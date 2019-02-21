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Главное не прозвучало. Ждем ....
Главное не прозвучало. Ждем ....
21/02/2019 00:49
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Обсуждение
Гринго
"Есть ненависть и есть злость..." " Их выпляткам на западе ни чего не светит..." Неуютно кремлянам на бочке с порохом, фитиль в наших руках. Запалим, рука не дрогнет.
Иван Помидоров
Нк представляю как в 1941г русский народ мог бы поставить советской власти свои условия для участия в в ВОВ.. Если ты в армии и ты солдат, значит ты давал Присягу когда шёл служить, и иди воюй и умирай без разговорчиков. А если ты доброволец - значит ты априори согласен с режимом и идёшь его защищать. Договариваться и выдвигать требования надо на берегу. Например - сейчас.
Иван Помидоров
да
Дмитрий Браунинг
Вот интересно чего ждете? Вы реально чтоли больные люди? Это власть правоприемница большевиков и их потомки сидят в кремле устраивают все такой же геноцид и деградацию русского народа. Почитайте недавнию писанину Суркова, там вам ясно написанно кто вы глубинное быдло и скот, навоз и фундамент во имя мировой революции. Там даже слово русские нет. Владислав часто критикует своего конкурента Навального, но по сути являеться таким же удобным человеком кремля как и он. Короче в стране все хорошо, давайте обсудим америку, китай, ракеты и кукловодов. Сидимо тихо и медитируем... авосб сушенный товарищь в пирамиде и сам сгниет..
Серёга Ларюшкин
Они и в Сирию ездят с ЧВК Вагнер. А потом их жены скулят про компенсации от правительства якобы они государственные военнослужащие. Как в наемники записываться за огромное бабло, так все устраивает. Есть наверное и совсем отбитые, с пустой жизнью, они за бесплатно едут добровольцами, а потом их бедных кидают. Осознанный человек ценит жизнь свою и чужих, в могилу за очередные великие цели не торопится
Серёга Ларюшкин
Bol'shaya raznitsa. Osvedomlonnyye kak pravilo ne khotyat umirat'. YA v shoke byl, kogda uslyshal ot Vladislava, chto iz 50 3 voyuyut a ostal'nyye deskat' prikryvayut, eto uzhe na passionariyev ne kak ne smotritsya. Za svoy schot yekhali umirat', tozhe bred. Za podnyatiye tuda yekhali, za podnyatiye material'noye, kak eto ne priskorbno na samom dele.
Дмитрий Браунинг
Владислав так сказал великий гуру и медитатор. Он все ждет от коммунистов, которые перекрасились в другие цвета рассеянского триколора, снисхождения до русского народа. Им даже в падлу слово русский называть русские для них "глубинный" народ или фундамент/ навоз для других наций в построении своей империи.
Дмитрий Браунинг
Владислав ваше спам бот очень избирателен.. Это власть правоприемница большевиков и их потомки сидят в кремле устраивают все такой же геноцид и деградацию русского народа. Почитайте недавнию писанину Суркова, там вам ясно написанно, глубинное быдло и скот, навоз и фундамент во имя мировой революции. Там даже слово русские нет. Владислав часто критикует своего конкурента Нахального, но по сути являеться таким же удобным человеком кремля как и он. Короче в стране все хорошо, давайте обсудим америку, китай, ракеты и кукловодов. Сидимо тихо и медитируем... авось сушенный товарищь в пирамиде и сам сгниет.
Иван Пермяк
Жизнь в Луганской ССР https://maxim-nm.livejournal.com/481331.html
Артур Воробьев
Бурятские шаманы провели ритуал сожжения верблюдов ради укрепления России https://m.irk.kp.ru/daily/26945/3997076/
Вит Ла
Похоже лед тронулся - https://www.youtube.com/watch?v=zZ0HRgTc2ig
Phillip Latifundist (PZ)
У меня такое чувство, что я снова слушаю речь Путина
Sl. Ru
Ленин-партия-комсомол!
сергей м.
Вот такая вот неоднозначная политическая ситуация.
