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Трэш в Новой Зеландии
Трэш в Новой Зеландии
16/03/2019 01:51
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Обсуждение
Песня о родине, исполняет Андрей Иванов. (о гармонии во времени и пространстве) ///медитация*** https://ipleer.fm/song/147897500/Andrej_Ivanov_-_SHiroka_strana_moya_rodnaya/
Леонид Стгромов
Типа кому ссср жить было хорошо, это да
Иван Помидоров
)))
Андерсен
Шизоидная эмболия- или реинкарнация пионерки юной. Маманя наверное не догоняет, что это чудо крякнуло в 1987 году. - щютка.
Андерсен
Нужно понять -разобраться под свеженьким видео.Шизоидная эмболия- или реинкарнация пионерки юной. Маманя наверное не догоняет, что это чудо крякнуло в 1987 году. Сам нарыл или прислали?
Вихрь
Нужно понять -разобраться под свеженьким видео.Шизоидная эмболия- или реинкарнация пионерки юной. Маманя наверное не догоняет, что это чудо крякнуло в 1987 году. Сам нарыл или прислали?
Андерсен
Даже безсмертные себе такого не позволяют на священной земле творить беспредел. Быдло и отморозки не в счёт, как и на зоне. Тем более праздники у всех. Замечательное резюме.
Дмитрий Браунинг
Парень свой оказываеться.
Fiksik Piksel
Амеры это особый случай, как и их присяга на библии.
Владимир Кутиков
Если был Баку,то почему бы не быть Новой Зеландии.
Владимир Кутиков
Размежевание в таком случае выгодно более слабой стороне .
Роман Котов
Я прям представляю себе. Живет этот крендель в новой зеландии. Бедно живет. Родные власти ему говорят что денег нет для него - держись. А тут опа, приезжает мигрантов пучок (человек 100) и им эти же власти тут же дают тысяч по 5 долларов и жильё. Представляю его круглые фишки глядя на это)).
Роман Котов
Я прям представляю себе. Живет этот крендель в новой зеландии. Бедно живет. Родные власти ему говорят что денег нет для него - держись. А тут опа, приезжает мигрантов пучок (человек 100) и им эти же власти тут же дают тысяч по 5 долларов и жильё. Представляю его круглые фишки глядя на это)).
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?v=SbyfqYgUS1M
Гринго
......
Николай Толубаев
По поводу не выполнимости планов правительства РФ (холодно) завезти в Россию 10 млн. мигрантов: Китайцы -морозоустойчивы и могут жить в северных регионах, да и горцы к холоду привычны. А для более теплолюбивых азиатов и кавказцев есть Крым, Кубань, Поволжье. Белгородская . Воронежская области..
Николай Толубаев
По поводу не выполнимости планов правительства РФ (холодно) завезти в Россию 10 млн. мигрантов: Китайцы -морозоустойчивы и могут жить в северных регионах, да и горцы к холоду привычны. А для более теплолюбивых азиатов и кавказцев есть Крым, Кубань, Поволжье. Белгородская . Воронежская области..
Maxim Egorov
Почему расстрел произошёл именно вчера и в Новой Зеландии? С 15 марта начинается новый сезон формулы 1 в Австралии. То есть мировая илитка там сейчас отдыхает и они могут быстро между собой обсудить какие то моменты.
Андерсен
Амеры это особый случай, как и их присяга на библии.
Леонид Стгромов
Таких бичевников по стране - полно
Леонид Стгромов
Для каких народов был ссср
Maxim Egorov
Не очень удачный, с учетом того сколько здесь новоднилось кремлевских и красных троллей.
Константин Алланд
Таких бичевников по стране - полно
Константин Алланд
Я тоже подумал поначалу, что видео просто компьютерная игра. Для меня Новая Зеландия была страной , где никогда ничего не происходит. Некий остров стабильности и покоя. Авалон.
Дмитрий Браунинг
Подумай. Всемирный день контакта. Всемирный день контакта впервые отмечали 15 марта 1953 года по инициативе организации «Международное бюро летающих тарелок» (the International Flying Saucer Bureau). Цель праздника — совместными усилиями установить мирный контакт со внеземными существами. Федот Ветронос. Народный праздник «Федот Ветронос» отмечается 15 марта (по старому стилю – 2 марта).
Андерсен
Подумай. Всемирный день контакта. Всемирный день контакта впервые отмечали 15 марта 1953 года по инициативе организации «Международное бюро летающих тарелок» (the International Flying Saucer Bureau). Цель праздника — совместными усилиями установить мирный контакт со внеземными существами. Федот Ветронос. Народный праздник «Федот Ветронос» отмечается 15 марта (по старому стилю – 2 марта).
Андерсен
ну и пукнул ты про праздник день контакта
Dima Dima
Если им [кукловодам] нужно сокращать население Земли, то создание условий для конфликтов, войн, вполне эту необходимость объясняет.
Константин Алланд
Китаец , который двигает проект завода по откачке байкальской воды в Китай имеет гражданство рф и жена у него русская баба.Переселение народов идет полным ходом и плохой климат этому не помеха. К тому же не такой уж климат и плохой. Тут есть вода и еда.
Dima Dima
Наверное потому, что это не смешно?
Сергей Орлов
)))
Алекс Смирнов
Манифест у товарища занятный. Там цитаты Киплинга, самого известного британского пропагандиста времен ПМВ)) Пиар идей Освальда Мосли, лейбориста и основателя британского содружества фашистов)) Фактически отрытым текстом говорит, что отмена 2 поправки в США, это благо для мировой революции, так как приведет к горячей гражданской войне в США. Если отмести европейский шум, то манифест больше направлен на "внутренний рынок" США. Похоже британцы готовятся к брекзиту и финалу ЕС и перед этим надо ослабить заокенского партнера.
