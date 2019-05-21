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Опять Знак. Опять сбудется
Опять Знак. Опять сбудется
21/05/2019 01:29
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Обсуждение
Александр Верный
Посмотрел инаугурацию на Украине, хорошая речь Зеленского, Порашенко и его министры сидели как на скамье подсудимых,рожи строили,Зеленский уже делает шоу, он артист и неплохо чувствует от толпы, что они от него ждут. По жанру народ требует даже не хлеба, а справедливости и воплощена она в желание мести за те издевательства которые идут над народом и посадки это очень даже гуманно для них,к стати и в РФ настроение не лучше! Обязательно на Украине будут садить, но этим дело не исправишь,нужна консолидация,нужны элиты,нужно пахать лет 20 и прекратить врать народу о реальном положении вещей.
Bear Brown
Казань это еще и русский город, неформально третья столица России
Bear Brown
Русские князья правили толи в Ладоге толи в Новгороде, князь Олег Вещий в 882 году перенес столицу в Киев который до того принадлежал хазарам
Сергей Геннадиевич
Влад. пора переобуваться. Хватит УКРАИНУ хаять. давай дома разбираться . пойми, скоро закроется сиська кремлёвская. кстати, как там обстановка с трансмутацией? трансмутирует?)))))))
Boris S
Столько трудов. Столько писал. А теперь выбрось всё это в мусорное ведро. )) "Жить в Калифорнии" ))) "Однобедрумная может стоить в штате Калифорния примерно 800 000 долларов , это самое дешёвое жильё." я упал под стул ))) Не транслируй глупые матрицы . Еще в чем измерь "жизнь в калифорнии" Сайт вообще про Россию и русский народ.
Иван Иваныч
Ну видимо, кто смог устроиться, тот хвалит, те кто не смогли, обижены на то что им никто не помог в этом. Жившим в России тяжело привыкнуть к тому, что на западе встречают по знаниям и навыкам, а не по одежке и знакомству.
Дмитрий Браунинг
Понимание машины - это BMW, Mercedes и Toyota/Lexus. В остальные если это не топ-машины я бы садится не стал. Сейчас тенденция из-за кризиса на корейцев в РФ.
Даже опешил... оказывается, такое живое внимание к мавзолею (пардон, зиккурату)
Алексей Огородников
По антивируснику Тотал 360. Могу точно сказать, что его разработал Журавлев Дмитрий, владелец компании Галлинур-Групп г. Пермь. Лично с ним знаком. Возможно он его продал им, а может они уперли.
Езя Гебя
камуняцкая сволочь
Езя Гебя
Суки камуняцко-дамасковские хотят в Архангельске помойку под свои обосранные жопы устроить.Ненавижу трупопоклонников и в армии к ним был прохладен
Езя Гебя
Я еще смотрел на Тян, русские были симпотичнее, а русский пацан за нацменкой крутился,Перемешиваться,штоли,надо русским. Я прикинул: у меня 50 процентов русской крови, хотя я немецкий херовско знаю и мамаша немка,мы жили на континете и как-то вот так
Артём Белов
он просто не умеет играть в хоккей и вообще кататься на коньках. Видео было на эту тему.
Роман Котов
Двойника политбюро заварганило ужасного, такого урода я не встречал. Майне Мутер их стала различать, особенно говор- оригинал окурка был писклявым)))) И южно-русский акцент был у паренька, "Гыкал" у них двойник-сволоченок камуняцкий.
Maxim Egorov
Хорошо бы сломали хребет кремлянам, хотя я думаю им смерть придёт от мирового кризиса и цены на нефть по $20 и потери управляемости страной от долбо*бов-губернаторов (Архангельск-Шиес и Екатеринбург это подтверждают).
Yury Kolmogorov
Да плевать мне на знаки. Сколько уже было знаков у Вовы, а я дождаться не могу когда он сползет с табуретки. Ну исполнятся знаки лет так через 25. Мне то что с того?
Роман Котов
1.Я помню черносотенцев держали за фашистов. 2.Людям надоела вся власть. Предреволюционное состояние. 3.Дошло до того что если человек говорит о национальном государстве ему отвечают хай гитлер. 4. Европейцы оторвались от реальной жизни.
Роман Котов
"Гарант" - это символ всей этой мразной оккупационной системы, символ окончательного отупения и деградации основной массы русских. Существование этой фигуры - знак того, что ничего никогда не изменится, иго большевиков будет вечно, у русских не будет ни своей власти, ни ресурсов.
Сергей Панченко
знак. не знак... в натуре задолбал этот детский сад. напоминает "глубокомысленные умозаключения" мультяшных Мартышки и Удава: "Девять - это куча! А три - это не куча!" Или "пикейных жилетов" из "Золотого телёнка" с их "Ганди - это головааа!!!"
