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РПЦ потеряла паству

16/05/2019 00:36
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Обсуждение
  • Храм это духовная скрепа https://www.youtube.com/watch?v=IxQoeJ8Ch9A
  • Сознание у меня может и детское. Но в суперджет100 не полезу, не достоин, пусть в нем патриоты летают, гарант с премьером ) Про суперджет100 . Поясняю.В городе Комсомольск-на-Амуре где я полжизни прожил , все было связано с авиационным заводом имени Гагарина. Там этот суперджет100 и собирали. Так вот еще лет ,наверное, 15 тому назад инженеры завода плевались при слове суперджет100.И при звучании фамилии пагасян. Видно знали больше простого обывателя. И никакого эмбарго тогда не было, никаких санкций и затягивания поясов. Можно было на эти жирные нефтедоллары космолет "Тысячелетний Сокол" собрать. Хватились.
  • он упал https://www.youtube.com/watch?v=JiogOlN_ezA
  • Долго думал - высказываться или нет на предмет трагедии в Шерементьево... Но Владислав на 24-15 практически в "10-ку" попал насчет кадров. Просто есть у меня очень хороший друг в Мск. (пилот со стажем 20+) который общался со своим не менее прожженным коллегой из Аэрофлота. Общение шло в Вотс-Апе и есть 14-ти минутное голосовое сообщение от этого товарища. Резюмируя, пилот говорит - "... в данном случае что можно сказать - это система.... Вопрос в СИСТЕМЕ - как мы готовимся, как нас готовят, как мы часто летаем вручную, какая у нас натренированность и почему мы работаем сейчас только на объективный контроль, чтобы никого не наказали, начальства не лишили KPI, меня не лишили надбавки за качество и безопасность полетов. Это СИСТЕМА, которая рано или поздно привела бы все равно."
  • мне понравилось одна девушка этим заборникам сказала "ребята, это не мечеть строят"))
  • ваще смехота! )))) бригада "физкультурников", ё-моё! аж противно от такой заботливости. ещё бы сопельки ему утёр да трусы подтянул
  • мне понравилось одна девушка этим заборникам сказала "ребята, это не мечеть строят"))
  • Про христианство и РПЦ я уже несколько раз писал, но народ видно до сих пор не догоняет. Одно из многочисленных гадостей этой религии в том, что она портит людей. Народ в екатеринбурге уже выяснил что деньги дал на храм какой-то богатый ворюга. И этот чел наверняка думает что таким образом он "отмолит" свои грехи. Т.е. он может сильно-сильно грабить людей, заниматься канибализмом или педофилией, или детоубийством или работорговлей или наркоторговлей или еще чем подобным, НО! дав денег на храм он (как он сам в себе думает) очистится и станет почти святым. И правоверные попы в этом ему подыгрывают. Таким образом наносится двойной удар. Страдают и люди, которых он грабит, и он, которого обманывают якобы отпущением грехов. На эти деньги можно нанять любых мордоворотов-мусульман и те будут бить людей (за деньги). На деньги, которые дал ворюга, можно нанять и убийц, которые будут ходить и расстреливать людей и всё под видом правоверия и отпущения грехов. Крестовые походы...все дела. Такая вот мина замедленного действия это правоверие.
  • Россиянская леволиберальная тусня вовремя и умело подсуетилась, зашкварила и слила протест в Екб, сейчас там активно работают командированные из мск "оппозиционеры" из числа неполживцев и заукраинцев, а у них задача простая все загадить и опошлить. https://www.youtube.com/watch?v=grcBwUXYiNs Но есть и хорошие новости: Мэр Красноярска чуя пятой точкой народную ненависть, запретил строительство храма на территории сквера https://www.kommersant.ru/doc/3968806
  • дебильные хохлоидные поскакушки. какая это нах "ненависть"?! толпа решила просто порезвиться ПО СЛУЧАЮ
  • Про христианство и РПЦ я уже несколько раз писал, но народ видно до сих пор не догоняет. Одно из многочисленных гадостей этой религии в том, что она портит людей. Народ в екатеринбурге уже выяснил что деньги дал на храм какой-то богатый ворюга. И этот чел наверняка думает что таким образом он "отмолит" свои грехи. Т.е. он может сильно-сильно грабить людей, заниматься канибализмом или педофилией, или детоубийством или работорговлей или наркоторговлей или еще чем подобным, НО! дав денег на храм он (как он сам в себе думает) очистится и станет почти святым. И правоверные попы в этом ему подыгрывают. Таким образом наносится двойной удар. Страдают и люди, которых он грабит, и он, которого обманывают якобы отпущением грехов. На эти деньги можно нанять любых мордоворотов-мусульман и те будут бить людей (за деньги). На деньги, которые дал ворюга, можно нанять и убийц, которые будут ходить и расстреливать людей и всё под видом правоверия и отпущения грехов. Крестовые походы...все дела. Такая вот мина замедленного действия это правоверие.
