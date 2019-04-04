Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Время которое русские переживут
Время которое русские переживут
04/04/2019 01:28
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Тимур Мальчиков
Только не умеющий мыслить человек может серьезно относиться к этому бреду
Тимур Мальчиков
Ну, некоторые и оккультное назначение зиккурата на красной площади тоже считают бредом, а вроде мыслят
Тимур Мальчиков
Только не умеющий мыслить человек может поверить в этот бред
Тимур Мальчиков
Только не умеющий мыслить человек может поверить в этот бред
Тимур Мальчиков
Только не умеющий мыслить человек может поверить в этот бред
Иван Иваныч
Ну, некоторые и оккультное назначение зиккурата на красной площади тоже считают бредом, а вроде мыслят
Александр Макогонов
а как же устами младенца истина глаголет? или нет?я на фронте был не волнуйтесь.причем здесь педофилия?
Александр Макогонов
с такими именами и фамилиями как у вас, вам устроят)))
Иван Помидоров
https://www.youtube.com/watch?v=UqjvumnMWKI -- фильм про инопланетян - на 33й минуте кадры из фильма Владислава Карабанова про НЛО в Сочи. Не забыли указать автора.
Александр Макогонов
что делаешь здесь? ты русский?
Fiksik Piksel
тады 10
Андрей Романов
Читал некоторые комментарии на форуме, по поводу некоторых аспектов будущего русского либертарианского гос-ва. Например затрагивали тему, что упыря надо на свалку выкинуть или сослать к немцам. Я считаю такое поведение крайне безответственным. Даже если случится чудо и власть перейдет к русским, тайные кланы все равно никуда не денутся, они могут задействовать другие резервные места и использовать свои ритуалы. А если совки на своей частной земле построят зиккурат взамен старому, как с таким быть? Как быть с людьми которые отказываются от прививок и живут среди нас? (в Европе и США сейчас повальная эпидемия из за антипрививочников) Это лишь малая толика вопросов. Вы представляете будущее излишне либеральным. К вопросу власти нужно подходить более осознанно. И во многих вопросах все равно необходимо учитывать достаточно диктаторские решения. Из за невежества людей и тех кто ей пользуется
Tubbahvik Бахвалов
Ага, а хохляцкие бабы, занимающие начальственные должности, часто носят русские фамилии по мужу, но при этом всячески гнобят обычных русских мужиков. Хохла исправит только известно что.
Роман Котов
Не то не другое, победит дестабилизация по всей юго-западной территории Малой Руси.
Александр Верный
комуналка еще низкая. и денег пенсам платят.
Роман Котов
Во во, а пенсов у нас 40 лимонов
Влад Шевченко
Порошенко согласился на дебаты на стадионе
Vladislav Shamanov
Скорее был ликвидирован
Сергей Васюков
а что там от кукловодов? помоему интервью старого маразматика ностальгирующего по ссср и андропову.
Аким Корибут
то-то летом в шубах ходили в то время, чтобы лишь покрасоваться. а ещё земля была плоская, и Владимир Красно Солнышко был Христом
Serge Rakitin
Это для ознакомления: https://youtu.be/DR7Mu-wSsHU
Николай Николаев
Ага, а хохляцкие бабы, занимающие начальственные должности, часто носят русские фамилии по мужу, но при этом всячески гнобят обычных русских мужиков. Хохла исправит только известно что.
Дмитрий Ковалёв
///Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии!!! https://www.youtube.com/watch?v=D--SNQH52oA
Иван Иваныч
Во во, а пенсов у нас 40 лимонов
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=OX3LCvtxj60 с первой фразой согласен
Дмитрий Браунинг
он просто человек больной державой и ее интересами.
Сергей Васюков
то что им сказано не ново. он не сказал главного во всем.о русском народе.
Рустем Бохани
то что им сказано не ново. он не сказал главного во всем.о русском народе.
Рустем Бохани
он просто человек больной державой и ее интересами.
Рустем Бохани
ты придурок?
Вихрь
Помню отрывок размыто, был патриотический военный фильм, там пленных красной армии допрашивал в чине высоком китаец. Так вот, эти молчат, а про себя думают, так этот чиновник читал с лёгкостью их мысли. А вы "военная паропсихология", аннунак он особенный - игиг. https://coub.com/view/1fgmwu
Александр Макогонов
вы читайте внимательно чтоб таковым не быть
Рустем Бохани
вы читайте внимательно чтоб таковым не быть
Maxim Egorov
По моему это уже сто лет назад было на РЕНтв. Тупая советская агитка для расиянских дэбилов. Вместо того, чтобы ломать компьютеры, пусть лучше они изобретут как не жить в нищите, позорище а не страна.
Иван Грозный
Скорее был ликвидирован
Олег Ружейников
День дурака закончился три дня назад, а дураки - нет...
Иван Грозный
Есть версия , что его слили его западные кураторы
///Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии!!! https://www.youtube.com/watch?v=D--SNQH52oA
Рустем Бохани
ты и правда придурок! ты не русский что здесь делаешь? хоть бы имя аккаунта поменял.
Vladimir Sholkov
Почему нет? Вот пример который мне рассказывали, все искали во время ч... войны Д..., и шли донесения он летит в самолёте, проходит границу и т.д. главное в штабе то сидят и говорят что это все враки. Так и Д... ездил за границу , туда и обратно. Парапсихология в действии!!! :)
Константин Перяков
ясно с вами
Роман Котов
Ваше косноязычие, неумение сформулировать вопрос, путаница с -тся, -ться говорит, что вы тоже из "недалёких товарищей". Да и кто будет рассматривать огромную госконтору в современной РФ только с точки зрения экономики? Там плевать на деньги. Бей баклуши или вкалывай, экономика не важна. Зарабатываешь стабильно свою двадцатку, кормишь своих иждивенцев - значит на площадь не пойдёшь и неудобные вопросы власти задавать не станешь. А денег государство подкинет, если убытки у конторы будут. Не теми критериями вы мыслите.