Алексей Огородников
Я лично ничего не жду от этих товарищей, чтобы они там не придумали и не сказали. Они всю мою жизнь говорят и делают противоположное. И у меня нет желания идти с ними на какие-то договоренности в принципе.
Phillip Latifundist (PZ)
Ишь как они перекись водорода на бошки себе щедро льют... "Дамы с золотыми волосами"
Phillip Latifundist (PZ)
Роман Котов
Чего-то ВК к словам придирается. Дело не в том что Собчак - львица или нет, а в том что (если посмотреть её пару роликов) она без стука входит к известным на всю страну людям. Беседует с ними и выкладывает видио и пр. А где-нибудь в Европе ей (наверно) дали пинка под зад, со словами "пошла отсюда, корова-пердунья" (с) и все её похождения на этом закончились. А если бы всех этих воров на западе уважали, они бы там себе спокойно общались с их элитой, то тут у нас было бы хуже чем в сев.Корее. Женщине что нужно? Деньги и слава. Деньги у нее есть. А славы за западе для них нету. Вот они тут и ошиваются...нуууу есссно из чисто патриотических соображений.
Роман Котов
Оно и адекватным людям понятно. В Украине люди по какой-то причине увидели Запад и захотели жить в принципе по-другому, поэтому менять свое правительство на РФ не хотели и не хотят, для них это шило на мыло... Но из-за главного порока как и у нас - лени и стремления к халяве - думают, что вывеска ЕС что-то изменит, без усилий, личного развития и осознанности с помощью чего свои эти плюсы западные развитые страны и имеют
Роман Котов
Кстати да на западе значит был один ролик, ну интервью было там 1 англичанин пошел защищать какие-то там английские интересы непомню уже где, но в наши дни, с оружием в руках. Ну и у него спрашивают "а сколько вас англичан тут на этом фронте вообще с оружием типо добровольцев?". И он отвечает "нас тут всего 2-е".:) Вот так вот. Со всей страны собралось)).
Роман Котов
Кстати да на западе значит был один ролик, ну интервью было там 1 англичанин пошел защищать какие-то там английские интересы непомню уже где, но в наши дни, с оружием в руках. Ну и у него спрашивают "а сколько вас англичан тут на этом фронте вообще с оружием типо добровольцев?". И он отвечает "нас тут всего 2-е".:) Вот так вот. Со всей страны собралось)).
Гринго
Сказка ложь, НО-о... https://www.youtube.com/watch?v=pXdfi_2s1Lk&t=6744s
Серёга Ларюшкин
Всё таки работает книжка Козенков Юрий, Крушение Америки (1998г. издание), или не работает? 20 лет назад я её прочитывал.
Henri Ducard
Оно и адекватным людям понятно. В Украине люди по какой-то причине увидели Запад и захотели жить в принципе по-другому, поэтому менять свое правительство на РФ не хотели и не хотят, для них это шило на мыло... Но из-за главного порока как и у нас - лени и стремления к халяве - думают, что вывеска ЕС что-то изменит, без усилий, личного развития и осознанности с помощью чего свои эти плюсы западные развитые страны и имеют
Vadim Galuzin
фантазёр
Татьяна Ермолаева
Нарисовалась, хер сотрёшь типа.
Константин Алланд
Главное не прозвучало и не прозвучит . Не для того собирались. "Нам бы сдвинуть бетонные горы, но традиции свято храня, мы заводим опять разговоры и бушует река Болтовня"
Arcadiy Y. Polyakov
Замечу, что позавчера то есть 19 февраля я посетил хребет КоХотх, гору Щеколетх, до высоты 822 с нею ушёл по реке Колихо в сторону Куйбышевки, и я бы не успел за день, но по дороге встретил Аслана, искавшего корову о которой я даже ролик на ютуб выложил, на Уазике. Да там много было всяких интересных совпадений. Обычно такие путешествия просто так не проходят и открываются многие интересные сокрытые тайны. Были и находки... Ну это сообщение скорей для ВК, вроде бы абсурд, этот сон, но к Навальному я обращался по имени Алексей, в простой форме... Не всё помню, но что-то с ним обсуждал...
