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Пирожок без начинки. Зеленский - президент Украины

22/04/2019 23:59
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  • Это все понятно про окраину, а что у нас Забайкалье горит в Севастополе двор обрушился на ул победа 2б итд нужно в РФ решать проблемы раз мы граждане РФ а обсуждать окраину мы не имеем права.
  • В Омске пенсионера молодёжь избивает какое поколение пришло? Иваны без родства ужас