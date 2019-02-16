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Мировые финансы - план есть
Мировые финансы - план есть
16/02/2019 02:14
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Обсуждение
Александр Макогонов
и Снова Дарий отправился в Скифию... и пошло и пошло.а Кир освободил евреев Имя Кир на иврите КОРЕШ.И сказал Кир "Да идите вы куда хотите" Ваш ресурс юмористический? так и скажите я юмореска!
Константин Алланд
Россиянам милее телевизор и первый канал
Владимир Кутиков
Немного не в тему. Харитонов Михаил Юрьевич.(Он же Крылов-философ и политик). "Золотой ключ,или Похождения Буратины".Том 1.Путь Базилио.Представляет Пионер из pioneer-ru.me Ну и я тоже.Лучше (хуже) Пелевина и Сорокина вместе взятых.
Вит Ла
Раше не выгоден распад Украины , кремлевские будут упираться руками и ногами . Потом не важно , что будет делаться для вытаскивания Европы или Раши из дерьма . , важно кто это будет делать . Грядет очередной виток переформатирования . будет не Единая Россия а Россия Единая к примеру с теми же фигурантами в лице внучков и правнучков бывших поваров и визажистов чучела . В Европах ситуация схожая . То что в их рядах идет ярко выраженное декаденство радует . то что при этом деградирует вся страна естественно плохо .Будет временный подьем некая иллюзия обновления , потом опять все вернется на круги своя . Кстати название последнего альбома Децла 2018 года ( Неважно Кто Там У Руля.) Почему не вариант на определенном историческом этапе
Вихрь
Россияне смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна утром 18 февраля МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне смогут рассмотреть редкое астрономическое явление — сближение Венеры и Сатурна, утром в воскресенье, сообщает в пятницу Московский планетарий.
Константин Алланд
Дожили... Негра уже нельзя негром назвать)
Иван Иваныч
А почему мексиканцев можно мексиканцами называть, и китайцев китайцами непорядок
Vladimir Sholkov
Точнее я бы сказал манипуляторы всегда будут за и против других. Если ты не в их среде то неважно что у тебя в уме, манипулятор сам выстроит для тебя мироустройство.
Иван Пермяк
Смотря где. Российский ученый вполне может, негроид это научный термин
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