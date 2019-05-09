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Источник боевого духа воина
Источник боевого духа воина
09/05/2019 02:19
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зазеркалье
Гринго
" Нам дороги эти позабыть нельзя... https://www.youtube.com/watch?v=s7B7_i0bPcg
сергей м.
А вообще принцип такой - для существования рая, необходимо наличие ада. А всем достаточно хорошо никогда не будет.
Константин Алланд
Сейчас прошелся по району.Масса пьяных.Мятые, грязные , вонючие, нищие люди. Чего-то отпраздновали.В грязи валяются ленточки. Накидан опять мусор. Один тут подошел с очередным общюновским "позволь поинтересоваться". Нос разбитый, денег нет даже на пожрать. Это так, описание окружающей реальности. Под Иркутском какие-то дикие пожары, которые не могут потушить никак(а может средств на это нет).Тайга горит-дым валит. Над кремлем звезды, в зиккурате упырь. Страна в жопе.
Константин Алланд
у нас не тока лес горит, но ещё и детишек в младших группах детсадов зомбируют победобесием. вчера утром открываю шторы, а в детсаду, что по соседству, уже выстроили пупсиков буквой П на прилегающей территории и какая-то баба втирает им что-то там скрепоносное по матюгальнику. стоят, несчастные ляльки, нихера не понимают, держат воздушные шарики и пара-тройка воспиталок в военной форме той поры шлындает туда-сюда. потом пестню какую-то им горланить начали и у меня уже терпения не хватило наблюдать за этим охмурением
Николай Николаев
Чего там насиловать-то? Говно какое-то, побирушка.
сергей м.
это нормально.
сергей м.
Не, котов старенький.)
Игорь ►
В молодости еще был похож на человека, последние его фото вызывают отвращение, не туда свернул.
Игорь ►
В последние две недели несколько известных рассиян пострадали в ДТП. Певица МакSим в конце апреля попала в аварию за границей, по дороге в аэропорт. Марина спешила в Москву на съемки нового клипа. У машины лопнуло колесо, и она рухнула в кювет. Артистка с серьезными травмами оказалась в больнице. В начале мая Влад Топалов сообщил о неприятной ситуации, в которую попал по дороге в аэропорт, чтобы вылететь к жене Регине Тодоренко и сыну Михаилу. Певец утром поехал в церковь. Там он исповедовался и причастился. Затем Влад поехал в аэропорт. По дороге в его машину врезался автомобиль. А вчера певец Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анджелесе. Исполнитель хита «Туманы» показал фото разбитого автомобиля, на котором он ехал. https://www.cosmo.ru/stars/news/09-05-2019/sergey-dorenko-pogib-posle-padeniya-s-motocikla-v-moskve/ Вероятно эфирный всплеск вследствие камланий отразился на придворных режима.
Игорь ►
Вероятно организовали пышные проводы, не скажешь ведь что человек уехал жить в америку.
shaub kravchuk
Доренко немного жаль, из всей этой россиянской информационной тусовки, задающей дискурсы он был далеко не самым плохим. Мотоцикл крайне опасный вид транспорта, а проблемы с сердцем у каждого второго человека в мире, а в РФ так наверное и у первого.
Ilya Tarasov
На самом деле, все попытки объявить монгольское нашествие вымыслом базировались на ущемлённом национальном чувстве, когда советские русофобы внушали, что 300 лет монголы владели Русью и "все перемешались". Конечно же, это не так. Русь в состав Орды не входила, "монгольской крови" у русских нет, традиции государственности на Руси были задолго до появления монголов, да и дань платили далеко не все земли. В летописях, к слову, вообще нет ни единого упоминания о зависимости того же Пскова от Орды. Он живёт своей жизнью, совершенно не ориентируясь на ханов.
Христианство говорит только о душе. Некий святой Дух рассматривается как что-то отдельное от человека,что ему только предстоит обрести. На самом деле Дух изначально дан русскому человеку,его не нужно обретать-нужно просто осознать Силу своего Духа. Дух-это связь с Богами,изначальная связь с Родом. Боевой Дух-это связь с Перуном, покровителем воинов.