Константин Алланд
Вот это точно. Привычно-надоевший шум, ничего нового, ничего интересного. Болтовня из иной реальности.
Arcadiy Y. Polyakov
Вариант развития событий ещё фотошоперы предсказывали, это форма камлания. Нужно душить и давить на тракторе всех этих чернокнижников в мыслях своих постоянно.
Сергей Вишняков
а откуда такая уверенность? может всё как раз наоборот? у шакалов роль также важная, роль санитаров в лесу, хотя и падальщиков... И почему Вы решили что изменения будут в позитив, а не наоборот?
Maxim Egorov
Зато стрелков в историю таки зашёл. И включил на гражданке позицию прикрытия. Что бы не погибнуть настоящим Русским националистом, вот если будет еврейским, а оно так и есть, картина вырисовывается очень дурная в перспективе всего королевства.
Arcadiy Y. Polyakov
а откуда такая уверенность? может всё как раз наоборот? у шакалов роль также важная, роль санитаров в лесу, хотя и падальщиков... И почему Вы решили что изменения будут в позитив, а не наоборот?
Сергей Вишняков
ну хорошо, если у них есть и ресурсы и есть возможности, используя смерть других жить долго в физическом уровне и не бедствовать самим, почему им и не жить бесконечно долго? зачем уходить, кто их подвинет? если у других таких ресурсов нет, да и не осознаёт никто себя в роли их опонентов? Да и для кого всё будет хорошо?
Vladislav Shamanov
Вот если бы Ксения Собчак пошла в актрисы и снималась бы в комедиях, а не занималась бы разной хренью. Заняла бы свою нишу и глядишь к ней бы ровно относились.
Arcadiy Y. Polyakov
Он хотел сказать, что Мир людей делится на осведомлённых и не осведомлённых. И в этом вся разница между физическими "людьми" и "человеками" по отношению к русскому этносу как к глине и другим материалам.. Я вчера заметил нотки осведомлённости в радио-выпуске. Дураков нет. Владеешь информацией - Владеешь ситуацией.
Алексей Ф
Вата умеет терпеть, но не умеет сопротивляться.
Серёга Ларюшкин
Зато стрелков в историю таки зашёл. И включил на гражданке позицию прикрытия. Что бы не погибнуть настоящим Русским националистом, вот если будет еврейским, а оно так и есть, картина вырисовывается очень дурная в перспективе всего королевства.
Серёга Ларюшкин
Валера всё же прав в своих стихах альбома "Естественный отбор".
Владимир Зобнин
Да, это очень важная подметка по коммуняцкой идеологии... Стоит задача "ПОДЕЛИТЬ". Задача "СОЗДАТЬ" не ставится, соответственно - делить они что могут?! Только чужое...
Гринго
Crimsonalter - СССР убили печатным станком ! (ой-бля) Мучительная, жестокая кончина пост.сталинского ренессанса.... слёзы наворачиваются.
Сергей Вишняков
есть другое мнение, Земля это тюрьма строгого режима для душ, никто отсюда не спасается, это ловушка. Единицы спаслись, Будда, Христос, Енох... Фишка вся в том что человек или душа спасается в одиночку, а как если у тебя родились дети, внуки, построен дом, это всё как якорь работает и привязывает к земле. В то же время идёт откачка жизненной энергии, гаваха... Человека тянет к земле к роду, к результатам его труда чувства, как его спасти?
Серёга Ларюшкин
Он хотел сказать, что Мир людей делится на осведомлённых и не осведомлённых. И в этом вся разница между физическими "людьми" и "человеками" по отношению к русскому этносу как к глине и другим материалам.. Я вчера заметил нотки осведомлённости в радио-выпуске. Дураков нет. Владеешь информацией - Владеешь ситуацией.
Серёга Ларюшкин
Вариант развития событий ещё фотошоперы предсказывали, это форма камлания. Нужно душить и давить на тракторе всех этих чернокнижников в мыслях своих постоянно.
Серёга Ларюшкин
Нарисовалась, хер сотрёшь типа.
