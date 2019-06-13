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День России и русско-российский мир
День России и русско-российский мир
13/06/2019 02:55
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Обсуждение
Гринго
Пусть будет РУССиЯ - Руссия. Тоже неплохо или... надо хорошо подумать. РУСЬ - это , да! Сердце замирает.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
в какой саге Тор работает серпом ?
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
и в чем связь бога с действиями т.н. безбожников?
Владимир Лужников
В фильме конечно, много "ляпов" и нестыковок, но атмосфера катастрофы передана довольно точно. Эта неопределенность, ложь, пропаганда - стоит вспомнить, как 1 мая детишек погнали на демонстрацию... Как поблизости от Чернобыля (в относительно чистой зоне) наша эстрадная попса отплясывала по зову партии, с трансляцией по телевидению, маскируя этот кошмар. Как у Пугачёвой там спросили - стоит ли опасаться радиации, а она - "Да какая радиация, мы же здесь, никакой радиации, все нормально!" Как под Лугой потом по незнанию собирали радиоактивные грибы-ягоды, а особо предприимчивые тащили их на рынок, на который люди впоследствии стали с дозиметрами ходить. Этого конечно в фильме нет, да теперь уже и мало кто помнит..
Maxim Egorov
Нету и "русского мира". Это тоже придумали какие-то кремлёвские кукловоды. Есть русский народ. (Русская нация). Точка. Что вообще за "русский мир"? Что, так стыдно нам стало произносить слова "русская нация", что все теперь стали говорить про какой-то "русский мир"?
Maxim Egorov
Кто придумал про русско-российский мир нужно отправить в ближайший чуркестан, чтобы он объяснял там свою теорию. Хватит уже русским по мозгам ездить. Чемодан-вокзал-чуркестан!!
Maxim Petrov
Да уж. Близко к термину "россиянство".
Юрий Рыков
Незнаю, что там снизилось, но теперь их может купить даже ребенок. через интернет и закладки. Если раньше нужно было искать знакомых, те через знакомых мутили у барыг.. то теперь все заказывают, через темный интернет (TOR Onion). Там есть все, что хочешь. Оплата в основном криптовалютой или через Qiwi кошельки.
Алексей Огородников
Действительно странно, всегда думали и говорили о строительстве государства в интересах русского народа, а теперь заговорили про русско-российский мир.
Гринго
Слово "РОссия", увы, тоже дискредитировано нашими недругами и замарано (как, например 3-цветный российский флаг). Оно давно стало синонимом к слову Россияния. К тому же оно греческое, а не русское по происхождению. В названии будущего русского гос-ва должно присутствовать слово Русь. Кроме того, - оно лаконично и красиво звучит как на русском, так и на других языках.
Эйнар Счастливый
Слово "РОссия", увы, тоже дискредитировано нашими недругами и замарано (как, например 3-цветный российский флаг). Оно давно стало синонимом к слову Россияния. К тому же оно греческое, а не русское по происхождению. В названии будущего русского гос-ва должно присутствовать слово Русь. Кроме того, - оно лаконично и красиво звучит как на русском, так и на других языках.
Phillip Latifundist (PZ)
Я слушаю ARI в Таиланде
Гринго
Малыш, что с моим заданием?
Константин Алланд
Российско-россиянский мир скорее и дата такая же кривая.Сразу вспоминается пьяная харя ельцына и "дорогие россияне"
Алексей Ф
Если русская нация есть, то почему все терпит и позволяет о себя ноги вытирать?
Константин Алланд
До событий на Украине термин "русский мир" кто-нибудь активно использовал? В книге "Священные основы нации" видел его один раз и не совсем в том значении, которое в него пытаются вложить сейчас. По мне - совершенно искуственный термин, навязанный русским большевиками под события на Украине. Можно, конечно, наверное говорить о русском мире, как о некой духовной общности русского народа, русском эгрегоре. Но в общественно-политическом контексте должно быть одно базовое понятие - "русский народ".
Serge Rakitin
Про Британию и поставки реактивных двигателей в СССР Совершенно стандартная британская "многовекторность". Ведь американцы в ходе и после ВМВ обошлись с Британией очень жестко, фактически переоформив на себя Британскую империю, естественно, что англичане немного помогли СССР. Кстати, ещё один любопытный факт: в 1956 году в момент Суэцкого кризиса СССР и США совместно осудили агрессию Британии и Франции против Египта, чуть ли не единственный случай после 1945 года. Просто Америке очень не нравилась британская монополия на Суэцкий канал. На самых первых советских реактивных истребителях 1946 г. (первые МиГ и Ла) стояли немецкие трофейные движки Jumo, собственные советские двигатели по сути были гибридом немецких и британских разработок. Ну и вишенка на торте. Знаменитый танковый дизель В-2 для танка Т-34 представляет собой советскую реплику британо-французского авиа-дизеля (изначально разработан для дирижаблей), техдокументацию на который СССР выкупил в 1937 году. В почти неизменном виде этот мотор дожил до наших дней и продолжает серийно выпускаться уже в РФ.
Гринго
Сильное и могучее выражение - "Мы, Русский Народ!" Звучит, как набат. https://www.youtube.com/watch?v=VCY2cAQ-A9I
Алексей Ф
До событий на Украине термин "русский мир" кто-нибудь активно использовал? В книге "Священные основы нации" видел его один раз и не совсем в том значении, которое в него пытаются вложить сейчас. По мне - совершенно искуственный термин, навязанный русским большевиками под события на Украине. Можно, конечно, наверное говорить о русском мире, как о некой духовной общности русского народа, русском эгрегоре. Но в общественно-политическом контексте должно быть одно базовое понятие - "русский народ".
Алексей Ф
Лучше Руси придумать нельзя.
Виктор Гегельський
Ролик посмотрел, до конца - красиво и многосерийно. Однако... ДежавЮ, меня посетило, или Нью-Лохотрон? https://vehrwolf.livejournal.com/121170.html
Дмитрий Браунинг
Незнаю, что там снизилось, но теперь их может купить даже ребенок. через интернет и закладки. Если раньше нужно было искать знакомых, те через знакомых мутили у барыг.. то теперь все заказывают, через темный интернет (TOR Onion). Там есть все, что хочешь. Оплата в основном криптовалютой или через Qiwi кошельки.
Андрюха Вышлов
а может быть - вот это? холод то, могильный.
Гринго
Ролик посмотрел, до конца - красиво и многосерийно. Однако... ДежавЮ, меня посетило, или Нью-Лохотрон? https://vehrwolf.livejournal.com/121170.html
Вадим Di
12.........?
Гринго
Сколько природа предпочтет, столько и будет.
Вадим Di
Сколько природа предпочтет, столько и будет.
Vitaliy Muromskiy
был в центре гулял с друзьями, действительно днем заболела голова, когда спускался в метро заложило уши, никогда такого не было
Константин Алланд
Вот интересно, ну изъяли деньги , миллиарды эти у ментов, арашуковых и прочих держателей общака и ? ....куда эти деньги ушли ? Подозреваю, что кто-то пару замков построил в предгорьях Альп.
Вит Ла
Не скажи . есть разница .В 1996 обманывали НАС . а в 2012 обманывают ВАС .Не прими на свой счет Думаю. ты и сам заметил .
Алексей Заров
Если у нас в России может быть пьяным шестилетний малыш, то верить в "это не он" это все равно что верить в МММ
Константин Алланд
Вспомнился Славка Деревенский, убитый режимом народный певец и пророк : https://www.youtube.com/watch?v=c7TcgPTK6V4
Гринго
а может быть - вот это? холод то, могильный.
Lester Leyt
Под "русской нацией" понимается совокупность всех коренных народов РФ. "Русский мир" или "российский мир", в реальности одно и то же. В РИ подданные царя разделялись по вероисповеданию, как и в других государствах. А Сталин, в свою очередь, назвал православных "русскими" и "старшим братом" среди других народов СССР.
Lester Leyt
...извини, что не по трафарету. не грусти.
Maxim Egorov
"Русский Мир" хорошо звучит и можно в это вложить национальный позитивный образ. "Русско-российский мир" - это просто бред, тут вообще без шансов, сразу несёт расиянией.
Гринго
...извини, что не по трафарету. не грусти.
Lester Leyt
Не уклоняйся от работы, малыш. Я тебя пока спрашиваю.
Maxim Egorov
Раз завыли , значит точное 100%-е попадание. Фильм может сделать за один показ то , о чем могут говорить полтологи и советологи годами. Люди- герои, совок- говно. Браво америка.
Дмитрий Браунинг
Вой страшный стоит. Вот например сегодняшняя новость https://lenta.ru/news/2019/06/13/nochernobyl/
Maxim Egorov
Тогда скорее смотреть надо. Пока не запретили. В рф с этим быстро. Сколько ресурсов уже заблокировали.Главная их задача-отключить интернет, как территорию свободы. И что останется тогда? Да по сути тот же совок,даже хуже.
Lich Legion
воют воем непомерным, особенно про финальную речь героя про ложь, а вот этот физик ядерщик , сказал что не смотрел но почти слово в слово гг(глав.гер.) повторил: https://www.youtube.com/watch?v=ZwuCS5f5vyM
Юрий Рыков
Если у нас в России может быть пьяным шестилетний малыш, то верить в "это не он" это все равно что верить в МММ
Роман Котов
я знаю человека который каждый день за закладками ходит. каждый..сука...день. для себя.
Алексей Огородников
Комуняки в своем репертуаре. Борются со свободой совести любыми методами.
Konstantin Zh
Спасибо за отрывок, даже по нему видно, что фильм - полная шляпа, и воспринимать серьезно его не стоит. Очередная муть "по мотивам".
Алексей Огородников
Фильм правды о трагедии конечно же не скажет, важно продолжать дуть в одну дуду. Это как в фильме Курск. Тут другое. Главное передать, как в СССР относились к людям. Против этого комуняки взвыли.
