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Битва за русский язык

27/04/2019 01:14
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Язык мой - враг мой.
  • Вот и началось создание "Небесного Иерусалима": https://www.youtube.com/watch?v=_VlORCztmsQ план действий вполне конкретен.
  • С той лишь разницей, что им владеют менее 20% населения . Да а в Швейцарии какой язык государственный не подскажите ? Все 4 языка французский, немецкий, итальянский и ретороманский. По вашей логике государственный должен быть ретороманский ( древнейший) , а на остальных запрещено делопроизводство и общение в СМИ.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#/media/File:Languages_in_Ukraine.PNG
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#/media/File:Languages_in_Ukraine.PNG
  • Вот все хорошо в выпусках ВК, пока он не начинает пересказывать страшные истории откуда-то из интернета про невыносимое качество европейской жизни (прямо "международное обозрение" 1985). В Финляндию молоко частным образом везти, закупившись в "Карусели" - это, мягко говоря,  глупость. СПб. молоко (пискаревское, гатчинское, приневское) очень хорошее, но ничем не лучше финского пакетированного молока. Мы же здесь рядом живем, ездим в Ф. часто. Была бы  возможность с удовольствием бы жил там постоянно и не возвращался, пока тут все ватные гоблины не передохнут.
  • Спасибо маме, что я не родился в какляндии
  • Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка. Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом полонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местами — в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор — художественный образец русского зодчества — был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»… Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распре не видать."
  • Я лично своим польским знакомым, начинающим выть о несчастных поляках, о том как они больше всех страдали и как у них невинных все позабирали, просто напоминаю как они вместе с гитлером оттяпали себе кусок чехословакии. В ответ всегда круглые глаза - не может быть. Отвечаю - погугли. После этого диалог заканчивается.
  • Внаукраине потому и возможна стала такая массовая дебилизация, что эта "мова" мозг ломает конкретно. всё равно, что в иврит фарси намешать
  • Внаукраине потому и возможна стала такая массовая дебилизация, что эта "мова" мозг ломает конкретно. всё равно, что в иврит фарси намешать
  • не нра мне эта страна уа. слишком там для дибилов подача информации.
  • Эту передачу надо давать послушать заокраинцам, чтобы вызвать у них нехилый батхёрт). И для усугубления эффекту можно добавить, что раз вы окраинцы пожгли людей в доме профсоюзов, то и мы русские должны всех вас окраинцев сжечь живьем. Ну для справедливости чтоб, око за око и т.п. Вот эта правда точно вызовет нехилый батхерт)). А тут по одной Москве этих окраинцев миллиона 2 наберется.
  • Думаю не стоит уподобляться им. Можно просто у всех заукраинцев в России отобрать российские паспорта.
  • Каждый уважающий себя человек обязан знать государственный язык страны, гражданином которой он является. Разве вас не раздражают азиаты и закавказцы, всеми неправдами получающие российское гражданство, живущие среди нас, но не знающие при этом, русского языка?
  • Вы вообще зачем здесь , существует множество сайтов где вы найдете понимание ?
  • Кремль и начал войну с закона о языке, чтобы удержать эти земли на тот момент. Теперь понимают, что Украина уже уходит и они действуют совершенно предсказуемо своими красными методами. Честно говоря я думал, кремль придумает, что то по умнее. Кремль своими тупорылыми шагами отдаёт Украину на запад, может быть кто то делает это специально. У кукловодов наверно мозгов не хватает понять это.
  • Мне представляется такая картина: Британцы моделируют ситуацию, прикидывают какие варианты развития. Вербуют своих людей, расписывают роли. С другой стороны в кремле сидят колхозники, которые реагируют уже в рамках британского сценария. Наверно колхозники думают, что им оставят время на подумать и принять правильное решение. Выход у них только один это "братья и сестры", т.к. Украина уже почти ушла и с РФией они расправятся быстро.
  • Это веский повод всегда быть голодными ?
  • Хороший ответ
  • Есть такое, что не кормят и злость прёт и прёт, а потом наступает атрофия и все мрут . Суть в том, что все должно делаться по уму, так как если не сделать всё вовремя то все пойдет по иному пути
  • У меня там нет родственников. Во всяком случае, с марта 2014 года.
  • Колхозники действуют по принципу сейчас а дальше ну что будет то будет. Они в свое время всех генералов уволили, а среди новых мозгов особо не блещут, наоборот вычищают арену для монополии, а в монополии побеждает тот у кого деньги
  • Что, там есть какие-то законодательные запреты общаться на русском или каком ином языке? Дайте ссылку на закон, устанавливающий такие ограничения.
  • Ой только не ставьте с ног на голову. Язык общения уважают не за то что он государственный или нет, а за то что он родной, на нем удобно решать дела, или в крайнем случае на нем говорит большинство. И вот такой язык назначают государственным. Для удобства. А не как с мовой с точностью до наоборот.