сергей м.
Мир щедр на концепции: в чем убедишь себя, то и увидишь.
Роман Котов
Когда семья, фактически, в заложниках у НКВД хрен откажешься сралина спасать, а для особо отчаянных - загранотряды и смерш.
Роман Котов
ВК как раз очень часто говорит про эту причину. Вы, наверное, новенький. Оставайтесь на этой волне. И еще, послушайте или почитайте его материал про латышских стрелков.
сергей м.
Когда семья, фактически, в заложниках у НКВД хрен откажешься сралина спасать, а для особо отчаянных - загранотряды и смерш.
Александр Верный
пока зиккурат стоит - действительно не одумается. зиккурат вообще похоже на "акцент на Сталина" перенастроили - миллионы совкодрочеров грезят о "сильной руке", даже во времена совка такого не было. и заслугу в победе над Гитлером уже Сралину в полный рост приписывают, напрочь презрев мучения своих дедов-прадедов. зомбо-апокалипсис какой-то
Сергей Панченко
пока зиккурат стоит - действительно не одумается. зиккурат вообще похоже на "акцент на Сталина" перенастроили - миллионы совкодрочеров грезят о "сильной руке", даже во времена совка такого не было. и заслугу в победе над Гитлером уже Сралину в полный рост приписывают, напрочь презрев мучения своих дедов-прадедов. зомбо-апокалипсис какой-то
Андрей Романов
Еще остались люди которые считают, что революцию делали простые люди? вы серьезно? Про какое плачевное состояние русских идет речь? РИ была передовой страной как технологически, так и в образовании. В 1917 году кол-во начальных школ было под 120 тысяч!(не считая гимназий и иных заведений) 300 тысяч учителей! Примерно такое же кол-во школ в СССР достигли только после второй мировой, после этого кол-во стремительно пошло на спад. Сейчас менее 40 тысяч школ.Вы мифы о Империи в советских агитках читали? Думаю стоило бы провести программу по этому вопросу. Правда наш ВК часто и сам транслирует многие мифы о РИ, в том числе кровавое воскресенье
сергей м.
"машинка" не работает с 200 7-2008 г.
Алексей Ф
"Георгиевская ленточка - символ русского человека" - ну, приехали) Почему-то только эти "русские люди" с ленточками в основном любят совок, положительно или нейтрально относятся к Сралину и вообще имеют образцово советское мышление. Владислав упорно не хочет признавать, что никакого массового пробуждения национального самосознания, к сожалению, не случилось. Ни после событий на Украине, ни после "зимней вишни", ни иных событий - люди в основном остались с советским сознанием, даже те кто сражались на Донбассе.
Дмитрий Браунинг
Да так хорошо платил видимо, что когда красная армия вошла в Германию и Венгрию, началась волна грабежей мародерства и изнасилований. Почитайте книгу Женщина в Берлине.
сергей м.
Может "машинка" и не работает, но сформированная модель поведения исчезнет только со смертью зомбированных поколений, а с поколениями позже 2008 г.р. тоже чего-нибудь сделают. Не исключаю, что в администрации президента РФ вовсю идёт отбор идей для оболванивания новых поколений. Нового они конечно не придумают, скорее будут использовать "общемировой опыт", а именно - законопослушность, толерантность, лояльность действующей власти.
Дмитрий Браунинг
откуда инфа?
сергей м.
Странно, почему тогда на людях морок такой, все с промытыми мозгами и безвольные.
Дмитрий Браунинг
Воздействие мощное было, сформирован определенный взгляд, т.е. инерция. Люди отравлены. Эти дрожжи ещё лет сто бродить будут, хоть их и слили уже в канаву. Молодым мозг засрут сами родители и зиккурата не надо. Но потом все сойдет на нет.
сергей м.