Роман Котов
Я тут с удивлением обнаружил что большинство людей настолько глупы, что не понимают в чем заключается обман форекса и т.п., там где идет торговля на разнице курса валют. А смысл в том что при колебании курса колеблется и количество денег на вашем счету, хотя вы не участвуете в торгах. Иначе бы все просто озолотились бы давно. Т.е. покупаешь по низкой цене, продаешь дороже и всё. Прибыль в кармане за секунду. А если цена не достаточно низка ты просто НЕ покупаешь и всё. На самом деле ты как бы покупаешь и продаешь при любой цене и любых колебаниях (хотя сам этого не делаешь). И для наглядности например если купил доллар за 60руб и он (теоретически допустим) упал до стоимости 0 рублей, то у тебя на счету оказывается 0руб=0долл. и дальше если доллар подорожал до 100рублей, то система показывает что у тебя 0руб=0долл, а никак не 100руб. Я не знал что люди не отдупляют этого((.
Виктор Стрекалов
Я помню, как в 2014 г. разного рода укро-эксперды распинались на тему "Порошенко - президент мечты, который изменит всё". Кстати, глядя на этого дядечку, поймал себя на мысли: теперь таки ясно, куда делись в истории печенеги и прочие чёрные клобуки - эталонный "словьянин", как говорят на Окраине.
Езя Гебя
Если они сделают РЕПРИВАТИЗАЦИЮ- мое почтение им, камуняк надо мочить и первыми повесить комсомольскую шваль,как же я их ненавижу....Чекисты забздели в кремельке
Езя Гебя
Двойника политбюро заварганило ужасного, такого урода я не встречал. Майне Мутер их стала различать, особенно говор- оригинал окурка был писклявым)))) И южно-русский акцент был у паренька, "Гыкал" у них двойник-сволоченок камуняцкий.
Владимир Павловский
Дурень думкой богатеет.
Serge Rakitin
Самое главное заблуждение относительно Форекса: многие люди действительно думают, что покупают и продают там валюту, в действительности же они просто делают ставку на изменение курса. Форекс-дилер - разновидность букмекерской конторы, в РФ основной ОКВЭД у них "Организация и проведение лотерей", а не "Биржевые операции", как кто-то до сих пор думает.
Serge Rakitin
Я помню, как в 2014 г. разного рода укро-эксперды распинались на тему "Порошенко - президент мечты, который изменит всё". Кстати, глядя на этого дядечку, поймал себя на мысли: теперь таки ясно, куда делись в истории печенеги и прочие чёрные клобуки - эталонный "словьянин", как говорят на Окраине.
Serge Rakitin
Дурень думкой богатеет.
Maxim Egorov
Китайцы в технологиях это тоже самое как наши среднеазиаты. Делают быстро, дёшево, появилось какое то качество, но без британцев и американцев они не смогут развиваться. В чём сила эпла и гугл , они всегда создавали будущее, они знают каким будет мир через 5-10 лет и заранее вкладываются в нужную разработку, остальные потом пытаются догнать. Китай никогда не сможет создавать будущее, их успех это временное явление. Пока весь мир пытается быть успешными по меркам 20 века, запад уже давно активно развивает новый миропорядок. Где они будут лидерами. Уже даже есть децентрализованные бизнес модели. Кто сможет конкурировать с таким гибким бизнесом? Какие китайцы? Мир ещё будет пытаться понять, что это а Америка уже во всю обкатывает технологии.
Виктор Стрекалов
Да конечно да я абсолютно с вами согласен.но я не об этом.
сергей м.
Трезвые мысли
Роман Кроман
Когда нет объективной информации по разворачивающимся событиям, приходиться "измерять кучки" . В результате получается 50/50. Может да, а может нет. А что? это хороший результат для гаданий! ))))
сергей м.
Побыстрей бы...
Serge Rakitin
https://ic.pics.livejournal.com/artem_konoval/85675658/2665/2665_900.jpg
Maxim Egorov
Кстати ещё, «печать на лбу и правой руке» очень похоже на биометрию, которую внедряют банки. Сканеры отпечатков и сканеры лиц в смартфонах. Так что время из откровения уже наступило.
сергей м.
Когда нет объективной информации по разворачивающимся событиям, приходиться "измерять кучки" . В результате получается 50/50. Может да, а может нет. А что? это хороший результат для гаданий! ))))
сергей м.
Мы все здесь сидим и с разной степенью энтузиазма "измеряем кучки"
Александр Верный
не получится самое главное Украина- искусственно сшитое объединение из 4..5 частей (Восточная Польша, Австро-Венгрия, Малороссия, Новороссия, Киев с окрестностями ) ко всему прочему исчерпан промышленный потенциал УССР (исчезли ЮжМаш, Антонов, ЗАЗ и т.д.) а на с/х 35 млн.ч. не прожить так что распад и деградация продолжатся
Vadim Galuzin
У нас не кацапстан, у нас чухостан. Заметьте, чухи - сейчас это не финны, т.к. финны - уже не чухи.
Vadim Galuzin
На счет авторитета вопрос уже спорный, у меня к нему было уважение, пока он не начал просто тупо удалять посты с критикой. Вот такая вот "демократия" на ари.ру
Vadim Galuzin
Развития нет и не будет при Путине. Всё только на ворованных технологиях держится и на страхе репрессий.
Vadim Galuzin
Трезвые мысли
сергей м.
У нас не кацапстан, у нас чухостан. Заметьте, чухи - сейчас это не финны, т.к. финны - уже не чухи.
Henri Ducard
Судя по описанию вы про бинарные опционы на валюту говорите, если уже слили до 0, то 0. Это вообще экзотический производный инструмент с высоким риском Другое дело, что все эти Форекс в РФ обычный развод, который на реальный межбанковский Форекс сделки не выводит, всё на внутреннем ПО играется либо объединяется много "мелких" сделок и одной большой уже выходит на реальный Форекс. Получается для клиента казино, потому что потерю в случае чего дилер/брокер за счет клиента будет восполнять - сбои, самооткрывающиеся сделки и т. д. Относительно людей непонятно зачем им вся эта хрень с Форексом по определению, когда есть надежные Московская и СПБ биржи с теми же возможностями на любой вкус
сергей м.
И кремелек бы сровнять и парк там разбить.
Denis Zoroo
Это называется отвлечением внимания и психологические манипуляции. Россиянские сми тем же самым занимаються 24 часа в день.
Henri Ducard
Чтобы такие возможности были, народ должен осознавать, что это он содержит умников наверху, платит менеджерам за управление, а не наоборот. Требовать эти свои законные права А гранат и ко всеми силами со своей стороны не дают людям это делать, оболванивают. Вот чем мешает
Александр Верный
В нормально устроенной системе политика обслуживает экономику и образуются здоровые взаимосвязи, в Европе, Америки и в РФ уже нет экономики и индустриального производства и поэтому нет нормальной политической жизни, а есть ее симуляция. Искусственные политические системы производят извращенные методы и средства, естественный ход вещей путь выздоровления!
Serge Rakitin
Просто россиянин смеющийся над укром, этот как больной раком, смеющийся над больным СПИДом - выглядит немного странно.
Дмитрий Браунинг
На счет авторитета вопрос уже спорный, у меня к нему было уважение, пока он не начал просто тупо удалять посты с критикой. Вот такая вот "демократия" на ари.ру
Bear Brown
На 1917 г. 70% жителей Елизаветграда - иудеи. Ныне Днепр, ранее Днепропетровск. Вот такие "укры" там и живут. Добавим разномастных тюрок, цыган, немного бывших русских - и получим этот великолепный укро-микс. Забавно, что первый письменный источник, написанный в Киеве, записан на иврите в начале 10 века и содержит слезную просьбу выкупить иудейского купца, брошенного в темницу хазарским паханом тех мест. Таки мать городов гусских.
Дмитрий Браунинг
Да ничем собственно! Вот например росгрвардию, кто организовал? Назначил своего охранника Золотова, тот набрал 430 тыс дуболомов на базе ВВ, которые метелят людей дубинами на митингах и сборах.
Дмитрий Браунинг
Есть в ваших словах сермяжная правда про хохлов, дурят народ и там и у нас. Только вот у хохлов покрайней мере не сажают за репосты вконтакте и еще есть какая-то свобода слова. Да и не сидит там царь 18 лет . Так что тут все относительно.
Александр Верный
Что ни делает дурак - всё он сделает не так.
Алексей Ф
"Гарант" - это символ всей этой мразной оккупационной системы, символ окончательного отупения и деградации основной массы русских. Существование этой фигуры - знак того, что ничего никогда не изменится, иго большевиков будет вечно, у русских не будет ни своей власти, ни ресурсов.
Maxim Egorov
Запад всё равно в украинцах видит русских, кем бы они себя не называли. Сыграют они свою роль предателя, а потом пойдут в расход. Это же Русь, никогда им не позволят жить достойно это враги по крови.
Алексей Огородников
Нормальный такой разбор. По поводу самолета позиция, схожая с позицией Владислава. С 15 минуты и до конца очень грамотные замечания. https://www.youtube.com/watch?v=HXm7yeIkU3s И про состояние отечественной авиации, тоже стоит посмотреть. https://www.youtube.com/watch?v=vhRPO3UwpjY
Serge Rakitin
Там просто тупо влазят в аккаунты - с обитателями Укрии нельзя общаться через соцсети, т.к. нет никакой уверенности в том, что общаешься со своим визави, а не "киберзахисником". Многократно проверено на родне. Единственный вариант - Skype.
Serge Rakitin
Что ни делает дурак - всё он сделает не так.
Henri Ducard
Меня тоже это слегка удивляет. Все равно что жрать чипсы и быть толстым и критиковать других какие они жирные и не следят за здоровьем. И ещё советовать. Как-то жалко со стороны смотрится Когда мои знакомые иностранцы правительство и сенаторов США обсуждают, я помалкиваю, потому что нашим до тамошних ещё расти и расти, при том что те далеко не идеалы. Не то чтобы стыдно за своих, но помалкиваю
Алексей Ф
Просто россиянин смеющийся над укром, этот как больной раком, смеющийся над больным СПИДом - выглядит немного странно.
Serge Rakitin
Тот, кто за рулём протянет на месяц дольше? Если раньше в кювет не улетит, заржавшись.
Дмитрий Браунинг
Это называется отвлечением внимания и психологические манипуляции. Россиянские сми тем же самым занимаються 24 часа в день.
Serge Rakitin
В окно посмотрите и если за ним не Москва и СПб, то гарантировано увидите срач, нищету и бескультурье.
Иван Иванов
Так и есть, добавлю лишь что - это общая беда белых людей в Европе и в Америке.
сергей м.
Срач, нищету и бескультурье можно увидеть и под Москвой и Питером - города, наполненные кочевниками и недочеловеками с отпечатком потомственного алкоголизма на "лицах", жуткие прогнившие двухэтажными многоквартирные дома и больницы, построенные в 20-е годы. Другое дело, благоустройство - не главный показатель. Тираны, поработившие народы, тоже могут строить красивые города, колоссальные заводы, отправлять экспедиции на Марс. Конечно, быть рабом в царском дворце лучше, чем на конюшне, но основного смысла рабства - бесправия это не меняет.
сергей м.
С раком и по 20 лет живут при нормальной терапии, а от банального аппендицита могут склеить ласты за неделю...
Serge Rakitin
Тут, видимо у нас разные представления о том, что хорошо и что плохо. Кому и кобыла - невеста.
Дмитрий Браунинг
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что протесты в Екатеринбурге могут привести к свержению власти: «Сегодня это храм и сквер, а завтра — экстремизм и терроризм». Владислав, прокомментируйте пожалуйста позицию "гусского взгляда". Как думаете, события в ЕКБ - это все таки происки пятой колонны или переодетые хохлы диверсанты под предвадительством Навального?!
сергей м.
Кстати вы перечислили города из которых только Сочи с Анапой ещё, там туда-сюда сойдет по старой памяти. И то если не принюхиватья и не приглядываться, а отечественные чернила пить и шашлыки жрать с чурчхелой и подругой толсто....ой. Но понятно, что лучше в Испанию. )) С остальным в нашей чухонии так-же.
Dexter
+ еще пытаются выбить долги с населения любой ценой. Непонятно как еще банки не лопнули.
Дмитрий Браунинг
Так и есть, добавлю лишь что - это общая беда белых людей в Европе и в Америке.
сергей м.
Чем Казань-то Вам не нравится, если Вы, конечно, там бывали последние лет 10? Очень динамичный и современный город, не сильно уступающий Москве в плане удобства, инфраструктуры и в целом качества жизни. Если сравнивать с какой-нибудь Софией и прочими балканскими мегаполисами, Казань на голову выше.
Serge Rakitin
С раком и по 20 лет живут при нормальной терапии, а от банального аппендицита могут склеить ласты за неделю...
Serge Rakitin
От Владивостока и до Кенигсберга - все тут провинциальная, диковатая Жмеринка, с полууголовным бытом. (+ с жуткой уверенностью, что весь остальной мир - дураки.)
сергей м.
Что-то мне кажется, дорогой друг, что свистишь ты с Окраины и не бывал ни во Владивостоке, ни в Казани, да и вообще нигде, кроме своего Бердичева.
Serge Rakitin
Ну не нравиться мне здесь ничего ( уточню: в это говенное время). Кроме природы. Природа в России хорошая. Особенно в Карелии. Может быть, когда-нибудь это будет отдельное гос-во.
сергей м.
Ну не нравиться мне здесь ничего ( уточню: в это говенное время). Кроме природы. Природа в России хорошая. Особенно в Карелии. Может быть, когда-нибудь это будет отдельное гос-во.
Serge Rakitin
Что-то мне кажется, дорогой друг, что свистишь ты с Окраины и не бывал ни во Владивостоке, ни в Казани, да и вообще нигде, кроме своего Бердичева.
сергей м.
С окраины. С Балтийский окраины. Из Петербурга. А в Казани я и правда не был, но видел фотографии. Знаете о таких штуках?
Serge Rakitin
На 1917 г. 70% жителей Елизаветграда - иудеи. Ныне Днепр, ранее Днепропетровск. Вот такие "укры" там и живут. Добавим разномастных тюрок, цыган, немного бывших русских - и получим этот великолепный укро-микс. Забавно, что первый письменный источник, написанный в Киеве, записан на иврите в начале 10 века и содержит слезную просьбу выкупить иудейского купца, брошенного в темницу хазарским паханом тех мест. Таки мать городов гусских.
Serge Rakitin
Казань - это столица татарского национального государства.Понятие татарский народ присутствует в конституции Татарстана.
сергей м.
Так в "бабле" все и дело. И в критике преуспевающих соседей, на фоне собственной отсталости. У нашего "сказочного" денег только на два города вдоволь хватает. Остальные - в очередь. Все остальное съедает, видимо, борьба с недругами на Западе. )))) Кстати в РФ первым по-чему либо быть не сложно. Главное "достижения" ни кому за пределами не показывать. От смеха умрут. А может от сочувствия. Если поймут в чем мы вообще соревнуемся. Близость к западной границе - необходимое условие относительного душевного спокойствия, при проживании на территории РФ.;-)
Maxim Egorov
Все к тому что Порох - тайный агент кремлян. Например тот факт , что его сразу признали "лучшим выбором Украины" , а он в это время бомбил Донецк и Луганск., а Зеленского не признали (и не поздравили ) несмотря на то что он русским пока ! ничего плохого не сделал.
Константин Алланд
Казань это еще и русский город, неформально третья столица России
Henri Ducard
Пока еще ничего не ясно, они все могут переиграть, как угодно, но определенно радует, что действительно русский народ просыпается и уже даже пропагандистские речи Соловьевых или убаюкивание разного рода Харабановых, мимикрируя под истинное русское мнение, пытаясь максимально увести фокус внимания в другую сторону уже не работают. ...а власть, которая боится любого чиха своего народа и видет в этом возможный гос переворот, не должна долго просуществовать.
Дмитрий Браунинг
5...7 локальных бунтов и режим сколлапсирует никуда не денется, не крепче он режима Януковича или какого-нибудь мубарака и каддафи, просто страна большая и инерция сильная.
Henri Ducard
Я из Москвы и сейчас в каждом парке пихают церквушки. У нас народ молчит.
Дмитрий Браунинг
Ну в регионах больше факторов для недовольства чем в Москве. Дичь и откровенный разбой. В совокупности всё и достало всех. В столице же какую-то меру в целом знают, не рискуют, бояться пока ещё. Но в любом случае народ должен понимать, как надо, что от него нужно и что делать. А с этим проблема - с духовностью, никто этим в своих вещаниях в стране массово не занимается. По крайней мере, не встречал. Одни историки с теориями былого величия народа, критики очевидного мракобесия совка и истеричные Навальные
Henri Ducard
Ну в регионах больше факторов для недовольства чем в Москве. Дичь и откровенный разбой. В совокупности всё и достало всех. В столице же какую-то меру в целом знают, не рискуют, бояться пока ещё. Но в любом случае народ должен понимать, как надо, что от него нужно и что делать. А с этим проблема - с духовностью, никто этим в своих вещаниях в стране массово не занимается. По крайней мере, не встречал. Одни историки с теориями былого величия народа, критики очевидного мракобесия совка и истеричные Навальные
сергей м.
С таким раком(крабом) как Пу. жить - лучше от апендицита сдохнуть. Даёшь перитонит!
Алексей Ф
На территории Укропии в отличии от территории Шумерской Федерации произошла достаточно важная вещь - десекрализации высшей государственной власти.
Сергей Вишняков
Русским нужны деньги, россияне готовы пахать за пайку. Россиян к сожалению больше, на них власть делает ставку. Россиянам вдолбили в голову девиз: "как бы чего не было" (вариант: "лишь бы не было войны"). И россиянин будет пахать, ругать власть, но голову не поднимет, да и в целом мировых куклрводов устраивает медленное удушение русских в ШФ.
Bear Brown
В Киев из Ладоги? В каком веке?
Алексей Ф
Срач, нищету и бескультурье можно увидеть и под Москвой и Питером - города, наполненные кочевниками и недочеловеками с отпечатком потомственного алкоголизма на "лицах", жуткие прогнившие двухэтажными многоквартирные дома и больницы, построенные в 20-е годы. Другое дело, благоустройство - не главный показатель. Тираны, поработившие народы, тоже могут строить красивые города, колоссальные заводы, отправлять экспедиции на Марс. Конечно, быть рабом в царском дворце лучше, чем на конюшне, но основного смысла рабства - бесправия это не меняет.
Bear Brown
Большое количество молодых немцев и скандинавов уезжают из страны. Недавно статья была от немецкого специалиста по этому проблеме. По поводу штатов, южные штаты не вытянут белую америку, процент цветных, там только растет и это приведет к совсем другой стране.
Дмитрий Браунинг
Большое количество молодых немцев и скандинавов уезжают из страны. Недавно статья была от немецкого специалиста по этому проблеме. По поводу штатов, южные штаты не вытянут белую америку, процент цветных, там только растет и это приведет к совсем другой стране.
Bear Brown
Теряется связь с землей и родом. Если молодые немцы остануться жить в условной Австралии то их дети уже не будут немцами, а будут австралийцами. Да они белые, но это уже совсем другая нация..
Константин Алланд
+ еще пытаются выбить долги с населения любой ценой. Непонятно как еще банки не лопнули.
Дмитрий Браунинг
Теряется связь с землей и родом. Если молодые немцы остануться жить в условной Австралии то их дети уже не будут немцами, а будут австралийцами. Да они белые, но это уже совсем другая нация..
