Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Кто стоит за мировой миграцией?
Кто стоит за мировой миграцией?
19/03/2019 03:04
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Игорь Максимов
Засилие пришельцев в ЕС объясняется совокупностью причин: - "кармический откат" после нацизма, чувство вины за расовый геноцид породило другую крайность. - модель стимулирования спроса за счет эмиссии требует увеличения численности потребителей и расширение рынка. (пособия это эмиссия) - постиндустриальная экономика требует роста языкового сообщества всеми способами. (белые рожать не хотят). - мигранты - удобный лохторат для элит и препятствие для контр-элит. - дешевая рабсила. - ИГ - ЧВК финансовой элиты. Перечисленные причины в интересах либеральной финансовой элиты, "очернение" ЕС для которых как вишенка на торте, но не самоцель и тем более не главная причина. И тем более это не заговор-за всем стоят объективные обстоятельства. После прихода к власти конт-элит, идеология которых выражена в виде "манифеста Брейвика", пришельцев будет удобно утилизировать, направив на восток пограбить. Наша задача-достойно встретить гостей, основная масса которых попрет с юга.
Константин Перяков
Заселение мигрантов это идеология мульти культуры, за нее люди не коренных национальностей европы, всякие полукровки и прочие, в силу своего происхождения они за мульти культуру, а так же либералы и левые -это кто поддерживает, А кто осуществляет? Америка и Нато уничтожили много государств на ближнем востоке, и есть видимо страх что население этих стран не довольно что им плохо и у них притензии к США, чтобы компенсировать это не довольство они берут население этих стран к себе
Алексей Огородников
Все равно сомневаюсь, что именно эта главная причина всеобщей деградации. Также сомневаюсь, что у руководства всех стран стоят полные марионетки или идиоты, которые не понимают последствий смешения культур и национальностей. Очень странно делать конкурентные страны подобными или хуже себя, хотя конечно это эффективный способ убрать их из игры. Гораздо эффективнее, но правда сложнее, стать самим лучше других. Я считаю, что итогом выбранного направления, будет только все более прогрессирующая мировая деградация. Качество смешанного общества будет всегда понижаться по естественным причинам, следовательно, чтобы оставаться в лидерах, нужно будет ещё более сильнее разложить общества других стран. Постоянная игра на понижение ни к чему хорошему не приведет. Конечно могут развернуться и пойти в обратную сторону, но думаю на каком-то этапе это будет по просту не возможно. В связи с этим появляются мысли, что человечество управляется и направляется в своем развитии не людьми, по крайней мере не из нашей цивилизации.
Maxim Egorov
Похоже, что они меняют курс, всё-таки леваки не справились с Россией. Теперь поставили Трампа. Думаю, Америку начинают перестраивать, т.к. в таком виде она будет проигрывать.
Роман Котов
Аааа. А я об этом и писал. Что боятся они показывать своему населению что неплохо люди в россии живут (ну русские-то плохо живут), но с деньгами очень даже неплохо. Тут зубик запломбировать стоит 5 долл, а у них 500. И т.п. Люди в США могут задавать неудобные вопросы)) своему правительству)). Почему я, АМЕРИКАНЕЦ, должен заплатить за домик 1000долл налогов в месяц, а русский в России - ничего?!!. ну очень неудобные вопросы)).
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа