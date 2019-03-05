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Кто создал украинских олигархов?

05/03/2019 01:00
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Обсуждение
  • Где ты там казаков увидел?... Какие-то "боевые пидарасы, хором повязали человека а ты им казачье звание приварил. Погорячился ты брат.
  • Где ты там казаков увидел?... Какие-то "боевые pidаrsЫ, хором повязали человека а ты им казачье звание приварил. Погорячился ты брат.
  • при чем тут Москва вообще, речь о хохлятине, при чем они там все коммунисты кроме бандеровцев которым приказали быть не коммунистами
  • ну-ну, такие же как ты обезьяны по каманде панов на майдане скачут и кричат бей маскалей, они от тебя отличаются тем что ты не среди них, был бы там тоже скакал бы и то же кричал бы
  • ну-ну, такие же как ты обезьяны по каманде панов на майдане скачут и кричат бей маскалей, они от тебя отличаются тем что ты не среди них, был бы там тоже скакал бы и то же кричал бы
  • украинские алигархи это проблема укров и война с украиной выгодна, всякая грязь к нам не будет приползать, своей без них хватает
  • где ты войну русского народа видел, больной что ли? хохлы это вообще получурки, а укропатриоты жидо- чурки, они на помойке там им и место, скорее бы газ им отключили и АЭС
  • Я тоже с таким столкнулся. Под одной статьей описывающей негативные стороны совка почитал комментарии, Общая мысль у всех, если ты против совка значит против русских, значит ты не русский патриот. Я был несколько удивлен такой логикой
  • Сектанство оно всегда такое
  • жырика в свое время не принял в кепеесес. жырик просился, но его фрицы-чекисты не приняли, жырика готовили уже тогда в вторую колонну кепеесес.Эти ДЕВЯТЬ МИЛЛИАРДОВ у него давно списаны,но будем искать его баблишко
  • Я тоже с таким столкнулся. Под одной статьей описывающей негативные стороны совка почитал комментарии, Общая мысль у всех, если ты против совка значит против русских, значит ты не русский патриот. Я был несколько удивлен такой логикой
  • Походу пытаются подмазаться к русским, что б вновь одурачить
  • Квачкову заключение пошло на пользу , еще одна ходка и мозги окончательно встанут на место .. Жаль годов мужику многовато .
  • А, Квачков у них за атамана?... Не греши на казаков, Максим. Я там ни одного казака не разглядел.
  • где ты войну русского народа видел, больной что ли? хохлы это вообще получурки, а укропатриоты жидо- чурки, они на помойке там им и место, скорее бы газ им отключили и АЭС
  • Это не казаки. Это красные колхозники. Казаком мало родиться, им нужно стать
  • А в чём проблема? Кому то может москвичи не нравятся их вечно довольные зажратые морды. Может лучше пусть Москва под землю уйдёт, тогда в России жить легче станет?
  • А в чём проблема? Кому то может москвичи не нравятся их вечно довольные зажратые морды. Может лучше пусть Москва под землю уйдёт, тогда в России жить легче станет?
  • Согласен хотя сам как бы из них . и предки хлебнули по полной .Хотелось бы верить что в СМИ вытаскивают только вот это г...но ., а реальность другая .. хотя черт его знает .
  • Верно сказано!
  • А, Квачков у них за атамана?... Не греши на казаков, Максим. Я там ни одного казака не разглядел.
  • Гляди, брат! Вот настоящее уральское казачьё.
  • Вопрос? Но, он-же и ответ.
  • Вопрос? Но, он-же и ответ.
  • Там много разных людей. Разные по крови, сознанию и взглядам. И большая часть это русские. Кремль начал этот конфликт, потом начал войну. Всё можно было решить одним телефонным звонком если бы было желание не доводить до такого.
  • Закрытым большевичсками протоколом,Нюрбернгский трибунал не признал национал-социолиств в массовом оккультном убийстве человечского материала из интэрнцыонал-соцыалистов. Как только прокуроришка рудено очко не рвал. Эти ублюдки-камуняки устроили голодач и их самих сделали виноватыми. Я бы сразу пристрелил молотовского уголовника, подыхать-хрум с маслом. камуняки устроили блокаду берлина, но америкашки построили воздушный мост. Я плакал за них, камуняки сдулись с своими зисами.Только богатая страна и с нормальным народом может бодаться. Ненавижу камуняк и готов сволочь вешать и загонять собчаков в Неву, ненавижу камуняк
  • Хотел бы, но, к сожалению, таковых лично не знаю. Верю, что есть настоящие в глубинках нашего Урала, Терека, Дона
  • В дурдоме каникулы объявили? Вроде бы не сезон... Или тролли из запоя вышли?
  • Это тоже переодетые актеры? https://www.youtube.com/watch?v=_jYsYRx7YNk
  • это больные на голову
  • Да вы что!?.. Экая диковина, козломордый бес в погонах и верховныi атаманЪ. Про таких ехидно говорят - жо...а с ручкой вместо головы.
  • Кстати люди не верят что сталин угробил в лагерях 10млн. чел. Это говорят нереальные цифры и требуют доказательств.
  • Хорошее фото, молодца! на фото ребята серьезные для своего времени. Сейчас Казак должен быть с Современной штурмовой винтовкой на легкобронированном авто , а люди одетые в музейную форму 100 летней давности сейчас выглядят смешно!
  • Чечня 1995 Грозный Казак Игорь Андреевич Григоращенко https://www.youtube.com/watch?v=wnBouDdMVWQ&app=desktop
  • А я был уверен, что василий фомич сверлипулькин настоящий идейный дурачок.
  • да нее. он как-то написал...точнее я ему написал чтобы он где-то там покопался и посмотрел, на что он мне честно ответил что ему за это НЕ заплотють. и я понял что бесплатно он ничего писать не собирается)).
  • Я вот не помню описывал ли я уже этот случай по поводу "эффективного государственного регулирования". Зашел как-то в "центр занятости" (или как он там щас называется). Ну типо что они там предлагают из работ и т.п. И одно из предложений там было - пойти учиться на массажиста. Я им говорю "мне кажется, а точнее я почти уверен, что без медицинского образования чел не может работать на массажиста", на что мне отвечали что работать ты может и не можешь, но учиться то можешь)). Вы только вдумайтесь, что тебя обучают профессии, в которой ты не можешь работать.))
  • Чечня 1995 Грозный Казак Игорь Андреевич Григоращенко https://www.youtube.com/watch?v=wnBouDdMVWQ&app=desktop