Алексей Ф
Проблема не в ругане, а в том мире который был построен на подсознании. Если все промыто то и горбушка хлеба на свалке покажется блаженством,
Sergey Matveev
Русские князья правили толи в Ладоге толи в Новгороде, князь Олег Вещий в 882 году перенес столицу в Киев который до того принадлежал хазарам
Sergey Matveev
Ну, уговаривайте сами себя, давайте: лучше умереть свободным, та та та ... А жизнь идёт. Неблагоустроенная и среди орков.
Иван Грозный
Все к тому что Порох - тайный агент кремлян. Например тот факт , что его сразу признали "лучшим выбором Украины" , а он в это время бомбил Донецк и Луганск., а Зеленского не признали (и не поздравили ) несмотря на то что он русским пока ! ничего плохого не сделал.
Иван Грозный
5...7 локальных бунтов и режим сколлапсирует никуда не денется, не крепче он режима Януковича или какого-нибудь мубарака и каддафи, просто страна большая и инерция сильная.
Иван Грозный
Ничего удивительного давно ясен этот процесс : деглобализация -разрыв мирового рынка на кластеры- борьба кластеров за выживание и уничтожение соседа. РФ-ия корм для крупных игроков.
Роман Котов
Бинарные опционы это вообще непонятная хрень. Я про форекс и образные ему написал. В том то и речь что есть же ММВБ и т.п. Купил/продал. Нафиг эти графики скачущие)).
Роман Котов
В том то и дело, что ты даже если и НЕ делашь ставку, то считается что ты делаешь.
Роман Котов
вот вы блин балбесы. да обман это всё. и росгвардия и золотов и "мешающий гарант". Просто человеческой психике удобно сконцентрироваться на одной фигуре. Даже хитрые евреи придумали козла отпущения. Реальная жисть сложнее)).
Роман Котов
неее. разница есть. одно дело когда ты не умеешь кататься на велосипеде и падаешь. другое дело когда ты можешь ехать без рук и падаешь на ровном месте.
Сергей Геннадиевич
модерация на сайте)))))))))))))
Fiksik Piksel
Один пёс знает, что он будет проводить.
Иван Грозный
Хорошо бы сломали хребет кремлянам, хотя я думаю им смерть придёт от мирового кризиса и цены на нефть по $20 и потери управляемости страной от долбо*бов-губернаторов (Архангельск-Шиес и Екатеринбург это подтверждают).
Иван Грозный
Росгвардия- абсолютно незаконное вооруженное формирование, кстати за его организацию военный трибунал за что Пу и ответит .
Иван Грозный
Разговаривал с людьми имеющими дело с китаесами, они абсолютные биороботы, не способны изменить самостоятельно цвет смартфона не то что что-то в нем переделать, ко всему прочему у них исчезает главное преимущество- дешевая раб. сила ( все больше компаний размещаются в Индии, Вьетнаме), внутренний рынок это Пекин, Шанхай,Сынзянь ( максимум 100...150 млн.ч.), если их отрежут от рынков сбыта то Китай схлопнется за 3..6 месяцев.
Сергей Константинов
это не отменяет организации протеста.
Иван Грозный
не получится самое главное Украина- искусственно сшитое объединение из 4..5 частей (Восточная Польша, Австро-Венгрия, Малороссия, Новороссия, Киев с окрестностями ) ко всему прочему исчерпан промышленный потенциал УССР (исчезли ЮжМаш, Антонов, ЗАЗ и т.д.) а на с/х 35 млн.ч. не прожить так что распад и деградация продолжатся
Роман Котов
Есть такой видео блогинг , его ведут белорусы. Они уехали в Америку. Не в крупный город, электрики. Сначало была халтура а потом получили лицензию и стали получать больше работая на себя. Живут норм, свой дом, насколько машин
Henri Ducard
Проблема решается выбором квартиры с крышной котельной, газовым котлом или просто покупкой водогрейки за 10-15 т.р.
Dima Dima
Кстати, русских с Малороссии называли хохлами, потому в одно время те брили головы и оставляли чуб (оселедец, хохол), а русских с Великороссии в то же время звали кацапами, что означало - "как цап", то есть, как козёл, так как те, в свою очередь носили бороды. Вот и вся премудрость.
Vladimir Sholkov
Стоимость это не показатель. Показатель это возможность реализовать себя. Хотите знать про Р так пообщайтесь с гастрами , которые считают себя русскими и приехали с окраин СНГ , чем они занимаются, как приехали как зарабатывают.
Henri Ducard
Вы не учитываете социальные вычеты по всему что вы описали) Но математики большой не нужно. Средний рабочий обычного завода может позволить себе съездить с семьей в пятизвездочный отель на море в Мексике (на Юкатане) или в Доминикану на 14 дней 2 раза в год. А это вам не Крым и не Сочи. Сам общался с таким. Живет в доме, а не в скворечнике за бешеные деньги. Считать ничего не обязательно было, всё и так ясно Плюс посмотрите как и на что эти налоги тратятся и сравните у нас. По тем автомобильным дорогам плавать хочется, а не ездить))
Vladimir Sholkov
Стоимость это не показатель. Показатель это возможность реализовать себя. Хотите знать про Р так пообщайтесь с гастрами , которые считают себя русскими и приехали с окраин СНГ , чем они занимаются, как приехали как зарабатывают.
