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Учиться помнить и записывать имена

04/06/2019 00:47
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • предполагаемый "хладнокровный" мясник, убийца Н. Белянкина - шашлычник Григор Оганян. https://frontend.vh.yandex.ru/player/7452792116365352567 По поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело об убийстве спецназовца ГРУ, ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина в ходе драки в Подмосковье, передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. https://vz.ru/news/2019/6/3/980754.html?fbclid=IwAR3ugEHHwXjPP8gH0s7hDzSqjaMMRNfAaL1FadAoKnn0szIsnD58DNPl7hA
  • предполагаемый "хладнокровный" мясник, убийца Н. Белянкина - шашлычник Григор Оганян. https://frontend.vh.yandex.ru/player/7452792116365352567 По поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело об убийстве спецназовца ГРУ, ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина в ходе драки в Подмосковье, передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. https://vz.ru/news/2019/6/3/980754.html?fbclid=IwAR3ugEHHwXjPP8gH0s7hDzSqjaMMRNfAaL1FadAoKnn0szIsnD58DNPl7hA
  • Об военных вытрут ноги и заткнут им рты. В первый раз чтоли? Государство и спецслужбы будут действовать против недовольных военных, в итоге протест стихнет.
  • https://www.youtube.com/watch?v=Btw65pYCdLU
  • https://www.youtube.com/watch?v=Btw65pYCdLU Кто то знает про этого Краснодарского блогера и про историю нападения на него?
  • Сколько не имел дел с армяшками, - всегда норовят обмануть или кинуть. Подлый народец. И чрезвычайно ссыкливые по одиночке.
  • "Россия-опора исламского мира" (В.В.Путин). Запомнили. Записали.
  • Из песни слова не выкинешь.
  • Для меня самое страшное, это предательство. Поэтому чтобы там кто не говорил, главные враги России не где-то там на западе. Они здесь в России.
  • Диаспора это наоборот хорошо. С её помощью люди вопросы свои решают. Не только бытовые,но и криминальные с законом. Набедакурил, диаспора тебя защитила и перебросила через кордон. Поэтому любая национальность стремиться создать диаспору. Только русские не создают такого рода сообщества за рубежом ибо лохи. Выведены хомо-советикусом. А все остальные - очень даже создают, понимая зачем. Да и сам ВК говорил что такими примерами русского человека будят от коматоза)).
  • эт он понтуется знаниями))
  • Никак нельзя... властные структуры РФии на подножном корму у столичных гостей.
  • совок. христианство.
  • Наверно потому, что финляндия выражает интересы финнов.
  • Никак нельзя... властные структуры РФии на подножном корму у столичных гостей.
  • В совке в Украину вбухивались такие ресурсы, какие и не снились той же нищей РСФСР. Фактически украинцы получили на халяву страну, развитую получше большинства европейских, при этом с богатыми почвами и мягким климатом. И все это ухитрились просрать за четверть века. Все тогда были уверены, что сами это богатство заработали, а не получили от русских. Но время все расставляет по своим местам, вся эта браццконародность которыми коммуняки засирали мозг уже не работает. Русачки больше не поедут поднимать целину, строить инфраструктуру и ГТС, которая дает бабло ежегодно в размере 3 миллиардов $, пора уже об этом наследии "оккупации" забывать - ватные мозги прочищаются, ведь качестве благодарности они получали и получают от вас только плевки и подхкрюки про "оккупацию". Остаточно прощевай это ведь на самом деле та игра в которую могут играть две стороны. От паразитов надо избавляться, а не брать на содержание. За время существования УССР в ее состав были включены: — из состава Польши: Западная Украина (1939); — из состава Румынии: Северная Буковина, область Херца, южная часть Бессарабии (Буджак), северная часть Бессарабии (1940); — из состава Чехословакии: Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина). Все это украденное коммуняками придется вернуть. Вопрос ближайших пяти лет.
  • Потому, что русский, перебравшийся в другую страну, постарается как можно быстрее ассимилироваться с местным населением и забыть как страшный сон страну, из которой сумел выбраться. Отношения власти и народа в России это отношения лагерной администрации и заключенных. Освободившийся зэк станет с теплом и добротой вспоминать, что пережил?