Воздействие мощное было, сформирован определенный взгляд, т.е. инерция. Люди отравлены. Эти дрожжи ещё лет сто бродить будут, хоть их и слили уже в канаву. Молодым мозг засрут сами родители и зиккурата не надо. Но потом все сойдет на нет.
Алексей Огородников
А что ему не стоять. Это символ СССР. Народ символы СССР любит + сносить/перепрофилировать это тучи говна поднимать.
Elizaveta Egorova
ВК как раз очень часто говорит про эту причину. Вы, наверное, новенький. Оставайтесь на этой волне. И еще, послушайте или почитайте его материал про латышских стрелков.
Николай Сидоров
Здорово. Реплика про отключение братства жизни и коммуникации в точку!
Elizaveta Egorova
человек собирает каталог по людям из силовых структур, позволяющих себе грубое обращение с гражданами РФ. Это делается для того, чтобы когда падет воровской режим, наказывать людей из силовых структур по их "заслугам". https://www.youtube.com/watch?v=mAqxg4Iucuo&feature=youtu.be
сергей м.
на его содержание лимоны баксов в год улетают - хера с два кремлёвские мрази будут нести такие расходы ради того, чтобы радовать глаза дарагих расеян символами совка
Николай Николаев
Согласен. Хорошо видно, как над этим сейчас уже ведётся работа. "Бессмертный полк", как раз из этого ряда.
Николай Николаев
А когда вообще люди жили хорошо? При царе Горохе? Или при Ленине-Сталине? При царях может и жили бедно, но была свобода передвижения, а вот при Ленине-Сталине в свобода передвижения была в основном в места лишения свободы, а в остальном жили, как крепостные. То, что было при царях, это самая натуральная свобода по сравнению с тем, что случилось после 1917 года.
Николай Николаев
Возьми и осознай, у меня вот не получается. Дух это что-то внешнее (демоническое?), что приходит само и уходит само.
Mikhail Svetlov
если опереться на труды С. В. Савельева то вырисовывается иная картина смыслов событий происходящих в прошлом. человеческий мозг в отличие от приматов в эволюционном развитии получил кору головного мозга а в особенности лобные части, и т.д. (в книгах профессора прочтете) суть такова: мозг а именно кора и ее области в отсутствии социальных страт влияющих на его полное формирование к 20-25 годам, формируется в в пользу лимбической части, в простом выражении животный эгоизм (еда, саитие, доминация ) но те общества (анклавы) популяций имеющие устойчивые социальные правила обеспечивающие выживание переформатированию сознания не поддаются в рамках жизни 1-2 поколений, а сделать это возможно только лишь обстоятельствами непреодолимой силы, война, катаклизм, эпидемии, в этом случае социально развитые особи жертвуют собой во благо общего и будущего продолжения, но ирония в том что в результате выживают массы с животным лимбическим типом. Вот такую парадигму можно употреблять для формирования дополнительно и естественному отбору искусственный а значит и управляемый отбор.
сергей м.
Согласен. Хорошо видно, как над этим сейчас уже ведётся работа. "Бессмертный полк", как раз из этого ряда.
сергей м.
искусственный отбор (либо фаза) важна результатом, по достижению которой формируется среда (масса животных) готовые принять новые правила (страты следующей фазы) искусственного отбора
Сергей Панченко
у нас не тока лес горит, но ещё и детишек в младших группах детсадов зомбируют победобесием. вчера утром открываю шторы, а в детсаду, что по соседству, уже выстроили пупсиков буквой П на прилегающей территории и какая-то баба втирает им что-то там скрепоносное по матюгальнику. стоят, несчастные ляльки, нихера не понимают, держат воздушные шарики и пара-тройка воспиталок в военной форме той поры шлындает туда-сюда. потом пестню какую-то им горланить начали и у меня уже терпения не хватило наблюдать за этим охмурением
Сергей Панченко
уже хер посмотришь...
Mikhail Svetlov
Ну значит даже пендаля не надо будет. Только корм. И тут мы, такие, к власти приходим))))
сергей м.