Vladimir Sholkov
Проблема не в ругане, а в том мире который был построен на подсознании. Если все промыто то и горбушка хлеба на свалке покажется блаженством,
Vladimir Sholkov
Сейчас по мне главный вопрос Украины это русский язык. Если русскому языку вернут статус значит будут изменения и люди поддержат Зеленского, а если русского языка не будет то не будет никакой Украины
Serge Rakitin
))) комедия
Boris S
))) комедия
Константин Алланд
Не знаю, к месту эта иллюстрация или нет - но она более чем ярко характеризует "власть", которую Вы упомянули.
Не знаю, к месту эта иллюстрация или нет - но она более чем ярко характеризует "власть", которую Вы упомянули.
Иван Иванов
Да не просто - похож, а копии персонажа в будённовке с цигаркою на губе и придурка в тельняшке.
Да не просто - похож, а копии персонажа в будённовке с цигаркою на губе и придурка в тельняшке.
Ежели в первый месяц, с опорою на мандат народа - то есть ШАНС! https://www.youtube.com/watch?v=aSY2cnG7gBg
Езя Гебя
ВК когда говорит:"Добрый вечер" не добро как-то становится,дядька с пониманием
Езя Гебя
Ехал в поезде недавно, 12 часов надо было пересидеть. Самолетами и блакартами боюсь,хотя Грозный два раза брал. Тян была с мужем и двумя детьми, один был грудной,я завалился и спать, а они побаивались чего-то, не в своем стаде были. А девочка без акцента говорила по-своему и русским, лучше мамы, я удивился: "Ха це хую,Хоху дашь ю, Ма тула" , а может и не чеченцы были,хотя у меня тренер был чеченец, дети русские к ним приходили,я спал,но как-то так. Тетя Ира -немецкий филолог, сказала:"Ты где так выучился?" Я сказал, что у меня была училка Нагель. Тетя Ира дала книгу-избавиться от акцента, но я ее так и не прочитал, а фрицы ловили меня за какой-то акцент на сайтах, я любил с ними посидеть. Книгу вернул.Но вы поняли- я про семиляцию русских: родители с акцентом ужасным, ломают русский, а она по-русски чисто шпарит -мое почтение
Ilya Tarasov
Баба-как-то мрачно звучит,Тян-приятно
Ilya Tarasov
Интересное мнение Сергея Задумова про британский план создания Восточной Укрáины (в противовес новому Плану Маршалла от США) #страна404 #Украина #политика https://www.youtube.com/watch?v=AKY6nlbFCYk
Henri Ducard
Понятно, не они главные. Они исполнительные куклы кукловодов. Но ответственность за действия та же, если не больше
Алексей Ф
Сразу после первый цифры о*ел. Лень поискать объяв по аренде недвижимости? Вот вам, допустим вариант и не в жопе Миннесоты, а в Нью-Йорке. https://streeteasy.com/rental/2741530 Конечно, можно еще в Майаме цены посмотреть и на Манхэттене и говорить, как дорого жить в США. Конечно, на Западе отнюдь не рай, есть свои проблемы. Но смысл принимать совсем уж ватную пропаганду из серии "а вообще в Европе и еда не очень", расчитаную на тех вообще нигде не бывает?
Вова Непонимающий
Китайское редкостное ... не леквид блестит и только. Поезжайте в китай ни один более менее уважающий себя китаец не ездит на китайпроме, разве что партия приказала тогда это святой для них. Как бы БМВ не был ломучим но выжить в нем значительно больше шансов чем в любом китайце.
Езя Гебя
Баба-как-то мрачно звучит,Тян-приятно
Maxim Egorov
В РФ опять расстреляли каких то чурбанов, подкинули им оружие и исламскую литературу, типа террористы. Естественно ни один «террорист» не выжил, как всегда. Интересно, вот когда этих борцов ФСБэшных на пожизненное сажать начнут? Так же эти твари и пожары тушат, скорее всего, когда вся страна горит. https://youtu.be/tdsAXYi0X0M
Алексей Огородников
Худшей достопримечательностью Москвы оказался Зикурат. Наконец, что-то сдвинулось. https://lenta.ru/news/2019/05/22/worstmsc/
Алексей Огородников
Ну видимо, кто смог устроиться, тот хвалит, те кто не смогли, обижены на то что им никто не помог в этом. Жившим в России тяжело привыкнуть к тому, что на западе встречают по знаниям и навыкам, а не по одежке и знакомству.
Владимир Александрович
Суки камуняцко-дамасковские хотят в Архангельске помойку под свои обосранные жопы устроить.Ненавижу трупопоклонников и в армии к ним был прохладен
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=vcrCdkszN-Y Первые назначения пана Зеленского!
