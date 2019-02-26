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Права и правила для мировых жандармов
Права и правила для мировых жандармов
26/02/2019 00:58
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Обсуждение
Алексей Ф
Русские стали видимо оъектом какого-то чудовищного эксперимента - у русских эти идеи приживаются. Воистину магия какая-то. Другие народы это всё рано или поздно отторгают.
Алексей Ф
Над русскими провели какой-то чудовищный эксперимент - другие народы рано или поздно отторгают эти идеи, а у русских они приживаются.
Гринго
Духовные люди. https://www.youtube.com/watch?v=rbeh9O4NeV0
Степан Степанов
Племянник съепнул в США. У них вид на жительство, а у ребенка- гражданство, он там родился. Они так боятся русских, что при ребенке не говорят по-русски. А когда ругаться начинают, дитя плакать начинает, он не понимает этот язык и они чужими для него . становятся. Я сказал ему, что он мудак и дольметчер-кусок хлеба, он не понимает
Алексей Ф
А между тем очередной оплот коммуняк постепенно от коммунизма отгребает https://www.rbc.ru/politics/26/02/2019/5c739d449a7947e806137dd6?from=from_main Ын встречается с Трампом. Только в России дебилы грезят СССР. Что с русскими не так?(
Влад Шевченко
На ресурсе занимающемся изучением связи зиккурата на красной площади и Сирии недавно появились новые материалы. https://abvedi.livejournal.com/
Henri Ducard
Да, абсолютно бесполезная страна. Дала мне Интернет, где я могу комментарии высирать и выражать свободу слова. Компьютер с клавиатурой, чтобы в игры играть. Телефончики, удобные для разных сфер жизни приложения. Кино, музыку. Ненавижу каждый день США за то, что сделали и делают мою жизнь лучше
Vladimir Sholkov
Замешаны и виновны. Зло делается с молчаливого согласия большинства как в нацистской Германии. В Кубе люди, видимо, думают, голосуют, действуют, участвуют в жизни страны. А не ждут, когда Один, Велес или еще кто спустятся и однажды утром мы проснемся и все с ничего само изменится: вокруг гении и ангелы в небесах))
Vladimir Sholkov
Я согласен. Заметил одну идейку, а именно причины эволюции и т.д. допустим что бандиты захватили и поделили территории, ввели рабство и т.д. Но часть людей не хотят их понимать. Митинги , восстания и т.д. и тут как бы два пути, или через эти митинги люди свегарют и ставят своих на основе полевых командиров или же среди бандюков происходит раскол, когда играя в спектакль они крмсают других бандюков и сами продолжают править, откладыаая таким образом срок.
Vladimir Sholkov
И тут возникает вопрос то не к бандюкам, а вопрос к тем кто не согласен, т.к. в принципе несогласные и будут составлять тот круг который заменит бандюков. И следовательно от того как организовано все, от ролей, от взаимоотношений от способности динамично и оперативно решать поставленные задачи уже сейчас решается вопрос о том а кто будет дальше там
Arcadiy Y. Polyakov
думаю что всё гораздо печальней. Произошло то что произошло вне нашего понимания, по причине перемен на уровне богов. Мы рассматриваем последствия, а причины нам не известны. Пока мы как пчёлы в улье или как куры в инкубаторе. Нет понимания того что происходит и у ВК также. ВК парит мозг на фоне ухудшающейся ситуации и нет никакого просвета.
Henri Ducard
Бить по морде врага, оно конечно нужно и ведет к победе, НО..... надо видеть лицо врага. Большинство видят собственный нос. Это просто данность и статистика и ничего с этим не поделаешь.
Алексей Ф
Над русскими мировые кукловоду провели какой-то чудовищный эксперимент - другие народы рано или поздно отторгают эти идеи, а у русских они приживаются.
Сергей Вишняков
Сергей, не нужно видеть лицо врага и даже быть особо умным. А как раз собственный нос. Поделюсь мнением, которое слышал Пример: вы узнаете, что подросткам вписали, что они якобы опг, одному из них надели противогаз и он задохнулся собственной блевотиной Приходите в обычный день на работу, рассказываете коллегам, показываете факты, видео, они такие: "Это жесть. И с рук это спустили? Ведь и я могу или мой ребенок быть на этом месте". Ваши коллеги звонят родным, друзьям, те рассказывают своим и так далее. В этот же день вместо работы и начальники, и подчиненные человек так миллиона с два (если о Москве например) стоят у здания МВД и кричат в мегафон "Какого ***". Случаи беспределов не единичны, поэтому недели две вместо работы все будут ездить то к одному зданию, то к другому. Верха вынуждены будут менять своих ставленных руководителей, "касты", а на их место ставить тех, кто будет делать дело, а не закрывать глаза ибо если ничего не изменится люди снова придут. Без денег, без лидеров, без бесконечных разговоров о правах русских или какого-либо народа, без военного столкновения и глупого ненужного свержения c последующей анархией. Эволюционным путем. Может просто проблема в людях, которым или все равно, или их все устраивает?
Алексей Ф
У других народов это уродство рано или поздно отмирает. Русские держатся за свою болезнь. Что с нами сделали?