не все так просто, сытое животное продолжит удовлетворять лимбическую свою часть (саитием либо играми в самоутверждение-доминацию), так как за каждое такое действие мозг получает поощрение в виде - опиатов, канабиоидов и др. вкусных и приятных кайфушек как пример наша тюремная система - чем больше срок отсидки тем растопырениее пальцы рук в доминации, а функции коры подавлены практически полностью а такой момент как «Рускость» или не «Рускость» утрачивает свою стратность в ноль.
Сергей Панченко
Да им похер. Им, что Занзибарам помогать, что пирамиду эту содержать. Не их денюжки-то + заодно и попилят.
сергей м.
Да им похер. Им, что Занзибарам помогать, что пирамиду эту содержать. Не их денюжки-то + заодно и попилят.
Mikhail Svetlov
не все так просто, сытое животное продолжит удовлетворять лимбическую свою часть (саитием либо играми в самоутверждение-доминацию), так как за каждое такое действие мозг получает поощрение в виде - опиатов, канабиоидов и др. вкусных и приятных кайфушек как пример наша тюремная система - чем больше срок отсидки тем растопырениее пальцы рук в доминации, а функции коры подавлены практически полностью а такой момент как «Рускость» или не «Рускость» утрачивает свою стратность в ноль.
сергей м.
Через Оперу с ВПН открывается.
Elizaveta Egorova
странно. у меня работает ссылка.
Дмитрий Браунинг
рассеянская государство может только пиарится на костях, а на деле, как обычно.. Только пафос георгевских лент и парады.
Сергей Вишняков
Погиб поэт! — невольник чести — Пал, оклеветанный молвой... Вместо поэт, можно поставить слово народ. Эту цитату я привел не просто так. Есть технологии, которые позволяют оклеветать человека или народ перед Высшими Силами иначе Богами. Разновидность проклятия. Снимается только через осознание программы проклятия, перестать отождествлять себя с ней. У нас три программы проклятий: Дуболомство или бесчувствие к самим себе и окружающим; Почитание врага человеческого Х@@cта; Мракобесие большевиков. Когда начинаешь избавляться от этих программ, то Боги начинают тебе помогать.
Константин Алланд
И не надо слов-все понятно
Elizaveta Egorova
Люди ищут... Находят интересные факты. Тут про битву под Ржевом. Независимый ютуб блоггер встречается с молодыми людьми по терриротирии бывшего СССР, которые самостоятельно исследуют тему войны. https://youtu.be/b2LeeaZd5jo
Андрей Романов
кстати тут есть отрывок речи сталина, где он говорит - братья и сЁстры, а не сестры
Андрей Романов
кстати тут есть отрывок речи сталина, где он говорит - братья и сЁстры, а не сестры
Александр Верный
Без всякого сомнения!
Вит Ла
Интересный момент - в нынешней Украине, простым людям и не имеющих подвязок в органах журналистам, за гораздо меньшее чем позволяет себя Монтян нацики пробивают головы, а курирующие их СБУ и МВД просто сажают. Безобидного совка Владимира Скачко, совсем недавно взяли сбушники, вломившись в квартиру, не помогло даже его знакомство почти со всеми президентами У. А Танечке все как с гуся вода. ну и не стоит забывать того что она хоть и ненавидит "клятих пендосов и майдаунов", тоже в свое время отметилась по ниве русофобии, борясь с русскоязычными школами.
Андрюха Вышлов
В Екатеринбурге тоже град был. В Перми в центре сейчас ощущается еле слышимый запах серы, хотя может я ошибаюсь.