Вит Ла
А сейчас будем немного посмотреть Американские компании не смогут продавать свои технологии Huawei и кое что другое --https://blog.dti.team/digest/222/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Nazvanie_soobshenija&utm_content=622033643#news
Алексей Ф
Вот вам вариантик в Чикаго за 915 https://www.zillow.com/homedetails/7501-S-Stewart-Ave-FL-3RD-Chicago-IL-60620/2089191326_zpid/ там и за 300 есть. Или все американцы живут в Калифорнии?)
Konstantin Zh
Если китайцы выступят против США это будет наверно первый случай в истории современного Китая, когда он полез в драку. Тут тоже опыт нужен. Они всегда отсиживались в сторонке и тихо мирно жили себе в своём Китае. Что то я сомневаюсь в их бойцовских качествах.
Алексей Огородников
Походу решили не рисковать. Губернатор Свердловской области заявил, что храму в сквере Екатеринбурга не бывать и надо выбрать более подходящее место. Опрос ВЦИОМ показал, что «при подборе площадки были допущены ошибки» и «не было в полной мере учтено мнение горожан»
Maxim Egorov
Почитайте Дмитрий Панова "Русские на снегу" , как он воевал в Китае. Но торгаши знатные.
Вит Ла
камуняцкая сволочь
Maxim Egorov
Китай может ответить так, что мало не покажется. Например, они уже давно высказывались об идее запрета OEM. Например, выпущенный в Китае смартфон не может продаваться под брендом Apple iPhone, а вот FoxxCon AyFong (кто реально их производит) - пожалуйста. Идём дальше, для той же Apple Китай - это второй по величине рынок сбыта после США. Запрет на Huawei - встречный запрет на продажу Apple в КНР.
Serge Rakitin
Китай может ответить так, что мало не покажется. Например, они уже давно высказывались об идее запрета OEM. Например, выпущенный в Китае смартфон не может продаваться под брендом Apple iPhone, а вот FoxxCon AyFong (кто реально их производит) - пожалуйста. Идём дальше, для той же Apple Китай - это второй по величине рынок сбыта после США. Запрет на Huawei - встречный запрет на продажу Apple в КНР.
Вит Ла
Android прекращает работу - Корпорация Google отозвала лицензию у HUAWEI https://www.youtube.com/watch?v=yCPgLIzNCec
Роман Котов
ну не знаю. я за что купил за то продал.
Езя Гебя
Почитайте Дмитрий Панова "Русские на снегу" , как он воевал в Китае. Но торгаши знатные.
Иван Грозный
Китаесы не одной войны не выиграли в том числе и Вьетнаму проиграли , и япошкам бы проиграли если бы не СССР и США в 1945 году. Задушат их америкосы в два счета, могут элементарно от запасов нефти и газа отрезать блокировав морские коммуникации.
Иван Грозный
Даже если запустят пока будут испытывать пройдет 3..5 лет , потом еще на рекламную раскрутку еще года 2..3 к этому времени Эпплы и Самсунги далеко вперед убегут.
Иван Грозный
Я думаю что это и есть конечная цель Трампа и Ко, чтобы китаесы вышвырнули производство Эппл из Китая. Экономическими методами вернуть производство в США невозможно , а так вся пресса заорет "Злобные китайские коммунисты изгнали передовую ИТ компанию из Китая, разве можно с ними сотрудничать после этого". Еще было сообщение , что американские ИТ-компании ищут локализацию в Индии и Вьетнаме.
Maxim Egorov
Против Китая ещё никто не действовал по серьёзному. Смогут ли они держать удар, вот в чём вопрос? И захотят ли лезть в драку? Может быть им уже кажется, что они достаточно сильные и захотят рискнуть.
Nikita Dobrynin
Владислав, чуть добавлю о упомянутой новой украинской полевой и парадной форме. Это форма некая реплика американской. У всех же армий членов НАТО свое собственное снаряжение и экипировка... Но США сейчас имеет самое передовое полевое и тактическое снаряжение по дизайну и современным материалам. Огромные финансовые средства, научная база, множество отличных производителей, опыт войн. У других стран НАТО экипировкой заведуют конечно не придурки, просто денег, опыта и возможностей меньше... А форма офицеров Русской Армии действительно прекрасна. Квинтэссенция эстетики. Это точно.
Vladimir Sholkov
За прекрасными и белокурыми париками скрывается куча блох и гнуов
Vladimir Sholkov
За прекрасными и белокурыми париками скрывается куча блох и гнуов
Иван Грозный
Чуть что власть в кусты тикает, в случае массовых выступлений все эти губеры и мэры просто разбегутся в рассыпную да и Россгвардия вряд ли за таких ссыкунов будет стоять.
Henri Ducard
А кто приложения будет для их операционки писать? И кто пользоваться
Вит Ла
Ну Linux тоже не Мао разработал .В Хуавей кроме названия ничего китайского нет .
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