  • Не понял: Обама с Меркель за геноцид русских должны отвечать, а кремлевские большевики - нет? И почему не надо создавать список россиянских врагов русского народа?
  • Нормально ассимилировались когда тушку л енина за Урал увозили.
  • Сегодня их как раз очень много и скопление в честь праздника и видимо событие "удачно" совпало.
  • Нормально ассимилировались когда тушку л енина за Урал увозили.
  • Сегодня их как раз очень много и скопление в честь праздника и видимо событие "удачно" совпало.
  • Наверно потому, что финляндия выражает интересы финнов.
  • Ничего не будет.
  • короткое, но характерное видео про "героя" Армении. Шашлычник по имени Григор Оганян убил бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина. https://www.youtube.com/watch?v=n3e2JyapgF4
  • Это я все понимаю, но почему "русские" не имеют своих структур, обществ, землячеств, диаспор, не только в РФ, но и за пределами, где им никто не препятствует? Вот армян, он везде будет армяном, а русский "ассимилируется".
  • А может потому, что "русских" ничто не обременяет, это не национальность, а принадлежность, типа американец, австралиец?
  • И почему на фото нет пуйла? Зачем же так палиться) А вообще, если я захочу послышать, какие плохие Обама, Меркель, Макрон и Порошенко, я включу какой-нибудь интернационал, вроде Соловьева-Кисилева.
  • Это я все понимаю, но почему "русские" не имеют своих структур, обществ, землячеств, диаспор, не только в РФ, но и за пределами, где им никто не препятствует? Вот армян, он везде будет армяном, а русский "ассимилируется".
  • Что нужно сделать в данном случае? Выявить и задержать убийц, следствие, суд и лагеря. Вот и всё! Равенство всех перед законом, неотвратимость наказания. Вот что должны требовать патриоты. Если "русские" начнут дискутировать с национальной точки зрения, они проиграют, поскольку не сумеют обосновать свою правоту.
  • Нет ресурсов + вероятность, что этот сайт махом закроют
  • А может потому, что "русских" ничто не обременяет, это не национальность, а принадлежность, типа американец, австралиец?
  • От кого блеать требовать? Государства враг - человечества на сегодняшний век.. Главный редактор в радио-эфире попытался включить огнетушитель, дабы что бы не запустилось огненно-кровавое колесо. Тогда как в 2012 году солнце вырезанное из Кедра куда ударила молния, была обрызгана из заготовленного шприца, непонятной кровью, непонятного сергея из Амстердама. Если бы он порезал ладонь при людно на камеру и окропил солнце, ещё можно было понять, но прошёл год, солнце сделало круг вокруг света, ну и тут понеслось, я думаю кровь у него является губительной для Русского Эгрегора, на что главный редактор просто забывает обратить своё внимание. Дальше будет больше.
  • Кремль можно обвинить только за последние 100 лет относительно жителей СССР- РФ. А как быть с теми, кто эмигрировал до 1917 или сразу после?
  • Нет это пошло намного раньше. Национализм вытравливался у русских ещё в царские времена. Эмигранты 1917 были уже обычными безнационалами с размытой этничностью, типичными "общечеловеками" с европейской культурой.
  • В чем проявлялся национализм у русских, если даже царизм его вытравливал?
  • Ну поймают зверька, может даже осудят. Но через месяц уже никто про это не вспомнит, всё вернётся на свои рельсы. Чурки будут расхаживать по России как хозяева жизни, всё у них будет хорошо. Бизнесы, диаспоры, так же будут резать русских, только на всякий случай сначала будут спрашивать из ГРУ человек или нет. Опять кремль плюнет в лицо русским. Будем ждать, когда зарежут следующего ГРУшника, ФСБшника или кого из их родни.
  • В совке в Украину вбухивались такие ресурсы, какие и не снились той же нищей РСФСР. Фактически украинцы получили на халяву страну, развитую получше большинства европейских, при этом с богатыми почвами и мягким климатом. И все это ухитрились просрать за четверть века. Все тогда были уверены, что сами это богатство заработали, а не получили от русских. Но время все расставляет по своим местам, вся эта браццконародность которыми коммуняки засирали мозг уже не работает. Русачки больше не поедут поднимать целину, строить инфраструктуру и ГТС, которая дает бабло ежегодно в размере 3 миллиардов $, пора уже об этом наследии "оккупации" забывать - ватные мозги прочищаются, ведь качестве благодарности они получали и получают от вас только плевки и подхкрюки про "оккупацию". Остаточно прощевай это ведь на самом деле та игра в которую могут играть две стороны. От паразитов надо избавляться, а не брать на содержание. За время существования УССР в ее состав были включены: — из состава Польши: Западная Украина (1939); — из состава Румынии: Северная Буковина, область Херца, южная часть Бессарабии (Буджак), северная часть Бессарабии (1940); — из состава Чехословакии: Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина). Все это украденное коммуняками придется вернуть. Вопрос ближайших пяти лет.
