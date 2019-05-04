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Вечные основы сообщества
Вечные основы сообщества
04/05/2019 02:24
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Обсуждение
Arcadiy Y. Polyakov
Опять ВК на немцев наговаривает, по сути на исполнителей геноцида русских, хотя понятно что идейной идеологией геноцида немцы не обладали и окультными технологиями не владели. А вот иудеи владели и тем и другим. К примеру чем занимались Даниил, Седрах , Мисах , Авденаго в Вавилоне? Как и в чём заключалось противостояние Иудеи и Сирии? Зачем уничтожались коренные народы мессопотамии во время иудейского нашествия? Так и будем обманывать слушателей и фантазировать по поводу немцев? Как связан зикурат и халдейский Ур и праотец Авраам, который для в угоду божеству зарезал своего сына?
Сергей Панченко
насколько мне известно, источник мифологии более древний, иудеи использовали более древние знания, что было даже до них, потому как сами ничего путного создать не могли, это химера сборник библия, тора сборник книг, конечно они редактировались толковниками и переводчиками в угоду того как нужно было заказчику для внедрения в умы овец.
сергей м.
А как же африканская волна рок-психоделии 60-70х? И вообще рок - в своих корнях, это Африка. Музыка белых - в основе - марш. Быстрый или медленный. Прямая бочка, бубен на слабую долю.
сергей м.
Музыка белых - марш. Рок - музыка Африки.
сергей м.
Замодерировали уже модерироровать, модераторы!
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
По полочкам уже разложить вам чтобы тему закрыть и ненависть не генерировать? Если господин Карабанов не в состоянии...
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Спасибо деду Карабанову
Serge Rakitin
Про Нотр-Дам Не могу согласиться с оценкой ВАК, что это главная христианская святыня Европы. Мало кто знает, но Нотр-Дам собирались снести во время Революции как не представляющий особой ценности, с конца 18 века на его содержание перестали выделять средства и к 1830-м собор находился в столь плачевном состоянии, поэтому был вновь поставлен вопрос о сносе. Резкий поворот в судьбе собора связан с Виктором Гюго, который создал общество по спасению Нотр-Дама и ради этого написал свой знаменитый роман, ставший бестселлером по всей Европе. Собственно, после этого собор и прославился. В действительности он уступает соборам в Реймсе, Кёльне, Риме, Лондоне, просто широко распиарен. Однако важно отметить, что именно Нотр-Дам веками был центром алхимиков Франции со времен Николя Фламеля (там есть даже специальный алхимический зал). Кстати, Гюго считается одним из магистров Приората Сиона - и возможно, что спасал Нотр-Дам он не просто так. Как Вам такая версия, что поджог имел оккультный смысл - на фоне роста интереса к LENR и трансмутации ритуально "закрыть тему"?
Serge Rakitin
Симптоматично: по-китайски США - MeiGo (Красивая страна), Россия - ElousiGo (Злая Страна).
Влад Шевченко
Интересное "совпадение". По оценке немцев, в первые дни войны сопротивления со стороны красной армии практически не было, и немцы наступали практически без потерь. Потери немцев резко возросли примерно через 2 недели после начала войны, а 3 июля терафим вывезли из зиккурата.
Arcadiy Y. Polyakov
а за год до этого никто и ничто не помешало красножопым комиссарам науськать рабоче-крестьянское орко-воинство напасть на Финляндию и бомбить Хельсинки зажигательными бомбами. солдафоны будут тупо выполнять тупые приказы типа "Ни шагу назад!", а терзаться сомнениями на тему "как можно воевать с братьями по коминтерну" их не учат, не их это уровень. вот Невзоров тоже удивляется: откуда у внешне вменяемого народа вдруг появилось столько рабства, покорности и одновременно людоедства? но ответа дать не может. А ответ как раз был давным-давно дан ВА сотоварищи: причина в сраном зиккурате и коммуняцком сатанинском культе (о чём очень хорошо недавно рассказал А.Разумовский) Так что никаких "поддавков". Режим шёл на режим и чтобы кремлёвскому оказаться сильней (вернув русских из состояния зачумлённости в нормальное), ему пришлось вытряхивать поганое чучело из дьявольского строения на весь период войны https://www.youtube.com/watch?v=tw480aoiK2I
Arcadiy Y. Polyakov
И не забывайте что христианство построено на иудаизме, кто автор и идеолог христианства? ну не греки же? не римляне, иудеи! Почему не принимаете очевидного?
