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Свержение Назарбаева. Казахстан уходит в Китай
Свержение Назарбаева. Казахстан уходит в Китай
21/03/2019 00:48
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Обсуждение
Езя Гебя
Все-таки, сдается, хитрый назарбай под американцев лег - на западе в Швейцариях, Испаниях у этой назарбаевской коммуны недвиги на сотни миллионов долларов, на несколько сотен миллионов долларов счета в западных банках - он 30 лет грабил казахскую сср. Поэтому сползти с табуретки он мог только под гарантии личной безопасности и под гарантии неприкосновенности наворованного. Сильно его запугали, раз даже кремлевских кураторов в известность не поставил, он старый стал, отупел, одряхлел, повелся на обещания и угрозы, поэтому плохо кончит, оберут как Остапа на румынской границе, а за Жанаозенский расстрел и последующие репрессии с убийствами получит пожизненно. Зачем китаю в открытую против всего западного мира переть и открыто брать Казахстан, они и так нормально, не стесняясь при назарбае там работают. Кроме того , геополитическое расположение Казахской сср очень выгодно-между китаем и рсфср, южнее- узбекская сср, туркменская сср и киргизская сср, выход к Каспийскому морю есть. Отличная возможность появляется все камуняцкие режимы в бывших азиатских республиках ссср перетряхнуть и у кремлевских товарисчей забот и расходов прибавится, если людоедский режим назарбая на ноль помножат америкашки.
Константин Перяков
После того, как Китай чпокнет эрэфию. И то не факт, что Америка чпокнет Китай.
Andrey Gordeev
Несмотря на все пророчества про завоевание России Китаем я в это не верю. Ну зачем, зачем Китаю брать силой то, что и так ему буквально запихивают в обмен на всякий ширпотреб? Войны вредны для торговли.
Николай Николаев
Кто говорит про "брать силой"? Все уже отдано и забрано. Спокойно, без стрельбы и шума. Откройте гугл мапс в районе Благовещенска или Иркутска. Картинка бесподобна. О чем еще можно говорить? Озвучивать договора концессии на 50 лет? Стоимость сдачи Китаю 1 гектара в год составляет 250 рублей, а это в 48 раз меньше рыночной стоимости в мире. Никакой силы и войны. Всё отдано. И пыня - агент влияния, иначе это не объясняется.
Andrey Gordeev
Кто говорит про "брать силой"? Все уже отдано и забрано. Спокойно, без стрельбы и шума. Откройте гугл мапс в районе Благовещенска или Иркутска. Картинка бесподобна. О чем еще можно говорить? Озвучивать договора концессии на 50 лет? Стоимость сдачи Китаю 1 гектара в год составляет 250 рублей, а это в 48 раз меньше рыночной стоимости в мире. Никакой силы и войны. Всё отдано. И пыня - агент влияния, иначе это не объясняется.
Филипп Филиппыч
Nikolai Zagibalov
Думаю это полезные места куда можно будет опубликовать аудиокниги в свободный доступ. Сайт книга в ухе. https://knigavuhe.org/add_book/ Телеграмме канал Аудиокниги https://t.me/abooksclub В Facebook группа "Аудиокниги" - https://www.facebook.com/groups/freeaudiobook/
Езя Гебя
Самое главное-назырбай потерял международный иммунитет. Потихоньку обкладывают кремлядей и это радует, еще минус один мордор. Рожа на отречении у назарбая грустная и даже растерянная была и пакши в замок сцепил, пальчиками крутил, по экрану читал. Посмотрел интервью казахского оппозиционера Мухтара Аблязова от 4 марта 2019 года, где он уверенно заявляет, что назырбая будут судить в 2019 годе))) А ниже в комментах желают назырбаю от суда до ада. Кстати, в комментах казахи про китайцев нехорошо говорят. https://www.youtube.com/watch?v=0MTmxOLti-4
Александра Никитина
Зачем перенесли столицу на Север? Чтобы Россия не имела территориальных претензий? Насмешили. )) Столица Алма-ата была на юго-востоке. И ближайшие территории - Киргизия и Китай.) Какие там казаки и оренбуржцы?) Оренбуржцы и казаки жили на западе Казахстана.
Sl Tg
Договор называется ОДКБ
Алексей Огородников
Погода на день равноденствия в моем городе - пасмурно и снег, хотя вчера был отличный солнечный день.
Роман Котов
В америке проблем выше крыши. им бы самих себя не чпокнуть.
Phillip Latifundist (PZ)
Я не понимаю диктора: те актеры и певцы, которые не поддержали Крым, поддерживают Путина и наоборот. Так кто хорош? Ни один. Никто?
Fiksik Piksel
И кстате в рускоязычном ютюбе сразу появилось разнообразии видео отом как русским в Казахстане,отношения казахов и руских.(правдо не смотрел , да ине пересмотриш, и время терять). Но чуйка чует что там какая то движуха началась
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