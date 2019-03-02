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Мировая политическая драматургия - новый сезон
Мировая политическая драматургия - новый сезон
02/03/2019 00:08
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Обсуждение
Гринго
Катька, у тебя "в друзьях" Колька Басков. Хочу тебя предупредить, что Колька не человек а манекен. Глянь толком на его стенку в "ВК" - резиновая кукла, однозначно... Вот, в отделе "бытовая химия" пару манекенов выставили и сфоткали. Один из них под маркером "колька басков". Не будь дурой, не шали с манекенами.
Arcadiy Y. Polyakov
По поводу немецких агентов пора бы уже определиться, дело в Протоколах Сионских Мудрецов, немцы и все остальные были исполнителями...
Fiksik Piksel
Сколько у Путина денег: разведка США займется тайными финансовыми потоками. DW Новости (01.03.19) DW на русском DW на русском https://www.youtube.com/watch?v=v_AlN6W2NGM
Вит Ла
Мля .это мистика -Объявлены дата и место похорон Жореса Алферова-https://www.gazeta.ru/science/news/2019/03/02/n_12700483.shtml
Екатерина Кан
В 30-х годах в США официально в документах негров называли не полноценным населением размножение которого не желательно, и сейчас в ихние районы полиция не едет или если едет то только до зубов вооруженными спецотрядами. Не чего там не изменилось, борьба против расизма только на уровне законодательства и в кино
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Maxim Petrov
Роман Котов
да все вменяемые на голову люди все расисты. И никогда ты не договоришься с выходцем с гор о какой-то конфликтной ситуации. ни-ког-да. в долгосрочной перспективе разумеется. только через страх насилия.
Степан Степанов
А русских продавали в воронежах, рязанях, дамасквах, Все там рабы сдохли, с севера сегодня едут и жестокий народец едет. Всегда можно поговорить, но и шариковых полно. Камуняк бы с опарышами порвать , чтобы ползали и землицу жрали выблядки камуняцкие.
Роман Котов
Чую вот кто подогревает все эти надоедливые комуняцкие речи ВК)).
Роман Котов
Всё же есть вещи у ВК с которыми я лично не согласен. Все эти усама-бен-ладаны придумываются именно чтобы отвлечь "родное" население своих стран от реальных проблем. А именно от прозрения по поводу других стран. Чтобы американцы/европейцы не интересовались и не узнавали как сильно их обманывают. и в чем. В связи с развитием интернета многие англоязычные люди могут рассказывать как и что на самом деле устроено в других странах своим американо-европейским сородичам. А поскольку последние могут реально влиять на свою жизнь (в отличие от нас) то в мире от прозрения может многое измениться. Ведь куда бабло перетекает там и развитие. Так что всё для замыливания глаз!
Maxim Egorov
Ещё один старикашка отправился в ад! Когда же блин они закончатся уже. "Нобелевский лауреат Жорес Алфёров умер в Петербурге на 89-м году" Вспомнилась фраза Фиделя - "Скоро мне исполнится 90 лет, скоро я буду, как и все остальные" Чуть не дотянул, хотя Алфёров мог и немного изменить свой возраст. https://www.bbc.com/russian/news-47403482
Maxim Egorov
Гляньте на эту шумерскую рожу, как он рассуждает. Просто одержимый, это уже не человек, а какой то механизм. В основном идёт поток бреда про науку. В начале хвалит Ленина, на 10:45 упоминает Примакова, видимо прорвалось и на 18:55 ГЛАВНОЕ "делать землю частной это вопиющее безобразие" https://www.youtube.com/watch?v=URfW3HZJn0M
Сергей Панченко
негры - кал
Дмитрий Браунинг
Да не только вы, не согласны )) Уж про негров, мне как закоренелому национал-социалисту слышать тяжело )
Дмитрий Браунинг
В Америке они даже не знают к какому африканскому народу они принадлежат, просто чёрный американец, потомок рабов. В самой Африке государства нарезали не обращая внимание на то какие племена проживают.
Bx Mt
Квачков не махровый антисемит. Сталинист, да.Всегда называл Рохлина своим другом. Белковский был у него в избирательном штабе, когда Квачков сидел под следствием в тюрьме. Это было не решение Квачкова. Так же, Белковский рассказывал, что большая часть финансов ушла на оплату Вике Цыгановой, котороая называла себя другом Квачкова, за оплату концерта в его поддержку.
Dexter
Мужики не парьтесь Не проканает . Рожденный ползать летать не может - это раз . А потом вы типа что то создавать хотите что б на этом поиметь , х... вам в глотку .
Вит Ла
Мужики не парьтесь Не проканает . Рожденный ползать летать не может - это раз . А потом вы типа что то создавать хотите что б на этом поиметь , х... вам в глотку .
Maxim Egorov
В США не существует никакого афро-американского народа. 1 нет какого-то афроамериканского языка все пользуются английским 2 нет какой-то афро-американской религии , в основном исповедуют христианство (протестанты) в меньшей части ислам. 3 нет никакого исторического места проживания в основном сконцентрированы на юге США.
Роман Котов
Про негров не тяжело, а прикольно))
Иван Грозный
В США не существует никакого афро-американского народа. 1 нет какого-то афроамериканского языка все пользуются английским 2 нет какой-то афро-американской религии , в основном исповедуют христианство (протестанты) в меньшей части ислам. 3 нет никакого исторического места проживания в основном сконцентрированы на юге США.
Maxim Petrov
Ой ли? https://www.youtube.com/watch?v=tiJGzu8tXIk https://www.youtube.com/watch?v=YGcuv1lUvR0 Далее, Ваша "цитата": "Это было не решение Квачкова". Вряд ли. Такие вещи согласовываются (через адвоката например). Иначе такой "соратник" может вылететь из ихнего круга.
Maxim Petrov
Ой ли? https://www.youtube.com/watch?v=tiJGzu8tXIk https://www.youtube.com/watch?v=YGcuv1lUvR0 Далее, Ваша "цитата": "Это было не решение Квачкова". Вряд ли. Такие вещи согласовываются (через адвоката например). Иначе такой "соратник" может вылететь из ихнего круга.
Maxim Petrov
"Разоблачение" ЛДПР совпало с заявлением ВЦИОМа о росте рейтинга Гаранта. Возможно, т.н. протестный электорат всё больше поддерживает Жирика, о чём узнал овциом. И соответствующий антипиар был запущен... Аналогичное было в 90-х, когда ЛДПРу усиленно приклеивали бирку профашисткой партии. Ведь тогда их рейтинг тоже напугал власть...
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