Arcadiy Y. Polyakov
насколько мне известно, источник мифологии более древний, иудеи использовали более древние знания, что было даже до них, потому как сами ничего путного создать не могли, это химера сборник библия, тора сборник книг, конечно они редактировались толковниками и переводчиками в угоду того как нужно было заказчику для внедрения в умы овец.
Сергей Панченко
а за год до этого никто и ничто не помешало красножопым комиссарам науськать рабоче-крестьянское орко-воинство напасть на Финляндию и бомбить Хельсинки зажигательными бомбами. солдафоны будут тупо выполнять тупые приказы типа "Ни шагу назад!", а терзаться сомнениями на тему "как можно воевать с братьями по коминтерну" их не учат, не их это уровень. вот Невзоров тоже удивляется: откуда у внешне вменяемого народа вдруг появилось столько рабства, покорности и одновременно людоедства? но ответа дать не может. А ответ как раз был давным-давно дан ВА сотоварищи: причина в сраном зиккурате и коммуняцком сатанинском культе (о чём очень хорошо недавно рассказал А.Разумовский) Так что никаких "поддавков". Режим шёл на режим и чтобы кремлёвскому оказаться сильней (вернув русских из состояния зачумлённости в нормальное), ему пришлось вытряхивать поганое чучело из дьявольского строения на весь период войны https://www.youtube.com/watch?v=tw480aoiK2I
Влад Шевченко
Основные мобилизационные мероприятия осуществляются в течение одних суток. Поэтому, уже на вторые сутки говорить ни о какой внезапности нельзя. Что характерно, в первый день войны потери РККА не самые большие. В последующие дни начала войны они нарастают. Но сопротивления не оказывается. В первые дни войны (недели 2), уровень потерь в немецких дивизиях - 5-10 человек в сутки (на одну дивизию). Учитывая, что по соотношению сил немцы значительно уступают РККА, а также то, что в наступлении потери всегда больше, уровень потерь просто нереальный. А вот через примерно 2 недели, что примерно совпадает с выносом тушки, немцы отмечают резкий рост своих потерь. Что касается резервистов, то резервисты направляются, в основном, в кадрированные части. А кадрированные части располагаются как правило не на передовой
Влад Шевченко
Тушку вернули в зиккурат 26 марта 1945г. Это чуть раньше, чем начало Берлинской операции, которая длилась 23 дня. Я не нашёл разбивки наших потерь по меяцам. Но, наши безвозвратные потери в Берлинской операции составляют 70-80 тысяч. Кроме того есть информация, что потери в Берлинской операции составляют примерно 10% всех потерь. В итоге имеем цифру 700-800 тысяч. А всего ВОВ длилась примерно 46 месяцев. Причём, основные потери были в начале войны. Поэтому, мне кажется, что с момента возврата тушки, также наблюдается рост потерь
Алексей Огородников
Восстания в СССР https://foto-history.livejournal.com/5565588.html Получается, что тело Сталина хоть и вынесли в 1961, но восстания все равно продолжились. Видимо зиккурат был как то поврежден и не мог работать на полную силу.
Андрей Романов
немного музыки белого человека https://youtu.be/plgg9sSLRvQ
Шива Гири
Остатки гарнизона Бреста капитулировали 26 июня (на 5-й день) в количестве более 9000 человек (на 22 июня было около 13 000), наступавшие немцы (точнее австрийцы) за всё время потеряли убитыми и умершими от ран 292 человека, оборонявшийся в мощной крепости советский гарнизон - больше 2000 человек. Это к вопросу о героизме и боевом мастерстве - при том, что силы наступавших и оборонявшихся были примерно равны. Сравним с обороной Осовца в сентябре 1914 - августе 1915 года. Маленький русский гарнизон в 5 000 человек 11 месяцев (!!) сдерживал 40-тысячную германскую группировку. Почувствуйте разницу...
purnavolok
В тему
Руслан Зейналов
https://www.youtube.com/watch?v=5SO9JyGQyuY
Руслан Зейналов
Что касаемо христианства,мне самому не нравиться во что превратилось нынешнее христианство. Но! Попробуйте хотя бы один день никого не осуждать. Не получится! А то горазды плеаться во что угодно не поняв даже малую толику того что Говорил Христос!
Elizaveta Egorova
Рано или поздно - это еб***е государство российское падет, вместе со всеми его предшественниками и режимными псами. Да будет так.
Иван Грозный
Форум явно в разработке. Секунда прошла от сообщения на почту до прохода по ссылке. И уже стоял минус под вашим комментарием.
