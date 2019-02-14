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Между Европой и Китаем

14/02/2019 01:21
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • Не по теме передачи. Просто красиво.
  • В Рфии наблюдается стабильный рост цен, правильнее сказать - безудержный... Раздражены покупатели и продавцы. В открытую звучат архи-злые пожелания властям... часто упоминают металлоизделия, арматуру, ломы, тележные оси и тд. Впереди весна, возможны обострения.
  • "Все куплю",- сказало злато; "Все возьму",- сказал булат. Что означает, сия аллегория? Благородная лигатура булата укоротит избалованного золотого тельца. Пророк А.С. Пушкина прав.
  • Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
  • Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
  • благодарю... ашипка исправлена.
  • Новая национальная идея. Долгое государство Путина https://www.youtube.com/watch?v=-Wftl1CKZlw
  • PU предложил ввести отдельное уголовное наказание для лидеров ОПГ. Пару выпусков назад я писал, что братву будут раскулачивать)) Своих зверят они никогда не тронут, зато вот так они будут отжимать крупный бизнес у местных. Всё, что они делают это всеми правдами и неправдами поскорее вернуть совок и окопаться в нём.
  • Вы попробуйте не качать права, а поставить пузырь леснику. Говорят помогает.
  • Вы попробуйте не качать права, а поставить пузырь леснику. Говорят помогает.
  • Составляющей успеха является: Масовка Идея Бессмысленно что либо осуждать и куда то стремиться, бессмысленно что то создавать если только ты все это не делаешь только ради себя. Если же думаешь об идее и о том как ее реализовать то должно быть банально осознать что люди разные по сути, но когда все они собираются под общей идеей т образуют локомотив. Кстати по этому мне кажется Н и проигрывает с локомотивом. Да он типа собирает всех но идеи нет как таковой. Идея состоит в том что тебе что то мешает и тебе предлагают за меньшие усилия и уменьшенное время все решить. Это как хочешь не хочешь но тебе нужно вставить за час а кому за четыре до работы и ехать до нее. А если возникнет идея что никуда ехать не нужно и ты сможешь все то же самое делать но уже находясь где угодно, то идея может пойти в поток , только если тебе при этом скажут что нечего делать г е нужно, достаточно поставить программу и все, но мешает к реализации то то и то то. Нелегально можете сделать , но для легализации необходимо менять. И все. Сначала травится идея, люди привыкают к хорошему и им уже не нужно ничего. Они думают они все переосмысливают и находятся инициаторы и исполнители которых поддерживает и начинается туса. Т.к. чтобы поверить нужнг нечто большее чем критика
  • А ведь про кощея бессмертного все правда и смерть его в яйце (пилюле), разбей пилюлю (яйцо) и смерть придёт к кощею.
  • Важные слова Владислав: "Русская православная церковь никак не способствует сохранению русского самосознания." Следовательно называться русской она не может в принципе и православие не может быть религией русских.
  • В торговле с Китаем очень много русских людей задействовано, получают хороший доход. А валежник вроде как разрешили собирать.
  • Дело не в РПЦ, а именно в самом православии. Православие не наша религия. Сейчас "продвинутые" православные активно отделяют себя и свою веру от РПЦ. Когда начинаешь что-то объяснять про христианство и православие с упоминанием РПЦ, они сразу тебя останавливают и говорят. Что в РПЦ не настоящие верующие, они давно предали бога. Сами при этом не вступают ни в какие дальнейшие обсуждения. Говорят, пойдем я тебя свожу к настоящему. Вот он тебе все объяснит и расскажет.
  • Люди простые в лаптях еще вчера ходили.Кулаки так же себя вели со своим народом не надо их оправдывать.
  • Дело не в РПЦ, а именно в самом православии. Православие не наша религия. Сейчас "продвинутые" православные активно отделяют себя и свою веру от РПЦ. Когда начинаешь что-то объяснять про христианство и православие с упоминанием РПЦ, они сразу тебя останавливают и говорят. Что в РПЦ не настоящие верующие, они давно предали бога. Сами при этом не вступают ни в какие дальнейшие обсуждения. Говорят, пойдем я тебя свожу к настоящему. Вот он тебе все объяснит и расскажет.
  • "Все куплю",- сказало злато; "Все возьму",- сказал булат. Что означает, сия аллегория? Благородная лигатура булата укоротит избалованного золотого тельца. Пророк А.С. Пушкина прав.
  • Ни кого не хочу обидеть, но "Дуб дал дуба" смешно звучит.
  • Не везде можно
  • Сам однажды не дышал 15 минут. Это случилочь само без цели достичь подобного, во время глубокой релаксации. Допускаю существование людей, которые в древности вошли в подобное состояние и до сих пор в нём находятся.
  • Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
  • Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
  • Он был А.С.
  • И будет тут огромная помойка и пустыня, от Европы до Китая. И могучий отлив населения.
