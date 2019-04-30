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Политический конфликт разрешит история

30/04/2019 03:21
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Обсуждение
  • чернобыль это не аномальная зона, просто территория с повышенной радиацией где нет постоянного населения но люди живут и работают вахтовым методом, а северная часть это заповедник дикой природы
  • Владислав историк и должен помнить гайки в России крутятся только в одну сторону, пока резьба не сорвется,даже если даже захотят на верху то не смогут, такова механика управления! В свое время Владислав призывал не сильно лезть в дела Украинские и многим наверняка жизнь спас и здоровье своим советом и на том ему большое спасибо! И сейчас сильно голову забивать не надо и так все информационное пространство забито Украиной, раньше бабки рассказывали о величие нашего гаранта, а сейчас о дураках украинцах, о своих делах надо заботиться!
  • https://youtu.be/N3w0Np6thIc
  • Зачем всякое говно от Минстеця сюда тащить. Уже в названии этого понадусерового пропагандона звиздежь, каких нахрен еще 100 млрд на копеечные паспорта. Парнокопытный активист просто ссыт в уши своей ЦА из хохлоту, этот и подобные каналы каждый день высирают о том как "рашкафсё" "ужасы рузкого мира", и вот так у них шестой год. Это серьезная работа по программированию сознания. Россияния, однако надо сказать, в этом информполе проигрывает в чистую.
  • «Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы, и даже более того, я вообще считаю, что это один народ», - добавил глава РФ. Вот же жук.
  • и поэтому они должны 6-ой год убивать друг друга под чутким кремлёвским руководством
  • https://www.anews.com/p/109676487
  • https://www.anews.com/p/109676487
  • Про Окраину верно, а про видивариев я скидывал Владиславу обоснование того, что этот термин в переводе с готского означает "Люди видьи/Видевута".
  • Про Окраину верно, а про видивариев я скидывал Владиславу обоснование того, что этот термин в переводе с готского означает "Люди видьи/Видевута".
  • и поэтому они должны 6-ой год убивать друг друга под чутким кремлёвским руководством
  • По поводу Зеленского все понятно. Сериал "Слуга народа" (2015-2019) был снят тем, кто умеет программировать будущее. Как результат - Зе стал президентом. Это ПРЯМОЕ следствие. Без формирования будущего через сериала на выборах 2019 не победил бы Зеленский. Хочу отметить также программирование будущего через игры. Скажем, в играх СТАЛКЕР зачастую плохо одетые и вооружённые абы чем сталкеры (напоминающие ополченцев) бегают по части территории Укрáины (Зоны ЧС, огороженной по периметру), стреляют украинских военных. Герой серии - Стрелок (никого не напоминает?), который хочет отключить выжигатель мозгов (психотронное оружие, превращающее людей в зомби). В игре часто появляются перевёрнутые и расстрелянные армейские машины с укрáинским флагом. СБУшники тоже иногда мелькают и вещают свою пропаганду. Есть также О-Сознание, кукловоды Зоны, как-то причастные к её созданию и многие интересные персонажи и группировки. Даже "Свобода" есть :) Игра была выпущена в 2007 году (продолжения - в 2008-2009). Через несколько лет начались события на Донбассе. Важным, я бы даже сказал, ключевым моментом, в формировании будущего является причастие к этому миллионов людей. В "Сталкер" играли десятки миллионов геймеров по всему миру, "Слугу народа" посмотрели десятки миллионов зрителей в странах СНГ.
  • Фильм "Сталкер" снимался на Чернобыле ещё до аварии. По такой же логике есть ещё популярная книга и игра "Метро 2033". Так что ближе к этой дате от Москвы лучше держаться по дальше, так на всякий случай.
