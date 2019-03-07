Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Примерная модель ассимиляции по-польски
Примерная модель ассимиляции по-польски
07/03/2019 01:41
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Владимир Кутиков
.
Владимир Кутиков
У поляков флаг в духе АРИ.
Ilya Tarasov
По поводу последней темы. Давно уже сказано: Попытки заявить о некой «отдельной нации» неких «украинцев» — это манипуляции, созданные с целью оторвать от русских часть их этнических земель и ослабить в будущем Россию. Только так, чудовищной ложью и тотальной пропагандой, фейковая нация «укрáинцев», слепленная советскими кукловодами из русских Юга и Киевщины, галичан, поляков, советских румын, славянизированных гуцулов, закарпатских венгров, евреев, татар и многонациональных советских новиопов (а ля Бабченко), может обрести жизнь на русских этнических землях. Разумеется, нет никакого народа «укрáинцев», как бы одно соседнее failed state ни пыталось их вывести из русских путём обмана, коверканья истории и откровенной фальсификации. Есть русские люди, есть галичане (на самом западе страны); «украиной», вернее «укрáйной», «окрáиной» в XVI-XVII вв. прозвали окраины Русского и Польского государств, что сохранилось даже на старинных картах, к примеру, голландца Хендрика Хондикуса Младшего (1640) [https://goo.gl/KunVE9] или в Космографии Блау (1645) [https://goo.gl/ddzE3Z], а местные жители там звались так же, как и в Москве, Твери и Киеве (если кто не знал, то до первых советских лет он был великоросским городом [https://goo.gl/1tUz7E] [https://goo.gl/5shsPK] и центром Русского национализма [https://goo.gl/D6xy7U]) русинами (русаками, рускими, русскими) [подробнее здесь: https://goo.gl/wQSZGy]. Киевляне и тогда и даже в эпоху Гетманщины считали себя русскими и не мыслили себя отдельным от русских Москвы (Суздаля, Смоленска, Пскова и Новгорода) народом [https://goo.gl/pQvojt] [https://goo.gl/qme4Nu]. Разумеется, всё это замалчивается, а на население Укрáины ежедневно извергаются невообразимые объёмы чудовищной лжи и пропаганды.
Ilya Tarasov
Попытки заявить о некой «отдельной нации» неких «украинцев» — это манипуляции, созданные с целью оторвать от русских часть их этнических земель и ослабить в будущем Россию. Только так, чудовищной ложью и тотальной пропагандой, фейковая нация «укрáинцев», слепленная советскими кукловодами из русских Юга и Киевщины, галичан, поляков, советских румын, славянизированных гуцулов, закарпатских венгров, евреев, татар и многонациональных советских новиопов (а ля Бабченко), может обрести жизнь на русских этнических землях. Разумеется, нет никакого народа «укрáинцев», как бы одно соседнее failed state ни пыталось их вывести из русских путём обмана, коверканья истории и откровенной фальсификации. Есть русские люди, есть галичане (на самом западе страны); «украиной», вернее «укрáйной», «окрáиной» в XVI-XVII вв. прозвали окраины Русского и Польского государств, что сохранилось даже на старинных картах, к примеру, голландца Хендрика Хондикуса Младшего (1640) [https://goo.gl/KunVE9] или в Космографии Блау (1645) [https://goo.gl/ddzE3Z], а местные жители там звались так же, как и в Москве, Твери и Киеве (если кто не знал, то до первых советских лет он был великоросским городом [https://goo.gl/1tUz7E] [https://goo.gl/5shsPK] и центром Русского национализма [https://goo.gl/D6xy7U]) русинами (русаками, рускими, русскими) [подробнее здесь: https://goo.gl/wQSZGy]. Киевляне и тогда и даже в эпоху Гетманщины считали себя русскими и не мыслили себя отдельным от русских Москвы (Суздаля, Смоленска, Пскова и Новгорода) народом [https://goo.gl/pQvojt] [https://goo.gl/qme4Nu]. Разумеется, всё это замалчивается, а на население Укрáины ежедневно извергаются невообразимые объёмы чудовищной лжи и пропаганды.
Ilya Tarasov
Попытки заявить о некой «отдельной нации» неких «украинцев» — это манипуляции, созданные с целью оторвать от русских часть их этнических земель и ослабить в будущем Россию. Только так, чудовищной ложью и тотальной пропагандой, фейковая нация «укрáинцев», слепленная советскими кукловодами из русских Юга и Киевщины, галичан, поляков, советских румын, славянизированных гуцулов, закарпатских венгров, евреев, татар и многонациональных советских новиопов (а ля Бабченко), может обрести жизнь на русских этнических землях. Разумеется, нет никакого народа «укрáинцев», как бы одно соседнее failed state ни пыталось их вывести из русских путём обмана, коверканья истории и откровенной фальсификации. Есть русские люди, есть галичане (на самом западе страны); «украиной», вернее «укрáйной», «окрáиной» в XVI-XVII вв. прозвали окраины Русского и Польского государств, что сохранилось даже на старинных картах, к примеру, голландца Хендрика Хондикуса Младшего (1640) [https://goo.gl/KunVE9] или в Космографии Блау (1645) [https://goo.gl/ddzE3Z], а местные жители там звались так же, как и в Москве, Твери и Киеве (если кто не знал, то до первых советских лет он был великоросским городом [https://goo.gl/1tUz7E] [https://goo.gl/5shsPK] и центром Русского национализма [https://goo.gl/D6xy7U]) русинами (русаками, рускими, русскими) [подробнее здесь: https://goo.gl/wQSZGy]. Киевляне и тогда и даже в эпоху Гетманщины считали себя русскими и не мыслили себя отдельным от русских Москвы (Суздаля, Смоленска, Пскова и Новгорода) народом [https://goo.gl/pQvojt] [https://goo.gl/qme4Nu]. Разумеется, всё это замалчивается, а на население Укрáины ежедневно извергаются невообразимые объёмы чудовищной лжи и пропаганды.
Ilya Tarasov
зачем вы все это пишете? Смысл ? Какое это отношение имеет к современной обстановке? Про Финляндию расскажите лучше, Сталин хотел присоединить обратно- по рукам дали и привет горячий... русский мир
Владимир Кутиков
У поляков интересный флаг.В духе АРИ.
Serge Rakitin
Смотрю сериал Outlander про шотландских горцев и ловлю себя на мысли, что у них много общего с русскими. В частности, традиционные гэльские имена Evan/Ivan/Ian не нуждается в переводе на русский. И есть у меня такое подозрение, что русское Иван не имеет никакого отношения к иудейскому Иоханн - просто созвучно, а использовалось на Руси задолго до Крещения.
Сергей Вишняков
Запретили устраивать хостел в доме, а что взамен? Паразиты не знают меры по природе своей. Иногда мне страшно представить, что за сила наведет порядок. Ведь чтобы образумить людей, придется наслать беды на страну. Я думаю война 41-45 была вызвана разгулом бесов.
Курганский Терминатор
смени "терминатора" на "фаллоимитатора" - тока з@лупоголовый олигофрен может приравнивать Сралина к русскому миру
Сергей Панченко
это ты олигофрен а я историк.Понятно что на таких как ты русский мир и держится,в уши можно таким заливать все что угодно даже особо не напрягаясь.
Иван Иванов
Алферов—Аферов(Афера) так слышится...
Курганский Терминатор
это ты олигофрен а я историк.Понятно что на таких как ты русский мир и держится,в уши можно таким заливать все что угодно даже особо не напрягаясь.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа