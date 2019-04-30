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Политический конфликт разрешит история
Политический конфликт разрешит история
30/04/2019 03:21
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Обсуждение
Jœrmun gand
чернобыль это не аномальная зона, просто территория с повышенной радиацией где нет постоянного населения но люди живут и работают вахтовым методом, а северная часть это заповедник дикой природы
Александр Верный
Владислав историк и должен помнить гайки в России крутятся только в одну сторону, пока резьба не сорвется,даже если даже захотят на верху то не смогут, такова механика управления! В свое время Владислав призывал не сильно лезть в дела Украинские и многим наверняка жизнь спас и здоровье своим советом и на том ему большое спасибо! И сейчас сильно голову забивать не надо и так все информационное пространство забито Украиной, раньше бабки рассказывали о величие нашего гаранта, а сейчас о дураках украинцах, о своих делах надо заботиться!
Денис Слоновский
https://youtu.be/N3w0Np6thIc
Phillip Freiberg
Зачем всякое говно от Минстеця сюда тащить. Уже в названии этого понадусерового пропагандона звиздежь, каких нахрен еще 100 млрд на копеечные паспорта. Парнокопытный активист просто ссыт в уши своей ЦА из хохлоту, этот и подобные каналы каждый день высирают о том как "рашкафсё" "ужасы рузкого мира", и вот так у них шестой год. Это серьезная работа по программированию сознания. Россияния, однако надо сказать, в этом информполе проигрывает в чистую.
Дмитрий Ковалёв
«Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы, и даже более того, я вообще считаю, что это один народ», - добавил глава РФ. Вот же жук.
Дмитрий Ковалёв
и поэтому они должны 6-ой год убивать друг друга под чутким кремлёвским руководством
Дмитрий Ковалёв
https://www.anews.com/p/109676487
Дмитрий Ковалёв
https://www.anews.com/p/109676487
Ilya Tarasov
Про Окраину верно, а про видивариев я скидывал Владиславу обоснование того, что этот термин в переводе с готского означает "Люди видьи/Видевута".
Ilya Tarasov
Про Окраину верно, а про видивариев я скидывал Владиславу обоснование того, что этот термин в переводе с готского означает "Люди видьи/Видевута".
Сергей Панченко
и поэтому они должны 6-ой год убивать друг друга под чутким кремлёвским руководством
Ilya Tarasov
По поводу Зеленского все понятно. Сериал "Слуга народа" (2015-2019) был снят тем, кто умеет программировать будущее. Как результат - Зе стал президентом. Это ПРЯМОЕ следствие. Без формирования будущего через сериала на выборах 2019 не победил бы Зеленский. Хочу отметить также программирование будущего через игры. Скажем, в играх СТАЛКЕР зачастую плохо одетые и вооружённые абы чем сталкеры (напоминающие ополченцев) бегают по части территории Укрáины (Зоны ЧС, огороженной по периметру), стреляют украинских военных. Герой серии - Стрелок (никого не напоминает?), который хочет отключить выжигатель мозгов (психотронное оружие, превращающее людей в зомби). В игре часто появляются перевёрнутые и расстрелянные армейские машины с укрáинским флагом. СБУшники тоже иногда мелькают и вещают свою пропаганду. Есть также О-Сознание, кукловоды Зоны, как-то причастные к её созданию и многие интересные персонажи и группировки. Даже "Свобода" есть :) Игра была выпущена в 2007 году (продолжения - в 2008-2009). Через несколько лет начались события на Донбассе. Важным, я бы даже сказал, ключевым моментом, в формировании будущего является причастие к этому миллионов людей. В "Сталкер" играли десятки миллионов геймеров по всему миру, "Слугу народа" посмотрели десятки миллионов зрителей в странах СНГ.
Maxim Egorov
Фильм "Сталкер" снимался на Чернобыле ещё до аварии. По такой же логике есть ещё популярная книга и игра "Метро 2033". Так что ближе к этой дате от Москвы лучше держаться по дальше, так на всякий случай.
Ilya Tarasov
Насчёт 25% Пети тоже не всё так однозначно. Не записывайте их в щирые украинцы, кастрюли и вышивату. Знающие люди с Окраины говорят, что за Петю голосовали те, кто понимает, что Беня Коломойских уничтожит страну и разворует там вообще всё. + бюджетники + выгодополучатели. Считать их украинствующими неверно. В реальности электорат Пети, как и был, составляет 10-15% (и это без учёта "отъехавших" Крыма, Донецка и Луганска. Т.е. за 5 лет тотальнейшей прпаганды, по сути, сторонников рогулей почти и не прибавилось.
Ilya Tarasov
Но с фильмом то та же история. Снимали на Чернобыле про аномальную нежилую зону, в итоге так и получилось.
Maxim Egorov
чернобыль это не аномальная зона, просто территория с повышенной радиацией где нет постоянного населения но люди живут и работают вахтовым методом, а северная часть это заповедник дикой природы
Phillip Freiberg
им выдают не паспорта россии, а россиянии
Владимир Кутиков
Возможно стоило бы рассмотреть возможность возвращения к модели одного двух выпусков в неделю, чтобы не жаловались на тему про украину и повтор информации, повестка дня. Объём аналитического материала и точность аналитики вырастет, информации надо дать вызреть, передачи будут подинамичней и Владиславу попроще. По законам вселенной тогда события снова наберут ход.
shaub kravchuk
Зачем всякое говно от Минстеця сюда тащить. Уже в названии этого понадусерового пропагандона звиздежь, каких нахрен еще 100 млрд на копеечные паспорта. Парнокопытный активист просто ссыт в уши своей ЦА из хохлоту, этот и подобные каналы каждый день высирают о том как "рашкафсё" "ужасы рузкого мира", и вот так у них шестой год. Это серьезная работа по программированию сознания. Россияния, однако надо сказать, в этом информполе проигрывает в чистую.
Phillip Freiberg
У кремлян сейчас ситуация безрадостная. Их, точнее максимально удобный для них кандидат Петя проиграл с треском. Что будет дальше, они не знают, но таких откровенных договорняков и игрой в поддавки с Зелей и тем кто за ним стоит, как раньше с Петей уже явно не будет. Все россиянские масс-медиа активно работали на Порошенко, стараясь подтвердить его слова. И все пошло прахом. Плюс к этому даже в среде многих российских патриотов-запутинцев поползли нехорошие разговоры о том что какое-то подобие выборов ВНА все-таки есть. И если у персонажа Пу настоящий рейтинг в пределах 25% (со всеми чиновниками, силовиками, бюджетниками и просто оболваненными) уже много лет, что тоже не мало и это знают в Кремле, то у правящей партии едросов он абсолютно нулевой, их ненавидят даже сами запутинцы, а им(едросам) самым наглейшим образом нарисовали конституционное большинство в Госдуре на последних "выборах" на которые вообще никто не ходил. Легитимности у россиянского парламента ровно ноль. Это все очень не радует кремль. Надо что-то делать. Власть в РФ большинство населения не любит, ругают но терпят. Откровенная лютая ненависть им не нужна. Слов много, геноцидные реформы в наличии, а дел хороших нет. Перемоги в Сирии по ТВ это херня Вот и приходится Голему Пу отдуваться.
shaub kravchuk
Кремлевскому как и Куевскому руководству просто насрать. Они делают деньги на всем, а война очень прибыльный бизнес. Петя П., Свинарчуки их подельник Пашинский, торговали успешно оружием на обе стороны, и сдавали своих вояк в котлы без зазрения совести. А кремлевские товарищи соответственно поставляли исправно все пять лет топливо и комплектующие к военной технике для ВСУ. Американцы эту тему прочухали далеко не сразу, не понимая что такое укроинская гидность, но зато потом, в качестве "военной помощи" стали давать хлопцам лишь неликвид, подлежащий списанию и разного рода старье. Даже те самые знаменитые Джавилины, на которые патриоты молились гораздо сильнее чем на кота Томаса и автофекалию, как оказалось в последствии, были непригодными для боевого применения из-за бракованных пусковых установок, да и те строго-настрого им наказали держать на военных складах под усиленной охраной, подальше от линии фронта, понимая что ничто не помещает щирым прапорам и кому-то выше заиметь себе уютный домик где-нибудь в Еврозоне, а у сепаров из "военторга" появится что-то новенькое, прецеденты уже были.
