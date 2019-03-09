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Профилактика против кандидатов в правители
Профилактика против кандидатов в правители
09/03/2019 02:26
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Обсуждение
Езя Гебя
"Дохлый упырь" - аглицкая киношка. Чудесный маркер для всякой красной сволочи. http://lordfilms.tv/27675-smert-stalina-2017-1.html фильма в хорошем качестве - у комунаров от просмотра рыло набок воротит.
Maxim Petrov
Прикол в том, что Жирик подконтролен т.н. "придурку и провокатору" :-)
Роман Котов
Чую оттягивают конец.))
Курганский Терминатор
а за что его арестовали? воровать начал? работал в фсб
Иван Грозный
Окраина Великой Руси
Курганский Терминатор
вроде забанили как ведущий рассказывает.или это ведущий закидоны делает?
Курганский Терминатор
нет а в каком году?
Константин Алланд
Обязательно
Курганский Терминатор
моя родина тюрьма.Как в песне "Вы же вышли погулять за ворота" добро пожаловать назад
Гринго
Заметка: когда провокатора-тролля начинают презирать молча, не замечая его стараний - в любой форме привлечь к себе внимание... Что происходит с пакостником? Уже - неважно. Да! - Уже не важно... ...и вы проходите мимо пустого места.
Роман Котов
зацените https://youtu.be/72fJVzbqrK0
Гринго
...
Влад Шевченко
США перебрасывают силы на ближний восток, вероятно конечная цель - Сирия. https://sofyapremudraya.livejournal.com/1636182.html
Гринго
"Дохлый упырь" - аглицкая киношка. Чудесный маркер для всякой красной сволочи. http://lordfilms.tv/27675-smert-stalina-2017-1.html фильма в хорошем качестве - у комунаров от просмотра рыло набок воротит.
Maxim Egorov
Жирик то недавно уже анонсировал "братья и сестры", он и будет взывать к русскому сознанию. А придурок и провокатор не сможет, не его тема. Сейчас как вдарят по рашке со всех фронтов и кукловоды с черенком в заднице окажутся. Походу час икс приближается, пора запасаться покорном и наблюдать смогут ли они избежать черенка правосудия.
Arcadiy Y. Polyakov
спустись с небес на Землю, зарплаты не растут, а цены на товары и продукты раз в пять уже выросли, в основном за счёт скрытых налогов и инфляции. На этом фоне зарплата в 20 тысяч кажется смешной, а есть что и по пять тысяч получают. Вчера посмотрел фонд оплаты труда одной компании + налоги с фонда оплаты труда. Конечно, это фуфел, но всё же.... Это при том что её постоянно задерживают да так, что не факт что вообще её выплатят, платят какие-то крохи. Работают в основном пенсионеры, за счёт пенсии на работу ходят. Это в Краснодаре, не говорю про край...
Езя Гебя
Черех Тор - не проблемя, хотя я и у себя размещал в хорошем качестве(3 с чем-то гига), но суки быстро жаловались. Теперь один кино это смотрю. Там название сделаешь другое, но шваль чекистская шастает и жалобу строчит
Езя Гебя
"раисе", ё-моё! ))) у свидомитов сознание, как у пятилетнего ребёнка - готовы всякими детсадовскими дразнилками "прессовать" того, кто старше и сильнее. сами сидят по брови в дерьмище Внаукраине на своей - но все силы и свободное время у них уходят на то, шобы выискивать в глазах "москалей" соринки, в упор не замечая знааааатную такую гиляку в своём собственном самостийном моргале
Maxim Egorov
Просто Ваш подъезд теперь используется для размещения "закладок" с наркотой. Пошукайте по почтовым ящиками, особенно незакрытым, по потаённым уголкам за мусоропроводами, электро-монтажными шкафами, много чего интересного найдёте. Я как-то раз шёл, видел как какой-то мужик с накинутым на лицо капюшоном делает закладку прямо под воротами бойлерной. Это теперь массовое явление.
Иван Помидоров
Косноязычно, но по сути правильно
Герман Сажин
Мощный поток!