Рустем Бохани
главное может и не прозвучать https://www.youtube.com/watch?v=hbEppUDRCqk
Yury Safonov
но вата если ее пропитать (идеологически) хорошо горит)))
Алексей Ф
Только в 41 узнали, что не работает, пришлось сушёного вынимать и советских снова делать русскими.
Arcadiy Y. Polyakov
Осведомлённые будут делать ВИД, что так и должно быть или "ничего не происходит", вот в чём вся разница. Пример: Крымск. Осведомлённые как правило не хотят умирать. Я в шоке был, когда услышал от Владислава, что из 50 добровольцев, 3 –ое работают, а остальные принимают участие. Это уже не пассионарии, а обычные контрактники-наёмники. За свой счёт уехали умирать, также бред. За «поднятие» материальное туда уехали, как это не прискорбно на самом деле.
Arcadiy Y. Polyakov
есть другое мнение, Земля это тюрьма строгого режима для душ, никто отсюда не спасается, это ловушка. Единицы спаслись, Будда, Христос, Енох... Фишка вся в том что человек или душа спасается в одиночку, а как если у тебя родились дети, внуки, построен дом, это всё как якорь работает и привязывает к земле. В то же время идёт откачка жизненной энергии, гаваха... Человека тянет к земле к роду, к результатам его труда чувства, как его спасти?
Arcadiy Y. Polyakov
Здесь неуместно слово "понравится". Здесь уместно словосочетание, "не сгореть", а депрессия она как пуля со смещённым центром. То есть ты её должен как дрессировщик на арене укрощать по необходимости.
Серёга Ларюшкин
Осведомлённые будут делать ВИД, что так и должно быть или "ничего не происходит", вот в чём вся разница. Пример: Крымск. Осведомлённые как правило не хотят умирать. Я в шоке был, когда услышал от Владислава, что из 50 добровольцев, 3 –ое работают, а остальные принимают участие. Это уже не пассионарии, а обычные контрактники-наёмники. За свой счёт уехали умирать, также бред. За «поднятие» материальное туда уехали, как это не прискорбно на самом деле.
Yury Safonov
Только в 41 узнали, что не работает, пришлось сушёного вынимать и советских снова делать русскими.
Гринго
очередное-ежегодное... ждём, ждём - под дождём... "а германа всё нет!"
Серёга Ларюшкин
Здесь неуместно слово "понравится". Здесь уместно словосочетание, "не сгореть", а депрессия она как пуля со смещённым центром. То есть ты её должен как дрессировщик на арене укрощать по необходимости.
Henri Ducard
Они и в Сирию ездят с ЧВК Вагнер. А потом их жены скулят про компенсации от правительства якобы они государственные военнослужащие. Как в наемники записываться за огромное бабло, так все устраивает. Есть наверное и совсем отбитые, с пустой жизнью, они за бесплатно едут добровольцами, а потом их бедных кидают. Осознанный человек ценит жизнь свою и чужих, в могилу за очередные великие цели не торопится
Arcadiy Y. Polyakov
у меня другое мнение о депрессии, она не просто так возникает, борьба с самим собой доводит до неприятностей, собой надо управлять и договариваться по хорошему.
Алексей Ф
Янукович, наверно, так же думал.
Константин Алланд
Ишь как они перекись водорода на бошки себе щедро льют... "Дамы с золотыми волосами"
Yury Safonov
Янукович, наверно, так же думал.
FLOMASTER
Вот и всё, за 2 часа 2 эмоциональных поступка и дёру, не факт, что не платные титушки, Майдан им не собрать, всё что есть, диванная гвардия.
Рустем Бохани
но вата если ее пропитать (идеологически) хорошо горит)))
Yury Safonov
Вот и всё, за 2 часа 2 эмоциональных поступка и дёру, не факт, что не платные титушки, Майдан им не собрать, всё что есть, диванная гвардия.
Dexter
К аграрию Цеповязу на пикник рванули, лоббировать досрочьку.
Серёга Ларюшкин
В префектурах такие же работают на своё благо.
