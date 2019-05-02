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Геополитическая причина - Русский транзит
Геополитическая причина - Русский транзит
02/05/2019 01:12
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Обсуждение
Yury Kolmogorov
Взгляд Владислава верный, но это не откровение. Уже давно известна теория "срединной земли", и в том числе создание торгового пути от Дальнего Востока до Испании.
Александр Верный
Вы сумашедший, они и сейчас все через Анкоридж летают никуда они не делись эти авиатрассы. Посмотрите Spacegid как летают самолёты. Они нам изрядно врут, но на Окланд из Аргентины летят через Мексику, А на США из Китая и Японии все летят через Охотское море и Магадан. Никто не летает через Тихий Океан, и через Индийский Океан, все их облетают, ни одного самолёта над Южным океаном нету. Там только видны местные рейсы между островами. А так все облетают по материковым шельфам. Почему? не меня спрашивайте, пилоты лишних вопросов не задают почему рейс на Москву с Лос-Анджелеса через северный полюс, а не как на схеме в аэропорту? Зато дешевле, а через Европу в три раза дороже.
Arcadiy Y. Polyakov
Вы сумашедший, они и сейчас все через Анкоридж летают никуда они не делись эти авиатрассы. Посмотрите Spacegid как летают самолёты. Они нам изрядно врут, но на Окланд из Аргентины летят через Мексику, А на США из Китая и Японии все летят через Охотское море и Магадан. Никто не летает через Тихий Океан, и через Индийский Океан, все их облетают, ни одного самолёта над Южным океаном нету. Там только видны местные рейсы между островами. А так все облетают по материковым шельфам. Почему? не меня спрашивайте, пилоты лишних вопросов не задают почему рейс на Москву с Лос-Анджелеса через северный полюс, а не как на схеме в аэропорту? Зато дешевле, а через Европу в три раза дороже.
Canapsis
Америка кстати тоже может поучаствовать в шелковом пути Правда в этом случае Россия становится центром мира =))
Владимир Павловский
Надеюсь, хватит благоразумия и предусмотрительности, чтобы проложить маршрут в обход территории бывшей России.
Lich Legion
про удаленное управление, почитайте книгу "откровение оператора боевого дрона"
Александр Верный
Вы разберитесь с историей полетов именно из Лондона в Токио, про полеты в Америку я не говорил.На дальний восток летают через РФ и это самый быстрый путь , а Анкоридж выпал из этого маршрута и потерял огромный регион полетов! Не знаю может, что то изменилось за последнее время, но когда РФ в 90-х позволила летать зарубежным компаниям это было событие в мире перевозок.
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