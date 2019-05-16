Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
РПЦ потеряла паству
РПЦ потеряла паству
16/05/2019 00:36
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Bear Brown
Храм это духовная скрепа https://www.youtube.com/watch?v=IxQoeJ8Ch9A
Константин Алланд
Сознание у меня может и детское. Но в суперджет100 не полезу, не достоин, пусть в нем патриоты летают, гарант с премьером ) Про суперджет100 . Поясняю.В городе Комсомольск-на-Амуре где я полжизни прожил , все было связано с авиационным заводом имени Гагарина. Там этот суперджет100 и собирали. Так вот еще лет ,наверное, 15 тому назад инженеры завода плевались при слове суперджет100.И при звучании фамилии пагасян. Видно знали больше простого обывателя. И никакого эмбарго тогда не было, никаких санкций и затягивания поясов. Можно было на эти жирные нефтедоллары космолет "Тысячелетний Сокол" собрать. Хватились.
Ancient Russian
он упал https://www.youtube.com/watch?v=JiogOlN_ezA
Сергей Александрович
Долго думал - высказываться или нет на предмет трагедии в Шерементьево... Но Владислав на 24-15 практически в "10-ку" попал насчет кадров. Просто есть у меня очень хороший друг в Мск. (пилот со стажем 20+) который общался со своим не менее прожженным коллегой из Аэрофлота. Общение шло в Вотс-Апе и есть 14-ти минутное голосовое сообщение от этого товарища. Резюмируя, пилот говорит - "... в данном случае что можно сказать - это система.... Вопрос в СИСТЕМЕ - как мы готовимся, как нас готовят, как мы часто летаем вручную, какая у нас натренированность и почему мы работаем сейчас только на объективный контроль, чтобы никого не наказали, начальства не лишили KPI, меня не лишили надбавки за качество и безопасность полетов. Это СИСТЕМА, которая рано или поздно привела бы все равно."
Филипп Филиппыч
мне понравилось одна девушка этим заборникам сказала "ребята, это не мечеть строят"))
Alexandr Nevolin
ваще смехота! )))) бригада "физкультурников", ё-моё! аж противно от такой заботливости. ещё бы сопельки ему утёр да трусы подтянул
Роман Котов
мне понравилось одна девушка этим заборникам сказала "ребята, это не мечеть строят"))
Maxim Egorov
Про христианство и РПЦ я уже несколько раз писал, но народ видно до сих пор не догоняет. Одно из многочисленных гадостей этой религии в том, что она портит людей. Народ в екатеринбурге уже выяснил что деньги дал на храм какой-то богатый ворюга. И этот чел наверняка думает что таким образом он "отмолит" свои грехи. Т.е. он может сильно-сильно грабить людей, заниматься канибализмом или педофилией, или детоубийством или работорговлей или наркоторговлей или еще чем подобным, НО! дав денег на храм он (как он сам в себе думает) очистится и станет почти святым. И правоверные попы в этом ему подыгрывают. Таким образом наносится двойной удар. Страдают и люди, которых он грабит, и он, которого обманывают якобы отпущением грехов. На эти деньги можно нанять любых мордоворотов-мусульман и те будут бить людей (за деньги). На деньги, которые дал ворюга, можно нанять и убийц, которые будут ходить и расстреливать людей и всё под видом правоверия и отпущения грехов. Крестовые походы...все дела. Такая вот мина замедленного действия это правоверие.
shaub kravchuk
Россиянская леволиберальная тусня вовремя и умело подсуетилась, зашкварила и слила протест в Екб, сейчас там активно работают командированные из мск "оппозиционеры" из числа неполживцев и заукраинцев, а у них задача простая все загадить и опошлить. https://www.youtube.com/watch?v=grcBwUXYiNs Но есть и хорошие новости: Мэр Красноярска чуя пятой точкой народную ненависть, запретил строительство храма на территории сквера https://www.kommersant.ru/doc/3968806
shaub kravchuk
дебильные хохлоидные поскакушки. какая это нах "ненависть"?! толпа решила просто порезвиться ПО СЛУЧАЮ
Роман Котов
Про христианство и РПЦ я уже несколько раз писал, но народ видно до сих пор не догоняет. Одно из многочисленных гадостей этой религии в том, что она портит людей. Народ в екатеринбурге уже выяснил что деньги дал на храм какой-то богатый ворюга. И этот чел наверняка думает что таким образом он "отмолит" свои грехи. Т.е. он может сильно-сильно грабить людей, заниматься канибализмом или педофилией, или детоубийством или работорговлей или наркоторговлей или еще чем подобным, НО! дав денег на храм он (как он сам в себе думает) очистится и станет почти святым. И правоверные попы в этом ему подыгрывают. Таким образом наносится двойной удар. Страдают и люди, которых он грабит, и он, которого обманывают якобы отпущением грехов. На эти деньги можно нанять любых мордоворотов-мусульман и те будут бить людей (за деньги). На деньги, которые дал ворюга, можно нанять и убийц, которые будут ходить и расстреливать людей и всё под видом правоверия и отпущения грехов. Крестовые походы...все дела. Такая вот мина замедленного действия это правоверие.
