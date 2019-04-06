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Земельный вопрос до сих пор не решен
Земельный вопрос до сих пор не решен
06/04/2019 00:40
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Обсуждение
Alexey Strashkov
История с землёй саботаж? Нет - это уже геноцид...
Aldan
Тут дело не в избытке интеллектуализма, а в мечтательности и внушаемости русского человека. Русские обожают думать и мечтать о будущем, о том как там будет хорошо и прекрасно. Русским свойственно некое ощущение "грядущего рая", который обязательно когда-нибудь наступит и они должны приложить руку к его наступлению. В советские времена мечтали что всё будет безплатно и работать не придётся. Даже Навальный как мантру повторяет "а вот у нас в прекрасной России будущего...". Этим и пользуются всякие проходимцы и пройдохи. Кремлёвские кукловоды эту особенность русских давно просекли и вечно им подсовывают всякие свои вирусные идеи. Русский народ на это покупается и идёт строить очередной "коммьюнизм", и только потом с трудом понимает что его обворовали и он сидит у разбитого корыта. Как раз интеллекта-то в этом плане русским и не достаёт.
Рустем Бохани
учите буквы
Alex Simon
МЧС в народе называют - похоронная команда . Они всегда приезжают когда всё уже закончилось и либо люди сами себя спасли , либо соседи или мимо проезжал наряд ДПС и помог . Крымск , Хромая лошадь , Зимняя вишня самые яркие примеры.
Андрей Романов
Люди прозревают https://youtu.be/Rhq1fEXKyos
Роман Котов
В России решили вместо строительства дорог поставить шлагбаумы и собирать деньги на уже построенных дорогах)).
Maxim Egorov
"Власть давит тех, у кого ее нет" https://www.youtube.com/watch?v=5uK3wYrl3aU
Иван Грозный
Скорее еще ужесточат законы и налоги повысят на владение земельными участками больше они ничего не умеют .
Сергей Панченко
1000%!!! https://www.youtube.com/watch?v=GiGuv6qbmWQ
Сергей Панченко
а вместо того, чтобы потратить N-ное кол-во миллионов денег на ремонт этих дорог им проще треть этой суммы пустить на изготовление знаков "Плохая дорога", а оставшиеся две трети, как положено - "освоить"
Dexter
...устранения (не падения)
Maxim Egorov
Они будут пытаться копировать внешне всё как на западе, а суть останется советская. Всё что они делают это рисуют фасады от домов до IT сферы, но внутри всё та же советская гниль. В 21 веке с таким подходом им не выжить. Нужно только дождаться момента и отплатить товарищам, когда они станут достаточно слабы. Отыграться на них нужно обязательно в назидание другим.
Вихрь
Без 10 часа ночи на юге Москвы кто-то взрыв-пакетами в воздухе шухер наводил, 5-6 взрывов было, сигнализация машин срабатывала, и самое главное от загорьевского проезда до Липецкой д. 17 дугой ехали и шмаляли. ИЗ муравейника увд, никто даже не выполз, ноль реакций. Наверное так задумано.
Роман Котов
Ну и вах-человек умней по итогу. И все делает правильно. А как бы умный - дурак в чистом виде.
Рустем Бохани
"Власть давит тех, у кого ее нет" https://www.youtube.com/watch?v=5uK3wYrl3aU
Рустем Бохани
Мне кажется купился в силу своей незрелости, как ребенок, который слушает родителей, что они ему вместо него самого хорошее будущее устроят. Жить и решать за себя все равно нужно, если хочешь быть свободным и жить как следует
Fiksik Piksel
Ну да.Оне пришли с лозунгом -"земля крестьянам , заводы рабочим".Но сами же скомуниздили всё и живут на западе выкачивая ресурсы. А охлосу подкидывают второстепенные -Байкал , лес , собаки чтоб с намордником , хотя бродячих развелось туча и нету денег на содержание собачников для отстрела и прочая лабуда.Одним словом ,ублюдки.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Русский человек был непоткупен когда то. не знаете истории, не пишите здесь всякий МУСОР! Вы и религии не знаете такое сочиняете )) смешно)).Вы отдаете себе отчет что вы пишите? или вы обычный Тролль?
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
не спорьте с евреями о религии))) русский народ любит справедливость евреи этому свидетели!