  • И пусть доказывают потом, что они были необычными актёрами.
  • И пусть доказывают потом, что они были необычными актёрами.
  • Яндекс пиарится через спецслужбы. Пытаются повторить, что делали apple и телеграмма недавно. Вот сижу и верю, что ФСБ не имеет доступа к моему Яндекс профилю)) https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/06/2019/5cf50e139a79474f8ab5494b
  • Да никак он особо не проявлялся, он просто не поощрялся и блокировался, ему попросту не давали вырасти. Верхние и средние слои русского общества воспитывались в космополитичном духе, а всяким приверженцам русской "особости" в качестве альтернативы предлагалась разве что РПЦ.
  • От кого блеать требовать? Государства враг - человечества на сегодняшний век.. Главный редактор в радио-эфире попытался включить огнетушитель, дабы что бы не запустилось огненно-кровавое колесо. Тогда как в 2012 году солнце вырезанное из Кедра куда ударила молния, была обрызгана из заготовленного шприца, непонятной кровью, непонятного сергея из Амстердама. Если бы он порезал ладонь при людно на камеру и окропил солнце, ещё можно было понять, но прошёл год, солнце сделало круг вокруг света, ну и тут понеслось, я думаю кровь у него является губительной для Русского Эгрегора, на что главный редактор просто забывает обратить своё внимание. Дальше будет больше.
  • Да никак он особо не проявлялся, он просто не поощрялся и блокировался, ему попросту не давали вырасти. Верхние и средние слои русского общества воспитывались в космополитичном духе, а всяким приверженцам русской "особости" в качестве альтернативы предлагалась разве что РПЦ.
  • Вы так говорите, как будто это сами русские держатся за этих граждан. Держится оккупационная власть плюс определенная толератно-пассивная часть россиянского населения с промытыми интернацистами мозгами.
  • Х.з. по моим ощущениям все это "боевое братство" ничем не отличается от такого же "братства" какого нибудь коллектива советского НИИ...
  • Х.з. по моим ощущениям все это "боевое братство" ничем не отличается от такого же "братства" какого нибудь коллектива советского НИИ...
  • Вы так говорите, как будто это сами русские держатся за этих граждан. Держится оккупационная власть плюс определенная толератно-пассивная часть россиянского населения с промытыми интернацистами мозгами.
  • Мне кажется правильней говорить "антинародная власть", а не "оккупационная власть", поскольку возникает вопрос, а кто нашу страну оккупировал. Ответ, никто. Во власти находятся наши родные начальники, которых мы сами себе выбрали. Сами. Что касается "промытых мозгов", следовательно есть те, у кого они не промыты. Так?
  • Так это для них месага от русского человека, если не хотят неожиданно закончить как в сериале "Игры престолов", то дружить нужно с русскими, а не с другими народами. Если не хотят потрясений и революций нужно эволюционировать в сторону здорового национализма. Вообще не понимаю как этого можно не понимать - с таким народом, с такими пространствами и ресурсами при правильном подходе можно процветающую страну сделать. Шпионы наверноре и предатели.
  • Со средним звеном ещё можно будет договориться, при условии, что они саботировали указания высших по уничтожению русского населения.
  • Нет, Браунинг, не ошибся. В основном я полностью согласен с ВК. Свою позицию я обосновал. Вот ты русский человек, я понимаю, напиши, как нужно поступить в данном случае русским националистам?
  • Зиккурат на Красной площади. Кстати, кремляди роют себе яму, плодя полукровок, на них ведь зиккурат так сильно уже не действует, отсюда и падающая год от года "поддержка" КПРФ и крепнущая поддержка Навального, хоть он и явно "агент под прикрытием". Полукровки потому так и активны, что зиккурат давит только этнических русских и вероятно какие-то группы финнов, потому что мордва и коми пребывают в ещё большей жопе, чем русские.