shaub kravchuk
У кремлян сейчас ситуация безрадостная. Их, точнее максимально удобный для них кандидат Петя проиграл с треском. Что будет дальше, они не знают, но таких откровенных договорняков и игрой в поддавки с Зелей и тем кто за ним стоит, как раньше с Петей уже явно не будет. Все россиянские масс-медиа активно работали на Порошенко, стараясь подтвердить его слова. И все пошло прахом. Плюс к этому даже в среде многих российских патриотов-запутинцев поползли нехорошие разговоры о том что какое-то подобие выборов ВНА все-таки есть. И если у персонажа Пу настоящий рейтинг в пределах 25% (со всеми чиновниками, силовиками, бюджетниками и просто оболваненными) уже много лет, что тоже не мало и это знают в Кремле, то у правящей партии едросов он абсолютно нулевой, их ненавидят даже сами запутинцы, а им(едросам) самым наглейшим образом нарисовали конституционное большинство в Госдуре на последних "выборах" на которые вообще никто не ходил. Легитимности у россиянского парламента ровно ноль. Это все очень не радует кремль. Надо что-то делать. Власть в РФ большинство населения не любит, ругают но терпят. Откровенная лютая ненависть им не нужна. Слов много, геноцидные реформы в наличии, а дел хороших нет. Перемоги в Сирии по ТВ это херня Вот и приходится Голему Пу отдуваться.
Константин Алланд
Под Хабаровском китайцы будут строить лесоперерабатывающий завод.Будут пилить лес и все гнать в Китай. Планируют срезать 3 миллиона кубов в год. Цифры говорят о многом. Заклинания про "лесные богатства России" звучат уже бредом сумасшедшего.
Phillip Freiberg
Константин Алланд
скорее моль
Vladislav Shamanov
Индия с Пакистаном сколько уже мучаются, а всё добрые англосаксы им устроили.
Vladislav Shamanov
Ага, в ряде игр перед событиями резко стали популярными бутылки с зажигательной смесью - "Коктели Молотова". Far Cry например и про зомбаков не помню названия.
Игорь ►
Возможно стоило бы рассмотреть возможность возвращения к модели одного двух выпусков в неделю, чтобы не жаловались на тему про украину и повтор информации, повестка дня. Объём аналитического материала и точность аналитики вырастет, информации надо дать вызреть, передачи будут подинамичней и Владиславу попроще. По законам вселенной тогда события снова наберут ход.
Константин Перяков
ээээ что минусы поставили чукчи, это научные факты. татары это половцы
Константин Перяков
Не обращайте внимание, тут всех минусуют. Может быть сейчас троллям на столько мало платят, что только на минуса хватает. На комменты денег уже нет.
Maxim Egorov
Не обращайте внимание, тут всех минусуют. Может быть сейчас троллям на столько мало платят, что только на минуса хватает. На комменты денег уже нет.
Vladislav Shamanov
За лайки садить просто вредительство. Силовикам вообще нечего делать в интернете - сегодня у меня нет возможности поделиться - какие во власти "козлы", а завтра я понимаю что меня загнали в угол - не изменить свою жизнь в лучшую сторону и сказать ни чего нельзя, на социум ни как не повлиять. Не факт что я буду до конца своих дней мирно грустить в старом кресле, скорее наоборот грустно станет любителям садить за лайки. Не надо душить народ иначе народ вас задушит, дайте народу жить хорошо, просто не мешайте и никто не будет писать гадости в сети. А если кто то "разжигает" там что то яко-бы, разрабатывайте в тихую - реально он там разжигает или просто недоволен. Власть на то и существует чтобы удовлетворять нужды народа, если кто не доволен, анализируйте почему, чем человек не доволен работайте над этим исправляйте ситуацию. Это-же бесплатная обратная связь, без которой любая система рано или поздно загнётся.