Серёга Ларюшкин
"в которой Бакальчук принадлежит 100% акций" Акции в ООО... Не позорьтесь, Forbes
Henri Ducard
"в которой Бакальчук принадлежит 100% акций" Акции в ООО... Не позорьтесь, Forbes
К аграрию Цеповязу на пикник рванули, лоббировать досрочьку.
Валера Смирнов
Зачем нам ждать, обратит на нас барин внимание или нет, в чем интерес??????
Это власть правоприемница большевиков и их потомки сидят в кремле устраивают все такой же геноцид и деградацию русского народа. Почитайте недавнию писанину Суркова, там вам ясно написанно, глубинное быдло и скот, навоз и фундамент во имя мировой революции. Там даже слово русские нет. Владислав часто критикует своего конкурента Нахального, но по сути являеться таким же удобным человеком кремля как и он. Короче в стране все хорошо, давайте обсудим америку, китай, хохлов, ракеты и кукловодов. Сидим тихо и медитируем... авось сушенный товарищь в пирамиде и сам сгниет.
Николай Толубаев
Мне остался непонятен полупризыв к патриотизму, а так же спокойствие за РФ, а по сути за кремль. Ну с кремлем все понятно, под щитом авангарда можно и дальше пилить страну и давить последние остатки свобод. Вот про патриотизм то зачем? Это уже стеб какой- то. Останемся тут просто за очередным железным забором наедине с упырями.
Дмитрий Браунинг
Выводы каждый делает сам .Никто ни к чему не призывает .Навальный выкладывает факты , не пытаясь объяснить причины Ну да . нет у Русского народа политической субъектности , зато многие благодаря АРИ определили эту субъектность сами для себя .Поприсутствовав на ресурсе какое то время сдвиг сознания происходит меньше ошибок начинаешь совершать в самых обыденных ситуациях ..Это не значит что я со всем согласен .
Николай Толубаев
Для начала перестать тешить себя илюзиями,что с этим государством можно договориться и чего-то ждать от него. Нет нельзя. Это враг, это оккупанты. Надсмоторщики над северными территориями.
Роман Кроман
Очень толковая передача, высказаны ведущим мысли стратегичекие. Получил удовольствие от послушиванияю
Вит Ла
ФРГ - мерседес, оппель, пиво... ГДР - штази, трабант, пиво...
Maxim Egorov
Всё время освещение "правды", идёт с диким отставанием, и не нужно пялиться на подобные видео-спитчи.
Андерсен
Да я уж наверное сам как то разберусь, что смотреть. Навальный по крайней мере никого не убил и не он сделал людей нищими в стране, в отличие от некоторых товарищей.
Андерсен
Заметил совсем другое. Даже голос поменялся.
Роман Котов
ну из-за этого же люди не будут стрелять друг в друга...по идее)).
Андерсен
Правду для начала.
Роман Котов
В точку! Не выступление, а просто констатация, как должно было бы быть. Но быть не будет. Примерно как тут: https://www.youtube.com/watch?v=6iItnIowBzQ
сергей м.
ВК заложник ситуации. И мы все тоже.
Николай Толубаев
…признаться тоже не очень понятен смысл ожидания этой фразы (посыла который она содержит) от более могущественных структур к иерархически низшему большенству. В случае реальной войны для рекрутирование солдат (общая угроза – «водяное перемирие») или просьба о снисхождении, поднимаясь на эшафот – это да. Во всех остальных случаях какой смысл? С какой стати она (фраза) должна произнестись? У одних цель сохранить власть и то что она даёт, у других всё это прекратить… какой компромисс тут можно достичь? Братья и Сестры …мы вам организуем субъектность, а вы нас за это оставите Королями в этой субъектности? Так такой расклад уже "достигнут".
Иван Грозный
Почему новый? Так было всегда. Всегда обещали переобещать обещанные обещания.
Николай Толубаев
Вот скажите, что он не сказал, ни говорил?
Иван Грозный
С той лишь разницей что Навальный напрямую финансируется одной из башен Кремля ( множество источников от Сотника и Борового до Лимонова и Удальцова) и имеет конкретные инструкции по реализации ее планов в отличие от ВК.