  • Мой прадед оставил тело в 102 года, причём помер не своей смертью. Дело не в пилюлях, просто в хорошем здоровье, наследственности и тогда ещё нормальной экологии. Выживали раньше немногие, но кто жил, тот жил не болея.А Германарих при этом был еще великим бойцом, раз выжил в те времена ,пройдя через сотни сражений с мастерами мечей и секир. Возможно знал как применять Руны, подобно Одину.
  • Видят свою это миф. На самом деле они просто магипулируемы этой общей идеей . Допустим что необходимо создать потребность в сыре, который особо не пользуется потребностью. Покупаемость низкая. Чтобы создать большую покупаемость необходимо создать общую идею что надо покупать. Кто то поведется на молоко из коров и чистый воздух, кто то на певца который каждый день его пьет, кто то на рекламу. Цель будет достигнута
  • Все верно. Только повышать уровень абстракции на старом, не меняющемся бытовом укладе все равно что вешать золотую бронь на старую лошадь. Поэтому страна заперта в развитии до астральных планов. Ментальное и выше развитие появляется только у национальных государств.
  • Он был макаронник или еврей, но ни разу не русский.
  • Если разобьешь яйца любому мужику конец настанет, Это образно понятие, не в разбитие дело
  • Я все таки считаю что китайцы были отсталые, буквально небольшая часть на юге вокруг царей была развита на торговле с западом, Понятно что опиумные войны власть у этой части забрали, и Россия в этих войнах сыграла большую роль, и Русские дань серебром с Китая получали до 1919 года, пока Джугашвили и Ленин не простили дань китайцам. Шёлк путь был, рабочих рук в Китае много, но это не признак развитости. Европейские иезуиты подняли Китай написали китайскую мудрость, я думаю в этом правда. Тибет это другое дело, в Тибете что то древнее выжило там другая ситуация. Мои прадеды восстание боксеров давили, Китай в те времена жил в каменном веке, там такое дикое все было, что до такого состояния и за 500 лет общество не деградирует.
  • Ты исусовцу скажи, что в самом начале нового завета написано, что Исус сын Иосифа, а не бога. И ты увидишь и услышишь что значит "вертеться ужом на сковородке". Так что дело в христианстве и в тех, кто в него верует
  • И что Москва? Приезжаешь туда и за вылизанным фасадом все те же пробки, стройка, грязь. Какая то вечная неухоженность и серость . Стоит лишь только поглубже во дворы свернуть. Про челябински и не говорю, безденежье и мрак безнадёги.Молодежь валом валит из регионов, да и из РФ.
  • Варвары одним словом.Что тут скажешь? Народ священников Израэль по ходу все об этом .
  • 10 марта – День архивов России. В этот день по традиции удаленный доступ к архивным документам через портал "Архивы Санкт-Петербурга" для всех желающих становится бесплатным! Что нужно делать? Зарегистрироваться на портале "Архивы Санкт-Петербурга" до 23:59 7 марта 2019 года, если вы еще этого не сделали: https://spbarchives.ru/ 10 марта 2018 года с 00:01 до 23:59 будет открыт бесплатный доступ ко всем архивным документам, размещенным на портале. Что там можно найти? На портале собраны метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918—1924 годы, учетные партийные документы, исторические фотографии Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда, а также документы киностудии "Ленфильм".
  • 10 марта – День архивов России. В этот день по традиции удаленный доступ к архивным документам через портал "Архивы Санкт-Петербурга" для всех желающих становится бесплатным! Что нужно делать? Зарегистрироваться на портале "Архивы Санкт-Петербурга" до 23:59 7 марта 2019 года, если вы еще этого не сделали: https://spbarchives.ru/ 10 марта 2018 года с 00:01 до 23:59 будет открыт бесплатный доступ ко всем архивным документам, размещенным на портале. Что там можно найти? На портале собраны метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918—1924 годы, учетные партийные документы, исторические фотографии Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда, а также документы киностудии "Ленфильм".
  • Одно из правил современной РФ, если в названии коммерческой организации есть слово "Русский", то там заседает самая матёрая j2, которая обирает народ.
  • https://youtu.be/ymvUjyRuTS4 откликается с заметкой о спящих.
  • К истории Китая я отношусь осторожно, очень странная страна со специальными людьми, там логика наоборот, согласен шли с Китая караваны с шелком и фарфором и было у них серебро, но удивительно с такой великой историей Китая у них нет фактически исторических артефактов существования высоко развитой цивилизации,я не мало время провел в Китае и там очень мало объектов материальной культуры, рядом Камбоджа,Индия где напичкано древностями в Китае этого нет, где работы по математики,химии,физики, искусство? Да и размеры государства были совсем не современные,гораздо меньше.
  • Интересно было-бы узнать.. Говорят, если постоянно практиковать сознательную задержку дыхания, то открываются паранормальные способности. Поделитесь, если практиковали.
  • Люди простые в лаптях еще вчера ходили.Кулаки так же себя вели со своим народом не надо их оправдывать.
