить той кашей,, КОТОРУЮ ОНИ ТУТ ЗАВАРИЛИ НА ЗЕМЛЕ в тамдеме с рептилоидами двух группировок.
  • Прилетали и не раз за последние 10 лет. Точнее, никуда далеко не отлучались из галактики. Совету федерации как и вывеске рф - приказали долго жить, всё по рептилоидски. А сворачивать программу надо. поэтому кукловоды и не знают или позабыли, что и как нужно делать, что бы себе не навредить той кашей,, КОТОРУЮ ОНИ ТУТ ЗАВАРИЛИ НА ЗЕМЛЕ.
  • Если государство не заинтересованно в твоём или её здоровье, с чего вы решили, что платное здравоохранение заинтересовано в обратном? Для них только деньги интересны и сами клиенты, наличие их, вон по телефону названивают с утра до вечера всякие платные клиники после того, как пообщался со скорой помощью, вся база у них на договорниках общая. Самих конкретных и реальных спецов очень мало, молодняк я вообще не рассматриваю за спецов, от слова ВООБЩЕ.
  • Если государство не заинтересованно в твоём или её здоровье, с чего вы решили, что платное здравоохранение заинтересовано в обратном? Для них только деньги интересны и сами клиенты, наличие их, вон по телефону названивают с утра до вечера всякие платные клиники после того, как пообщался со скорой помощью, вся база у них на договорниках общая. Самих конкретных и реальных спецов очень мало, молодняк я вообще не рассматриваю за спецов, от слова ВООБЩЕ.
  • Есть ещё один такой на ютубе. Рождённый в ссср устюгов. Тоже контуженный космомолец. Местами говорит толково, но знак венка со звездой Шин, ему не даёт покоя и он с ним как со знаменем носится по рунету, выдавая местами толковую(для заманивания сторонников, сочувствующих, соратников) информацию.
  • Вот оно олицетворение развлекательных программ в cccрф - Главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз во время викторины.https://news.mail.ru/society/36280906/?frommail=1 Вспоминаем угадай букву в слове по смс-кам. Тоже на лоха. И это всё же крышуется на гос. уровне мошенничество. Ну если игра пришла из-за океана, "кто хочет стать миллионером", то и всё "поле чудес" в стране дураков, выставляют на рабочий тон Алисы и Остапы-базилии. Для молодняка -это откровение. Для меня - уже как данность.
  • В "Белые облака" помню продавалась. И на новом Арбате видел в зелёном переплёте. Есть в эл. виде.
  • Когда начнётся Исход как из Египта.
  • Они утаили про фасеконтролл. Как дополнение к рассказанному.
  • Вот и Максуд Шевченко заговорил о матрице https://www.youtube.com/watch?time_continue=1241&v=IdEYdsRB89g
  • А хорошо лечить невозможно, это не для этого придумали. А вот излечивать хорошо, для этого всё есть необходимое, главное что бы государево здравоохранение не влезало в поле деятельности Излечивания-Исцеления.
  • В оранжевые поля с холмиками перебрались, заповедник (= Прикрытие выгодное.
  • Согласен с Вами. Нет не излечимых болезней, есть неизлечимые люди.
  • САВ от Хиневича в запретном списке Минюста.Меня имена не смущают.Впрочем,как как и псевдонимы.
  • Если бы все было так однозначно... Бесплатная медицина не хочет лечить, а платная очень хочет лечить, но не хочет вылечивать. ☹️
  • Согласен с Вами. Нет не излечимых болезней, есть неизлечимые люди.
  • И чего все набросились на Суркова. Ничего особенного он не написал. Сурков, в своей статье, лишь проконстатировал факт, описал настоящий мир посмодерна. Он сказал то, что все говорят, он написал то, о чём все догадывались, но молчали, боялись сказать. А что касается всяких слов с Путиным, так это просто антураж. Люди обратили внимание на декорации, а не на сам спектакль. Обсуждают собачку, не замечая слона. А фб и телеграмм абсолютное большинство - "мы статью не читали, но осуждаем"
  • Сколько лет было дубу? :) Все эти святыни могут быть новоделом и фейком. Судя по фотке не такой он уж старый
  • Я в нашей "святой" медицине справку что не наркоман получал пол года. А если бы платной не было, то вообще никогда бы не получил.
  • вот я не запуская ролик зуб даю что там нытьё что денег не дают. А мысли о том что нехрен делать в вечной мерзлоте даже не возникло.
  • https://paperpaper.ru/papernews/2019/02/06/spbgu-vylozhil-v-otkrytyj-dostup-sborn/
  • Не важно, главное то, что он-таки грохнулся!
  • аминь :))