Андрей Никонов
Они скорее ликвидируют нац республики, чем допустят правосубъектность русского народа
Степан Степанов
В отличие от чувака из рассказа, они не дураки. А совести и раскаяния там никогда и не было в помине.
Maxim Egorov
Сомневаюсь в твоих изысках, так как ты тугодум и не видишь, что тебе пишут русские люди. Ты дома смотри, а в общественное место нех. Раздражает его ехидная морда. Он убивает словами и своим нутром. Уголовник на крючке висящий перед пастью Зоны.
Привязка к теме. Обнаружил в "ВК" страницу и 18.470 подписчиков - активистов. ...https://vk.com/stalins_bukvar
Будь покоен. Харизматичный Лёха при случае обойдёт всех "некоторых товарищей" на три версты. Тренированный комсомолец!
Maxim Egorov
Местные кукловоды похоже в тихую готовятся к тому, чтобы в один прекрасный момент запустить национальный путь. Возможно, они ждут, что запад сделает первый шаг в нарушение каких то договорённостей. Когда объявят "Братья и сестры" запад начнёт действовать уже по настоящему против России, в этот момент всё начнётся по серьёзному. Это будет самым неприятным для запада и будет означать, что горшки побиты окончательно, а пока что они как то ещё договариваются.
Maxim Egorov
Это Жириновский наоборот, никого он обходить не будет. В итоге он возглавит левое движение для баланса, но всё равно будет играть за местных.
Гринго
ФРГ - мерседес, оппель, пиво... ГДР - штази, трабант, пиво...
Игорь ►
Чехословакия разошлась на Чехию и Словакию и тут же хором обе зашли в свежеорганизрванную ЕС. Обнадёживает.
Yury Safonov
Согласен на 100%, что если русские будут выделены в субъект политики, то кремляне будут представлять только самих себя. Чтоб такое не случилось, нужно создать как бы русских лидеров и сделать им транзит власти. Вот и Квачкова выпустили. Раньше у них не получалось, думаю, и сейчас не получиться, раз начали с православного сталиниста.
Yury Safonov
Уважаемый модератор, можно узнать почему мой пост был сперва удалён, а теперь вернулся?
Dexter
…признаться тоже не очень понятен смысл ожидания этой фразы (посыла который она содержит) от более могущественных структур к иерархически низшему большенству. В случае реальной войны для рекрутирование солдат (общая угроза – «водяное перемирие») или просьба о снисхождении, поднимаясь на эшафот – это да. Во всех остальных случаях какой смысл? С какой стати она (фраза) должна произнестись? У одних цель сохранить власть и то что она даёт, у других всё это прекратить… какой компромисс тут можно достичь? Братья и Сестры …мы вам организуем субъектность, а вы нас за это оставите Королями в этой субъектности? Так такой расклад уже "достигнут".
Dexter
…признаться тоже не очень понятен смысл ожидания этой фразы (посыла который она содержит) от более могущественных структур к иерархически низшему большенству. В случае реальной войны для рекрутирование солдат (общая угроза – «водяное перемирие») или просьба о снисхождении, поднимаясь на эшафот – это да. Во всех остальных случаях какой смысл? С какой стати она (фраза) должна произнестись? У одних цель сохранить власть и то что она даёт, у других всё это прекратить… какой компромисс тут можно достичь? Братья и Сестры …мы вам организуем субъектность, а вы нас за это оставите Королями в этой субъектности? Так такой расклад уже достигнут.
Николай Толубаев
Они скорее ликвидируют нац республики, чем допустят правосубъектность русского народа
Николай Толубаев
Честно, я лично не понимаю, что изменится с правосубъектностью русского народа. Во власти много людей русского происхождения, в работе встречаю одних русских, которые ведут себя лицемерно, закладывают, обманывают друг друга, предпочитают "лучше не знать, чтобы не расстраиваться", чтобы деньги с чистой совестью принимать за нехорошие дела... Менеджмент к сотрудникам, русские к русским, относятся как к винтам, а не к людям... Не все поголовно понятно, но очень многие. Кто встанет во главе, такие вот русские люди, работающие даже не подозревая в угоду кукловодам? Поменяет поганка пятна и все...
