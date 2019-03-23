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Пророчество сбывается. Китай выходит к Уралу
Пророчество сбывается. Китай выходит к Уралу
23/03/2019 02:32
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Обсуждение
Гринго
Какой ты хитромудрый каменщик, демона причесать хочешь? Рискни, выложи список тех, кто принял "ответственность"... держи свою татуху, это без/платно.
Езя Гебя
111
Canapsis
Найдите 10 отличий
Гринго
...лень досказать про дуб Авраама?
Гринго
А затем?... " мы наш, ты новый мир построим"?
Гринго
Просто это называется; ты тупей тупого, не удивляйся.
Alina Slonovskaja
Спасибо Владиславу за прозрение незабываейте об эзотерике
Игорь Максимов
Какой ты хитромудрый каменщик, демона причесать хочешь? Рискни, выложи список тех, кто принял "ответственность"... держи свою татуху, это без/платно.
Гринго
Доигрались в бирюльки в москва-баде... Уже вижу двухэтажный мост-гигант через реку Волгу нацеленный в Европу. И как теперь будут звучать стоны про "хочу жить в эСССр"? Всё просрала кремлёвская шайка в кокаиновом облаке - самопальная элитка. Как генералиссимус огнетушитель-кежугетович поведёт голубых улан единороссов в последний решительный?...
Игорь Максимов
Да ты круче свирлилкина, тот хоть и толль записной, но чуток вменяемый.
Гринго
Да ты круче свирлилкина, тот хоть и толль записной, но чуток вменяемый.
Игорь Максимов
Эзотерика опасна, если не принято решение убрать ненависть. И даже если принято опасна: вход год, выход пять.
Роман Котов
Нам чужого не надо. Вернуть бы своё)).
Роман Котов
Нам чужого не надо. Вернуть бы своё)).
Dmitry Vytsepura
В общем и целом на раздаче Бояра уже куча людей, и аудио и текстовая часть. Ищите по названиям Сражение за будущее. Охота за аннунаками. Дело 'серых'. Поиск по Бояр ничего не дает толкового. Всем здравия.
Dmitry Vytsepura
В общем и целом на раздаче Бояра уже куча людей, и аудио и текстовая часть. Ищите по названиям Сражение за будущее. Охота за аннунаками. Дело 'серых'. Поиск по Бояр ничего не дает толкового. Всем здравия.
Владимир Кутиков
Второе большое противостояние с Китаем,если Сотворение Мира в Звёздном Храме было на самом деле.
FLOMASTER
Как-то так...
Elizaveta Egorova
Начала слушать видео Разумовского, про которое упоминал ВК в среду, так все финики, которые я когда-то ела, чуть не вышли. Так противно от этих большевистских россиянских главнокомандующих деятелей! Я тоже предполагаю и верю, что раз Китай достал туза, у современной россиянской верхушки шансов мало удержаться. Хоть от этого порадуемся! Русские земли - это не их земли, поэтому им и плевать было на русские земли северного казахстана и на русских людей. Они оккупировали русские земли и народы на них и собирают дань, но это не их родина и не их люди. Они думают, что не несут ответственности... Представляю их физиономии сегодняшние и потомошние, и мне от этого счастье и вдохновение идут!!! А потом еще и Сирия падет... Американцы их капиталы отожмут... Да, в США и Европе им будет небезопасно - обозленные Русские там могут их достать гораздо легче, чем в где-то в Чили или Аргентине... Вот блин винегрет будет смотреть как они будут метаться. Американцы им так и устроят - сделают из этого шоу на весь мир. Надо Бояра послушать заново. А вот как теперь быть с финиками? Они мне нравились, а теперь в меня не полезут. Обидно...
Elizaveta Egorova
Начала слушать видео Разумовского, про которое упоминал ВК в среду, так все финики, которые я когда-то ела, чуть не вышли. Так противно от этих большевистских россиянских главнокомандующих деятелей! Я тоже предполагаю и верю, что раз Китай достал туза, у современной россиянской верхушки шансов мало удержаться. Хоть от этого порадуемся! Русские земли - это не их земли, поэтому им и плевать было на русские земли северного казахстана и на русских людей. Они оккупировали русские земли и народы на них и собирают дань, но это не их родина и не их люди. Они думают, что не несут ответственности... Представляю их физиономии сегодняшние и потомошние, и мне от этого счастье и вдохновение идут!!! А потом еще и Сирия падет... Американцы их капиталы отожмут... Да, в США и Европе им будет небезопасно - обозленные Русские там могут их достать гораздо легче, чем в где-то в Чили или Аргентине... Вот блин винегрет будет смотреть как они будут метаться. Американцы им так и устроят - сделают из этого шоу на весь мир. Надо Бояра послушать заново. А вот как теперь быть с финиками? Они мне нравились, а теперь в меня не полезут. Обидно...