Дмитрий Ковалёв
В последние две недели несколько известных рассиян пострадали в ДТП. Певица МакSим в конце апреля попала в аварию за границей, по дороге в аэропорт. Марина спешила в Москву на съемки нового клипа. У машины лопнуло колесо, и она рухнула в кювет. Артистка с серьезными травмами оказалась в больнице. В начале мая Влад Топалов сообщил о неприятной ситуации, в которую попал по дороге в аэропорт, чтобы вылететь к жене Регине Тодоренко и сыну Михаилу. Певец утром поехал в церковь. Там он исповедовался и причастился. Затем Влад поехал в аэропорт. По дороге в его машину врезался автомобиль. А вчера певец Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анджелесе. Исполнитель хита «Туманы» показал фото разбитого автомобиля, на котором он ехал. https://www.cosmo.ru/stars/news/09-05-2019/sergey-dorenko-pogib-posle-padeniya-s-motocikla-v-moskve/ Вероятно эфирный всплеск вследствие камланий отразился на придворных режима.
Dexter
Есть мнение, что истуканы ВИЛа стоят не просто так, а определенным образом взаимодействуют с Зиккуратом, работают ретрансляторами, как-то так. Вроде бы известный "узник мордора" Сенцов хотел взорвать памятник Ленину и получил срок побольше чем многие маньяки и серийные убийцы получают в России, то есть покусился на столпы режима, который носит оккультный характер. Сколько бы "либеральная" общественность, европарламентарии и и же сними не ходатайствовали за Сенцова, - ничего не получается. И те же Пу и Ме скорей всего не смогут его помиловать без разрешения Свыше, к ним апеллировать тоже бессмысленно.
и что еще интересно комбриг этнический еврей. в честь которого названа улица
Алексей Ф
С тех пор как стали организовывать этот "полк", в Москве в мае творится какая-то хрень - то снег , то град. Вспоминается "игра престолов", где армия "белых ходоков" и мертвецов несла с собой холод. Похоже, некроманты все сильнее сжимают хватку на горле русского народа.
Рустем Бохани
и что еще интересно комбриг этнический еврей. в честь которого названа улица
Владимир Кутиков
,,Я поднял мину,а ноги оторвало другому" На этот раз другого не было.Впервые посмотрел на Ютубе-и сразу смерть.Интересное для меня совпадение.
Алексей Огородников
В Екатеринбурге тоже град был. В Перми в центре сейчас ощущается еле слышимый запах серы, хотя может я ошибаюсь.
Алексей Огородников
https://youtu.be/qMPer1qpIu0? Задорнов немного о Скифах, о ведуньях, о леших, о хранителях рода. С 13-й минуты.
shaub kravchuk
Очередной пропагандистский канал Минстеця - маркер того что в помойку не глядя.
shaub kravchuk
Есть мнение, что истуканы ВИЛа стоят не просто так, а определенным образом взаимодействуют с Зиккуратом, работают ретрансляторами, как-то так. Вроде бы известный "узник мордора" Сенцов хотел взорвать памятник Ленину и получил срок побольше чем многие маньяки и серийные убийцы получают в России, то есть покусился на столпы режима, который носит оккультный характер. Сколько бы "либеральная" общественность, европарламентарии и и же сними не ходатайствовали за Сенцова, - ничего не получается. И те же Пу и Ме скорей всего не смогут его помиловать без разрешения Свыше, к ним апеллировать тоже бессмысленно.
shaub kravchuk
Интересный момент - в нынешней Украине, простым людям и не имеющих подвязок в органах журналистам, за гораздо меньшее чем позволяет себя Монтян нацики пробивают головы, а курирующие их СБУ и МВД просто сажают. Безобидного совка Владимира Скачко, совсем недавно взяли сбушники, вломившись в квартиру, не помогло даже его знакомство почти со всеми президентами У. А Танечке все как с гуся вода. ну и не стоит забывать того что она хоть и ненавидит "клятих пендосов и майдаунов", тоже в свое время отметилась по ниве русофобии, борясь с русскоязычными школами.
Роман Котов
Да вы с ума сошли?)) Народ в основном жил в нищете!
Роман Котов
Да, на окраине стало меньше истерии.