  • Что Вы распинаетесь перед этой мразью?
  • И тебе всего, от души.
  • Что Вы распинаетесь перед этой мразью?
  • Просто объясните - в чем смысл вспоминать этих погибших иностранцев? Сколько пожаров с многочисленными жертвами было за крайние годы? Почему их не вспоминают? Чем Одесса выделяется из общего ряда?
  • Это веский повод всегда быть голодными ?
  • Государственный язык Польши - польский. Государственный язык России - русский. Почему Вас раздражает, что государственный язык Украины - украинский? Пусть там общаются друг с другом хоть на суахили, но государственный язык знать обязаны. Иначе - статус неграждан, как в Литве.
  • Что, там есть какие-то законодательные запреты общаться на русском или каком ином языке? Дайте ссылку на закон, устанавливающий такие ограничения.
  • Е--ло завали, г--но пригожинское.
  • Недавно какая то встреча была и там все, включая клонированного придурка стелились перед китайцами. Товарищ Си выступал с таким лицом, как будто он император мира.
  • Это не хотелки, а здравый смысл. Хочешь быть полноценным гражданином - знай государственный язык своей страны. С родственниками и друзьями общайся как хочешь, без каких-либо ограничений, но государственный язык знать обязан в любом случае.
  • У меня там нет родственников. Во всяком случае, с марта 2014 года.
  • Е--ло завали, г--но пригожинское.
  • Это не хотелки, а здравый смысл. Хочешь быть полноценным гражданином - знай государственный язык своей страны. С родственниками и друзьями общайся как хочешь, без каких-либо ограничений, но государственный язык знать обязан в любом случае.
  • Просто объясните - в чем смысл вспоминать этих погибших иностранцев? Сколько пожаров с многочисленными жертвами было за крайние годы? Почему их не вспоминают? Чем Одесса выделяется из общего ряда?
  • Там у вас наверное троллей по отделам делят: вот "запутинцы", вот "занародники". Но это видно. Плохо работаете. Ваше будущее бесперспективно.
  • А как называется секта, не допускающая никакого инакомыслия?
  • Предложение не лезть в дела других государств, а заниматься развитием страны собственной - это лить воду на мельницу правящего режима?
  • Я за это и говорю все это пугание Америки итд это роскозни для обывателя а Китай как кремль перед Китаем себя видет вы невидете?
  • Эта секта называет государство Украина .За инакомыслия могут сжечь .
  • У Русских людей нет своей страны у них даже нет своей территории внутри этой страны И интерес к делам своих соплеменников по всему миру это один из многих обязательных шагов к обретению своей страны и организации своего государства Кстати товарищ Павловский это нормальная практика всех организованных этнических сообществ Взять к примеру тех же пресловутых евреев Надеюсь вы считаете Русских этносом . а не сборной солянкой как тут некоторые утверждают .
  • Я за это и говорю все это пугание Америки итд это роскозни для обывателя а Китай как кремль перед Китаем себя видет вы невидете?
  • Абсолютно согласен давайте с георгиевскими крестами еще ходить . Да и вообще о ветеранах что -то в начале-средине 90ых никто не вспоминал когда они подыхали с голода , тот же Пукин был вице-мэр СПб что он тогда для ветеранов сделал?
  • Спасибо маме, что я не родился в какляндии
  • все идет по плану Окраина разваливается ускоренными темпами! Молодцы западенцы-депутаты! Ждем новую серию "Русская Весна" 2.0!
  • По поводу западных людей, да они часто ведут себя как говнюки, у каждого общества есть свои глюки, которые проявляются в народной массе. Но они нас в общем то никак не касаются, люди западного мира. Мы имеем дело с некромантами и предателями на верху своего общества, которые стелятся перед западными говнюками, перед китайцами, чурками. В первую очередь местная элитка устроила здесь ад на земле.
  • Вот по таким словам легко отличить Русского от росиянина. Вы ведь россиянин?
  • Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля. Надо было в 2014 году с такими заявлениями выступать ход истории был бы другим.
  • Абсолютно согласен давайте с георгиевскими крестами еще ходить . Да и вообще о ветеранах что -то в начале-средине 90ых никто не вспоминал когда они подыхали с голода , тот же Пукин был вице-мэр СПб что он тогда для ветеранов сделал?
  • Любопытно, что в 1945 г. Деникин бежал из Парижа в США по "польской квоте": "русская квота" была выбрана гражданами СССР, а Деникин родился в Царстве Польском (в семье русского офицера, сына крепостного крестьянина) и формально мог считаться "поляком", вот на этом основании власти США и выдали ему вид на жительство.
  • Кстати в Сауспарке есть такой персонаж Кенни. его постоянно убивали. И фраза даже пошла в народ "они убили Кенни". А этот перс имеет очень даже славянскую внешность. Камлание?...