Elizaveta Egorova
Начала слушать видео Разумовского, про которое упоминал ВК в среду, так все финики, которые я когда-то ела, чуть не вышли. Так противно от этих большевистских россиянских главнокомандующих деятелей! Я тоже предполагаю и верю, что раз Китай достал туза, у современной россиянской верхушки шансов мало удержаться. Хоть от этого порадуемся! Русские земли - это не их земли, поэтому им и плевать было на русские земли северного казахстана и на русских людей. Они оккупировали русские земли и народы на них и собирают дань, но это не их родина и не их люди. Они думают, что не несут ответственности... Представляю их физиономии сегодняшние и потомошние, и мне от этого счастье и вдохновение идут!!! А потом еще и Сирия падет... Американцы их капиталы отожмут... Да, в США и Европе им будет небезопасно - обозленные Русские там могут их достать гораздо легче, чем в где-то в Чили или Аргентине... Вот блин винегрет будет смотреть как они будут метаться. Американцы им так и устроят - сделают из этого шоу на весь мир. Надо Бояра послушать заново. А вот как теперь быть с финиками? Они мне нравились, а теперь в меня не полезут. Обидно...
Elizaveta Egorova
не поздно - для русских, но поздно - для кремлевских. Это и есть та цепочка исторических событий, которая закручивает вихрь и которую стало видно нам. Другие события, относящиеся к кремлевским, нам не показывают. а это не спрятать. Сейчас русские воспрянут - потому что есть что-то, против чего кремлевские бессильны. и еще это озлобит людей против кремлян. злость тоже придает сил. Лично мне хорошо на душе от этого. саморазвитие - это то, что не дает упасть духом и при этом двигает вперед. лично я только на этом и дотянула до 41 года, и поле для моего саморазвития только увеличивается. А потом и благодатная почва появится. ГЛАВНОЕ, ИПОТЕК И КРЕДИТОВ НЕ БРАТЬ.
Владимир Кутиков
Вообще-то календарь от сотворения мира отменён Петром Первым.Это вроде как аксиома.Связано ли летоисчисление с храмом или нет- это теорема, которая нуждается в доказательствах.
Canapsis
Китай захватывает Казахстан комплексно https://www.youtube.com/watch?v=ZonRKXEJDpw
Рустем Бохани
это все ерунда
Константин Перяков
в предсказаниях они выдают желаемое за действительное
Рустем Бохани
в предсказаниях они выдают желаемое за действительное
Fiksik Piksel
Надо реки все реки засыпать которые идут в Казахстан, читай Кытай.Хай покупают.
Рустем Бохани
Нур-Султан переводится "Владыка Света" неспроста переименовали Астану (столица переводится)
Viktor Hofmann
Казахи вообще то вели кочевой образ жизни и в населенных пунктах практически не проживали. Как вообще можно было определить их количество, когда их вообще никто не считал? Все их запасы - это скот. Выпал снег с дождем, замезла степь и все, бараны не могли разбить наледь, резали копыта и привет горячий - массовый падеж скота, а значит казахам нечего есть. Голод у них поэтому был очень часто. Хлеб как русские они в закромах не держали и жили в юртах. Все это знаю от рассказов своей родни. Моя жена из иртышских казаков и много чего знаю от ее бабушки. Посмотрите как увеличилось количество монголов,до сих пор ведущими кочевую жизнь и сравните с казахами.
Руслан Зейналов
Для понимания ставьте фразу "духовное наследие христиан" в кавычки по отношению к русским людям. Это две разные категории. Русским было навязано христианство, но русские уже это потихонечку отрыгивают, а скоро сблеванут совсем. Чтобы навязать, прав. церковь вплетала в свои страницы русских волхвов, и потом выдавала их за привержников своей религии.
Сергей Александрович
Здравствуй, тёзка. Это версия Старикова - кремлёвского пропагандиста, с которой он бегает уже лет 15. Объяснение гораздо проще: СССР, пользуясь огромным демпингом на фоне Великой Депрессии, заключил массу контрактов по поставке промоборудования из США в 1931-32 гг. Контракты, естественно, были долларовые. Однако на фоне 2-кратного падение промпроизводства на Западе металл, уголь, лес, нефть из СССР были там никому не нужны, единственное, что сохраняло актуальность - это поставки зерна в Британию (в США русское зерно было никому на хрен не нужно - своё не знали куда девать). Англичане зерно из СССР брали, платили фунтами. В 1932 году фунт рухнул к доллару на 40%, соотвественно, при тех же объемах физической отгрузки долларовая выручка СССР сократилась почти вдвое. Чтобы не сорвались очень заманчивые контракты и не был потерян аванс, Сталин санкционировал вдвое увеличить отгрузку зерна - на следующий 1933 г. кушать в "стране, побежденной социализмом", стало нечего...
Elizaveta Egorova
Для понимания ставьте фразу "духовное наследие христиан" в кавычки по отношению к русским людям. Это две разные категории. Русским было навязано христианство, но русские уже это потихонечку отрыгивают, а скоро сблеванут совсем. Чтобы навязать, прав. церковь вплетала в свои страницы русских волхвов, и потом выдавала их за привержников своей религии.