  • Насчёт 25% Пети тоже не всё так однозначно. Не записывайте их в щирые украинцы, кастрюли и вышивату. Знающие люди с Окраины говорят, что за Петю голосовали те, кто понимает, что Беня Коломойских уничтожит страну и разворует там вообще всё. + бюджетники + выгодополучатели. Считать их украинствующими неверно. В реальности электорат Пети, как и был, составляет 10-15% (и это без учёта "отъехавших" Крыма, Донецка и Луганска. Т.е. за 5 лет тотальнейшей прпаганды, по сути, сторонников рогулей почти и не прибавилось.
  • Но с фильмом то та же история. Снимали на Чернобыле про аномальную нежилую зону, в итоге так и получилось.
  • чернобыль это не аномальная зона, просто территория с повышенной радиацией где нет постоянного населения но люди живут и работают вахтовым методом, а северная часть это заповедник дикой природы
  • им выдают не паспорта россии, а россиянии
  • Возможно стоило бы рассмотреть возможность возвращения к модели одного двух выпусков в неделю, чтобы не жаловались на тему про украину и повтор информации, повестка дня. Объём аналитического материала и точность аналитики вырастет, информации надо дать вызреть, передачи будут подинамичней и Владиславу попроще. По законам вселенной тогда события снова наберут ход.
  • Зачем всякое говно от Минстеця сюда тащить. Уже в названии этого понадусерового пропагандона звиздежь, каких нахрен еще 100 млрд на копеечные паспорта. Парнокопытный активист просто ссыт в уши своей ЦА из хохлоту, этот и подобные каналы каждый день высирают о том как "рашкафсё" "ужасы рузкого мира", и вот так у них шестой год. Это серьезная работа по программированию сознания. Россияния, однако надо сказать, в этом информполе проигрывает в чистую.
  • У кремлян сейчас ситуация безрадостная. Их, точнее максимально удобный для них кандидат Петя проиграл с треском. Что будет дальше, они не знают, но таких откровенных договорняков и игрой в поддавки с Зелей и тем кто за ним стоит, как раньше с Петей уже явно не будет. Все россиянские масс-медиа активно работали на Порошенко, стараясь подтвердить его слова. И все пошло прахом. Плюс к этому даже в среде многих российских патриотов-запутинцев поползли нехорошие разговоры о том что какое-то подобие выборов ВНА все-таки есть. И если у персонажа Пу настоящий рейтинг в пределах 25% (со всеми чиновниками, силовиками, бюджетниками и просто оболваненными) уже много лет, что тоже не мало и это знают в Кремле, то у правящей партии едросов он абсолютно нулевой, их ненавидят даже сами запутинцы, а им(едросам) самым наглейшим образом нарисовали конституционное большинство в Госдуре на последних "выборах" на которые вообще никто не ходил. Легитимности у россиянского парламента ровно ноль. Это все очень не радует кремль. Надо что-то делать. Власть в РФ большинство населения не любит, ругают но терпят. Откровенная лютая ненависть им не нужна. Слов много, геноцидные реформы в наличии, а дел хороших нет. Перемоги в Сирии по ТВ это херня Вот и приходится Голему Пу отдуваться.
  • Кремлевскому как и Куевскому руководству просто насрать. Они делают деньги на всем, а война очень прибыльный бизнес. Петя П., Свинарчуки их подельник Пашинский, торговали успешно оружием на обе стороны, и сдавали своих вояк в котлы без зазрения совести. А кремлевские товарищи соответственно поставляли исправно все пять лет топливо и комплектующие к военной технике для ВСУ. Американцы эту тему прочухали далеко не сразу, не понимая что такое укроинская гидность, но зато потом, в качестве "военной помощи" стали давать хлопцам лишь неликвид, подлежащий списанию и разного рода старье. Даже те самые знаменитые Джавилины, на которые патриоты молились гораздо сильнее чем на кота Томаса и автофекалию, как оказалось в последствии, были непригодными для боевого применения из-за бракованных пусковых установок, да и те строго-настрого им наказали держать на военных складах под усиленной охраной, подальше от линии фронта, понимая что ничто не помещает щирым прапорам и кому-то выше заиметь себе уютный домик где-нибудь в Еврозоне, а у сепаров из "военторга" появится что-то новенькое, прецеденты уже были.
