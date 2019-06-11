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Дела Голунова и Захарченко. Пружины сжаты
Дела Голунова и Захарченко. Пружины сжаты
11/06/2019 00:59
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Обсуждение
Гринго
Вот это финт так финт!... Как "пол/царства за коня" Да... не могу переварить. А земли возвращать придётся, дело принципа. Как "пол/царства за коня". Вопили, вопили - "родной земли ни пяди, врагу не отдадим", а тут на тебе, приспичило. Ублажил китаёзов по ноздри и выше.
Александр Верный
Кремль - это и есть продолжение бандитской руки ОПГ- фсб (в это же ответвление и РПЦ входит, СМИ), давно пора понять.
Алексей Заров
Нет, то что ты прочёл, имею ввиду.
Андерсен
Нет, то что ты прочёл, имею ввиду.
Вот примерить эту картинку к фильму Левиафан, как афишу и... народ пойдёт, ломится будет!
Степан Степанов
00:40 - вылитый рамзанчик
Степан Степанов
00:40 - кафиров рамзанчик
Lester Leyt
Исходя из фактов, создается впечатление, что полиция реализовала политический заказ загасить этого журналиста. Как верно заметил автор, они даже не скрывают свои ляпы. Алекс написал: "...верховенство права, равенство всех перед законом и судом и независимость судебной системы..", что довольно странно, поскольку это либеральные ценности. Либеральные. Неужели националисты начинают понимать, что стремиться нужно к правовому демократическому государству и развитому гражданскому обществу. В российской традиции нет и не было таких ценностей.
Опять у совка мотня порвалась. Вот народишко, за что не дотронутся, всё в гавно превращается.
На полтора-два оборота тисы крутнули и глаза на лоб полезли.
Степан Степанов
Полицейские, задержавшие журналиста "Медузы" Ивана Голунова по делу о наркотиках, отстранены от работы на время проверки, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, он также намерен ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Юрия Девяткина, сообщает «Интерфакс». Кроме того, глава МВД заявил о решении прекратить преследование журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Степан Степанов
Сказочный долба-б: ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда. "Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - сказала головка кабмины. https://tass.ru/ekonomika/6538670
А который из них Гринко, тот кто справа или тот кто слева?
Грохнуть президента, как Музычко... недопустимый резонанс для 404! окраина не пиндосия. США страна "возможностей"... там - да, захотели, завалили кого надо. Украина под Соросом. Зеленский его новая, интересная игрушка. Кто её сломает, тот пожалеет, что родился.
Вот это финт так финт!... Как "пол/царства за коня" Да... не могу переварить. А земли возвращать придётся, дело принципа. Как "пол/царства за коня". Вопили, вопили - "родной земли ни пяди, врагу не отдадим", а тут на тебе, приспичило. Ублажил китаёзов по ноздри и выше.
маратик досадует, семинар с чаепитием на состоялся.
https://www.facebook.com/100009476987620/videos/2242825586043319/ без комментариев, мне страшно. .https://www.youtube.com/watch?v=CpYRMRDNrhI
Гринго
это точно того придурка-матершинника упаковали? посмотрела на его фотку во вконакте после того, как его в багажнике покатали. наверное, его потом русские врачи чинили... видели бы его видео врачи.
Гринго
Рома... Виктор, Александр, или.... Суворовых много.
Гринго
Фото-финиш в ВК поищи по ссылкам. Скорцени отдыхает.
Гринго
глянь у себя в фесбуке
Гринго
зачем комитетчикам этот безмозглый глист. погеройствовал в инете и напоролся.
Степан Степанов
Знаешь Стёпка, лузгай свои семки с "бармалейкой" на пару и не лезь ради Бога в "большую политику". Всё равно небо Небо навалит каждому по его заслугам. У меня не болит голова, как за либеральные ценности, так и за 30 лямов пиндосовских рублей. Мне повезло, я действительно родился за печкой и долго жил там с лешим на пару. Премного ему благодарен за науки. Я обернулся творческой личностью с устойчивой тягой к саморазвитию и отрицанию навязанных стереотипов. Прими совет, учись не обижаться на шум в свой адрес. Всё, суета сует.
Lester Leyt
"Русский мир" бывает только один, Браунинг! Тактика, "что нам не нравится, то не наше", не прокатит. "Среди русских только герои, предатели и терпилы - не наши".
Serge Rakitin
Банковская система Китая с активами в 36 триллионов долларов, нагруженная корпоративным долгом в 150% ВВП и забалансовыми обязательствами, точный размер которых неизвестен, вероятно, даже китайскому ЦБ, рискует стать живой иллюстрацией принципа домино. После того, как на прошлой неделе рухнул работавшей во Внутренней Монголии Baoshang Bank, вынудив власти впервые за 20 лет национализировать и взять на санацию крупный частный банк (с активами на 83 млрд долларов), еще одна кредитная организация КНР подает признаки неплатежеспособности. На грани краха оказался Bank of Jinzhou коммерческий банк из провинции Ляонин, с активами на 105 млрд долларов. Банк отложил публикацию отчета за 2018 год, а также объявил о разрыве контракта с аудиторами Ernst & Young, которые должны были дать на него заключение. Еще два крупных региональных банка - Hengfeng Bank с активами на 205 млрд долларов и Chengdu Rural Commercial Bank с активами на 103 млрд долларов - также отложили публикацию годовых отчетов. Но мере того, как экономика замедляется из-за торговой войны и угасания демографического взрыва прошлого века, обслуживать накопленные обязательства бизнесу становится все сложнее. За первые четыре месяца 2019 года объем дефолтов по корпоративному долгу в национальной валюте в КНР достиг 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долларов), что примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, подсчитал Bloomberg.
Дмитрий Матвиенко
ну, а мусорню обсуждать, язык мозолить...
ну, а мусорню обсуждать, язык мозолить...
Дмитрий Ярохно
Только "переотвлекли", похоже)
https://www.youtube.com/watch?v=BsYYRKZ326I
Дмитрий Ярохно
https://www.youtube.com/watch?v=BsYYRKZ326I
наверное самый популярный жанр карикатуре...
Maxim Egorov
Вот примерить эту картинку к фильму Левиафан, как афишу и... народ пойдёт, ломится будет!
Роман Котов
ну вообще-то в Шиесе уже события, которые россиянская власть удерживает на грани. Вот еще в это время события а-ля дальнобойщики произошли бы и всё. Так что пора покупать не попкорн а дойляры.
Понятно. Под ковром уже душно, воздуха(бабла) не хватает. Столы, роскошные - аппетита нет. у "илитки" спазм, кислородное голодание. Кто скажет сакраментальное - "она утонула"?
Arcadiy Y. Polyakov
Об этом давно всем известно, но все как будто язык в жопу засунули, пока их дело не коснулось. Я не могу собрать группу единомышленников, все зациклены на собственной выгоде, мнимой свободе, семье. Давно пора пожертвовать своей семьёй, доходами, свободой, жизнью иначе ничего ни у кого не изменится. Сидят ждут работы, а заказов нет, всё равно ждут, не идут на борьбу! А ко мне вчера мигранты подходили, угрожали камерами и полицией, по русски не бельмеса, говорят что я у них железо мусорное украл. Теперь жду полицаев не важно что мусор, наезд всё равно будет.
Гринго
в рфии / не та власть с 1917 года. романофi просрали власть горынычу. вертухаи-силовики затеяли биться за "место под солнцем" - общаки затырили по всем регионом. "илитка" взволнована и потеет от страха. "место под солнцем" им не светит! китаёзы - призрачная надежда "илитки" - фикция, быть париями в поднебесной - м.ц.факт. выжмут и выбросят с голой жопой. впереди премьера грандиозного шпектакля. готовим про запас шанцевый инструмент к рукопашному бою.
Vladislav Shamanov
Перемены, о которых пел Цой, уже произошли, причем с тяжелыми для населения последствиями. Поскольку страна прошла необходимый этап эволюционного развития, требуется новая песня. Тоже про перемены естественно. Есть на примете?
Артём Белов
Да, а с утра ещё было - Попробуй спеть вместе со мной. Раньше очень любил Цоюшку, но потом несколько пересмотрел отношение к его творчеству, уже без вау, но уважаю. Слушаю редко и вообще обычно у меня в голове ничего не звучит само по себе, а тут зазвучало что то.
Ильгиз Зигангиров
Ну, теперь уже наверное "можно" заступиться и за русских.
Arcadiy Y. Polyakov
ну, ты-ж маленько военый!?... и я то-жё, надеюсь сопли жевать не будем. погляди в верх. дополнение про Ш.И.
Vladislav Shamanov
У меня фон стоит музыки и слов, - Прекрасное далёко
Андерсен
Это не пружина, реальных пружин за 100.000 по этапам мотаются за народную 228, цифры можно смело умножать на 5, отжимают таким способом ментяры-опера недвижимость, подкидывая целые лаборатории по производству соли, на территорию недвижимости потерпевших от произвола ОПГ - РФ кооператива МВД, катаются на ямахах-хондах и сузуках, ездят на отдых по заграницам. Так что главные пружины реально знают как выглядит институт власти за решёткой в 3 ряда. Вот о ней бы чего нить рассказал бы новенького: Да а убийство было на ст. Ждановская - фильм так и называется -Убийство на Ждановской. http://ftp.fast-torrent.ru/film/ubijstvo-na-zhdanovskoj.html
Андерсен
У меня фон стоит музыки и слов, - Прекрасное далёко
Андерсен
Кремль - это и есть продолжение бандитской руки ОПГ- фсб (в это же ответвление и РПЦ входит, СМИ), давно пора понять.
Tubbahvik Бахвалов
Ездил в Новгород видел памятник тысячелетию России. Впечатление жудкое. Они все не наши. С жутким выражениями лиц. В сферу на которой нанесены неправославные кресты. Воткнули православный крест. И Русь в виде женщины стоит на коленях перед падшим ангелом. Все цари и прочие деятели попирают ногами вечевой колокол. Читай свободу. И все это в центре новгородского кремля. Это памятник оккупации Руси чужеродцами и иноверцами. На древних храмах над входом ещё остались дохристианские символы. Наприме звезда сварога и др.
Ильгиз Зигангиров
Только "переотвлекли", похоже)
Алексей Ф
Это вроде человек обблевался, а чтобы отвлечь от этого внимание решил еще и обосраться?
сергей м.
Future Sound of RussianS Federation Резинка лопнула - чугунные трусы упали. https://www.dropbox.com/s/7l1eu4883yteapa/fsorf1.wav?dl=0
Алексей Ф
А где есть , подскажи ? Я туда поеду.
Гринго
понятно, но почему же к рукопашному? только к рукопашному?
Серёга Ларюшкин
А где есть , подскажи ? Я туда поеду.
Алексей Ф
Верховенство права, там есть?
Серёга Ларюшкин
Есть. И на губной гармошке тебя научат играть. Ты готов ехать, дать адрес?
Алексей Ф
У кого там есть такое право, если не секрет, так сказать по европеоидному типу?
Сергей Вишняков
Отсутствие или притупление национального самосознания есть результат применения технологий, которые были привнесены из вне(внеземные). Сейчас поясню. Чтобы выжить нужно иметь стратегию. Естественным проявлением для нас является взаимопомощь. Что делают "условные они", - внедрили в сознания людей следующую стратегию, выбрать жертву и травить ее до последнего. Таким образом, происходит отсрочка негативных событий. Травят лучших, для того чтобы выжили худшие.
Skif576
РФ это коммерческая фирма https://www.youtube.com/watch?v=sS2-kYwdwwg&t=905s
Серёга Ларюшкин
У кого там есть такое право, если не секрет, так сказать по европеоидному типу?
Canapsis
Про Дело Голунова https://youtu.be/llghNonAJlw
Arcadiy Y. Polyakov
Да потому, что с него, весь городской азарт(герилья) и начнётся.
Да потому, что с него, весь городской азарт(герилья) и начнётся.
Серёга Ларюшкин
Я тоже знаю такого креативного человека, у которого менты отобрали бизнес. Потом они сделали там кафе - притон под названием "Разводяга". Кстати этого человека я вижу каждый день. В зеркале.
Vadim Galuzin
У оленевода ещё есть две такие seх-генеральши. Всего . Пока. Дальшевидно будет. Это киздец . Какой-то таёжный чмошник оказался генералисимусом русской армии и разлагает русскую армию бытовухой . Да в СССР такого министра обороны растреляли бы. При Брежневе. Устинов, Гречко, Язов в гробах переворачиваются.
Заметил. Как вожделенно, ласкает взором ходока.
Серёга Ларюшкин
Ну так да. А как секретарша-адъютант, так поднялась до небес, свой рот открывает хорошо на уровне ширинки и крутит яйца. Так и сейчас разоряют теми методами. - они же дети......... P.S. - Ничто человеческому не чуждо. - Все грехи и пороки.
Lester Leyt
Есть. И на губной гармошке тебя научат играть. Ты готов ехать, дать адрес?
Андерсен
Вите 19. Переворот - это революция или эволюция, в зависимости от того, кто будет переворачивать, в хорошую или нехорошую сторону.
Алексей Ф
Кандидат в приемники?
Dexter
А я прочитал :"Николоян"
Гринго
Неплохо, малыш! Тебе задание, найти мои комменты 3-летней давности и разместить на сайте. Если сделаешь качественно и в срок, получишь поощрение.
Lester Leyt
Неплохо, малыш! Тебе задание, найти мои комменты 3-летней давности и разместить на сайте. Если сделаешь качественно и в срок, получишь поощрение.
Alex Alex
Это малыш Гринко. Известный тусовщик и прожигатель жизни.
Lester Leyt
Это малыш Гринко. Известный тусовщик и прожигатель жизни.
Гринго
ха...найти твои комменты, /// лох ты чилийский, буаннопарте из 6 палаты... Мне бы тебя найти, чтоб солёный чилим тебе в лоб закатать, жукнавозный. (прастиминяоспади) ноувы, я под шконки не заглядываю. ты выбрал надёжное убежище. ... и утрись своими комментами 3-летней давности, гавнюк.
Гринго
чип и дейл спешат на помощь...))))
Lester Leyt
Перемены, о которых пел Цой, уже произошли, причем с тяжелыми для населения последствиями. Поскольку страна прошла необходимый этап эволюционного развития, требуется новая песня. Тоже про перемены естественно. Есть на примете?
Алексей Огородников
Колокольцев заявил о планах об отставке начальников полиции из-за дела Голунова https://lenta.ru/news/2019/06/11/puchkov/
shaub kravchuk
Однако. Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил глава МИД Владимир Колокольцев. https://ria.ru/20190611/1555492886.html Нагнули всю россиянскую правоохранительную систему и быстро. Очень большие силы были задействованы, кремлядь не устояла. А вот если б Ванька пытался бы взорвал памятник ленину или зиккурат... Там бы не помогло ничто и никто. За Сенцова впрягались и более важные персоны, но Кукловодов разжалобить так и не удалось.
Дмитрий Браунинг
Жалко конечно парня, но он лишь инструмент в играх кремлевских кланов. Мало кто знает, но именно этот отдел в свое время закрывал националистов и полит. активистов такими же методами, но никто не пикнул, не было шума. Либералы воют только когда закрывают своих, на остальных им плевать. У русский людей, как не было защитников, которые вот так вот создадут шум, так и нет. Сколько людей сидит по 282 статье высосанной из пальца и тоже все молчат. Короче, жаба ебет гадюку.
Степан Степанов
А я прочитал :"Николоян"
Yury Kolmogorov
Думаю, причина использования такого словосочетания, "Москвабад", заключается в генетической памяти тюркских народов. Если проанализировать биографию, даже официальную, высшей аристократии, государственных деятелей, писателей, почти все выходцы из тюркских родов. Вот ссылочка: https://www.proza.ru/2017/05/24/809
Алексей Ф
Они раньше тоже самое делали и все хавали, просто на этот раз шум подняли.
Дмитрий Браунинг
Это понятно. Но неужели им мозгов не хватило, чтобы просчитать последствие в данном конкретном случаи? Не понимали, что им поручили убрать не совсем простого человека? По идее, ненужного человека можно убрать как-то хитрее. А тут уж совсем все тупо, как будто какие-то менты из какого-то Мухосранска решили прессануть местного владельца ларька, чтобы выбить долю в выручке. Или это чья-то блестящая спецоперация по окончательной дискредитации и так не очень любимого народом МВД? Тогда cui prodest?
Дмитрий Браунинг
Афророссияне, кавказороссияне, азиатороссияне)) Пора вводить такие названия.
Lester Leyt
Думаю, причина использования такого словосочетания, "Москвабад", заключается в генетической памяти тюркских народов. Если проанализировать биографию, даже официальную, высшей аристократии, государственных деятелей, писателей, почти все выходцы из тюркских родов. Вот ссылочка: https://www.proza.ru/2017/05/24/809
Serge Rakitin
А говорят, что нет страны Россиянии. http://cdn01.ru/files/users/images/b0/2d/b02dd44fdea327e2c8ceb475ed2bfd77.jpg
Роман Котов
нет слов)
Роман Котов
Рома... Виктор, Александр, или.... Суворовых много.
Maxim Egorov
Афророссияне, кавказороссияне, азиатороссияне)) Пора вводить такие названия.
Иван Помидоров
Я тоже знаю такого креативного человека, у которого менты отобрали бизнес. Потом они сделали там кафе - притон под названием "Разводяга". Кстати этого человека я вижу каждый день. В зеркале.
Maxim Egorov
Нет, Макс, подожди. По двум случаям подозреваемые задержаны, ведется следствие, власти делают свою работу, никого не отпустили. Или я не прав? Какой реакции конкретно ты ждешь?
Иван Помидоров
Сны комиссара https://www.youtube.com/watch?v=3b0k7TBlUYk
Oleg Krotko
На Украине кукловоды как будто разыгрывают классический сценарий "плохой полицейский - хороший полицейский", если точнее "Плохой Порошенко - хороший Зеленский". 5 лет Порошенко загонял Украину еще в бОльшую жопу, чем она была при Януковиче, и тут пришел Зеленский и якобы одной левой навел порядок. Либо кукловоды изменили свое отношение к проекту "Украина", раньше они хотели быстрее его закрыть, а теперь этот проект им понадобился для каких-то будущих целей. Можно сколько угодно говорить, что "Зеленский - это клоун без программы", но действительно важно, какие планы на Украину у кукловодов. А пока похоже они ее решили сохранить.
Lester Leyt
Нет, Макс, подожди. По двум случаям подозреваемые задержаны, ведется следствие, власти делают свою работу, никого не отпустили. Или я не прав? Какой реакции конкретно ты ждешь?
Дмитрий Браунинг
Вряд ли. Не делал бы этого он, если бы не чувствовал за собой чье-то сильной поддержки.
Maxim Egorov
Да это, бл.., спектакль чистой воды. Что тут голову ломать.
сергей м.
Да это, бл.., спектакль чистой воды. Что тут голову ломать.
сергей м.
Персонаж Г.Климова. (при всем уважении...)
Сочувствую и надеюсь, что вы не скоро забудете этих благодетелей. В последствии, что главное, добраться до них первым, потому-как с благодарностями к этим благодетелям, вас могут опередить. В лучшем случае, останутся вам от благодетелей рожки и ножки с ошмётками от униформы.
Алексей Ф
Это понятно. Но неужели им мозгов не хватило, чтобы просчитать последствие в данном конкретном случаи? Не понимали, что им поручили убрать не совсем простого человека? По идее, ненужного человека можно убрать как-то хитрее. А тут уж совсем все тупо, как будто какие-то менты из какого-то Мухосранска решили прессануть местного владельца ларька, чтобы выбить долю в выручке. Или это чья-то блестящая спецоперация по окончательной дискредитации и так не очень любимого народом МВД? Тогда cui prodest?
Алексей Ф
Вас это удивляет? Здесь и сейчас не может быть по-другому. С другой стороны мне кажется любой публичный провал режима идет на пользу русскому будущему. У меня на работе есть радостный дурачок-запутинец. Так вот даже он изрек по этому поводу что-то из серии: "какой произвол, а сколько по всей стране невиновных людей сажают?".
Олег Анатольевич
Привет дорогой друг, всегда рад встретить старых товарищей. У нас будет, что вспомнить. Жаль Кругляка и Сержа нет.
Boris S
Только либеральные россиянские круги имеют выход на западные Сми и западных либералов. Вот и все. В основном и Сми на западе тоже захваченны "либералами" В бытность например такое событие как "манежка" в 2011-м вообще никак не упоминалось в западных Сми, а какой нибудь Каспаров или 3 человека из "стратегии 31" - пожалуйста. - репортаж. Год Блесс Трамп, что хоть кто то назвал все это говно "фейк сми" и хотя бы упомянул о защите нац. интересов.
Lester Leyt
Я смотрю ты и здесь "кровь пьешь" у народа?
Олег Анатольевич
Я смотрю ты и здесь "кровь пьешь" у народа?
Игорь ►
пожалейте нервы людей))))
Алексей Ф
На Украине кукловоды как будто разыгрывают классический сценарий "плохой полицейский - хороший полицейский", если точнее "Плохой Порошенко - хороший Зеленский". 5 лет Порошенко загонял Украину еще в бОльшую жопу, чем она была при Януковиче, и тут пришел Зеленский и якобы одной левой навел порядок. Либо кукловоды изменили свое отношение к проекту "Украина", раньше они хотели быстрее его закрыть, а теперь этот проект им понадобился для каких-то будущих целей. Можно сколько угодно говорить, что "Зеленский - это клоун без программы", но действительно важно, какие планы на Украину у кукловодов. А пока похоже они ее решили сохранить.
Алексей Ф
Вряд ли. Не делал бы этого он, если бы не чувствовал за собой чье-то сильной поддержки.
Рустем Бохани
Они во-банк начали свистопляски отчеканивать, своих чертей стали привлекать на авантюрные шоу. Реально лица со многими сходствами. Это все каналы СМИ ими забиты и на должностях, а кто-то кукарекает, что там русские сидят, бесы чистой воды!
Серёга Ларюшкин
Они во-банк начали свистопляски отчеканивать, своих чертей стали привлекать на авантюрные шоу. Реально лица со многими сходствами. Это все каналы СМИ ими забиты и на должностях, а кто-то кукарекает, что там русские сидят, бесы чистой воды!
Серёга Ларюшкин
Дали подержать.
Серёга Ларюшкин
Это при хороших раскладах для них убежище. За актёрское мастерство.
Рустем Бохани
предлагаю в данном случае использовать название на пехлеви - Адербадган
Роман Котов
Посмотрел тут "мстители 4 - финал". Фигня фигней и детский лепет. Однако главный враг Танос очень похож на русского. Все разноплановые (считай все цивилизованные страны) объединились сражаясь с ним. Его дочери (считай особи женского полу) предали его и перебежали на сторону врага. Белый капитан-американец состарился и передает эстафету негру. Может такое виденье мира под влиянием АРИ?))
Гринго
нифига себе он в дерьме живет. так я хуже живу. уж стиралка у меня точно хуже:). или может ему аул нужен или кишлак там какой. вот и неси людям цивилизацию)).
Maxim Egorov
Вождя тэнов в этом эпизоде как раз играет российский актер Юрий Колокольцев
Роман Котов
однако не много ли пафоса((
Роман Котов
нифига себе он в дерьме живет. так я хуже живу. уж стиралка у меня точно хуже:). или может ему аул нужен или кишлак там какой. вот и неси людям цивилизацию)).
Александр Верный
Да-да, рижым по прежднему крепок , но что то меняется! https://www.youtube.com/watch?v=CpYRMRDNrhI
Гринго
Это в Москве или Самаре? Если в Москве, стало быть на ул. Обручева его упаковали. Это из комитета или пассионарии были?
Elizaveta Egorova
Казахстан?
Elizaveta Egorova
это точно того придурка-матершинника упаковали? посмотрела на его фотку во вконакте после того, как его в багажнике покатали. наверное, его потом русские врачи чинили... видели бы его видео врачи.
Они иудеи, но не безнационалы, не надо фантазировать, каких они ценностей.
Elizaveta Egorova
по-моему, это немецкий акцент.
Серёга Ларюшкин
Не исключаю постановочный характер... но есть сомнения. Я за свою жизнь и похуже, что слышал... многословия не хочу. Вот, похожая ситуация - с финишем.))) https://www.youtube.com/watch?v=UAsHAve5OvI
Серёга Ларюшкин
зачем комитетчикам этот безмозглый глист. погеройствовал в инете и напоролся.
Гринго
Не исключаю постановочный характер... но есть сомнения. Я за свою жизнь и похуже, что слышал... многословия не хочу. Вот, похожая ситуация - с финишем.))) https://www.youtube.com/watch?v=UAsHAve5OvI
Мент, то есть мусор, это не человек, это недочеловек, россиянский гоблин. Нормальные люди в этой гадской системе не задерживаются
Dexter
чуток ликбеза. ...уточнение в скобках означает презрительную, даже уничижающую иронию в известный адрес. Обе стороны мерзки и ничтожны в своих помыслах. Ни один из них не имеет чести нести бремя власти. Кто они есть на самом деле... Две жалкие марионетки в китайской оперетке! Договор не имеет силы. Нас водят за нос и по кругу. Одна запятая может изменить, перевернуть весь мир, поверьте. _______________________________________________________ Это не совсем... чуть по-другому, очерёдность обмена уникальна. "гарант" склонил колено под тяжестью даров и был кивком обласкан. (а... дальше промолчу, с фемидой спорить не хочу)
Андерсен
комментатор как то всё за путена топит мальчуган. Вот такую пайку он отрабатывает:
чуток ликбеза. ...уточнение в скобках означает презрительную, даже уничижающую иронию в известный адрес. Обе стороны мерзки и ничтожны в своих помыслах. Ни один из них не имеет чести нести бремя власти. Кто они есть на самом деле... Две жалкие марионетки в китайской оперетке! Договор не имеет силы. Нас водят за нос и по кругу. Одна запятая может изменить, перевернуть весь мир, поверьте. _______________________________________________________ Это не совсем... чуть по-другому, очерёдность обмена уникальна. "гарант" склонил колено под тяжестью даров и был кивком обласкан. (а... дальше промолчу, с фемидой спорить не хочу)
Серёга Ларюшкин
Они иудеи, но не безнационалы, не надо фантазировать, каких они ценностей.
Степан Степанов
Стёпка, скобки в тексте видишь? Одень очки, еж-ли не видишь. А ссылаться на фуфло от "бармалейки" не солидно для приличных людей. Воля твоя, смотри что душа пожелает, но знай, что семки на лавке лузгать и сорить лузгой на пол, совсем-уж дурной тон... извини, пробел в воспитании.
Дмитрий Браунинг
Скорей бы уже им дали независимость и поставили высокий забор на границе с Россией. Я даже готов на забор скинуться, да вся страна скинется на такое дело. Охрану наймём, блек вотер какой нибудь, чтобы отстреливали зверьё которое будет перелазить.
Zloi Ivan
вот это вообще никакой принципиальной роли не играет, я тоже так говорю и что? хотя сам из Саратовской губернии. От этого я что перестал быть русским?
Стёпка, скобки в тексте видишь? Одень очки, еж-ли не видишь. А ссылаться на фуфло от "бармалейки" не солидно для приличных людей. Воля твоя, смотри что душа пожелает, но знай, что семки на лавке лузгать и сорить лузгой на пол, совсем-уж дурной тон... извини, пробел в воспитании.