Иван Помидоров
Иван Помидоров косили от Русской армии всегда ,и при Царе особенно.Кокому здравомыслящему человеку нужно идти на непонятные войны с Турцией например ни за хуй собачячий умирать или в Чечне.Власть обьяснит когда нибудь нормальным языком за что Мы гибли? Сделайте нормальную армию и все туда побегут! Какая власть такая и армия,шлифуют пацанов с молоду под власть,все просто.
Иван Помидоров
То что в кремле одни упыри это понятно, других не держат.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Косили трусы. А воевали - Герои. А то что государство вело непонятные войны, так это они для вас непонятные. Для меня например всё понятно. С Турцией воевали не за Балканы или болгарских братушек (это версия для широких масс), а за геополитическое доминирование. Чтобы осадить набравших силу осман и укрепить влияние России в Европе. За Крым наконец.. А в Чечне воевали за геноцид русских, которые там устроили чечены. И очень хорошо что их проредили. Другой вопрос что не довели до конца и итоги военных побед наше бездарное руководство всегда профукивает и талантливо из победителей делает нас побеждёнными. Государство такого масштаба как Россия должно воевать, иначе оно уйдёт с политической сцены. Берите пример с США. Кто бы с ними считался, и была бы у них такая экономика и валюта, если бы они не нагнули весь мир? просто они грамотно сочетают дипломатию, военную агрессию и экономику и правильно используют результаты своих побед. А речи о всемирной справедливости и равенстве - это в пользу бедных и глупых. Мир перенаселён. Ресурсов уже не хватает. И дальше будет только хуже. Поэтому впереди войны, в которых выживут сильнейшие.
Maxim Egorov
Стрелять себе в ногу научат)) Выходят оттуда и п. .здят только какие они воины. У нас почти всё мужское население страны армию прошло и куда же делись все эти НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ?? Пушечное мясо и рабов может эта армия подготовить. https://www.youtube.com/watch?v=wyQLok_xBqo
Константин Алланд
Вот часто призывают в передачах к переезду на юг. А что там делать на этом юге? Делать там нечего, все ниши плотно заняты, куча народа на голове друг у друга, все поделено давно. Зарплаты смешные. Хорошо там только военным пенсионерам и прочим полицаям в отставке. Море грязное, все втридорога. Народ другой какой - то. Словами даже не объяснишь. Другие, чужие и все тут. Целину там поднимать...? Ну не знаю. В общем многие переехали, помыкались и назад укатили, только ухудшив свои жилищные условия на порядок.
Иван Помидоров
РФ в Чечне воевало за русских. Спасибо, посмеялся Правительство США в значимой степени делится со своим народом своими . достижениями, дает льготы, поэтому они на коне, люди когда на себе ощущают прогресс, тогда и мотивация есть. Если брать пример с США, то только в этом Как инвестор скажу, ресурсов хватает более чем. Учитывая то, какие технологии исследуются и создаются для решения проблемы нехватки ресурсов в будущем (в перспективе 30 лет), волноваться вообще не о чем Сказки про нехватку и необходимость войн рассказывают только животные, у которых нет конструктивных целей в жизни, чтобы оправдать свою низкосортность как человеческого существа. Не ведитесь на это
Константин Алланд
То что в кремле одни упыри это понятно, других не держат.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Особенно про Чечню интересно :"талантливо из победителей делает нас побежденными"? Вот вся цена твоей армии,сам ответил.Зачем туда идти тогда?
Константин Алланд
Ну и вах-человек умней по итогу. И все делает правильно. А как бы умный - дурак в чистом виде.
Henri Ducard
РФ в Чечне воевало за русских. Спасибо, посмеялся Правительство США в значимой степени делится со своим народом своими . достижениями, дает льготы, поэтому они на коне, люди когда на себе ощущают прогресс, тогда и мотивация есть. Если брать пример с США, то только в этом Как инвестор скажу, ресурсов хватает более чем. Учитывая то, какие технологии исследуются и создаются для решения проблемы нехватки ресурсов в будущем (в перспективе 30 лет), волноваться вообще не о чем Сказки про нехватку и необходимость войн рассказывают только животные, у которых нет конструктивных целей в жизни, чтобы оправдать свою низкосортность как человеческого существа. Не ведитесь на это
Henri Ducard
Мне кажется купился в силу своей незрелости, как ребенок, который слушает родителей, что они ему вместо него самого хорошее будущее устроят. Жить и решать за себя все равно нужно, если хочешь быть свободным и жить как следует
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