Николай Николаев
наверное население разбогатело, раз на наркоту, да на закладки деньги появились? если кушать нечего разве пойдёт колоться? это по моему как-то скорей к развлечениям относится, ночные клубы, наркота... Мне например не до развлечений, ну разве что "пиратские" сокровища откапываю...
Иван Иванов
Ты этттааа.... Прикрутил уже? До окончания транзита газа через твою окраину осталось всего 297 дней...
Константин Алланд
Фургал от лдпр выбил губернатора от едра в Хабаровске. Дело не в лдпр, просто люди хоть за черта готовы были голосовать, лишь бы только не за едро. Пришли все и прокатили партию власти. Даже десант политологов не помог из Москвы. Факт остаётся фактом, кандидат от лдпр пролез и в принципе гасит чиновников в крае и городе, посокращал, поурезал им ништяки . Ну а лдпр это Жирик. Он может и не хотел никаких побед своих людей на местах, но так вышло. А это уже косяк... Править в РФ, по мнению кремлян, должны только единососы.Назначенные из Москвы. Недаром краевую столицу сразу во Владивосток перенесли и баблом её залили. Поставили туда своего холуя кожемякo. Христа по 68 метров надумали ваять. С лицом гаранта . Ага, а с Хабаровского края сразу все долги потребовали вернуть, сразу 46 миллиардов. И все, Хабаровск из информационного поля страны пропал. Стараются обходить в новостях стороной.
Вит Ла
Друг уехал программистом работать в Сан Франциско, в конторе 200 программистов. Он один европеец, остальные все индусы и китайцы
Сергей Панченко
Вот эта тема с Украиной, хорошо уводит в сторону от здешних диких проблем, которых выше крыши. Делается все это специально, обывателю не надо думать, почему все так здесь дорого и гнуснейшего качества, почему к нему относятся как к скотине последней. Главное Украину обсудить после новостей в телевизоре.И на фоне того трэша уверовать, что в РФ все "ещё не так уж и плохо", "ещё потерпим".
Константин Алланд
Участок около Сочи стоит 1000000 рублей за сотку
Вит Ла
Дык я тоже не понял . это он про рашку что ли ?
Вит Ла
Дык я тоже не понял . это он про рашку что ли ?
Вит Ла
У нас претендентов в ассортименте не хочешь леху можно серю зверева . тем более что он серьезные заявки на лидерство делать начал .И че тебе чикисты .? они щас парами ходят , собой заняты как впрочем и спортсмены футболисты в частности .
Arcadiy Y. Polyakov
наверное население разбогатело, раз на наркоту, да на закладки деньги появились? если кушать нечего разве пойдёт колоться? это по моему как-то скорей к развлечениям относится, ночные клубы, наркота... Мне например не до развлечений, ну разве что "пиратские" сокровища откапываю...
Canapsis
Я вот чего не догоняю .Он же за гаранта топил ,а его закрыли ?Или я чего-то не понимаю?)
Роман Котов
я как то посматривал пару роликов Ефимова. ну ничё так. но без энтузиазма. мне больше КОБ нравился пока нормальным был.
FLOMASTER
Не повезло участковым. Народ их приравняет к депутатам.
Goo Gl
О антисоветизме и русофобии . Советую ... к пониманию .
Роман Котов
вроде забанили как ведущий рассказывает.или это ведущий закидоны делает?
Konstantin Zh
А я ведь голосовал за жирика. Единственный раз в жизни сходил. Владислав тогда клич кинул, давайте, мол, проголосуем за него, помните?
Сергей Вишняков
Не повезло участковым. Народ их приравняет к депутатам.
Роман Савинов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горринг,_Руслан_Израилович
Роман Савинов
Как человек с такой биографией занимает такие посты?
Роман Савинов
https://www.youtube.com/watch?v=r3MPR_In_6k
Дмитрий Браунинг
а что не так он написал? то что рассеянская банановая республика являться куском говна?
Гринго
Комсомолец плешивый. Дохлую кошку подбросил - нате мол, полюбуйтесь. Ты же давно доказал, что ты тупее всех тупых... и чемпион по метанию какашек, и нафталина для сталинских усов... и тд. и тп. ...што, не все ещё титлы собрал?
Гринго
http://pravosudija.net/article/ruslan-gorring-ot-kriminalnogo-elementa-do-zamglavy-rosgeologii-voditel-pri-kryshe-iz
Гринго
не удивляйтесь, америку открыли - давным давно.
Константин Алланд
Вот эта тема с Украиной, хорошо уводит в сторону от здешних диких проблем, которых выше крыши. Делается все это специально, обывателю не надо думать, почему все так здесь дорого и гнуснейшего качества, почему к нему относятся как к скотине последней. Главное Украину обсудить после новостей в телевизоре.И на фоне того трэша уверовать, что в РФ все "ещё не так уж и плохо", "ещё потерпим".
Константин Алланд
Вот эта тема с Украиной, хорошо уводит в сторону от здешних диких проблем, которых выше крыши. Делается все это специально, обывателю не надо думать, почему все так здесь дорого и гнуснейшего качества, почему к нему относятся как к скотине последней. Главное Украину обсудить после новостей в телевизоре.И на фоне того трэша уверовать, что в РФ все "ещё не так уж и плохо", "ещё потерпим".
Alexandr Nevolin
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-20.02.2019-N-170/ Ещё один документ для "укрепления "органов власти.
Alexandr Nevolin
Судье вместе со служебным оружием выдаются патроны в количестве, равном емкости 2 магазинов.Плата за пользование служебным оружием не взимается. ...а судебные слушания переносятся в тир. (вот такие пестики получат судейские от росгвардии)
Вит Ла
Дурак ты Гоги , че тут понимать , как эти клоуны сами себе противоречат .Если есть русофобия значит должны быть Русские, как субъект , а в какой период совка такое было .?Понятно что это удобная позиция для совкодрочеров . вроде как предмет есть но справку на его наличия мы выдавать не будем . а так попиздоболить вокруг да около при нужде можно .
Вит Ла
Дурак ты Гоги , че тут понимать , как эти клоуны сами себе противоречат .Если есть русофобия значит должны быть Русские, как субъект , а в какой период совка такое было .?Понятно что это удобная позиция для совкодрочеров . вроде как предмет есть но справку на его наличия мы выдавать не будем . а так попиздоболить вокруг да около при нужде можно .
Гринго
Судье вместе со служебным оружием выдаются патроны в количестве, равном емкости 2 магазинов.Плата за пользование служебным оружием не взимается. ...а судебные слушания переносятся в тир. (вот такие пестики получат судейские от росгвардии)
Гринго
Народ говорит, теперь ча будем знать,где разжиться в случае Чаво)
Роман Котов
Потомки коммунистов чтоли?
Роман Котов
идейные видимо тоже есть.
Maxim Petrov
Такого не было.
Константин Перяков
С Ираном воевать, у них пупок развяжется
Константин Перяков
А Поклонская как кандидат?
Maxim Egorov
Ну выйдет эта Поклонская и что? Она же кукла, артист. Будет песни Талькова сопрано петь? Ну так это мимо кассы.
сергей м.
Дурак какой-то.
Aldan
Вроде толково говорит.
сергей м.
Ну выйдет эта Поклонская и что? Она же кукла, артист. Будет песни Талькова сопрано петь? Ну так это мимо кассы.
Maxim Egorov
она же не самостоятельный человек.
Роман Котов
Согласен, это первое, что в голову пришло. Вчера на даче просто офигел его убирать. Даже техника не особо помогала.
Алексей Огородников
Хочешь социализм. Отдай все что у тебя есть, тому у кого это нет, так ты будешь счастлив, посели в своей квартире местного бомжа алкоголика, так будешь в двое счастливей и впредь свою ЗП дели между жителями подъезда, чтобы и они тоже были счастливы. Этого требуй и от них, только аккуратно не навязчиво, а то тебя тоже могут осчастливить "ударом в челюсть".