  • Тимофей Радя. Стрит арт по поводу сквера.(и не только) Благополучно уничтожен.
  • мой прадед жил в украине. были некоторые споры со священником. после этого его семью сослали в Омск
  • Всё правильно. Понятно, что в конечном итоге это ошибка пилота. Но если копнуть поглубже, почему пилот ошибся, то станет понятно, что дело больше в системе чем в пилоте. Не знаю как сейчас, но раньше при разборе лётных происшествий подход был именно такой. Разбирались не только с конкретной ошибкой лётчика, но и со всей лётной работой в полку. Искали причину ошибки.
  • Орки в Властелине колец также рубили деревья
  • дебильные хохлоидные поскакушки. какая это нах "ненависть"?! толпа решила просто порезвиться ПО СЛУЧАЮ
  • ваще смехота! )))) бригада "физкультурников", ё-моё! аж противно от такой заботливости. ещё бы сопельки ему утёр да трусы подтянул
  • Не соглашусь по поводу режиссуры. Понятно, что сейчас уже пытаются примазаться все, у кого рейтинг не стоит. Но началось все достаточно стихийно, когда забором парк перегородили. А это один из немногих парков в центре и одно из любимых мест отдыха горожан. Просто достал уже произвол этой поповско-олигархо-административной смычки. Привыкли уроды класть с прибором на интересы народа. А тут уже за живое задело.
  • Тимофей Радя. Стрит арт по поводу сквера.(и не только) Благополучно уничтожен.
  • У ВК работа такая, людям мозги пудрить и говорить,что выходить не надо. Видете ли все само рассосеться и власть волшебным образом станет русской. Надо только сидеть на попе ровно и говорить, что везде все срежиссировано и это происки пятой колонны.
  • Ну по всей стране люди класть на всё хотели, а тут вдруг и забор подвезли, и недовольных организовали. Народ уже тупо не реагирует, полное отсутствие рефлексов в реальности. А тут с обеих сторон движуха такая. Конечно там не актёры, а реальные люди. Просто организовали все либеральные силы по какой то своей причине, т.к. там у них власть.
  • отлично про русскую идентичность от добрармии https://www.youtube.com/watch?v=q-T7AM4IcUg&t=1507s
  • Кто не смотрел, советую конец фильма Левиафан
  • без поддержки гос-ва рпц быстро распадется.
  • Давно уже ходит молва "забор из дерева, а мебель из опилок".
  • Почему так не бомбит от расиянских патриотических фильмов где армянская диаспора пилит гос бюджет? Фильм крутой. «Лето» Серебрянникова про Цоя тоже порадовал. Выйдет «братство» и тоже будет на сто голов выше чем всё что делают кремлёвские колхозники.
  • вот красавчики
  • Вовик аж 8 шаёб загнал )А мастера хоккею типа Бурэ 1-2.Вове явно не дают покоя лавры Батьки))
  • Потому-что работа у него такая ненависть к хохлам разжигать. Все никак не успокоются "диванные бойцы"
  • Я вот тут прикинул стоимость бесплатно отжатого земельного участка в историческом центре 4-го по величине города в России, площадь 11,6 га - вылазит под 3 млрд рублей.
  • Странно что никто не подсказал, как можно выявить фэйковых защитников храма. Можно было просто попросить каждого перекреститься и прочитать молитву.
  • я очень хорошо понимаю, что ВК имеет ввиду. и я умею различать. и не только я.
  • Есть и такие фильмы типа «похороните меня за плинтусом» но хейтят «левиафана» по указке, не потому что фильм плохой.
  • Потому-что работа у него такая ненависть к хохлам разжигать. Все никак не успокоются "диванные бойцы"
  • Есть и такие фильмы типа «похороните меня за плинтусом» но хейтят «левиафана» по указке, не потому что фильм плохой.
  • вот красавчики
  • Да я вижу, что для тебя ватной деревни с пустыми мозгами ВК прямо таки авторитет ;) Фюрер гусского диванного движения. Ваша проблема в том, что вы не умеете думать своей головой и мыслить критически и за вас это делает ВК успешно вливая вам в уши, нужную информацию, а когда сказать нечего, вы как зомбированные кудахтаете про русофобов, провакаторов и бендеру и в этом ваше бессилие.
  • я очень хорошо понимаю, что ВК имеет ввиду. и я умею различать. и не только я.