  • русский и китаец -- братья на век. уже проходили. если в кремле расчитывают с помощью Китая справиться с Западом, а потом уничтожить своих союзничков и самой стать владычицей морскойб то ничего не выйдет.
  • ну очень неинтересная тема
  • Свой своему поневоле брат. Если запад это белые люди, то китайцы какие - то рептилойды инопланетяне реально, там другие коды, мышление, энергетика, физиология.
  • И что Москва? Приезжаешь туда и за вылизанным фасадом все те же пробки, стройка, грязь. Какая то вечная неухоженность и серость . Стоит лишь только поглубже во дворы свернуть. Про челябински и не говорю, безденежье и мрак безнадёги.Молодежь валом валит из регионов, да и из РФ.
  • В Стокгольме олени в городе смело щиплют траву и ветви. Приходят из лесов. Никто их не стреляет и все рады. Это Менталитет. Какие люди, такая и жизнь вокруг.
  • Да они там сами что-то насчёт расы тупят жёстко.
  • Да они там сами что-то насчёт расы тупят жёстко.
  • На днях певица Катя Лель взбудоражила общественность громким признанием — мол, в юности её похитили инопланетяне. Мало того, что они утащили её на свой корабль, ещё и нескольких зубов лишили. Но этим всё не закончилось. Певица утверждает, что на протяжении всей жизни пришельцы пристально следят за ней и её семьей. И чтобы предостеречь людей, Лель решила созвать пресс-конференцию, где откровенно поделилась своей историей. https://teleprogramma.pro/stars/interview/515286/
  • Да нет. Ничего они не тупят. Это отрыжка Холодной Войны когда на свою сторону старались перетянуть симпатии народов Африки Азии Латин Америки.. .... Если это Вы о мигрантах. Поверте мне наслово солидарность европейцев как никогда едина.
  • Обратил внимание на хорошие зубы мертвецов. Вот что значит Европа не знала сахара.
  • Обратил внимание на хорошие зубы мертвецов. Вот что значит Европа не знала сахара.
  • Но досих пор у них культура какаято , строят и по ныне самодельные шарманки и домашние органчики. Вероятно и у нас как части европы была, до переворота совершонного бланком, но сейчас полностью утрачена https://www.youtube.com/watch?v=lhXmalON6Tk https://www.youtube.com/watch?v=r_dqFK22Dg0 даже у грузинов есть www.youtube.com/watch?v=LSHe46D_bfk
  • Механизация и машинизация европы. Кутайцы токмо капировать могуть , но не конструировать. https://www.youtube.com/watch?v=0x_rpaXALOs
  • Видят свою это миф. На самом деле они просто магипулируемы этой общей идеей . Допустим что необходимо создать потребность в сыре, который особо не пользуется потребностью. Покупаемость низкая. Чтобы создать большую покупаемость необходимо создать общую идею что надо покупать. Кто то поведется на молоко из коров и чистый воздух, кто то на певца который каждый день его пьет, кто то на рекламу. Цель будет достигнута
  • Китайский министр Минг на саммите в Санкт-Петербурге не подал руку Чубайсу. Просто проигнорил рыжего.Можно сказать плюнул ему в наглую рожу: https://www.youtube.com/watch?v=IdLPadCmN8I
  • Да, но это ненадолго. Поэтому придумывают каждый раз что-то новенькое, вопрос в том, что сработает, за что зацепят. Если быть еще на уровнях выше идей и убеждений, тем сложнее цеплять, потому что человек уже не ищет самоощущение и внутреннюю безопасность в идеях, он идет дальше ближе к своему Истинному Я вне времени. А там очевидные человеческие истины. Если к народу относятся как к собакам, то обсуждать и спорить про экономику, политику того же СССР просто нет смысла, всё понятно
  • и непросто не подал. а ещё и объяснил свой поступок в гневном проханово-зюгановском стиле. объяснение очень простое недипломатичному поступку китай ского министра. Китай сдаёт уступает проигрывает Америке Трампа одну позицию за другой. И не накого Китаю опереться в торговой войне с Америкой. Вот если бы Россия была сильной и могучей как раньше до реформ гайдаровских. то тогда бы Китай показал кузькину мать Трампу. А так укусил от горькой обиды и бессилия Чубайса. виновника бед и слабости потенциального с вассала Китая.
  • Постоянной практики не было, но когда практикуешь с утра например, то день как правило, проходит по другому. Меняется восприятие и события происходят необычные. Сейчас много практик доступно, вот например интересный человек - https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&noreask=1&filmId=9355301725734022242
  • Если такое событие было и перевод корректный, тогда это для Толика дурной знак, китайцы в деловых встречах соблюдают четко протокол, и пожать руку это не проблема даже если по их взглядом человек не достойный.Здесь что не так, он слишком важная фигура в структуре власти в РФ и моральными принципами не объяснить этот игнор.