Maxim Petrov
верно спорить с ними бессмысленно
Аким Корибут
Метро и сейчас без печей строят.
Рустем Бохани
ясно с вами
Аким Корибут
Это для ознакомления: https://youtu.be/DR7Mu-wSsHU
Vladimir Sholkov
Тут интересно другое, получается как бы воля случая сделало какого то дипломата, который жил припеваючи в штатах и какую то гнилую интилегенцию купающуюся в золоте в тех же поипевающих гнилых интелегентов и привеаючего солдата :) Валя случая не особо повлияла на х судьбу, в отличие от их окружения
Иван Грозный
Если победит Зеленский Окраина еще быстрее развалится, галичане его не признают президентом.
Рустем Бохани
я имею ввиду сколько из цены тратиться непосредственно на расходы, на то чтобы всё функционировало и жилО...без прибыли и оплаты чиновникам и прочим непричастным к трудовой деятельности людям.
Николай Толубаев
Наверное 50%
Роман Котов
тады 10
Александр Макогонов
ты и правда придурок! ты не русский что здесь делаешь? хоть бы имя аккаунта поменял.
Рустем Бохани
верно спорить с ними бессмысленно
Serge Rakitin
Метро и сейчас без печей строят.
Рустем Бохани
а какова стоимость билета средняя?
Fiksik Piksel
Помнится мне перед вторжением ШША в Ирак. На рысиянском ТВбрехомёте показывали пресконференцию наших военных експертов. И оне убедительно доказывали что амеры понесут тяжёлые потери в виду хорошой вооружённости Иракской армии, ну и доводы там - стокмо та там танков, артилерии ,пво и тд. Иракцы там шашкой трясли по тв, клялись башки поотрубать амерам. Ну вы меня поняли, Время покозало что это за експерты , пузатые хеняралы.
Рустем Бохани
вспомнил анекдот, раздают в Киеве паек в обкоме только тем у кого фамилия с "ко", подходит Коган и говорит дайте мне у меня тоже с "ко"
Fiksik Piksel
Да без печей.Я както слушал по тв. проповедь диакона Андрея Кураева, так вот он расказывал какие полы были в руских храмах того времени - чугунные.Греки монахи приезжали и охреневали стоять зимой на них по 5,6 часов может и более (а попробуй не постой- руские истовые верущие -на кол посадят) ,не то что чичас 2,3 часа. А ешо греки курили травку, и не дай Бох , русский соглядай ушпиёнит за ними и увидит как дым "извергает" , донесёт , - на кол осатаневшего.отправят . Нравы были дикие.
Рустем Бохани
Иран Саддама забил почти в 88 году. со всем эти хламом советским, сам имея старье американское. там все сразу ясно мне было чем кончится
Аким Корибут
Метро под землёй дорогой, там постоянная температура, учи физику однако.
Иван Грозный
Будут биться с Зеленским как два гладиатора на стадионе с 70 тысячами зрителей ,почти Древний Рим . Кураторы Зеленского явно поклонники древнеримской цивилизации (или из Ватикана или из Капитолия).
Konstantin Zh
Ваше косноязычие, неумение сформулировать вопрос, путаница с -тся, -ться говорит, что вы тоже из "недалёких товарищей". Да и кто будет рассматривать огромную госконтору в современной РФ только с точки зрения экономики? Там плевать на деньги. Бей баклуши или вкалывай, экономика не важна. Зарабатываешь стабильно свою двадцатку, кормишь своих иждивенцев - значит на площадь не пойдёшь и неудобные вопросы власти задавать не станешь. А денег государство подкинет, если убытки у конторы будут. Не теми критериями вы мыслите.
Езя Гебя
Переживут пережевывая молча. У Достоевского Ф.М. в "Преступлении и наказании" Родиону Раскольникову(расколотый род) перед преступлением приснился сон, в котором пьяный мужик и его пьяные товарищи под хохот зевак насмерть забивают малосильную лошадку. Сперва били плетьми "по глазам", потом хозяин схватил дрын и стал бить ее по хребту дрыном, а затем убил лошадь ломом.Возможно, шаман гиперборейской школы Достоевский этим сном Раскольникова предсказывал раскол и будущее убийство России под равнодушные смешки большинства и осуждающие взгляды меньшинства. И никто не вмешался кроме маленького мальчика,целовавшего окровавленную морду убитой лошади.
Иван Грозный
как бы остались не в 40-х я думаю. Рейхстаг до сих пор штурмуют картонный
Рустем Бохани
как бы остались не в 40-х я думаю. Рейхстаг до сих пор штурмуют картонный
Nicole Rud
а ещё без гардеробов. потому что в храм в верхней одежде ходят. нафига там печь?
Nicole Rud
то-то летом в шубах ходили в то время, чтобы лишь покрасоваться. а ещё земля была плоская, и Владимир Красно Солнышко был Христом
Nicole Rud
то-то летом в шубах ходили в то время, чтобы лишь покрасоваться. а ещё земля была плоская, и Владимир Красно Солнышко был Христом
Рустем Бохани
символично.образ мальчика это будущие поколения.они возродят страну
Рустем Бохани
символично.образ мальчика это будущие поколения.они возродят страну
Владимир Кутиков
Интересно.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа