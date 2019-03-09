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Профилактика против кандидатов в правители

09/03/2019 02:26
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Обсуждение
  • "Дохлый упырь" - аглицкая киношка. Чудесный маркер для всякой красной сволочи. http://lordfilms.tv/27675-smert-stalina-2017-1.html фильма в хорошем качестве - у комунаров от просмотра рыло набок воротит.
  • Прикол в том, что Жирик подконтролен т.н. "придурку и провокатору" :-)
  • Чую оттягивают конец.))
  • а за что его арестовали? воровать начал? работал в фсб
  • Окраина Великой Руси
  • вроде забанили как ведущий рассказывает.или это ведущий закидоны делает?
  • нет а в каком году?
  • Обязательно
  • моя родина тюрьма.Как в песне "Вы же вышли погулять за ворота" добро пожаловать назад
  • Заметка: когда провокатора-тролля начинают презирать молча, не замечая его стараний - в любой форме привлечь к себе внимание... Что происходит с пакостником? Уже - неважно. Да! - Уже не важно... ...и вы проходите мимо пустого места.
  • зацените https://youtu.be/72fJVzbqrK0
  • ...
  • США перебрасывают силы на ближний восток, вероятно конечная цель - Сирия. https://sofyapremudraya.livejournal.com/1636182.html
  • "Дохлый упырь" - аглицкая киношка. Чудесный маркер для всякой красной сволочи. http://lordfilms.tv/27675-smert-stalina-2017-1.html фильма в хорошем качестве - у комунаров от просмотра рыло набок воротит.
  • Жирик то недавно уже анонсировал "братья и сестры", он и будет взывать к русскому сознанию. А придурок и провокатор не сможет, не его тема. Сейчас как вдарят по рашке со всех фронтов и кукловоды с черенком в заднице окажутся. Походу час икс приближается, пора запасаться покорном и наблюдать смогут ли они избежать черенка правосудия.
  • спустись с небес на Землю, зарплаты не растут, а цены на товары и продукты раз в пять уже выросли, в основном за счёт скрытых налогов и инфляции. На этом фоне зарплата в 20 тысяч кажется смешной, а есть что и по пять тысяч получают. Вчера посмотрел фонд оплаты труда одной компании + налоги с фонда оплаты труда. Конечно, это фуфел, но всё же.... Это при том что её постоянно задерживают да так, что не факт что вообще её выплатят, платят какие-то крохи. Работают в основном пенсионеры, за счёт пенсии на работу ходят. Это в Краснодаре, не говорю про край...
  • Черех Тор - не проблемя, хотя я и у себя размещал в хорошем качестве(3 с чем-то гига), но суки быстро жаловались. Теперь один кино это смотрю. Там название сделаешь другое, но шваль чекистская шастает и жалобу строчит
  • "раисе", ё-моё! ))) у свидомитов сознание, как у пятилетнего ребёнка - готовы всякими детсадовскими дразнилками "прессовать" того, кто старше и сильнее. сами сидят по брови в дерьмище Внаукраине на своей - но все силы и свободное время у них уходят на то, шобы выискивать в глазах "москалей" соринки, в упор не замечая знааааатную такую гиляку в своём собственном самостийном моргале
  • Просто Ваш подъезд теперь используется для размещения "закладок" с наркотой. Пошукайте по почтовым ящиками, особенно незакрытым, по потаённым уголкам за мусоропроводами, электро-монтажными шкафами, много чего интересного найдёте. Я как-то раз шёл, видел как какой-то мужик с накинутым на лицо капюшоном делает закладку прямо под воротами бойлерной. Это теперь массовое явление.
  • Косноязычно, но по сути правильно
  • Мощный поток!
  • наверное население разбогатело, раз на наркоту, да на закладки деньги появились? если кушать нечего разве пойдёт колоться? это по моему как-то скорей к развлечениям относится, ночные клубы, наркота... Мне например не до развлечений, ну разве что "пиратские" сокровища откапываю...
  • Ты этттааа.... Прикрутил уже? До окончания транзита газа через твою окраину осталось всего 297 дней...
  • Фургал от лдпр выбил губернатора от едра в Хабаровске. Дело не в лдпр, просто люди хоть за черта готовы были голосовать, лишь бы только не за едро. Пришли все и прокатили партию власти. Даже десант политологов не помог из Москвы. Факт остаётся фактом, кандидат от лдпр пролез и в принципе гасит чиновников в крае и городе, посокращал, поурезал им ништяки . Ну а лдпр это Жирик. Он может и не хотел никаких побед своих людей на местах, но так вышло. А это уже косяк... Править в РФ, по мнению кремлян, должны только единососы.Назначенные из Москвы. Недаром краевую столицу сразу во Владивосток перенесли и баблом её залили. Поставили туда своего холуя кожемякo. Христа по 68 метров надумали ваять. С лицом гаранта . Ага, а с Хабаровского края сразу все долги потребовали вернуть, сразу 46 миллиардов. И все, Хабаровск из информационного поля страны пропал. Стараются обходить в новостях стороной.