Роман Котов
может это кто-то переродился и догдашних, хорошо живших при совке.
Рустем Бохани
Событие в НЗ символично на мой взгляд. Накануне 16 марта .Согласно учению Зороастра в этот день было сотворено человечество. Согласно тардиции зороастризма Ахура Мазда сотворил мир в 365 дней и шесть гаханбаров. В первый гаханбар Он сотворил небо, во второй – землю, в третий – море и воды, в четвертый – растительность, в пятый – животных, а в первый из дней шестого гаханбара – Гайомарда, то есть, первого человека.Бундахишн гласит: Эти шесть творений Он сотворил в шесть гаханбаров года, в котором 365 дней в 12 месяцах, в каждом месяце 30 дней, а в одном – 35. Каждому дню он дал имя одного из Амешаспандов, как я сказал. Шестым Он сотворил человека – Гайомарда в 70 дней со дня Рам месяца Дэй до дня Анарам месяца Спандармад (Эсфанд). Затем пять дней подождал до дня Вахиштошт. Эти пять дней называются Хамаспат-медейом. В этот день отмечается сотворение Им своего воинства в земном мире (Согласно Бундахишну в мире происходит война между праведными людьми и лживыми) - фраваши праведных людей.Согласно традиции в эти пять дней фраваши спускаются на землю, чтобы повидать своих потомков. В эти пять дней зороастрийцы занимаются уборкой своего жилища, чистят и моют свой дом, а потом устраивают поминовение усопших.В авестийскому Фарвардин-яште говорится:Могучие Фраваши праведных мы почитаем, которые в Хамаспатмаэду выходят из мест упокоения, 10 ночей присутствуют на земле. Современный иранский праздник Чахар-шанбе-сури также происходит от этого гаханбара. В последнюю ночь года люди выходят на крыши своих домов и разжгаются там яркий огонь. Согласно обычаю мобеды громко читают Авесту и возжигают на огне благовония. Все люди молятся Ахура Мазде о благополучии в наступающем году и восхваляют фраваши.
Дмитрий Браунинг
Не очень удачный, с учетом того сколько здесь новоднилось кремлевских и красных троллей.
Fiksik Piksel
джугушваль могут любить токмо те кто при нём был стукачём анонимщиком.карьеристом . подхалимщики ну и прочее дегенераты. которые он селекционировал. А картинка зачёт.
Fiksik Piksel
джугушваль могут любить токмо те кто при нём был стукачём анонимщиком.карьеристом . подхалимщики ну и прочее дегенераты. которые он селекционировал. А картинка зачёт.
Герман Сажин
У стрелка была сумка с атрибутикой "черного солнца". Это из оккультизма 19 века, когда рос интерес к староевропейскому язычеству, оно упоминается у Блаватской. Считалось, что в центре мироздания есть некое Черное Солнце, незримо светящее всему живому, как источник жизни. И, согласно современным представлениям, в центре галактики - сверхмассивные черные дыры, испускающие невидимые для нас виды излучения (в т.ч. рентгеновское). Мистики древности могли бы их назвать "черным солнцем". Я считаю, это пример того, как магические знания древних обгоняли некоторые современные научные представления о мире.
Герман Сажин
У стрелка была сумка с атрибутикой "черного солнца". Это из оккультизма 19 века, когда рос интерес к староевропейскому язычеству, оно упоминается у Блаватской. Считалось, что в центре мироздания есть некое Черное Солнце, незримо светящее всему живому, как источник жизни. И, согласно современным представлениям, в центре галактики - сверхмассивные черные дыры, испускающие невидимые для нас виды излучения (в т.ч. рентгеновское). Мистики древности могли бы их назвать "черным солнцем". Я считаю, это пример того, как магические знания древних обгоняли некоторые современные научные представления о мире.
Fiksik Piksel
ну и пукнул ты про праздник день контакта
Fiksik Piksel
Главное больше не поступает возражений. Так что не кашлей и сморкайся в носовой платок.
Fiksik Piksel
Так может "черное солнце" и дует эфиром ? Из оного которого всё и зарождается.от микромира до метагалактик., как и наша биохимия функционирует на уровне (микро) метаболизма.
Fiksik Piksel
Так может "черное солнце" и дует эфиром ? Из оного которого всё и зарождается.от микромира до метагалактик.
Fiksik Piksel
Рустем. И это всё соблюдается в Иране ?
Fiksik Piksel
только зороастрийской общиной и рядом сочувствующих исконной вере из муслимов.и то не публично.за это могут наказать.
Андерсен
Главное больше не поступает возражений. Так что не кашлей и сморкайся в носовой платок.
Рустем Бохани
только зороастрийской общиной и рядом сочувствующих исконной вере из муслимов.и то не публично.за это могут наказать.
Владимир Зобнин
Я не очень хорошо въехал в определение невинновности замоченных пакистанцев в том, что их замочил раздраженный местный житель... Пытаюсь сопоставить с периодически обсуждаемой ответственностью русского народа за свою судьбу и не могу "стянуть вместе два шнурка". Как это пакистанцы - не виновны?! Виновны - они приехали в чужую страну и не предвидели, что местным это может очень сильно не понравиться. А ссылка на виновность высших сил и закулисы в новозеландском инциденте вообще не должна рассматриваться в контексте аналогии вины русского народа за свою судьбу. Слишком разная методология определения виновности и ответственности в обоих случаях, на мой взгляд.
Дмитрий Браунинг
Похоже вам все эти теории заговора сильно засрали мозги. Все же на поверхности лежит.
Константин Алланд
Вот так люди и теряют свою веру и свою землю. Когда бывшие свои становятся врагами.
Константин Алланд
Внучка сверлипулькина
Рустем Бохани
это самое жуткое
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