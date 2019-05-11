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Игры в которые играет власть

11/05/2019 01:07
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • повышения пошлин для Китая это шаг отчаяния, и попытка Трампа перераспределить прибыль между государством и корпорациями, она всегда плачевно заканчивалось для президента!
  • Благодарю
  • Благодарю
  • Благодарю
  • Благодарю
  • А ведь действительно болтливый был, кому-то могло не понравиться.
  • Я из сибири и не по наслышке знаю что такое сибирские дивизии ВА исказил факт доблести и важнейшей роли русских сибиряков...Советую всем посмотреть сериал Д/ф вторая мировая день за днем.
  • Внешний долг вне фондовый в районе 6тр. долларов или 50% ВВП по гос. бумагам да под триллион, а еще есть долги компаний! Рост экономики в 10% уже давно обеспечивается за счет инвестиций в совокупности 40% от мировых,все мировые фонды пихают туда деньги 10% это чудо прибыльности, но этот искусственная величина,Китай уже не успевает переварить такие суммы и находиться всегда под угрозой дефолта, но если не дай бог такое случиться глобальный мировой кризис наступит незамедлительно,пока не появиться финансово емкая отрасль отрасль или страна типа Китая, мировые финансовые системы будут поддерживать устоявшеюся систему, слишком много в мире необеспеченных фин.инструментов! И повышения пошлин на китайские товары это попытка перераспределения прибыли между государством США и корпораций, но мы все понимаем в этой войне Трампу не выиграть, думаю это шаг отчаяния!
  • Правильно ВК говорит поддерживаю, и по поводу Доренко и по поводу Китая и по поводу экипажа самолёта.
  • Страх живет в сердцах тех, кто ест свинину и молится иконам. Но таких с каждым летом меньше становится.
  • Если Доренко завалили, то решение об этом утверждалось на самом верху, т.к. это кремлёвский ресурс. А не потому что кто то там мог обидеться на него. Народу нравился Доренко, его все знали это не какой то полуненормальный Невзоров на которого всем плевать или бесы полукровки с эха и дождя. Кремлю страшно и видимо решили, что такой как Доренко им сейчас не нужен, очень опасно. Неизвестно, что он там может сказать в любой момент. Смотреть с 19:10 https://www.youtube.com/watch?v=emR7KSb5ikM&t=1204s
  • Информативно
  • В последнем эфире Доренко говорил, что "мы летаем на плохом самолете" (Суперджет). Интересно, что он заступается за русских, которых режим выставлял идиотами, скармливая им байку про молнию, попавшую в самолёт. Любопытная цитата: "Мы, русские люди..."
  • И на сумки заставил взглянуть меня по-новому
  • Очередной актер, судя по морде которому около 50-ти лет, изображающий Резидента на потеху Кукловодам взял и найепнулся, может это Знак а может быть и нет https://www.youtube.com/watch?v=Qb5fVi52QzQ
  • Владимир, вы попали в точку. Доренко тщеславный был. Лавры "Колымы ВДудя" не давали ему покоя. Скорей всего фильм должен был быть про мавзолей-зиккурат.
  • Да. Отличный сериал.
  • ...вах-вах, а мы об этом и не знали! Ещё один "Капитан Очевидность" проснувшись, "спешит" поделиться очевидным. https://www.youtube.com/watch?v=5IeaD3Bcmxc
  • старое емкое видео крылова https://youtu.be/8JURVaLoqTo
  • Страх живет в сердцах тех, кто ест свинину и молится иконам. Но таких с каждым летом меньше становится.
  • Диктатура рассчитывает что она наймет чеченов для защиты своей собственности.
  • https://tass.ru/proisshestviya/6420256?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  • Жестче чем в 2000 году Пукина никто не критиковал. Кстати на видео "настоящий " Путин. 20 мин 42 сек https://www.youtube.com/watch?v=KnfzQu2X97o
  • Жестче чем в 2000 году Пукина никто не критиковал. Кстати на видео "настоящий " Путин. 20 мин 42 сек https://www.youtube.com/watch?v=KnfzQu2X97o
  • Наконец вышли дебаты семина с ватоадмином, делайте репосты и лайки. Бьем по совку! https://youtu.be/b4Cq4T81kl4
  • Наконец вышли дебаты семина с ватоадмином, делайте репосты и лайки. Бьем по совку! https://youtu.be/b4Cq4T81kl4
  • Прикормили его потом, он же был на последней инагурции путина.
  • Прикормили его потом, он же был на последней инагурции путина.
  • Прикормили его потом, он же был на последней инагурции путина.
  • Скорее всего "новый " Пу простил, "настоящий " Пу был крайне злопамятен .
  • Скорее всего "новый " Пу простил, "настоящий " Пу был крайне злопамятен .
  • Скорее всего "новый " Пу простил, "настоящий " Пу был крайне злопамятен .