Dexter
Чехословакия разошлась на Чехию и Словакию и тут же хором обе зашли в свежеорганизрванную ЕС. Обнадёживает.
Henri Ducard
Видимо, фразы типа "в Россию надо верить" народ воспринимает в штыки. 1000 лет верили, толку ноль. Больше не хотят
Henri Ducard
Тогда вам на канал kamikadzedead в youtube. Парень уехал в другую страну, чтобы не достали. Вы же понимаете, тот кто каким-то образом связан проектами в РФ, много сказать не может, даже если бы хотел
Henri Ducard
Планктон офисный он безнационален. Я могу много конструктива напечатать про армян, азербаджанцев. ингушей, чеченов, таджиков, узбеков, киргизов, калмыков, туркменов, хохлов,евреев-иудеев. Ты посмотри облик полиции. И не стоит так напрягаться с росписью, как там в менеджменте ведут русские. Да также, как ведут все остальные здесь в шизополисе. Условия почти для всех одни
Константин Алланд
Если провинциальные чурки столько утащили, то что там у путина?
Константин Алланд
Вообще странно использование Владиславом слова "патриотизм". Национально мыслящие русские по определению будут патриотами РНГ. Патриотизм в отношение ШФ - помощь оккупантам. В свое время Владислав ушел от термина "национализма", так как по его мнению этот термин был запятнан. И при этом он стал использовать еще более изгаженный в ШФ термин "патриотизм". Зачем? Чтобы польстить ватникам с георгиевскими ленточками? Почему взамен всех "-измов", не говорить просто, что надо сохранять верность интересам русского народа?
Дмитрий Браунинг
Для начала перестать тешить себя илюзиями,что с этим государством можно договориться и чего-то ждать от него. Нет нельзя. Это враг, это оккупанты. Надсмоторщики над северными территориями.
Константин Алланд
Почему новый? Так было всегда. Всегда обещали переобещать обещанные обещания.
Влад Шевченко
Вы хотите испортить все комедии?
Константин Алланд
В отличие от чувака из рассказа, они не дураки. А совести и раскаяния там никогда и не было в помине.
Вит Ла
Выводы каждый делает сам .Никто ни к чему не призывает .Навальный выкладывает факты , не пытаясь объяснить причины Ну да . нет у Русского народа политической субъектности , зато многие благодаря АРИ определили эту субъектность сами для себя .Поприсутствовав на ресурсе какое то время сдвиг сознания происходит меньше ошибок начинаешь совершать в самых обыденных ситуациях ..Это не значит что я со всем согласен .
Vladimir Sholkov
Все будет проще, по старой схеме. Верхушка просто скажет что всегда придерживаллсь русского пути, и только внутренние враги мешали реализовать планы. Поэтому будьте бдительны русские , среди вас есть враги, которые мешают достич светлого будущего. Вот и все обращение. Т.е. враг есть, но по системе им будет являться каждый. Как правильно? Для начало русские должны предоставить и объявить себя как самостоятельный субъект, который действительно заинтересован в сохранении себя и для этого у него есть рычаги. Но на данный момент ни рычагов нема, ни как таковой общей идеи нет чтобы всех объединить, а оно и понятно. Управление возможно лишь над слабым.
Роман Котов
По-поводу квартир, которые давали при совке. Что это геноцид запланированный - это не совсем так. Скорее это из разряда "чуда", что при совке давали квартиры. Было бы нормально если бы человек жил в землянке или бараке. А строительство хрущёб - это уже некий случайно выпавший комфорт. Это как вот мне рассказывал 1 инженер что он какое-то время работал в Африке при совке там платили ему 600р в мес. Т.е. могли и ничего не платить (куда ты денешься), но видимо кто-то как то распорядился чтобы больше платили. Так же и с квартирами. Могли и вообще не давать, рой землянку и живи где хочешь, но на завод с утра прийди, а то расстреляем. Но вот как-то решили давать. Случайно. Т.е. это не "достижение совка", никто "это" не достигал.