Константин Алланд
Тогда скорее смотреть надо. Пока не запретили. В рф с этим быстро. Сколько ресурсов уже заблокировали.Главная их задача-отключить интернет, как территорию свободы. И что останется тогда? Да по сути тот же совок,даже хуже.
Константин Алланд
Красные твари - наглые хари. Правда бомбит из кино. В фильме показан подвиг русского народа по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и коммуняцкая мразь из горкомов, обкомов, райкомов,крайкомов, исполкомов, кремля.Для которой люди всегда - ресурс, навоз и скрепляющий цемент. В августе 1986 года я был с родителями на отдыхе в Крыму. Помню людей с Киева, которые рассказывали как на них весной ветром принесло радиацию. Мы тогда не знали никаких подробностей.
Рустем Бохани
Языческий Бог должен быть жестоким богом.Логично? )))
Константин Алланд
Отсутствие вредных привычек+занятия спортом(желательно боевыми видами)+ самообразование(чтение книг, получение всесторонней информации из различных источников) и логическое, критическое мышление + свое дело и финансовый ресурс, то есть относительная независимость = сильный человек, который если и не является элитой, способен хоть что - то сделать и на что-то повлиять, когда придет время. Помочь этой элите выдвинуться и состояться.Самое же главное для народа-найти связь со своим Небом, своими Хранителями...
Maxim Egorov
Очень верное наблюдение .
Алексей Огородников
А ты хотел только дивиденды получать, а отвечать должны другие? Зрелые, сформировавшиеся нации не отнекиваются, а берут на себя всю ответственность за страну. Русские люди активно участвуют в войне в Сирии, на стороне Асада. Факт.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Языческий Бог должен быть жестоким богом.Логично? )))
Степан Степанов
В УПК недоказанности нет в качестве основания для прекращения уголовного дела (статья 24). Если колокольчик сказал про недоказанность, значит он еще и неграмотный.
Владимир Павловский
Подбрасывают наркотики журналисту в Москве и прессуют мирный митинг на дне России, а хунта в Киеве. Не перепутайте случайно.
Владимир Павловский
Если русская нация есть, то почему все терпит и позволяет о себя ноги вытирать?
Степан Степанов
Похоже, они серьезно зассали: Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/14/06/2019/5d02d06b9a79476c76927818
Алексей Ф
В УПК недоказанности нет в качестве основания для прекращения уголовного дела (статья 24). Если колокольчик сказал про недоказанность, значит он еще и неграмотный.
Алексей Ф
Вассерман, вот она россиянско-совковая "интеллехенция" на вечном подсосе у большевиков. В РНГ таких надо будет назначать библиотекарями в какой-нибудь отдаленный аул или кишлак.
Boris S
Раз завыли , значит точное 100%-е попадание. Фильм может сделать за один показ то , о чем могут говорить полтологи и советологи годами. Люди- герои, совок- говно. Браво америка.
Рустем Бохани
Журналист копал под московское начальство. Они лоханулись и будут отвечать. А министр ВН достаточно важная фигура. Мне так представляется.
Константин Алланд
Очень верное наблюдение .
Lester Leyt
Русскоговорящие не есть русские. А "дивидентов" в Сирии не получит никто, включая даже Кремль.
Lester Leyt
Журналист копал под московское начальство. Они лоханулись и будут отвечать. А министр ВН достаточно важная фигура. Мне так представляется.
Алексей Огородников
Русскоговорящие не есть русские. А "дивидентов" в Сирии не получит никто, включая даже Кремль.
Alex Alex
в какой саге Тор работает серпом ?
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
готов ознакомиться с Вашими источникам
Алексей Огородников
Чтобы не сгинуть в конец в открытой борьбе с превосходящим по силе репрессивным советским аппаратом.
Alex Alex
готов ознакомиться с Вашими источникам
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Это Страшно вы точно готовы?
https://www.youtube.com/watch?v=rETc3kNgV5g
Дмитрий Браунинг
В Чемодановке Пензенской области произошёл конфликт русских с цыганами. «Сейчас в Чемодановке происходит какой-то ужас! По разговорам, цыгане пытались изнасиловать на пруду русскую девочку, кто-то из русских это узнал, и пошли к ним с разборками. Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам, стреляют, кидают чем попало! Одного нашего пырнули, кому-то голову шифером пробили. Вызывали полицию раз 15, никто не ехал, потом все-таки приехала одна машина, но ничего сделать не могут, вроде как вызвали ОМОН с города! Ждут... что за наплевательское отношение к нашему народу от властей? Там ведь дети, старики, а мы полицию дождаться не можем...» - рассказывает местный житель. В комментариях сначала стали сомневаться в реалистичности происходящего, но скептиков быстро разубедили: «Приехали ОМОН, 10 человек, пока непонятно, чем закончится, страшно спать ложиться, у детей истерика, если бы придумали... Такими вещами не шутят, это очень страшно». Официальной информации о случившемся пока нет.
https://www.youtube.com/watch?v=j_SMh17zoRI
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