Руслан Зейналов
Христианин это не клеймо, это заблуждение. От того, что человек в каких-то вопросах заблуждается, не значит, что он кругом не прав. В чём-то он может быть и прав. Так и с пророчествами, пророчества делали люди и эти люди не всегда и не во всём заблуждались.
Elizaveta Egorova
Вы тоже по ходу пишете,только для того что бы что нибудь написать.
Руслан Зейналов
Вы тоже по ходу пишете,только для того что бы что нибудь написать.
Elizaveta Egorova
Бот что ли? Ещё и минусует))) Надо хотя бы по существу отвечать. А не городить ахинею.
Руслан Зейналов
Бот что ли? Ещё и минусует))) Надо хотя бы по существу отвечать. А не городить ахинею.
Константин Перяков
не контра а враги народа
Николай Николаев
Христианин это не клеймо, это заблуждение. От того, что человек в каких-то вопросах заблуждается, не значит, что он кругом не прав. В чём-то он может быть и прав. Так и с пророчествами, пророчества делали люди и эти люди не всегда и не во всём заблуждались.
Константин Перяков
нет не каких пророчеств это или фейки или мнение или подделка, покажите что сбылось
Николай Николаев
Ага, а если бы его звали не Нурсултан, а Сослан, то город был бы Сослан-Кала? Смешно так называть города, даже Назарбаевск было бы лучше. Вот то ли дело - Ярославль, Владимир, Ростов, Петербург.
Гринго
Мда публика та ещё,такие как Гринго,только оскорблять умеют а по существу два слова связать не умеют.. Ну ты зашёл с мордокниги и чо ? Одина восславил? Пипец... И паства плюсует оскорблениям. Это что духовный прогрес? Упоротая гопота и не больше. Гринго ты когда книгу последний раз в руках держал?
Arcadiy Y. Polyakov
Что стало с инвалидами после ВОВ? Вы хотите сказать? Конечно зачищали. Это в восьмидесятые их начинали носить на руках, опять же тех ветеранов которые дожили. Думаю что у военного поколения такого выбора быть голодным или целым не было. В любом случае был билет в один конец пойдешь добровольно или под штыком?
Serge Rakitin
Здравствуй, тёзка. Это версия Старикова - кремлёвского пропагандиста, с которой он бегает уже лет 15. Объяснение гораздо проще: СССР, пользуясь огромным демпингом на фоне Великой Депрессии, заключил массу контрактов по поставке промоборудования из США в 1931-32 гг. Контракты, естественно, были долларовые. Однако на фоне 2-кратного падение промпроизводства на Западе металл, уголь, лес, нефть из СССР были там никому не нужны, единственное, что сохраняло актуальность - это поставки зерна в Британию (в США русское зерно было никому на хрен не нужно - своё не знали куда девать). Англичане зерно из СССР брали, платили фунтами. В 1932 году фунт рухнул к доллару на 40%, соотвественно, при тех же объемах физической отгрузки долларовая выручка СССР сократилась почти вдвое. Чтобы не сорвались очень заманчивые контракты и не был потерян аванс, Сталин санкционировал вдвое увеличить отгрузку зерна - на следующий 1933 г. кушать в "стране, побежденной социализмом", стало нечего...
Henri Ducard
Вот свистеть не надо... У русского народа НЕТ друзей, ни на Западе и тем более на окраине. Воистину, лучше сосед китаец, чем хохол...
Руслан Зейналов
Мда публика та ещё,такие как Гринго,только оскорблять умеют а по существу два слова связать не умеют.. Ну ты зашёл с мордокниги и чо ? Одина восславил? Пипец... И паства плюсует оскорблениям. Это что духовный прогрес? Упоротая гопота и не больше. Гринго ты когда книгу последний раз в руках держал?
Руслан Зейналов
Если ты отрицаешь Христианство как таковое,то каким образом ты опираешься на опыт этого Христианства? Вот в чём цимес.
Dexter
...цитировал провидцев (в том числе и из числа тех, кто посвятил себя служению христианству) на которых снизошло виденье, как Китай отхватывает территорию... Цитирования на тему духовного наследия христиан (Рай и Ад) не было.
Иван Грозный
Гондоны коммуняки что тут говорить...
Иван Иванов
Вот свистеть не надо... У русского народа НЕТ друзей, ни на Западе и тем более на окраине. Воистину, лучше сосед китаец, чем хохол...
Иван Грозный
Нам поглощение Казахстана китайцами на руку , все демографические и материальные ресурсы на ближайшие 15...20 лет будут брошены на Казахстан на колонизацию нашей Сибири их не хватит а далее исчерпание китайских ресурсов.
Иван Иванов
А "не христианское" наследие уничтожено чуть более, чем полностью. Просто без (как бы) "христьян" история "пГавославной" Руси выглядела бы уж очень тоскливо... Сплошные предатели и/или извращенцы...
Иван Иванов
Мы же не хохлы, чтобы перекрывать соседям воду....
Езя Гебя
Езя Гебя
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