  • Если организм здоров то ему не страшны вирусы и инфекции, а если иммунитет ослаблен, то появляются всякие оккупанты, пятые колонны, коммунисты и т.д. и т.п. Нужно отчистить сознание от всякого говнища, стереотипов, научиться мыслить критически, объективно. Нужно отыскать свои интересы и следовать им. Сейчас Россия это идеальная тренировочная среда, чтобы учиться выбираться со дна.
  • Да, все цирк и фарс, но люди в них участвуют. Участвуют. Значит выбирают! А природные ресурсы вывозятся на Запад, потому что мы сами продлили полномочия президенту. Мы знали, что можно от него ожидать.
  • Мою подругу на выборах президента под страхом уволнения "попросили" пойти на участок и проголосовать, потом отчитатся. С остальными бюджетниками и теми кто работает на государство такая же история. Это не выборы.
  • Это сложно принять, проще обвинять кого-то в оккупации (это влияние тоже есть). Половина ровесников моих родителей, которые сидели с ними за одной партой и стали либо ворами в законе, "предпринимателями", либо уже в одном шаге от депутатства. И они все русские. Лечить наш народ нужно, тогда и противостоять внешним угрозам эффективно сможет
  • Мою подругу на выборах президента под страхом уволнения "попросили" пойти на участок и проголосовать, потом отчитатся. С остальными бюджетниками и теми кто работает на государство такая же история. Это не выборы.
  • Здесь я с тобой согласен. Они русские, но хуже инородцев. Однако речь об оккупации не идет, не так ли?
  • Нет, Браунинг, не ошибся. В основном я полностью согласен с ВК. Свою позицию я обосновал. Вот ты русский человек, я понимаю, напиши, как нужно поступить в данном случае русским националистам?
  • Здесь я с тобой согласен. Они русские, но хуже инородцев. Однако речь об оккупации не идет, не так ли?
  • Да я знаю, но есть девушка одинокая с маленьким ребенком и кредитом. На тех кто слабее, легко надавить.
  • Выборы бы состоялись, весь этот спектакль делался для запада. Явка нужна, конечно и видимость выборов, пока еще, но это все демагогия. Слишком много тех кто слаб, подавлен и тех кто живет в нищите, загнанной властью.
  • Это сложно принять, проще обвинять кого-то в оккупации (это влияние тоже есть). Половина ровесников моих родителей, которые сидели с ними за одной партой и стали либо ворами в законе, "предпринимателями", либо уже в одном шаге от депутатства. И они все русские. Лечить наш народ нужно, тогда и противостоять внешним угрозам эффективно сможет
  • Настоящими русскими людей делает дух, а потом гены. И вообще человека. Иначе получаются россияне с генами, а не русские
  • Да я знаю, но есть девушка одинокая с маленьким ребенком и кредитом. На тех кто слабее, легко надавить.
  • Нет ресурсов + вероятность, что этот сайт махом закроют
  • Выборы бы состоялись, весь этот спектакль делался для запада. Явка нужна, конечно и видимость выборов, пока еще, но это все демагогия. Слишком много тех кто слаб, подавлен и тех кто живет в нищите, загнанной властью.
  • Нет, не всё: боевое братство обязано и будет МСТИТЬ, дабы неповадно было всяким шашлычникам поднимать нож на спецназ. Нет, не всё: потребуют проверить эту диаспору на предмет законопослушности. И это не всё: дискутировать с национальной точки зрения, а именно о том, как себя вести на чужой земле, русские патриоты будут. И правоту обоснуют. Увы, рашн фемидка их предаст. Как и рашн демокрэтик интеллигеншн.
  • Расскажи мне про "информацию", Серж?
  • Про послепотопные могилы с надписями? Погугли, а то тебе делать нех@й я посмотрю.
  • Про послепотопные могилы с надписями? Погугли, а то тебе делать нех@й я посмотрю.
  • Так не пойдет. Сделал мне замечание, будь добр в 2-3 предложениях изложить свое мнение.
  • Не закроют, главный редактор хотел закрыть, но ему не разрешили.
  • На то он и форум, чтобы обмениваться мнениями, не так ли?
  • Ага для пашиняна ещё скажи, умора.
  • На то он и форум, чтобы обмениваться мнениями, не так ли?
  • Дональд Трамп прикоснулся к спине Елизаветы II во время визита в Лондон Пользователи соцсетей из Великобритании в ярости.
  • На эту тему есть пример Южной Кореи. Если некий иностранец совершает нечто, противное корейцам у них дома, ему формально путь в Корею заказан навсегда. Даже если ты просто не понравился консулу - можешь расслабиться. Какое ещё равенство перед законом?! Это в дополнение к дискуссии с национальной точки зрения. Данные достоверные.
  • "Россия-опора исламского мира" (В.В.Путин). Запомнили. Записали.
  • Ключевое слово "быдло военные"... Стыдно за вас, товарищи офицеры.
  • Если организм здоров то ему не страшны вирусы и инфекции, а если иммунитет ослаблен, то появляются всякие оккупанты, пятые колонны, коммунисты и т.д. и т.п. Нужно отчистить сознание от всякого говнища, стереотипов, научиться мыслить критически, объективно. Нужно отыскать свои интересы и следовать им. Сейчас Россия это идеальная тренировочная среда, чтобы учиться выбираться со дна.
  • Природа европейца и азиата не "немножко другая", она принципиально другая.
  • ...как немцы на оккупированных территориях полицаев и др. набирали - кто хочет иметь работу и зарплату, шаг вперёд..
  • Да, что записывать? Придет время прогуглим и всё
  • Все эти гавнюки государевы усилено тиражируют компромат друг на дружку, чтобы было чем выторговывать срок поменьше и лагерную пайку послаще. Петь будут - хрен остановишь.
  • Главное сказал, дружить нужно с русскими. И вопрос тогда другого характера, кому дружить с русскими?
  • Ведь за каждым суждением должно стоять достигнуты уровень
  • А для достижения уровня необходима энергия. Прибавилось ли энергии?
  • А для достижения уровня необходима энергия. Прибавилось ли энергии?
  • Ключевое слово "быдло военные"... Стыдно за вас, товарищи офицеры.
  • Да все так, нет национального государства, нет национальной идеи. Моя хата скраю, ничего не знаю. Все видят как власть воруют бабло и поступают так же. Урвать и уехать отсюда.
  • Не у всех есть силы так или иначе плюнуть в харю системы. А главное - люди не чувствуют единства, поддержки соплеменников. У тех же кавказских народов - человек может расчитывать на поддержку от соплеменников, особенно против внешней угрозы. А у нас зачастую получается - русский русскому - волк.
  • Вот есть блоха, которая пьет кровь. Собаке нужно дружить с блохой?
  • https://www.youtube.com/watch?v=fDFNA7h1Dg4
  • Вы мне сейчас идею подкинули;) Идея такова, что наказание должен нести старейший из диаспоры, если тот кто совершил преступление, скрылся. Типа скрылся этот, окей, посадим друго - пусть и невиновного зато из этой же диаспоры. Это заставит диаспору шевелится и искать виновного, так как у старейшего наверняка много родственников, которые захотят его освободить и найти виновного, потому что если они найдут левого крайнего человека, то уже сработают его родственники.
  • Вот есть блоха, которая пьет кровь. Собаке нужно дружить с блохой?
  • Просто читаешь и складывается такое впечатление, что сверху всем обеспечили и только неблагодарное население не понимает всего блага которого ему предлагают. Это рабское мышление
  • Конечно можно меня упрекнут что никто ведь не пишет о благе,но замете вы пишите, а не я о зависимости к подлизыванию
  • Что делать ? А он выкачивает энергию, он проводит все мыслимые потоки внутрь, поэтому он и восходит. Америка тоже стала на путь расходования энергии. Конечно можно сказать что Америка всем может показать кузькину мать. Но за счёт чего? Оружия? Оружия полно в мире и бомб тоже. Денег? Любая страна может выпустить столько денег сколько захочет. За счёт накопленной энергии. И по мне, в будущем валютой будет выступать не биткоинт а именно энергия. Вы заработали столько кто то энергии и можете потратить или потребить Вот где по мне все зарыто
  • Что делать ? А он выкачивает энергию, он проводит все мыслимые потоки внутрь, поэтому он и восходит. Америка тоже стала на путь расходования энергии. Конечно можно сказать что Америка всем может показать кузькину мать. Но за счёт чего? Оружия? Оружия полно в мире и бомб тоже. Денег? Любая страна может выпустить столько денег сколько захочет. За счёт накопленной энергии. И по мне, в будущем валютой будет выступать не биткоинт а именно энергия. Вы заработали столько кто то энергии и можете потратить или потребить Вот где по мне все зарыто
  • совок. христианство.