  • У кремлян сейчас ситуация безрадостная. Их, точнее максимально удобный для них кандидат Петя проиграл с треском. Что будет дальше, они не знают, но таких откровенных договорняков и игрой в поддавки с Зелей и тем кто за ним стоит, как раньше с Петей уже явно не будет. Все россиянские масс-медиа активно работали на Порошенко, стараясь подтвердить его слова. И все пошло прахом. Плюс к этому даже в среде многих российских патриотов-запутинцев поползли нехорошие разговоры о том что какое-то подобие выборов ВНА все-таки есть. И если у персонажа Пу настоящий рейтинг в пределах 25% (со всеми чиновниками, силовиками, бюджетниками и просто оболваненными) уже много лет, что тоже не мало и это знают в Кремле, то у правящей партии едросов он абсолютно нулевой, их ненавидят даже сами запутинцы, а им(едросам) самым наглейшим образом нарисовали конституционное большинство в Госдуре на последних "выборах" на которые вообще никто не ходил. Легитимности у россиянского парламента ровно ноль. Это все очень не радует кремль. Надо что-то делать. Власть в РФ большинство населения не любит, ругают но терпят. Откровенная лютая ненависть им не нужна. Слов много, геноцидные реформы в наличии, а дел хороших нет. Перемоги в Сирии по ТВ это херня Вот и приходится Голему Пу отдуваться.
  • Под Хабаровском китайцы будут строить лесоперерабатывающий завод.Будут пилить лес и все гнать в Китай. Планируют срезать 3 миллиона кубов в год. Цифры говорят о многом. Заклинания про "лесные богатства России" звучат уже бредом сумасшедшего.
  • скорее моль
  • Индия с Пакистаном сколько уже мучаются, а всё добрые англосаксы им устроили.
  • Ага, в ряде игр перед событиями резко стали популярными бутылки с зажигательной смесью - "Коктели Молотова". Far Cry например и про зомбаков не помню названия.
  • Возможно стоило бы рассмотреть возможность возвращения к модели одного двух выпусков в неделю, чтобы не жаловались на тему про украину и повтор информации, повестка дня. Объём аналитического материала и точность аналитики вырастет, информации надо дать вызреть, передачи будут подинамичней и Владиславу попроще. По законам вселенной тогда события снова наберут ход.
  • ээээ что минусы поставили чукчи, это научные факты. татары это половцы
  • Не обращайте внимание, тут всех минусуют. Может быть сейчас троллям на столько мало платят, что только на минуса хватает. На комменты денег уже нет.
  • Не обращайте внимание, тут всех минусуют. Может быть сейчас троллям на столько мало платят, что только на минуса хватает. На комменты денег уже нет.
  • За лайки садить просто вредительство. Силовикам вообще нечего делать в интернете - сегодня у меня нет возможности поделиться - какие во власти "козлы", а завтра я понимаю что меня загнали в угол - не изменить свою жизнь в лучшую сторону и сказать ни чего нельзя, на социум ни как не повлиять. Не факт что я буду до конца своих дней мирно грустить в старом кресле, скорее наоборот грустно станет любителям садить за лайки. Не надо душить народ иначе народ вас задушит, дайте народу жить хорошо, просто не мешайте и никто не будет писать гадости в сети. А если кто то "разжигает" там что то яко-бы, разрабатывайте в тихую - реально он там разжигает или просто недоволен. Власть на то и существует чтобы удовлетворять нужды народа, если кто не доволен, анализируйте почему, чем человек не доволен работайте над этим исправляйте ситуацию. Это-же бесплатная обратная связь, без которой любая система рано или поздно загнётся.