Роман Котов
Тимофей Радя. Стрит арт по поводу сквера.(и не только) Благополучно уничтожен.
Phillip Freiberg
мой прадед жил в украине. были некоторые споры со священником. после этого его семью сослали в Омск
Влад Шевченко
Всё правильно. Понятно, что в конечном итоге это ошибка пилота. Но если копнуть поглубже, почему пилот ошибся, то станет понятно, что дело больше в системе чем в пилоте. Не знаю как сейчас, но раньше при разборе лётных происшествий подход был именно такой. Разбирались не только с конкретной ошибкой лётчика, но и со всей лётной работой в полку. Искали причину ошибки.
Phillip Freiberg
Орки в Властелине колец также рубили деревья
Сергей Панченко
дебильные хохлоидные поскакушки. какая это нах "ненависть"?! толпа решила просто порезвиться ПО СЛУЧАЮ
Сергей Панченко
ваще смехота! )))) бригада "физкультурников", ё-моё! аж противно от такой заботливости. ещё бы сопельки ему утёр да трусы подтянул
Евгений Родин
Не соглашусь по поводу режиссуры. Понятно, что сейчас уже пытаются примазаться все, у кого рейтинг не стоит. Но началось все достаточно стихийно, когда забором парк перегородили. А это один из немногих парков в центре и одно из любимых мест отдыха горожан. Просто достал уже произвол этой поповско-олигархо-административной смычки. Привыкли уроды класть с прибором на интересы народа. А тут уже за живое задело.
Евгений Родин
Тимофей Радя. Стрит арт по поводу сквера.(и не только) Благополучно уничтожен.
Elizaveta Egorova
У ВК работа такая, людям мозги пудрить и говорить,что выходить не надо. Видете ли все само рассосеться и власть волшебным образом станет русской. Надо только сидеть на попе ровно и говорить, что везде все срежиссировано и это происки пятой колонны.
Maxim Egorov
Ну по всей стране люди класть на всё хотели, а тут вдруг и забор подвезли, и недовольных организовали. Народ уже тупо не реагирует, полное отсутствие рефлексов в реальности. А тут с обеих сторон движуха такая. Конечно там не актёры, а реальные люди. Просто организовали все либеральные силы по какой то своей причине, т.к. там у них власть.
Dmytro Lapshyn
отлично про русскую идентичность от добрармии https://www.youtube.com/watch?v=q-T7AM4IcUg&t=1507s
Филипп Филиппыч
Кто не смотрел, советую конец фильма Левиафан
Рустем Бохани
без поддержки гос-ва рпц быстро распадется.
Алексей Огородников
Давно уже ходит молва "забор из дерева, а мебель из опилок".
shaub kravchuk
Почему так не бомбит от расиянских патриотических фильмов где армянская диаспора пилит гос бюджет? Фильм крутой. «Лето» Серебрянникова про Цоя тоже порадовал. Выйдет «братство» и тоже будет на сто голов выше чем всё что делают кремлёвские колхозники.
Serge Rakitin
вот красавчики
Alexandr Nevolin
Вовик аж 8 шаёб загнал )А мастера хоккею типа Бурэ 1-2.Вове явно не дают покоя лавры Батьки))
Maxim Egorov
Потому-что работа у него такая ненависть к хохлам разжигать. Все никак не успокоются "диванные бойцы"
Yury Safonov
Я вот тут прикинул стоимость бесплатно отжатого земельного участка в историческом центре 4-го по величине города в России, площадь 11,6 га - вылазит под 3 млрд рублей.
Алексей Огородников
Странно что никто не подсказал, как можно выявить фэйковых защитников храма. Можно было просто попросить каждого перекреститься и прочитать молитву.
Дмитрий Браунинг
я очень хорошо понимаю, что ВК имеет ввиду. и я умею различать. и не только я.
Serge Rakitin
Есть и такие фильмы типа «похороните меня за плинтусом» но хейтят «левиафана» по указке, не потому что фильм плохой.
Дмитрий Браунинг
Потому-что работа у него такая ненависть к хохлам разжигать. Все никак не успокоются "диванные бойцы"
Maxim Egorov
Есть и такие фильмы типа «похороните меня за плинтусом» но хейтят «левиафана» по указке, не потому что фильм плохой.
Elizaveta Egorova
вот красавчики
shaub kravchuk
Да я вижу, что для тебя ватной деревни с пустыми мозгами ВК прямо таки авторитет ;) Фюрер гусского диванного движения. Ваша проблема в том, что вы не умеете думать своей головой и мыслить критически и за вас это делает ВК успешно вливая вам в уши, нужную информацию, а когда сказать нечего, вы как зомбированные кудахтаете про русофобов, провакаторов и бендеру и в этом ваше бессилие.