  • эт он понтуется знаниями))
  • Да, Белов, существует множество способов заставить т.н. "диаспоры" выдать виновных. На то оно и государство, чтобы обеспечивать законность. В противном случае государство способно устроить такую жизнь, что "диаспора" выломиться. Думаю, до этого не дойдет. Выдадут. Коллектив не должен страдать из-за 2-3 придурков.
  • Вот х.з. что было в Гюмри. Во вторых кто будет вставать на колени за годы девяностые. И! Что мешает создавать народные дружины самообороны? Акромя лени? Может быть с десяток активистов и пошлют, но с десятоком тысяч людей согласуют право на самооборону без радикализма конечно. Но цветочки положить легче чем пару раз в месяц сходить на дежурство с теми же полицейскими.
  • Да, Белов, существует множество способов заставить т.н. "диаспоры" выдать виновных. На то оно и государство, чтобы обеспечивать законность. В противном случае государство способно устроить такую жизнь, что "диаспора" выломиться. Думаю, до этого не дойдет. Выдадут. Коллектив не должен страдать из-за 2-3 придурков.
  • Если нет русских генов , то духу не к чему будет приклеится
  • Что остается за кадром? В районе проблемы: нет поликлиник, отделений полиции... Отсюда проблемы... Второй момент отсутствие гражданского общества как организации. Ну нет полиции, но ведь есть закон разрешающий народные дружины... Третий момент: ситуация в стране напряжена так, что убийство русского кавказцами становиться резонансом (так же как и ранее убийство скинхедами нерусского), власть научилась быстрого реагирования на такие резонансные убийства. Но самое главное: никто! не мешает каждому из нас вступить/создать народную дружину, если не лениться.
  • Тут встал вопрос в каком государстве живем. Мы фактически живем в неволи, над нами стоит хозяйская обслуга. Хозяин кто? Это уже экзополитика. Обслугу выращивают как пищу. Их просто жалко.....
  • Хорошо, что один из слушателей еще раз напомнил нам о громких этно-убийствах. Не будем же забывать из имена: 10.06.2010 Юрий Волков из Москвы убит Ахмедпаша Айдаевым (чеченец) 06.12.2010 Егор Свиридов из Москвы убит Асланом Черкесовым (из Дагестана) 12.12.2010 Максим Сычев из Ростова-на-Дону убит Хасбулатом Мархиевым (ингуш) 13.08.2011 Иван Агафонов из Москвы убит Расулом Мирзаевым (из Дагестана) 20.08.2017 Андрей Драчев в Хабаровске убит Анаром Алияр Оглы Аллахверановым (судя по имени - азербайджанец, уроженец Амурска) 15.09.2017 Николай Иванов в Москве убит Сулунбеком Джабаевым (из Чечни) а теперь и 01.06.2019 Никита Белянкин в Путилкове убит Григором Оганесяном (армянин)
  • По мне, вопрос стоит в другом. Где энергия для русских? Тут вопрос не в хозяевах, а в нас самих. Хозяева будут меняться и ничего не изменится, пока мы сами для себя не отыщим источник энергии. А возможно несколько источников. Эта энергия как позволит нам уже строить , жить, потреблять и соответственно выстраивать взаимоотношения. Почему 90 например. Все говорят про бандитизм. А по мне 90 это всплеск энергии, когда открылась возможность для себя запасти энергию, но потом источник перекрыли. Как? А очень просто. Достаточно было отвлечь население. Думаю так поступили и на заре х..
  • Энергия ключ. Итак начинаем. Без экзополитики не обойтись. Историю рассказывать долго. Начну с текущего. Хозяева с другой формы жизни, уничтожили источники необходимой для нас энергии чтобы понизить наши способности и урезать возможности. Понимают это единицы. Есть способ решения. В этом направлении двигаюсь. Так как практически один, то крайне медленно.
  • Что за способ?
  • дрючба народов на практике