Степан Степанов
чувак был зомбирован на Земле еще в школе в "закрытом классе", это как в совке были политинформации)))
Oleg Larin
Этот уродец-двойник, когда сытно пожрет, любит языком между зубов гонять. Видимо, зубы раньше у этого грузчика магазинского гнилые были и макарошки оттуда выковыривал. Зубатку поменяли, а привычка осталась. У остальных артистов такого не замечал. https://www.youtube.com/watch?v=Bqc0WKC-E-E
Степан Степанов
Этот уродец-двойник, когда сытно пожрет, любит языком между зубов гонять. Видимо, зубы раньше у этого грузчика магазинского гнилые были и макарошки оттуда выковыривал. Зубатку поменяли, а привычка осталась. У остальных артистов такого не замечал. https://www.youtube.com/watch?v=Bqc0WKC-E-E
Алексей Ф
Правосубъектность русского народа подразумевает в том, числе, по крайней мере в теории, что у власти будет элита русского народа, а не его отбросы. Другой вопрос, откуда собственно эту элиту взять.
Алексей Ф
Разные мысли в голове потомушта.
Андерсен
Планктон офисный он безнационален. Я могу много конструктива напечатать про армян, азербаджанцев. ингушей, чеченов, таджиков, узбеков, киргизов, калмыков, туркменов, хохлов,евреев-иудеев. Ты посмотри облик полиции. И не стоит так напрягаться с росписью, как там в менеджменте ведут русские. Да также, как ведут все остальные здесь в шизополисе. Условия почти для всех одни
Андерсен
Для военных 6% работает, для остальных тюрьма-%. Остальным евреям безпроцентные кредиты даже выдают в больших объёмах. Чем тут не хабад?
Алексей Ф
Про иллюзии согласен на все 100%. Какая бы страшная ни была реальность нельзя ее приукрашивать, давать ложную надежду. Чтобы начать лечить рак, надо для начала прозизнести эти страшные слава: "У меня рак", а не говорить: "как-то я не очень себя чувствую, отлежусь, может пройдет", Плюс надо по-меньше забивать русское инфо пространство темами, которые сами по себе может и интересны, однако мало имеют отношения к положению русских сегодня (блокчейны, мировая финансовая система, положение в Европе и США).
Андерсен
На самом деле на такие вопросы и здесь тебе никто не даст ясности, убеждён. Сласть построена на силе, унижении, лжи. Эти три кита только такими методами и нужно валить. Коля! Ну это же химера полнейшая! ""11.1. Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты,... . Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка,.... " - это ближе к американской модели построения "общества" о чём я давно заметил.
Андерсен
Разные мысли в голове потомушта.
Андерсен
Сомневаюсь в твоих изысках, так как ты тугодум и не видишь, что тебе пишут русские люди. Ты дома смотри, а в общественное место нех. Раздражает его ехидная морда. Он убивает словами и своим нутром. Уголовник на крючке висящий перед пастью Зоны.
Oleg Larin
В точку! Не выступление, а просто констатация, как должно было бы быть. Но быть не будет. Примерно как тут: https://www.youtube.com/watch?v=6iItnIowBzQ
Maxim Egorov
Одной породы, вот и не навредил.
Андерсен
Одной породы, вот и не навредил.
Иван Пермяк
В России в 60 раз подняли нормы вредных веществ в воздухе https://www.youtube.com/watch?v=Raey9TEjrEI
Иван Пермяк
В России в 60 раз подняли нормы вредных веществ в воздухе https://www.youtube.com/watch?v=Raey9TEjrEI
Артур Воробьев
https://m.irk.kp.ru/daily/26945/3997076/ Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»
Николай Толубаев
Субъектность это возможность выступать субъектом, политики, экономики, правовых, культурных процессов, а не быть лишь объектом манипуляции. Субъектность это голос. Сейчас у русских рот заклееен, голова зафиксированна гипсом. Не говорить, не руководитель сам собой русский народ не мджет
Герман Сажин
Прокуратура радеет за Россиюшку, стараются ради нашего блага изо всех сил!
Андерсен
чего-то вашу ссылку удалили в самом низу которая была.
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