  • Не стоит стоит забывать, что помимо социализма и капитализма есть другие термины. Например дистрибутизм. Советую почитать для более широкого взгляда. Ибо капитализм приобретает свою наихудшую форму https://www.youtube.com/watch?v=OP2k8FsOXRc
  • Один жил скорее всего 5 тысяч лет назад. Еще никаких русских не было. Тогда племена ариев, скотоводов-кочевников живших в причерноморских и прикаспийских степях (Ариана) разделились на асов и ванов, государства Асхейм и Ванхейм. Это археологическая "ямная культура". В свою очередь асы и ваны начали экспансию по миру, расселились на огромных территориях, распространив арийские языки и смешавшись с завоеванными аборигенами, и также распались на новые племенные союзы. Тогда же в частности идет арийское завоевание Европы, известное археологам как "культура боевых топоров". Тогда же видимо вождь асов Один пришел в Европу. Но арии-скотоводы сформировались в Причерноморье уже позже исхода белых людей с северной Евразии которые были охотниками-собирателями
  • Один жил скорее всего 5 тысяч лет назад. Еще никаких русских не было. Тогда племена ариев, скотоводов-кочевников живших в причерноморских и прикаспийских степях (Ариана) разделились на асов и ванов, государства Асхейм и Ванхейм. Это археологическая "ямная культура". В свою очередь асы и ваны начали экспансию по миру, расселились на огромных территориях, распространив арийские языки и смешавшись с завоеванными аборигенами, и также распались на новые племенные союзы. Тогда же в частности идет арийское завоевание Европы, известное археологам как "культура боевых топоров". Тогда же видимо вождь асов Один пришел в Европу. Но арии-скотоводы сформировались в Причерноморье уже позже исхода белых людей с северной Евразии которые были охотниками-собирателями
  • Лучше бы аномальная зона чем разрушенный донбасс, да и сталкерам денег можно было заработать на артефактах
  • 950 миллионов африканцев и арабов окончательно похоронят Европу к середине века утверждает германский профессор Хайнзон, прозванный Карлом Марксом 21 века Еще 12 лет назад, в самом начале века, Хайнзон предупреждал: одна из главных угроз для Запада уже в первой четверти 21 века - так называемый «молодежный пузырь» на Ближнем Востоке и в Африке южнее Сахары (когда более 20 процентов населения – молодежь от 15 до 24 лет). В противовес «пузырю трудоспособного возраста» в Восточной Азии и Латинской Америке, «старческому пузырю» в Японии и Европе. Как видим, именно из этого арабо-африканского «пузыря» и хлынул в последние месяцы в Европу поток мигрантов. Все ныне отмечают, кстати, большое количество молодых людей среди беженцев. Что вроде бы нехарактерно для бегущих от войны. Так что профессор оказался прав. Хайнзон пессимист: «А кто же останется, чтобы бороться? Вся молодежь к тому времени уедет». Куда? В труднодоступные для арабо-африканских мигрантов англосаксонские страны –крепости Австралию, Канаду, Новую Зеландию. И этот процесс уже пошел, пишет Хайнзон. Немцы, голландцы, французы эмигрируют из своих стран как никогда. Только из Германии ежегодно уезжают 150 000 человек, причем, большинство - в англо-саксонские страны. Каждый год Канада, Австралия и Новая Зеландия с готовностью принимают 1,5 миллиона образованных иммигрантов и делают все возможное, чтобы облегчить их въезд в свои страны. Уезжают, как правило, самые талантливые, высокопрофессиональные специалисты. https://www.chel.kp.ru/daily/26441.7/3311701/
  • Владислав Карабанов говорит : "Люди ждут что кто то придет и все сделает". Почему бы и нет? Что жалко что ли? Жалко. Жадность! Аппетиты у всех разные..
  • Потомки кипчаков - это часть башкир и татар-мишарей. Казанские татары - потомки булгар.
  • Не надо сваливать на -измы. Это не строй плохой, это люди несовершенны и не могут нормально построить ни одну систему. Искать правильный -изм, это попытка найти совершенную формулу, в которую можно поставить неверные данные и получить правильный ответ.