Henri Ducard
Сергей, не нужно видеть лицо врага и даже быть особо умным. А как раз собственный нос. Поделюсь мнением, которое слышал Пример: вы узнаете, что подросткам вписали, что они якобы опг, одному из них надели противогаз и он задохнулся собственной блевотиной Приходите в обычный день на работу, рассказываете коллегам, показываете факты, видео, они такие: "Это жесть. И с рук это спустили? Ведь и я могу или мой ребенок быть на этом месте". Ваши коллеги звонят родным, друзьям, те рассказывают своим и так далее. В этот же день вместо работы и начальники, и подчиненные человек так миллиона с два (если о Москве например) стоят у здания МВД и кричат в мегафон "Какого ***". Случаи беспределов не единичны, поэтому недели две вместо работы все будут ездить то к одному зданию, то к другому. Верха вынуждены будут менять своих ставленных руководителей, "касты", а на их место ставить тех, кто будет делать дело, а не закрывать глаза ибо если ничего не изменится люди снова придут. Без денег, без лидеров, без бесконечных разговоров о правах русских или какого-либо народа, без военного столкновения и глупого ненужного свержения c последующей анархией. Эволюционным путем. Может просто проблема в людях, которым или все равно, или их все устраивает?
Henri Ducard
Пришел к выводу, что совок это не идеология и не форма власти, а следствие чего-то другого. Даже люди, которые против совка, по факту жизни нередко сами совки. Вероятно, это на генетическом уровне
Алексей Ф
Возможно на ментально-духовном. Когда душу русского народа отравили этой мерзостью и пока не можем от этого отчиститься. При чем никакого отношения к какой-либо "справедливости" эти идеи не имеют.
Алексей Ф
Возможно на ментально-духовном. Когда душу русского народа отравили этой мерзостью и пока не можем от этого отчиститься. При чем никакого отношения к какой-либо "справедливости" эти идеи не имеют.
Влад Шевченко
Может проблема в людях, а может в неком воздействии на людей.
Алексей Огородников
Вот на кого этот Трэш рассчитан? Что за дурачье или тролли это придумывают? Лично у меня ответа нет. Понятно, что это срежисированный фейк, но зачем? Не знаю, может, таким образом, людей из России хотят выставить идиотами. Чтоб на них все пальцем за границей показывали и дел никаких не имели. А может это вариант удара по христианству. https://www.youtube.com/watch?v=davOTTPn71k https://lenta.ru/news/2019/02/26/poravalit/ Хотя, нечто подобное уже было. Клип Славы "Красный", тоже не двусмысленно намекает на расправу с Америкой. Может быть это варианты камлания. Ну по другому сложно объяснить смысл всего этого. Это сейчас даже ура-патриотов не заводит.
Vladimir Sholkov
Болезнь ли? Ок. Если рассматривать психологию крыс, я серьезно то в крысах очень часто когда паханы погибают то на их место сразу выдвигаются другие. Психология. От этого не убежать. Другое дело , что называя одно другим мы просто гробим то что досталось трудом. А в чем корректно? Давайте напрямую. Подойдите к комуняке и скажите идеальным обществом являлось община, отдай половину денег? Тебя пошлют. Хотя если бы была комунна он бы забоялся не дать, страх что опозорят. С другой стороны если из кошелька дать денег , а когда возьмут и спросят, а ты ответишь по закону рода, то денег не отдадут. Следовательно , все базируется не на том кто к чему относится а от идеи которая сопровождает твои поступки
Maxim Petrov
Дебилы бл* (с)
Дмитрий Браунинг
Странно, когда президент показывает мультфильмы о ракетах, которые летят в сторону США и обещает всех дорогих рассеян отправить в рай, это у вас не вызывает такого возмущения. или передачи Киселева про ядерный пепел, а тут собственно прогрессирование болезни головного мозга.
Henri Ducard
Ну то есть наоборот в психологии. Идеи рождаются от определенного восприятия мира В вашем примере кто-то утверждает что община ок, потому что так он видит идеальное общество. Так же, в вашем примере, если восприятие "меня опозорят, сделаю как все", то в условиях общины он и деньги отдаст, и брата предаст если нужно, чтобы только не "опозориться" и пойдет против общечеловеческих ценностей лишь бы не отстать. Для людей "меня опозорят, сделаю как все" любая свободная система плоха, а совок самое то, "как все" Общечеловеческие ценности одинаковы для всех, а восприятие и идеи - разные. Достучаться до него или до вас можно только на уровне общих ценностей, изменив восприятие. Тогда человек и вашу конструктивную идею примет иначе она фильтр в уме не пройдет, отвергнет. Болезнью называем деструктивное нечеловекоориентированное восприятие, которое идет против таких общих ценностей как здоровье, безопасность, развитие..., то есть совковое восприятие согласно которому продвигают деструктивные для людей идеи
Maxim Egorov
А мне понравилось. Вот такое и надо исполнять в христианских храмах и уж тем более в расиянии. "Тру-ля-ля, тру-ля-ля, Все могу за три рубля!" Зачёт! Пусть продолжают в том же духе.
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