Вит Ла
Ну такие люди и в высоко духовной имеются .Скажем Панасенков или Платошкин к примеру .Я уж про Леху молчу .Важна фактология .
shaub kravchuk
я слышал к окраинцам по-началу хорошо относились, но потом пришло СС и началось. А так и евреев и русских всех в один мешок. Пропаганда немецкой нации и т.п.
Роман Котов
Я не склонен делать оценку той или иной идеологии или пропаганде, только по той причине, что пропаганда как работала так и работает и если ей нужно будет сделать из блохи угрозу они сделают а все дружно будут хлопать в ладоши
Ilya Tarasov
Да, на окраине стало меньше истерии.
Ilya Tarasov
Так начали перегибать с "игом" именно савецкие русофобы, когда начали твердить глупости про "монголы 300 лет владели Русью", "Русь триста лет платила дань", "государственность переняли от монголов", "все перемешались за 300 лет". Это и вызвало обратную реакцию, вплоть до отрицания самого факта нашествия на Русь Батыя. Государственность у Руси была задоооолго до нашествия Батыя. Но не было никакого "трёхсотлетнего ига", русские земли (и то не все) время от времени выплачивали "выход", в XIII-XIV вв. ряд князей (Северо-Восток) принимали участие в войнах хана на правах младших союзников, их земли иногда разоряли ордынцы. Всё. Это, по идее, не должно именоваться "игом", это особая форма вассалитета ряда южных и северо-восточных княжеств от Орды. К слову, в источниках вообще нет никаких данных о "зависимости" Пскова или Полоцка от Орды. Они вообще жили своей жизнью, никоим образом не соотносясь с Ордой. Сложно назвать зависимостью и отношения Новгорода, Изборска, Белоозера, Турова и Брянска с Ордой. Новгородцы вообще с 60-х гг. XIV столетия полтора века грабили ордынские земли. Москва вышла из под зависимости de facto в конце XIV в., после разгрома Орды Тимуром. Да и раньше, в 1382 г. тохтамыш смог захватить Москву только внезапным ударом и обманом. Смоленск вообще не платил дани с 1339 г., Киев - с середины XIV в. Теорию "ига" давно нужно пересматривать, что уже делается. Было нашествие Батыя, дюденева, неврюева и проч. рати, была вассальная зависимость части русских князей (Северо-Восток и Юг Руси) от хана, но не было никакого "порабощения" и "300 лет рабства".
Иван Помидоров
Сталин: " Дорогие Братья и Сестры"!.. Почему ему никто не ответил, - Не Брат ты мне , гнида черножопая!..
Иван Помидоров
https://www.youtube.com/watch?v=CBSTMSu8EJ8
Иван Помидоров
https://www.youtube.com/watch?v=-PzLr1irPqg
Vladimir Sholkov
Я не склонен делать оценку той или иной идеологии или пропаганде, только по той причине, что пропаганда как работала так и работает и если ей нужно будет сделать из блохи угрозу они сделают а все дружно будут хлопать в ладоши
Vladimir Sholkov
И проблема не в уме, а в месте , за что отвечает человек. Если человек не отвечает то зачем ему мозги? Спишут таких людей , ну смогут сказать негуманно , плакать будут, но спишут
ValaVala Xar
Но для немца он и монголоид к томуже
ValaVala Xar
А и пёс с ним.
ValaVala Xar
Вчера ездил в гости, позвали по другому поводу. Ездили переодически машину с сывецкими флагами шныряют по городу. Адин придурок коробку на верх пристроил авто и дуло ,типа танк. А ещё бандура с рупором размером с ванну и день победы орет Лещенко . Ну думаю пропаганда работает во всюдо оскомины. А тетка в автобусе казашка сказала что бессмертный пол в этом году был поменьше чем в прошлом. Говорит больше Тулы не пойдет. При совке была в обязаловку когда студентом был. А апосля не в жизнь не ходил. После этих парадов как лимон выжетой, усталость.
Валерий Иркитов
9 мая. Киев. Трэш https://www.youtube.com/watch?v=8xM3a-p1ENg рекомендую полностью всё посмотреть, от и до ... если будете
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