  • Друг уехал программистом работать в Сан Франциско, в конторе 200 программистов. Он один европеец, остальные все индусы и китайцы
  • Вот эта тема с Украиной, хорошо уводит в сторону от здешних диких проблем, которых выше крыши. Делается все это специально, обывателю не надо думать, почему все так здесь дорого и гнуснейшего качества, почему к нему относятся как к скотине последней. Главное Украину обсудить после новостей в телевизоре.И на фоне того трэша уверовать, что в РФ все "ещё не так уж и плохо", "ещё потерпим".
  • Участок около Сочи стоит 1000000 рублей за сотку
  • Дык я тоже не понял . это он про рашку что ли ?
  • Дык я тоже не понял . это он про рашку что ли ?
  • У нас претендентов в ассортименте не хочешь леху можно серю зверева . тем более что он серьезные заявки на лидерство делать начал .И че тебе чикисты .? они щас парами ходят , собой заняты как впрочем и спортсмены футболисты в частности .
  • наверное население разбогатело, раз на наркоту, да на закладки деньги появились? если кушать нечего разве пойдёт колоться? это по моему как-то скорей к развлечениям относится, ночные клубы, наркота... Мне например не до развлечений, ну разве что "пиратские" сокровища откапываю...
  • Я вот чего не догоняю .Он же за гаранта топил ,а его закрыли ?Или я чего-то не понимаю?)
  • я как то посматривал пару роликов Ефимова. ну ничё так. но без энтузиазма. мне больше КОБ нравился пока нормальным был.
  • Не повезло участковым. Народ их приравняет к депутатам.
  • О антисоветизме и русофобии . Советую ... к пониманию .
  • вроде забанили как ведущий рассказывает.или это ведущий закидоны делает?
  • А я ведь голосовал за жирика. Единственный раз в жизни сходил. Владислав тогда клич кинул, давайте, мол, проголосуем за него, помните?
  • Не повезло участковым. Народ их приравняет к депутатам.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Горринг,_Руслан_Израилович
  • Как человек с такой биографией занимает такие посты?
  • https://www.youtube.com/watch?v=r3MPR_In_6k
  • а что не так он написал? то что рассеянская банановая республика являться куском говна?
  • Комсомолец плешивый. Дохлую кошку подбросил - нате мол, полюбуйтесь. Ты же давно доказал, что ты тупее всех тупых... и чемпион по метанию какашек, и нафталина для сталинских усов... и тд. и тп. ...што, не все ещё титлы собрал?
  • http://pravosudija.net/article/ruslan-gorring-ot-kriminalnogo-elementa-do-zamglavy-rosgeologii-voditel-pri-kryshe-iz
  • не удивляйтесь, америку открыли - давным давно.
  • Вот эта тема с Украиной, хорошо уводит в сторону от здешних диких проблем, которых выше крыши. Делается все это специально, обывателю не надо думать, почему все так здесь дорого и гнуснейшего качества, почему к нему относятся как к скотине последней. Главное Украину обсудить после новостей в телевизоре.И на фоне того трэша уверовать, что в РФ все "ещё не так уж и плохо", "ещё потерпим".
  • Вот эта тема с Украиной, хорошо уводит в сторону от здешних диких проблем, которых выше крыши. Делается все это специально, обывателю не надо думать, почему все так здесь дорого и гнуснейшего качества, почему к нему относятся как к скотине последней. Главное Украину обсудить после новостей в телевизоре.И на фоне того трэша уверовать, что в РФ все "ещё не так уж и плохо", "ещё потерпим".
  • http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-20.02.2019-N-170/ Ещё один документ для "укрепления "органов власти.
  • Судье вместе со служебным оружием выдаются патроны в количестве, равном емкости 2 магазинов.Плата за пользование служебным оружием не взимается. ...а судебные слушания переносятся в тир. (вот такие пестики получат судейские от росгвардии)
  • Дурак ты Гоги , че тут понимать , как эти клоуны сами себе противоречат .Если есть русофобия значит должны быть Русские, как субъект , а в какой период совка такое было .?Понятно что это удобная позиция для совкодрочеров . вроде как предмет есть но справку на его наличия мы выдавать не будем . а так попиздоболить вокруг да около при нужде можно .
  • Дурак ты Гоги , че тут понимать , как эти клоуны сами себе противоречат .Если есть русофобия значит должны быть Русские, как субъект , а в какой период совка такое было .?Понятно что это удобная позиция для совкодрочеров . вроде как предмет есть но справку на его наличия мы выдавать не будем . а так попиздоболить вокруг да около при нужде можно .
