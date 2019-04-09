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Не ищут ли опять преемника ...?

09/04/2019 00:30
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Обсуждение
  • это точно
  • Да. Это и хотел сказать. Маразм крепчает.
  • Валю "не отпускает" мальта не спроста.В эти годы надо дома с внуками сидеть.А эта жаба "живее всех живых" не чистая сила...
  • это точно
  • Владислав Александрович, есть пророчество, что на короткое время у власти будет дама с золотыми волосами. Прокомментируйте, пожалуйста
  • https://youtu.be/zdG_ppuUiHQ Ну ,как говорится, комментарии излишни)
  • череда преемников....,как в 80--х
  • Сейчас есть ускорители частиц, достаточно маленькие что бы войти в самолёт, поэтому все реакторы которые не под землёй уязвимы.
  • Не ищут приемника, у неё и так власти по больше чем у придурка и провокатора. Это один клан показывает другому какие они молодцы и какие у них хорошие кадры. Чтобы заменить главную куклу им как минимум нужно поставить монарха из Рюриковичей, тогда народ развесив уши примет такую власть. Выбегут попы, нарекут истинным правителем, вот в таком случае кремль вырулит может быть. Время PU заканчивается и никакая советская м@нда не сможет стать правителем в России.
  • Сейчас есть ускорители частиц, достаточно маленькие что бы войти в самолёт, поэтому все реакторы которые не под землёй уязвимы.
  • Все это в рамках ШОУ Выборы на территории У.
  • Все это в рамках ШОУ Выборы на территории У.
  • Скорей всего история закончится так же как и с шойгу, с золотовым и прочими комсомольцами, посмотрят реакцию населения, сделают выводы построят графики, проанализируют веротяность, занесут в таблицу и будут тестировать следующего совкового персонажа, а к концу президентского срока у них будет с десяток этих кандидатов, только у всех до единого не получится войти в доверие к населению, даже если будут выкручивать зиккуратище на 100500%. Хотя на этой волне попытаются поставить каких-нибудь "антигероев", чтобы народ помучился и захотел опять стабилизца
  • Кстати как вам идея развесить по центру Москвы таблички-стикеры-баннеры (с легким клеевым покрытием без ущерба для здания) с направлением как пройти к "зиккурату ВИЛа" и ссылочкой на страницу со всеми материалами?)
  • С одного раза до понимания не дойдет. Два раза обклеить может не выйти. Здесь объясняют понемногу.
  • Помню как то расклеивались стикеры в МИД со свастикой РНЕ, пох мороз. Шейлоки держат обезъян на уровне обезъян.
  • Ты видать далёк от построек на КП в своём восприятии и понимания, Если там начнётся демонтаж - он начнётся по всему миру, начиная со всего периметра России.
  • Это очередное шоу как с пуси-риот, выборы в президенты журналисток, телеведущих, про шахтёров и хлебопашцев суки позабыли. Не просто так пирамида висела над Пентагоном 19 декабря, в 2009 году над КП также в декабре. Инструкции раздали, теперь смотри как закалбасило весь Мир. Агенты уже на жопе волоса рвут.