  • Не надо совать китай в пример, у них совершенно другое мировозрение и менталитет. Вот пример их пословиц - Грабь горящий дом, Смотри на пожар с другого берега. Умный придумает , а гений украдет. Спрячь нож в улыбке...
  • В этой истории чувствуется призыв жить, как животные. Например африканские мигранты вовсю используют этот принцип.
  • В этой истории чувствуется призыв жить, как животные. Например африканские мигранты вовсю используют этот принцип.
  • Так если бы вместо русского суахили требовали вторым гос. языком делать, понятно бы было. Так ведь русский язык-то! На нем вся ваша окраина говорит.
  • Так если бы вместо русского суахили требовали вторым гос. языком делать, понятно бы было. Так ведь русский язык-то! На нем вся ваша окраина говорит.
  • В пожарах-то гибнут конечно , но когда целенаправленно людей жгут, вряд-ли это можно назвать обыденной нормой. Ваши рассуждения со здравым смыслом расходятся.
  • В пожарах-то гибнут конечно , но когда целенаправленно людей жгут, вряд-ли это можно назвать обыденной нормой.
  • Там у вас наверное троллей по отделам делят: вот "запутинцы", вот "занародники". Но это видно. Плохо работаете. Ваше будущее бесперспективно.
  • Пан Павловский включает типичного селюкского дурачка. Такие мамбеты пытались меня убедить учить казахский в русском Павлодаре, где казахов у меня в классе на 28 человек было аж двое. Очень характерна и его польская фамилия. Из таких как раз получаются "лучшие" заукраинцы.
  • если бы там не было геноцида русского народ
  • Я лично своим польским знакомым, начинающим выть о несчастных поляках, о том как они больше всех страдали и как у них невинных все позабирали, просто напоминаю как они вместе с гитлером оттяпали себе кусок чехословакии. В ответ всегда круглые глаза - не может быть. Отвечаю - погугли. После этого диалог заканчивается.
  • Эта секта называет государство Украина .За инакомыслия могут сжечь .
  • Вы вообще зачем здесь , существует множество сайтов где вы найдете понимание ?
  • Костер инквизиции и бытовой пожар ,для вас явление одного порядка ?
  • Если бы у вас было немного мозгов, то вы бы понимали что всё ваше существование возможно только и исключительно благодаря наличию русских людей. И если бы вы остались единственным русским, то уже давно какие-нить хачи пихали бы вам в задний проход что-нибудь. Как пишут в полиции "противоестественным способом...". Так что согласитесь есть разница как живут русские в другом государстве. Но как известно мозх=900грамм - это не приговор)).
  • Чего не хотят люди на Украине!?Зачем им это!? Ну а если Украина часть "этой страны" ,то и говорить то НЕ О ЧЕМ!
  • У Русских людей нет своей страны у них даже нет своей территории внутри этой страны И интерес к делам своих соплеменников по всему миру это один из многих обязательных шагов к обретению своей страны и организации своего государства Кстати товарищ Павловский это нормальная практика всех организованных этнических сообществ Взять к примеру тех же пресловутых евреев Надеюсь вы считаете Русских этносом . а не сборной солянкой как тут некоторые утверждают .
  • В России надой 100 л, а молока 200 л. Пальмовое масло кругом. Какой шопинг из Финляндии. ? Ага живут там а продукты лучше в России. А воздух не возят в балонах туда в загнивающий запад ?
  • Хороший ответ
  • путло все давно сдал. А дурачки продолжают говорить про "нашу землю" и "богатейшие ресурсы россии".Ну да, валежник собирать разрешили
  • Скорее констатация.
  • Битва идёт, за русский язык в том числе... и на всех фронтах. ( читайте комментарии ) "Русский солдат убил 15 военных из за дедовщины". https://www.youtube.com/watch?v=R3oqlU3EG5c
  • Вот все хорошо в выпусках ВК, пока он не начинает пересказывать страшные истории откуда-то из интернета про невыносимое качество европейской жизни (прямо "международное обозрение" 1985). В Финляндию молоко частным образом везти, закупившись в "Карусели" - это, мягко говоря,  глупость. СПб. молоко (пискаревское, гатчинское, приневское) очень хорошее, но ничем не лучше финского пакетированного молока. Мы же здесь рядом живем, ездим в Ф. часто. Была бы  возможность с удовольствием бы жил там постоянно и не возвращался, пока тут все ватные гоблины не передохнут.
  • Паспорта раздать русские( или россиянские ) и пенсии платить. Несправедливо - одни работали , другие нет. А 13 и обоим. А территории даже ещё не в РФиии
  • Такое ощущение что ОРТ смотрю. Особенно понравилось как ВК сказал что кофе в Европе хуже выбор в магазинах в Европе.....растворимого. Ну да пьют натуральный изверги