Андрей Романов
Не стоит стоит забывать, что помимо социализма и капитализма есть другие термины. Например дистрибутизм. Советую почитать для более широкого взгляда. Ибо капитализм приобретает свою наихудшую форму https://www.youtube.com/watch?v=OP2k8FsOXRc
Константин Алланд
Один жил скорее всего 5 тысяч лет назад. Еще никаких русских не было. Тогда племена ариев, скотоводов-кочевников живших в причерноморских и прикаспийских степях (Ариана) разделились на асов и ванов, государства Асхейм и Ванхейм. Это археологическая "ямная культура". В свою очередь асы и ваны начали экспансию по миру, расселились на огромных территориях, распространив арийские языки и смешавшись с завоеванными аборигенами, и также распались на новые племенные союзы. Тогда же в частности идет арийское завоевание Европы, известное археологам как "культура боевых топоров". Тогда же видимо вождь асов Один пришел в Европу. Но арии-скотоводы сформировались в Причерноморье уже позже исхода белых людей с северной Евразии которые были охотниками-собирателями
Jœrmun gand
Один жил скорее всего 5 тысяч лет назад. Еще никаких русских не было. Тогда племена ариев, скотоводов-кочевников живших в причерноморских и прикаспийских степях (Ариана) разделились на асов и ванов, государства Асхейм и Ванхейм. Это археологическая "ямная культура". В свою очередь асы и ваны начали экспансию по миру, расселились на огромных территориях, распространив арийские языки и смешавшись с завоеванными аборигенами, и также распались на новые племенные союзы. Тогда же в частности идет арийское завоевание Европы, известное археологам как "культура боевых топоров". Тогда же видимо вождь асов Один пришел в Европу. Но арии-скотоводы сформировались в Причерноморье уже позже исхода белых людей с северной Евразии которые были охотниками-собирателями
Jœrmun gand
Лучше бы аномальная зона чем разрушенный донбасс, да и сталкерам денег можно было заработать на артефактах
Jœrmun gand
950 миллионов африканцев и арабов окончательно похоронят Европу к середине века утверждает германский профессор Хайнзон, прозванный Карлом Марксом 21 века Еще 12 лет назад, в самом начале века, Хайнзон предупреждал: одна из главных угроз для Запада уже в первой четверти 21 века - так называемый «молодежный пузырь» на Ближнем Востоке и в Африке южнее Сахары (когда более 20 процентов населения – молодежь от 15 до 24 лет). В противовес «пузырю трудоспособного возраста» в Восточной Азии и Латинской Америке, «старческому пузырю» в Японии и Европе. Как видим, именно из этого арабо-африканского «пузыря» и хлынул в последние месяцы в Европу поток мигрантов. Все ныне отмечают, кстати, большое количество молодых людей среди беженцев. Что вроде бы нехарактерно для бегущих от войны. Так что профессор оказался прав. Хайнзон пессимист: «А кто же останется, чтобы бороться? Вся молодежь к тому времени уедет». Куда? В труднодоступные для арабо-африканских мигрантов англосаксонские страны –крепости Австралию, Канаду, Новую Зеландию. И этот процесс уже пошел, пишет Хайнзон. Немцы, голландцы, французы эмигрируют из своих стран как никогда. Только из Германии ежегодно уезжают 150 000 человек, причем, большинство - в англо-саксонские страны. Каждый год Канада, Австралия и Новая Зеландия с готовностью принимают 1,5 миллиона образованных иммигрантов и делают все возможное, чтобы облегчить их въезд в свои страны. Уезжают, как правило, самые талантливые, высокопрофессиональные специалисты. https://www.chel.kp.ru/daily/26441.7/3311701/
Курганский Терминатор
Владислав Карабанов говорит : "Люди ждут что кто то придет и все сделает". Почему бы и нет? Что жалко что ли? Жалко. Жадность! Аппетиты у всех разные..
Serge Rakitin
Потомки кипчаков - это часть башкир и татар-мишарей. Казанские татары - потомки булгар.
Герман Сажин
Не надо сваливать на -измы. Это не строй плохой, это люди несовершенны и не могут нормально построить ни одну систему. Искать правильный -изм, это попытка найти совершенную формулу, в которую можно поставить неверные данные и получить правильный ответ.
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