Алексей Огородников
ну так он же молодой, еще верит в людей и в то, что он тут будет нужен. ему еще только 26 лет. он много знает по своей профессии, но в окружающем его мире не разбирается. в 26 лет такое изобрести, это дар, талант...
Алексей Огородников
Форум явно в разработке. Секунда прошла от сообщения на почту до прохода по ссылке. И уже стоял минус под вашим комментарием.
Elizaveta Egorova
ну так он же молодой, еще верит в людей и в то, что он тут будет нужен. ему еще только 26 лет. он много знает по своей профессии, но в окружающем его мире не разбирается. в 26 лет такое изобрести, это дар, талант...
Elizaveta Egorova
ну и хорошо.
Иван Грозный
Пока кремляне спят технологическая революция набирает обороты Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian. https://auto.mail.ru/article/72718-eshche_odin_evropeiskii_gorod_zapretit_avto_na_benzine_i_dizele/
Serge Rakitin
Остатки гарнизона Бреста капитулировали 26 июня (на 5-й день) в количестве более 9000 человек (на 22 июня было около 13 000), наступавшие немцы (точнее австрийцы) за всё время потеряли убитыми и умершими от ран 292 человека, оборонявшийся в мощной крепости советский гарнизон - больше 2000 человек. Это к вопросу о героизме и боевом мастерстве - при том, что силы наступавших и оборонявшихся были примерно равны. Сравним с обороной Осовца в сентябре 1914 - августе 1915 года. Маленький русский гарнизон в 5 000 человек 11 месяцев (!!) сдерживал 40-тысячную германскую группировку. Почувствуйте разницу...
Yury Safonov
https://www.youtube.com/watch?v=5SO9JyGQyuY
Serge Rakitin
Сейчас в общий доступ выкладывают сов. секретные документы 1930-40-х, не так давно опубликованы приказы по РККА от 21 июня 1941 г, где чёрным по белому написано: германские войска нападут на СССР на рассвете 22 июня, приграничным частям получить полный боекомплект и занять подготовленные боевые позиции. Вот такая вот "неожиданность".
Руслан Зейналов
Ну можешь потрогать поцреарха с брегетом ,что это изменит? Мир отражение нашего ума Юрий. Высказывание надо рассматривать полностью,а не выдергивать то что удобно.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Молодец, на банку варенья заработал!
Алексей Огородников
К вопросу поддерживал ли народ большевиков и чем они реально занимались. https://youtu.be/GRdbDscawtE
Иван Грозный
Старая тактика кремлеботов разбить протест и увести его в решение бытовых или экологических проблем. Дала хорошие результаты во время бело ленточного движения в 2011 году
Иван Грозный
Молодец, на банку варенья заработал!
Иван Грозный
Использовали знания шумерской и аккадской цивилизаций
Дмитрий Браунинг
Рано или поздно - это еб***е государство российское падет, вместе со всеми его предшественниками и режимными псами. Да будет так.
Руслан Зейналов
Ну ты и "челл" - защитник родины, тролль духовитый! Береги свой вентилятор. "яростные" минусы считать принялся... Сочти за честь насмешку над собою, вниманием не обделён. https://www.youtube.com/watch?v=yxZLB9iCRfk
Гринго
Ну ты и "челл" - защитник родины, тролль духовитый! Береги свой вентилятор. "яростные" минусы считать принялся... Сочти за честь насмешку над собою, вниманием не обделён. https://www.youtube.com/watch?v=yxZLB9iCRfk
Роман Котов
Вчера общался с одной дамой. На шашлыках)). Она говорит что нифига не могла пристроить своего в детский садик, потому как там нету мест и всё переполнено. Таки я удивился говорю так откуда ж дети никто ж не рожает. Она говорит что таки нерусские и рожают. И помногу. И мест на русской земле для русского мальчика и нету((. Духовная россия - духовные скрепы)).
Роман Котов
Неплохое видео, но всё равно намешали в кучу всё подряд. Самое то главное с чего всё началось надо же выделить. Это то что пришли большевики и говорят "вот мол голодаем, денег нету, дайте хлеба", ну мужик наш "да мы сами вот...у самих мало все дела". Ну страна голодает, вроде как забрали не мытьем так катаньем. А потом народ узнал, что всё его зерно, которое он с таким трудом выращивал, большевики сгрузили на ж.д. станции и оно там сгнило под дождем никому не нужное. Ну и понеслось отсюда)). И восстание организовалось не потому что был какой-то Антонов, а просто дохрена было кулаков. На тамбовщине крестьян было просто до-фи-га.
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