Elizaveta Egorova
я очень хорошо понимаю, что ВК имеет ввиду. и я умею различать. и не только я.
shaub kravchuk
Вот недавно решил глянуть «балканский рубеж» накрученная оценка и комменты. Но всё равно решил глянуть. Через 5-10 минут выключил. НУ НЕВОЗМОЖНО!! Такая халтура.
Elizaveta Egorova
может, к лучшему?
Константин Алланд
Константин, ничё не зря! зря - это жевать "околофилософскую жвачку" про "влияние состояния сознания на матрицу"
Maxim Egorov
Может быть. Я помню лет пятнадцать назад была дикая реклама фильма по тому еще песателю Лукьяненко под названием "Ночной Дозор". Вот это была натуральная тупая блевотина, которую более четырех минут вынести было невозможно.
Yury Safonov
Как-то включил этот Hardcore Henry 2015, не посмотрел что производство эрефийское, 10 минут и выключил, редкостная дрянь.
Elizaveta Egorova
Состояние сознания больше влияет на матрицу, чем хождение на митинг против постройки храма в екб. Посещение митинга против вырубки лесов для Китая, может, и вправду имеет больший смысл. Там вряд ли будут дагестанские бородатые христианские борцы.
shaub kravchuk
Для action-фильмов отлично, на уровне американского Crank 2005, и возможно это просто не ваш жанр. Но это не значит что они плохие. И знаете ли, есть так называемый список говноедов-эстетов, куда обязательно входят Тарковский, Бергман, Антониони, Кубрик, Аронофский и тому подобные товарищи. Этот тот клинический случай когда мифы про псевдоинтеллектуальность заменяют собственное мнение.
shaub kravchuk
Может быть. Я помню лет пятнадцать назад была дикая реклама фильма по тому еще песателю Лукьяненко под названием "Ночной Дозор". Вот это была натуральная тупая блевотина, которую более четырех минут вынести было невозможно.
Дмитрий Браунинг
Да я вижу, что для тебя ватной деревни с пустыми мозгами ВК прямо таки авторитет ;) Фюрер гусского диванного движения. Ваша проблема в том, что вы не умеете думать своей головой и мыслить критически и за вас это делает ВК успешно вливая вам в уши, нужную информацию, а когда сказать нечего, вы как зомбированные кудахтаете про русофобов, провакаторов и бендеру и в этом ваше бессилие.
Сергей Панченко
Константин, ничё не зря! зря - это жевать "околофилософскую жвачку" про "влияние состояния сознания на матрицу"
Сергей Панченко
shaub kravchuk
У тебя в твоей промытой голове кроме хохлов и крыма еще что-то есть? Видимо методичка закончилась. По поводу Крыма, съезди в русскую глубинку и спроси, чей Крым. Тебе быстро, там начистят рыло и обьяснят кто есть кто. Потому-что людям жрать нечего.
Serge Rakitin
Я вот тут прикинул стоимость бесплатно отжатого земельного участка в историческом центре 4-го по величине города в России, площадь 11,6 га - вылазит под 3 млрд рублей.
Дмитрий Браунинг
У тебя в твоей промытой голове кроме хохлов и крыма еще что-то есть? Видимо методичка закончилась. По поводу Крыма, съезди в русскую глубинку и спроси, чей Крым. Тебе быстро, там начистят рыло и обьяснят кто есть кто. Потому-что людям жрать нечего.
Игорь ►
Давно уже ходит молва "забор из дерева, а мебель из опилок".
Константин Алланд
весь русский лес в китае, а здесь опилки в виде мебели из китая
Игорь ►
даа, они его обрабатывают и продают элитную деревянную мебель в ОАЭ, европу и сша.
shaub kravchuk
Однако, на практике рыла всегда и везде чистили вам и вашим активистам, потому что вас левацких скотоублюдков "либералов" в РФ ненавидят даже сильнее чем коммуняк и кремлядь, хотя вы все с ними в одном подсосе и на финансировании. Вы и Леха Навальный, даже при кристально честных выборах никогда более 5% в России не наберете. Это данность. А ты, проплатка прекрасно же знаешь, что гражданскую войну в Украине начал Турчинов и Порошенко, есть указы и есть документы. Два-три года и вы мерзавцы, после дефолта, развала и денацификации территории У. вместе с вашими хозяевами пойдете под суд. Не думай, что если в россиянии сидит актер пыня которым вертят кукловоды как хотят, то все вам будет как коту масленица. Леваки-безнационалы будут отвечать за все преступления.
Игорь ►
Вероятно влияние камланий в Калуге на масленицу было гораздо сильней чем сразу было заметно. Нужны похожие ритуалы в разных очистных мероприятиях. Посмотрел вчера Железное небо 2, фины снимали. Немного неформат современного кинематографа. Русский парень(Владимир Бурлаков) там мастер на все руки и второй главный герой.Показы проходят закрытые по скандинавии и Германии пока.
Дмитрий Браунинг
Успокойся малыш и поменяй подгузники. мститель. P.S. Да кстати я наци и язычник.ЗОЖ.
shaub kravchuk
Ты просто смешной дурачок. и не более. P.S. Шаровары постирай.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа