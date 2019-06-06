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Условие когда они вспомнят всё
Условие когда они вспомнят всё
06/06/2019 01:15
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Обсуждение
Серёга Ларюшкин
Отговаривал не ехать детишек в германию?
Vladimir Sholkov
Особенно нравится когда люди без опыта, без образования , ведущие разорение и уничтожение населения оказывается гениальным чудом. Бред
Константин Алланд
Мы не можем влиять на события....Но события на нас влияют ежечасно. Придется на эти события все же смочь повлиять .Или сгинуть. Учите китайский....даже зная китайский, в их мире место лаовая в самом низу. Иностранец там никто и звать - никак.Иногда это драпируется китайскими церемониями, в случае оккупации церемоний не будет. По вопросу психологии китайца в гражданской войне советую перечитать рассказ М.Булгакова "Ходя" С русским лесом можно попрощаться.
Elizaveta Egorova
Да уж. Жутковато. Что же делать с Китаем, который открыл свой роток слишком широко? Переход этих земель к Китаю никогда не будет прощён нынешней россиянской власти. Может, это будет последняя капля, после которой русские пробудятся полномасштабно? Пока прыгали Крым наш, Дальний Восток уже потихоньку заселили китайцы. В Екатеринбурге их тоже много.
Сергей Панченко
МЧСовцы отличились в Крымске, приехали, когда - "ВСЁ"... развернули красивые штабы и принялись строчить отчёты.
Гринго
У них рагули у нас совки... чья кучма круче? куев с масква/бадом - партнёры, соревнуются в блядоскотстве и прогибе перед гоп/илиткрй запада. ...дремлет небесный пастух, не спешит с иллюминацией.
Алексей Огородников
причина в том, что АЭС была "имени Ленина"
Гринго
МЧСовцы отличились в Крымске, приехали, когда - "ВСЁ"... развернули красивые штабы и принялись строчить отчёты.
Серёга Ларюшкин
1. Пора депортировать украинскую нацию, пусть пролечиваются с юнкерами и зелёнкинами. Что бы вернуть окраину в стойло, нужно вернуть скифское золото, Владислав. С китайцами давно заигрались от нашего рядового имени -(мы решили, мы ответили, мы приняли). 2. Обратите внимание на хрусталь, там специально даже знаки отливали(от радиации) Спирт очень хорошо спасал в Чернобыле от фона радия. Непьющих не спасал. А кто пил всё что горит, более менее протянули. 3. https://www.youtube.com/embed/sJa0hm3m6KM?start=69(зелёнка с Марией Распутиной на сцене) Вот ещё любопытный момент "вопиющего из пустыни" - https://www.youtube.com/embed/sJa0hm3m6KM?start=1571 https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw
Сергей Панченко
мчс/эсовцы, превентивно - оперативные эвакуаторы кремлёвских пердунов. и ежели я не ошибаюсь, предтеча росгвардии.
Гринго
мчс/эсовцы, превентивно - оперативные эвакуаторы кремлёвских пердунов. и ежели я не ошибаюсь, предтеча росгвардии.
Сергей Панченко
в Москве - метрополитен В. И. Ленина! …даже не в честь его имени, а просто - принадлежит ему!
Гринго
жутко интересно, кто у граждан ОАЭ карабас-барабас?
Серёга Ларюшкин
Видать не скоро они пересядут на верблюдов.
Lugo Vigilant
Lugo Vigilant
Lugo Vigilant
Алексей Огородников
По молодости, самолично затаптывал картошку, когда посылали в колхозы на ее сбор. Сейчас с удовольствием сажаю, ухаживаю и собираю ее на земле родителей.
Алексей Ф
Граждан ОАЭ очень немного по отношению к ресурсам страны. Конечно, если у власти России были бы национальные силы, служащие интересам русских, а не ненавидящая русских нечесть, русские с учетом ресурсов России жили бы сопоставимо с гражданами ОАЭ.
Dexter
в Москве - метрополитен В. И. Ленина! …даже не в честь его имени, а просто - принадлежит ему!
