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День России и русско-российский мир

13/06/2019 02:55
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Обсуждение
  • Пусть будет РУССиЯ - Руссия. Тоже неплохо или... надо хорошо подумать. РУСЬ - это , да! Сердце замирает.
  • в какой саге Тор работает серпом ?
  • и в чем связь бога с действиями т.н. безбожников?
  • В фильме конечно, много "ляпов" и нестыковок, но атмосфера катастрофы передана довольно точно. Эта неопределенность, ложь, пропаганда - стоит вспомнить, как 1 мая детишек погнали на демонстрацию... Как поблизости от Чернобыля (в относительно чистой зоне) наша эстрадная попса отплясывала по зову партии, с трансляцией по телевидению, маскируя этот кошмар. Как у Пугачёвой там спросили - стоит ли опасаться радиации, а она - "Да какая радиация, мы же здесь, никакой радиации, все нормально!" Как под Лугой потом по незнанию собирали радиоактивные грибы-ягоды, а особо предприимчивые тащили их на рынок, на который люди впоследствии стали с дозиметрами ходить. Этого конечно в фильме нет, да теперь уже и мало кто помнит..
  • Нету и "русского мира". Это тоже придумали какие-то кремлёвские кукловоды. Есть русский народ. (Русская нация). Точка. Что вообще за "русский мир"? Что, так стыдно нам стало произносить слова "русская нация", что все теперь стали говорить про какой-то "русский мир"?
  • Кто придумал про русско-российский мир нужно отправить в ближайший чуркестан, чтобы он объяснял там свою теорию. Хватит уже русским по мозгам ездить. Чемодан-вокзал-чуркестан!!
  • Да уж. Близко к термину "россиянство".
  • Незнаю, что там снизилось, но теперь их может купить даже ребенок. через интернет и закладки. Если раньше нужно было искать знакомых, те через знакомых мутили у барыг.. то теперь все заказывают, через темный интернет (TOR Onion). Там есть все, что хочешь. Оплата в основном криптовалютой или через Qiwi кошельки.
  • Действительно странно, всегда думали и говорили о строительстве государства в интересах русского народа, а теперь заговорили про русско-российский мир.
  • Слово "РОссия", увы, тоже дискредитировано нашими недругами и замарано (как, например 3-цветный российский флаг). Оно давно стало синонимом к слову Россияния. К тому же оно греческое, а не русское по происхождению. В названии будущего русского гос-ва должно присутствовать слово Русь. Кроме того, - оно лаконично и красиво звучит как на русском, так и на других языках.
  • Слово "РОссия", увы, тоже дискредитировано нашими недругами и замарано (как, например 3-цветный российский флаг). Оно давно стало синонимом к слову Россияния. К тому же оно греческое, а не русское по происхождению. В названии будущего русского гос-ва должно присутствовать слово Русь. Кроме того, - оно лаконично и красиво звучит как на русском, так и на других языках.
  • Я слушаю ARI в Таиланде
  • Малыш, что с моим заданием?
  • Российско-россиянский мир скорее и дата такая же кривая.Сразу вспоминается пьяная харя ельцына и "дорогие россияне"
  • Если русская нация есть, то почему все терпит и позволяет о себя ноги вытирать?
  • До событий на Украине термин "русский мир" кто-нибудь активно использовал? В книге "Священные основы нации" видел его один раз и не совсем в том значении, которое в него пытаются вложить сейчас. По мне - совершенно искуственный термин, навязанный русским большевиками под события на Украине. Можно, конечно, наверное говорить о русском мире, как о некой духовной общности русского народа, русском эгрегоре. Но в общественно-политическом контексте должно быть одно базовое понятие - "русский народ".
  • Про Британию и поставки реактивных двигателей в СССР Совершенно стандартная британская "многовекторность". Ведь американцы в ходе и после ВМВ обошлись с Британией очень жестко, фактически переоформив на себя Британскую империю, естественно, что англичане немного помогли СССР. Кстати, ещё один любопытный факт: в 1956 году в момент Суэцкого кризиса СССР и США совместно осудили агрессию Британии и Франции против Египта, чуть ли не единственный случай после 1945 года. Просто Америке очень не нравилась британская монополия на Суэцкий канал. На самых первых советских реактивных истребителях 1946 г. (первые МиГ и Ла) стояли немецкие трофейные движки Jumo, собственные советские двигатели по сути были гибридом немецких и британских разработок. Ну и вишенка на торте. Знаменитый танковый дизель В-2 для танка Т-34 представляет собой советскую реплику британо-французского авиа-дизеля (изначально разработан для дирижаблей), техдокументацию на который СССР выкупил в 1937 году. В почти неизменном виде этот мотор дожил до наших дней и продолжает серийно выпускаться уже в РФ.
  • Сильное и могучее выражение - "Мы, Русский Народ!" Звучит, как набат. https://www.youtube.com/watch?v=VCY2cAQ-A9I
  • До событий на Украине термин "русский мир" кто-нибудь активно использовал? В книге "Священные основы нации" видел его один раз и не совсем в том значении, которое в него пытаются вложить сейчас. По мне - совершенно искуственный термин, навязанный русским большевиками под события на Украине. Можно, конечно, наверное говорить о русском мире, как о некой духовной общности русского народа, русском эгрегоре. Но в общественно-политическом контексте должно быть одно базовое понятие - "русский народ".
  • Лучше Руси придумать нельзя.
  • Ролик посмотрел, до конца - красиво и многосерийно. Однако... ДежавЮ, меня посетило, или Нью-Лохотрон? https://vehrwolf.livejournal.com/121170.html
  • Незнаю, что там снизилось, но теперь их может купить даже ребенок. через интернет и закладки. Если раньше нужно было искать знакомых, те через знакомых мутили у барыг.. то теперь все заказывают, через темный интернет (TOR Onion). Там есть все, что хочешь. Оплата в основном криптовалютой или через Qiwi кошельки.
  • а может быть - вот это? холод то, могильный.
  • Ролик посмотрел, до конца - красиво и многосерийно. Однако... ДежавЮ, меня посетило, или Нью-Лохотрон? https://vehrwolf.livejournal.com/121170.html
  • 12.........?
  • Сколько природа предпочтет, столько и будет.
  • Сколько природа предпочтет, столько и будет.
  • был в центре гулял с друзьями, действительно днем заболела голова, когда спускался в метро заложило уши, никогда такого не было
  • Вот интересно, ну изъяли деньги , миллиарды эти у ментов, арашуковых и прочих держателей общака и ? ....куда эти деньги ушли ? Подозреваю, что кто-то пару замков построил в предгорьях Альп.
  • Не скажи . есть разница .В 1996 обманывали НАС . а в 2012 обманывают ВАС .Не прими на свой счет Думаю. ты и сам заметил .
  • Если у нас в России может быть пьяным шестилетний малыш, то верить в "это не он" это все равно что верить в МММ
  • Вспомнился Славка Деревенский, убитый режимом народный певец и пророк : https://www.youtube.com/watch?v=c7TcgPTK6V4
  • а может быть - вот это? холод то, могильный.
  • Под "русской нацией" понимается совокупность всех коренных народов РФ. "Русский мир" или "российский мир", в реальности одно и то же. В РИ подданные царя разделялись по вероисповеданию, как и в других государствах. А Сталин, в свою очередь, назвал православных "русскими" и "старшим братом" среди других народов СССР.
  • ...извини, что не по трафарету. не грусти.
  • "Русский Мир" хорошо звучит и можно в это вложить национальный позитивный образ. "Русско-российский мир" - это просто бред, тут вообще без шансов, сразу несёт расиянией.
  • ...извини, что не по трафарету. не грусти.
  • Не уклоняйся от работы, малыш. Я тебя пока спрашиваю.
  • Раз завыли , значит точное 100%-е попадание. Фильм может сделать за один показ то , о чем могут говорить полтологи и советологи годами. Люди- герои, совок- говно. Браво америка.
  • Вой страшный стоит. Вот например сегодняшняя новость https://lenta.ru/news/2019/06/13/nochernobyl/
  • Тогда скорее смотреть надо. Пока не запретили. В рф с этим быстро. Сколько ресурсов уже заблокировали.Главная их задача-отключить интернет, как территорию свободы. И что останется тогда? Да по сути тот же совок,даже хуже.
  • воют воем непомерным, особенно про финальную речь героя про ложь, а вот этот физик ядерщик , сказал что не смотрел но почти слово в слово гг(глав.гер.) повторил: https://www.youtube.com/watch?v=ZwuCS5f5vyM
  • Если у нас в России может быть пьяным шестилетний малыш, то верить в "это не он" это все равно что верить в МММ
  • я знаю человека который каждый день за закладками ходит. каждый..сука...день. для себя.
  • Комуняки в своем репертуаре. Борются со свободой совести любыми методами.
  • Спасибо за отрывок, даже по нему видно, что фильм - полная шляпа, и воспринимать серьезно его не стоит. Очередная муть "по мотивам".
  • Фильм правды о трагедии конечно же не скажет, важно продолжать дуть в одну дуду. Это как в фильме Курск. Тут другое. Главное передать, как в СССР относились к людям. Против этого комуняки взвыли.