  • Судье вместе со служебным оружием выдаются патроны в количестве, равном емкости 2 магазинов.Плата за пользование служебным оружием не взимается. ...а судебные слушания переносятся в тир. (вот такие пестики получат судейские от росгвардии)
  • Народ говорит, теперь ча будем знать,где разжиться в случае Чаво)
  • Потомки коммунистов чтоли?
  • идейные видимо тоже есть.
  • Такого не было.
  • С Ираном воевать, у них пупок развяжется
  • А Поклонская как кандидат?
  • Ну выйдет эта Поклонская и что? Она же кукла, артист. Будет песни Талькова сопрано петь? Ну так это мимо кассы.
  • Дурак какой-то.
  • Вроде толково говорит.
  • Ну выйдет эта Поклонская и что? Она же кукла, артист. Будет песни Талькова сопрано петь? Ну так это мимо кассы.
  • она же не самостоятельный человек.
  • Согласен, это первое, что в голову пришло. Вчера на даче просто офигел его убирать. Даже техника не особо помогала.
  • Хочешь социализм. Отдай все что у тебя есть, тому у кого это нет, так ты будешь счастлив, посели в своей квартире местного бомжа алкоголика, так будешь в двое счастливей и впредь свою ЗП дели между жителями подъезда, чтобы и они тоже были счастливы. Этого требуй и от них, только аккуратно не навязчиво, а то тебя тоже могут осчастливить "ударом в челюсть".
  • вообще когда было последний раз столько же солнечных дней зимой как сейчас((.
  • вообще когда было последний раз столько же солнечных дней зимой как сейчас((.
  • С Ираном воевать, у них пупок развяжется
  • она же не самостоятельный человек.
  • Друг уехал программистом работать в Сан Франциско, в конторе 200 программистов. Он один европеец, остальные все индусы и китайцы
  • Последнее время с Ютуб льется песня, - "Русского народа нет". Все кому не лень хотят сказать это. Русский народ есть, - это энергетическая структура. Внушая отрицание, тем самым хотят лишить подпитки. Вот вам братья и сестры. Зная и видя кто на противной стороне, с этими ребятами договора не будет никогда.
  • Последнее время с Ютуб льется песня, - "Русского народа нет". Все кому не лень хотят сказать это. Русский народ есть, - это энергетическая структура. Внушая отрицание, тем самым хотят лишить подпитки. Вот вам братья и сестры. Зная и видя кто на противной стороне, с этими ребятами договора не будет никогда.
  • Комент Стрелкова на VK Игорь Стрелков Сергей, да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малофеевым еще весной 2014 года - до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами. Особого пиитета к данной награде никогда не имел ,так как она: а) не государственная, б) не боевая, в) с изображением лица, которого я, в общем - за исключением совсем краткого периода в 2014-м - никогда не уважал, а с 2015-го - откровенно презираю..
  • Комент Стрелкова на VK Игорь Стрелков Сергей, да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малофеевым еще весной 2014 года - до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами. Особого пиитета к данной награде никогда не имел ,так как она: а) не государственная, б) не боевая, в) с изображением лица, которого я, в общем - за исключением совсем краткого периода в 2014-м - никогда не уважал, а с 2015-го - откровенно презираю..
  • Мужик собрал гравилёт https://www.youtube.com/watch?v=1JeeaZlYonc момент взлёта 22:30 https://www.youtube.com/watch?v=VBrx4O10XkI
  • но кстати хочу предостеречь от этого дела. от споров с пенсионерами. потому как это такие твари. они на вас же могут проэцировать свои проблемы. например ты ему можешь приводить аргументы что он дескать дэбил. а он в свою очередь может желать тебе смерти, чтоб ты проклятый сдох или чтоб у тебя руки и ноги отсохли)) ну и т.п. так что опасные люди наши пенсионеры)).
  • моя родина тюрьма.Как в песне "Вы же вышли погулять за ворота" добро пожаловать назад
  • Я с людьми в возрасте не спорю принципиально: во-первых, они костные, не переспоришь; во-вторых - это насилие над ними. Спорьте с молодыми.
  • Я вот чего не догоняю .Он же за гаранта топил ,а его закрыли ?Или я чего-то не понимаю?)
  • Народ говорит, теперь ча будем знать,где разжиться в случае Чаво)
  • Слушал вторую часть "Бояра" там все про "-надцатый год" говориться. Я вот думаю,19й год - последний из этой серии. Ждем...
  • Я с людьми в возрасте не спорю принципиально: во-первых, они костные, не переспоришь; во-вторых - это насилие над ними. Спорьте с молодыми.
  • Я с людьми в возрасте не спорю принципиально: во-первых, они костные, не переспоришь; во-вторых - это насилие над ними. Спорьте с молодыми.
  • вспомнил о " Люгере Р.08"
  • А к нам в Астрахань скворцы ужо прилетели.
  • первый раз вижу , и незнамо такого .но его физиономия не внушает доверие , какой то склизкий.