Serge Rakitin
Про китайцев Мало кто знает, что "китайский вопрос" в СССР решил Сталин. Китайцам он никогда не доверял (и на это были причины), а после окончания Гражданской войны в СССР оказалось до 1 млн этнических китайцев. В Москве был свой Чайна-таун, где продавали опиум, действовали этнические китайские банды. Всю эту публику после нападения Японии на Китай в 1931 году в масштабах всего СССР выявили и организованно депортировали назад в Китай под лозунгом "борьбы с японским империализмом", к концу 1930-х китайцев в СССР как заметной этнической группы не осталось.
Гринго
точка зрения https://www.youtube.com/watch?v=5AvuVi3rNB4
Pavel Vladyka
Оч хороший разбор аварии ЧАЭС https://m.facebook.com/groups/358587661615512?view=permalink&id=484866195654324
Aldan
Если бы в этот Порт-Артур лет 20 вбухивали бы бабло, а потом всё одно "подарили" бы китайцам, как продали КВЖД Японии в 1936 году, оно было бы сильно лучше?
Serge Rakitin
Если бы в этот Порт-Артур лет 20 вбухивали бы бабло, а потом всё одно "подарили" бы китайцам, как продали КВЖД Японии в 1936 году, оно было бы сильно лучше?
Aldan
Можно было бы отщипнуть у китайцев часть пограничной Маньчжурии в обмен на эти территории и решить вопрос с границей ещё тогда в 50-е. Но коммуняки во главе с "гениальным" Джугашвили следуя своим привычкам отдали за так, в честь братской "дрюжбы на век".
Степан Степанов
Китайцев утилизировали на Туркестанском фронте почти всех.
Степан Степанов
Деды говорили:"Колхоз дело добровольное, а вступать придется". Еще анекдот с бородой: Приехал чекист в деревню, дал на размышление 24 часа и в конце речи заявил:"Кто в колхоз вступать откажется, того повесим, еще вопросы есть?" Из толпы голос:"А веревку с собой брать или выдадут?"
Вит Ла
А вот Лыковы в таежном тупике прожили не зная всего этого и не заморачивались на всей этой х -не .Прожили столько как бог отмерил , в принципе как и тов Рокфеллеры с прочими тов Фордами живут .Не призываю . просто размышление . Не кажется ли вам что идет постоянное навязывание какого то глобального политического мусора а жизнь нормального человека зависит от той политики которая у него дома и в нескольких сотнях метров за его дверью .Аннушка масло разлила или дворник зимой дорожки не посыпал песком .Идет навязывание всего Уголь что дал ?Стали дольше жить меньше работать ..? Нет ! Что нефть дала ? Ах тоже нет .Может айфон с хуавеем ? Нет . Космос с атомом и чемпионатом мира по футболу ? Мля , тоже нет ? Говорят какой - то там то ли Ротшильд или Рокфеллер кучу сердец поменял И что ?Умер .Имея уйму денег он себя даже на максимум человеческого ресурса не вытянул .Это пи...ц .Борьба за ресурсы ?За ху ...сы...Так что не парьтесь и главное не позволяйте что бы вам кто то все эти истории впаривал . .Ресурс человеческий ограничен не тратьте его понапрасну
Вит Ла
Знакомый фотку показывает . дочка в Швеции живет за шведом замужем .Я уж ничего говорить не стал , но таких черных шведов я в жизни не видел .Абама- белоснежка в сравнении с ним .
Vladimir Sholkov
Знаете, очень удобно находить оправдание для бездарей. Он что то чиркнул а другие пишут о великих голосовых связках. Это пропаганда на фоне бездарности
Andrey Zakharov
"за большевиков воевали китайские кули, это не была идеология китая" Ленина охраняли китайские телохранители. Кули бы с такой работой не справились. Для этого нужна серьёзная подготовка. 12 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 11 апреля в Москве кинокомпании Китая и России объявили, что на основе исторического материала снимут 30-серийный телевизионный фильм "Ленин и его китайские телохранители". Эта драма основана на реальных исторических событиях, материалами послужили новейшие расшифровки российских архивов. Прототипа главного героя ленты звали Ли Фуцин, после вступления в отряд телохранителей он вошел в доверие Ленина, исполнял обязанности начальника охраны Смольного в Санкт-Петербурге и Кремля в Москве.
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