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Не ищут ли опять преемника ...?
Не ищут ли опять преемника ...?
09/04/2019 00:30
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Обсуждение
Иван Помидоров
это точно
Сергей Пиндюрин
Да. Это и хотел сказать. Маразм крепчает.
Иван Иванов
Валю "не отпускает" мальта не спроста.В эти годы надо дома с внуками сидеть.А эта жаба "живее всех живых" не чистая сила...
Иван Иванов
это точно
Уралец
Владислав Александрович, есть пророчество, что на короткое время у власти будет дама с золотыми волосами. Прокомментируйте, пожалуйста
Alexandr Nevolin
https://youtu.be/zdG_ppuUiHQ Ну ,как говорится, комментарии излишни)
Sl. Ru
череда преемников....,как в 80--х
Иван Помидоров
Сейчас есть ускорители частиц, достаточно маленькие что бы войти в самолёт, поэтому все реакторы которые не под землёй уязвимы.
Maxim Egorov
Не ищут приемника, у неё и так власти по больше чем у придурка и провокатора. Это один клан показывает другому какие они молодцы и какие у них хорошие кадры. Чтобы заменить главную куклу им как минимум нужно поставить монарха из Рюриковичей, тогда народ развесив уши примет такую власть. Выбегут попы, нарекут истинным правителем, вот в таком случае кремль вырулит может быть. Время PU заканчивается и никакая советская м@нда не сможет стать правителем в России.
Vladislav Shamanov
Сейчас есть ускорители частиц, достаточно маленькие что бы войти в самолёт, поэтому все реакторы которые не под землёй уязвимы.
Сергей Пиндюрин
Все это в рамках ШОУ Выборы на территории У.
Алексей Огородников
Все это в рамках ШОУ Выборы на территории У.
FLOMASTER
Скорей всего история закончится так же как и с шойгу, с золотовым и прочими комсомольцами, посмотрят реакцию населения, сделают выводы построят графики, проанализируют веротяность, занесут в таблицу и будут тестировать следующего совкового персонажа, а к концу президентского срока у них будет с десяток этих кандидатов, только у всех до единого не получится войти в доверие к населению, даже если будут выкручивать зиккуратище на 100500%. Хотя на этой волне попытаются поставить каких-нибудь "антигероев", чтобы народ помучился и захотел опять стабилизца
Canapsis
Кстати как вам идея развесить по центру Москвы таблички-стикеры-баннеры (с легким клеевым покрытием без ущерба для здания) с направлением как пройти к "зиккурату ВИЛа" и ссылочкой на страницу со всеми материалами?)
Vasla Frol
С одного раза до понимания не дойдет. Два раза обклеить может не выйти. Здесь объясняют понемногу.
Андерсен
Помню как то расклеивались стикеры в МИД со свастикой РНЕ, пох мороз. Шейлоки держат обезъян на уровне обезъян.
Андерсен
Ты видать далёк от построек на КП в своём восприятии и понимания, Если там начнётся демонтаж - он начнётся по всему миру, начиная со всего периметра России.
Андерсен
Это очередное шоу как с пуси-риот, выборы в президенты журналисток, телеведущих, про шахтёров и хлебопашцев суки позабыли. Не просто так пирамида висела над Пентагоном 19 декабря, в 2009 году над КП также в декабре. Инструкции раздали, теперь смотри как закалбасило весь Мир. Агенты уже на жопе волоса рвут.
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