Алексей Огородников
вообще когда было последний раз столько же солнечных дней зимой как сейчас((.
Роман Котов
вообще когда было последний раз столько же солнечных дней зимой как сейчас((.
Иван Иваныч
С Ираном воевать, у них пупок развяжется
Роман Котов
она же не самостоятельный человек.
Иван Иваныч
Друг уехал программистом работать в Сан Франциско, в конторе 200 программистов. Он один европеец, остальные все индусы и китайцы
Сергей Вишняков
Последнее время с Ютуб льется песня, - "Русского народа нет". Все кому не лень хотят сказать это. Русский народ есть, - это энергетическая структура. Внушая отрицание, тем самым хотят лишить подпитки. Вот вам братья и сестры. Зная и видя кто на противной стороне, с этими ребятами договора не будет никогда.
Сергей Вишняков
Последнее время с Ютуб льется песня, - "Русского народа нет". Все кому не лень хотят сказать это. Русский народ есть, - это энергетическая структура. Внушая отрицание, тем самым хотят лишить подпитки. Вот вам братья и сестры. Зная и видя кто на противной стороне, с этими ребятами договора не будет никогда.
Иван Иваныч
Комент Стрелкова на VK Игорь Стрелков Сергей, да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малофеевым еще весной 2014 года - до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами. Особого пиитета к данной награде никогда не имел ,так как она: а) не государственная, б) не боевая, в) с изображением лица, которого я, в общем - за исключением совсем краткого периода в 2014-м - никогда не уважал, а с 2015-го - откровенно презираю..
Maxim Egorov
Комент Стрелкова на VK Игорь Стрелков Сергей, да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малофеевым еще весной 2014 года - до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами. Особого пиитета к данной награде никогда не имел ,так как она: а) не государственная, б) не боевая, в) с изображением лица, которого я, в общем - за исключением совсем краткого периода в 2014-м - никогда не уважал, а с 2015-го - откровенно презираю..
FLOMASTER
Мужик собрал гравилёт https://www.youtube.com/watch?v=1JeeaZlYonc момент взлёта 22:30 https://www.youtube.com/watch?v=VBrx4O10XkI
Роман Котов
но кстати хочу предостеречь от этого дела. от споров с пенсионерами. потому как это такие твари. они на вас же могут проэцировать свои проблемы. например ты ему можешь приводить аргументы что он дескать дэбил. а он в свою очередь может желать тебе смерти, чтоб ты проклятый сдох или чтоб у тебя руки и ноги отсохли)) ну и т.п. так что опасные люди наши пенсионеры)).
Vasiliy Fomich Svirlipulkin
моя родина тюрьма.Как в песне "Вы же вышли погулять за ворота" добро пожаловать назад
Роман Котов
Я с людьми в возрасте не спорю принципиально: во-первых, они костные, не переспоришь; во-вторых - это насилие над ними. Спорьте с молодыми.
Alexandr Nevolin
Я вот чего не догоняю .Он же за гаранта топил ,а его закрыли ?Или я чего-то не понимаю?)
Alexandr Nevolin
Народ говорит, теперь ча будем знать,где разжиться в случае Чаво)
Константин Поляков
Слушал вторую часть "Бояра" там все про "-надцатый год" говориться. Я вот думаю,19й год - последний из этой серии. Ждем...
Герман Сажин
Я с людьми в возрасте не спорю принципиально: во-первых, они костные, не переспоришь; во-вторых - это насилие над ними. Спорьте с молодыми.
Герман Сажин
Я с людьми в возрасте не спорю принципиально: во-первых, они костные, не переспоришь; во-вторых - это насилие над ними. Спорьте с молодыми.
Рустем Бохани
вспомнил о " Люгере Р.08"
Fiksik Piksel
А к нам в Астрахань скворцы ужо прилетели.
Fiksik Piksel
первый раз вижу , и незнамо такого .но его физиономия не внушает доверие , какой то склизкий.
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