  • Вот недавно решил глянуть «балканский рубеж» накрученная оценка и комменты. Но всё равно решил глянуть. Через 5-10 минут выключил. НУ НЕВОЗМОЖНО!! Такая халтура.
  • может, к лучшему?
  • Константин, ничё не зря! зря - это жевать "околофилософскую жвачку" про "влияние состояния сознания на матрицу"
  • Может быть. Я помню лет пятнадцать назад была дикая реклама фильма по тому еще песателю Лукьяненко под названием "Ночной Дозор". Вот это была натуральная тупая блевотина, которую более четырех минут вынести было невозможно.
  • Как-то включил этот Hardcore Henry 2015, не посмотрел что производство эрефийское, 10 минут и выключил, редкостная дрянь.
  • Состояние сознания больше влияет на матрицу, чем хождение на митинг против постройки храма в екб. Посещение митинга против вырубки лесов для Китая, может, и вправду имеет больший смысл. Там вряд ли будут дагестанские бородатые христианские борцы.
  • Для action-фильмов отлично, на уровне американского Crank 2005, и возможно это просто не ваш жанр. Но это не значит что они плохие. И знаете ли, есть так называемый список говноедов-эстетов, куда обязательно входят Тарковский, Бергман, Антониони, Кубрик, Аронофский и тому подобные товарищи. Этот тот клинический случай когда мифы про псевдоинтеллектуальность заменяют собственное мнение.
  • Может быть. Я помню лет пятнадцать назад была дикая реклама фильма по тому еще песателю Лукьяненко под названием "Ночной Дозор". Вот это была натуральная тупая блевотина, которую более четырех минут вынести было невозможно.
  • Да я вижу, что для тебя ватной деревни с пустыми мозгами ВК прямо таки авторитет ;) Фюрер гусского диванного движения. Ваша проблема в том, что вы не умеете думать своей головой и мыслить критически и за вас это делает ВК успешно вливая вам в уши, нужную информацию, а когда сказать нечего, вы как зомбированные кудахтаете про русофобов, провакаторов и бендеру и в этом ваше бессилие.
  • Константин, ничё не зря! зря - это жевать "околофилософскую жвачку" про "влияние состояния сознания на матрицу"
  • У тебя в твоей промытой голове кроме хохлов и крыма еще что-то есть? Видимо методичка закончилась. По поводу Крыма, съезди в русскую глубинку и спроси, чей Крым. Тебе быстро, там начистят рыло и обьяснят кто есть кто. Потому-что людям жрать нечего.
  • Я вот тут прикинул стоимость бесплатно отжатого земельного участка в историческом центре 4-го по величине города в России, площадь 11,6 га - вылазит под 3 млрд рублей.
  • У тебя в твоей промытой голове кроме хохлов и крыма еще что-то есть? Видимо методичка закончилась. По поводу Крыма, съезди в русскую глубинку и спроси, чей Крым. Тебе быстро, там начистят рыло и обьяснят кто есть кто. Потому-что людям жрать нечего.
  • Давно уже ходит молва "забор из дерева, а мебель из опилок".
  • весь русский лес в китае, а здесь опилки в виде мебели из китая
  • даа, они его обрабатывают и продают элитную деревянную мебель в ОАЭ, европу и сша.
  • Однако, на практике рыла всегда и везде чистили вам и вашим активистам, потому что вас левацких скотоублюдков "либералов" в РФ ненавидят даже сильнее чем коммуняк и кремлядь, хотя вы все с ними в одном подсосе и на финансировании. Вы и Леха Навальный, даже при кристально честных выборах никогда более 5% в России не наберете. Это данность. А ты, проплатка прекрасно же знаешь, что гражданскую войну в Украине начал Турчинов и Порошенко, есть указы и есть документы. Два-три года и вы мерзавцы, после дефолта, развала и денацификации территории У. вместе с вашими хозяевами пойдете под суд. Не думай, что если в россиянии сидит актер пыня которым вертят кукловоды как хотят, то все вам будет как коту масленица. Леваки-безнационалы будут отвечать за все преступления.
  • Вероятно влияние камланий в Калуге на масленицу было гораздо сильней чем сразу было заметно. Нужны похожие ритуалы в разных очистных мероприятиях. Посмотрел вчера Железное небо 2, фины снимали. Немного неформат современного кинематографа. Русский парень(Владимир Бурлаков) там мастер на все руки и второй главный герой.Показы проходят закрытые по скандинавии и Германии пока.
  • Успокойся малыш и поменяй подгузники. мститель. P.S. Да кстати я наци и язычник.ЗОЖ.
  • Ты просто смешной дурачок. и не более. P.S. Шаровары постирай.