Maxim Egorov
Скорей бы уже им дали независимость и поставили высокий забор на границе с Россией. Я даже готов на забор скинуться, да вся страна скинется на такое дело. Охрану наймём, блек вотер какой нибудь, чтобы отстреливали зверьё которое будет перелазить.
Константин Алланд
Чёрный русский, black russian, даже такое словосочетание уже в ходу в этом зоопарке.
SmileyInTheGameWorl d
Доказательства где ?
Владимир Павловский
Кого должна волновать судьба русских, если их не волнует своя собственная судьба? Фактически отменили пенсии, хоть кто-то возразил? Удушили бизнес непомерными налогами, кто возмутился? Народ распался, нет его больше. Вот потому и произвол, что знают, ответа не последует. Стерпят.
В меню не значатся.
Константин Алланд
Передача мне показалась интересной. Версия с кэшем для переворота правдоподобна.Иначе реально зачем дома держать такую массу бумаги. Да ещё и в рублях. У них же в рублях нашли, как я понял.Но что бы не всплыло наверх по итогам всей этой движухи, ничего хорошего не будет. Произойдёт лишь ракировка у кремлевского корыта. У кого деньги у того и власть, обычно это так.
SmileyInTheGameWorl d
степан степанов отдышись после победоносного бегства из Крыма.
Константин Алланд
Мент, то есть мусор, это не человек, это недочеловек, россиянский гоблин. Нормальные люди в этой гадской системе не задерживаются
Серёга Ларюшкин
глянь у себя в фесбуке
Знаешь Стёпка, лузгай свои семки с "бармалейкой" на пару и не лезь ради Бога в "большую политику". Всё равно небо Небо навалит каждому по его заслугам. У меня не болит голова, как за либеральные ценности, так и за 30 лямов пиндосовских рублей. Мне повезло, я действительно родился за печкой и долго жил там с лешим на пару. Премного ему благодарен за науки. Я обернулся творческой личностью с устойчивой тягой к саморазвитию и отрицанию навязанных стереотипов. Прими совет, учись не обижаться на шум в свой адрес. Всё, суета сует.
Знаешь Стёпка, лузгай свои семки с "бармалейкой" на пару и не лезь ради Бога в "большую политику". Всё равно небо Небо навалит каждому по его заслугам. У меня не болит голова, как за либеральные ценности, так и за 30 лямов пиндосовских рублей. Мне повезло, я действительно родился за печкой и долго жил там с лешим на пару. Премного ему благодарен за науки. Я обернулся творческой личностью с устойчивой тягой к саморазвитию и отрицанию навязанных стереотипов. Прими совет, учись не обижаться на шумы в твой адрес. Всё, суета сует.
Maxim Egorov
Так и судьба либералов не должна нас волновать. Что там с ними происходит, вообще плевать.
Рустем Бохани
пожалейте нервы людей))))
Zloi Ivan
Вождя тэнов в этом эпизоде как раз играет российский актер Юрий Колокольцев
Вит Ла
На первый взгляд вы как бы правы , но по сути нет .Во первых народа как единого целого нет уже давно . возможно когда -то и был . я не жил в то время да и вы думаю тоже .Во вторых спонтанные проявления стремлений к справедливости в людях есть .Вспомним Русскую весну . историю с полковником Гоштом ,приморских партизан да и не только .Нет Мининых и Пожарский это факт Русская элита к сожалению только формируется.Худо бедно рынок все таки существует в сфере элементарных бытовых услуг . В области высоких технологий провал .Нет нормальной государственной поддержки что есть в других странах . так это по причине полного неумения как это правильно сделать а не по нежеланию (вспомним Е-мобиль . просто обосрали и просрали нормальную идею, восточный опять таки) .Но думаю лет через 5-10 и здесь будет результат .Есть подвижки и примеры тому .
Степан Степанов
Полегчало? Просрался? Ну и очень хорошо, а прокапаться все-таки тебе надо, не расстраивай родных и близких(если такие имеются) )))
Max Nazarov
https://youtu.be/z0UwVO9MEfw?t=1500 Мавзолей-излучатель, инфо из астрала, построили маги сирии!!!
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