  • Тогда скорее смотреть надо. Пока не запретили. В рф с этим быстро. Сколько ресурсов уже заблокировали.Главная их задача-отключить интернет, как территорию свободы. И что останется тогда? Да по сути тот же совок,даже хуже.
  • Красные твари - наглые хари. Правда бомбит из кино. В фильме показан подвиг русского народа по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и коммуняцкая мразь из горкомов, обкомов, райкомов,крайкомов, исполкомов, кремля.Для которой люди всегда - ресурс, навоз и скрепляющий цемент. В августе 1986 года я был с родителями на отдыхе в Крыму. Помню людей с Киева, которые рассказывали как на них весной ветром принесло радиацию. Мы тогда не знали никаких подробностей.
  • Языческий Бог должен быть жестоким богом.Логично? )))
  • Отсутствие вредных привычек+занятия спортом(желательно боевыми видами)+ самообразование(чтение книг, получение всесторонней информации из различных источников) и логическое, критическое мышление + свое дело и финансовый ресурс, то есть относительная независимость = сильный человек, который если и не является элитой, способен хоть что - то сделать и на что-то повлиять, когда придет время. Помочь этой элите выдвинуться и состояться.Самое же главное для народа-найти связь со своим Небом, своими Хранителями...
  • Очень верное наблюдение .
  • А ты хотел только дивиденды получать, а отвечать должны другие? Зрелые, сформировавшиеся нации не отнекиваются, а берут на себя всю ответственность за страну. Русские люди активно участвуют в войне в Сирии, на стороне Асада. Факт.
  • Языческий Бог должен быть жестоким богом.Логично? )))
  • В УПК недоказанности нет в качестве основания для прекращения уголовного дела (статья 24). Если колокольчик сказал про недоказанность, значит он еще и неграмотный.
  • Подбрасывают наркотики журналисту в Москве и прессуют мирный митинг на дне России, а хунта в Киеве. Не перепутайте случайно.
  • Если русская нация есть, то почему все терпит и позволяет о себя ноги вытирать?
  • Похоже, они серьезно зассали: Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/14/06/2019/5d02d06b9a79476c76927818
  • В УПК недоказанности нет в качестве основания для прекращения уголовного дела (статья 24). Если колокольчик сказал про недоказанность, значит он еще и неграмотный.
  • Вассерман, вот она россиянско-совковая "интеллехенция" на вечном подсосе у большевиков. В РНГ таких надо будет назначать библиотекарями в какой-нибудь отдаленный аул или кишлак.
  • Раз завыли , значит точное 100%-е попадание. Фильм может сделать за один показ то , о чем могут говорить полтологи и советологи годами. Люди- герои, совок- говно. Браво америка.
  • Журналист копал под московское начальство. Они лоханулись и будут отвечать. А министр ВН достаточно важная фигура. Мне так представляется.
  • Очень верное наблюдение .
  • Русскоговорящие не есть русские. А "дивидентов" в Сирии не получит никто, включая даже Кремль.
  • Журналист копал под московское начальство. Они лоханулись и будут отвечать. А министр ВН достаточно важная фигура. Мне так представляется.
  • Русскоговорящие не есть русские. А "дивидентов" в Сирии не получит никто, включая даже Кремль.
  • в какой саге Тор работает серпом ?
  • готов ознакомиться с Вашими источникам
  • Чтобы не сгинуть в конец в открытой борьбе с превосходящим по силе репрессивным советским аппаратом.
  • готов ознакомиться с Вашими источникам
  • Это Страшно вы точно готовы?
  • https://www.youtube.com/watch?v=rETc3kNgV5g
  • В Чемодановке Пензенской области произошёл конфликт русских с цыганами. «Сейчас в Чемодановке происходит какой-то ужас! По разговорам, цыгане пытались изнасиловать на пруду русскую девочку, кто-то из русских это узнал, и пошли к ним с разборками. Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам, стреляют, кидают чем попало! Одного нашего пырнули, кому-то голову шифером пробили. Вызывали полицию раз 15, никто не ехал, потом все-таки приехала одна машина, но ничего сделать не могут, вроде как вызвали ОМОН с города! Ждут... что за наплевательское отношение к нашему народу от властей? Там ведь дети, старики, а мы полицию дождаться не можем...» - рассказывает местный житель. В комментариях сначала стали сомневаться в реалистичности происходящего, но скептиков быстро разубедили: «Приехали ОМОН, 10 человек, пока непонятно, чем закончится, страшно спать ложиться, у детей истерика, если бы придумали... Такими вещами не шутят, это очень страшно». Официальной информации о случившемся пока нет.
  • https://www.youtube.com/watch?v=j_SMh17zoRI